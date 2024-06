Prasówka 10.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki finał za nami. Oto Miss Województwa Świętokrzyskiego, Miss Nastolatek i Mister 2024, poznaj wyniki”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki finał za nami. Oto Miss Województwa Świętokrzyskiego, Miss Nastolatek i Mister 2024, poznaj wyniki W niedzielny wieczór, 9 czerwca, poznaliśmy wyniki wyborów Miss, Mis Nastolatek i Mistera Województwa Świętokrzyskiego 2024. Uroczysta gala odbyła się w Kinie Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobaczcie wyniki i pierwsze zdjęcie z festiwalu piękna.

📢 Eurowybory 2024. Oni zdobywają mandaty do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwo podkarpackie W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 9, obejmującym swoim zasięgiem Podkarpackie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, drugi wynik miała Koalicja Obywatelska. Zobaczcie na podstawie sondażowych wyników komu przypadły mandaty.

📢 Eurowybory 2024. Wieczór wyborczy świętokrzyskiej Koalicji Obywatelskiej. Nie brakowało emocji. Zobacz zdjęcia i film Nie brakowało emocji w niedzielę, 9 czerwca, podczas wieczoru wyborczego Świętokrzyskiej Koalicji Obywatelskiej. O godzinie 21 opublikowano pierwsze wyniki sondażowe. Wybuchła wtedy wielka radość. Oglądajcie transmisję na żywo.

📢 Eurowybory 2024. Oni zdobywają mandaty do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 5 obejmującego między innymi region radomski W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 5, obejmującym swoim zasięgiem między innymi region radomski wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto podział mandatów na podstawie wyników sondażowych.

📢 Wyniki sondażowe wyborów do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie oraz w Świętokrzyskiem W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto sondażowe wyniki. 📢 Eurowybory 2024. Oni zdobywają mandaty do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto na podstawie wyników wyborów late poo - częściowo sondaż, częściowo z komisji wyborczych - w naszym okręgu podział mandatów. 📢 Okrągły jubileusz 10-lecia świętował zespół Guzowianki w Muzeum Wsi Radomskiej. Zobacz zdjęcia Zespół Guzowianki uświetnił swoje 10-lecie rewelacyjnym niedzielnym (9 czerwca) koncertem w Muzeum Wsi Radomskiej. Grupa zaśpiewała swoje największe hity utworzone w ciągu 10 lat swojej działalności. Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań dla tych, bez których zespół nie mógłby istnieć. Dodatkową atrakcją dla fanów grupy i pasjonatów muzyki ludowej były regionalne stanowiska na których można było spróbować przepysznych regionalnych dań kuchni polskiej.

📢 Kibice na meczu Neptun Końskie - Korona II Kielce w ostatniej kolejce RS Active 4. Ligi. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Neptuna Końskie zremisowali z Koroną II Kielce 1:1 w meczu ostatniej kolejki RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania. 📢 Było pysznie i wesoło! Festiwal Kuchni Powstańczej przyciągnął do Bobrzy w gminie Miedziana Góra mnóstwo ludzi Całe rodziny bawiły się w niedzielę, 9 czerwca, na Festiwalu Kuchni Powstańczej w Bobrzy w gminie Miedziana Góra. Była przepiękna inscenizacja historyczna, a na głodnych i spragnionych czekały stoiska z pysznym, darmowym poczęstunkiem. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wspaniały Piknik Rodzinny w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Było dużo atrakcji. Zobacz zdjęcia Wspaniały Piknik Rodzinny odbył się w niedzielę, 9 czerwca, w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Został zorganizowany przez rodziców ministrantów i dzieci z parafialnej scholi, przy wsparciu księży i sióstr zakonnych - Dominikanek z tej parafii.

📢 Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo 2024. Niedziele była ostatnim dniem wystawy, zobaczcie co się działo Niedziela, 9 czerwca, zamknęła 10. edycję Necroexpo na Targach Kielce. Tłumy zwiedzających podziwiały innowacyjne produkty, w tym urnę w kształcie szpilki stworzoną przez firmę Calvarianum dla Mistrzyni Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej Anety Dobroch z Sandomierza. Sprawdź, jak tradycja łączy się z nowoczesnością na Necroexpo 2024!

📢 Wprowadzenie relikwii świętej Kingi do kościoła w Kijach. Uroczysta msza święta, mnóstwo wiernych W niedzielę, 9 czerwca, w kościele parafialnym świętych apostołów Piotra i Pawła w Kijach miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii świętej Kingi. W ceremonii uczestniczyło wielu mieszkańców miejscowości. 📢 Wybory do parlamentu europejskiego w Starachowicach, skromna frekwencja we wszystkich komisjach Od godziny siódmej rano trwają wybory do parlamentu Europejskiego w Starachowicach. W Starachowicach, najwięcej glosujących osób w komisjach, można było spotkać po porannych mszach świętych.

📢 Jubileuszowa XXX Familiada i Marsz dla Życia i Rodziny w Tarnobrzegu. Przygotowano wiele atrakcji - zobacz zdjęcia Już po raz 30. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na tarnobrzeskim Serbinowie, w niedzielę 9 czerwca zaprosiła do udziału w Familiadzie - pikniku rodzinnym przy Szkole Podstawowej numer 10. Jubileuszowe wydarzenie połączono z Marszem dla Życia i Rodziny, który wyruszył ulicami miasta z Placu Bartosza Głowackiego. 📢 Niedzielny targ w Wierzbicy. Było zainteresowanie truskawkami, ale też kwiatami i sadzonkami W niedzielę, 9 czerwca targowisko w Wierzbicy, jak co tydzień, przyciągnęło wielu sprzedających i kupujących. Było zainteresowanie truskawkami, ale też kwiatami i sadzonkami. Ludzie nabywali też ubrania letnie. Co jeszcze można być kupić? 📢 Kraksa w gminie Łubnice. Pasażer jednego z samochodów trafił do szpitala Dwa samochody zderzyły się w niedzielę kilkanaście minut przed godziną 14 na skrzyżowaniu w gminie Łubnice w powiecie staszowskim.

📢 Eurowybory 2024. Tak głosowali znani mieszkańcy regionu radomskiego. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 9 czerwca od godziny 7 rano trwają eurowybory 2024. Wybieramy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego. Od rana towarzyszyliśmy przy lokalach wyborczych znanym mieszkańcom regionu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W Stalowej Woli do południa głosowali głównie seniorzy. Zobacz zdjęcia Ciepła, słoneczna lekko deszczowa niedziela sprzyjała wychodzeniu z domów na wybory. Jak jednak zauważyliśmy w Stalowej Woli w kilku komisjach wyborczych, przy niezbyt imponującej frekwencji do południa głosowali głównie seniorzy. Frekwencja wyborcza jest niemal połowę niższa niż w ostatnich wyborach samorządowych. 📢 Ponad 100 osób wzięło udział w niedzielnym biegu Tumlińska Trójka. Startowałeś? Szukaj się na zdjęciach Ponad 100 osób wystartowało w biegu Tumlińska Trójka, który odbył się na leśnej trasie w Tumlinie. Oprócz biegu na 3 kilometry były też biegi dla dzieci. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia".

📢 Wiadomo już, czyje psy siały postrach w Majdanie Królewskim i okolicy. Zagryzły stado danieli, króliki, kaczki i nie tylko Po naszej publikacji udało się rozwiązać tajemnicę dotyczącą dwóch agresywnych psów, które przez kilka dni siały postrach głównie Majdanie Królewskim (powiat kolbuszowski). Tam, według ustaleń, czworonogi zagryzły stado danieli, dziesięć kaczek, króliki i prawdopodobnie też inne zwierzęta (pojawiają się informacje o kurach i kocie). Do policji zgłosiła się właścicielka psów, mieszkanka wsi gminie Raniżów (powiat kolbuszowski). 📢 Dzień Dziecka na stadionie we Włoszczowie. Wielka impreza i świetna rodzinna zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo Europejski Dzień Dziecka odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie w środę, 5 czerwca. Impreza trwała przez cały dzień. Fantastycznie bawiły się nie tylko dzieci, ale całe rodziny, szczególnie w części popołudniowej. Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo.

📢 Zmarła Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka znana z roli Halinki Kiepskiej miała 58 lat W wieku 58 lat zmarła Marzena Kipiel-Sztuka, znana przede wszystkim z roli Halinki w serialu "Świat według Kiepskich".

📢 Sylwia Stala z Zespołu Szkół w Gorzycach otrzymała wyróżnienie w konkursie "Ocalić od zapomnienia - II wojna światowa w naszym regionie" Sylwia Stala, uczennica klasy III TI Zespołu Szkół w Gorzycach (powiat tarnobrzeski) z sukcesem wzięła udział w konkursie "Ocalić od zapomnienia - II wojna światowa w naszym regionie’", organizowanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 📢 Eurowybory 2024. Tak głosowali znani mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 9 czerwca od godziny 7 rano trwają eurowybory 2024. Wybieramy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego. Od rana towarzyszyliśmy przy lokalach wyborczych znanym mieszkańcom regionu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Eurowybory 2024. W Tarnobrzegu frekwencja niska, zobaczcie zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 10 Trwają eurowybory 2024, w których wybieramy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy Podkarpacia głosóją na kandydatów z siedmiu list wyborczych, wskazując tylko jedną osobę. Aż sześć obwodowych komisji wyborczych działa w Szkole Podstawowej numer 10 na największym tarnobrzeskim osiedlu Serbinów. Zobaczcie zdjęcia z głosowania w "dziesiątce". 📢 Piąte urodziny Radia Radom. Były atrakcje dla mieszkańców i uroczysta gala. Zobacz zdjęcia W piątek, 7 czerwca Radio Radom świętowało swoje 5. urodziny. Rano na ulice miasta wyjechał czerwony, londyński autobus, natomiast wieczorem odbyła się uroczysta gala. Zobacz zdjęcia. 📢 Zespół IRA gwiazdą drugiego dnia Iłżeckich Dni Kultury. Tłum ludzi na koncercie legendarnego zespołu. Zobacz zdjęcia Legendarny zespół IRA był gwiazdą sobotniej nocy, 8 czerwca podczas trwających cały weekend Iłżeckich Dni Kultury. Tysiące mieszkańców regionu wspólnie z Arturem Gadowskim śpiewały największe przeboje zespołu. Była świetna zabawa na koncercie i podczas festynu rodzinnego.

📢 Staszowska pielgrzymka dotarła do Sulisławic. Wcześniej modlono się przed krzyżem W sobotę około godziny 18 staszowscy pielgrzymi dotarli do sanktuarium w Sulisławicach, by zanieść swoje prośby do Matki Boskiej Sulisławskiej. Wcześniej pątnicy modlili się przy Krzyżu Staszowskim, była też pyszna grochówka od strażaków. 📢 Owocne grzybobrania w Świętokrzyskiem. Oto kolejne zdjęcia Waszych zbiorów z soboty, 8 czerwca Wygląda na to, że rozkręca się sezon grzybowy. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego korzystając z pięknej pogody udali się w sobotę, 8 czerwca na grzyby. Jak się okazuje w naszych lasach jest już coraz więcej prawdziwków, kurek czy kozaków. Zobaczcie w galerii kolejne zdjęcia Waszych grzybobrań. 📢 Święto Błota w Suchedniowie z mnóstwem atrakcji. Byłeś - znajdź się na zdjęciach W sobotę 8 czerwca w Suchedniowie odbyło się "Święto Błota" - impreza na leśnej polanie przyciągnęła mnóstwo ludzi. Nie brakowało atrakcji, od kulturalnych po kulinarne. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Burze przeszły przez świętokrzyskie. Wichura łamała drzewa Świętokrzyscy strażacy nocą z soboty nie niedzielę odnotowali cztery wyjazdy związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, jaka przeszła przez region. 📢 To już weekend! Oto najlepsze memy o dniach wolnych od pracy. Zobacz i się uśmiechnij Weekendy są dla wielu z nas czasem wytchnienia i relaksu po intensywnym tygodniu pracy. Już od piątkowego popołudnia zaczynamy planować spotkania ze znajomymi, odpoczynek oraz różne formy aktywności, które mają na celu odprężenie i naładowanie baterii na kolejne dni. Jakie są najlepsze memy weekendowe według internautów? Zobaczcie. 📢 Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Komunikat kibiców Korony Kielce. Odnieśli się do ostatnich zmian w klubie. Jest nowy prezes Karol Jakubczyk i nowa Rada Nadzorcza W Koronie Kielce doszło w ostatnich dniach do dużych zmian. Jest nowy prezes Karol Jakubczyk, jest nowa Rada Nadzorcza. Będą zmiany w sztabie szkoleniowym i kadrze drużyny. Do tej sytuacji odnieśli się kibice ze Stowarzyszenia Kibiców "Zjednoczona Korona".

📢 Turniej charytatywny Iskra Business Cup w Kielcach. Wszyscy zagrali dla Leszka Salvy. Byli przedstawiciele Industrii i jedna z legend Korony W sobotę, 8 czerwca, odbyła się pierwsza edycja Iskra Business Cup. Był to turniej charytatywny, podczas którego zbierane były środki na rehabilitację cenionego dziennikarza sportowego Leszka Salvy. Wygrała ekipa AC Group, która w finale w rzutach karnych pokonała Armet. W regulaminowym czasie było 0:0. Wynik zszedł jednak na drugi plan. Najważniejszy był szczytny cel imprezy. 📢 Porażka piłkarzy Orląt Kielce z AKS 1947 Busko-Zdrój w RS Active 4. lidze. To ósme zwycięstwo z rzędu drużyny Tadeusza Krawca W meczu ostatniej kolejki RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej piłkarze Orląt Kielce przegrali na własnym stadionie z AKS 1947 Busko-Zdrój 0:1. Zwycięską bramkę dla drużyny Tadeusza Krawca zdobył Artur Piróg w 35 minucie.

📢 Mnóstwo ludzi, wspaniała zabawa i tańce na Festiwalu Wino i Śpiew w Kielcach! Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia imprezy dla koneserów wina Przy Kieleckim Centrum Kultury trwa największa impreza winiarska w regionie - druga edycja Festiwalu "Wino i Śpiew". W sobotę, 8 czerwca, czyli pierwszego dnia dwudniowej imprezy, mnóstwo osób próbowało wyjątkowych win z całego świata i świetnie bawiło się w rytm płynącej ze sceny muzyki. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nocny armagedon w Świętokrzyskiem. Burze, ulewy i silny wiatr! Jest ostrzeżenie i alert RCB Przed nami kolejna niespokojna noc. Synoptycy zapowiadają, że województwo świętokrzyskie znów nawiedzą burze, ma padać ulewny deszcz i wiać silny wiatr. Dla naszego regionu wydano w sobotę, 8 czerwca ostrzeżenie drugiego stopnia, mieszkańcy otrzymali też SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe podtopienia i grad.

📢 Drużyna Targi Kielce i Dach Forum wygrała turniej piłkarski w Kielcach. Nowy prezes Korony Kielce Karol Jakubczyk został królem strzelców W Kielcach odbył się Wielki Piknik Rzemiosła i turniej piłkarski. Zwyciężyła drużyna Targów Kielce i Dach Forum, w składzie której wystąpili między innymi nowy tymczasowy prezes Korony Kielce Karol Jakubczyk oraz znani z występów w Koronie Kamil Sylwestrzak i Krzysztof Kiercz.

📢 W dniach 7-9 czerwca grały świętokrzyskie: 3 liga, RS Active 4. Liga, klasa okręgowa oraz klasy A i B. Zobacz wyniki, relacje i tabele W dniach 7 - 9 czerwca grały świętokrzyskie: 3 liga, RS Active 4. Liga, kasa okręgowa oraz klasy A i B. Zobacz wyniki, relacje i tabele po spotkaniach. W większości lig mieliśmy ostatnią kolejkę. 📢 Ogromne zainteresowanie bezpłatnymi konsultacjami kardiologicznymi w Koprzywnicy. Długa kolejka do badań i porad. Zobacz zdjęcia i film Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne konsultacje kardiologiczne, jakie w sobotę, 8 czerwca przeprowadzono w ramach Akademii Seniora, w Domu Kultury, w Koprzywnicy. Na badania spod znaku serca i konsultacje z kardiologiem zaprosiła burmistrz Aleksandra Klubińska i radna Agnieszka Gawrońska.

📢 Finalistki Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024 bez tajemnic. Mają niezwykłe pasje. Zobacz zdjęcia i wideo prezentacje Czternaście pięknych dziewczyn powalczy o koronę Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Kim są i czym zajmują się finalistki? Poznajcie je wszystkie. Przy zdjęciach kandydatek można zobaczyć wideo prezentację. Wielki finał już w niedzielę 9 czerwca. 📢 Kilkaset osób na pikniku z okazji 5-lecia Exbud Konstrukcje w Kielcach! Wspaniała zabawa i gwiazdy sceny muzycznej Z ogromnym rozmachem i wspaniałymi atrakcjami! W sobotę, 8 czerwca na placu przy Alei Na Stadion Kielce odbywa się Tropikalny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Exbud Konstrukcje z okazji 5 - lecia firmy. W wydarzeniu bierze udział około 300 osób, pracownicy i ich rodziny bawią się rewelacyjnie, na wydarzenie zaproszono znane osoby ze świata tańca i muzyki. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej części imprezy.

📢 Dzień otwarty w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. Uczniowie zachwalali swoją szkołę. Zobaczcie zdjęcia W sobotni poranek, 8 czerwca drzwi dla przyszłych uczniów otworzył Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku. Tego dnia w szkole zorganizowano "Dzień otwarty". Spotkani przez nas uczniowie zaznaczali, że Zespól Szkół Leśnych w Zagnańsku to placówka przyjazna młodym ludziom, która umożliwia zdobywanie wiedzy, a także kształtuje relacje między rówieśnikami. Zobaczcie zdjęcia i film z wydarzenia. 📢 204. piesza pielgrzymka ze Staszowa do Sulisławic. Tak wyglądał chrzest nowicjuszy W sobotę, 8 czerwca ze Staszowa wyruszyła już 204. piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Sulisławicach. W tegorocznej edycji wydarzenia, modliło się rekordowe 450 osób. Zobaczcie, nowe zdjęcia z trasy i chrztu nowych pątników. 📢 Samozbiory na plantacji Jagodowe Pole w Modliborzycach rozpoczęte. Potrwają do 16 czerwca. Zobacz zdjęcia i film Państwo Ewelina i Marek Pielaszkiewiczowie z Modliborzyc w sobotę, 8 czerwca zaprosili na Dni Otwarte swojej plantacji jagody kamczackiej. Jagodowe Pole odwiedziło mnóstwo osób. Samozbiory potrwają do 16 czerwca.

📢 Grała RS Active 4. Liga Świętokrzyska. Wisła Sandomierz została zdegradowana, radość Hetmana Włoszczowa. Wyniki, relacje, tabela W weekend, 8 i 9 czerwca, rozegrana została ostatnia 34. kolejka RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej. Zapadło ostatnie rozstrzygnięcie, wyłoniony został drugi spadkowicz. Do Stali Kunów dołączyła Wisła Sandomierz, która przegrała z Arką Pawłów 1:4. Z utrzymania cieszyli się piłkarze Hetmana Włoszczowa, którzy na wyjeździe wygrali ze Stalą Kunów 4:2. 📢 Festyn w Małęczynie w gminie Gózd. Mnóstwo atrakcji, konkursów i zabaw. Przybyło dużo mieszkańców. Zobacz zdjęcia W Małęczynie, w gminie Gózd odbył się festyn rodzinny. Atrakcji było co niemiara.

📢 Radomiak Radom rozpocznie i zakończy sezon meczami z beniaminkami. Zobacz efektowny terminarz wszystkich meczów Zielonych, na zdjęciach Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy opublikował terminarz sezonu 2024/25 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Inauguracja nowych rozgrywek odbędzie się w piątek, 19 lipca 2024 roku, a zakończenie zaplanowano na 26 lub 27 maja 2025 roku. Na kolejnych slajdach przedstawiamy rywali Zielonych: od GKS-u Katowice, aż do Motoru Lublin!

📢 Więcej piasku nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Gruba warstwa świeżego piachu rozprowadzona na plaży. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy i turyści odwiedzający Jezioro Tarnobrzeskim mogą już cieszyć się z nowego piasku na miejskiej plaży. Jego grubą warstwę rozprowadzono przed drugim czerwcowym weekendem na sporym odcinku. Dzięki temu komfort wypoczynku będzie lepszy. 📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w sobotę 8 czerwca. Tłum ludzi, ogrom towaru, apetyt na sezonowe owoce. Zobacz zdjęcia W sobotę giełda w Sandomierzu tętniła życiem. Przez targowisko z widokiem na Starówkę przewijały się tysiące osób w poszukiwaniu czerwonych owoców, warzyw, sadzonek, praktycznych artykułów do domu i ogrodu, ubrań, rowerów, staroci i używanych rzeczy. Było tego w bród. Zobaczcie, jak wyglądał handel. 📢 Grzybiarze z regionu radomskiego ruszyli do lasów. Już zapełniają koszyki. Gdzie jest najwięcej grzybów? Wygląda na to, że przed nami pierwszy w tym roku wysyp grzybów. Po ostatnich dniach z opadami deszczu, miejscami nawet bardzo obfitymi, w lasach regionu radomskiego zaczęło pojawiać się coraz więcej okazów, a grzybiarze już chwalą się swoimi zbiorami. Gdzie jest ich najwięcej? W galerii zdjęć zobaczcie, w których miejscach naszego regionu warto wybrać się na grzybobranie.

📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów. 📢 9 czerwca - Dzień Przyjaciela. Oto najpiękniejsze i najśmieszniejsze memy o przyjaźni i przyjaciołach W niedzielę, 9 czerwca, przypada wyjątkowe święto - Dzień Przyjaciela. Z tej właśnie okazji przygotowaliśmy galerię najpiękniejszych i najśmieszniejszych memów o przyjaciołach i przyjaźni. Koniecznie zobaczcie je ze swoimi przyjaciółmi. 📢 Jubileusz 20-lecie wyboru księdza Jana Twardowskiego na patrona Szkoły Podstawowej w Sokolnikach. Było wielu zacnych gości - zobacz zdjęcia Już ponad dwie dekady temu Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (gmina Gorzyce) w powiecie tarnobrzeskim, przyjęła za swojego patrona - z jego osobistym błogosławieństwem - księdza Jana Twardowskiego, poety, przedstawiciela współczesnej liryki religijnej. Dziś szkoła ta wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach kontynuuje ponad 170-letnią historię szkolnictwa w tej miejscowości. W piątek, 7 czerwca zorganizowano obchody 20-lecia przyjęcia patrona przez szkołę w Sokolnikach.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychają do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Telewizyjny hit "Rolnik szuka żony" zdobył już rzesze fanów. Każdy odcinek programu przyciąga miliony widzów. Wszystkie sezony wywoływały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary Jakubińskiej z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Jubileuszowa, 25. Radomska Gala Biznesu Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej. Firmy nagrodzone Granitowymi Tulipanami. Zdjęcia To był niezwykły wieczór, bo w piątek, 6 czerwca odbyła się jubileuszowa, już 25. Gala Biznesu 2023 Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej. Laureaci otrzymali nagrody "Granitowego Tulipana" w sześciu kategoriach. Muzyczną gwiazdą wieczoru był Jan Majewski.

📢 Kibice na meczu Siarki Tarnobrzeg ze Świdniczanką Świdnik. Byłeś na trybunie? Poszukaj siebie w galerii zdjęć W piątek, 7 czerwca w 34., ostatniej kolejce piłkarskiej trzeciej ligi, w grupie czwartej Siarka Tarnobrzeg zmierzyła się ze Świdniczanką Świdnik. Na trybunie Stadionu Miejskiego przy alei Niepodległości w Tarnobrzegu zasiadła niewielka grupa kibiców, którzy podziękowali w ten sposób swojej drużynie za postawę w ciągu minionego sezonu i zajęte drugie miejsce w tabeli. Kibicowałeś na tym meczu - poszukaj siebie w galerii.

📢 W Kielcach odbył się II Piknik Charytatywny "Mechanik dla Mikołaja". Wzięło w nim udział kilkaset osób. Był bieg, ciekawy mecz i licytacje Wiele osób wzięło udział w II Pikniku Charytatywnym "Mechanik dla Mikołaja", który odbył się w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach. Oprócz dyrekcji, nauczycieli, uczniów tej szkoły byli także zaproszeni goście, wśród nich znani absolwenci tej szkoły - ksiądz biskup Marian Florczyk i Wiktoria Wijas, medalistka mistrzostw Polski w rzucie młotem. Patronem medialnym tego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 Słodka Mała Cukierenka rusza przy ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach. Są tu przepyszne desery oraz torty. Zobacz zdjęcia i film Już w sobotę, 8 czerwca, przy ulicy Bodzentyńskiej 4 w Kielcach ruszy nowy lokal. To Słodka Mała Cukierenka z pysznymi tortami, ciastami i deserami. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Eurowybory 2024. Oto wszyscy kandydaci ze Świętokrzyskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kim są? Co robią? Zobaczcie Prezentujemy Państwu listę kandydatów ze Świętokrzyskiego, którzy już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczego numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę. Łącznie zarejestrowano tu 9. komitetów wyborczych, na listach znajdują się nazwiska 21. osób z naszego regionu. Kim są? Co robią? Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Eurowybory 2024. Kim są kandydaci z regionu radomskiego, którzy ubiegają się o mandat europosła? Zobaczcie sami! Prezentujemy Państwu listę kandydatów z naszego regionu, którzy w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego będą ubiegać się o stanowisko europosła, startując z list zarejestrowanych w okręgu wyborczego numer 5.

📢 7.Memoriał Lekkoatletyczny Piotra Nurowskiego w Sandomierzu z udziałem córek znanego Sandomierzanina Młodzież z sześciu szkół ponadpodstawowych w Sandomierzu rywalizowała w 7.Memoriale Lekkoatletycznym Piotra Nurowskiego. Zawody odbyły się w piątek, 7 czerwca na stadionie miejskim w Sandomierzu, a rywalizacji przyglądały się między innymi córki Piotra Nurowskiego Justyna i Joanna. 📢 Senioralia w Sandomierzu. Seniorzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Zobacz zdjęcia i film "Szalone lata 70-te” pod takim hasłem w Sandomierzu zorganizowano 9. Sandomierskie Senioralia. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, które w tym roku zaadresowano nie tylko do seniorów. Zwieńczeniem obchodów na Placu 3 Maja będzie sobotnia potańcówka. 📢 Ruszyły Targi Necroexpo w Kielcach. Branża pogrzebowa prezentuje najnowocześniejsze produkty. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 7 czerwca, rozpoczęły się X Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo. Przez cały weekend wystawcy będą prezentować najnowocześniejsze i najpiękniejsze produkty z branży pogrzebowej. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia wystawy.

📢 Trumny w kształcie fortepianu i w szalonych kolorach na Targach Necroexpo w Kielcach. Tylko dla odważnych klientów. Zobacz zdjęcia Te propozycje z pewnością przeznaczone są dla nieco bardziej odważnych klientów. Podczas trwających Targów Necroexpo w Kielcach branża pogrzebowa pochwaliła się tym, co ma najlepsze. Jedni stawiali na klasykę, inni... na oryginalne modele. Wzrok przyciągały trumny w kształcie... fortepianu oraz te we wściekle intensywnych kolorach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Radomianie spotkali się na Rynku na Dniach Godności Osób z Niepełnosprawnością. Był koncert Mateusza Mijala Występy artystyczne, jarmark rękodzieła, pokaz mody oraz piknik sportowy – to tylko część programu Radomskich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością, jakie rozpoczęły się w piątek 7 czerwca. Na Rynku zebrani bawili się w czasie koncertu Mateusza Mijala. Dni potrwają jeszcze w sobotę.

📢 Eurowybory 2024. Grzegorz Braun w Kielcach. Na spotkanie przyszli ludzie z gaśnicami, padły mocne słowa. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji W piątek, 7 czerwca na placu Artystów w Kielcach odbyło się spotkanie z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Przybyli mieszkańcy czekali już z gaśnicami, na których później znalazł się podpis Grzegorza Brauna. Spotkanie wieńczyło kampanię polityka poprzedzającą wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę, 9 czerwca. Zobaczcie zdjęcia oraz zapis transmisji na żywo. 📢 Dużo emocji i czarnego humoru! Grabarze z kilku krajów kopali groby na czas podczas Targów Necroexpo. Zobacz zdjęcia i film Co za emocje! W piątek, 7 czerwca, podczas pierwszego dnia Targów Necroexpo w Kielcach odbyły się zawody w kopaniu grobów na czas. W zmaganiach wzięły udział drużyny ze Słowacji, Węgier oraz Polski. Nasz kraj reprezentowała ekipa z Centrum Pogrzebowego Aleksander Stąpór z Sandomierza. Jak im poszło? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Imprezy i wydarzenia w Radomiu i regionie w weekend 7-9 czerwca. Koncerty, festiwale, spektakle i pikniki. Sprawdź szczegóły Weekend 7-9 czerwca w Radomiu i regionie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Trwa Mazowiecki Festiwal Twórczości "Tacy Sami" w Radomiu, podczas którego wystąpią między innymi Afromental i Rafał Brzozowski. Odbywają się też Iłżeckie Dni Kultury z prawdziwymi gwiazdami - zespołami IRA i Playboys, a w Janikowie pod Kozienicami odbędzie się wielki festyn charytatywny z After Party. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych wydarzeń. 📢 Setki osób na koncercie Skolima w Kama Park nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Huczne rozpoczęcie sezonu - zobacz zdjęcia z koncertu Nie mogło być inaczej - w czwartkowy wieczór 6 czerwca Konrad Skolim Skolimowski podczas koncertu w Tarnobrzegu porwał tłumy do wspólnej zabawy. Do Kama Park przy ulicy Żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim zawitało około pół tysiąca osób, choć sezon letni na dobre jeszcze się nie rozpoczął. Rozgrzana publika wspólnie ze Skolimem zaśpiewała jego największe przeboje.

📢 Dla niej i dla niego. Oto najpiękniejsze perfumy unisex. Zobacz TOP 10 Chcesz pachnieć jak twój partner lub partnerka? Wybierz zapach unisex, który jest idealny zarówno dla niej jak i dla niego. Które perfumy wybrać? Zobacz TOP 10 najpiękniejszych. 📢 Imprezy w Kielcach w weekend 7-9 czerwca. Koncerty, festiwale, spektakle i pikniki - będą Andrzej Piaseczny, De Mono i nie tylko! Weekend 7-9 czerwca w Kielcach zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będzie Festiwal Wino i Śpiew z Andrzejem Piasecznym i De Mono, Festiwal Piwa, giełda kolekcjonerska, koncerty w Filharmonii Świętokrzyskiej, Pałacyku Zielińskiego, wystawy i piknik w parku. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych wydarzeń.

📢 Cztery znane kielczanki wyruszyły niezwykłą w podróż do Włoch. Pokazują piękne zakątki. Zobaczcie zdjęcia Cztery koleżanki z Klubu Modnej Babeczki w Kielcach: Anna Żmudzińska, Edyta Ruszkowska, Izabela Bugaj i Marzena Chełmińska-Dudziuk wyjechały zwiedzać Włochy. Były między innymi w Bergamo, Mediolanie, Weronie, nad jeziorami Garda i Como i w wielu innych pięknych miejscach.

📢 7 czerwca - Międzynarodowy Dzień Seksu. Oto najbardziej pikantne memy tylko dla dorosłych! 7 czerwca, w kalendarzu świąt nietypowych, to Dzień Seksu. Z tej właśnie okazji przygotowaliśmy najbardziej pikantne memy tylko dla dorosłych. 📢 Coraz bardziej widoczna obwodnica Opatowa. Zobacz jak idą prace. Mamy nowe zdjęcia z budowy Prace przy budowie obwodnicy Opatowa idą bardzo szybko. Trasa staje się coraz bardziej widoczna. Powstają podbudowy dróg a większość obiektów posiada już ustroje nośne. Zobacz zdjęcia z budowy.

