Prasówka 11.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzień Kobiet w Radoszycach. Był program artystyczny i inne atrakcje”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzień Kobiet w Radoszycach. Był program artystyczny i inne atrakcje Mini spektakl teatralny, piosenki, kolorowe tulipany i życzenia towarzyszyły uroczystości z okazji Dnia Kobiet, którą przygotował dla radoszyczanek miejski samorząd. Wszystkie miejsca na widowni były zajęte.

📢 "W szpilkach do teatru" w Pińczowie. Wystąpił kabaret "A jak". Zobacz zdjęcia W sobotę, 9 marca, w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja akcji "W szpilkach do teatru". Z okazji Dnia Kobiet 2024 dla pań wystąpił kabarat "A jak". 📢 Koncertem, tortem i przecięciem wstęgi zainaugurowano w Wolanowie oficjalnie funkcjonowanie nowego ważnego obiektu Przecięcie wstęgi dotyczyło oficjalnej inauguracji działalności w pieczołowicie urządzonej siedzibie Biblioteki w Wolanowie, ale tak naprawdę była to okazja do pokazania mieszkańcom całego zmodernizowanego budynku, który jest połączeniem Gminnego Centrum Kultury, Remizy Strażackiej oraz właśnie biblioteki.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiatowy Dzień Kobiet i Sołtysa w Opatowie. Wystąpił zespół Rokiczanka. Były tłumy W niedzielę, 10 marca w Opatowie odbył się Powiatowy Dzień Kobiet i Sołtysa. Podczas wydarzenia wystąpił zespół Rokiczanka. Hala Zespołu Szkół numer 2 pękała w szwach.

📢 Korona II Kielce - Klimontowianka Klimontów 2:1 w meczu na szczycie RS Active 4. Ligi. Żółto-czerwoni umocnili się na pozycji lidera W meczu pierwszej i trzeciej drużyny w tabeli RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej Korona II Kielce ograła 2:1 Klimontowiankę Klimontów. Dzięki temu jej przewaga nad drugim miejscem urosła do sześciu punktów.

📢 Klimatyczny Dzień Kobiet w hali "Pod Basztami" w Chęcinach. Mnóstwo pań i niespodzianki Niezwykle klimatyczne popołudnie, w cudnej atmosferze przeżywały mieszkanki gminy i miasta Chęciny. W niedzielę, 10 marca w hali "Pod Basztami" odbył się tradycyjny Dzień Kobiet. Nie zabrakło wspaniałych występów lokalnych artystów oraz niespodzianek. 📢 Łukasz Zagrobelny trzykrotnie wystąpił z okazji Dnia Kobiet w Kozienicach. Był piękny koncert i nagrody dla pań. Zobacz zdjęcia Z okazji „Gminnego Dnia Kobiet” w Kozienickim Domu Kultury odbyły się trzy koncerty Łukasza Zagrobelnego. Piosenkarz wystąpił w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego.

📢 Mistrzostwa Mażoretek Okręgu Południowo-Wschodniego w Stalowej Woli. Zaprezentowało się 300 tancerek Po raz drugi Stalowa Wola była gospodarzem Mistrzostw Mażoretek Okręgu Południowo-Wschodniego organizowanych przez Związek Sportowy Mażoretek oraz Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. 📢 Rewelacyjny spektakl Zbigniewa Woldańskiego "Spełniajmy marzenia" w Domu Kultury we Włoszczowie. Widzowie zachwyceni! Zobacz zdjęcia i wideo Piątek, 8 marca, Dzień Kobiet - to data premiery nowego przedstawienia autorstwa Zbigniewa Woldańskiego, tym razem napisanego dla grupy "Proscenium II", działającej przy Dom Kultury we Włoszczowie. Spektakl nosi tytuł "Spełniajmy marzenia". Zobaczcie zdjęcia i wideo ze spektaklu. 📢 Samorządowa Trasa Lewicy w Kielcach. Wicepremier, wicemarszałek i parlamentarzyści ze wsparciem dla samorządowców w najbliższych wyborach W niedzielne południe, 10 marca na Placu Artystów w Kielcach odbyło się spotkanie z cyklu Samorządowa Trasa Lewicy. Do miasta przyjechali przedstawiciele polskiego parlamentu na czele z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, wicemarszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, wiceministrem spraw zagranicznych Andrzejem Szejną, posłanką Katarzyną Ueberhan oraz posłem Adrianem Zandbergiem. Przedstawiciele Lewicy zachęcali do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych i głos na kandydatów Lewicy.

📢 Wyjątkowy koncert Roberta Janowskiego w Domu Kultury we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo To był wyjątkowy wieczór w Domu Kultury we Włoszczowie! Gościem marcowej odsłony M.O.C., czyli Muzycznych Obiadów Czwartkowych był artysta wielkiego formatu Robert Janowski w towarzystwie znakomitych muzyków. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu. 📢 Ciekawostki na giełdzie w Miedzianej Górze. Hitem ozdoby wielkanocne i perfumy Co oferowano na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 10 marca? Tradycyjnie już było mnóstwo ciekawostek i staroci, sprzedawano też samochody, odzież, a także ozdoby wielkanocne. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Trzeci dzień targów Agrotech w Kielcach. W niedzielę, 10 marca wystawa przeżywała prawdziwe oblężenie Targi Techniki Rolniczej Agrotech i 23. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO przyciągnęły gości z całego kraju. Trzydniowy program targów został po brzegi wypełniony spotkaniami ze znanymi osobami z branży, rolnikami ze znanych programów, czy z youtuberami. I choć zarówno pierwszy, jak i drugi dzień targów przyciągnął tysiące zwiedzających, to ostatniego dnia - w niedzielę, 10 marca kielecka wystawa przeżywała prawdziwe oblężenie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bezpłatne zajęcia w Hali Legionów z Wioletą Jończyk. Była ciekawa rywalizacja z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Zobacz zdjęcia Po raz kolejny w sobotni poranek odbyły się bezpłatne zajęcia w Hali Legionów Kielcach, które poprowadziła Wioleta Jończyk. Jak zwykle zajęcia dały dużo pozytywnej energii. 📢 Tłumny IV Powiatowy Dzień Kobiet na sportowo w Sandomierzu. Był marsz z kijami, gorąca zupa gulaszowa, "ciasto" i czekolada... Ponad 140 pań i wielu panów wyruszyło w niedzielę z kijami sprzed Bursy Szkolnej w Sandomierzu, by przemierzyć prawie sześć kilometrów. Wydarzenie z czekoladą i symbolicznym tulipanem zorganizowano już po raz czwarty w ramach Powiatowego Dnia Kobiet na sportowo.

📢 Przedwiośnie w Sielpi. Weekendowych spacerowiczów nie brakuje W Sielpi wiosny jeszcze nie widać, ale aktywni mieszkańcy Końskich i okolicy wyruszyli na ścieżki piesze i rowerowe „Świętokrzyskiej Ibizy”, by aktywnie spędzić weekend. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bieg Charytatywny w Radomiu dla Michalinki. Na starcie około 200 osób. Zobacz zdjęcia W niedzielę Radom był polską stolicą biegania. W ramach święta miasta odbył się XVI Bieg Kazików. Wcześniej jednak zorganizowano bieg charytatywny dla Michalinki, która uległa bardzo poważnemu wypadkowi.

📢 Tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Ładna pogoda przyciągnęła wielu kupujących Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 10 marca tradycyjnie odwiedziło ją mnóstwo kupujących, a asortyment był naprawdę spory. Zobaczcie zdjęcia. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Kulisy meczu Korony Kielce z Cracovią na zdjęciach. Zawodnikom gospodarzy na Suzuki Arenie kibicowały rodziny Piłkarze Korony Kielce zremisowali z Cracovią 1:1. Zagrali jednak słaby mecz, a punkt uratował kapitan Miłosz Trojak. W środę przed podopiecznymi Kamila Kuzery kolejny pojedynek na Suzuki Arenie - z Rakowem Częstochowa.

📢 Memoriał imienia Mariana Kucharskiego. Brydżyści opanowali Kamienicę Deskurów w Radomiu. Zobacz zdjęcia Aż 79 par z różnych regionów Polski uczestniczyło w Radomiu w niedzielę, 10 marca w VI Memoriale imienia Mariana Kucharskiego w Radomiu. Brydżyści grali turniej w Kamienicy Deskurów. 📢 Pierwsza pralnia samoobsługowa Fashion Laundry w Radomiu! Byli goście i szampan, a właścicielki przecięły wstęgę Otwieramy i zapraszamy do Fashion Laundry, czyli modnej pralni. Niech pranie stanie się modne - mówiły właścicielki pralni samoobsługowej. Przyszli przyjaciele pań i stali klienci, jest ich wielu, bo "Pralnia przy rondzie", która właśnie poszerza ofertę działa przy ulicy Chrobrego już od lat 60-tych ubiegłego wieku. Była szampan, poczęstunek i oczywiście przecinanie wstęgi. I to złotej. 📢 Trzeci dzień Targów Agrotech 2024 w Kielcach. Od rana ogromne korki Niedziela, 10 marca to trzeci dzień targów techniki rolniczej Agrotech 2024. Podobnie, jak w piątek i sobotę, chętnych na podziwianie najnowszych maszyn rolniczych jest bardzo dużo. Wiąże się to z ogromnymi utrudnieniami na drogach dojazdowych do Targów Kielce, które od rana są mocno zakorkowane.

📢 23 pary świętowały Złote Gody w Sandomierzu. Piękna, rodzinna uroczystość w Ratuszu Uroczystość Złotych Godów świętowały w Sandomierzu 23 pary małżeńskie. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanych przez prezydenta Polski, odbyła się w Ratuszu. Jubilatom towarzyszyła rodzina i władze miasta. 📢 Spotkanie „Kobiety Kobietom” w Sandomierzu. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji Strefa zdrowia z bezpłatnymi poradami i badaniami, atrakcje dla dzieci, przysmaki od pań z kół gospodyń wiejskich, występy zespołów ludowych i koncert Miłego Pana. To wszystko czekało na uczestników wydarzenia „Kobiety Kobietom”, w hali przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu, na które w sobotę, 9 marca z okazji Dnia Kobiet zaprosił starosta Marcin Piwnik.

📢 Wyjątkowy Dzień Kobiet w sali Sokół w Sokołowie Dolnym. Gwiazdą wieczoru Camasutra 8 marca tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji sala bankietowa Sokół w Sokołowie Dolnym w powiecie jędrzejowskim przygotowała dla Pań wyjątkowe niespodzianki. Gwiazdą wieczoru była Camasutra. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Trzecia Droga w powiecie koneckim pokazała kandydatów i siłę w sobotę na konwencji w Sielpi W sobotę w Sielpi odbyła się konwencja wyborcza Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 w powiecie koneckim. Największym zaskoczeniem dla sympatyków ludowców jest fakt, iż wieloletni szef powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Bogdan Soboń nie startuje w wyborach samorządowych. Zapewnia jednak, że całym sercem wspiera koleżanki i kolegów. Poniżej prezentujemy pełne listy do rady Powiatu, Rady Miasta Końskie, rad miast i gmin.

📢 Wybory 2024. Paweł Zagaja, kandydat na burmistrza Nowego Korczyna bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Paweł Zagaja, obecnie burmistrz Nowego Korczyna, który ponownie zawalczy o głosy wyborców w kwietniowych wyborach.

📢 Dawno temu na dzikim zachodzie w wykonaniu Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Pełna sala i zachwycona publiczność Z okazji Dnia Kobiet Radomska Orkiestra Kameralna zagrała wielkie przeboje muzyki filmowej. Publiczność owacjami nagrodziła muzyków, brawa zbierał też gościnnie występujący w Radomiu jeden z najlepszych polskich skrzypów Piotr Pławner.

📢 Kibice Staru Starachowice na meczu z Siarką Tarnobrzeg. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W sobotę dziewiątego marca Star Starachowice zagrał w Tarnobrzegu mecz trzeciej ligi z Siarką. Wpierała go spora grupa kibiców - byłeś wśród nich? Zobacz zdjęcia.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Cracovia na Suzuki Arenie w meczu PKO BP Ekstraklasy. Tak wspaniale kibicowaliście kieleckiej drużynie! Mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Cracovią cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. Licznie przybyli na Suzuki Arenę, żeby wspierać kielecki zespół w walce o ważne punkty w ekstraklasie. W sumie spotkanie obejrzało 11 230 kibiców. Mecz zakończył się remisem 1:1. 📢 Udany Dzień Sołtysa na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Wspaniałe świętowanie! Zobacz zdjęcia W Zamku Krzyżtopór uhonorowano sołtysów. W sobotę, 9 marca odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. Były występy artystyczne, prezenty dla sołtysów i życzenia.

📢 Mariusz Pudzianowski na Targach Agrotech w Kielcach. Po autograf ustawiały się ogromne kolejki. Zobacz zdjęcia Ogromne kolejki ludzi ustawiły się w sobotę, 9 marca, w Targach Agrotech w Kielcach po autograf Mariusza Pudzianowskiego. Zawodnik odwiedził stoisko firmy Swimer i podpisywał się fanom na kalendarzach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Gwiazdy "Rolnik szuka żony" na targach Agrotech 2024. Tomek Klimkowski, Grzegorz Bardowski i Kamila Boś oblegani przez fanów Targi Agrotech 2024 to doskonała okazja, aby spotkać bohaterów znanych programów telewizyjnych. W sobotę, 9 marca obecni byli między innymi Grzegorz Bardowski z drugiej edycji "Rolnik szuka żony", Tomek Klimkowski z dziewiątej edycji, a także Kamila Boś z ósmej edycji tego hitu TVP1. Co tu robili i jak im się podobało? 📢 Drugi dzień Targów Agrotech w Kielcach. W halach były prawdziwe tłumy zwiedzających. Zobacz zdjęcia - część 2 Targi Techniki Rolniczej Agrotech i 23. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO przyciągają gości z całego kraju. Program targów wypełniony jest po brzegi spotkaniami ze znanymi osobami z branży, w tym również z youtuberami. Nic więc dziwnego, że w sobotę, 9 marca, hale po brzegi wypełnione były zwiedzającymi. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze aktorki PRL-u. To do nich wzdychały miliony mężczyzn w Polsce i za granicą. Pamiętacie je? Zobacz zdjęcia To one podbijały serca milionów mężczyzn w Polsce. W czasach PRL-u nie brakowało aktorek, które zwracały na siebie uwagę nie tylko umiejętnościami aktorskimi, ale także oszołamiającą urodą. Część z nich odeszła już w zapomnienie, a niektóre dalej wspominamy z rozrzewnieniem. Które z nich były najpiękniejsze? Sprawdź z nami. 📢 Kilkaset osób na XXVI Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy. Był też biskup Andrzej Kaleta Kilkaset osób wzięło udział w XXVI Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy, która odbyła się w sobotę, 9 marca. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta,

📢 Stadion we Włoszczowie w nowej odsłonie. Projekt robi duże wrażenie! Zobaczcie wizualizacje i wideo W czwartek, 29 lutego, poznaliśmy koncepcję przebudowy miejskiego stadionu we Włoszczowie - jednej z największych inwestycji samorządowych ostatnich lat. Gmina ma w planach stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo-szkoleniowego na miarę XXI wieku. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji włoszczowskiego stadionu po modernizacji, a także wideo z gali w Domu Kultury, podczas której zaprezentowano plan modernizacji stadionu.

📢 Drugi dzień targów Agrotech 2024 w Kielcach. Od rana tłumnie, mnóstwo osób w kolejkach do wejść. Zobacz zdjęcia Sobota, 9 marca to drugi dzień targów techniki rolniczej Agrotech 2024. Już od samego rana w Targach Kielce gromadzą się chętni do obejrzenia najnowszych maszyn i technologii rolniczych. Zapowiada się, że zwiedzających przybędzie więcej niż pierwszego dnia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Konwencja Samorządnych Ziemi Koneckiej i Ziemi Koneckiej. Kto na radnych miejskich i powiatowych? Prawdziwe tłumy gościły na konwencji wyborczej komitetów Samorządni Ziemi Koneckiej i Ziemia Konecka. Przybyli sympatycy ugrupowań Krzysztofa Obratańskiego i Michała Pękali z całego powiatu. Wśród gości honorowych między innymi były prezydent Kielc Wojciech Lubawski i finalista The Voice Senior Piotr Salata. 📢 Koncert Jacka Kawalca w Szydłowie z okazji Dnia Kobiet. Mnóstwo osób na widowni i świetna zabawa. Zobacz zdjęcia W piątek ósmego marca w Szydłowie odbył się koncert Jacka Kawalca z okazji Dnia Kobiet. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Służby mundurowe grały w futsal w Zagnańsku. Były ogromne emocje. Wygrała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Zobacz zdjęcia W hali w Zagnańsku w Mistrzostwach futsalu o Puchar Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wystąpiło 8 zespołów reprezentujących służby mundurowe. Dwudniowe zmagania przyniosły mnóstwo emocji, a w finale Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach pokonała Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Kielcach 5:2. 📢 Fantastyczny koncert Lady Pank w hali Radomskiego Centrum Sportu. Legendarny zespół choć zagrał bez prądu porwał publiczność. Zobacz zdjęcia Lady Pank zagrał w hali Radomskiego Centrum Sportu w piątek 8 marca. To był koncert w ramach trasy MTV Unplugged. Muzycy zagrali swoje największe przeboje i choć koncert był bez prądu robił wrażenie. Fani śpiewali razem z Lady Pank, atmosfera była fantastyczna.

📢 Pierwsza pralnia samoobsługowa Fashion Laundry w Radomiu! W sobotę 9 marca otwarcie. Zobacz zdjęcia Pranie, jak w amerykańskich filmach teraz także w Radomiu! Przy ulicy Chrobrego już w sobotę dziewiątego marca otwiera się pierwsza w Radomiu pralnia samoobsługowa Fashion Laundry. Czekają pralki i suszarki pozwalające wyprać od razu kilkanaście kilogramów rzeczy, cały cykl trwa godzinę! Byliśmy na miejscu, zobaczcie jak wygląda pralnia.

📢 Kibice Radomiaka Radom na meczu z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie. Fani głośno wspierali zielonych. Byłeś? Zobacz zdjęcia i wideo Piątkowym meczem, które rozpoczęło 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy było starcie Piasta Gliwice z Radomiakiem. Byłeś na tym pojedynku? Znajdź się na zdjęciach. 📢 Nowe odcinki dróg w gminie Pińczów otwarte po remoncie. Zobacz gdzie W środę, 6 marca, gmina Pińczów dokonała uroczystego otwarcia ważnych inwestycji drogowych za łączną kwotę 6,8 miliona złotych. Były to ulica Wyszyńskiego, Ulica Malinowa oraz odcinki szos w Krzyżanowicach Dolnych, Zakrzowie oraz Winiarach. Roboty zostały wykonane przy ogromnym wsparciu z Polskiego Ładu.

📢 Miss Nastolatek Województwa Podkarpackiego 2024 jest pośród nich. Która sięgnie po tytuł? Zobacz zdjęcia 18 uroczych dziewcząt w wieku 15 - 18 lat już w tę niedzielę, 10 marca zaprezentuje swoją urodę w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie podczas półfinału konkursu regionalnego. Ta grupa niebawem powalczy o tytuł Miss Nastolatek Województwa Podkarpackiego 2024, obok swoich nieco starszych koleżanek, które także w niedzielę postarają się przekonać jurorów, że ich miejsce jest w finale konkursu piękności Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Niedzielny półfinał organizowany jest bez udziału publiczności. 📢 Prawie 300 pań na Powiatowym Dniu Kobiet w Dworze Dwikozy. Był kwiatek, czekolada i życzenia Na corocznym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet spotkały się w w piątek, 8 marca w Dworze Dwikozy panie, które pracują lub działają na terenie powiatu sandomierskiego. Były kwiaty, tabliczka czekolady, życzenia, poczęstunek i muzyczna uczta w wykonaniu zespołu FOX.

📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Kazimierskiego. Mamy pełną listę W poniedziałek, 4 marca zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych. W tym materiale prezentujemy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Kazimierskiego

📢 Oblężone Targi Kielce. Agrotech 2024 i imponujące maszyny przyciągnęły mnóstwo zwiedzających. Zobacz nowe zdjęcia Ponad 520 firm z 17 krajów pojawiło się na tegorocznej wystawie Agrotech w Targach Kielce. W piątek, 8 marca, pojawiło się wielu zwiedzających i tak będzie wyglądał cały weekend. Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Atrakcyjne hostessy na targach Agrotech 2024 w Kielcach. Zwiedzający nie mogli oderwać wzroku. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 marca, w Targach Kielce rozpoczęły się 29. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech oraz wystawa Las Expo. Oprócz premier, nowinek i ciekawostek, wzrok przyciągały piękne hostessy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielkanocny wianek na drzwi i okno. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna świąteczna dekoracja DIY domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę. 📢 W Sandomierzu trwa zbiórka włosów dla małej Zosi. Dziewczynka jest chora i potrzebuje peruki. Jak można pomóc? Zobacz zdjęcia W Sandomierzu trwa zbiórka włosów dla małej Zosi, która zachorowała na łysienie plackowate. Dziewczynka jest już bez włosów i potrzebuje nowej peruki. Z pomocą mamie Zosi przyszła miejscowa fryzjerka Marta Wojciechowska. Do swojego salonu na ulicy Żeromskiego zaprasza osoby, które planują ściąć włosy i mogłyby je przekazać na perukę dla dziewczynki.

📢 Zjawiskowe kandydatki do tytułu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Już w najbliższą niedzielę, 10 marca w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie będzie miał miejsce półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Tam o przepustkę do finału powalczą 44 kandydatki z całego Podkarpacia, niestety wydarzenie będzie bez udziału publiczności. Swoje dwie faworytki, które trafią do finału mogą jednak wskazać również internauci w głosowaniu dwie z największą liczbą głosów trafią do finału. 📢 Ruszył Agrotech 2024 w Kielcach. Tłumy ludzi oglądają nowości i imponujące maszyny rolnicze. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 marca rozpoczęły się targi techniki rolniczej Agrotech 2024. To największe wydarzenie w branży co roku gromadzi w Targach Kielce ogromne rzesze ludzi. Już od rana w ośrodku wystawienniczym panuje spory ruch. Zwiedzających przybywa z minuty na minutę. Przed godziną 11 odbyło się oficjalne rozpoczęcie targów, obecny był między innymi minister rolnictwa Czesław Siekierski. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobiety z domu opieki w Tarnobrzegu w wyjątkowej sesji fotograficznej na Dzień Kobiet. Bo każda kobieta jest piękna - zobaczcie sami Na niecodzienny pomysł wpadli opiekunowie podopiecznych Domu imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w placówce tej zorganizowano niezwykłą sesję fotograficzną, a każda uczestniczka poczuła się wyjątkowo, co widać było po uśmiechach na twarzach. 📢 Wybory 2024. Michał Maroński, kandydat na burmistrza Buska-Zdroju bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Michał Maroński, obecnie wiceburmistrz Buska-Zdroju, który zawalczy o głosy wyborców w kwietniowych wyborach.

📢 Paweł Domagała z premierą nowego singla specjalnie na Dzień Kobiet. Posłuchajcie utwór "Za późno". Chwyta za serce W piątek, 8 marca, czyli specjalnie na Dzień Kobiet, premierę miał singiel Pawła Domagały. Piosenka "Za późno" to najnowszy utwór z nowe płyty "Hotelowe piosenki" piosenkarza i aktora.

📢 Najpiękniejsze rynki świętokrzyskich miast. Oto jak się zmieniały na przestrzeni wieków Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Te damskie perfumy to hit 2024 roku. Oto najpiękniejsze zapachy dla kobiet. Zobacz TOP 10 Są słodkie, uzależniające jak czekolada a do tego bardzo trwałe i uwodzące. Podobają się kobietom a mężczyźni wprost za nimi szaleją. Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Zapach idealny jako prezent na Dzień Kobiet.

📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Dzień Kobiet 2024 w Działoszycach. Nowe zdjęcia z zabawy w Rosiejowie W niedzielę, 3 marca, w domu weselnym "Nad Stawem" w Rosiejowie gmina Działoszyce zorganizowała Dzień Kobiet. W wydarzeniu uczestniczyło 280 pań. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Na Podkarpaciu zbudowali niesamowity motocykl, inspirowany autem Jamesa Hetfielda - wokalisty zespołu Metallica. Czy muzyk zechce go mieć? Firma Game Over Cycles z Rzeszowa zaprezentowała swój najnowszy projekt. Jest nim customowy motocykl inspirowany samochodem „Slow Burn”, odrestaurowanym pojazdem marki Auburn, rocznik 1936, model 852 Boattail Speedster, którego właścicielem jest James Hetfield, wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Podkarpacki motocykl powstawał przez dziesięć lat, a swoją premierę będzie miał 9 marca 2024 roku w USA na Rat’s Hole Custom Bike Show, konkursie konstruktorskim organizowanym Daytona Bike Week 2024, jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie. 📢 Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Trwają zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dotyczą one zarówno dyrekcji w Radomiu jak i poszczególnych nadleśnictw na terenie województwa świętokrzyskiego i regionu radomskiego.

📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobacz zdjęcia Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata. Wielka impreza odbyła się w sobotę 2 marca w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 2. Tym razem szalona zabawa na parkiecie. 📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto wygrał i bierze udział w wielkim finale, który ruszył w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

