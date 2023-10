Prasówka 11.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek w Wiślicy. Samochód potrącił człowieka, który zginął na miejscu”?

Prasówka 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w Wiślicy. Samochód potrącił człowieka, który zginął na miejscu 54-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego we wtorkowy wieczór doszło w Wiślicy w powiecie buskim. Potrącił go samochód.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.10.23

📢 Oto horoskop dzienny na środę 11 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 11.10.2023 Horoskop dzienny na środę, 11 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 11.10.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

Prasówka 11.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zderzenie jeepa ze skuterem we Wzdole Rządowym w powiecie kieleckim. Rannego zabrał śmigłowiec. Zobacz zdjęcia Jedna osoba ucierpiała we wtorkowym wypadku we Wzdole Rządowym w powiecie kieleckim. Tu jeep zderzył się ze skuterem.

📢 Tragedia nad zalewem Pasternik w Starachowicach. Nie żyje człowiek najechany przez koparkę 50-letni mężczyzna z powiatu radomskiego zginął w wypadku nad zalewem Pasternik w Starachowicach. Najechała go koparka i mimo prób reanimacji, nie udało się uratować mu życia. Tragedia rozegrała się we wtorek po południu.

📢 Oświadczenie majątkowe posła Piotra Wawrzyka na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wawrzyka. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Oto największe firmy w Kielcach. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z Kielc z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Poseł Michał Cieślak na targowisku w Pińczowie. Promował program Lokalna Półka. Na czym polega? We wtorek, 10 października, na targowisku w Pińczowie gościł poseł Michał Cieślak. Rozmawiał z rolnikami, sprzedawcami i klientami o najnowszej propozycji programowej Zjednoczonej Prawicy o nazwie "Lokalna Półka". To postulat, w myśl którego znaczna część artykułów spożywczych w marketach ma pochodzić od lokalnych producentów. Jakie są zalety tego rozwiązania? 📢 Sentymentalny szklany spacer przez stary Tarnobrzeg. Widok tych miejsc budzi ciekawość i wspomnienia. Zobacz zdjęcia i film W Tarnobrzegu stanęły kolejne tablice ze szkła ukazujące historię miasta - budynki, które nie przetrwały próby czasu oraz miejsca, które zmieniły się nie do poznania. Budząca ciekawość atrakcja powstała w ramach projektu Szklany Spacer, zapoczątkowanego przez urząd miasta i firmę NSG Group w zeszłym roku nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Teraz można wybrać się na sentymentalny spacer przez stary Tarnobrzeg. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 W fabryce Mesko w Skarżysku-Kamiennej ruszy produkcja nowoczesnej broni, w tym rakiet Himars, Hunmoo i Javelin W fabryce Mesko w Skarżysku będą produkować rakiety Himars, Hunmoo i Javelin. Firma chce zatrudnić setki specjalistów. Władze spółki i Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiadają szybki rozwój polskiego przemysłu obronnego. 📢 Nowa siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia budowana w Kielcach jest coraz wyższa. Zimą pracę rozpoczną się w środku Budowana jest piąta kondygnacja nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, która powstaje przy ulicy Langiewicza w Kielcach. Gmach będzie miał siedem kondygnacji, a obok powstaje jeszcze drugi dużo niższy.

📢 Piknik Rodzinny w Krzywołęczy. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych W sobotę odbył się pierwszy Piknik Rodzinny w Krzywołęczy przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich RODZYNKI. Było mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek w miejscowości Chobrzany. Potrącona kobieta i dziecko, wezwano śmigłowiec Kobieta i dziecko zostali potrącone przez samochód w miejscowości Chobrzany w gminie Samborzec (powiat sandomierski) - przekazywały służby ratownicze. Trwa akcja na miejscu zdarzenia. 📢 Oświadczenie majątkowe posła Krzysztofa Bosaka na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Oto oświadczenie majątkowe posła Zbigniewa Ziobro na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Zbigniewa Ziobro, szefa Solidarnej Polski, Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Mistrzowie Polski chcą przerwać passę Zebr w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce zagra w hicie czwartej kolejki z THW Kiel Już w środę, 11 października, Industria Kielce zagra na wyjeździe z THW Kiel w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. "Zebry" to jedyna niepokonana drużyna w kieleckiej grupie. Mistrzowie Polski będą chcieli podtrzymać passę dwóch wygranych meczów z rzędu w tych rozgrywkach. "THW Kiel jest w najlepszej trójce zespołów z Europy" - mówi Talant Dujszebajew.

📢 Wspaniałe Święto Patrona w "Sikorskim" we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo W piątek, 6 października, I Liceum Ogólnokształcące imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie świętowało Dzień Patrona Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się przed szkołą, potem przeniosły się do Domu Kultury we Włoszczowie. 📢 Nowe połączenia z lotniska w Radomiu. WizzAir będzie latał do cypryjskiej Larnaki. Zapis konferencji i transmisji LIVE Polskie Porty Lotnicze ogłosiły dzisiaj jesienno - zimową siatkę połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Warszawa Radom. Po godzinie 13:30 rozpoczęła się konferencja prasowa. Co najważniejsze - ogłoszono, że WizzAir będzie latał do cypryjskiej Larnaki. Poniżej sprawdź zapis transmisji LIVE z konferencji. 📢 Zaginął mieszkaniec Kielc. Widziałeś go? Powiadom policję Kieleccy policjanci poszukują zaginionego. 38-letni Radosław Kowalski z Kielc ostatni raz kontaktował się telefonicznie 22 września, widziany był zaś 18 września. Od tamtej pory nie wiadomo, gdzie jest.

📢 Oto najpiękniejsze perfumy na jesień 2023. Top 10 otulających klasyków i nowości wśród zapachów dla pań Jesienią możemy sobie pozwolić na ciężkie i orientalne zapachy. Są one odskocznią od subtelnych i cytrusowych zapachów letnich. Zobaczcie TOP 10 zapachów dla pań. Są wśród nich zarówno klasyki jak i perfumeryjne nowości.

📢 11 października - Dzień Dziewczyny. Oto najlepsze memy z dziewczynami i o dziewczynach. Uśmiejecie się do łez 11 października ro Dzień Dziewczyn. Święto poświęcone jest wszystkim młodym kobietom. A jak widzą dziewczyny internauci? Zobaczcie najlepsze memy. Dobry humor gwarantowany. 📢 Oto najmniejsze miasta regionu radomskiego. Naprawdę żyje tam mało ludzi. W tych 10 miasteczkach mieszka ich najmniej - 10.10.2023 Największym i najbardziej licznym miastem w regionie radomskim jest oczywiście Radom. A które miasta pod względem liczby ludności są najmniejsze? W których miasteczkach w regionie radomskim mieszka niewiele więcej osób co w jednym dużym bloku w stolicy? Sprawdź TOP 10!

📢 Polskie banknoty z czasów PRL-u. Oto jak wyglądały. Pamiętacie je jeszcze? Denominacja to reforma walutowa, wymiana znajdujących się w obiegu pieniędzy w państwie, a wymiana ta związana jest ze zmianą nazwy lub z obniżeniem nominału pieniądza. W powojennej Polsce mieliśmy z nią do czynienia dwukrotnie - w roku 1950 i 1995. A jak wyglądały polskie banknoty i jakie miały nominały? Zobaczcie w galerii. 📢 Oświadczenie majątkowe posła Krzysztofa Lipca na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztofa Lipca. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Oświadczenie majątkowe poseł Anny Krupki na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości, Annę Krupkę. Co było w jej oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz. 📢 Na przeprosiny, z podziękowaniem i wyznaniem miłości. Zaskakująca nowość w kawiarni "Cztery Pory Roku" w Kielcach. Zobacz zdjęcia i film Można przeprosić, wyznać miłość lub pogratulować awansu – w kieleckiej kawiarni „Cztery Pory Roku” do oferty weszły bento torty, czyli personalizowany deser dostępny od ręki, na którym napisać i narysować możemy, co tylko chcemy. Porcja jest idealna na raz i nada się na prezent dla łasuchów. Poza tym w lokalu zrobiło się już mocno jesiennie i znajdziemy sporo nowości.

📢 Nowa inwestycja mieszkaniowa w Radomiu. Apartamenty Horizon to dwa duże wieżowce na Osiedlu Akademickim. Zobaczcie wizualizacje Nowa inwestycja mieszkaniowa ruszyła w Radomiu, na Osiedlu Akademickim. Pomiędzy ulicami Pułaskiego i Akademicką powstają Apartamenty Horizon, dwa duże 9-piętrowe wieżowce w których znajdzie się blisko 300 mieszkań. 📢 Miss z Kielc i Łopuszna przeżyły przygodę w Afryce. Reprezentowały Świętokrzyskie w konkursie Foto Models Poland Niezwykłą przygodę w Afryce przeżyły trzy dziewczyny ze Świętokrzyskiego. Aleksandra Mierzwińska i Gabriela Piątek z Kielc oraz Gabriela Perz z Łopuszna reprezentowały tam region w Konkursie Foto Models Poland. Na wyspie Dżerba w Tunezji w dniach 1-8 października działo się bardzo wiele. Zobaczcie zdjęcia z fascynującej wyprawy.

📢 Nieoczekiwana zmiana miejsc. Pościg za volvo pod Staszowem i zamieszanie z kierowcą Na widok policji zasłonił twarz, nie zatrzymał się do kontroli, podawał cudze dane osobowe i w dodatku był poszukiwany – takie grzechy miał na sumieniu 34-letni mężczyzna z Tarnobrzega, zatrzymany przez policjantów ze Staszowa.

📢 Hotel, pensjonaty, a nawet młyn i serowarnia. Oto lokale na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Ile trzeba zapłacić? Sprawdź ceny Jeśli masz pieniądze i pomysł na biznes bardzo szybko możesz stać się właścicielem pensjonatu, restauracji czy stacji paliw w Świętokrzyskiem. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce i ogromne hale, a nawet młyn i serowarnia. Ile kosztują? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Wielkie zmiany u Joanny Opozdy! Przeprowadziła się do nowego domu. Tak teraz mieszka i żyje znana aktorka Joanna Opozda pochwaliła się swoim fanom na Instagramie wspaniałą nowiną. Pochodząca z Buka-Zdroju aktorka wreszcie przeprowadziła się do swojego nowego domu, którego wykończenie trwało od wielu miesięcy. Zobaczcie, w jakich luksusach teraz mieszka i żyje Asia wraz z synkiem Vincentem.

📢 Wyłączenia prądu w Świętokrzyskiem. Tutaj będą przerwy w dostawie energii elektrycznej. Oto wykaz miejscowości i dat - 10 październ Wyłączenia prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o aktualnych wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 9 do 15 października 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, kazimierskim i opatowskim.

📢 Gigantyczny kompleks sportowo - rekreacyjny za grube miliony powstanie w Piekoszowie! Zobaczcie, jak będzie wyglądał. Mamy WIZUALIZACJE To już pewne. Na 4.5 hektarowej działce w Piekoszowie powstanie nowoczesny kompleks sportowo - rekreacyjny. Będzie pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie wraz z trybunami, bieżnia o długości 400 metrów, budynek socjalno–gospodarczy z szatniami, toaletami i z pomieszczeniami biurowymi o powierzchni 800 metrów kwadratowych, dwa boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci i strefa relaksu. Gmina Piekoszów otrzymała na inwestycję rekordowe dofinansowanie z programu Polski Ład. Zobaczcie wizualizacje obiektu.

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczcie co się działo za kulisami Na poniedziałkowe spotkanie w Przysusze z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim i politykami Prawa i Sprawiedliwości, przybyło wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Obecni byli posłowie, wójtowie gmin, samorządowcy nie tylko z powiatu przysuskiego, ale z całego regionu radomskiego, a także z ościennych województw. 📢 Powiat tarnobrzeski ma już 25 lat. Urodzinowa sesja rady w zamku w Baranowie Sandomierskim, podziękowania i odznaczenia. Zobacz zdjęcia W zamku w Baranowie Sandomierskim uroczyście świętowano 25 - lecie samorządu powiatowego. Jubileusz stał się okazją do zwołania uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, podsumowania samorządowych działań i wyróżnienia osób zaangażowanych w rozwój wspólnoty. Zobacz zdjęcia z uroczystości. 📢 Dagmara Domińczyk, aktorka, gwiazda Hollywood bez tajemnic o swoim życiu w Kielcach i Stanach Zjednoczonych, marzeniach i tęsknocie O swojej miłości do Kielc, do zmarłego niedawno taty, znanego działacza opozycyjnego w czasach PRL-u, życiu rodzinnym i zawodowym w Stanach Zjednoczonych oraz strajku aktorów opowiadała Dagmara Domińczyk, amerykańska aktorka urodzona w Kielcach, podczas spotkania w niedzielę, 8 października. Choć jej życie toczy się od lat w Stanach Zjednoczonych to przyznała, że serce zostawiła w Kielcach.

📢 W Sandomierzu podsumowano budowę ważnej inwestycji przeciwpowodziowej. Kosztowała ponad 200 milionów złotych Kończymy dziś inwestycję wieloletnią, która zabezpiecza prawobrzeżny Sandomierz, teren osiedla mieszkaniowego i największy zakład Hutę Szkła przed powodzią - powiedział Marcin Marzec burmistrz Sandomierza podczas oficjalnego zakończenia zadania pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Uczestniczył w nim też wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Inwestycje realizowano kilka lat a wartość projektu to ponad 200 milionów złotych. 📢 Agata Wojtyszek podsumowuje ósmą edycję Polskiego Ładu w Świętokrzyskiem. Trafiło tu ponad miliard złotych! Zobacz film i zdjęcia Posłanka ze Starachowic, Agata Wojtyszek - szefowa Prawa i Sprawiedliwości w powiatach skarżyski, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim i sandomierskim podsumowała kolejne, ósme już rozdanie dla samorządów z Polskiego Ładu. Podkreśla, że ta edycja jest rekordowa jeśli chodzi o dofinansowanie do zadań, bo w niektórych przypadkach wynosi nawet 95 procent. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Są trufle w lasach na Ponidziu! Kilogram kosztuje trzy tysiące złotych. Jak je znaleźć? Mieszkający w Busku-Zdroju Zbigniew Oziębło, znany grzybiarz, wraz z przyjaciółmi zebrał w ponidziańskich lasach... trufle. - Okolice Buska-Zdroju są idealne pod kątem pozyskiwania tych grzybów - mówi Piotr Kwec, profesjonalny zbieracz, właściciel firmy "Jurajska Trufla". 📢 Gigantyczne inwestycje na drogach krajowych w Świętokrzyskiem. To udało się zrealizować w ciągu ostatnich lat W ciągu ostatnich lat, na drogach krajowych przebiegających przez województwo świętokrzyskie, działo się naprawdę wiele. Począwszy od ekspresowej S7, poprzez obwodnice Ostrowca, Wąchocka, Morawicy aż po rekordowy kontrakt na 1 miliard złotych - obejmujący budowę najdłuższego odcinka drogi ekspresowej S74 - od Mniowa do granicy województwa świętokrzyskiego z województwem łódzkim - to tylko niektóre z wielkich inwestycji realizowanych na drogach naszego regionu. To wszystko nie byłyby możliwe gdyby nie gigantyczne wsparcie rządowe i unijne.

📢 W starachowickim szpitalu uratowano życie 105-letniej kobiety z ostrym zawałem serca. Konieczny był zabieg. Pacjentka ma się dobrze Starachowiccy lekarze uratowali życie 105-letniej pacjentce. Kobieta trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Po kompleksowej diagnostyce została przekierowana na Oddział Kardiologiczny. Ze względu na stan zdrowia jedynym ratunkiem dla kobiety było wykonanie koronarografii oraz angioplastyki. 📢 Wspaniałe święto Złotych Godów 27 par z gminy Łopuszno. To oni przeżyli ze sobą aż 50 lat! W zdrowiu i w chorobie, w chwilach smutku i radości - 27 par z terenu miasta i gminy Łopuszno przeżyło ze sobą 50 lat! Z tej okazji, w niedzielę 8 października, odbyła się piękna uroczystość jubileuszowa. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie dostojnych jubilatów odznaczali: burmistrz Łopuszna Irena Marcisz oraz starosta kielecki Mirosław Gębski. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 W Jerozolimie przebywali pielgrzymi z parafii Bukowa z diecezji kieleckiej. Przeżyli chwile grozy, ale bezpiecznie wrócili już do Polski W Jerozolimie przebywała 50-osobowa grupa pielgrzymów z parafii Matki Bożej Różańcowej w Bukowej. -Przeżyli chwile grozy, byli ewakuowani do schronu po tym, jak w pobliżu lotniska spadła rakieta. W poniedziałek około godziny 18 wylądowali na lotnisku w Warszawie - powiedział nam ksiądz Łukasz Zygmunt, rzecznik prasowy diecezji kieleckiej. 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z Kielc kandydujących do Sejmu i Senatu. W sumie do walki staje 59 osób Wybory parlamentarne już w niedzielę 2023 roku. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w Kielcach, pochodzących z Kielc lub z nimi związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu, w sumie 59 osób, 55 do Sejmu i 4 do Senatu. Poznajmy ich bliżej.

📢 Społeczne zaangażowanie Enei Połaniec w rozwój regionu Enea Elektrownia Połaniec to jedna z największych elektrowni w Polsce, zlokalizowana w województwie świętokrzyskim. Jest także jednym z najważniejszych pracodawców w regionie, zatrudniającym setki mieszkańców. Od samego początku swojej działalności, spółka zdaje sobie sprawę z roli, jaką pełni w społeczności lokalnej. Dlatego też, jej zaangażowanie w rozwój regionu nie ogranicza się tylko do kwestii gospodarczych, ale obejmuje także wsparcie dla lokalnego sportu, edukacji i kultury. 📢 Manufaktura Anety, czyli specjały ze śliwek z nagrodą Perła 2023. Zobacz zdjęcia i film Manufaktura Anety z powiatu staszowskiego otrzymała statuetkę Perła 2023. O tym wyróżnieniu i sekrecie firmy produkującej między innymi śliwkowe powidła, opowiedziała właścicielka rodzinnej firmy Aneta Grochowska.

📢 Diecezja kielecka pożegnała zmarłego arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Mszy świętej w katedrze przewodniczył biskup Jan Piotrowski W Bazylice Katedralnej w Kielcach odprawiona została msza święta żałobna w intencji zmarłego arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, w latach 1981-1993 biskupa kieleckiego. Przewodniczył jej Pasterz Kościoła Kieleckiego - biskup Jan Piotrowski, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Marian Florczyk. W mszy świętej uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów.

📢 Harmonia - Świętokrzyska Zagroda Kultury prawie gotowa. Obiekt w Hucie Szklanej jest imponujący. Znamy termin otwarcia Świętokrzyska Zagroda Kultury "Harmonia" w Hucie Szklanej w gminie Bieliny jest już prawie gotowa. Budynek przy Osadzie Średniowiecznej w sercu Gór Świętokrzyskich u stóp Świętego Krzyża wygląda okazale. 📢 Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 180 studentów, w tym 90 pierwszego roku sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zainaugurowało w poniedziałek, 9 października, w murach Zamku Królewskiego rok akademicki. Podczas inauguracji władze uczelni zapewniły, że stawiają na jakość kształcenia i podejmują niezbędne kroki, by w przy sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego powstał nowy kierunek – pielęgniarstwo.

📢 Policyjna uroczystość w Kielcach. Było ślubowanie młodych policjantów i odznaczenia dla doświadczonych 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło ślubowanie podczas uroczystości, jaka odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie w komendzie wojewódzkiej.

📢 Wybory 2023. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na koneckim rynku. Zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach Od złożenia kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na koneckim rynku rozpoczęło się w poniedziałek spotkanie szefa ludowców Władysława Kosiniaka - Kamysza z mieszkańcami Końskich. Wraz z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego pojawiło się wielu świętokrzyskich, a także koneckich działaczy tej partii. Wielu z nich startuje w niedzielnych wyborach z list koalicyjnej Trzeciej Drogi. 📢 Akcja #sadziMy na Rynku w Radomiu z minister Anną Moskwą. Mieszkańcy mogli bezpłatnie otrzymać sadzonki drzew. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 9 października na placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu leśnicy bezpłatnie rozdawali sadzonki drzew. Wraz z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, była minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. 📢 W Chmielowie powstaje jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych dla kobiet w Europie. Za rok będą tutaj osadzone. Zdjęcia Z udziałem między innymi wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła i generała inspektora Jacka Kitlińskiego - dyrektora generalnego Służby Więziennej, w poniedziałek 9 października przed Oddziałem Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy na konferencji prasowej podsumowano zakończony pierwszy etap budowy Kompleksu Penitencjarnego w Chmielowie. Na inwestycję, która ma być gotowa do kwietnia przyszłego roku, składać się będą jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów karnych dla kobiet oraz hala produkcyjna.

📢 Co robią byłe gwiazdy Vive Kielce? Poznaj losy znanych piłkarzy ręcznych po zakończeniu kariery w Kielcach. Zobacz zdjęcia Kiedyś bronili barw Vive Kielce. Teraz trenują, grają i prowadzą własne biznesy. Co robią takie gwiazdy piłki ręcznej jak Sławomir Szmal, Grzegorz Tkaczyk, czy Uros Zorman? Sprawdź naszą galerię zdjęć.

📢 Rondo w Czerwonej Górze już w pełni przejezdne. Wielomilionowa inwestycja dla mieszkańców jest gotowa Rondo turbinowe w pasie drogi wojewódzkiej 762 na skrzyżowaniu z wjazdem do Czerwonej Góry oraz wjazdem w kierunku kopalni Jaźwica jest już całkowicie przejezdne. Warta prawie 11 milionów złotych inwestycja jest już gotowa. Zobaczcie najnowsze zdjęcia ze świeżo wykonanej inwestycji. 📢 Weekendowe grzybobranie w Świętokrzyskiem. To czas borowików i kani. Zobacz zbiory W miniony weekend świętokrzyscy grzybiarze licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków i kani. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z soboty i niedzieli, 7 i 8 października 2023.

📢 Wypadek w Kobylanach. Dwójka pijanych na traktorze. Oboje przyznawali się do kierowania Niecodzienna sytuacja w Kobylanach w powiecie opatowskim. W sobotę przed godziną 17.30 z drogi do rowu zjechał ciągnik marki Władimiriec. W kabinie byli 53-latek i 32-latka. Oboje przyznawali się do kierowania. 📢 Najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Ci sąsiedzi naprawdę je wywiesili! Jaki jest najlepszy sposób, aby przekazać wiadomość uciążliwemu sąsiadowi? Coraz popularniejsze stało się wywieszanie na klatkach schodowych w blokach czy kamienicach ogłoszeń z informacją. Niektóre z nich są wręcz absurdalne. Zobaczcie te najbardziej oryginalne. 📢 Nowy grzyb w lasach Podkarpacia podbija serca grzybiarzy! Czy go już znasz? Zobacz zdjęcia W podkarpackich lasach w ostatnich dniach znów pojawiło się dużo grzybów. To kolejny w tym roku wysyp. Wielu grzybiarzy po raz pierwszy obok tradycyjnych grzybów znajduje nowy gatunek, który dopiero teraz pojawia się w podkarpackich latach. Przywędrował do nas z bardzo daleka - z Ameryki Północnej! To złotoborowik wysmukły, nazywany też złotakiem wysmukłym, borowikiem amerykańskim lub po prostu "Amerykańcem". Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, dokąd warto wybrać się do lasu na grzybobranie.

📢 Wesołe i ciężkie życie studenta. Oto najlepsze memy o studiach, studiowaniu i studentach Życie studenta nie należy do najłatwiejszych. Kto studiował, ten wie. Zobaczcie najlepsze memy o studentach, studiach i studiowaniu. 📢 Blanka z Szydłowca zamieszkała w gospodarstwie Artura z "Rolnik szuka żony 10". Skradła całe show: "Ja tu pół chałupy przywiozłam" Za nami kolejny odcinek hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest przystojny Artur z Mazowsza. O jego serce stara się Blanka z Szydłowca.. Już po pierwszym odcinku z jej udziałem widzowie pokochali uśmiechniętą i zabawną 24-latkę. Również 29-letni rolnik na tyle się nią zainteresował, aby zaprosić ją do swojego gospodarstwa. W gronie tych szczęściar znalazły się jeszcze dwie kandydatki: Sara z Warszawy i Aleksandra z Mazur. W czwartym odcinku panie zjawiły się u rolnika i poznały jego dom oraz rodzinę. Jak odnalazła się tam Blanka?

📢 Wiązanki i znicze na groby na giełdzie w Miedzianej Górze. W niedzielę 8 października mnóstwo osób robiło zakupy. Jakie ceny? Na giełdzie w Miedzianej Górze widać, że zbliża się 1 listopada i Wszystkich Świętych. Było wiele straganów z wieńcami, wiązankami, sztucznymi kwiatami na groby. Handlujący oferowali też szeroką gamę świeczek i zniczy, tradycyjnych i na baterie. Jakie są tegoroczne trendy i ile trzeba wydać na dekorację nagrobka? Zobacz w naszej galerii. 📢 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Walka na trasie, urodzinowy tort i jubileusz Zdzisława Karpińskiego Już po raz 45. zawodniczki i zawodnicy z całego kraju stanęli na starcie Biegu Nadwiślańskiego imienia Alfreda Freyera przy Zamku w Baranowie Sandomierskim, by pokonać 15-kilometrową trasę i dotrzeć do Tarnobrzega. Jeden z biegaczy - Marcin Płaneta z Tarnobrzega, na ostatnich metrach przybiegł z tortem do swojej żony Eweliny, która świętowała tego dnia urodziny. Jedynym zawodnikiem, który pobiegł we wszystkich edycjach biegu, był 81-letni Zdzisław Karpiński.

📢 Duży wybór jesiennych ubrań na targu w Wierzbicy pod Radomiem. Modne kurtki, budy, sukienki. Zobaczy co można było znaleźć na straganach Zrobiło się zimniej czas skompletować garderobę na jesień. W niedzielę 8 października na targu w Wierzbicy pod Radomiem można było kupić modne kurtki, płaszcze czy buty. Był olbrzymi wybór swetrów czy bluz. Ale nie brakowało też sukienek, spódnic czy garniturów. Ale handlowano też owocami, warzywami, garnkami, były sadzonki drzew i wiele innych rzeczy. Zakupy robili mieszkańcy regionu. 📢 Wiązanki i znicze na groby na targu w Wierzbicy. W niedzielę 8 października mnóstwo osób robiło zakupy. Zobacz, co oferowano Na targowisku w Wierzbicy widać, że zbliża się 1 listopada i Wszystkich Świętych. Było mnóstwo straganów z wieńcami, wiązankami, sztucznymi kwiatami na groby. Handlujący oferowali też szeroką gamę świeczek i zniczy, tradycyjnych i na baterie. Jakie są tegoroczne trendy i ile trzeba wydać na dekorację nagrobka? Zobacz w naszej galerii.

📢 Piękne ring girls na gali Thunderstrike Fight League 28 w Skarżysku-Kamiennej. Walczyli zawodnicy mieszanych sztuk walki. Zobacz zdjęcia W sobotę, 7 października w Skarżysku-Kamiennej odbyła się gala Thunderstrike Fight League. Były emocjonujące walki z udziałem fighterów ze Skarżyska-Kamiennej, Kielc, Szydłowca, a nawet Brazylii. Były też piękne ring girls. 📢 Śmiertelny wypadek w Kuźniakach. Samochód dachował na drodze. Kobieta zakleszczona w aucie, była reanimowana. Zmarła w szpitalu Tragiczny wypadek na drodze w Kuźniakach w gminie Strawczyn powiat kielecki. Samochód osobowy dachowa na drodze, w środku uwięziona była kobieta. Niestety jej życia nie udało się uratować.

📢 Byłeś na sobotnim meczu PKO Ekstraklasy, w którym Radomiak Radom pokonał ŁKS Łódź? Znajdź się na zdjęciach Radomiak Radom przełamał serię meczów bez wygranej i pokonał ŁKS. Zieloni zdobyli w meczu z beniaminkiem trzy gole, nie tracąc żadnego. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Kielcach i okolicy.

📢 Kobiety o tych imionach to największe materialistki. Dla nich liczą się tylko pieniądze Wrażliwe, delikatne, czułe. Tak postrzegane są kobiety. Rzeczywistość jednak bywa okrutna. Są panie dla których liczą się tylko pieniądze. Kobiety o tych imionach patrzą tylko na zawartość portfela i stan konta. 📢 Tak kibicowaliście Koronie Kielce w meczu z Wartą Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie PKO BP Ekstraklasy zakończyło się remisem 1:1 Prawie 10 tysięcy kibiców zasiadło w piątek, 6 października, na trybunach Suzuki Areny, żeby wspierać dopingiem Koronę Kielce w meczu z Wartą Poznań. Pojedynek 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończył się remisem 1:1.

📢 Dzień Ratownictwa Medycznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wręczono odznaki zasłużonym. Zobacz zdjęcia i film W piątek, 6 października, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach obchodzony był Dzień Ratownictwa Medycznego. Odznaki honorowe otrzymali ci, którzy na co dzień ratują zdrowie i życie mieszkańcom regionu. Nam opowiedzieli, co lubią w tej pracy, a co jest w niej najtrudniejsze. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii.

📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.