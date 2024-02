Prasówka 12.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fantastyczna zabawa na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Zobaczcie zdjęcia ”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fantastyczna zabawa na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Zobaczcie zdjęcia Długie eleganckie suknie, idealnie dopasowane garnitury, pięknie ułożone fryzury i dostojny polonez tak zaprezentowali się podczas studniówki maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej zabawy.

📢 Uroczysta premiera filmu "Sami swoi. Początek" w Kielcach. Był reżyser Artur Żmijewski oraz odtwórcy głównych ról. Zobaczcie zdjęcia Uroczysta premiera polskiej komedii „Sami swoi. Początek” odbyła się w niedzielę, 11 lutego, w kieleckim Kinie Helios. Specjalny pokaz uświetnili swoją obecnością twórcy filmu i znani aktorzy. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Maturzyści bawili się w Impresji w Nagłowicach W niedzielę, 11 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, były też przemówienia dyrekcji. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Impresji w Nagłowicach.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moya Radomka Radom rywalizowała z Grotem Budowlanymi Łódź. Kibice obejrzeli pięć setów. Byłeś na trybunach, szukaj się na zdjęciach Pojedynek pomiędzy Moya Radomką Radom, a Grotem Budowlanymi Łódź rozstrzygnął się w pięciu setach. Dwa pierwsze wygrały miejscowe, ale już następne, dość wyraźnie łodzianki. Byłeś na tym niedzielnym pojedynku? Poszukaj się na zdjęciach.

📢 Zderzenie dwóch aut na drodze krajowej nr 79 w Osieku. Trzy osoby ranne, na miejscu śmigłowiec ratowniczy Dwa samochody osobowe zderzyły się w niedzielne popołudnie, 11 lutego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Osiek w powiecie staszowskim. Jak informowały służby drogowe, ranne są trzy osoby. 📢 Modne kurtki, perfumy i... wielkanocne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz ciekawostki z niedzieli 11 lutego Co oferowano na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 11 lutego? Tradycyjnie już było mnóstwo ciekawostek i staroci, sprzedawano też samochody, zimową odzież, w tym modne kurtki. Były stragany z perfumami, które przed walentynkami cieszyły się dużym powodzeniem. W połowie lutego pojawiły się także pierwsze.. ozdoby wielkanocne. Sami zobaczcie.

📢 Morsowanie w Morawicy. Debiut zaliczył Artur Litwinek, szef sztabu 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach Artur Litwinek, szef sztabu 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach w niedzielne południe po raz pierwszy zanurzył się w lodowatej wodzie w zalewie w Morawicy. Tak rozpoczął swoją przygodę z morsowaniem.

📢 Druga edycja Dzikiego Crossu w Kozłowie pod Radomiem! Biegłeś? Znajdź się na zdjęciach W niedzielę 11 lutego w Kozłowie koło Radomia odbył się drugi w tym roku bieg z cyklu Dziki Cross. Wystartowało ponad 120 osób. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym Sobota 10 lutego była niezapomnianym dniem dla tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym. To właśnie tego dnia bawili się na studniówce i odliczali 100 dni do egzaminu dojrzałości. 📢 Duży wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Oferowano sporo SUV-ów i terenówek. Zobacz zdjęcia i ceny Spory był wybór aut na giełdzie samochodowej w Miedzianej Górze, w niedzielę 11 lutego. Także dosyć ciepły poranek, jak na porę roku przyciągnął na tor wyścigowy sporo klientów i oglądających. W tym tygodniu było wyjątkowo dużo SUV-ów oraz aut terenowych.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia. Zdjęcia! Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia.

📢 Piękny polonez uczniów ostrowieckiego Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica. Mamy nowe zdjęcia W sobotę, 10 lutego tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. 📢 Mnóstwo ludzi na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 11 lutego. Zobacz zdjęcia Sporo ludzi, tradycyjnie już, wybrało się na giełdę w Miedzianej Górze. W drugą niedzielę lutego było w czym wybierać, bo i handlujący dopisali. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. Zobacz zdjęcia Wybieramy Miss i Mistera Studniówek 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się kandydaci z Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia W sobotni wieczór, 10 lutego, na studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. Niezapomniany bal odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w Szanieckim Dworze, odbyła się studniówka buskiego Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Poseł Robert Telus, były minister rolnictwa odwiedził Opatów. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji W sobotę, 10 lutego w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie odbyło się spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Telusem. W spotkaniu uczestniczyła także szefowa Prawa i Sprawiedliwości w świętokrzyskim poseł Anna Krupka oraz sekretarz partii w regionie Grzegorz Socha.

📢 Radość i taniec na studniówce I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Po oficjalnych przemowach i pokazie poloneza, na maturzystów z I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego imienia Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach czekała kolejna część zabawy. Zaczęła się szalona impreza, z tańcami do nowoczesnych oraz odrobinę starszych hitów. Wspaniale bawili się także rodzice, dyrekcja i nauczyciele. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Waldemar Gilas z "Rolnik szuka żony" bez Doroty balował na ostatkach w Skarżysku - Kamiennej. Dlaczego nie było z nim ukochanej? Waldemar Gilas, znany z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" zawitał do Świętokrzyskiego. Bawił się na ostatkowej imprezie zorganizowanej w Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej. Co ciekawe na bal przyjechał sam, nie było z nim partnerki Doroty Banaś. Fani od razu zaczęli dociekać dlaczego. Waldek jednak bawił się znakomicie i nie narzekał na brak towarzystwa. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Szalona zabawa na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. Zobaczcie jeszcze więcej zdjęć Sezon studniówkowy zamyka w Końskich bal maturzystów z I Licem Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej. Po polonezach przyszedł czas na szaleństwo na parkiecie.

📢 Piotr Salata z Końskich w finale The Voice Senior! Wielkie emocje w półfinałowym odcinku Piotr Salata z Końskich awansował do finału programu "The Voice Senior". W sobotę w półfinale zaśpiewał romantyczny utwór "Put Your Head on My Shoulder" i zaskarbił sobie serca... trenerek. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była super zabawa Tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sobotę, 10 lutego bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Mamy dużo zdjęć z imprezy.

📢 Piękny polonez na studniówce I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach. Po tradycyjnym "chodzonym" cha-cha i walc Pięknie zaprezentowali się uczniowie I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego imienia Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach. W sobotę, 10 lutego maturzyści mieli swoją wymarzoną studniówkę w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury. Prócz klasycznego, ale misternie wykonanego poloneza, zobaczyliśmy także "chodzonego" w stylu sarmackim, a następnie pokaz walca angielskiego i cha-chy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówki 2024. Piękne polonezy na balu I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum z Sandomierza. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotni wieczór, 10 lutego swój bal studniówkowy w Dworze Dwikozy mieli tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Było tłumnie i bardzo uroczyście. 📢 Radomiak rozgromiony w Krakowie. Mecz Zielonych z Cracovią zakończył się w drugiej minucie. Kulisy batalii Radomiaka w Krakowie. Zdjęcia Najwyższa porażka Radomiaka Radom w historii występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Czy tak musiało być? Zobacz zdjęcia ze stadionu, przy ulicy Józefa Kałuży.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie. Dostojny polonez oraz piękny walc W sobotę, 10 lutego w Rezydencji Sandomierskiej w Lenarczycach, tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie, bawili się na swoim balu maturalnym. Uroczyście rozpoczęli polonezem. 📢 Studniówka 2024. Piękny polonez i szampańska zabawa Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 10 lutego w "Pałacu Pod Dębami" w Nowej Woli, w gminie Grabów nad Pilicą swój maturalny bal mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Był oczywiście przepiękny polonez, podziękowania, życzenia i szampańska zabawa. 📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje, zdjęcia i filmy z weekendu 9-11 lutego W ten weekend w Świętokrzyskiem odbywa się aż 27 studniówek. Maturzyści rozpoczęli ferie z przytupem i wspaniale bawili na eleganckich balach. Po uroczystym polonezie abiturienci oddali się zabawie na parkiecie przy tanecznych przebojach. Reporterzy "Echa Dnia" uwiecznili te wyjątkowe chwile. Byliśmy na każdym balu! Zobaczcie nasze relacje, zdjęcia i filmy z piątku, soboty, niedzieli, 9-11 lutego.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Piękny bal słynnej "Marmolady". Zobacz zdjęcia Na studniówce bawią się maturzyści Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich imienia Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, czyli słynnej "Marmolady". Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich goście świętują w ostatnią sobotę karnawału. Swój pierwszy dorosły bal rozpoczęli uroczystym polonezem. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Bawi się 270 osób Uczniowie czterech klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele rodziców doskonale bawią się na studniówce. Bal I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich w „Markizie” kończy okres studniówkowy w naszym powiecie.

📢 Byłeś na meczu siatkarzy Enea Czarnych Radom z Jastrzębskim Węglem? Szukaj się na zdjęciach Pojedynek PlusLigi pomiędzy siatkarzami Enea Czarnych Radom a Jastrzębskim Węglem zakończył się zgodnie z przewidywaniami, czyli zwycięstwem jastrzębian 3:0.

📢 Studniówka 2024. Szaloną noc mieli maturzyści XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia To był niezwykły wieczór, a potem noc dla maturzystów XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Na sto dni przed maturą uczniowie bawili się na swojej studniówce. 📢 Port lotniczy w Radomiu prześcignął dwa polskie lotniska w liczbie odprawionych pasażerów. To duży sukces Lotnisko w Radomiu w styczniu odprawiło ponad 7 324 tysięcy pasażerów. W sumie od początku funkcjonowania, od 27 kwietnia 2023, port obsłużył blisko 112 987 podróżnych.

📢 Kibice Radomiaka na trybunach, podczas meczu z Cracovią. O tym meczu trzeba, jak najszybciej zapomnieć. Zobacz zdjęcia W sobotnie popołudnie Cracovia rywalizowała z Radomiakiem Radom. Celem obu zespołów było zdobycie kompletu punktów, a kibiców zagrzewanie swoich idoli do walki i realizacji założeń. Zobacz, jak wyglądał krakowsko - radomski pojedynek z trybun.

📢 Artur Łakomiec pierwszym oficjalnym kandydatem na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wsparli go Marzena Okła – Drewnowicz i Adam Jarubas W sobotę, 10 lutego na konferencji prasowej oficjalny start w wyborach na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłosił Artur Łakomiec. To pierwszy kandydat, który oficjalnie głosił start w wyborach. Wsparły go dwa ugrupowania, które reprezentowali w Ostrowcu - poseł Platformy Obywatelskiej, minister do spraw seniorów Marzena Okła – Drewnowicz i europoseł i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świętokrzyskiem Adam Jarubas.

📢 Wybory samorządowe 2024. Szykuje się ostra walka o fotel prezydenta Tarnobrzega. Tylu kandydatów jeszcze nie było. Poznaj ich Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Tarnobrzega? Szykuje się niezwykle ciekawa i zacięta batalia, bo tak wielu kandydatów do objęcia najważniejszego urzędu w Tarnobrzegu jeszcze nie było! Prezentujemy wszystkie osoby, które do tej pory zadeklarowały swój start w wyborach 7 kwietnia.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". 📢 Szalona zabawa i tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach! Nowe zdjęcia z nieoficjalnej części imprezy Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 9 lutego, w hotelu Dyminy. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją blisko dwieście osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Piękna studniówka 2024 i wspaniały polonez Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Zobacz zdjęcia z oficjalnej części balu W piątek, 9 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, a życzenia uczniom złożyła dyrektor Monika Biskup. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Hotelu Dyminy w Kielcach.

📢 Klub Planeta w Rozwadowie przeżywał oblężenie. Pamiętacie te wspaniałe imprezy? Zobacz nowe zdjęcia Dla dzisiejszych 30-, 40- i 50-latków nieistniejący obecnie Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie był miejscem wyjątkowym, bo to tam przez kilkanaście lat miały miejsce największe dyskoteki w tej części Podkarpacia. Norbi, Eddy Wata, Mario Bischin, Taito, C-Boll, DJ Kenneth... - to tylko niektórzy spośród dziesiątek gwarantów dobrej dyskotekowej zabawy w Klubie Planeta. Zapraszamy Was w kolejną podróż w przeszłość, być może odnajdziecie siebie na zdjęciach.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bawiono się do samego rana. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej nocy Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia generała Stefana Roweckiego „Grota” z Jędrzejowa rozpoczęła się o godzinie 19 w piątek, 9 lutego w bardzo popularnym w tym sezonie studniówkowym lokalu „Impresja” w Nagłowicach. Na balu maturalnym bawili się uczniowie z osobami towarzyszącymi, nauczyciele oraz rodzice.

📢 Gala Mistrzów Sportu miasta Radomia 2023. Poznaj laureatów w poszczególnych kategoriach, zobacz zdjęcia i wideo W piątek 9 lutego odbyła się doroczna Gala Mistrzów Sportu organizowana przez Prezydenta Miasta Radomia. Nagrody za osiągniecia sportowe w 2023 roku zostały wręczone w kilku kategoriach. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tej prestiżowe imprezy. 📢 Plejada gwiazd "Rolnika", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" na ostatkach w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej! Mamy zdjęcia Waldemar Gilas, gwiazda ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony", znana i lubiana uczestniczka ósmej edycji tego miłosnego show, Elżbieta Czabator, Józef Raciniewski, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" oraz wiele innych znanych uczestników programów "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" doskonale bawili się na ostatkach zorganizowanych w piątek, 9 lutego w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Zobaczcie na zdjęciach, jak na parkiecie szalało około 200 gości!

📢 Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! Podczas weekendu odbywają się ostatnie studniówki 2024 roku w Radomiu i regionie radomskim. Odwiedziliśmy przyszłych maturzystów z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał ich najważniejszy w życiu bal! 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bal rozpoczęto od tradycyjnego poloneza W piątek 9 lutego, na balu maturalnym w „Impresji” w Nagłowicach bawili się uczniowie z Zespołu Szkół numer 2 w Jędrzejowie. Zobaczcie zdjęcia z części oficjalnej studniówki jędrzejowskiego "Grota". 📢 Szalone tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Dużo się działo! Na tę chwilę młodzież czeka najbardziej! Już po części oficjalnej i stresie związanym z idealnym zatańczeniem poloneza przyszedł czas na prawdziwą zabawę. Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach sprawił, że parkiet w hotelu Dyminy aż iskrzył. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękny polonez i walc wiedeński - rozpoczął studniówkę 2024 w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia był Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał pięknie wykonany przez uczniów popularnego "Gastronomika" polonez. Zobacz zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, a później zabawa przez całą noc W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, życzenia od nauczycieli i rodziców, a później niesamowita zabawa!

📢 Zachwycająca studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w Leśnej Promenadzie w Piekoszowie. Zobaczcie zdjęcia z poloneza W piątek, 9 lutego, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza w Kielcach bawił się na swojej studniówce. Bal odbył się w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie. Zobaczcie transmisję na żywo z poloneza.

📢 Jakie stroje karnawałowe królują w tym sezonie? Sprawdziliśmy to w Galerii Planty w Kielcach. Najważniejsze elegancja i błysk! Sprawdziliśmy w kieleckiej Galerii Planty jakie stroje na karnawałową imprezę są najbardziej pożądane. Do wyboru było wiele ciekawych kreacji, zarówno dla pań i panów. Co się nosi na tegoroczne ostatki? Błysk - cekiny i brokat, a także suknie do kostek. Panowie zaś powinni postawić na klasyczne, granatowe garnitury. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Protest rolników z Przytyka i Potworowa. Sprzeciwiają się unijnej polityce. Zobacz zdjęcia W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski wyszli na drogi i ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny na terenie całego kraju. Na terenie regionu radomskiego odbyło się kilka protestów, które spowodowały ogromne utrudnienia. W protest włączyli się również rolnicy z Przytyka, Potworowa i całej zachodniej części regionu.

📢 W Sandomierzu trwa protest rolników. Ponad 300 maszyn rolniczych blokowało drogi dojazdowe do mostu na Wiśle! Było nerwowo My walczymy o to, abyśmy jedli zdrowe mięso, zdrowe warzywa i owoce, żebyśmy nie jedli tego z drukarek 3D – powiedział podczas protestu rolników w Sandomierzu Krzysztof Proć, jeden z organizatorów ogólnopolskiego protestów rolników na terenie powiatu sandomierskiego. Ponad 300 maszyn rolniczych blokuje drogi dojazdowe do mostu na Wiśle. W powiecie sandomierskim protest odbywa się także na rondzie w Łoniowie. Protest budzie wiele emocji.

📢 Historia Daleszyc zapisana w archiwalnych zdjęciach. Tak zmieniała się miejscowość Daleszyce dziś są siedzibą gminy i miastem położonym w powiecie kieleckim. Jak bardzo się zmieniły? Zobacz wyjątkowe zdjęcia udostępnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach. 📢 Strajk generalny rolników w powiecie pińczowskim. Droga krajowa numer była 78 zablokowana. Rolnicy przejechali z Pińczowa do Woli Żydowskiej W piątek, 9 lutego, w Pińczowie i Woli Żydowskiej protestowali rolnicy, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Było kilkaset osób, które przyjechały ponad 200 ciągnikami. Gospodarze chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec sprowadzania zboża z Ukrainy oraz polityce rolnej Unii Europejskiej.

📢 Oferty pracy w powiecie buskim. Jest praca za 11 700 brutto. Kto tyle dostanie? Oferty pracy w powiecie buskim w lutym 2024. Poszukiwani są głównie robotnicy, monterzy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi. Jest jedna oferta za prawie 12 tysięcy złotych. Zobacz, kto tyle zarobi. 📢 Protest generalny rolników w Radomiu. Na ulice miasta wyjechało ponad dwieście ciągników. Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 9 lutego zorganizowany został ogólnopolski protest rolników. Biorą w nim też udział rolnicy z całego regionu radomskiego. Na ulice Radomia wyjechało ponad dwieście ciągników maszyn rolniczych. Należy spodziewać się potężnych utrudnień niemal przez cały dzień. 📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

📢 Oto najlepsi nauczyciele, szkoły i przedszkola w Świętokrzyskiem! Za nami gala Plebiscytu Edukacyjnego 2023 Zakończył się Plebiscyt Edukacyjny 2023 organizowany przez "Echo Dnia". Laureatów nagrodziliśmy na uroczystej gali zorganizowanej w czwartek, 8 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury. Zobaczcie relację oraz zdjęcia z wydarzenia. W tym artykule przedstawiamy najlepszych nauczycieli, szkoły i przedszkola w Świętokrzyskiem! 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023. Poznajcie najlepszych nauczycieli w powiatach. Zobaczcie zdjęcia z gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Zakończył się Plebiscyt Edukacyjny organizowany przez "Echo Dnia". W czwartek, 8 lutego na uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach nagrodziliśmy zwycięzców. W tym artykule przedstawiamy laureatów w świętokrzyskich powiatach - najlepszych nauczycieli, szkoły i przedszkola.

📢 Wielka inwestycja nad zalewem w Cedzynie. Mają powstać tężnia, place zabaw, amfiteatr i inne atrakcje Place zabaw, kort tenisowy, strefa gier i rekreacji, scena z amfiteatrem oraz strefa wypoczynku, a nawet tężnia. Gmina Górno szykuje się do wielkiej inwestycji nad zalewem w Cedzynie koło Kielc. Zobaczcie szczegóły.

📢 Bal seniora w Radomiu. Wspaniałe stroje, atmosfera i zabawa podczas drugiego dnia. Zobacz nowe zdjęcia z wydarzenia W środę, 7 lutego w hali przy ulicy Struga w Radomiu odbyła się druga tura Radomskiego Balu Seniora. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. W zabawie wzięło udział aż sześćset osób! Był smaczny poczęstunek, muzyka i tańce na parkiecie! Zobaczcie nowe zdjęcia ze środowej imprezy.

📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Planeta w Rozwadowie. Popatrzcie na zdjęcia, być może znajdziecie siebie lub znajomych - wspomnienia odżyją Dyskoteki, osiemnastki, półmetki, andrzejki, techno party i koncerty znanych DJ-ów i artystów z Polski i nie tylko - przez lata Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie tętnił życiem. Zabieramy was w podróż do przeszłości - tym razem trzecia porcja zdjęć z Klubu Planeta. Być może odnajdziecie siebie lub znajomych.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie. Bal maturzystów w Pałacu w Konarach W sobotni wieczór maturzyści Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie świętują swoją studniówkę. Na balu w Pałacu w Konarach bawią się uczniowie czterech klas technikum popularnych "Koszarów". Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia! 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Opuszczona szkoła w Pardołowie. Tutaj czas się zatrzymał. Zobaczcie zdjęcia Opuszczona szkoła w Pardołowie w gminie Stąporków wciąż niszczeje i szpeci krajobraz miejscowości. Z prośbą o przypomnienie jej historii oraz faktu, że budynek nadal jest wystawiony na sprzedaż, zwrócił się do nas jeden z mieszkańców wsi. - Budynek jest w fatalnym stanie. Żal patrzeć, jak nikt z tym nic nie robi - napisał do nas czytelnik.

