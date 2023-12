Prasówka 11.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „II Gminna Parada Mikołajkowa w Baranowie Sandomierskim. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka. Zobacz zdjęcia ”?

Prasówka 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 II Gminna Parada Mikołajkowa w Baranowie Sandomierskim. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka. Zobacz zdjęcia Barwne, oświetlone zaprzęgi Świętego Mikołaja odwiedziły Baranów Sandomierski! Mieszkańcy znakomicie bawili się podczas II Gminnej Parady Mikołajkowej. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka, a niebo rozświetliły fajerwerki. Było wesoło i świątecznie. Zobaczcie zdjęcia z wielkiej imprezy.

📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Kielc i województwa świętokrzyskiego Wielu mieszkańców Kielc przyszło na mszę świętą ze swoimi lampionami lub świecami, aby odebrać światło betlejemskie i przynieść go do swoich domów. Wciąż jest to możliwe, ponieważ harcerze chętnie go przekażą następnym osobom, wystarczy zgłosić się ze swoim lampionem do najbliższego hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychają do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Zbliża się finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciąga miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było Między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" to najmłodszy uczestnik dziesiątej edycji. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 W niedzielę, 10 grudnia na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie pierwszy odcinek jubileuszowego, dziesiątego sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, który w tym sezonie jest najmłodszy i szuka kobiety swojego życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Tak mieszka Waldemar z "Rolnik szuka żony 10". To mężczyzna pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo Finał nowej, dziesiątej edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" coraz bliżej. Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". Ma ogromną posiadłość i biznes na Mazurach. Oto żyje na co dzień 10.12.2023 Zbliża się finał nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Niestety okazało się, że żaden z nich nie zdobył jej serca. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 zbliża się finał jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" mieszka jak księżniczka. Ma imponujący dom i gospodarstwo! Zobacz zdjęcia Zbliża się finał nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna Derbiszewska z województwa wielkopolskiego. Spośród trzech panów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa wybrała 30-letniego Jakuba z Ostrowa Wielkopolskiego. Ich związek to największa niespodzianka dla fanów programu, ale wygląda na to, że między nimi narodziło się uczucie. Rolniczka pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Świąteczna atmosfera na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Radoszycach. Rozbłysły iluminacje na rynku Piękne iluminacje świąteczne zabłysły w niedzielne popołudnie na radoszyckim rynku. Było wspólne śpiewanie kolęd, świąteczny korowód, wizyta świętego Mikołaja i pyszne jadło. W Radoszycach odbył się I Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Sylwester 2023/2024. Gdzie się wybrać na imprezę w powiecie kielecki. Oto oferty i ceny Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. A gdzie w powiecie kieleckim wybrać się na imprezy sylwestrowe? Zobaczcie oferty. 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 11 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 11.12.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 11 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 11.12.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Siarkowe Mikołajki w Tarnobrzegu. Prezenty od świętego Mikołaja, prezentacja młodych piłkarzy Siarki, gry i zabawy. Zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie i wieczór 10 grudnia hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu zatętniła życiem, a to za sprawą kolejnych już Siarkowych Mikołajek. Główną część stanowiła oficjalna prezentacja wszystkich grup piłkarskich Siarki Tarnobrzeg, począwszy od najmłodszych, skończywszy na pierwszej drużynie seniorskiej.

📢 Uczniowie z całej Polski zagrali w turnieju piłki ręcznej organizowanym przez Fundację Sławomira Szmala. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia Od piątku do niedzieli hala przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach gościła u siebie turniej Fundacji Sławomira Szmala. O końcowe zwycięstwo walczyło osiem ekip. Najlepsi z całej stawki okazali się szczypiorniści ZSSiMS Gdańsk, którzy pokonali w wielkim finale ZSP Nr 3 Zamość. "Najważniejsze są emocje tych dzieciaków. Takimi wydarzeniami chcę wspierać moją ukochaną dyscyplinę sportu" - powiedział Sławomir Szmal. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Stalowej Woli. Plac Piłsudskiego wypełnił się w świątecznym gwarem Tradycyjnie, jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, Plac Piłsudskiego w Stalowej Woli wypełnił się w niedzielę gwarem, wielobarwnymi światełkami, zapachem igliwia, grzanego wina i korzennych wypieków. 📢 Magia świateł i dźwięków w Ożarowie. Niezwykły kiermasz i rozświetlenie choinki przyciągnęły tłumy W Ożarowie już są święta a to za sprawą Kiermaszu Świątecznego, który odbył się w niedzielę, 10 grudnia. Rozświetlono choinkę a do grzecznych mieszkańców miasta przyszedł Mikołaj.

📢 Nie tylko choinka! Oto pomysły na piękne dekoracje i stroiki na Boże Narodzenie 2023. Zobacz inspiracje Jedną z najważniejszych dekoracji bożonarodzeniowych jest choinka. A jeśli nie mamy miejsca by ją postawić to jak udekorować nasz dom? Zobaczcie inspiracje na dekoracje i stroiki bożonarodzeniowe. 📢 Radomiak gra z Audi. Tłumy kibiców na otwarciu salonu w Radomiu. Piłkarze Zielonych rozdawali zdjęcia i autografy W niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie salonu Audi Select Plus. Podczas niego obecni byli piłkarze Radomiaka Radom, z którymi marka samochodowa ma podpisaną dwuletnią umowę barterową.

📢 II Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Sławnie koło Radomia. Świątecznie, wesoło i muzycznie. Zobacz zdjęcia Przez całe niedzielne popołudnie, w Sławnie koło Radomia, odbywa się II Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy. Życzenia przybyłym złożył ksiądz biskup Marek Solarczyk. Popołudniem na scenie zobaczymy góralski zespół Ciupaga.

📢 Tłumy na wystawie gołębi, drobiu ozdobnego i królików w Kielcach. Koguty giganty i miniaturki królików przyciągały uwagę Miłośnicy gołębi ozdobnych, kur, kaczek i innego drobiu oraz rasowych królików mieli nie lada gratkę w ten weekend. W sobotę i niedzielę ( 9 i 10 listopada) w Targach Kielce odbywała się wystawa tych zwierząt. Zarówno w pierwszy, jak i w drugi dzień pojawiło się tutaj mnóstwo osób. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli.

📢 Salon Audi w Radomiu już otwarty. Setki osób oglądało nowoczesne samochody, przygotowano wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Mnóstwo osób przyszło w niedzielę 10 grudnia do nowego salonu Audi Select Plus w Radomiu. Na wszystkich czekało wiele atrakcji. Było uroczyste otwarcie salonu, a najwięcej emocji budziło oglądanie super nowoczesnych samochodów. 📢 Świąteczne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 10 grudnia. Do wyboru sporo reniferów, bałwany i Mikołaje Na giełdzie w Miedzianej Górze święta pełną parą! W niedzielę, 10 grudnia nie brakowało sprzedawców oferujących światełka, iluminacje świąteczne, ozdoby, bombki, żywe choinki i wiele innych. Zobaczcie, co można było kupić.

📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość! 📢 Giełda w Miedzianej Górze skąpana śniegiem. Dużo ludzi robiło zakupy Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się dużym zainteresowaniem. 10 grudnia kupującym, którzy licznie stawili się na targowisku nie przeszkadzała zimowa temperatura.

📢 Emilia Krakowska gościła w Ożarowie. Były wspomnienia filmowe, anegdoty i rozmowy z publicznością W Ożarowie odbyło się spotkanie z Emilią Krakowską. Aktorka przyjechała na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy imienia Witolda Gombrowicza. 📢 Rekordowe Mikołajki z Akademią Piłkarską DAP Kielce. Wzięło w nich udział 1500 osób. Byli zawodnicy i ich rodziny. Zobacz zdjęcia W Hali Sportowej Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej odbyły się Mikołajki z DAP Kielce. W tym roku Akademia Piłkarska DAP Kielce zorganizowała rekordowe Mikołajki dla około 1500 uczestników: zawodników wraz ich rodzinami.

📢 Wielkie emocje, ciekawe pojedynki na Gali Octagon Fight League 14 w Kielcach. Byli też znani zawodnicy KSW. Zobacz zdjęcia Emocjonujące pojedynki obejrzeli kibice, którzy w sobotę, 9 grudnia wybrali się do Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Żytniej w Kielcach. Na Gali Octagon Fight League 14 były ciekawe walki, również z udziałem zawodników z Kielc.

📢 Dużym zainteresowaniem cieszyła się Gala Octagon Fight League 14 w Kielcach. Byliście na tym wydarzeniu? Szukajcie się na zdjęciach Około tysiąca kibiców obejrzało w sobotni wieczór, 9 grudnia, Galę Octagon Fight League 14. Odbyła się ona w hali przy ulicy Żytniej w Kielcach. Federacja OFL jest jedną z najbardziej liczących się marek na polskim rynku profesjonalnego MMA, a gala w stolicy województwa świętokrzyskiego była już czternastą edycją pod szyldem tej marki. 📢 To są najbiedniejsze miasta regionu radomskiego, czyli niewesoły ranking ubóstwa w regionie. Twoje miasto też w nim jest? Najbiedniejsze miasta regionu radomskiego. Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych miast regionu radomskiego pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta w naszym regionie są najuboższe.

📢 To są najbiedniejsze świętokrzyskie miasta, czyli niewesoły ranking ubóstwa w regionie. Twoje miasto też w nim jest? Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych świętokrzyskich miast pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta województwa świętokrzyskiego są najuboższe.

📢 Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom obchodziła 30-lecie pracy z adeptami futbolu. Byliśmy na specjalnej gali [ZDJĘCIA] Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom od 1993 roku szkoli adeptów piłki nożnej. Przez lata w klubie szkoliło się wielu piłkarzy, którzy kontynuowali kariery w dorosłej piłce nożnej, na różnych szczeblach rozgrywek centralnych.

📢 Znane osoby na meczu Radomiaka z Górnikiem Zabrze. Zobacz na zdjęciach, kto obserwował pojedynek Ekstraklasy Pojedynek przedostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy w 2023 roku dostarczył kibicom emocji. Sprawdziliśmy, kto ze znanych osobistości, świata: sportu, polityki i biznesu był na meczu Radomiaka z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończył się remisem 1:1.

📢 Już przedświątecznie na starachowickim targowisku. Tańsze owoce i warzywa W sobotę, na targowisku w Starachowicach sprzedawano dużo produktów potrzebnych na Święta Bożego Narodzenia. Największe wzięcie miały stoiska z odzieżą i butami. 📢 Ceramikę, ozdoby, a nawet bieliznę można było kupić na Targach Hurty i Detale Instytucie Dizajnu w Kielcach W sobotę, 9 grudnia w Instytucie Dizajnu w Kielcach odbyły się Targi Hurty i Detale. Przyjechało wielu wystawców, którzy na co dzień własnoręcznie tworzą ceramikę, ozdoby, przekąski, a nawet bieliznę. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

📢 Mężczyzna z nożem w brzuchu. Co się wydarzyło w mieszkaniu w Kielcach? Policjanci wyjaśniają okoliczności powstania obrażeń 59-letniego mężczyzny w mieszkaniu w Kielcach. Mówią, że w sobotę trafił do szpitala po ciosie nożem. 📢 Sporo osób robiło zakupy na Targowisku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim W sobotę, 9 grudnia sporo osób wybrało się na ostrowieckie Targowisko Miejskie. Największy ruch jednak w części warzywno – owocowej. Jeśli chodzi o odzież, chętnie kupujemy czapki, rękawice i kurtki. Można też wybrać choinkę na święta. 📢 Kilka tysięcy przepięknych okazów gołębi i królików przyjechało do Kielc na Regionalną Wystawę Gołębi i Królików w Targach Kielce Aż 760 gołębi pocztowych, 356 gołębi rasowych i 1138 królików można zobaczyć w Targach Kielce. W sobotę, 9 grudnia wystartowała Regionalna Wystawa Gołębi i Królików, która jest okazją nie tylko do prezentacji najpiękniejszych okazów, ale także niesienia pomocy, gdyż w drugim dniu wystawy odbywa się aukcja charytatywna. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Radomiak kontra Górnik Zabrze. Byłeś na meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy? Znajdź się na zdjęciach W meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował sąsiada z ligowej tabeli, a więc piłkarzy Górnika Zabrze. Kibicowałeś Zielonym w śnieżne sobotnie popołudnie? Jeśli tak, to znajdź się na zdjęciach z trybun Radomskiego Centrum Sportu.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mnóstwo osób robiło zakupy Mnóstwo osób w sobotę, 9 grudnia robiło zakupy na targowisku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawdziliśmy ceny warzyw i owoców. 📢 Prawdziwe skarby na giełdzie kolekcjonerskiej w Kielcach. Było w czym wybierać. Zobacz zdjęcia W sobotę, 9 grudnia na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach odbyła się giełda kolekcjonerska. Na stoiskach było dużo unikatowych przedmiotów, które przyciągnęły prawdziwe tłumy. Wśród nich byli kolekcjonerzy, a ciekawych przedmiotów nie brakowało. Takich nie można kupić nigdzie indziej! Zobaczcie w galerii zdjęć, co oferowano.

📢 Grębów zaprasza na kiermasz bożonarodzeniowy w niedzielę 10 grudnia. Będzie kolędowanie przy szopce Kiermasz bożonarodzeniowy w Grębowie odbędzie się w niedzielę 10 grudnia. To idealna okazja dla społeczności lokalnej, aby spotkać się przed świętami, zakupić ozdoby świąteczne, prezenty i potrawy. Na Rynku stanie szopka, nie zabraknie wspólnego kolędowania. Wydarzenie rozpocznie się po południowej mszy świętej. 📢 Udane Świąteczne Targi Książki w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z drugiego dnia W Tarnobrzegu w sobotę 9 grudnia o godzinie 18 dobiegną końca dwudniowe Świąteczne Targi Książki. Wystawcy bardzo pozytywnie odbierają wydarzenie i wszystko wskazuje na to, że za rok będzie kolejna edycja targów, czyli spotkań twórców i miłośników książek. 📢 Pogrzeb księdza kanonika Bogusława Mleczkowskiego w Szydłowcu. Wielu wiernych pożegnało zasłużonego kapłana W sobotę, 9 grudnia w kościele pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza kanonika Bogusława Mleczkowskiego. Kapłan zmarł 5 grudnia, od dziesięciu lat przebywał na emeryturze, miał 79 lat.

📢 Trasa S12 w regionie radomskim coraz bliżej. Są chętni na budowę dwóch odcinków. Kiedy rozpoczęcie prac? W sumie 15 ofert wpłynęło na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S12 od granicy województwa łódzkiego do Przysuchy i odcinek Przysucha - Wieniawa o łącznej długości nieco ponad 29 kilometrów. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. Podpisanie umów dla tych odcinków realizacyjnych planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. 📢 Przysięga elewów i żołnierzy na Placu Wolności w Kielcach. Nowe zdjęcia W sobotę, 9 grudnia na Placu Wolności w Kielcach przysięgę wojskową złożyło ponad 300 żołnierzy. W tej ważnej uroczystości wojskowych wspierali bliscy, rodzina, przyjaciele i znajomi. Zobaczcie nowe zdjęcia z przysięgi. 📢 Nalewka z wędzonej śliwki szydłowskiej ze złotym medalem międzynarodowego konkursu Nalewka z wędzonej śliwki szydłowskiej została nagrodzona złotym medalem podczas międzynarodowego konkursu Alkoholi Mocnych Warsaw Spirit Competition. To ogromne wyróżnienie.

📢 Gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. Na Zamku Królewskim wręczono prestiżowe nagrody Znamy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023 w całej Polsce. Nasi czytelnicy oraz internauci przyznali zaszczytne tytuły w 20 kategoriach. Laureaci odebrali prestiżowe statuetki podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w niezwykłych wnętrzach Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia i radości, zgodnie przyznając, że wręczone im wyróżnienia są dla nich bardzo istotne i stanowią gest wdzięczności za ich ciężką pracę. 📢 Industria Kielce pokonała Wybrzeże Gdańsk w ORLEN Superlidze piłkarzy ręcznych. Miłosz Wałach został MVP całego spotkania. Zobacz zdjęcia Industria Kielce pokonała Energę Wybrzeże Gdańsk 34:30 w meczu 15. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Mistrzowie Polski prowadzili do przerwy jednym golem, a po wyjściu z szatni odskoczyli z wynikiem nawet na 10 bramek różnicy. Goście na koniec zaliczyli serię trafień w ataku i zdołali zmniejszyć straty. Ostatecznie komplet punktów został w Kielcach. MVP całego spotkania został Miłosz Wałach.

📢 Niesamowite! Siedem lat temu zdobyła tytuł Miss Polski! Tak dziś wygląda zjawiskowa Paulina Maziarz W grudniu 2016 roku stało się to, czego nikt nie mógł się spodziewać. Paulina Maziarz, pochodząca z miejscowości Mostki w powiecie zwoleńskim, zdobyła koronę najpiękniejszej Polki. Tytuł Miss Polski 2016 otworzył jej drogę do kariery. Siedem lat po zdobyciu tego zaszczytnego tytułu rozwija się w modelingu. W międzyczasie wyszła za mąż. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała podczas wielkiego finału i jak zmieniła się po siedmiu latach. Zdjęcia w naszej galerii. 📢 Przysięga elewów i żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Placu Wolności w Kielcach W sobotę, 9 grudnia blisko 160 elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz blisko 150 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową na sztandar. Była to najliczniejsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Garnizonu Kielce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Prezentacja maskotki Połańca i mikołajki na pływalni Delfin. Moc prezentów i słodkości 6 grudnia na pływalni "Delfin" w Połańcu zaprezentowano oficjalną maskotkę Miasta i Gminy Połaniec. Tego dnia najmłodszych odwiedził także święty Mikołaj. 📢 Siedem nowych bloków powstanie na Osiedlu Lipowa w Połańcu. Mamy wizualizacje W Połańcu na ulicy Działkowców powstanie 7 nowych bloków. Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM SMS wybuduje tutaj w sumie 229 mieszkań. Zobaczcie wizualizacje. 📢 Roksana Oraniec z Ćmielowa będzie reprezentować Polskę w wyborach Miss World Noble Queen 2023 26-letnia Roksana Oraniec z Ćmielowa w powiecie ostrowieckim, mimo młodego wieku jest weteranką konkursów piękności na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej i światowej. Tym razem nasza piękność powalczy o koronę podczas konkursu Miss World Noble Queen 2023, który odbywa się w Malezji.

📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów. 📢 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Duchownym w Radomiu. Siedmiu alumnów przyjęło strój duchowny W piątek, 8 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu miały miejsce uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień był również wyjątkowy dla siedmiu alumnów, którzy przyjęli strój duchowny. 📢 Uroczy Szydłów zimą. W królewskim mieście pojawiły się już pierwsze ozdoby świąteczne Od ponad tygodnia Polacy mogą się cieszyć śnieżnobiałą zimą. Wiele śniegu spadał również w powiecie staszowskim, a zimowa aura zawitała między innymi do Szydłowa. Zobaczcie, jak prezentuje się miasteczko w zimowej odsłonie.

📢 Oto najtańsze domy z działką w województwie świętokrzyskim. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz te oferty Marzysz o ucieczce z bloku, ale nie masz dość pieniędzy? Prezentujemy domy usytuowane w województwie świętokrzyskim, które kosztują mniej niż mieszkanie. Zobacz je w galerii zdjęć. 📢 Pyszna sałatka śledziowa to obowiązkowe danie na wigilię. Oto szybki i prosty przepis Obok karpia to właśnie śledzie są ulubionymi rybami serwowanymi na Wigilię. Zobaczcie sprawdzony przepis na pyszną sałatkę śledziową z żółtym serem.

📢 Złote Gody w gminie Skalbmierz. 18 par świętowało piękny jubileusz pożycia małżeńskiego 18 par z gminy Skalbmierz świętowało piękny jubileusz pożycia małżeńskiego. Z tej okazji zaplanowano wyjątkowe uroczystości. Była msza święta, odprawiona przez księdza Krzysztof Balcera - proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu oraz oficjalne spotkanie z jubilatami. Nie mogło zabraknąć uroczystego toastu lampką szampana oraz odśpiewania tradycyjnego „Sto lat". Małżonkowie zostali odznaczeni przez Marka Juszczyka, burmistrza Skalbmierza medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zobacz, jak przebiegały uroczystości w Skalbmierzu.

📢 Próbna matura 2024 - angielski. Publikujemy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Jak poszło maturzystom? Sprawdź! Maturalna próba język angielski 2024. Matura Próbna 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-11. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. 📢 Nowy rozkład jazdy PKP na sezon 2023/2024 od 10 grudnia. Wraca bezpośrednie połączenie z Kielc do Zakopanego. Sprawdź Powrót bezpośrednich, całorocznych połączeń do Zakopanego oraz więcej pociągów kursujących w ramach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych komfortowym i nowoczesnym taborem to najważniejsze nowości dla województwa świętokrzyskiego w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia. Nowe połączenia uruchamia też Polregio.

📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste.

📢 Puszysty i wilgotny. Oto przepis na pyszny bożonarodzeniowy piernik ze śliwkami i polewą czekoladową Oprócz makowców i serników na bożonarodzeniowych stołach królują pierniki. Chatki piernikowe, lukrowane pierniczki i ciasta. Zobaczcie przepis na bożonarodzeniowy piernik ze śliwkami.

📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie. 📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Lipsku i powiecie lipskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim? 📢 Tarnobrzeg. Ruszył proces trzech oskarżonych o przemyt broni palnej i narkotyków do Szwecji. Kto bossem gangu? Zobacz zdjęcia Nie czterech lecz trzech oskarżonych odpowiada przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w rozpoczętym we wtorek 14 listopada procesie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi przemytem broni. Niezależnie od tego procesu, odrębne postępowanie dotyczące innych członków zorganizowanej grupy przestępczej prowadzą organa ścigania Królestwa Szwecji.

