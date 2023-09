Prasówka 1.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na piątek 1 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 01.09.2023”?

Prasówka 1.09: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Bożena Zapała i Dariusz Przemyski - starostowie 23. Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich to wyjątkowi gospodarze. Czym się zajmują? Bożena Zapała i Dariusz Przemyski - starostowie 23. Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, które w niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni, to wyjątkowi rolnicy. Czym zajmują się w swoich gospodarstwach? Jakie biznesy prowadzą? Czy cieszą się z takiego wyróżnienia? Poznajmy ich.

📢 Niesamowite dekoracje podczas dożynek 2023 w powiecie buskim. Podobają się Wam? Zobaczcie zdjęcia Zakończył się sezon dożynkowy w powiecie buskim. Podczas świąt plonów w Busku-Zdroju i Biechowie i innych miejscowości organizatorzy uroczystości zadbali o odpowiednią oprawę wizualną. Powstawały rzeźby i dekoracje, które prócz ciekawej formy, zwracały uwagę także pełną humoru treścią. Zobaczcie na zdjęciach.

Prasówka 1.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowi nauczyciele mianowani ze szkół powiatu buskiego złożyli ślubowanie. Zobacz zdjęcia W czwartek, 24 sierpnia, podczas posiedzenia zarządu powiatu w Busku-Zdroju, nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych powiatu buskiego, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie.

📢 Piękne Dożynki Gminne w Waśniowie. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia w Waśniowie odbyły się Dożynki Gminne. Zobacz nowe zdjęcia ze święta plonów 📢 Podano termin kolejnych pokazów Air Show w Radomiu. Biuro organizacyjne przeprasza za błędy i obiecuje poprawę Już wiadomo, że kolejne pokazy Air Show odbędą się 30 i 31 sierpnia 2025 roku w Radomiu. Nikt już nie próbuje przenosić imprezy do Powidza, Poznania lub Dęblina, a takie plany pojawiały się w ubiegłych latach. Organizatorzy przepraszają za tegoroczne błędy organizacyjne i obiecują poprawę. 📢 Przygotowania do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach idą pełną parą. Jakie militarne cuda tu zobaczymy? Wielkimi krokami zbliża się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Już od wtorku, 5 września do piątku, 8 września będzie tu prezentowany militarny sprzęt z całego świata oraz najnowocześniejsze wyposażenie Polskich Sił Zbrojnych. Jak zapowiadają organizatorzy z Targów Kielce, tegoroczna wystawa ma być największą ze wszystkich dotychczasowych. Dowodem jest wybudowanie dodatkowej hali tymczasowej na potrzeby ekspozycji. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Trwa rewitalizacja historycznej siedziby dyrekcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu. Obiekty odzyskają dawny blask Trwa rewitalizacja historycznej siedziby dyrekcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przy ulicy Słowackiego w Radomiu. Zabytkowe obiekty zostaną przywrócone do życia i odzyskają dawny blask. Nieoficjalnie: powstanie tam przestrzeń biurowa. 📢 Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach powstaje centrum handlowo- usługowe. Rozpoczęły się prace na terenie dawnej Agromy Na terenie należącym do Agromy przy ulicy Krakowskiej 293 w Kielcach powstaje centrum handlowo - usługowe. Nowy obiekt będzie się składał z czerech budynków.

📢 Minister Obrony Korei Południowej Lee Jong-Sup w Kielcach. Oglądał przygotowanie wystawy do targów zbrojeniowych w Kielcach Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego w Targach Kielce, krajem wiodącym jest Korea Południowa. Jest to spowodowane między innymi zakupem przez polską armię koreańskiego sprzętu militarnego. Z tej okazji w czwartek, 31 sierpnia, Targi Kielce odwiedził minister obrony Korei Południowej - Lee Jong-sup. Jak mu się u nas podobało? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Legionella w Świętokrzyskiem. Podejrzenie w Kielcach i Końskich W województwie świętokrzyskim w ostatnim czasie zanotowano podejrzenie legionelli. Objawy zaobserwowano u pacjentów przebywających w szpitalach w Kielcach i Końskich. 📢 Wybory 2023. Jarosław Kaczyński jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w Świętokrzyskiem! Wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości liderem listy do Sejmu w Świętokrzyskiem! W czwartek na konferencji prasowej partia oficjalnie zaprezentowała "jedynki" we wszystkich okręgach. Potwierdziły się więc nasze wcześniejsze informacje. 📢 Szkoła i nauka w czasach PRL-u. Tak wyglądali uczniowie! Tak wyglądały szkoły 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Szkoły już przygotowują się na przyjęcie uczniów. A jak wyglądała szkoła, jak wyglądali uczniowie w czasach PRL-u? Nasza galeria zabierze Was w sentymentalną podróż do przeszłości.

📢 Aktywne Kobiety Gnieździsk w przeboju Witka Muzyka Ulicy. Zobacz klip! Aktywne Kobiety Gnieździsk nagrały klipu do przeboju Witka Muzyka z Ulicy "Ja się w tobie zakochałem". - My też pokochałyśmy tego pana i oto nasza interpretacja - zachęcają do oglądania klipu panie z grupy Aktywne Kobiety Gnieździsk w gminie Łopuszno. 📢 Oto kobiety poszukiwane za oszustwa, kradzieże, a nawet dilerkę. Ściga je Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu! Zobacz listy gończe Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Dzisiaj pokazujemy listy gończe wystawione za kobietami. Obejrzyj galerię i jeśli rozpoznasz którąś z nich lub wiesz, gdzie się ona ukrywa, powiadom organy ścigania. I pamiętaj! Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Kino "Atlantic" w Radomiu. Niezwykła historia kultowego miejsca. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Przez większą część stulecia było to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Radomiu. Dziś budynek po kinie "Atlantic" przy ulicy Moniuszki niszczeje i popada w ruinę. Na przestrzeni lat obiekt wielokrotnie zmieniał też nazwę. Starsi mieszkańcy mogą pamiętać go jako "Bałtyk" lub "Adrię". Jaka jest historia tego miejsca i jak wyglądało w przeszłości? Zobacz w naszym artykule. 📢 Orlen Superliga. Byliście na meczu KS Kielce mistrzów Polski w piłce ręcznej z Chrobrym Głogów w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Mistrzowie Polski w piłce ręcznej na inaugurację sezonu w Orlen Superlidze pewnie wygrali z Chrobrym Głogów 44:24. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania. 📢 Bezpartyjni Samorządowcy w Kielcach zarejestrowali kandydatów do Sejmu i Senatu. Jako pierwsi w województwie świętokrzyskim Bezpartyjni Samorządowcy jako pierwszy komitet wyborczy w okręgu świętokrzyskim zgłosił do rejestracji list kandydatów do Sejmu, a także kandydatów do Senatu w okręgu 81 i 83. - Od dziś intensyfikujemy nasze działania w ramach bezpośrednich spotkań z mieszkańcami – zapowiada lider Bezpartyjnych Samorządowców w regionie Kamil Suchański. W środę prezentowano też kandydata do Senatu i niektórych kandydatów do Sejmu w Busku-Zdroju. My już teraz prezentujemy dużą część listy - pierwszą szóstkę oraz kandydatów z Ponidzia.

📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - Sokół Sieniawa 2:0. Byłeś? Poszukaj siebie na zdjęciach Blisko tysiąc osób w środę, 30 sierpnia z trybuny głównej Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu obejrzało przełożony mecz z pierwszej kolejki trzeciej ligi grupy 4, w którym Siarka Tarnobrzeg zmierzyła się z Sokołem Sieniawa. Fani Siarki zobaczyli dobrą grę swojego zespołu i piękne gole. 📢 Gmina Solec nad Wisłą. Za nami ósma edycja Nadwiślańskiego Święta Upraw Ogrodniczych w Pawłowicach. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia na placu remizy OSP w Pawłowicach odbyła się ósma edycja Nadwiślańskiego Święta Upraw Ogrodniczych. W tym roku wydarzenie połączone zostało z piknikiem o nazwie "Stop przestępczości". Przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Był piknik, stoiska z potrawami regionalnymi i oczywiście występy muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół Redlin.

📢 Od soboty, 2 września zostaną zlikwidowane kursy linii autobusowej numer 8 do Golędzina. Gmina Zakrzew wprowadzi własną komunikację Od soboty, 2 września autobusy miejskie linii 8 przestaną obsługiwać wariantowy odcinek trasy przez Cerekiew oraz Zatopolice do Golędzina. Zastąpi je tam komunikacja gminna. 📢 Przed nami jubileuszowe Święto Chleba w Radomiu. Dla mieszkańców miasta zaplanowano wiele różnorodnych atrakcji Już w najbliższy weekend, od 1 do 3 września będzie odbywać się jubileuszowa odsłona Święta Chleba w Radomiu. W środę, 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której władze Radomia przedstawiły program tegorocznej edycji Święta Chleba i skierowały do mieszkańców miasta zaproszenie na wydarzenie.

📢 II Letni Festiwal Muzyki, Tańca i Teatru w Tarnobrzegu 2 i 3 września. Wśród atrakcji koncerty, spektakl i pokaz filmu "Siarkobiografia" W sobotnie i niedzielne popołudnie, 2 i 3 września, park dzikowski w Tarnobrzegu będzie sceną dla pasjonatów sztuk pięknych. Po raz drugi zagości tutaj Letni Festiwal Muzyki, Tańca i Teatru. W programie między innymi koncerty, występy taneczne, spektakl Teatru Scena 16, pokaz filmu "Siarkobiografia" oraz imprezy towarzyszące. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie szczegóły.

📢 Trwa rozbiórka wiaduktu w ulicy Żeromskiego w Radomiu. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. Obiekt niknie w oczach. Zobacz zdjęcia Od połowy lipca trwa rozbiórka wiaduktu w ulicy Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Obiekt ten służył jako jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta od 1982 roku. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego rozbierane są kolejne przęsła. Wyburzanie to dopiero początek kosztującej niemal 180 milionów złotych inwestycji. Na miejscu starego wiaduktu powstanie nowa, zintegrowana z nowym przystankiem kolejowym, konstrukcja. 📢 Wielki festyn Pożegnanie Lata w gminie Ciepielów. Był pokaz iluzjonisty, występy artystyczne i wiele więcej. Zobacz zdjęcia W sobotę, 26 sierpnia, na terenie Domu Ludowego w Wielgiem odbył się festyn Pożegnanie Lata. Wydarzenie obfitowało w mnóstwo atrakcji, które przyciągnęły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Można było skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, obejrzeć występ Stan Tutaj Show, a także posłuchać muzyki disco w wykonaniu zespołu Systematik.

📢 Uroczyste dożynki gminno-parafialne w Policznie. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Stefana w Policznie odbyły się dożynki parafialne. Nie zabrakło tradycyjnie wyplatanych wieńców, chleba wypieczonego z tegorocznych zbóż, a także podziękowań dla rolników za trud i oddanie, jakie wkładają w swoją pracę.

📢 Gospodynie wiejskie, starościny. Oto piękne kobiety dożynek 2023 w województwie świętokrzyskim! Gospodynie wiejskie, starościny to prawdziwa ozdoba dożynek. Ich kolorowe i piękne stroje zachwycają. Zobaczcie bohaterki dożynek 2023. 📢 Makabryczne znalezisko w Kamionce w Suchedniowie. Czy to sprawka kłusownika? Zobacz zdjęcia W rzece Kamionce w Suchedniowie wędkarze znaleźli resztki dużego zwierzęcia. Ktoś patroszył je w wodzie i pozostawił. Prawdopodobnie to sprawka kłusownika. O zdarzeniu powiadomiono służby.

📢 Ślubowanie i odebranie aktów nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego w powiecie niżańskim. Zobacz zdjęcia W ostatnich dniach sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, kolejni nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, złożyli przed starostą niżańskim Robertem Bednarzem i wicestarostą Adamem Machem, ślubowanie oraz odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 📢 Te biznesy są na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Nie przegap okazji! Możesz zostać właścicielem prosperującej firmy. Zobacz oferty Marzysz o własnej firmie, ale nie masz pomysłu? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa działające w Radomiu i regionie radomskim. Można zostać właścicielem przedszkola, restauracji, salonu urody, przychodni rehabilitacyjnej, cukierni, stacji paliw czy też... zakładu zajmującego się cynkowaniem ogniowym. Zobacz najciekawsze oferty.

📢 Takiej Uliczki Tradycji jeszcze nie było! Resursa Obywatelska w Radomiu zaprasza na doroczny festyn. To będzie już szesnasta edycja Takiej Uliczki Tradycji jeszcze nie było! W drugi weekend września przeniesiemy się w czasy średniowiecza. Zielarki, alchemik, a nawet kat – to zaledwie kilka z barwnych postaci, które 9 i 10 września będą spacerować wokół budynku Resursy Obywatelskiej. Wydarzenie, które każdego roku gromadzi tysiące gości, tym razem odkryje przed nimi plebejską stronę średniowiecza - zapowiada Damian Drabik z Resursy Obywatelskiej.

📢 Pożegnanie wakacji w Sędziszowie. Będzie wspaniała zabawa, konkursy i wystawa....królików rasowych. Zobaczcie program! W czwartek, 31 sierpnia na placu targowym w Sędziszowie odbędzie się festyn pod hasłem "Pożegnanie Wakacji". Tego dnia na całe rodziny czekać będzie wiele bezpłatnych atrakcji. Start o godzinie 16.00

📢 Policyjny pościg w Opatowcu. W samo południe nie zatrzymali się do kontroli Nawet pięć lat więzienia może grozić kierowcy z Kielc, który we wtorek uciekał przed kazimierską policją. Stróże prawa mówią, że mężczyzna miał narkotyki i najprawdopodobniej prowadził pod ich wpływem. 📢 Połamane drzewa, zerwane dachy w powiecie kazimierskim. Pracowita noc strażaków Aż 57 wyjazdów do usuwania skutków gwałtownych burz odnotowali we wtorkowy wieczór świętokrzyscy strażacy. Najtrudniejsza sytuacja była w powiecie buskim. Mnóstwo pracy mieli też strażacy w powiecie kazimierskim.

📢 Maryla Domagała i Dariusz Mróz, poznajcie starostów Dożynek Powiatu Jędrzejowskiego 2023. Zobaczcie zdjęcia Tegoroczne dożynki powiatu jędrzejowskiego odbędą się na placu przy Szkole Podstawowej w Motkowicach. Starostami dożynek wybrani zostali Maryla Domagała i Dariusz Mróz. Poznajcie ich bliżej.

📢 Podczas festiwalu "Polska Od Kuchni" w Kielcach wybrano Miss Wdzięku. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych gospodyń z województwa W niedzielę, 27 sierpnia na Placu Wolności w Kielcach odbył się świętokrzyski półfinał ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie przygotowane zostało by podkreślić, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. Wśród atrakcji znalazły się również wybory Miss Wdzięku. Wyłoniono najpiękniejsze panie w dwóch kategoriach. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wielkie otwarcie Modnej Taniej Odzieży w Kielcach. Tłumy ludzi i długie kolejki. Wieszaki opustoszały w kilka minut. Zobacz film i zdjęcia We wtorek, 29 sierpnia otworzył się second hand - Modna Tania Odzież sieci Olatex przy ulicy Tarnowskiej 4 w Kielcach. Klienci pojawili się na długo przed otwarciem, tworząc potężną kolejkę. Punktualnie o godzinie 8 drzwi zostały oficjalnie otwarte, a kielczanie wbiegli do wnętrza sklepu. Kusiły ich nagrody dla pierwszych pięćdziesięciu osób przy kasie. Wieszaki z modnymi ubraniami bardzo szybko opustoszały. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Świetna dożynkowa uroczystość w Lasocinie. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia rolnicy z terenu gminy Ożarów podziękowali za tegoroczne plony. Podczas dożynek było radośnie i kolorowo. Zobacz nowe zdjęcia. 📢 Groźne burze przeszły przez Świętokrzyskie! Potężne ulewy i grad. Raport na bieżąco We wtorek po południe potężne burze nadciągnęły nad Świętokrzyskie. Wcześniej łowcy burz informowali, że w regionie mogą wystąpić niszczycielskie nawałnice. Niestety ten scenariusz zaczął się sprawdzać. Pierwsze opady nadeszły nad region po 16 na południe województwa, potem godzina po godzinie obejmowały niemal całe województwo. Zobaczcie nasz raport na bieżąco. 📢 Dożynki Gminne w Waśniowie. Rolnicy pięknie podziękowali za plony. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia w Waśniowie odbyły się Dożynki Gminne. Była msza, ceremoniał dożynkowy oraz świetna zabawa.

📢 Widowiskowa lekcja historii. W Lipniku pokażą inscenizację bitwy o Osiek W sobotę, 9 września zobaczymy widowiskową inscenizację bitwy o Osiek. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 13-16 nad Wisłą w Lipniku. 📢 Hummus z cukinii to idealna propozycja dla wegan. Smakuje wyśmienicie i jest prosty w przygotowaniu. Zobacz przepis Klasyczny hummus przyrządza się z gotowanych i przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin strączkowych. Polecamy przepis na hummus z cukinii. Jest pyszny i prosty w przygotowaniu.

📢 Polskie Kulinaria i Jarmark Norbertański w Busku-Zdroju w weekend 2-3 września. Program imprezy Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski, miasto i gmina Busko wraz z Buskim Samorządowym Centrum Kultury zapraszają na tegoroczną edycję Polskich Kulinariów i Jarmark Norbertański. Program imprezy, zaplanowanej na sobotę i niedzielę, 2-3 września, jest bardzo bogaty.

📢 Dożynki gminy Słupia. Tak uczczono święto plonów w 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia gmina Słupia obchodziła dożynki. Główne obchody tegorocznego święta odbyły się w stolicy gminy przy amfiteatrze w Słupi. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Air Show 2023 w Radomiu. Nowoczesne wyposażenie na ziemi i niesamowite akrobacje w powietrzu. Zobacz zdjęcia i wideo Po pięciu latach przerwy wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Na lotnisku w Radomiu przez dwa dni mogliśmy podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, najnowocześniejsze samoloty, a także niezwykle widowiskowe akrobacje powietrzne w wykonaniu pilotów z całego świata. Zobacz, jak wyglądało Air Show Radom 2023! 📢 Wypadek we Włoszczowiacach w powiecie pińczowskim. Samochód zawisł na barierkach, jedna osoba trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia Do groźnie wyglądającej kraksy doszło w poniedziałek około godziny 11 we Włoszczowicach w powiecie pińczowskim. Do szpitala trafiła jedna osoba.

📢 Rolnicy z gminy Kazimierza Wielka dziękowali za zebrane plony. Dożynki zorganizowane zostały w Słonowicach. Zobaczcie zdjęcia Święto Plonów, wieńczące żniwa, w gminie Kazimierza Wielka odbyło się w słoneczną niedzielę, 27 sierpnia w sołectwie Słonowice.

📢 Dożynki Gminy Wodzisław 2023 w Mierzawie. Piękne uroczystości i doskonała zabawa. Zobaczcie na zdjęciach jak bawili się mieszkańcy W niedzielę 27 sierpnia odbyły się tegoroczne dożynki gminy Wodzisław. Święto plonów uczczono w Mierzawie na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną. W zabawie przy pięknej i słonecznej pogodzie wzięli udział mieszkańcy oraz zaproszeni goście. 📢 Bajeczne wakacje prezydenta Skarżyska, Konrada Kröniga i jego partnerki Anny w Turcji. Zobaczcie zdjęcia Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej wraz z partnerką Anną poleciał na kilka dni na egzotyczne wakacje do Turcji. W malowniczym kurorcie spędzają czas na odpoczynku i relaksie. W mediach społecznościowych para podzieliła się swoim szczęściem.

📢 Za nami Międzynarodowe Pokazy Air Show w Radomiu. Wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zobacz, jak wyglądało wielkie lotnicze święto Po pięciu latach do naszego miasta wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Na lotnisku w Radomiu przez dwa dni mogliśmy podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, najnowocześniejsze samoloty, a także niezwykle widowiskowe akrobacje powietrzne w wykonaniu pilotów z całego świata. Wybraliśmy najciekawsze naszym staniem zdjęcia z pokazów. Zobacz, jak wyglądało Air Show Radom 2023! 📢 Świetny parafialny piknik rodzinny w Ostojowie. Było wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 27 sierpnia w Ostojowie w gminie Suchedniów odbył się II Parafialny Piknik Pokoleniowy. Było mnóstwo atrakcji, pyszne jedzenie i dużo muzyki. Zagrali między innymi zespół Old Marinners i grupa Miriam, złożona z księży. Zobacz zdjęcia. 📢 Wielkie muzyczne gwiazdy w Sandomierzu. Dwa mega koncerty: Serce Europy i Roztańczona Polska - letnia trasa TVP. Zobacz zdjęcia Królowa polskiej piosenki - Maryla Rodowicz, Helena Vondráčková, Kalush Orchestra, OT.TO czy "bejba", czyli Blanka z piosenką "Solo" reprezentująca Polskę na ostatniej Eurowizji. To tylko niektóre gwiazdy muzycznej sceny, które w ostatnią niedzielę wakacji zawitały na sandomierskie błonia, gdzie zorganizowano jeden po drugim dwa wielkie koncerty, Serce Europy. Plebiscyt na przebój lata 2023 i Roztańczona Polska - letnia trasa TVP.

📢 Dożynki powiatowo-gminne w Solcu-Zdroju. Piękne wieńce z każdej gminy. Zobaczcie zdjęcia Solec-Zdrój był miejscem tegorocznych dożynek powiatowych powiatu buskiego. Na tamtejszym stadionie pokazały się delegacje ze wszystkich gmin, wraz ze swoimi wójtami i burmistrzami. 📢 Jezioro Tarnobrzeskie i upalna ostatnia niedziela sierpnia 2023: słońce, piasek, woda, aktywny wypoczynek i zabawa. Zobaczcie zdjęcia Pogoda w ostatnią niedzielę sierpnia była wymarzona i sprzyjała wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przejrzysta woda miała przyjemną temperaturę do orzeźwiających kąpieli po plażowaniu w upalnym słońcu. Mieszkańcy Tarnobrzega i turyści z Podkarpacia i innych regionów na całego korzystali z pięknego dnia pod koniec wakacji. Słońce, piasek, woda - czego chcieć więcej? Zobaczcie zdjęcia z 27 sierpnia. 📢 Festiwal "Polska Od Kuchni" w Kielcach zgromadził tłumy. Gospodynie z regionu przygotowały pyszne dania. Wygrało koło ze Skorzeszyc W niedzielę, 27 sierpnia na Placu Wolności w Kielcach odbył się świętokrzyski półfinał ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie przygotowane zostało by podkreślić, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. Wśród atrakcji znalazły się pokazy i warsztaty kulinarne, degustacje swojskiego jadła czy wybory Miss Wdzięku. Konkurs kulinarny wygrało Koło Gospodyń Wiejskich Skorzeszanki ze Skorzeszyc, gmina Góra w powiecie kieleckim.

📢 Dożynki 2023 w Morawicy. Mieszkańcy dziękowali za plony i wspólnie bawili się do nocy. Zobacz zdjęcia Barwny korowód przeszedł przez Morawicę w powiecie kieleckim w niedziele, 27 sierpnia. Mieszkańcy gminy i miasta podziękowali za tegoroczne plony podczas dożynek. 📢 PKO Ekstraklasa. Byłeś na zwycięskim meczu Korony Kielce z Zagłębiem Lubin na Suzuki Arenie? Szukaj się na zdjęciach Kibice Korony Kielce doczekali się na pierwsze zwycięstwo zespołu prowadzonego przez Kamila Kuzerę w tym sezonie. Żółto-Czerwoni pokonali Zagłębie Lubin 2:0. Przez całe spotkanie mieli ogromne wsparcie z trybun.

📢 Mus malinowy do słoików. Zrób dzisiaj a zimą sobie podziękujesz. Oto przepis Sezon na maliny trwa w pełni. Najsmaczniejsze są owoce świeże ale aby przedłużyć lato i zachować ich smak i aromat polecamy mus malinowy do słoików. Będzie idealny zimą do ciast, deserów, tostów.

📢 Tysiące ludzi na niedzielnych pokazach Air Show 2023 w Radomiu. Szukajcie się na zdjęciach Trwa drugi dzień Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2023 w Radomiu. Na niedzielnych pokazach jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Każdy podziwia sprzęt wojskowy oraz podniebne akrobacje. 📢 Szwajcarska grupa Patrouille Suisse zachwyciła na Air Show w Radomiu. Tak wyglądał ich pokaz. Zobaczcie zdjęcia Patrouille Suisse, grupa ze Szwajcarii, dała w sobotę w Radomiu niesamowity pokaz na niebie. Piloci wykonali figury nieosiągalne dla wielu grup akrobacyjnych. Pięć maszyn zaprezentowało się iście mistrzowsko. Zobaczcie zdjęcia z ich pokazu.

