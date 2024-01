Prasówka 12.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała ukochanego. Urocze zdjęcie. Uderzające podobieństwo do... Artura Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. W Nowy Rok opublikowała relację, w której podsumowała miniony rok 2023. Pojawiły się w niej zdjęcia z mężczyzną. Razem spędzili sylwestra w Gdańsku, gdzie, jak napisała na Instagramie, obecnie mieszka. Teraz Blanka pokazała kolejne zdjęcie - jest urocze.

📢 Protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu. Zaapelował o to prezes Jarosław Kaczyński. Tutaj w celi znajduje się Mariusz Kamiński Podczas czwartkowego Protestu Wolnych Polaków w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do zgromadzonych o to, aby udali się do Radomia, gdzie w celi szpitalnej Aresztu Śledczego na Koziej Górze znajduje się Mariusz Kamiński, były minister i były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po godzinie 20 przed aresztem pojawiła się grupka ludzi. Przed godziną 22 dołączył do nich poseł Marek Suski i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dojechały też autokary z Warszawy. W drodze są żona i syn Mariusza Kamińskiego. Oto relacja na żywo.

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wilki na osiedlach w Kielcach! Czy są groźne? WIADOMOŚCI Dramat w Suchedniowie, pięcioosobowa rodzina potrzebuje pomocy. Ranking Perspektywy 2024 - poznaliśmy najlepsze licea i technika w Świętokrzyskiem. Wilki na kieleckim osiedlu? Łowczy wyjaśnia czy powinniśmy się ich bać. Zapraszamy na Wiadomości Echa Dnia.

📢 Pożar domu strawił wszystko do cna. Poruszająca historia Eweliny z Suchedniowa i czwórki jej dzieci. Dobro do nich wróci! Film i zdjęcia Ewelina Piłsudska nie sądziła nigdy, że spotka ją podobne nieszczęście. Sama pochodziła z niezamożnej rodziny, więc za punkt honoru postawiła sobie pomagać komu tylko się da. Jeszcze pod koniec grudnia zawoziła paczki do rodziny, która ucierpiała wskutek pożaru. Dwa tygodnie później taki sam los spotkał ją i czwórkę jej dzieci. Z powodu awarii elektryki ogień zabrał wszystko, co mieli. Dzieci były w tym czasie w szkole, a Ewelina w ostatniej chwili uratowała siebie i dwa psy. Jest jednak dobre zakończenie tej historii. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Imprezowy weekend w Kielcach. Koncerty, spektakle i giełda kolekcjonerska. Sprawdź, co będzie się działo Koncerty, zabawne spektakle i giełda kolekcjonerska to tylko niektóre wydarzenia, jakie w najbliższy weekend odbędą się w Kielcach. Sprawdź imprezowy rozkład jazdy na piątek, sobotę i niedzielę 12-14 stycznia 2024.

📢 Tomasz Wygoda z Kielc ma być jurorem w "Tańcu z Gwiazdami". To znany choreograf Pochodzący z Kielc Tomasz Wygoda będzie jurorem w programie "Taniec z Gwiazdami". To na ten moment nieoficjalne informacje, ale prawdopodobnie to właśnie doświadczony choreograf z naszego regionu będzie oceniał taneczne zmagania razem z Rafałem Maserakiem, Ewą Kasprzyk i Iwoną Pavlović. To nie jedyne zmiany w telewizyjnym show.

📢 W miejscowości Niemścice autobus szkolny zjechał do rowu. W środku dziewięcioro dzieci ze szkoły w Kurozwękach W czwartek, 11 stycznia szkolny autobus zsunął się do rowu na wąskiej drodze w miejscowości Niemścice w powiecie staszowskim. W środku przewożono dzieci ze szkoły w Kurozwękach. 📢 Oto najlepsze licea północnego Podkarpacia według rankingu Perspektywy 2024. Najlepsza szkoła z Tarnobrzega Znamy już wyniki najnowszego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Najwyżej spośród ogólniaków z Podkarpacia uplasowało się I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jakie miejsca w rankingu wojewódzkim i ogólnopolskim zajmują szkoły ogólnokształcące z naszego regionu? Zobacz lokalny TOP 12 liceów na północnym Podkarpaciu. 📢 Mariusz Kamiński w celi szpitalnej Aresztu Śledczego w Radomiu. Były szef służb specjalnych kontynuuje protest głodowy Mariusz Kamiński został osadzony w celi szpitalnej Aresztu Śledczego na Koziej Górze w Radomiu. Taką informację przekazali dziennikarzom TVN 24 posłowie Jarosław Sellin i Jerzy Polaczek, którzy zjawili się w Radomiu z interwencją poselską.

📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchana, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego na Proteście Wolnych Polaków. Zobacz, kto pojechał Sympatycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego pojechali na Protest Wolnych Polaków, który 11 stycznia organizuje PiS i inne ugrupowanie sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą w Warszawie. Oprócz autokarów pojechały też busy i prywatne samochody osobowe. 📢 Atak zimy w Świętokrzyskiem. Śnieżyca i trudne warunki na drogach Obfite opady śniegu spowodowały, że warunki na drogach w Świętokrzyskiem w czwartkowe popołudnie były bardzo trudne. Doszło do stłuczek, były utrudnienia. Policja apelowała o szczególną ostrożność.

📢 Najlepszy okulista w Świętokrzyskiem. Oto lekarze, których polecają pacjenci Okulista nie tylko zbada nasz wzrok i dobierze okulary, zajmuje się także leczeniem oraz profilaktyką chorób oka. Ponieważ coraz więcej osób zmaga się z różnego rodzaju wadami wzroku, coraz więcej jest też specjalistów w tej dziedzinie. Szukasz najlepszego dla siebie okulisty w Świętokrzyskiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych specjalistów w serwisie Znanylekarz.pl. 📢 Nowi konsultanci wojewódzcy w Świętokrzyskiem. Kto dostał akt powołania? Zobacz zdjęcia Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wręczył akty powołania dla konsultantów województwa świętokrzyskiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej i farmacji aptecznej. Kto będzie pełnił te prestiżowe funkcje? 📢 W Kielcach przy ulicy Krakowskiej powstaje nowa galeria handlowa. Zobacz na zdjęciach, jak idą prace Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, obok dawnej Agromy, powstaje nowa galeria handlowa. Zobacz na zdjęciach, jak idą prace.

📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości ze Świętokrzyskiego na Proteście Wolnych Polaków. Pojechało blisko 3 tysiące osób Ponad 30 autokarów ze Świętokrzyskiego pojechało na Protest Wolnych Polaków, który 11 stycznia organizuje Prawo i Sprawiedliwość i inne ugrupowanie sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą w Warszawie. Oprócz autokarów ze Świętokrzyskiego pojechało też sporo busów i prywatnych samochodów osobowych. Sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem Grzegorz Socha ocenił, że do Warszawy z województwa świętokrzyskiego pojechało około 3 tysiące osób.

📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości ze Stalowej Woli i Tarnobrzega na Proteście Wolnych Polaków. Zobacz kto pojechał Kilka autobusów ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Niska pojechało w czwartek do Warszawy na Protest Wolnych Polaków. Wśród pasażerów był prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, poseł Rafał Weber i przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj. Swoich przedstawicieli w stolicy miał również Tarnobrzeg. Zobaczcie na zdjęcia z protestu i autokarów - kto zjawił się w Warszawie.

📢 Moda studniówkowa 2024. Te kreacje dominują wśród maturzystek z regionu radomskiego. Zobacz zdjęcia Ruszył sezon studniówkowy 2024, więc na balach maturalnych można zobaczyć wyjątkowe kreacje. Uczennice ostatnich klas szkół średnich zaskakują. Jakie sukienki są modne? Jakie fasony i kolory? Zobaczcie w galerii.

📢 Wojciech Legawiec szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To były prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój Wojciech Legawiec, były szef Uzdrowiska Busko-Zdrój, został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Akt nominacji wręczył mu Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. 📢 Mieszkańcy kilku wsi w gminie Iłża nie chcą wysypiska śmieci w Pieńkach w pobliżu ujęcia wody pitnej. Zobaczcie zdjęcia Mieszkańcy wsi Pieńki, Walentynów, Krzyżanowice, Płudnica i Gaworzyna w gminie Iłża protestują przeciw lokalizacji wysypiska śmieci w Pieńkach. Wytykają błędy w raporcie odziaływania na środowisko. Obawiają się też zanieczyszczenia ujęcia wody pitnej dla mieszkańców gminy w pobliskiej wsi Alojzów.

📢 Dachowanie samochodu w Bielinach. Poszkodowana kobieta w ciąży Do dachowania samochodu osobowego doszło w czwartkowy poranek, 11 stycznia na drodze w Bielinach w powiecie kieleckim. Autem podróżowała tylko kobieta.

📢 Mariusz Kamiński trafił do Aresztu Śledczego w Radomiu. Były koordynator służb specjalnych został skazany na dwa lata więzienia Były koordynator do spraw służb specjalnych w rządzie Mateusza Morawieckiego i poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński trafił do Aresztu Śledczego w Radomiu. Został on wcześniej skazany przez sąd na dwa lata więzienia w związku z aferą gruntową. Kamiński został aresztowany we wtorek, 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim wraz z Maciejem Wąsikiem. 📢 Oto najlepsze technika w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektywy 2024. Aż 4 szkoły w pierwszej setce w kraju! Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły technika z województwa świętokrzyskiego? Które plasuje się na 1 miejscu, a które wypadły z pierwszej dziesiątki? Zobacz TOP 15 techników ze Świętokrzyskiego w rankingu "Perspektywy" 2024.

📢 Oto najlepsze licea w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektywy 2024. Najlepszy "Nazaret" z Kielc Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły licea z województwa świętokrzyskiego? Które znajdują się na prestiżowych miejscach? Zobacz TOP 30 liceów ze Świętokrzyskiego w rankingu "Perspektywy" 2024. 📢 Ostatnia Droga Roberta Jedliczki - jeźdźca, myśliwego, potomka włoszczowskich ziemian i wielkiego patrioty. Zobaczcie zdjęcia i wideo Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi pożegnali w poniedziałek, 8 stycznia, Roberta Jedliczkę - jeźdźca, myśliwego, potomka rodu Niemojewskich. Ze Zmarłym żegnali się hodowcy koni, współorganizatorzy włoszczowskiego Hubertusa Ziemiańskiego, samorządowcy i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Poczty i delegacje reprezentowały Koła Łowieckie powiatu i regionu.

📢 Te jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie sandomierskim miały najwięcej interwencji w 2023 roku - TOP 10 Ochotnicze straże pożarne w podsumowały 2023 rok. Ze statystyk akcji wynika, że najwięcej interwencji w powiecie sandomierskim mieli druhowie z Klimontowa, którzy pod względem liczby wyjazdów uplasowali się na dziewiątym miejscu w całym województwie świętokrzyskim, gdzie znajduje się 581 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

📢 Wypadek na obwodnicy Białobrzegów. Auto renault laguna uderzyło w barierki, kierowca był pijany Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę, 10 stycznia na obwodnicy Białobrzegów, na trasie S7. Samochód renault laguna uderzył w barierkę. 63-letni kierowca był nietrzeźwy. 📢 Ranking Perspektyw 2024. I Społeczne Liceum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu najlepsze na Podkarpaciu Ogromny sukces odniosło I Społeczne Liceum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 uznano je za najlepsze liceum w województwie podkarpackim. Hetman jako jedyny z Podkarpacia znalazł się w finałowej piętnastce najlepszych liceów w Polsce - szkoła jest na jedenastym miejscu. W rankingu maturalnym tarnobrzeskie liceum jest czwarte w kraju. 📢 Tak wyglądały Kozienice pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądały Kozienice - stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądały Kozienice, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 Oto jak żyje na co dzień i podróżuje Szymon Sićko, znany piłkarz ręczny Industrii Kielce i reprezentacji Polski, uczestnik EURO 2024 W czwartek, 11 stycznia, reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Jej rywalem będzie Norwegia, a w kadrze Biało-Czerwonych jest Szymon Sićko, rozgrywający Industrii Kielce. Jak na co dzień żyje ten zawodnik? Zobaczcie.

📢 Radni przyjęli budżet Tarnobrzega na 2024 rok. Nie obyło się bez krytyki. Jakie inwestycje będą prowadzone w mieście? Tarnobrzeg ma budżet na 2024 rok, w którym dochody mają wynieść ponad 404 miliony złotych, a wydatki ponad 419 milionów złotych. Uchwała budżetowa została przyjęta podczas środowej sesji. Część tarnobrzeskich radnych krytykowała ponad 14-milionową dziurę w budżecie miasta, zadłużenie, niektóre inwestycje i działania prezydenta.

📢 Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Zagnańskiej w Kielcach. Czy mieszkańcy i sąsiadujący inwestorzy osiągną kompromis Powraca temat planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między ulicami Witosa i Zagnańską w Kielcach. Ścierają się tu interesy trzech stron: Grupy MAC, która planuje tam wielką inwestycję biurowo-usługowo-mieszkalną, firmy Lyovit, która kupiła magazyny chłodnie po firmie Carry i zamierza prowadzić po sąsiedzku zakład produkcyjny, oraz mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych. Jak je pogodzić? 📢 Jodła Jedlnia Letnisko ma nowy władze i ambitne plany Dariusz Sowa został nowym prezesem Jodły Jedlnia Letnisko. Znamy też cały zarząd tego klubu. 📢 Będzie nowe centrum Kielc! Zielone światło dla gigantycznej inwestycji na Wzgórzu Karscha. Zobaczcie, jak będzie wyglądać Jest pozwolenie na budowę dla gigantycznej inwestycji na Wzgórzu Karscha, gdzie na miejscu dawnego browaru ma powstać zespół budynków mieszkalno-usługowych. To zaniedbane dotąd miejsce zmieni się nie do poznania! Powstaną między innymi dwa dziesięciopiętrowe wieżowce! Zobaczcie wizualizacje.

📢 Ogromny pożar domu pod Grójcem. Spłonął cały dach. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej W środę, 10 stycznia doszło do pożaru domu na terenie powiatu grójeckiego. Z ogniem walczyło siedem zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

📢 Wypadek na rondzie z udziałem dwóch aut w Radomiu. Jeden z samochodów wpadł w latarnię W środę, 10 stycznia na rondzie w Radomiu doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut wpadło w latarnię. 📢 W Świętokrzyskiem padł rekord ujemnych temperatur tej zimy. Byliśmy na miejscu w Bodzentynie - polskim biegunie zimna Minus 35,6 stopni Celsjusza przy gruncie. To absolutny rekord tej zimy zanotowany przez stację badawczą w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim! Takie mrozy jak te z poranka, 9 stycznia, nie były odczuwalne od lat i przynoszą na myśl zimę stulecia z lat siedemdziesiątych XX wieku. Wybraliśmy się więc do polskiej stolicy zimna, zwaną od wtorku także polskim biegunem zimna, by zapytać co na to wszystko mieszkańcy i burmistrz. Może to dla nich nic szczególnego? Wszak Bodzentyn leży w paśmie Gór Świętokrzyskich. Zobaczcie filmy i zdjęcia.

📢 Dwa dworce w Pionkach przeszły metamorfozę. Już są otwarte dla podróżnych. Oba obiekty zmieniły się nie do poznania Zabytkowy dworzec Pionki i wybudowany w latach 50. XX wieku dworzec Pionki Zachodnie przeszły metamorfozę. Obiekty zmieniły się nie do poznania i są już dostępne dla podróżujących.

📢 Piękne kolędowanie i bożonarodzeniowe jasełka w kościele parafialnym w Gnojnie. Zobaczcie zdjęcia Weekend 6-7 stycznia obfitował w piękne bożonarodzeniowe wydarzenia w gminie Gnojno. W sobotę, odbył się Drugi Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy z Gnojna, a w niedzielę - tradycyjne jasełka przygotowane przez dzieci oraz kadrę miejscowej świetlicy "Kuźni Sztuki i Nauki". 📢 Sabat Krajno i Stadion w Kielcach już otwarte. Warunki idealne. Zobacz film i zdjęcia Dobra wiadomość dla narciarzy. W środę, 10 stycznia ponownie ruszył stok narciarski w kompleksie Sabat Krajno w gminie Górno. Tego samego dnia od godziny 16 ruszył także stok narciarki na kieleckim Stadionie. Przygotowania do otwarcia trwały kilka dni, a ujemne temperatury pomogły przygotować stoki. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Ruszyła giełda transferowa! Zobacz zmiany kadrowe w klubach 3. ligi i RS Active 4. ligi. Są znani zawodnicy z przeszłością w ekstraklasie Początek stycznia to okres, kiedy trenerzy i prezesi klubów szukają wzmocnień w swoich zespołach. Przedstawiamy zmiany kadrowe w klubach RS Active 4. Ligi oraz świętokrzyskich zespołach 3. Ligi. Oprócz potwierdzonych ruchów, będą również niektóre przymiarki transferowe. 📢 Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Ogromne problemy z egzaminem zawodowym 2024! Prawie wszyscy oblali przez błąd Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co teraz? Prawie wszyscy uczniowie ze Świętokrzyskiego i całej Polski nie zdali egzaminu zawodowego, który odbył się w środę, 10 stycznia. Uczniowie wychodzili z sal zszokowani. Okazuje się jednak, że powodem tak tragicznych wyników jest nieprawidłowy klucz odpowiedzi przekazany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zobaczcie szczegóły. 📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Znamy najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą trzeciego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie!

📢 Zobaczcie zamarznięte Jezioro Tarnobrzeskie. Tak wyglądało sześć lat temu, kiedy zima była sroga. Zdjęcia Silny mróz trzyma, a Jezioro Tarnobrzeskie zaczyna zamarzać. Czy wkrótce będzie wyglądać tak jak sześć lat temu? Zobaczcie zdjęcia z lutego i marca 2018 roku, kiedy zima była tak sroga, że jezioro w Tarnobrzegu pokryła grubą warstwą lodu wynosząca około 20 - 40 centymetrów. Była to wtedy duża atrakcja dla spacerowiczów, którzy robili sobie zdjęcia na tafli. 📢 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz szantażowany? Do sieci wypłynęło kompromitujące nagranie Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, Ireneusz Kwiecjasz padł ofiarą wstrętnego szantażu? W mediach społecznościowych polityka Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się nagranie o charakterze seksualnym, na którym rzekomo ma występować 59-latek. Przewodniczący wszystkiemu zaprzecza i tłumaczy, że ktoś chce go wrobić.

📢 Tak wyglądał Zwoleń pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądał Zwoleń - stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądał Zwoleń, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta. 📢 Viking Point w Kielcach oficjalnie otwarty! To lokal z cateringiem dietetycznym dostępnym od ręki. Zobacz zdjęcia Przy ulicy Okrzei 41 w Kielcach otwarto w poniedziałek, 8 stycznia Viking Point. To nowość na kulinarnej mapie Kielc. Znajdziemy w nim zdrowe dania, przekąski i dietetyczne desery od cateringu Kuchnia Vikinga. Wszystko jest dostępne od ręki.

📢 Te jednostki OSP w powiecie pińczowskim miały najwięcej pracy w 2023 roku. Oto TOP 10 jednostek z największą liczbą interwencji Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie pińczowskim. Kto miał najwięcej interwencji w 2023 roku? Które miejsca w województwie zajmują straże pożarne z naszego powiatu? Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie wójtem gminy Wilczyce? Mamy listę potencjalnych kandydatów Prawdopodobnie w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku mieszkańcy wybiorą wójta gminy Wilczyce Kto nim zostanie? Znamy już czworo kandydatów. O stanowisko chce walczyć trzech panów i jedna kobieta. 📢 W Świętokrzyskiem znów widać Tatry. Są zdjęcia z Chęcin, Cisowa, Krajna i Małogoszcza Korzystne warunki pogodowe sprawiły, że w ostatnich dniach ze Świętokrzyskiego można było podziwiać Tatry. We wtorek i w środę, 10 stycznia, Internauci pokazali zdjęcia z zamku w Chęcinach, Cisowa w gminie Daleszyce, z Krajna oraz z Małogoszcza w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie niecodzienne obserwacje na zdjęciach. 📢 Najlepszy stomatolog w Radomiu. Oto najlepsi stomatolodzy polecani przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Zaufany stomatolog? Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto 20 stomatologów z Radomia, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl.

📢 Shazza była ikoną disco polo. Co legendarna piosenkarka robi dziś? Przeboje Shazzy śpiewała cała Polska. "Bierz, co chcesz", "Baiao Bongo" królowały na dyskotekach porywając tłumy na parkiety. Co legenda disco polo Marlena Pańkowska robi dziś? Wciąż działa muzycznie! Posłuchajcie nowego utworu.

📢 Gdzie największy mróz w Świętokrzyskiem w środę 10 stycznia? Oto dane z termometrów naszych Czytelników Kolejny mroźny poranek w Świętokrzyskiem. W środę 10 stycznia temperatura ponownie spadała dużo poniżej zera. Gdzie była najniższa? Poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć termometrów. Zobaczcie, w których częściach naszego regionu było najzimniej. 📢 Z babcią i dziadkiem nie ma żartów. Oto najlepsze memy na Dzień Babci i Dziadka Nasi ukochani dziadkowie już niebawem będą mieli swoje święto. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a 22 stycznia - Dzień Dziadka. Zobacz najlepsze memy z babcią i dziadkiem w roli głównej.

📢 Transfery. Były reprezentant Polski i zawodnik klubów ekstraklasy Marcin Kaczmarek podpisał umowę z czwartoligową Wisłą Sandomierz To hit transferowy w województwie świętokrzyskim. Były reprezentant Polski i zawodnik klubów ekstraklasy Marcin Kaczmarek został zawodnikiem Wisły Sandomierz. Zespół z Sandomierza po rundzie jesiennej zamyka tabelę RS Active 4. Ligi i wiosną czeka go trudna walka o utrzymanie. Tym bardziej, że Wisła w pierwszej rundzie nie zdobyła punktu. Drużyna ma zostać jednak solidnie wzmocniona. Na razie doszedł trener Tomasz Dymanowski i zawodnik Marcin Kaczmarek. 📢 Budynek dawnej fabryki fajansu Lewina Sunderlanda w Iłży został wpisany do rejestru zabytków. Bywał tam Bolesław Leśmian W ostatnich dniach budynek dawnej fabryki fajansu Lewina Sunderlanda w Iłży został wpisany do rejestru zabytków. W latach 1902-1936 odwiedzał go wybitny poeta Bolesław Leśmian.

📢 Spotkanie noworoczne z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skalbmierz. Było uroczyście. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 8 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skalbmierz. Podczas uroczystości byli obecni: Marek Juszczyk, burmistrz Skalbmierza; Kamil Włosowicz, jego zastępca oraz Leszek Śmiech, przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Zobacz, jak przebiegało spotkanie.

📢 Opłatek prezydencki w Tarnobrzegu. Zaproszeni goście ledwo mieścili się w sali. Kto przyjął zaproszenie? Zobaczcie zdjęcia i wideo Bardzo wiele osób odpowiedziało na zaproszenie prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka i we wtorek, 9 stycznia wzięło udział w opłatku prezydenckim zorganizowanym w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Uczestników spotkania opłatkowego było tak wielu, że ledwo mieścili się na sali kameralnej. Kto przybył? 📢 W Połańcu otwarto filię wydziału komunikacji. Mieszkańcy nie muszą już jeździć do Staszowa by zarejestrować pojazd W poniedziałek, 8 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie drugiej filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie. Nowa placówka, zlokalizowana jest w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

📢 Kozienice obchodzą właśnie swoją wielką rocznicę. Zobacz je na pierwszych, zachowanych w archiwach zdjęciach 8 stycznia obchodzimy 475 rocznicę nadania Kozienicom praw miejskich. Z tej okazji przypominamy, jak stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego wyglądała na pierwszych, zachowanych do tej pory zdjęciach. Zobacz, jak miasto wyglądało na początku XX wieku, i jak żyli wtedy kozieniczanie. 📢 Nowi policjanci w garnizonie mazowieckim. W komendzie w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie. Zobacz zdjęcia Szeregi mazowieckiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 78 funkcjonariuszy, w tym 28 kobiet, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa. 📢 Marsz Morsa z Daleszyc do Morawicy. Na trasie ponad 200 osób! Zobaczcie zdjęcia Byle do Zimy - Morawickie Stowarzyszenie Morsów zorganizowało w sobotę 6 stycznia Marsz Morsa na odcinku Daleszyce - Morawica. Piechurzy mieli do pokonania trasę o długości 26 kilometrów.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich. 📢 Trwa budowa wielkiego centrum handlowego M Park w Pionkach. Kompleks powstaje na terenie po zakładach drzewnych. Zobacz zdjęcia Trwają pracę ziemne pod budowę wielkiego centrum handlowego M Park, które powstaje na terenie po byłych Zakładach Drzewnych przy ulicy Marii Garszwo w Pionkach. Obiekt ma liczyć niemal 10 tysięcy metrów kwadratowy. Będzie także parking na kilkaset samochodów. M Park Pionki ma być gotowy przed świętami Bożego Narodzenia 2024 roku.

📢 Całą noc czekali w kolejce do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach! Ludzie mówią o skandalu z wnioskami i tajemniczym busie z dokumentami Około 150 osób koczowało w nocy z poniedziałku, 8 stycznia na wtorek, 9 stycznia przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, aby móc ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 8.5 tysiąca złotych na dowolne kursy i szkolenia. Kiedy rano okazało się, że pierwsze osoby w kolejce dostarczyły busem kilkaset wypełnionych na różne osoby wniosków, wybuchł skandal, bo prawdopodobnie dla pozostałych wnioskodawców zabraknie już pieniędzy. Zobaczcie szczegóły. 📢 Kurtki, swetry, buty, talerze i gadżety od wojska. Te rzeczy możesz mieć za grosze Wojsko czyści magazyny i sprzedaje odzież i akcesoria w okazyjnych cenach. Są kurtki, płaszcze, swetry, obuwie, ale też talerze, torby i latarki. To prawdziwy raj dla miłośników militariów i kolekcjonerów.

📢 Kazimierskie Baseny Mineralne trzy tygodnie od otwarcia - jak funkcjonują? Siarka przyciąga tłumy W trzy tygodnie od otwarcia Kazimierskich Basenów Mineralnych obiekt zyskuje coraz większą popularność. O tym, jak odbierają go mieszkańcy i turyści mówi Robert Pleszyński, prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. 📢 Wielkie kontrowersje po Sylwestrze Elżbiety Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości" w Skarżysku Nie milkną echa Sylwestra spędzonego w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej przez gwiazdę ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodzącą spod Końskich, Elżbietę Czabator i Józefa Raciniewskiego z Wałbrzycha, czyli Króla Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości". Chociaż uczestnicy miłosnych programów od razu zaznaczyli, że są tylko parą znajomych to internet pęka w szwach od domysłów, czy jednak łączy ich coś więcej. Teraz głos w sprawie zabrała sama Elżbieta, która nie szczędziła gorzkich słów. Zobaczcie!

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" dosadnie o swoim związku z Arturem. Tym wpisem ucina wszelkie spekulacje Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe. 📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Morsy wskoczyły na królewską kąpiel do Jeziora Tarnobrzeskiego. Im mroźna zima niestraszna! Zobaczcie zdjęcia Do Tarnobrzega wróciła prawdziwa zima. Morsy tylko na to czekały! Bialutki śnieg i mróz zamieniły Jezioro Tarnobrzeskie w biały raj, w którym chętnie przebywają miłośnicy lodowatych kąpieli. W niedzielę 7 stycznia było tu tłoczno, morsy z klubu BodyMors wskoczyły do wody na królewską kąpiel z okazji wczorajszego święta Trzech Króli. Zobaczcie! 📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Co za zabawa! Zobacz niesamowite zdjęcia Najpierw msza święta, następnie pierwszy taniec, a więc polonez a później fantastyczna zabawa. Tak wyglądała studniówka 2024 z udziałem uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filipa Neri w Radomiu. Bal odbył się w restauracji Martimo. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego. 📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Radomiu. Wspaniała zabawa, uroczysty polonez. Zobacz zdjęcia i wideo Wspaniała zabawa uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu podczas studniówki! Piątkowa impreza w Dworku Saskim w Radomiu zainaugurowana została tradycyjnym polonezem. Zobacz wideo i zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. 📢 Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wycofywana jest wędlina z Biedronki Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie przed szkodliwymi produktami. Tym razem dotyczą rolady ze szpinakiem, która jest sprzedawana w sklepach sieci Biedronka. Główny Inspektor Sanitarny przestrzega, że spożycie tej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.