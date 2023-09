Prasówka 10.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o Świętokrzyskiem. Tak śmieją się z nas internauci ”?

Prasówka 10.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o Świętokrzyskiem. Tak śmieją się z nas internauci Najlepsze memy o województwie świętokrzyskim. Z czego się śmiejemy w różnych miejscowościach naszego regionu? Zobaczcie memy m.in. z Kielc, Ostrowca, Jędrzejowa, a nawet mniejszych miejscowości powiatu kieleckiego. Zobaczcie najlepsze memy dotyczące Świętokrzyskiego.

📢 Uroczyste obchody odnowienia partnerstwa miast na Rynku w Sandomierzu. Podpisano nowe akty. Zobacz zdjęcia W Sandomierzu podpisano odnowienia aktu partnerstwa pomiędzy Sandomierzem i miastami partnerskimi. Okazją do świętowania jest 30-lecie partnerstwa z niemieckim Emmendingen i 10-lecie partnerstwa z włoską Volterrą. Podczas uroczystości na Rynku każdy z burmistrzów partnerskiego miasta otrzymał statuetkę Ambasadora Optymizmu.

📢 Piękny festyn w Rudzie Białaczowskiej. Wolontariuszom wręczono Anioły Hospicjum. Zobacz zdjęcia Bogaty program artystyczny, atrakcje dla całych rodzin, pyszne jadło kół gospodyń i sołectw, loteria fantowa i licytacje były elementami sobotniego spotkania przy hospicjum w Rudzie Białaczowskiej. Wzruszającym momentem było wręczanie Aniołów Hospicjum tym, którzy najbardziej pomagają placówce.

Prasówka 10.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski wysoko wygrał z Unią Tarnów w meczu 3 Ligi grupy 4. Zobacz zdjęcia z meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski pokonał 3:0 Unię Tarnów w ramach meczu 7 kolejki 3 Ligi grupy 4. Zobacz relację i zdjęcia z meczu.

📢 Bezpłatne badania, porady i zabawa przy szpitalu w Tarnobrzegu. Mieszkańcy tłumnie odwiedzali Rodzinną Strefę Zdrowia. Zobacz zdjęcia Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się piknik zdrowotny przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Odwiedzający w sobotę "Rodzinną Strefę Zdrowia" dorośli i dzieci mogli skorzystać z szeregu darmowych porad, badań profilaktycznych i wielu atrakcji. Przed namiotami, w których lekarze specjaliści badali między innymi wzrok, słuch i postawę ustawiały się długie kolejki rodziców z dziećmi, pragnących sprawdzić, czy ich pociechy rozwijają się prawidłowo. 📢 XI Spotkania z Kulturą Żydowską trwają na Ponidziu. W Słonowicach i Kazimierzy Wielkiej. Zobaczcie zdjęcia XI Spotkania z Kulturą Żydowską przeniosły się w piątek, 8 września z Koszyc (Małopolskie) do gminy Kazimierza Wielka.

📢 Grają ligi piłkarskie 08-10.09. 3 Liga, RSActive 4 Liga, Klasa okręgowa, A i B klasy. Śledź wyniki, relacje oraz ligowe tabele W dniach 8-10 września grają ligi piłkarskie w województwie świętokrzyskim. 3 Liga, RSActive 4 Liga, klasa okręgowa, A i B klasy. Śledź wyniki i relacje ze spotkań.

📢 Trwa Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie w Obrazowie. Na początek biegi i marsz nordic walking. Zobacz zdjęcia i film Jedyne w Polsce sadownicze dożynki odbywają się w Obrazowie, gdzie trwa Trwa Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie. Święto jest okazją do zabawy, ale również do rozmów o problemach ogrodników. Pierwszy dzień świętowania, sobotę zainaugurowały biegi oraz marsz Nordic Walking.

📢 Najstarsi poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Poznajesz kogoś? Mają ponad 60 lat, a zamiast spokojnej starości doczekali się... listów gończych. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu publikują wizerunki i dane osób poszukiwanych. Wśród nich są złodzieje, oszuści, stręczyciel, a nawet pedofil. Jeśli rozpoznajesz kogoś ze zdjęć, niezwłocznie poinformuj o tym organy ścigania.

📢 Luksus, przepych i szyk. Oto TOP 20 najdroższych domów w Radomiu i regionie radomskim! Zobacz aktualne oferty w naszej galerii Mając gruby portfel, można w Radomiu i regionie radomskim mieszkać naprawdę luksusowo. Sprawdź, jak wyglądają i ile kosztują wille na sprzedaż w regionie radomskim. Najdroższa oferta przedstawia dom na sprzedaż o wartości 16 milionów złotych! Zobacz naszą galerię.

📢 Tymex Liga Okręgowa. Ciekawe derby powiatu grójeckiego. Mazowsze Grójec pokonało lidera z Warki! Zobacz zdjęcia Sobotnią kolejkę w Tymex Lidze Okręgowej rozpoczął szlagier tej serii gier. W derbach powiatu Mazowsze Grójec okazało się lepsze od dotychczasowego lidera Klubu Sportowego Warka. 📢 Sprzedam biznes na Podkarpaciu. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa podkarpackiego. Można zostać właścicielem hotelu, piekarni, salonu beauty, firmy produkującej elementy betonowe czy... parku dinozaurów. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 8 września 2023 roku.

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. W programie ważna nowość - emerytury stażowe. Oglądaj zapis transmisji W Końskich zakończyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której wicepremier oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o szczegółach programu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi 2023. Wśród ośmiu filarów znalazła się między innymi zapowiedź emerytur stażowych. 📢 Koszykarze Hydrotrucku Radom i Kolejarza Radom zagrali w Memoriale Karola Gutkowskiego. Zobacz zdjęcia Wyjątkowy mecz koszykarski odbył się w piątkowy wieczór w Radomiu. Rozegrano piąty Memoriał Karola Gutkowskiego. 📢 Sprzedam biznes w Świętokrzyskiem. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa świętokrzyskiego. Można zostać właścicielem stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, restauracji, hotelu czy klubu nocnego. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 7 września 2023 roku.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka i żyje rolniczka. Imponujące gospodarstwo! Czy znajdzie drugą połówkę w nowej edycji programu? Już niebawem na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie premierowy odcinek nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" ruszy lada dzień. Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Przywrócenie historycznego piękna w połączeniu z nowoczesnością i podniesieniem standardu obsługi podróżnych – to główne cele zakończonej właśnie przebudowy dworca kolejowego Stalowa Wola – Rozwadów. Z odnowionego dworca korzystają już pierwsi podróżni. 📢 Sparing Radomiaka Radom z Wisłą Płock. Zobacz nowe zdjęcia Radomiak Radom wygrał z Wisłą Płock 3:2, a tak sparing wyglądał w obiektywie Marka Kwasowskiego! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzieci, młodzież i dorośli pokazali swoje talenty podczas II Letniego Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia Pierwszy wrześniowy weekend w Tarnobrzegu był pełen artystycznych wrażeń. Dzieci, młodzież i dorośli pokazali swoje talenty podczas II Letniego Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru. Na dwudniowe wydarzenie w parku dzikowskim zaprosiło mieszkańców Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Fram – Wozownia.

📢 Wypadek pod Chęcinami. Na miejscu lądował śmigłowiec Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem w miejscowości Mosty w gminie Chęciny. Jedną do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugą karetka. 📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii. 📢 Dni Seniora w Starachowicach już w sobotę, 9 września Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych w Starachowicach oraz Starachowicka Rada Seniorów, serdecznie zapraszają na IX Starachowickie Dni Seniora, w sobotę 9 września. Będzie wiele atrakcji.

📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 25. Joanna Opozda nadal w Turcji, wiele osób we Włoszczech. Zobacz zdjęcia Wakacje dla uczniów się zakończyły ale wiele osób we wrześniu też wybrało się na urlop. Tym razem czas na naszą już 25. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się w sierpniu na wypoczynek. Dziś królują Włochy i Turcja. W Turcji przebywa znana aktorka pochodząca z Buska Joanna Opozda, kilka osób trafiło do Włoch. Zobaczcie zdjęcia z ich wakacji ale też innych znanych mieszkańców.

📢 III liga. Broń Radom pokonała Concordię Elbląg. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór rozegrany został mecz 7 kolejki trzeciej ligi. Broń Radom podejmowała Concordię Elbląg. Radomski zespół wygrał i zdobył cenne punkty. 📢 Oto co mówi o Tobie pierwsza litera imienia. Zobacz jakie ma znaczenie! Każda litera alfabetu ma swoje własne i unikalne znaczenie. Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Zobacz w galerii.

📢 Radomska gospodarka, przemysł i oświata na wystawie Radom Expo 2023 w Radomskim Centrum Sportu Ponad 60 radomskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz szkół technicznych prezentuje swoją ofertę na wystawie Radom EXPO 2023, która odbywa się hali Radomskiego Centrum Sportu. To okazja to zaprezentowania osiągnięć radomskich firm, ale też pokazanie oferty radomskiej oświaty. Dla młodych ludzi to okazja do poznania możliwości znalezienia dobrej pracy – na miejscu w Radomiu. 📢 Świętokrzyskie Nagrody Muzealne imienia Tadeusza Włoszka przyznane. Oto laureaci Od czterech lat zarząd województwa świętokrzyskiego przyznaje Świętokrzyską Nagrodę Muzealną imienia Tadeusza Włoszka. Honoruje nią pracowników muzeów, którzy wyróżnili się tworząc wystawy o ponadregionalnym znaczeniu, publikacje w istotny sposób poszerzające wiedzę, prowadzących edukację muzealną czy też dbających o konserwację zbiorów. Uroczystość wręczenia tegorocznych nagród odbyła się podczas inauguracji XXXI Europejskich Dni Dziedzictwa w Wojewódzkim Domu Kultury w piątek, 8 września.

📢 Obchody 78. rocznicy akcji rozbicia więzienia w Radomiu. Odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 września odbyły się uroczyste obchody 78. rocznicy akcji rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego. Wydarzenie zainaugurowała uroczysta msza święta, a następnie odbył się apel pamięci ku czci bohaterów. Odsłonięto też tablicę upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej.

📢 Solidny początek sezonu w wykonaniu Mateusza Korneckiego, byłego zawodnika KS Kielce. Jego drużyna zaskakuje ekspertów Pochodzący z Końskich Mateusz Kornecki, były zawodnik mistrzów Polski notuje dobre liczby w pierwszych meczach sezonu niemieckiej Liquimoly Bundesligi. Zawodnik THSV Eisenach znacząco pomaga swojej drużynie, która osiąga bardzo dobre rezultaty na starcie rundy jesiennej. 📢 Sportowe małżeństwo Katarzyna i Piotr Grabarczyk prowadzi treningi piłki ręcznej dla dzieci w Bilczy. Opowiedzieli o misji akademii Piotr Grabarczyk wraz z żoną Katarzyną prowadzą szkółkę w Bilczy dla najmłodszych sympatyków piłki ręcznej. Byli reprezentanci Polski mają trójkę dzieci, które również uczęszczają na treningi. "Głównie z myślą o nich powstała ta akademia" – mówi były reprezentant Polski.

📢 Maturę zdawali blisko 60 lat temu! Teraz znowu zasiedli w licealnych ławach "Sikorskiego" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia To było niezwykłe i wzruszające spotkanie! W I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie spotkali się absolwenci, którzy maturę zdawali przed blisko 60 laty! 📢 Radomiak Radom wykorzystał przerwę na reprezentację i zagrał mecz towarzyski z Wisłą Płock. Zobacz zdjęcia Piłkarze Radomiaka Radom korzystając z przerwy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy zagrali mecz sparingowy z Wisłą Płock. Obaj szkoleniowcy sprawdzili dyspozycję wszystkich podopiecznych, których mieli do dyspozycji. Pojedynek rozegrano według formuły dwa razy 60 minut. 📢 Spotkanie z Mistrzami Sportu w "Elektrowni" w Radomiu. Wśród gości wybitni sportowcy związani z naszym regionem. Zobacz zdjęcia W czwartek, 7 września w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" odbyło się wyjątkowe spotkanie z mistrzami sportu. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach kończącej się wystawy Sports Games. Goście mogli porozmawiać z wybitnymi sportowcami związanymi z Radomiem i regionem. Znaleźli się wśród nich między innymi siatkarz Robert Prygiel i zapaśnik Wlodzimierz Zawadzki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

📢 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce dobiega końca. Impreza zapisze się na kartach historii. Zobaczcie zdjęcia Dobiega końca 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Sztandarowa impreza Targów Kielce po raz kolejny zapisze się na kartach historii. Tegoroczny salon zajął bowiem rekordową powierzchnię 34 tysięcy metrów kwadratowych i by pomieścić wszystkich wystawców konieczne było wybudowanie tymczasowej hali. Na liście wystawców znalazło się ponad 710 firm z 35 krajów. Zobaczmy jeszcze raz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Śliwki podbijają targ w Stalowej Woli! Oto ceny warzyw i owoców z piątku 8 września Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek, 8 września był spory. Jest dużo śliwek i pomidorów. Sprawdziliśmy, jakie były ceny warzyw i owoców.

📢 Tanie mieszkania na licytacjach komorniczych w Świętokrzyskiem. Można je kupić nawet za połowę wartości! Mieszkania z licytacji komorniczych cieszą się dużym zainteresowaniem i są coraz popularniejsze wśród nabywców. Najlepszą zachętą do zakupu jest cena, gdyż mieszkania na aukcjach można mieć za ułamek ich wartości, zdarzają się takie, w których cena wywoławcza wynosi połowę wartości nieruchomości! Prezentujemy mieszkania wystawione na licytacje komornicze w Świętokrzyskiem we wrześniu 2023 roku.

📢 Wypadek na trasie S7 w Zaborowie pod Grójcem. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Były duże utrudnienia w ruchu Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek, 8 września na drodze ekspresowej S7 w powiecie grójeckim. W miejscowości Zaborów zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Trasa w kierunku Warszawy przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 8-10 września? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Koncert z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów, Rozwadowski Piknik Kolejarski, Powidlaki w Krzeszowie, Święto Dyni i Pieczonego Ziemniaka, Święto Ziemnioka i Prozioka, XIII Bartnik Ziemii Sanockiej, II Festiwal Modeli Latających RC. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Sesja nadzwyczajna w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w sprawie budowy zakładu utylizacji Farmutil. Wściekli mieszkańcy protestowali To prawdopodobnie największa afera we Włoszczowie od lat. Mieszkańcy dawno nie byli tak zmobilizowani by egzekwować wypełnianie ich woli od samorządowców. W czwartek, 7 września zwołano sesję nadzwyczajną Rady Powiatu, by przedyskutować i ustalić stanowisko co do budowy bardzo kontrowersyjnej i niechcianej inwestycji, jaką jest zakład utylizacji padliny - Farmutil. Wściekli mieszkańcy także zabierali głos. Prawie wyrywano sobie mikrofony, słychać było buczenie i wygwizdywanie. Czy sesja przyniosła rezutlat? 📢 Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc: Inwestycja w auta elektryczne opłaciła się. W jego gminie transport jest niemal za darmo W przeszłości gmina Działoszyce pozyskała, przy dużym dofinansowaniu, auta elektryczne do przewozu uczniów, niepełnosprawnych i tych mieszkańców, którzy potrzebują transportu przy uroczystościach, rocznicach, wydarzeniach kulturalnych. Inwestycja opłaciła się - samorząd ma teraz pojazdy, które nie powodują praktycznie żadnych kosztów związanych z paliwem. Jak to osiągnąć? Zdradził nam burmistrz Działoszyc Stanisław Porada.

📢 Szpital powiatowy w Iłży ma nowoczesny i przyjazny małym pacjentom oddział pediatrii W czwartek, 7 września oddano do użytku po kompleksowej przebudowie Oddziału Pediatrii, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku B kompleksu szpitala powiatowego w Iłży. W jego otwarciu brały udział władze i radni Powiatu Radomskiego oraz Miasta i Gminy Iłża i parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, a także dyrekcja i personel szpitala.

📢 Jest nowy kierunek lotów i nowa linia lotnicza z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Do września odprawiono już ponad 70 tysięcy pasażerów Ponad 70 tysięcy pasażerów odprawiono już w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom. Ogłoszono właśnie kolejne nowości. Kolejnym miastem do którego będziemy latali z Radomia to bułgarskie Burgas, na lotnisku będą startowały lądowały nie tylko samoloty Boeing 737, ale także inna popularna maszyna - Airbus A320 w barwach bułgarskich linii lotniczych Bulgarian Air Charter. Ale to nie jest jeszcze koniec dobrych wiadomości dla radomskiego lotniska.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Koalicja Obywatelska przedstawiła swoją listę wyborczą do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już w niedzielę, 15 października. Kolejne ugrupowania polityczne przedstawiają swoich kandydatów i nie inaczej jest również w radomskim okręgu wyborczym. W czwartek, 7 września na Placu Corazziego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowani zostali kandydaci Koalicji Obywatelskiej.

📢 Imprezy w drugi weekend września w Radomiu i regionie. Zobacz co będzie można robić od piątku, 8 września do niedzieli, 10 września W dniach 8-10 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To ostatnie imprezy dożynkowe oraz plenerowe festyny i koncerty. To jednak nie wszystko, bo będzie można się wybrać też na spektakl komediowy, czy pokaz iluzji. 📢 Z Sandomierza wyruszyła 20. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach. Od uroczystego nabożeństwa w Bazylice Katedralnej rozpoczęła się w czwartek 7 września 20. Piesza Pielgrzymka z Sandomierza do Sanktuarium w Sulisławicach. Prawie 200 pielgrzymów pokona ponad 20 kilometrów, by na ołtarzu przed Matką Bożą Bolesną złożyć swoje intencje.

📢 Koncert zespołu Mazowsze na Rynku w Radomiu. Wydarzenie przed budynkiem muzeum Malczewskiego Już w niedzielę, 17 września o godzinie 17:00 na radomskim Rynku odbędzie się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Wstęp wolny! 📢 Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023. Od 30 lat wraz z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo w Starej Słupi Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023, które w najbliższą niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni to doświadczony gospodarz. Gospodarstwo o łącznej powierzchni około 70 hektarów przejął w 1990 roku od swoich rodziców. Od 30 lat prowadzi je wspólnie z żoną Małgorzatą. Mieszkają w wyjątkowym miejscu - u stóp Świętego Krzyża, w miejscowości Stara Słupia. W głównej mierze zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Jak wygląda ich "raj na ziemi"? Zobaczcie.

📢 Plener malarski w Bogorii. Uchwycono piękne krajobrazy okolicy W niedzielę, 3 września w Bogorii miał miejsce plener malarski. Lokalni artyści uchwycili piękno okolicy i przenieśli je na płótno. Zobacz zdjęcia. 📢 VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu. Zabawa była fantastyczna 31 sierpnia na muszli koncertowej w Połańcu już po raz szósty odbyła się plenerowa impreza pod tytułem „VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu”. We wspólnej zabawie uczestniczyło ponad 300 uczestników z 20 placówek województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 📢 Burza wokół nagrania z Mauzoleum w Michniowie. Impreza w miejscu pamięci, czy zwykłe spotkanie? Mamy komentarze uczestników W internecie pojawił się kontrowersyjny film. Widać na nim pracowników Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, bawiących się w budynku przy suto zastawionym butelkami stole. Nagranie sprzed dwóch lat ujrzało światło dzienne dopiero teraz i wywołało obyczajową i polityczną burzę. Swoją wersję zdarzeń tylko u nas zaprezentował jeden z bohaterów filmu, Bartosz Bętkowski. Sprawę komentuje jego przełożeny. Jest też oświadczenie marszałka województwa.

📢 Kruche ciasto z gruszkami, bezą i kruszonką. Tanie, proste i pyszne. Oto przepis na idealny deser Ciasto gruszkowe to idealny pomysł na jesienny podwieczorek. A jak jest jeszcze z bezą i kruszonką to możemy być pewni, że smakuje wyśmienicie. Zobaczcie przepis. 📢 Ta broń robi wrażenie! Skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament stworzyła karabin doskonały. Zobacz zdjęcia i film Ogromnym zainteresowaniem podczas 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach cieszyła się skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament, która specjalizuje się w karabinku Black Widow Mk. III. Ta broń zwraca uwagę niespotykaną konstrukcją i wygodą w użytkowaniu.

📢 W piątek otwarcie dworca kolejowego Stalowa Wola-Rozwadów z piknikiem kolejarskim. Zobacz zdjęcia dworca Już w najbliższy piątek 8 września na Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie odbędzie się Piknik kolejarski, podczas którego nastąpi otwarcie dworca kolejowego Stalowa Wola-Rozwadów z udziałem mieszkańców i gości. Na finał potańcówka na rynku.

📢 W Jedlińsku powstanie nowa hala produkcyjna United Petfood Radom. Pracę znajdzie tam 120 osób. Uroczyście wmurowano kamień węgielny W środę, 6 września w Jedlińsku w powiecie radomskim odbyła się uroczysta inauguracja rozbudowy zakładu United Petfood Radom. Na terenie firmy powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni użytkowej ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. Po zakończeniu budowy, pracę znajdzie tam około 120 osób. 📢 Autobox ze Starachowic pokazał w Targach Kielce imponujące stary. Posłużą wojsku i strażakom. Zobaczcie zdjęcia Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce, swoje stoisko miała także spółka Autobox ze Starachowic. Prezentowała tu swoje potężne pojazdy ciężarowe, które używane są przez wojsko i straż pożarną. Więcej o imponujących starach i innych pojazdach mówił nam prezes, Mirosław Kalinowski. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie 9-10 września w Obrazowie. Będą Cleo, MIG, Szpilki i inne gwiazdy W sobotę i niedzielę, 9 i 10 września w Obrazowie odbędą się jedyne takie w Polsce dożynki sadownicze - Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie. Wydarzeniu będzie towarzyszyło mnóstwo atrakcji. Zaśpiewają największe polskie gwiazdy disco polo i dance. Będą kiermasze wystawiennicze, koncerty, biegi i rybkobranie. 📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2.

📢 Huta Stalowa Wola miała pokaźne stoisko na targach zbrojeniowych w Kielcach. Czym zaskoczyła odwiedzających? Film i zdjęcia Rozpoczęły się targi zbrojeniowe w Targach Kielce. Tradycją jest już, że swoje stoisko prezentuje tu Huta Stalowa Wola, jako część Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tym razem zaprezentowała nam wóz bojowy "Borsuk" i armatohaubicę "Krab". Poznaliśmy też kilka ciekawostek na temat tych pancernych pojazdów. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Zarejestrowano listę wyborczą Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne już 15 października. Koalicja Obywatelska zarejestrowała listę wyborczą do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym. Prezentujemy wszystkich kandydatów w galerii zdjęć. 📢 Szydłowieckie Wieńcowanie 2023. Dożynki gminne odbyły się w Sadku. Gwiazdą wieczoru był zespół KoliBeer W niedzielę, 3 września świętowaliśmy zakończenie żniw. Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, są one symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. W tym roku Szydłowieckie Wieńcowanie odbyło się w sołectwie Sadek. Honory gospodarzy pełnili starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Joanna i Marcin Michalscy.

📢 Szkoła na wesoło. Oto najlepszy humor z zeszytów szkolnych. Komentarze nauczycieli bezcenne! Rok szkolny 2023/2024 właśnie wystartował. Kartkówki, sprawdziany, testy. To wszystko czeka już niebawem uczniów. A jak odpowiadają uczniowie, jakie są komentarze nauczycieli? Zobaczcie. Dobry humor gwarantowany. 📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 3.09.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

📢 Widowiskowa lekcja historii. W Lipniku pokażą inscenizację bitwy o Osiek W sobotę, 9 września zobaczymy widowiskową inscenizację bitwy o Osiek. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 13-16 nad Wisłą w Lipniku.

📢 Jezioro Tarnobrzeskie i upalna ostatnia niedziela sierpnia 2023: słońce, piasek, woda, aktywny wypoczynek i zabawa. Zobaczcie zdjęcia Pogoda w ostatnią niedzielę sierpnia była wymarzona i sprzyjała wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przejrzysta woda miała przyjemną temperaturę do orzeźwiających kąpieli po plażowaniu w upalnym słońcu. Mieszkańcy Tarnobrzega i turyści z Podkarpacia i innych regionów na całego korzystali z pięknego dnia pod koniec wakacji. Słońce, piasek, woda - czego chcieć więcej? Zobaczcie zdjęcia z 27 sierpnia. 📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

