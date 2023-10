Prasówka 12.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2023 na luzie. Wspólne pieczenie szarlotki w domu burmistrza Działoszyc Stanisława Porady. Będzie nią częstował w Skalbmierzu”?

📢 27 milionów złotych z Polskiego Ładu na rewitalizację Ciuchci Ponidzie w Jędrzejowie. Co zostanie zrobione za te pieniądze? W środę, 11 października w Jędrzejowie odbyło się uroczyste przekazanie promesy z pieniędzmi z ósmego naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rzecz jędrzejowskiej Ciuchci Ponidzie. Na remont kolejki przekazano 27 milionów złotych. Promesę wręczył wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Dzięki temu za cztery lata pasażerowie kolejki będą nareszcie mogli dojechać z Jędrzejowa do Pińczowa.

📢 Oto historia miłosna pary ze Skarżyska-Kamiennej, która jest razem od 73 lat. Według państwa Kania, najważniejsze to robić wszystko razem! Przeżyć w małżeństwie 73 lata w miłości i wzajemnym szacunku to wyczyn, którego wielu może pozazdrościć. Taką właśnie historią mogą pochwalić się państwo Kania, mieszkający w Skarżysku-Kamiennej. Jak mówią - najważniejsze to pieszczotliwie się do siebie zwracać i robić wszystko razem. Od wizyty w markecie po wakacyjne wycieczki i imprezy rodzinne. Rozdzielili się tylko raz, kiedy obie ich wnuczki miały komunię tego samego dnia. Poznajcie historię tej miłości. Zobaczcie zdjęcia pary.

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Zawichoście oddano po remoncie ośrodek zdrowia. Jest wiele udogodnień i nowości. Zobacz wideo i zdjęcia Jasne i bardziej dostępne pomieszczenia, lepsze rozwiązania komunikacyjne, wyremontowane schody zewnętrzne i barierki oraz zakład rehabilitacji, którego do tej pory nie było - to nowe oblicze Przychodni Zdrowia w Zawichoście. Budynek przeszedł gruntowny remont, na który pacjenci i pracownicy czekali od wielu lat.

📢 Wyjątkowe zaręczyny najlepszego strzelca Radomiaka Radom. Mamy zdjęcia i film z tej niecodziennej chwili dla Pedro Henrique i jego wybranki Najlepszy strzelec Radomiaka i jednocześnie wicekról klasyfikacji najlepszych snajperów w Polsce, a więc Pedro Henrique pożytecznie wykorzystał nieco dłuższą, niż zazwyczaj przerwę w treningach. Otóż po meczu z ŁKS-em Łódź, a więc zespołem z którym Zieloni wygrali 3:0 a Brazylijczyk zdobył swojego siódmego gola w sezonie, Henrique postanowił się zaręczyć. Zrobił to wyjątkowym stylu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z zaręczyn. 📢 Ostatni newralgiczny odcinek S74 będzie przebudowany! Jednopasmowa jezdnia na trasie Cedzyna-Łagów zamieni się w drogę ekspresową Jeden z ostatnich newralgicznych odcinków drogi S74 prowadzącej między innymi przez województwo świętokrzyskie będzie przebudowany. Trasa Cedzyna - Łagów, rozpoczynająca się za znanym wszystkim "Rondem Małysza" będzie gruntownie wyremontowana i zamieni się w drogę ekspresową. W tej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła już ofertę w postępowaniu przetargowym.

📢 Cenny obraz Jacka Malczewskiego w darze na stulecie dla Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu Cenny, bo warty ponad milion dwieście tysięcy złotych obraz Jacka Malczewskiego otrzymało w darze od Samorządu Mazowsza na swoje stulecie Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Uroczystość przekazania odbyła się w środę, 11 października. 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 12 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 12.10.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 12 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 12.10.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 "Czyste serca" 2023 wręczone w Kielcach. Nagrody wojewody świętokrzyskiego w hołdzie Markowi Kotańskiemu przyznane. Zobaczcie zdjęcia Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył w środę, 11 października statuetki "Czyste serce". Laureaci zostali nagrodzeni za szlachetną i bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Podczas gali w urzędzie wojewódzkim otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

📢 Wielki sukces uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych z Sichowa. Zostali mistrzami Polski Szkół Rolniczych w Przeciąganiu Liny Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym przywieźli worek medali z Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Przeciąganiu Liny. W sumie zdobyli 5 krążków, w tym 3 złote. Nic w tym dziwnego, ponieważ ta dyscyplina w placówce z Sichowa ma już ponad 20-letnią tradycję. 📢 W Jędrzejowie wpadł podejrzany o włamania. W dwóch miejscach nagrały go kamery Nawet po 10 lat więzienia może grozić kobiecie i mężczyźnie zatrzymanym przez jędrzejowskich policjantów. Para jest podejrzana między innymi o włamanie do samochodu. 📢 Podpisano umowę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S74 Łagów - Opatów. Koniec prac przewidywany na 2027 rok. Zobacz film i zdjęcia Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz pochodzący ze Skarżyska wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, budowa odcinka drogi ekspresowej S74 z Łagowa do Opatowa staje się faktem. W środę, 11 października zwołano w tej sprawie konferencję, w której opowiedziano o szczegółach inwestycji i podpisano umowę z wykonawcą. Wiemy już, że na wykonanie prac zaplanowano 39 miesięcy, a odcinek S74 będzie kosztował około 630 milionów złotych. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Oświadczenie majątkowe poseł Anny Kwiecień na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez poseł Prawa i Sprawiedliwości Anny Kwiecień. Co było w jej oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Wybory 2023. Najciekawsze fakty o kandydatach do Sejmu i Senatu ze Świętokrzyskiego. Kto najstarszy, kto najmłodszy? Kim są liderzy? Wybory parlamentarne już w niedzielę, 15 października 2023 roku. Zebraliśmy najważniejsze informacje o kandydatach do Sejmu i Senatu w Świętokrzyskiem. Poznajcie najstarszych i najmłodszych na listach. Zobaczcie kim są liderzy oraz jakie zawody są najliczniej reprezentowane.

📢 Świetny spektakl we włoszczowskim "Staszicu" na finał Ogólnopolskiego Projektu "Mistrzyni Szymborska". Zobaczcie zdjęcia Zespół Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie świętował 100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Jubileusz stał się niepowtarzalną okazją do refleksji nad fenomenem twórczości Noblistki.

📢 Remont ulicy na Osiedlu Brożka we Włoszczowie. Sprawdźcie stan prac. Zobaczcie zdjęcia Od kwietnia trwa remont drogi na Osiedlu Brożka we Włoszczowie. To jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji gminnych o wartości prawie 5 milionów złotych. 📢 Pojechali do Izraela spełnić marzenie o drugim ślubie. Po weselu usłyszeli wybuchy bomb! Małżeństwo ze Świętokrzyskiego jest już bezpieczne To miało być spełnienie marzeń. Kiedy po 25 - latach małżeństwa odnawiali śluby w Kanie Galilejskiej, a potem bawili się na swoim "drugim weselu", nie mieli pojęcia, że niebawem usłyszą wybuchy bomb. Ewa i Dariusz Frączakowie z miejscowości Występy, w powiecie włoszczowskim przeżyli chwile grozy w Izraelu. Widzieli uzbrojonych po uszy funkcjonariuszy wojska i policji zmierzających do Strefy Gazy, przez okna hotelu obserwowali grupy zamaskowanych bojowników jeżdżących na motorach, a na lotnisku chowali się w schronie, bo chwilę przed wylotem miał miejsce alarm bombowy. Dziś małżonkowie są już bezpieczni w Polsce i podzielili się z nami swoją poruszającą historią.

📢 Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie. Sprawdźcie postęp prac. Zobaczcie zdjęcia Trwa przebudowa drogi powiatowej - ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie. Postęp prac jest widoczny. 📢 Ponad 800 metrów powiatowej drogi gruntowej zyska nawierzchnię asfaltową. Będzie to skrót do drogi Włoszczowa - Jędrzejów. Umowa podpisana W środę, 4 października, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie Norbert Gąsieniec podpisał z Katarzyną Kmitą – właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KAMI” z Kurzelowa, umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej numer 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej numer 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”.

📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku powstaje we Włoszczowie. Jest duże zainteresowanie W Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PCK-R we Włoszczowie. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

📢 Nadchodzi piątek trzynastego. Oto rzeczy, które przynoszą pecha. Natychmiast pozbądź się ich ze swojego domu! Bądź gotów na piątek 13 Zbliża się piątek, 13 października. Piątek trzynastego kojarzy się z najbardziej pechowym dniem w roku. Wszyscy marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy, do swoich domów straszliwego pecha. Przedstawiamy rzeczy, których lepiej nie trzymać w mieszkaniu — grożą straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Oświadczenie majątkowe posła Marka Suskiego na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 21. Marsz Szlakiem Legionów przeszedł z Jakubowic do Jakubowic. Tu stacjonował Piłsudski Po raz 21. z Jakubowic do Jakubowic przeszedł Marsz Szlakiem Legionów. Ta miejscowość wymagała wyróżnienia, bo w latach 1914 i 1915 tam właśnie stacjonował Józef Piłsudski wraz z legionistami.

📢 Inauguracja roku akademickiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ruszył nowy kierunek. Zobacz zdjęcia Po trzech miesiącach wakacji studenci kierunku lekarskiego, ratownictwa, fizjoterapii, wychowania fizycznego, dietetyki, kosmetologii, pielęgniarstwa i położnictwa wrócili w mury Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od tego roku dołączają do nich również studenci nowo otwartego kierunku - farmacji. 📢 Oświadczenie majątkowe posła Konrada Frysztaka na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Koalicji Obywatelskiej Konrada Frysztaka. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Szukasz działki budowlanej w Kielcach i okolicy? Sprawdź ile kosztują. Oto najciekawsze oferty Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną w Kielcach? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Wypadek na Armii Krajowej w Kielcach, uczestniczyły w nim trzy auta. Jednym z nich kierował policjant Trzy samochody: opel i dwa citroeny brały udział w wypadku, który rozegrał się w środowy poranek na ulicy Armii Krajowej w Kielcach. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy jednym z nich kierował policjant w swoim wolnym czasie.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu stalowowolskiego w Podkarpackiem do Sejmu i Senatu. Do Sejmu kandyduje 8 osób, do Senatu 2 Wybory parlamentarne już w niedzielę 2023 roku. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w powiecie stalowowolskim w województwie podkarpackim, pochodzących ze stalowowolskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu, kandyduje 8 osób do Sejmu i 2 do Senatu. Poznajmy ich bliżej.

📢 Konecki Uniwersytet Trzeciego wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Były życzenia, plany i program artystyczny Pieśń „Gaudamus igitur” zabrzmiała na wtorkowym spotkaniu w Koneckim Centrum Kultury, które zainaugurowało nowy rok akademicki 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Aktywni w Końskich”. Był program artystyczny i plany działalności. 📢 Tragiczny wypadek w Wiślicy. Samochód potrącił człowieka, który zginął na miejscu 54-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego we wtorkowy wieczór doszło w Wiślicy w powiecie buskim. Potrącił go samochód. 📢 Prawie 250 milionów złotych na drogi w województwie świętokrzyskim. Są wyniki kolejnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Rekordowa kwota blisko 245 milionów złotych trafi do województwa świętokrzyskiego w ramach najnowszego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Takie pieniądze trafią do naszych samorządów na realizację inwestycji drogowych w 2024 roku. W tym rozdaniu, rządowe wsparcie uzyskało aż 200 zadań, w tym 53 powiatowe i 147 gminnych. Gdzie i na jakie inwestycje trafią pieniądze? Sprawdźcie.

📢 Oto horoskop dzienny na środę 11 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 11.10.2023 Horoskop dzienny na środę, 11 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 11.10.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Oświadczenie majątkowe posła Mariusza Goska na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Goska. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Hala widowiskowo sportowa powstanie przy liceum w Iłży. Nowinę ogłoszono na pięknej uroczystości Hala widowiskowo sportowa powstanie przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Iłży. Taką decyzję ogłosił starosta radomski Waldemar Trelka podczas, akademii z okazji Dnia Nauczyciela, która miała miejsce w placówce. Oprócz tej ważniej informacji był też czas na przyznanie nagród dla nauczycieli i stypendiów dla uczniów. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Koń wbiegł pod samochód. Groźna sytuacja w miejscowości Drygulec w gminie Wojciechowice Koń zginął w kolizji, do jakiej doszło we wtorek przed godziną 5.30 w miejscowości Drygulec w gminie Wojciechowice. - Zwierzę wybiegło z pobocza wprost przed maskę przejeżdżającego forda mondeo. Koń nie przeżył. 47-latka kierująca autem została przewieziona do szpitala na badania. Kobieta miała uraz ręki – mówiła aspirant Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie i dodawała, że trwa ustalanie, do kogo należał koń. 📢 Oświadczenie majątkowe posła Piotra Wawrzyka na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wawrzyka. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Noe Park z Skarżysku. Dotarły już pierwsze elementy. Bajkowe figury robią wrażenie! Zobacz zdjęcia Na Bernatce w Skarżysku-Kamiennej powstaje rodzinny park rozrywki Noe Park, który ma przyciągnąć turystów z całego regionu świętokrzyskiego i spoza niego. Ma to być miejsce rozrywki, rekreacji i edukacji. W Skarżysku są już pierwsze bajkowe figury, które czekają na montaż. Prezentują się niesamowicie. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Oto największe firmy w Kielcach. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z Kielc z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Poseł Michał Cieślak na targowisku w Pińczowie. Promował program Lokalna Półka. Na czym polega? We wtorek, 10 października, na targowisku w Pińczowie gościł poseł Michał Cieślak. Rozmawiał z rolnikami, sprzedawcami i klientami o najnowszej propozycji programowej Zjednoczonej Prawicy o nazwie "Lokalna Półka". To postulat, w myśl którego znaczna część artykułów spożywczych w marketach ma pochodzić od lokalnych producentów. Jakie są zalety tego rozwiązania?

📢 Sentymentalny szklany spacer przez stary Tarnobrzeg. Widok tych miejsc budzi ciekawość i wspomnienia. Zobacz zdjęcia i film W Tarnobrzegu stanęły kolejne tablice ze szkła ukazujące historię miasta - budynki, które nie przetrwały próby czasu oraz miejsca, które zmieniły się nie do poznania. Budząca ciekawość atrakcja powstała w ramach projektu Szklany Spacer, zapoczątkowanego przez urząd miasta i firmę NSG Group w zeszłym roku nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Teraz można wybrać się na sentymentalny spacer przez stary Tarnobrzeg. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Święto Pieczonego Ziemniaka w Śmiechowicach w gminie Samborzec. Były śpiewy, tańce i smaczny poczęstunek Święto Pieczonego Ziemniaka, jakie zorganizowano w Śmiechowicach w gminie Samborzec było okazją do integracji mieszkańców całej gminy. Były śpiewy, tańce i smaczny poczęstunek z pieczonym ziemniakiem.

📢 Posterunek w Goździe w powiecie radomskim otwarty. Budowa trwała kilka miesięcy. Policja wróciła do Gozdu na stałe po 11 latach Gmina przekazała działkę, policja wyłożyła pieniądze i w zaledwie kilka miesięcy udało się wybudować posterunek w Goździe. We wtorek 10 października odbyło się jego otwarcie. Jak podkreślano posterunek ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, którzy zresztą postulowali o jego odtworzenie.

📢 Wybory 2023. Stanisław Porada na targu w Pińczowie spotkał się z mieszkańcami. Namawiał do... uśmiechu We wtorek, 10 października, na targowisku w Pińczowie z mieszkańcami spotkał się Stanisław Porada, kandydat na posła i burmistrz Działoszyc. Kontynuuje on swoją nieszablonową kampanię wyborczą. Tym razem, prócz porów, rozdawał mieszkańcom słodkie bułki i cukierki. Przy okazji namawiał do uśmiechu i pozytywnego nastawienia do życia.

📢 Wypadek w miejscowości Chobrzany. Potrącona kobieta i dziecko, wezwano śmigłowiec Kobieta i dziecko zostali potrącone przez samochód w miejscowości Chobrzany w gminie Samborzec (powiat sandomierski) - przekazywały służby ratownicze. Trwa akcja na miejscu zdarzenia. 📢 Oświadczenie majątkowe posła Krzysztofa Bosaka na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Oto oświadczenie majątkowe posła Zbigniewa Ziobro na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Zbigniewa Ziobro, szefa Solidarnej Polski, Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz. 📢 Nowe połączenia z lotniska w Radomiu. WizzAir będzie latał do cypryjskiej Larnaki. Zapis konferencji i transmisji LIVE Polskie Porty Lotnicze ogłosiły we wtorek 10 października jesienno - zimową siatkę połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Warszawa Radom. Po godzinie 13:30 rozpoczęła się konferencja prasowa. Co najważniejsze - ogłoszono, że WizzAir będzie latał do cypryjskiej Larnaki. Poniżej sprawdź zapis transmisji LIVE z konferencji.

📢 Oto najpiękniejsze perfumy na jesień 2023. Top 10 otulających klasyków i nowości wśród zapachów dla pań Jesienią możemy sobie pozwolić na ciężkie i orientalne zapachy. Są one odskocznią od subtelnych i cytrusowych zapachów letnich. Zobaczcie TOP 10 zapachów dla pań. Są wśród nich zarówno klasyki jak i perfumeryjne nowości. 📢 11 października - Dzień Dziewczyny. Oto najlepsze memy z dziewczynami i o dziewczynach. Uśmiejecie się do łez 11 października ro Dzień Dziewczyn. Święto poświęcone jest wszystkim młodym kobietom. A jak widzą dziewczyny internauci? Zobaczcie najlepsze memy. Dobry humor gwarantowany.

📢 Polskie banknoty z czasów PRL-u. Oto jak wyglądały. Pamiętacie je jeszcze? Denominacja to reforma walutowa, wymiana znajdujących się w obiegu pieniędzy w państwie, a wymiana ta związana jest ze zmianą nazwy lub z obniżeniem nominału pieniądza. W powojennej Polsce mieliśmy z nią do czynienia dwukrotnie - w roku 1950 i 1995. A jak wyglądały polskie banknoty i jakie miały nominały? Zobaczcie w galerii.

📢 Oświadczenie majątkowe poseł Anny Krupki na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości, Annę Krupkę. Co było w jej oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz. 📢 Na przeprosiny, z podziękowaniem i wyznaniem miłości. Zaskakująca nowość w kawiarni "Cztery Pory Roku" w Kielcach. Zobacz zdjęcia i film Można przeprosić, wyznać miłość lub pogratulować awansu – w kieleckiej kawiarni „Cztery Pory Roku” do oferty weszły bento torty, czyli personalizowany deser dostępny od ręki, na którym napisać i narysować możemy, co tylko chcemy. Porcja jest idealna na raz i nada się na prezent dla łasuchów. Poza tym w lokalu zrobiło się już mocno jesiennie i znajdziemy sporo nowości.

📢 Nowa inwestycja mieszkaniowa w Radomiu. Apartamenty Horizon to dwa duże wieżowce na Osiedlu Akademickim. Zobaczcie wizualizacje Nowa inwestycja mieszkaniowa ruszyła w Radomiu, na Osiedlu Akademickim. Pomiędzy ulicami Pułaskiego i Akademicką powstają Apartamenty Horizon, dwa duże 9-piętrowe wieżowce w których znajdzie się blisko 300 mieszkań.

📢 Miss z Kielc i Łopuszna przeżyły przygodę w Afryce. Reprezentowały Świętokrzyskie w konkursie Foto Models Poland Niezwykłą przygodę w Afryce przeżyły trzy dziewczyny ze Świętokrzyskiego. Aleksandra Mierzwińska i Gabriela Piątek z Kielc oraz Gabriela Perz z Łopuszna reprezentowały tam region w Konkursie Foto Models Poland. Na wyspie Dżerba w Tunezji w dniach 1-8 października działo się bardzo wiele. Zobaczcie zdjęcia z fascynującej wyprawy. 📢 Nieoczekiwana zmiana miejsc. Pościg za volvo pod Staszowem i zamieszanie z kierowcą Na widok policji zasłonił twarz, nie zatrzymał się do kontroli, podawał cudze dane osobowe i w dodatku był poszukiwany – takie grzechy miał na sumieniu 34-letni mężczyzna z Tarnobrzega, zatrzymany przez policjantów ze Staszowa.

📢 Wielkie zmiany u Joanny Opozdy! Przeprowadziła się do nowego domu. Tak teraz mieszka i żyje znana aktorka Joanna Opozda pochwaliła się swoim fanom na Instagramie wspaniałą nowiną. Pochodząca z Buka-Zdroju aktorka wreszcie przeprowadziła się do swojego nowego domu, którego wykończenie trwało od wielu miesięcy. Zobaczcie, w jakich luksusach teraz mieszka i żyje Asia wraz z synkiem Vincentem. 📢 Gigantyczny kompleks sportowo - rekreacyjny za grube miliony powstanie w Piekoszowie! Zobaczcie, jak będzie wyglądał. Mamy WIZUALIZACJE To już pewne. Na 4.5 hektarowej działce w Piekoszowie powstanie nowoczesny kompleks sportowo - rekreacyjny. Będzie pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie wraz z trybunami, bieżnia o długości 400 metrów, budynek socjalno–gospodarczy z szatniami, toaletami i z pomieszczeniami biurowymi o powierzchni 800 metrów kwadratowych, dwa boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci i strefa relaksu. Gmina Piekoszów otrzymała na inwestycję rekordowe dofinansowanie z programu Polski Ład. Zobaczcie wizualizacje obiektu.

📢 30 milionów złotych dla Stalowej Woli na rozpoczęcie budowy aquaparku. Zobacz zdjęcia Planowana budowa aquaparku w Stalowej Woli została dofinansowana kwotą 30 milionów złotych w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 📢 Beata Szydło, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w Skarżysku-Kamiennej. Kto był na spotkaniu w Ostrej Bramie? W poniedziałek, 9 października do Skarżyska-Kamiennej zawitała Beata Szydło. Europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości spotkała się z mieszkańcami w skarżyskim Sanktuarium w Ostrej Bramie. Zachęcała wszystkich do głosowania oraz przedstawiła partyjne postulaty. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze spotkania.

📢 W Sandomierzu podsumowano budowę ważnej inwestycji przeciwpowodziowej. Kosztowała ponad 200 milionów złotych Kończymy dziś inwestycję wieloletnią, która zabezpiecza prawobrzeżny Sandomierz, teren osiedla mieszkaniowego i największy zakład Hutę Szkła przed powodzią - powiedział Marcin Marzec burmistrz Sandomierza podczas oficjalnego zakończenia zadania pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Uczestniczył w nim też wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Inwestycje realizowano kilka lat a wartość projektu to ponad 200 milionów złotych.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę kandydydujących z powiatu kieleckiego do Sejmu i Senatu. Łącznie wystartuje 51 osób Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających z powiecie kieleckim, którzy chcą dostać się do Sejmu i Senatu. Wszystkich kandydatów do Sejmu z powiatu kieleckiego jest 50. Do Senatu z okręgu 83, obejmującego powiat kielecki oraz miasto na prawach powiatu Kielce stratuje 5 osób w tym 1 z powiatu kieleckiego. Poznajmy bliżej naszych kandydatów.

📢 Jest praca w Jędrzejowie i w powiecie jędrzejowskim Zobacz najnowsze oferty Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie posiada bazę ofert pracy, która jest aktualizowana na bieżąco. W ostatnim czasie pojawiły się w niej kolejne propozycje. Co można znaleźć wśród ofert? Sprawdziliśmy. 📢 Policyjna uroczystość w Kielcach. Było ślubowanie młodych policjantów i odznaczenia dla doświadczonych 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło ślubowanie podczas uroczystości, jaka odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie w komendzie wojewódzkiej.

📢 Co robią byłe gwiazdy Vive Kielce? Poznaj losy znanych piłkarzy ręcznych po zakończeniu kariery w Kielcach. Zobacz zdjęcia Kiedyś bronili barw Vive Kielce. Teraz trenują, grają i prowadzą własne biznesy. Co robią takie gwiazdy piłki ręcznej jak Sławomir Szmal, Grzegorz Tkaczyk, czy Uros Zorman? Sprawdź naszą galerię zdjęć. 📢 Weekendowe grzybobranie w Świętokrzyskiem. To czas borowików i kani. Zobacz zbiory W miniony weekend świętokrzyscy grzybiarze licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków i kani. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z soboty i niedzieli, 7 i 8 października 2023. 📢 Nocny przemarsz z pochodniami Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Niezwykłe widowisko na zakończenie odpustu Wincentego Kadłubka Głośny, z trąbą i bębnami, z ognistymi pochodniami - nocny przemarsz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej szlakiem mistrza Kadłubka zakończył tegoroczny odpust błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Niezwykłe widowisko zakończyło jubileusz 800-lecia jego śmierci.

📢 13. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Karwowa. Mnóstwo wiernych z całej Diecezji Sandomierskiej W sobotę do Włostowa przyjechało parę tysięcy ludzi. W parafii, na terenie której leży Karwów, miejsce urodzenia błogosławionego Wincentego Kadłubka, patrona diecezji, odbyła się 13. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Duży wybór jesiennych ubrań na targu w Wierzbicy pod Radomiem. Modne kurtki, budy, sukienki. Zobaczy co można było znaleźć na straganach Zrobiło się zimniej czas skompletować garderobę na jesień. W niedzielę 8 października na targu w Wierzbicy pod Radomiem można było kupić modne kurtki, płaszcze czy buty. Był olbrzymi wybór swetrów czy bluz. Ale nie brakowało też sukienek, spódnic czy garniturów. Ale handlowano też owocami, warzywami, garnkami, były sadzonki drzew i wiele innych rzeczy. Zakupy robili mieszkańcy regionu.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Kielcach i okolicy.

📢 Oto największe firmy województwa świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 to gigantyczne przychody i olbrzymie zyski. Kto na prowadzeniu? Już po raz szesnasty prezentujemy listę 100 naszych największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. Sprawdź, które przedsiębiorstwa mają najwyższe przychody i zyski. 📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

