Prasówka 11.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Będzie nowe centrum Kielc! Zielone światło dla gigantycznej inwestycji na Wzgórzu Karscha. Zobaczcie, jak będzie wyglądać Jest pozwolenie na budowę dla gigantycznej inwestycji na Wzgórzu Karscha, gdzie na miejscu dawnego browaru ma powstać zespół budynków mieszkalno-usługowych. To zaniedbane dotąd miejsce zmieni się nie do poznania! Powstaną między innymi dwa dziesięciopiętrowe wieżowce! Zobaczcie wizualizacje.

📢 Ogromny pożar domu pod Grójcem. Spłonął cały dach. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej W środę, 10 stycznia doszło do pożaru domu na terenie powiatu grójeckiego. Z ogniem walczyło siedem zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. 📢 W Świętokrzyskiem padł rekord ujemnych temperatur tej zimy. Byliśmy na miejscu w Bodzentynie - polskim biegunie zimna Minus 35,6 stopni Celsjusza przy gruncie. To absolutny rekord tej zimy zanotowany przez stację badawczą w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim! Takie mrozy jak te z poranka, 9 stycznia, nie były odczuwalne od lat i przynoszą na myśl zimę stulecia z lat siedemdziesiątych XX wieku. Wybraliśmy się więc do polskiej stolicy zimna, zwaną od wtorku także polskim biegunem zimna, by zapytać co na to wszystko mieszkańcy i burmistrz. Może to dla nich nic szczególnego? Wszak Bodzentyn leży w paśmie Gór Świętokrzyskich. Zobaczcie filmy i zdjęcia.

📢 Marta Ratuszyńska donosi do prokuratury w sprawie śmierci mamy. Ma opinię rzecznika praw pacjenta o błędach szpitala Po trzech latach ciężkiej walki mam opinię rzecznika praw pacjenta, która potwierdza zarzuty, jakie stawiałam Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu na Józefowie w Radomiu w sprawie śmierci mojej mamy. Jeśli są sprawcy, to oczekuję ich osądzenia - mówi Marta Ratuszyńska i składa zawiadomienie do prokuratury. Jej adwokat zapowiada, że dokument będzie też dowodem w sprawie cywilnej wytoczonej Ratuszyńskiej przez lecznicę o naruszenie dobrego imienia. 📢 Kampus Głównego Urzędu Miar w Kielcach już gotowy. Inwestycja oddana do użytku Budynki Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach, jednej z największych w ostatnich latach inwestycji w regionie świętokrzyskim, zostały oddane do użytku. Rusza proces uruchamiania laboratoriów. 📢 Nowy piłkarz Korony Kielce Mariusz Fornalczyk znany jest z bardzo oryginalnych fryzur. Oto ciekawe stylizacje, różne kolory i wzorki Mariusz Fornalczyk podpisał kontrakt z ekstraklasową Koroną Kielce. -Jest ambitny, przebojowy. Ja lubię takich piłkarzy, którzy bezczelnością boiskową potrafią w bocznym sektorze boiska wygrywać pojedynki jeden na jeden. I dlatego chcieliśmy tego zawodnika - powiedział o ostatnim nabytku Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony Kielce. To są kwestie sportowe, ale Mariusz znany jest też z tego, że bardzo lubi zmieniać fryzury. Często były to oryginalne, odważne stylizacje.

📢 9-latka z gminy Kunów uratowała życie swojej mamie. Specjalne podziękowania Jagodzie Dutkowskiej złożył burmistrz Lech Łodej Jagoda Dutkowska z gminy Kunów odebrała gratulacje od burmistrza Lecha Łodeja. 9–latka pod koniec grudnia uratowała życie swojej mamie gdy zasłabła. Zachowała się bardzo odpowiedzialnie wzywając odpowiednie służby.

📢 Diecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Sandomierzu. Na scenie kilkuset wykonawców. Zobacz zdjęcia i film Uczniowie i przedszkolaki z terenu diecezji sandomierskiej przyjechały do Sandomierza, aby zaprezentować swoje wokalne i muzyczne talenty na Diecezjalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Po raz pierwszy gospodarzem trzydniowego przeglądu są Katolickie Szkoły w Sandomierzu. 📢 Ruszyła giełda transferowa! Zobacz zmiany kadrowe w klubach 3. ligi i RS Active 4. ligi. Są znani zawodnicy z przeszłością w ekstraklasie Początek stycznia to okres, kiedy trenerzy i prezesi klubów szukają wzmocnień w swoich zespołach. Przedstawiamy zmiany kadrowe w klubach RS Active 4. Ligi oraz świętokrzyskich zespołach 3. Ligi. Oprócz potwierdzonych ruchów, będą również niektóre przymiarki transferowe.

📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 10.01.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Ogromne problemy z egzaminem zawodowym 2024! Prawie wszyscy oblali przez błąd Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co teraz? Prawie wszyscy uczniowie ze Świętokrzyskiego i całej Polski nie zdali egzaminu zawodowego, który odbył się w środę, 10 stycznia. Uczniowie wychodzili z sal zszokowani. Okazuje się jednak, że powodem tak tragicznych wyników jest nieprawidłowy klucz odpowiedzi przekazany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zobaczcie szczegóły. 📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Znamy najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą trzeciego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie!

📢 Zobaczcie zamarznięte Jezioro Tarnobrzeskie. Tak wyglądało sześć lat temu, kiedy zima była sroga. Zdjęcia Silny mróz trzyma, a Jezioro Tarnobrzeskie zaczyna zamarzać. Czy wkrótce będzie wyglądać tak jak sześć lat temu? Zobaczcie zdjęcia z lutego i marca 2018 roku, kiedy zima była tak sroga, że jezioro w Tarnobrzegu pokryła grubą warstwą lodu wynosząca około 20 - 40 centymetrów. Była to wtedy duża atrakcja dla spacerowiczów, którzy robili sobie zdjęcia na tafli. 📢 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz szantażowany? Do sieci wypłynęło kompromitujące nagranie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, Ireneusz Kwiecjasz padł ofiarą wstrętnego szantażu? W mediach społecznościowych polityka Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się nagranie o charakterze seksualnym, na którym rzekomo ma występować 59-latek. Przewodniczący wszystkiemu zaprzecza i tłumaczy, że ktoś chce go wrobić.

📢 Bożonarodzeniowe spotkanie Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Sandomierskiej. Składano życzenia i śpiewano kolędy W diecezjalnym centrum “Quo Vadis” w Sandomierzu odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Sandomierskiej. We wspólnej modlitwie wzięły udział panie formujące się w kołach duszpasterstwa kobiet w Sandomierzu oraz w Janowie Lubelskim. 📢 Rewelacyjny Koncert Noworoczny 2024 w Domu Kultury w Kurzelowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo W niedzielne popołudnie, 7 stycznia w Kurzelowie miało miejsce piękne wydarzenie muzyczne, jakim był koncert noworoczny, którym zawładnęły dźwięki Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Kurzelów oraz Big Bandu Włoszczowa. To był niezwykły spektakl, trwający ponad godzinę, podczas którego widzowie zanurzyli się w magicznej otoczce dźwięków szlagierów muzyki rozrywkowej oraz big bandowej, a także zasmakowali w atmosferze świątecznych utworów.

📢 Cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Tak niewiele brakuje, by Joasia Pardała z Wodzisławia spełniła marzenie! 36 - letnia Joanna Pardała z Wodzisławia, w powiedzie jędrzejowskim od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu drugiego. Teraz jej życie może być znacznie łatwiejsze, ponieważ dziewczyna otrzymała dofinansowanie na zakup auta dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ale brakuje jej pieniędzy na wkład własny wynoszący 15 tysięcy złotych. Pomóżmy uzbierać brakującą kwotę.

📢 Kto na burmistrza Włoszczowy w wyborach 2024? Jest kilka pewnych nazwisk Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel burmistrza Włoszczowy? Wszystko wskazuje na to, że kolejny raz szykuje się niezwykle ciekawa batalia. Oto nasze najnowsze przedwyborcze ustalenia. 📢 Zaczęło się od zwykłego bólu ucha. Sześcioletni Franek Szostak ze Staszowa stracił wzrok. Teraz pojawiła się szansa, że go odzyska! Choć ma dopiero sześć lat, życie okrutnie go doświadczyło. 6 - letni Franek Szostak ze Staszowa w czerwcu 2022 roku zachorował na zakrzepicę żyły zatokowej, a jej skutki były przerażające – całkowita utrata wzroku w lewym oku i prawie całkowita w prawym. Chłopiec przeszedł już specjalistyczne terapie, teraz pojawiła się szansa na to, że znów będzie widział! Pomóżmy uzbierać pieniądze na leczenie w klinice w Berlinie.

📢 Te jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie sandomierskim miały najwięcej interwencji w 2023 roku - TOP 10 Ochotnicze straże pożarne w podsumowały 2023 rok. Ze statystyk akcji wynika, że najwięcej interwencji w powiecie sandomierskim mieli druhowie z Klimontowa, którzy pod względem liczby wyjazdów uplasowali się na dziewiątym miejscu w całym województwie świętokrzyskim, gdzie znajduje się 581 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 📢 Tak żyje i mieszka Marcin Szczurkiewicz. Zobacz dom gwiazdy Kabaretu Skeczów Męczących. Zdjęcia Marcin Szczurkiewicz to jeden z najpopularniejszy polskich komików. Gwiazda Kabaretu Skeczów Męczących jest aktywny nie tylko na scenie oraz w telewizji, ale również w mediach społecznościowych - jego profil "Biegam i Piję" ma mnóstwo obserwujących. Jak on wygląda? Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Marcin Szczurkiewicz.

📢 Gdzie największy mróz na Podkarpaciu w środę 10 stycznia? Czytelnicy pokazali swoje termometry Za nami kolejny mroźny poranek w regionie podkarpackim. W środę 10 stycznia temperatura ponownie spadała dużo poniżej zera. Gdzie była najniższa? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie było najzimniej. 📢 Najlepszy stomatolog w Radomiu. Oto najlepsi stomatolodzy polecani przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Zaufany stomatolog? Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto 20 stomatologów z Radomia, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. 📢 Shazza była ikoną disco polo. Co legendarna piosenkarka robi dziś? Przeboje Shazzy śpiewała cała Polska. "Bierz, co chcesz", "Baiao Bongo" królowały na dyskotekach porywając tłumy na parkiety. Co legenda disco polo Marlena Pańkowska robi dziś? Wciąż działa muzycznie! Posłuchajcie nowego utworu.

📢 Warszawa w 1974 roku. Tak wyglądała nasza stolica i tak żyli jej mieszkańcy pół wieku temu Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warszawa pół wieku temu. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądała Warszawa - największe polskie miasto. 📢 Z babcią i dziadkiem nie ma żartów. Oto najlepsze memy na Dzień Babci i Dziadka Nasi ukochani dziadkowie już niebawem będą mieli swoje święto. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a 22 stycznia - Dzień Dziadka. Zobacz najlepsze memy z babcią i dziadkiem w roli głównej. 📢 Transfery. Były reprezentant Polski i zawodnik klubów ekstraklasy Marcin Kaczmarek podpisał umowę z czwartoligową Wisłą Sandomierz To hit transferowy w województwie świętokrzyskim. Były reprezentant Polski i zawodnik klubów ekstraklasy Marcin Kaczmarek został zawodnikiem Wisły Sandomierz. Zespół z Sandomierza po rundzie jesiennej zamyka tabelę RS Active 4. Ligi i wiosną czeka go trudna walka o utrzymanie. Tym bardziej, że Wisła w pierwszej rundzie nie zdobyła punktu. Drużyna ma zostać jednak solidnie wzmocniona. Na razie doszedł trener Tomasz Dymanowski i zawodnik Marcin Kaczmarek.

📢 Świeczka dla Jędrusia. W Tarnobrzegu uczczono pamięć legendarnego dowódcy Władysława Jasińskiego. Zdjęcia z uroczystości 81 lat temu, 9 stycznia 1943 roku, zginął Władysław Jasiński - legendarny dowódca grupy dywersyjno-bojowej "Jędrusie". Mieszkańcy Tarnobrzega uczcili jego pamięć. Na rocznicową uroczystość zaprosili we wtorek Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” oraz Muzeum-Zamek Tarnowskich. 📢 Wypadek w Cedzynie. Były duże utrudnienia na drodze krajowej numer 74 Samochód wjechał we wtorek późnym wieczorem w barierki na drodze krajowej numer 74 w Cedzynie. Były duże utrudnienia na pasie w kierunku Opatowa.

📢 Budynek dawnej fabryki fajansu Lewina Sunderlanda w Iłży został wpisany do rejestru zabytków. Bywał tam Bolesław Leśmian W ostatnich dniach budynek dawnej fabryki fajansu Lewina Sunderlanda w Iłży został wpisany do rejestru zabytków. W latach 1902-1936 odwiedzał go wybitny poeta Bolesław Leśmian.

📢 Ogień w garażu na posesji w Rykoszynie. Z dymem poszły dwa samochody Do pożaru murowanego garażu doszło we wtorkowe popołudnie, 9 stycznia na jednej z posesji w Rykoszynie w gminie Piekoszów (powiat kielecki). Ogień zniszczył dwa auta osobowe.

📢 Spotkanie noworoczne z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skalbmierz. Było uroczyście. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 8 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skalbmierz. Podczas uroczystości byli obecni: Marek Juszczyk, burmistrz Skalbmierza; Kamil Włosowicz, jego zastępca oraz Leszek Śmiech, przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Zobacz, jak przebiegało spotkanie. 📢 Maja Janowska z Rytwian nagrała debiutancki singiel. Posłuchajcie "Nowego Kształtu" Maja Janowska z Rytwian znana między innymi ze świetnych występów w The Voice of Kids nagrała debiutancki singiel. Posłuchajcie.

📢 W Zamku Królewskim w Sandomierzu podpisano umowy na realizację lokalnych inicjatyw. Kto otrzymał miliony euro? Tworzenie gospodarstw edukacyjnych, budowa lub modernizacja małej infrastruktury, turystycznej, wytyczanie szlaków, promocja produktów lokalnych, promocja oferty turystycznej obszaru Lokalnych Grup Działania – między innymi na takie działania oraz lokalne strategie rozwoju pieniądze otrzyma kilkanaście lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego. Umowy z sześcioma wnioskodawcami we wtorek 9 stycznia podpisano na Zamku Królewskim w Sandomierzu. 📢 Otwarto supernowoczesną pracownię na Uniwersytecie Radomskim. Centrum Technologii Cyfrowych kosztowało 7 milionów. Zobacz zdjęcia Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Radomskiego otwarto Centrum Technologii Cyfrowych, które stanie się miejsc em zajęć praktycznych dla przyszłych inżynierów. To nowoczesne miejsce, w którym studenci kierunków „Robotyka i Automatyzacja Procesów”, „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz „Mechanika i Budowa Maszyn” będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach i rozwijać swoje umiejętności.

📢 Opłatek prezydencki w Tarnobrzegu. Zaproszeni goście ledwo mieścili się w sali. Kto przyjął zaproszenie? Zobaczcie zdjęcia i wideo Bardzo wiele osób odpowiedziało na zaproszenie prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka i we wtorek, 9 stycznia wzięło udział w opłatku prezydenckim zorganizowanym w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Uczestników spotkania opłatkowego było tak wielu, że ledwo mieścili się na sali kameralnej. Kto przybył?

📢 Karambol czterech aut na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Złota. Były utrudnienia Cztery samochody zderzyły się w miejscowości Złota na drodze krajowej numer 79 w powiecie sandomierskim. Jak przekazują służby ratunkowe, jednej osobie udzielano pomocy na miejscu. 📢 W Połańcu otwarto filię wydziału komunikacji. Mieszkańcy nie muszą już jeździć do Staszowa by zarejestrować pojazd W poniedziałek, 8 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie drugiej filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie. Nowa placówka, zlokalizowana jest w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

📢 Kozienice obchodzą właśnie swoją wielką rocznicę. Zobacz je na pierwszych, zachowanych w archiwach zdjęciach 8 stycznia obchodzimy 475 rocznicę nadania Kozienicom praw miejskich. Z tej okazji przypominamy, jak stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego wyglądała na pierwszych, zachowanych do tej pory zdjęciach. Zobacz, jak miasto wyglądało na początku XX wieku, i jak żyli wtedy kozieniczanie. 📢 Radomiak Radom rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Zobacz, kto się pojawił na zajęciach Po trzech tygodniach przerwy od rozgrywek, do zajęć powrócili zawodnicy Radomiaka Radom. Pierwszy tydzień poświęcony będzie głównie badaniom, a także testom wydolnościowym. 📢 Rekord zimna w Polsce padł w Świętokrzyskiem. Temperatura przy gruncie w Bodzentynie 35,6 stopni poniżej zera Noc z poniedziałki na wtorek była najzimniejsza tej zimy w Polsce. Okazuje się, że rekord zimna padł w Świętokrzyskiem, a konkretnie na stacji meteorologicznej w Bodzentynie. Temperatura przy gruncie wyniosła w nocy z poniedziałku 8 stycznia na wtorek 9 stycznia aż minus 32,3 stopni Celsjusza a we wtorek rano osiągnęła minus 35,6 stopnia Celsjusza!

📢 Nowi policjanci w garnizonie mazowieckim. W komendzie w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie. Zobacz zdjęcia Szeregi mazowieckiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 78 funkcjonariuszy, w tym 28 kobiet, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa. 📢 Marsz Morsa z Daleszyc do Morawicy. Na trasie ponad 200 osób! Zobaczcie zdjęcia Byle do Zimy - Morawickie Stowarzyszenie Morsów zorganizowało w sobotę 6 stycznia Marsz Morsa na odcinku Daleszyce - Morawica. Piechurzy mieli do pokonania trasę o długości 26 kilometrów. 📢 Iga Trubiłowicz, licealistka z tarnobrzeskiego "Kopernika" jest w Kadrze Narodowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Iga Trubiłowicz - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu i zarazem mieszkanka gminy Baranów Sandomierski, została powołana na rok 2024 w skład Kadry Narodowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. To dla Igi niesamowite wyróżnienie, biorąc pod uwagę jej krótką, ale wytężoną aktywność w tej dyscyplinie sportu. Przed licealistką wiele treningów i zjazdów szkoleniowych.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Gdzie największy mróz na Podkarpaciu we wtorek 9 stycznia? Oto dane z termometrów naszych Czytelników. Zobaczcie zdjęcia Mroźny poranek na Podkarpaciu we wtorek, 9 stycznia. Gdzie najniższa temperatura? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Zobaczcie, w których częściach naszego regionu było najzimniej. 📢 Trwa budowa wielkiego centrum handlowego M Park w Pionkach. Kompleks powstaje na terenie po zakładach drzewnych. Zobacz zdjęcia Trwają pracę ziemne pod budowę wielkiego centrum handlowego M Park, które powstaje na terenie po byłych Zakładach Drzewnych przy ulicy Marii Garszwo w Pionkach. Obiekt ma liczyć niemal 10 tysięcy metrów kwadratowy. Będzie także parking na kilkaset samochodów. M Park Pionki ma być gotowy przed świętami Bożego Narodzenia 2024 roku.

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Gdzie największy mróz w regionie radomskim we wtorek 9 stycznia? Oto dane z termometrów naszych Czytelników. Zobaczcie zdjęcia Mroźny poranek w regionie radomskim we wtorek, 9 stycznia. Gdzie najniższa temperatura? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Zobaczcie, w których częściach naszego regionu było najzimniej. 📢 Całą noc czekali w kolejce do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach! Ludzie mówią o skandalu z wnioskami i tajemniczym busie z dokumentami Około 150 osób koczowało w nocy z poniedziałku, 8 stycznia na wtorek, 9 stycznia przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, aby móc ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 8.5 tysiąca złotych na dowolne kursy i szkolenia. Kiedy rano okazało się, że pierwsze osoby w kolejce dostarczyły busem kilkaset wypełnionych na różne osoby wniosków, wybuchł skandal, bo prawdopodobnie dla pozostałych wnioskodawców zabraknie już pieniędzy. Zobaczcie szczegóły.

📢 Gdzie największy mróz w Świętokrzyskiem we wtorek 9 stycznia? Oto dane z termometrów naszych Czytelników. Zobaczcie zdjęcia Mroźny poranek w Świętokrzyskiem we wtorek, 9 stycznia. Gdzie najniższa temperatura? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Jak się okazuje były rejony gdzie temperatura spadła nawet do minus 35 stopni! To absolutny rekord tej zimy. Zobaczcie, w których częściach naszego regionu było najzimniej. 📢 Bawią do łez! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2023/24 dobiega końca, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Jezioro Tarnobrzeskie zimą zachwyca. Śnieg skrzy się w słońcu, woda i biała plaża wygląda malowniczo. Zobacz zdjęcia Jezioro Tarnobrzeskie zimą zachwyca. Śnieg pokrył całą okolicę i przydał jej niezwykłego uroku. Biała plaża skrzy w słońcu i pięknie kontrastuje z wodą, która przybiera różne barwy. To idealne miejsce na zimowy spacer. Zobaczcie zdjęcia wykonane w słoneczny, chociaż bardzo mroźny styczniowy dzień 2024 roku. 📢 Protest przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach pod hasłem "Stop Bezprawiu". Zobacz, kto był Około 200 osób uczestniczyło w proteście pod hasłem "Stop Bezprawiu", który zorganizowali sympatycy Zjednoczonej Prawicy w poniedziałek, 8 stycznia o godzinie 18 pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Zobacz kto się pojawił i jak wyglądał protest.

📢 Kurtki, swetry, buty, talerze i gadżety od wojska. Te rzeczy możesz mieć za grosze Wojsko czyści magazyny i sprzedaje odzież i akcesoria w okazyjnych cenach. Są kurtki, płaszcze, swetry, obuwie, ale też talerze, torby i latarki. To prawdziwy raj dla miłośników militariów i kolekcjonerów.

📢 Wielkie kontrowersje po Sylwestrze Elżbiety Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości" w Skarżysku Nie milkną echa Sylwestra spędzonego w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej przez gwiazdę ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodzącą spod Końskich, Elżbietę Czabator i Józefa Raciniewskiego z Wałbrzycha, czyli Króla Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości". Chociaż uczestnicy miłosnych programów od razu zaznaczyli, że są tylko parą znajomych to internet pęka w szwach od domysłów, czy jednak łączy ich coś więcej. Teraz głos w sprawie zabrała sama Elżbieta, która nie szczędziła gorzkich słów. Zobaczcie!

📢 Pasażerowie o nowym dworcu PKP w Kielcach. Brakuje gastronomii, ławek i punktualnych pociągów. Zobaczcie film W związku z faktem, że nasze linie telefoniczne i skrzynki mailowe zapełnione są ostatnio skargami mieszkańców i podróżnych na temat funkcjonalności wyremontowanego dworca PKP w Kielcach, postanowiliśmy udać się na miejsce i sprawdzić jak wygląda organizacja obiektu. Wśród zgłaszanych przez naszych Czytelników problemów dominowały: brak miejsc siedzących oraz brak chociażby najprostszego automatu z wodą, kawą bądź paluszkami. Co jeszcze budzi niezadowolenie podróżnych? Zobaczcie film.

📢 Ciepielów uroczyście świętował odzyskanie praw miejskich. Była uroczysta sesja Rady Miasta i odsłonięcie tablicy. Zobacz zdjęcia Ciepielów uroczyście świętował swoje odrodzenie jako miasto. Po ponad 150 latach od utraty praw miejskich w wyniku nakazu carskiego, Ciepielów znów może nosić ten tytuł, co oficjalnie uczciła pierwsza sesja Rady Miejskiej. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, liczni przedstawiciele innych samorządów, a także oczywiście mieszkańcy miasta. 📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" dosadnie o swoim związku z Arturem. Tym wpisem ucina wszelkie spekulacje Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe.

📢 Morsy wskoczyły na królewską kąpiel do Jeziora Tarnobrzeskiego. Im mroźna zima niestraszna! Zobaczcie zdjęcia Do Tarnobrzega wróciła prawdziwa zima. Morsy tylko na to czekały! Bialutki śnieg i mróz zamieniły Jezioro Tarnobrzeskie w biały raj, w którym chętnie przebywają miłośnicy lodowatych kąpieli. W niedzielę 7 stycznia było tu tłoczno, morsy z klubu BodyMors wskoczyły do wody na królewską kąpiel z okazji wczorajszego święta Trzech Króli. Zobaczcie!

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Co za zabawa! Zobacz niesamowite zdjęcia Najpierw msza święta, następnie pierwszy taniec, a więc polonez a później fantastyczna zabawa. Tak wyglądała studniówka 2024 z udziałem uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filipa Neri w Radomiu. Bal odbył się w restauracji Martimo. 📢 Studniówka 2024 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Uroczysty polonez i część oficjalna. Zobacz zdjęcia i wideo Studniówkę w Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri zgodnie z tradycją zainaugurowała msza święta. Następnie młodzież udała się do restauracji Martimo i tam odbyła się zabawa. Zobacz pierwszy taniec, a więc poloneza w wykonaniu uczniów z popularnego "Katolika". 📢 Piękny polonez i podziękowania na studniówce Zespołu Szkół w Iłży. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Młodzież przygotowała pięknego poloneza. Były też wzruszające podziękowania oraz wręczenie kwiatów. Zobacz zdjęcia.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł ulicami Lipska. Było niezwykle barwnie. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Lipska uczestniczyli w sobotę, 6 stycznia w uroczystym Orszaku Trzech Króli. Podczas tłumnego przemarszu śpiewano kolędy i pastorałki. Mimo kiepskiej były tłumy ludzi.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Radomiu. Wspaniała zabawa, uroczysty polonez. Zobacz zdjęcia i wideo Wspaniała zabawa uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu podczas studniówki! Piątkowa impreza w Dworku Saskim w Radomiu zainaugurowana została tradycyjnym polonezem. Zobacz wideo i zdjęcia.

📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.