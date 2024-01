Prasówka 10.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Cedzynie. Były duże utrudnienia na drodze krajowej numer 74”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Cedzynie. Były duże utrudnienia na drodze krajowej numer 74 Samochód wjechał we wtorek późnym wieczorem w barierki na drodze krajowej numer 74 w Cedzynie. Były duże utrudnienia na pasie w kierunku Opatowa.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 10 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 10 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 10.01.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Ruszają stoki narciarskie w Świętokrzyskiem! W środę, 10 stycznia na nartach i deskach można będzie jeździć w Bałtowie, Kielcach i Krajnie W środę, 10 stycznia mają ruszyć w Świętokrzyskiem trzy kolejne stoki narciarskie. Praktycznie bez przerw można jeździć na stokach w Szwajcarii Bałtowskiej.

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogień w garażu na posesji w Rykoszynie. Z dymem poszły dwa samochody Do pożaru murowanego garażu doszło we wtorkowe popołudnie, 9 stycznia na jednej z posesji w Rykoszynie w gminie Piekoszów (powiat kielecki). Ogień zniszczył dwa auta osobowe.

📢 AKS 1947 Busko-Zdrój niebawem wznowi treningi przed rundą wiosenną RS Active 4. Ligi. Z klubu odchodzą Nowak, Uciński i Janiec AKS Busko-Zdrój już wkrótce rozpocznie okres przygotowawczy. Pierwsze zajęcia zespół Marcina Kołodziejczyka rozpocznie 15 stycznia. Jak udało nam się wcześniej ustalić, klub opuścił Piotr Nowak, który zasilił Spartę Kazimierza Wielka. Zespół z Buska-Zdroju opuściło również 2 innych zawodników. O transferach przychodzących opowiedział nam trener Kołodziejczyk.

📢 Spotkanie noworoczne z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skalbmierz. Było uroczyście. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 8 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skalbmierz. Podczas uroczystości byli obecni: Marek Juszczyk, burmistrz Skalbmierza; Kamil Włosowicz, jego zastępca oraz Leszek Śmiech, przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Zobacz, jak przebiegało spotkanie.

📢 W Zamku Królewskim w Sandomierzu podpisano umowy na realizację lokalnych inicjatyw. Kto otrzymał miliony euro? Tworzenie gospodarstw edukacyjnych, budowa lub modernizacja małej infrastruktury, turystycznej, wytyczanie szlaków, promocja produktów lokalnych, promocja oferty turystycznej obszaru Lokalnych Grup Działania – między innymi na takie działania oraz lokalne strategie rozwoju pieniądze otrzyma kilkanaście lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego. Umowy z sześcioma wnioskodawcami we wtorek 9 stycznia podpisano na Zamku Królewskim w Sandomierzu. 📢 Stalowa Wola. W wypadku dwóch samochodów osobowych ranna została jedna osoba. Zobacz zdjęcia 47-letni mężczyzna został ranny w wypadku, do jakiego doszło we wtorek 9 stycznia około godziny 10.30 na Alejach Jana Pawła II nieopodal stacji Mol (ostatnio Lotos, niegdyś Esso). Poszkodowany to pasażer jednego z dwóch samochodów, które się tam zderzyły.

📢 Otwarto supernowoczesną pracownię na Uniwersytecie Radomskim. Centrum Technologii Cyfrowych kosztowało 7 milionów. Zobacz zdjęcia Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Radomskiego otwarto Centrum Technologii Cyfrowych, które stanie się miejsc em zajęć praktycznych dla przyszłych inżynierów. To nowoczesne miejsce, w którym studenci kierunków „Robotyka i Automatyzacja Procesów”, „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz „Mechanika i Budowa Maszyn” będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach i rozwijać swoje umiejętności.

📢 Wspaniały Koncert Noworoczny w Połańcu. Zachwyciła Salonowa Orkiestra Camerata i soliści Określenie „uczta dla zmysłów” niezwykle trafnie podsumowuje Koncert Noworoczny, który 7 stycznia rozpoczął nowy cykl wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Koncert poprzedziły ciepłe, noworoczne życzenia złożone wszystkim obecnym przez burmistrza Połańca Jacka Nowaka i jego żonę Bernardę. 📢 Opłatek prezydencki w Tarnobrzegu. Zaproszeni goście ledwo mieścili się w sali. Kto przyjął zaproszenie? Zobaczcie zdjęcia i wideo Bardzo wiele osób odpowiedziało na zaproszenie prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka i we wtorek, 9 stycznia wzięło udział w opłatku prezydenckim zorganizowanym w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Uczestników spotkania opłatkowego było tak wielu, że ledwo mieścili się na sali kameralnej. Kto przybył?

📢 Radomiak Radom rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Zobacz, kto się pojawił na zajęciach Po trzech tygodniach przerwy od rozgrywek, do zajęć powrócili zawodnicy Radomiaka Radom. Pierwszy tydzień poświęcony będzie głównie badaniom, a także testom wydolnościowym. 📢 Najlepszy stomatolog w Radomiu. Oto najlepsi stomatolodzy polecani przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Zaufany stomatolog? Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto 20 stomatologów z Radomia, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. 📢 Rekord zimna w Polsce padł w Świętokrzyskiem. Temperatura przy gruncie w Bodzentynie 35,6 stopni poniżej zera Noc z poniedziałki na wtorek była najzimniejsza tej zimy w Polsce. Okazuje się, że rekord zimna padł w Świętokrzyskiem, a konkretnie na stacji meteorologicznej w Bodzentynie. Temperatura przy gruncie wyniosła w nocy z poniedziałku 8 stycznia na wtorek 9 stycznia aż minus 32,3 stopni Celsjusza a we wtorek rano osiągnęła minus 35,6 stopnia Celsjusza!

📢 Nowi policjanci w garnizonie mazowieckim. W komendzie w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie. Zobacz zdjęcia Szeregi mazowieckiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 78 funkcjonariuszy, w tym 28 kobiet, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa. 📢 Uszkodzenie sieci trakcyjnej i awaria pociągu na odcinku Sędziszów – Jędrzejów Polskie Linie Kolejowe poinformowały we wtorek, 9 stycznia o uszkodzeniu sieci trakcyjnej i awarii pociągu na linii kolejowej numer 8 na odcinku Sędziszów – Jędrzejów.

📢 Marsz Morsa z Daleszyc do Morawicy. Na trasie ponad 200 osób! Zobaczcie zdjęcia Byle do Zimy - Morawickie Stowarzyszenie Morsów zorganizowało w sobotę 6 stycznia Marsz Morsa na odcinku Daleszyce - Morawica. Piechurzy mieli do pokonania trasę o długości 26 kilometrów.

📢 Kraksa na krajowej trasie numer 79 w Karsach. Ford uderzył w drzewo Do groźnie wyglądającej kolizji doszło we wtorek kilkanaście minut po godzinie 9 na krajowej trasie numer 79 w Karsach w powiecie opatowskim. 📢 Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Ostatnia Droga Roberta Jedliczki - jeźdźca, myśliwego, potomka włoszczowskich ziemian i wielkiego patrioty. Zobaczcie zdjęcia i wideo Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi pożegnali w poniedziałek, 8 stycznia, Roberta Jedliczkę - jeźdźca, myśliwego, potomka rodu Niemojewskich. Ze Zmarłym żegnali się hodowcy koni, współorganizatorzy włoszczowskiego Hubertusa Ziemiańskiego, samorządowcy i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Poczty i delegacje reprezentowały Koła Łowieckie powiatu i regionu.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł wokół kościoła we Włostowie. Było piękne świętowanie Było radośnie i kolorowo. Sporo osób uczestniczyło w Orszaku Trzech Króli we Włostowie, który przeszedł wokół kościoła. Zobacz zdjęcia.

📢 Iga Trubiłowicz, licealistka z tarnobrzeskiego "Kopernika" jest w Kadrze Narodowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Iga Trubiłowicz - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu i zarazem mieszkanka gminy Baranów Sandomierski, została powołana na rok 2024 w skład Kadry Narodowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. To dla Igi niesamowite wyróżnienie, biorąc pod uwagę jej krótką, ale wytężoną aktywność w tej dyscyplinie sportu. Przed licealistką wiele treningów i zjazdów szkoleniowych. 📢 Stalowa Wola. Kierowca audi driftował na zaśnieżonej drodze, auto zatrzymało się na słupie. Zobaczcie zdjęcia i nagranie wideo Zdecydowanie przecenił swoje driftingowe umiejętności kierowca audi A4, który w poniedziałek wieczorem na dwupasmowej ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, prezentował jazdę w kontrolowanym poślizgu. Tyle tylko, że poślizg okazał się niekontrolowany i auto uderzyło w słup sygnalizacji świetlnej. Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich. 📢 Uważajcie, jest ślisko. Kraksa na obwodnicy Osieka. Zderzyły się dwa samochody osobowe Na śliskiej drodze nie ustąpił pierwszeństwa, zderzyły się dwie osobówki, na szczęście nikt nie ucierpiał – tak wyglądało zdarzenie drogowe, do którego doszło we wtorkowy poranek na obwodnicy Osieka w powiecie staszowskim.

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Gdzie największy mróz w regionie radomskim we wtorek 9 stycznia? Oto dane z termometrów naszych Czytelników. Zobaczcie zdjęcia Mroźny poranek w regionie radomskim we wtorek, 9 stycznia. Gdzie najniższa temperatura? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Zobaczcie, w których częściach naszego regionu było najzimniej. 📢 Całą noc czekali w kolejce do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach! Ludzie mówią o skandalu z wnioskami i tajemniczym busie z dokumentami Około 150 osób koczowało w nocy z poniedziałku, 8 stycznia na wtorek, 9 stycznia przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, aby móc ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 8.5 tysiąca złotych na dowolne kursy i szkolenia. Kiedy rano okazało się, że pierwsze osoby w kolejce dostarczyły busem kilkaset wypełnionych na różne osoby wniosków, wybuchł skandal, bo prawdopodobnie dla pozostałych wnioskodawców zabraknie już pieniędzy. Zobaczcie szczegóły.

📢 Poseł Polski 2050 Trzecia Droga Rafał Kasprzyk w Opatowie. Rozmawiano o wyborach samorządowych. W poniedziałek, 8 stycznia w opatowskim Żmigrodzie odbyło się spotkanie posła Polski 2050 Trzecia Droga Rafała Kasprzyka z mieszkańcami, działaczami i sympatykami Polski 2050. Rozmawiano między innymi o wyborach samorządowych. 📢 Gdzie największy mróz w Świętokrzyskiem we wtorek 9 stycznia? Oto dane z termometrów naszych Czytelników. Zobaczcie zdjęcia Mroźny poranek w Świętokrzyskiem we wtorek, 9 stycznia. Gdzie najniższa temperatura? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Jak się okazuje były rejony gdzie temperatura spadła nawet do minus 35 stopni! To absolutny rekord tej zimy. Zobaczcie, w których częściach naszego regionu było najzimniej.

📢 Bawią do łez! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2023/24 dobiega końca, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Kurtki, swetry, buty, talerze i gadżety od wojska. Te rzeczy możesz mieć za grosze Wojsko czyści magazyny i sprzedaje odzież i akcesoria w okazyjnych cenach. Są kurtki, płaszcze, swetry, obuwie, ale też talerze, torby i latarki. To prawdziwy raj dla miłośników militariów i kolekcjonerów. 📢 Nowy hotel w Solcu-Zdroju. Widać już, jak będzie wyglądać elewacja W styczniu 2024 hotel nad zalewem w Solcu-Zdroju zaczyna nabierać kształtów - pojawiły się oszklenia, widać już, jak będzie wyglądać elewacja. Zobacz zdjęcia. 📢 Jubileusz 145-lecia istnienia Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Medale Gloria Artis i wyjątkowe wspomnienia Prapremierowym spektaklem „Kilka opowieści o Islandii” świętował w sobotę 145-lecie istnienia teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, jedna z najstarszych scen teatralnych w kraju. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował trzy osoby medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Świętowano też w niedzielę. Na jubileuszu było wiele znanych osób, nie zabrakło też wyjątkowych wspomnień. Mamy nowe zdjęcia z uroczystości.

📢 Mateusz Big Boy Borkowski z Kielc odkrywał Afrykę. Pokazał gorące zdjęcia z krokodylami Mateusz Borkowski, czyli słynny Big Boy z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", pokazał gorące zdjęcia z podróżny do Afryki. Kielczanin jakiś czas temu schudł 170 kilogramów i dziś bez skrępowania pokazuje swoje smukłe ciało. Tak było też na urlopie w słonecznej Gambii, gdzie odpoczywał z narzeczoną. 📢 Trwają prace przy rewitalizacji zalewu w Solcu-Zdroju Gmina Solec-Zdrój prowadzi rewitalizację terenów nad zalewem. Zbiornik po ich zakończeniu ma zmienić się nie do poznania. Póki co trwają tam intensywne prace.

📢 Tak żyje i mieszka Marcin Szczurkiewicz. Zobacz dom gwiazdy Kabaretu Skeczów Męczących. Zdjęcia Marcin Szczurkiewicz to jeden z najpopularniejszy polskich komików. Gwiazda Kabaretu Skeczów Męczących jest aktywny nie tylko na scenie oraz w telewizji, ale również w mediach społecznościowych - jego profil "Biegam i Piję" ma mnóstwo obserwujących. Jak on wygląda? Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Marcin Szczurkiewicz.

📢 Tężnia solankowa i Park Zdrojowy w Solcu-Zdroju już gotowe Gmina Solec-Zdrój ukończyła budowę tężni solankowej i Parku Zdrojowego. Projekt, mimo trudności, udało się zamknąć w wymaganym czasie - do końca 2023 roku. Oto jak prezentują się obiekty. 📢 Kazimierskie Baseny Mineralne trzy tygodnie od otwarcia - jak funkcjonują? Siarka przyciąga tłumy W trzy tygodnie od otwarcia Kazimierskich Basenów Mineralnych obiekt zyskuje coraz większą popularność. O tym, jak odbierają go mieszkańcy i turyści mówi Robert Pleszyński, prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. 📢 Kto zostanie wójtem gminy Samborzec w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Prawdopodobnie w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku mieszkańcy wybiorą wójta gminy Samborzec Kto nim zostanie? Znamy już trójkę kandydatów. O stanowisko chcą walczyć dwie kobiety i jeden mężczyzna.

📢 Diecezjalne Spotkanie Rodzin w Ożarowie. Była uroczysta msza święta i piękne spotkanie W niedzielę, 7 stycznia w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie odbyło się Diecezjalne Spotkanie Rodzin. W uroczystym nabożeństwie i spotkaniu uczestniczyło mnóstwo osób. 📢 Nasza położna jedną z najlepszych w Polsce w konkursie "Położna na medal!" Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach Położna ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Monika Gołuchowska została najlepszą położną w województwie świętokrzyskim w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu "Położna na medal". Zajęła też wysokie, 4 miejsce w kraju. W konkursie, w którym wyłaniane są najlepsze położne w kraju i w poszczególnych województwach głosują pacjentki i ich rodziny.

📢 Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie w Czyżowie Szlacheckim, w gminie Zawichost. Piękna uroczystość W Czyżowie Szlacheckim odbyła się kolejna edycja Orszaku Trzech Króli, która zgromadziła tłumy mieszkańców i gości z okolicznych miejscowości.

📢 Piotr Salata z Końskich zdradza kulisy udziału w "The Voice Senior". "Zgłosił mnie kolega w ramach prezentu na 60 urodziny" Piotr Salata w premierowym odcinku piątej serii „The Voice Senior” podbił nie tylko publiczność. W swej drużynie chcieli go mieć wszyscy trenerzy. Pochodzący z Końskich wokalista zdradza nam kulisy programu.

📢 Radomiak Radom rozpoczyna przygotowania do rundy wiosennej KO BP Ekstraklasy. Pierwszy tydzień poświęcony będzie badaniom i testom. We wtorek zawodnicy Radomiaka Radom wracają po urlopach do zajęć. Do końca tygodnia korzystać będą z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 📢 Konkurs na najładniejsze stajenki betlejemskie w Diecezji Radomskiej rozstrzygnięty! Sprawdź, które zwyciężyły Jest rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze stajenki bożonarodzeniowe w Diecezji Radomskiej. Zwyciężyła szopka z Nowego Dziebałtowa w powiecie koneckim, drugie miejsce przypadło parafii z Magnuszewa w powiecie kozienickim, zaś trzecie Stromcowi w powiecie białobrzeskim. Konkurs zorganizowano w 800. rocznicę wybudowania pierwszej szopki przez Świętego Franciszka.

📢 Wielkie kontrowersje po Sylwestrze Elżbiety Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości" w Skarżysku Nie milkną echa Sylwestra spędzonego w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej przez gwiazdę ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodzącą spod Końskich, Elżbietę Czabator i Józefa Raciniewskiego z Wałbrzycha, czyli Króla Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości". Chociaż uczestnicy miłosnych programów od razu zaznaczyli, że są tylko parą znajomych to internet pęka w szwach od domysłów, czy jednak łączy ich coś więcej. Teraz głos w sprawie zabrała sama Elżbieta, która nie szczędziła gorzkich słów. Zobaczcie! 📢 Pożar domu w Suchedniowie. Słup dymu widoczny był z daleka Osiem zastępów straży walczyło z pożarem, jaki wybuchł w poniedziałek w Suchedniowie. Płonęło poddasze domu. Wzbijający się w niebo słup ciemnego dymu widoczny był z daleka.

📢 Andrzej Piaseczny świętował urodziny z mamą Alicją. Razem mają 139 lat! Wspólne świętowanie urodzin Andrzeja Piasecznego i jego mamy Alicji to piękna tradycja. Urodzinowy tort dzielili i tym razem, a fani pośpieszyli z najlepszymi życzeniami.

📢 Pasażerowie o nowym dworcu PKP w Kielcach. Brakuje gastronomii, ławek i punktualnych pociągów. Zobaczcie film W związku z faktem, że nasze linie telefoniczne i skrzynki mailowe zapełnione są ostatnio skargami mieszkańców i podróżnych na temat funkcjonalności wyremontowanego dworca PKP w Kielcach, postanowiliśmy udać się na miejsce i sprawdzić jak wygląda organizacja obiektu. Wśród zgłaszanych przez naszych Czytelników problemów dominowały: brak miejsc siedzących oraz brak chociażby najprostszego automatu z wodą, kawą bądź paluszkami. Co jeszcze budzi niezadowolenie podróżnych? Zobaczcie film. 📢 Wioletta Krzyżanowska nowym Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Zastąpiła na tym stanowisku radomiankę Aurelię Michałowską W poniedziałek, 8 stycznia wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wręczył powołanie pełniącej obowiązki Mazowieckiej Kurator Oświaty Wioletcie Krzyżanowskiej. Zastąpiła ona na tym stanowisku radomiankę Aurelię Michałowską, która pełniła tę funkcję przez blisko osiem lat.

📢 Wyjątkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Wieczorem z pochodniami i przy ogniskach. Była świetna atmosfera i dobra zabawa Takie morsowanie to my rozumiemy! W sobotę, 6 grudnia Radomskie Morsy przy minusowej temperaturze weszły do lodowatej wody przy blasku pochodni. Później było też wspólne ognisko na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Było mnóstwo miłośników morsowania. Tylu zalew w tym sezonie jeszcze nie widział! 📢 Jest praca w Świętokrzyskiem. Sprawdź oferty z najwyższymi zarobkami W województwie świętokrzyskim można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. Wybraliśmy te oferty, w których można zarobić przynajmniej 6 tysięcy złotych. 📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" dosadnie o swoim związku z Arturem. Tym wpisem ucina wszelkie spekulacje Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe.

📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Są opiekuńczy, troskliwi, odpowiedzialni. To świetni kandydaci na ojców Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Często mówi się, że konkretne imię odpowiada za nasze cechy charakteru. W naszym zestawieniu przygotowaliśmy te męski imiona, które noszą najbardziej odpowiedzialni, mądrzy i opiekuńczy panowie - czyli najlepsi mężowie i kandydaci do tej roli. Sprawdźcie! 📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Horoskop jest bezlitosny, te pary czekają ciągłe kłótnie! Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Horoskop jest bezlitosny, te pary czekają ciągłe kłótnie. Ich związek to ciągłe zdrady i spory. 📢 Morsy wskoczyły na królewską kąpiel do Jeziora Tarnobrzeskiego. Im mroźna zima niestraszna! Zobaczcie zdjęcia Do Tarnobrzega wróciła prawdziwa zima. Morsy tylko na to czekały! Bialutki śnieg i mróz zamieniły Jezioro Tarnobrzeskie w biały raj, w którym chętnie przebywają miłośnicy lodowatych kąpieli. W niedzielę 7 stycznia było tu tłoczno, morsy z klubu BodyMors wskoczyły do wody na królewską kąpiel z okazji wczorajszego święta Trzech Króli. Zobaczcie!

📢 Fantastyczny koncert Małej Armii Janosika w Stalowej Woli w uroczystość Objawienia Pańskiego. Zobacz zdjęcia Szacunkowo nawet ponad sześć tysięcy osób w sobotę 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, obejrzało koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Małej Armii Janosika, zorganizowany w Bazylice Konkatedralnej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Koncert był transmitowany na antenie Telewizji Trwam. 📢 Orszak Trzech Króli w Koniemłotach. Msza święta i wspólne śpiewanie kolęd Tradycyjnie, jak co roku taki i tym razem do parafii w Koniemłotach dotarł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy maszerowali spod szkoły do kościoła by oddać pokłon Dzieciątku Jezus. 📢 Zima opanowała giełdę w Miedzianej Górze! Zobaczcie na zdjęciach, co się działo w niedzielę, 7 stycznia W niedzielę, 7 stycznia, giełdę w Miedzianej Górze opanowała zima. Mróz oraz śnieg ograniczyły handel, choć pojawili się tu najwytrwalsi sprzedający i kupujący. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Co za zabawa! Zobacz niesamowite zdjęcia Najpierw msza święta, następnie pierwszy taniec, a więc polonez a później fantastyczna zabawa. Tak wyglądała studniówka 2024 z udziałem uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filipa Neri w Radomiu. Bal odbył się w restauracji Martimo. 📢 Oto Misterzy Studniówki 2024 z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Zobacz zdjęcia Wybieramy Miss i Misterów Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Była świetna zabawa do rana. Zobacz zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. To była niesamowita zabawa!

📢 Studniówka 2024 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Uroczysty polonez i część oficjalna. Zobacz zdjęcia i wideo Studniówkę w Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri zgodnie z tradycją zainaugurowała msza święta. Następnie młodzież udała się do restauracji Martimo i tam odbyła się zabawa. Zobacz pierwszy taniec, a więc poloneza w wykonaniu uczniów z popularnego "Katolika". 📢 Piękny polonez i podziękowania na studniówce Zespołu Szkół w Iłży. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Młodzież przygotowała pięknego poloneza. Były też wzruszające podziękowania oraz wręczenie kwiatów. Zobacz zdjęcia. 📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Zwoleniu. Barwnym korowodem przeszły setki mieszkańców. Zobacz zdjęcia Pod hasłem "W Jasełkach leży" w sobotę, 6 stycznia ulicami Zwolenia przeszedł po raz siódmy Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Tradycyjnie już, odbyły się inscenizacje w wykonaniu uczniów szkół średnich

📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Solcu-Zdroju. Wielobarwny pochód przeszedł przez centrum miasta wprost do kościoła Także w Solcu-Zdroju w powiecie buskim, po raz pierwszy odbył się Orszak Trzech Króli. Wielobarwny i uśmiechnięty pochód przeszedł spod urzędu gminy, wprost do parafialnej świątyni. Mimo deszczu i chłodu, w uroczystości wzięło udział mnóstwo mieszkańców i wiernych.

📢 Studniówka 2024 w VI Liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia z fantastycznej zabawy W piątek, 5 stycznia rozpoczęły się pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Wspaniałą zabawę mieli uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Było oczywiście piękny polonez, a potem szampańska zabawa. Zobacz nowe zdjęcia z balu maturalnego uczniów "Kochanowskiego". 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! 📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. 📢 Nowe mieszkanie gwiazdy programu Rolnik szuka żony. Tak mieszka i żyje Elżbieta Czabator. Są luksusy? Zobaczcie zdjęcia wnętrz Sprzedała ogromną posiadłość w Świętokrzyskiem i wyprowadziła się do 65-metrowego mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim. Elżbieta Czabator, gwiazda 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” zupełnie zmieniła swoje życie. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentuje się nowe mieszkanie Elżbiety z programu „Rolnik szuka żony 8”.

📢 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku przeniósł się do nowej siedziby. Prezentuje się imponująco. Zobaczcie zdjęcia Niedawno została zakończona budowa nowego gmachu Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. Uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowej siedziby i odbywają się tam zajęcia. Nowoczesna szkoła prezentuje się imponująco. 📢 Ślubowanie świętokrzyskich policjantów. Było blisko pół setki funkcjonariuszy. Zobaczcie zdjęcia 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali imienia „Ponurego” w gmachu komendy wojewódzkiej przy ulicy Seminaryjskiej w Kielcach. 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Ta nagła śmierć poruszyła nas wszystkich. Odszedł Robert Jedliczka z Włoszczowy - pasjonat historii, koni i łowiectwa Nie żyje sławny włoszczowski jeździec i hodowca koni. Tak niedawno, bo przecież latem tego roku, cieszyliśmy się, ze Robert Jedliczka będzie starostą Gminnych Dożynek we Włoszczowie. Uśmiechnięty, pełen werwy, odważny, kopalnia pomysłów i bardzo życzliwy dla ludzi. Wiadomość o jego nagłej śmierci w dniu 26 grudnia okryła wielu mieszkańców miasta i gminy żalem. Trudno uwierzyć, że nie ma go już wśród nas. 24 grudnia wziął udział w tradycyjnym wigilijnym polowaniu. Po raz ostatni...

