Prasówka 10.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Potrącenie rowerzysty na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Ossala. Mężczyzna w szpitalu Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 listopada po godzinie 16.30 w miejscowości Ossala w gminie Osiek w powiecie staszowskim. 📢 Aldona Orman cała w siniakach na szpitalnym łóżku z córką. Aktorka cudem przeżyła pęknięcie tętniaka, teraz ma ważny apel Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Jak sama przyznaje, żyje tylko dzięki wybitnym specjalistom, którzy robili wszystko, by ją ratować. Dziś podzieliła się z fanami zdjęciem ze szpitalnego łóżka w objęciach ukochanej córki. Aktorka jest cała w siniakach od wenflonów.

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie centrum dystrybucyjne dla Dino Polska powstanie w gminie Morawica koło Kielc. Wybuduje je firma Anna-Bud W miejscowości Chałupki w gminie Morawica w powiecie kieleckim powstanie wielkie centrum dystrybucyjne sieci Dino. Wartość inwestycji to blisko 150 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy już w 2024 roku.

📢 Trwa budowa drugiego odcinka obwodnicy Staszowa. Położono już pierwszą warstwę asfaltu Trwa budowa drugiego odcinka obwodnicy Staszowa. Prace prowadzone są praktycznie na całym odcinku inwestycji wartej prawie 29 milionów złotych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielka afera w firmie z Kielc. Ludzie żądają ciężko zarobionych pieniędzy! W akcji Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy i ZUS. Zobaczcie film Nie dostali pieniędzy, pomimo że ciężko pracowali. Byli pracownicy firmy transportowej Universum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Kielc mają dość czekania na swoje pensje i żądają sprawiedliwości! Mężczyźni twierdzą, że łącznie firma zalega im kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zobaczcie szokujące wideo. 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na kolejnej randce! Odrzucona przez Artura z Mazowsza znalazła swoją drugą połówkę? Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz wzięła udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów. Mężczyzna jednak odesłał ją do domu jako pierwszą. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę.

📢 Najstarsi poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Poznajesz kogoś? Mają ponad 60 lat, a zamiast spokojnej starości doczekali się... listów gończych. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu publikują wizerunki i dane osób poszukiwanych. Wśród nich są złodzieje, oszuści, stręczyciel, a nawet pedofil. Jeśli rozpoznajesz kogoś ze zdjęć, niezwłocznie poinformuj o tym organy ścigania.

📢 Świetna impreza z Kalwi i Remi w klubie Explosion w Radomiu. Była niesamowita zabawa. Zobaczcie zdjęcia Na deskach klubu Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się dzieje. Odbyła się między innymi impreza z Kalwi i Remi. Bawiło się mnóstwo osób. 📢 Budowa ścieżki rowerowej w gminie Jędrzejów zakończona. Budowa się opóźniła. Zobaczcie jak prezentuje się obecnie Zakończono budowę ścieżki rowerowej w gminie Jędrzejów. 3,5 kilometrowy odcinek został ukończony na początku listopada. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł prawie 7 milionów złotych.

📢 Rogale Świętokrzyskie na świętego Marcina w cukierni "Świat Słodyczy" w Kielcach to prawdziwa rozkosz! Zobacz film i zdjęcia Jak listopad to rogale świętomarcińskie! Przepyszną odpowiedź na tę tradycję ma zlokalizowana przy ulicy Paderewskiego 34 w Kielcach kultowa cukiernia "Świat Słodyczy" prowadzona przez Iwonę Wójcik oraz jej mamę Katarzynę Sajecką. Kupimy tu ciepłe i chrupiące Rogale Świętokrzyskie. Są w różnych, ale równie pysznych wersjach, a nowością jest to, że słodzone miodem mają dużo mniej kalorii. Zobacz film i zdjęcia. 📢 Rogale świętomarcińskie upieczono w sandomierskiej „Marmoladzie”. Przy stolnicy czterech znanych Marcinów - Marzec, Piwnik, Lisak i Sykucki Wspólne pieczenie świętomarcińskich rogali przez znanych sandomierskich Marcinów to znak, że nadchodzi 11 listopada.

Słodkie wypieki i sałatka z pulpecikami z gęsiny powstała w ramach warsztatów kulinarnych „Łowcy smaków”, które kolejny raz zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

📢 Radny Mniowa Michał Sipika pokonał raka jądra. Dziś apeluje do wszystkich mężczyzn: "Panowie, nie róbcie sobie jaj! Badajcie się." Michał Sipika, radny Rady Gminy Mniów, strażak ochotnik. 35-letni mąż i tata dwójki dzieci. Pacjent onkologiczny. W styczniu tego roku zdiagnozowano u niego złośliwego guza jądra z przerzutami. Za nim operacja usunięcia chorego jądra i chemioterapia. Przed nim - głowa pełna marzeń, wielki optymizm i plany, choć niezbyt odległe. W związku z tym, że na całym świecie listopad uznawany jest za miesiąc profilaktyki nowotworów męskich - zajmujących męskie narządy płciowe, pan Michał zgodził się opowiedzieć o swojej historii.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto na burmistrza Pińczowa? Są znane nazwiska. Zobacz listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Mamy już listę potencjalnych kandydatów na burmistrza Pińczowa w wiosennych wyborach. Są wśród nich bardzo znane nazwiska. Zobaczcie kto chce stanąć do walki!

📢 Oto najnowsze oferty pracy w Kielcach. Można sporo zarobić W województwie świętokrzyskim i w Kielcach można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. 📢 Rodzina, przyjaciele, współpracownicy o zmarłym profesorze Mieczysławie Szaleckim – kielczaninie, wybitnym endokrynologu dziecięcym Miłośnik podróży, pasjonat historii, gawędziarz i dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty, świetny lekarz i wspaniały nauczyciel, spokojny, opanowany i empatyczny Szef. Rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy wspominają zmarłego profesora Mieczysława Szaleckiego – kielczanina, twórcę endokrynologii dziecięcej w Kielcach, kierownika Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Ile trzeba było zapłacić w czwartek, 9 listopada? Zobacz zdjęcia 9 listopada, w czwartek w Jędrzejowie był kolejnym dniem targowy. Targ miejski tego dnia był pełen ludzi robiących zakupy, przede wszystkim powodzeniem cieszyły się warzywa oraz owoce. Jakie były ich ceny? Sprawdźcie.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Modne kurtki i płaszcze na targowisku Korej w Radomiu. Radomianie szukają ciepłej odzieży na zimę. Zobaczcie zdjęcia Robi się coraz chłodniej. Na radomskim targowisku Korej w czwartek 9 listopada można było kupić ładne i modne kurtki i płaszcze na zimowe chłody. Jest w czym wybierać. 📢 Basen termalny w Kazimierzy Wielkiej tuż, tuż! Do końca listopada w basenowej niecce ma się pojawić woda siarczkowa Do końca listopada tego roku, basenowa niecka całorocznego basenu termalnego, jaki powstaje tuż przy pływalni "Wodny Raj" w Kazimierzy Wielkiej, ma zostać wypełniona wodą siarczkową. Niedawno, na miejscu pracowali naukowcy z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, którzy sprawdzali, jak zachowują się próbki wcześniej pobranej wody na złożach filtracyjnych. O szczegółach mówi wicestarosta powiatu kazimierskiego, Michał Bucki.

📢 Rogale świętomarcińskie. Sklepy i cukiernie już sprzedają ten wielkopolski smakołyk. Jest ogromne zainteresowanie. Zobacz wideo Już od początku listopada w cukierniach w Radomiu możemy kupić rogale świętego Marcina. Smakołyk cieszy się uznaniem wielu radomskich klientów, choć nie każda cukiernia lub piekarnia zabiera się na wypiekanie rogali. Najtańsze rogale kupimy w dyskontach, najdroższe są oryginalne rogale z certyfikatem.

📢 Industria Kielce pokonała San Francisco CalHeat 49:23 i awansowała do półfinału IHF Super Globe piłkarzy ręcznych. Zobacz zdjęcia i film W czwartek dziewiątego listopada Industria Kielce ograła amerykański San Francisco CalHeat 49:23 i awansowała do półfinału turnieju IHF Super Globe piłkarzy ręcznych, czyli klubowych mistrzostw świata. 📢 Witamy w Świętokrzyskiem. Oto najlepsze memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci Memy i śmieszne obrazki na temat Kielc i województwa świętokrzyskiego. Choć miasto i region wciąż się zmieniają, to internauci nie zapominają wpadek. Zobaczcie z czego najbardziej szydzą internauci. Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i regionie.

📢 Makabryczny wypadek w gminie Jedlnia - Letnisko. Mężczyzna piłą elektryczną nadciął sobie szyję Policjanci z Posterunku Policji w Goździe krótko po zgłoszeniu interweniowali i pomagali mężczyźnie, który piłą przeciął sobie szyję. 54-latek został przetransportowany do szpitala. 📢 Rewolucja w systemie rejestracji do specjalistów w sandomierskim szpitalu. Co się zmieniło? Zobacz zdjęcia i film Centralna rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych to jedno z najnowszych udogodnień wprowadzonych w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Nowy sposób rejestracji ma wyeliminować poranne kolejki do okienka z rejestracją i usprawnić system przyjmowania pacjentów. 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Kto na burmistrza Włoszczowy w wyborach 2024? Jest kilka pewnych nazwisk Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel burmistrza Włoszczowy? Wszystko wskazuje na to, że kolejny raz szykuje się niezwykle ciekawa batalia. Oto nasze najnowsze przedwyborcze ustalenia. 📢 Oto TOP 15 najtańszych kawalerek na sprzedaż w Radomiu. Mieszkania za mniej niż 200 tysięcy złotych? To możliwe! Zobacz oferty Kawalerki w Radomiu, które oferowane są przez mieszkańców naszego regionu na rynku wtórnym mogą zwrócić uwagę między innymi ze względu na lokalizację czy warunki mieszkalne, jakie tam panują. Niejednokrotnie daje się znaleźć tego typu lokum z umeblowaniem i wyposażeniem, co dla niektórych osób jest korzystnym rozwiązaniem. Wybraliśmy 15 mieszkań, które można nabyć. Ile trzeba zapłacić?

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie w listopadzie 2023 Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w listopadzie 2023 w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia. 📢 "Małe Sydney" w Krasocinie już czaruje! Szczególnie nocą. Trwają ostatnie prace. Zobaczcie zdjęcia Na finiszu są już prace związane z rewitalizacją terenu wokół stawu i wyspy w Krasocinie. Na miejscu starej altanki powstaje nowa scena nad wodą, która z wyglądu będzie przypominała słynną operę w australijskim Sydney. Już wygląda niezwykle, szczególnie nocą. 📢 Kolejny wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 6 listopada, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyły się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wysłuchali oni wykładu doktor Anny Szczukockiej pod tytułem „Świadome wybory prozdrowotne w wieku dojrzałym”.

📢 Zderzenie samochodu z pociągiem w miejscowości Gołuchów. Jedna osoba ranna. Zobacz zdjęcia Do zderzenia pociągu z samochodem osobowym doszło w czwartkowy poranek, 9 listopada w miejscowości Gołuchów w powiecie pińczowskim. Jakie były okoliczności zdarzenia?

📢 III Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka 2023. Etap powiatowy w Pińczowie. Zobacz zdjęcia i film W Pińczowie odbył się finał powiatowy Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkola. Rywalizowały przedszkola z Pińczowa, Michałowa i Złotej. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe.

📢 Kostrzeszyn i Wola Chroberska odcięte od nowoczesności. Czy musi tak być? Na początku listopada, na mieszkańców Kostrzeszyna i Woli Chroberskiej w gminie Złota padł blady strach. Pojawiły się doniesienia, że tamtejsza linia telefoniczna zostanie wkrótce zlikwidowana. Firma Orange Polska na szczęście zdementowała te pogłoski. - Co nie zmienia faktu, że sytuacja z telekomunikacją u nas jest tragiczna. Kiedy ktoś wreszcie coś z tym zrobi? - pyta Krzysztof Antos, radny z Górek Kostrzeszyńskich. 📢 Kto zostanie burmistrzem Sandomierza w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybierzemy burmistrza Sandomierza. Kto nim zostanie? Na giełdzie wyborczej jest kilka nazwisk. Kilku kandydatów jest niezdecydowanych. 📢 Kto zostanie burmistrzem Opatowa w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybierzemy burmistrza Opatowa. Kto nim zostanie? Na giełdzie wyborczej jest kilka nazwisk, niektóre dość sensacyjne.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto na burmistrza Buska-Zdroju? Lista nazwisk się zawęża. Są sensacyjne scenariusze Wiosną mieszkańców Buska-Zdroju czekają wybory samorządowe. Największe emocje budzi walka o stanowisko burmistrza. Kto jest na liście najbardziej prawdopodobnych kandydatów? 📢 Kto na prezydenta Kielc w wyborach 2024? Wśród potencjalnych kandydatów Anna Krupka, Bożena Szczypiór, Adam Cyrański, Kamil Suchański Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Kielc? Szykuje się niezwykle ciekawa batalia. Tak jak się spodziewaliśmy, po wyborach parlamentarnych wiele spraw się wyjaśniło, od razu pojawiły się prawdziwie atomowe kandydatury. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy województwa świętokrzyskiego. 📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Jędrzejowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe już za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybieramy burmistrza Jędrzejowa. Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się powoli kształtować, chociaż wiele jeszcze może się zmienić do czasu wyborów. Przedstawiamy potencjalnych kandydatów, która jest dość... sensacyjna. Zobaczcie kto może wystartować do boju o władzę w stolicy powiatu jędrzejowskiego.

📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Staszowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Kto wystartuje w wyborach na burmistrza Staszowa w 2024 roku? Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się powoli kształtować. Przedstawiamy potencjalnych kandydatów. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy powiatu staszowskiego. 📢 Kultowy film Sami Swoi z Tokarni gotowy. Zwiastun zachwyca i szokuje. WIADOMOŚCI Dramatyczny wypadek w Mąchocicach Kapitulnych. Kielecki Śniadek kończy 120 lat. Zespół Pieśni i Tańca Morawica nagrał nowy teledysk. Zapraszamy do oglądania Wiadomości Echa Dnia. 📢 Tęcza w Świętokrzyskiem. Piękne kolory na naszym niebie, zobacz zdjęcia Piękna tęcza ukazała się na niebie w środę, 8 listopada popołudniu. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego uwiecznili ten niesamowity widok na zdjęciach. Zobaczcie je.

📢 Trener Constantin Galca z problemem przed meczem z Ruchem. Uraz kolejnego pomocnika Radomiaka Radom - Rafała Wolskiego Po Robercie Alvesie i Lusie Machado kolejny pomocnik piłkarskiego zespołu Radomiaka Radom nie trenuje z zespołem. Tym razem chodzi o Rafała Wolskiego, który odczuwa dolegliwości po starciu z Arturem Jędrzejczykiem.

📢 II Liceum Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat. Na jubileuszowy bal zapisały się setki absolwentów, będą wyjątkowe uroczystości Jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w regionie, II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat! Jubileusz będzie okazją do spotkania absolwentów, dla których szkoła ponownie otworzy swoje drzwi. Bal absolwentów cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już jakiś czas temu wstrzymano na niego zapisy. Zobaczcie wideo.

📢 Pani Bronisława właśnie skończyła 100 lat! Mieszkanka Ścięgien, w gminie Zagnańsk cieszy się zdrowiem i pogodą ducha Bronisława Liwocha z miejscowości Ścięgna w gminie Zagnańsk właśnie skończyła sto lat. Jubilatka nadal cieszy się dobrym zdrowiem, jest osobą bardzo skromną, a kiedy w dniu urodzin odwiedziła ją delegacja z Urzędu Gminy Zagnańsk z wójtem na czele, nie mogła się "wydziękować" za pamięć i życzenia. Dwieście lat dla pani Bronisławy!

📢 Blisko 78 milionów złotych na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla 7 tysięcy mieszkańców świętokrzyskiego. Jak skorzystać? Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Pójść na kurs prawa jazdy, kurs kosmetyczny, językowy czy studia podyplomowe? Już wkrótce będzie to możliwe, bowiem do województwa świętokrzyskiego trafiły ogromne pieniądze z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów umożliwiających dofinansowanie lub refundację szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. Z łącznego wsparcia w kwocie blisko 78 milionów złotych będzie mogło skorzystać ponad 7 tysięcy mieszkańców świętokrzyskiego. Pierwsze nabory wniosków zaplanowano na grudzień 2023 roku.

📢 Warzywa, owoce i grzyby na targu w Tarnobrzegu. Czy na targowisku jest taniej niż w sklepie? Zobacz ceny z 8 listopada Na targowisku miejskim w Tarnobrzegu panował w środę ogromny ruch. Mieszkańcy kupowali zieleninę, wiejski nabiał, mięso, warzywa, owoce, grzyby. Jakie były ceny ziemniaków, jabłek, gruszek, pomidorów i innych darów pól i sadów? Niższe, czy też wyższe od tych w sklepie? Zobaczcie zdjęcia z zielonego ryneczku.

📢 Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym brakuje lekarzy? Przyjmować miał tam kardiochirurg! Marta Ratuszyńska alarmuje Marta Ratuszyńska, znana działaczka społeczna z Radomia prosi o zgłaszanie wszelkich nagannych zjawisk w radomskich szpitalach. Chce zainicjować oddolny proces wpływania na naprawę sytuacji w lecznicach. 📢 Kurtki, płaszcze i inne ciepłe ubrania na targowisku miejskim w Tarnobrzegu. Wybór jest ogromny. Zobacz, co sprzedaje się w listopadzie Zimne jesienne dni i noce, a co za tym idzie potrzeba cieplejszej odzieży przyciągają na targowisko miejskie w Tarnobrzegu tłumy klientów. W środę i sobotę, w dwa dni targowe, na bazarze przy Kwiatkowskiego można przebierać w ogromnej ofercie nowych ubrań i butów. Klienci szukają kurtek, płaszczy, swetrów, spodni, torebek, kozaków, kapci, czapek i różnych dodatków. Dla wielu liczy się modny fason i niskie ceny. Zobaczcie, co można tu kupić.

📢 Święto Młodego Wina w Sandomierzu. Będą degustacje win, koncerty i Teatr Ognia. Oto dokładny program Trzeci weekend listopada w Sandomierzu odbywa się pod znakiem Święto Młodego Wina. Tegoroczna edycja święta potrwa od piątku, 17 listopada do niedzieli 19 listopada. Paszporty enoturysty uprawniają ich posiadaczy do bezpłatnych degustacji win w punktach przygotowanych przez lokalne winnice. Organizatorzy - Sandomierski Szlak Winiarski - przygotowali też wiele atrakcji dla tych, którzy nie mają paszportów - te bowiem zostały wyprzedane już na początku listopada. Podajemy dokładny program.

📢 Rogale świętomarcińskie w Lidlu, Biedronce, Carrefourze i Kauflandzie. Ile za nie zapłacimy? Zobacz zdjęcia Rogal świętomarciński to niekwestionowany symbol 11 listopada. Te pyszne wypieki doskonale przyjęły się w całym regionie świętokrzyskim. Chętnie kupujemy je w cukierniach, ale również marketach. Zobacz na zdjęciach, w których marketach i za ile kupimy już rogale świętomarcińskie.

📢 Święto Niepodległości 2023. Tak wyglądał Grójec w roku 1918. Zobacz archiwalne zdjęcia Z okazji obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości przenosimy się do Grójca z przeszłości. Zobacz, jak wyglądało miasto w 1918 roku, a także w ciągu kilku pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. 📢 Groźny wypadek w Gródku w powiecie zwoleńskim. Samochód ciężarowy wbił się w drzewo. Jedna osoba została ranna Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek, 7 listopada na drodze w miejscowości Gródek w gminie Policzna. Kierujący pojazdem ciężarowym, na razie z nieznanych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna został odwieziony do szpitala, lecz najpierw strażacy musieli go wydostać z kabiny przy pomocy specjalistycznych narzędzi. 📢 Już jest! Zobacz zwiastun filmu "Sami swoi. Początek", który nagrywano w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni W środę, 8 listopada ukazał się pierwszy zwiastun filmu "Sami swoi. Początek". To prequel kultowej trylogii, do którego zdjęcia powstały na początku roku w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Z filmu dowiemy się, jakie były początki najsłynniejszego sąsiedzkiego sporu w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Zobacz teaser i kadry ze skansenu oraz poznaj datę premiery.

📢 To najpopularniejsze nazwy wsi w regionie radomskim. Niektóre powtarzają się naprawdę często. Sprawdź! Wsi w regionie radomskim jest mnóstwo. Wiele ich nazw powtarza się naprawdę często. Jak brzmią najpopularniejsze nazwy wsi w południowej części województwa mazowieckiego? Jak często się powtarzają? Dowiedz się tego, sprawdzając naszą galerię!

📢 Młodzi mężczyźni poszukiwani przez podkarpacką policję. Nie mają 30 lat, a weszli w konflikt z prawem! Zobacz zdjęcia i nazwiska Tych mężczyzn poszukują funkcjonariusze policji z województwa podkarpackiego. Wszyscy mają mniej niż 30 lat i już weszli w konflikt z prawem. Rozpoznajesz kogoś ze swojego sąsiedztwa i wiesz, gdzie obecnie mogą przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją! 📢 Playboys i Kapela Roy gwiazdami wieczoru w Milano Club w Baćkowicach. Zobacz, co się tam działo W sobotę, 4 listopada Milano Club hucznie świętował 29 urodziny. W Baćkowicach zagrały zespoły: Kapela Roy i Playboys. Klub zamieścił zdjęcia z imprezy.

📢 Nowy hotel w Solcu-Zdroju jest ogromny. Budowa posuwa się do przodu W Solcu-Zdroju powstaje hotel mający pomieścić 230 miejsc noclegowych oraz nowoczesną infrastrukturę uzdrowiskową. Obiekt robi wrażenie swoimi rozmiarami. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądał plac budowy na początku listopada 2023. 📢 Pamiętacie niezapomniane imprezy w Klubie Arizona we Wrocieryżu? Powspominajmy Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś Arizona we Wrocieryżu to było kultowe miejsce na imprezowej mapie Ponidzia, do którego na dyskoteki i innego rodzaju wydarzenia zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Ring girl i inne piękne kobiety na gali Klincz Fight Night III w Targach Kielce. Zobacz ich zdjęcia z zawodnikami i osobami towarzyszącymi Głośnym echem odbiła się gala Klincz Fight Night III, która odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce. jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia". Wracamy jeszcze raz do gali - mamy dla Was zdjęcia pięknych kobiet z zawodnikami walczącymi na gali, zaproszonymi gośćmi oraz z osobami towarzyszącymi.

📢 Prace przy rondzie na krajowej „dziewiątce” w Ostrowcu Świętokrzyskim dobiegają końca. Zobacz zdjęcia i film z budowy Przy drodze krajowej numer 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a dokładnie przy skrzyżowaniu ulicy Opatowskiej z ulicą Wąwozy trwają roboty związane z budową ronda. Zgodnie z kontraktem zakończenie całej inwestycji planowane jest w kwietniu 2024 roku. 📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 7.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Nad Pilicą w Białobrzegach wielki plac budowy. Na amfiteatrze już zawisła wiecha, wał przeciwpowodziowy wybudowany, kładą chodniki Amfiteatr nad Pilicą ma już żelbetonową konstrukcję, obok stoi budynek zaplecza. Zakończyły się prace konstrukcyjne przy wale przeciwpowodziowym, gotowa jest infrastruktura podziemna - nad Pilica w Białobrzegach prace nie zwalniają tempa. Wykonawca wyprzedza harmonogram. Ale to nie koniec, bo gmina szykuje się do budowy kolejnych elementów zagospodarowania tego terenu. To będzie miejsce na wypoczynek i rekreację. 📢 Pomidory, kapustę, cebulę, jabłka, jaja. Czym handlowano 7 listopada w Przysusze na targowisku? Zobaczcie ceny i zdjęcia Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 7 listopada niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży.

📢 Trojaczki w gminie Dwikozy. Zbysio, Rysio, Kazio – pierwsze trojaczki w historii gminy już w domu Zbysio, Rysio, Kazio takie imiona otrzymali chłopcy – pierwsze trojaczki w historii gminy Dwikozy. Mama – Malwina Ciastek zapewnia, że chłopcy rosną i doskonale się rozwijają. We wtorek 7 listopada z prezentami u najmłodszych mieszkańców Dwikóz w rodzinnym domu chłopców odwiedzili przedstawiciele władz gminy i powiatu. 📢 Ciężki sprzęt wjechał na teren zamku w Bodzentynie! Zobaczcie film i zdjęcia z drona warowni, która niebawem zostanie odrestaurowana Ciężki sprzęt wjechał na teren Zamku Biskupów Krakowskich w Bodzentynie. Obecnie wykonywana jest droga przed warownią, niebawem ma się również rozpocząć długo wyczekiwana rewitalizacja ścian zamku. Zobaczcie na filmie i zdjęciach, jak obiekt prezentuje się z lotu ptaka.

📢 Pamiętacie niezapomniane imrezy w Klubie TaPiMa w Tarnobrzegu? Powspominajmy - zobaczcie zdjęcia Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś TaPiMa to było kultowe miejsce w Tarnobrzegu, do którego na dyskoteki i innego rodzaju zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Trwa remont dawnej drogi krajowej numer 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobaczcie, jak wyglądają prace na "starodrożu". Zdjęcia W Ostrowcu Świętokrzyskim trwa remont tak zwanego „starodroża” czyli dawnej drogi numer 9. Droga powiatowa przebiega przez trzy gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów i Bodzechów. Przebudowywany jest 1600-metrowy odcinek do Boksycki.

📢 Morsowanie w Białobrzegach. Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu i spotykają się nad Pilicą Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu jesienno - zimowego i wchodzą do coraz zimniejszej Pilicy. W ostatnią niedzielę 5 listopada też było morsowanie. Kolejne jest zaplanowane z okazji Święta Niepodległości na sobotę 11 listopada.

📢 Młodzi mężczyźni poszukiwani przez świętokrzyską policję. Nie mają 30 lat, a weszli w konflikt z prawem! Zobacz zdjęcia i nazwiska Tych mężczyzn poszukują funkcjonariusze policji w województwie świętokrzyskim. Wszyscy mają mniej niż 30 lat i już weszli w konflikt z prawem. Rozpoznajesz kogoś i wiesz, gdzie obecnie mogą przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją!

📢 Byłeś na meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom, a Legią Warszawa? Znajdź się na zdjęciach! Piłkarze Radomiaka Radom w niedziele podejmowali Legię Warszawa. Oto, jak swoich fanów dopingowali kibice Zielonych oraz stołecznego klubu. Znajdź się na zdjęciach. 📢 Targ w Wierzbicy w niedzielę przyciągnął tłumy. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Wybór towarów olbrzymi Zimowe kurtki, buty i czapki cieszyły się wzięciem wśród klientów, którzy w niedzielę odwiedzili targ w Wierzbicy pod Radomiem. Ale powodzeniem cieszyły się też stoiska z owocami i warzywami. Byli też chętni na zakup firan, mebli, czy dywanów. Jak co tydzień do Wierzbicy na zakupy przyjechali mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też Radomia, czy powiatu szydłowieckiego.

📢 Mnóstwo grzybów na kieleckim targowisku. Królują kanie, rydze i borowiki Kieleckie targowisko to prawdziwy raj dla amatorów grzybów. W piątek, 3 listopada było w czym wybierać. Kupcy oferowali kanie nawet za złotówkę. Na stoiskach było aż pomarańczowo od rydzów, ale nie brakowało też borowików, boczniaków i podgrzybków. Wciąż są jeszcze kurki. 📢 Kurtka puchowa na zimę 2023/2024. Oto najpiękniejsze i najmodniejsze "puchówki" Kurtka puchowa to obowiązkowy element zimowej garderoby. A jakie kolory i fasony będą królowały zimą 2023/2024? Zobaczcie najpiękniejsze modele. 📢 Tak podczas wojny wyglądał Grójec. Oto unikalne, kolorowe zdjęcia miasta z czasów II Wojny Światowej Jak wyglądał Grójec w trakcie II Wojny Światowej? Częściowo na to pytanie odpowiadają zdjęcia, które można znaleźć w serwisie Fotopolska.eu, który ostatnio udostępnił funkcjonalność - kolorowanie czarno-białych zdjęć. Dzięki temu na archiwalne zdjęcia możemy spojrzeć w sposób jeszcze bardziej rzeczywisty.

Poseł o mediach publicznych: Chodzi im o reklamy, które pójdą do TVN