Prasówka 1.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Horoskop dzienny na piątek, 1 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 01.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Piłkarze ręczni Industrii Kielce w czwartek, 29 lutego, wygrali z Kolstad Handball 31:23 w meczu grupy A Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją i rehabilitacją zagrał Artiom Karaliok i świetnie spisywał się na środku obrony, a w bramce znakomity występ zaliczył Andreas Wolff. Dzięki pewnej wygranej w Hali Legionów podopieczni Talanta Dujszebajewa przypieczętowali awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

Lata 80. to źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych internautów. Śmieszne memy przeniosą was w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez, ale też wzruszą.