Prasówka 12.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na wtorek, 12 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 12.12.2023”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 12 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 12.12.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 12 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 12.12.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Czarni Radom kontra Asseco Resovia Rzeszów. Cheerleaders Vibes Radom dały niesamowity świąteczny pokaz tańca! Zobacz zdjęcia W poniedziałkowy wieczór siatkarze Enea Czarnych Radom podejmowali Asseco Resovię Rzeszów. Wojskowi oczarowali publiczność w pierwszym secie. Za to pomiędzy dwoma partiami brylowały cheerleaderki z radomskiego klubu Vibes. Zobacz ich efektowny występ!

📢 Lata 90 w krzywym zwierciadle? Nie! Tak było naprawdę. Oto najlepsze memy o latach 90-tych Lata 90., czasy ortalionowych dresów i kultowych hitów muzycznych, to źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych internautów. Śmieszne memy przeniosą was w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez, ale też wzruszą.

Prasówka 12.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczyste otwarcie nowoczesnego boiska Orląt Kielce i świąteczne spotkanie młodych piłkarzy, ich rodziców i trenerów. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 grudnia, odbyło się uroczyste otwarcie boiska Orląt Kielce. Będzie służyło wszystkim zespołom Akademii Piłkarskiej Orlęta Kielce oraz zespołowi seniorów grającemu w RS Active 4 Lidze. Będzie też mogło być wynajmowane przez inne podmioty do treningów, meczów oraz turniejów. Później w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się świąteczne spotkanie młodych piłkarzy Orląt, ich rodziców oraz trenerów.

📢 Donald Tusk wybrany premierem przez sejm. Ministrowie ze Świętokrzyskiego w rządzie: Okła-Drewnowicz, Siekierski i Sienkiewicz Po raz pierwszy w historii województwo świętokrzyskie będzie miało aż trzech ministrów. Tak ma być w nowym rządzie premiera Donalda Tuska, który został wybrany przez sejm 11 grudnia. Teki ministerialne mają objąć świętokrzyscy posłowie: Marzena Okła-Drewnowicz i Czesław Siekierski oraz były świętokrzyski poseł pochodzący z naszego regionu Bartłomiej Sienkiewicz. 📢 Enea Czarni Radom przegrali z Asseco Resovią Rzeszów. Byłeś na siatkarskim meczu PlusLigi? Znajdź się na zdjęciach Enea Czarni Radom, po premierowym triumfie w sezonie w Częstochowie mieli chrapkę na podtrzymanie zwycięskiej serii. Sęk w tym, że na ich drodze stanęła faworyzowana drużyna Asseco Resovii Rzeszów. Zobacz zdjęcia z trybun. 📢 Naszpikowany technologią Park Legend w Nowej Słupi robi furorę wśród zwiedzających! Jest magicznie i przerażająco. Zobaczcie film i zdjęcia Jest mega nowoczesny i naszpikowany technologią! Turyści zamiast oglądać tradycyjne gabloty muzealne krążą wśród postaci z legend, a potem wchodzą do sali piekieł, oglądają nasze atrakcje turystyczne oraz oczywiście piękne czarownice rodem z Łysej Góry. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich robi furorę wśród zwiedzających, od sierpnia tego roku odwiedziło go już 32 tysiące osób. Zobaczcie na filmie i zdjęciach, jak Park Legend wygląda od środka.

📢 Jest ekologicznie! Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach podłączone do miejskiej sieci. Zobacz zdjęcia Czekaliśmy na tę inwestycję 20 lat – mówił profesor Stanisław Góźdź. Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki przebudowie systemu ogrzewania tych placówek, zlikwidowano powodującą zanieczyszczenia kotłownię węglową. Będzie więc ekologicznie.

📢 Radosław Witkowski podsumował pracę na stanowisku prezydenta Radomia i ogłosił ponowy start w wyborach W poniedziałek, 9 grudnia w Kamienicy Deskurów odbyło się podsumowanie dziewięciu lat pracy Radosława Witkowskiego na stanowisku prezydenta Radomia. Podczas uroczystości goście mogli zobaczyć, jak zmieniało się miasto od 2014 roku. Radosław Witkowski ogłosił też start w wyborach samorządowych w 2024 roku. Informowaliśmy o tym już przed kilkoma tygodniami.

📢 Włoszczowski Powiatowy Konkurs „Ciasto Bożonarodzeniowe” rozstrzygnięty. Zobaczcie zdjęcia Pięcioosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzaty Gusty wyłoniła laureatów Powiatowego Konkursu „Ciasto Bożonarodzeniowe”. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

📢 Bianka Kwiatek została Miss Ostrowca Świętokrzyskiego 2023. Zobacz wyniki i filmy z finału W niedzielę 3 grudnia w Ostrowieckim Browarze Kultury odbył się finał Miss Ostrowca i Powiatu Ostrowieckiego. Koronę i tytuł Miss Ostrowca otrzymała Bianka Kwiatek. Zobaczcie pełne wyniki oraz wideo relację z uroczystej gali. 📢 Roksana Oraniec z Ćmielowa w wyborach Miss World Noble Queen 2023 w Malezji. Zobacz nowe zdjęcia z konkursu 26-letnia Roksana Oraniec z Ćmielowa w powiecie ostrowieckim walczy o koronę podczas konkursu Miss World Noble Queen 2023, który odbywa się w Malezji. Podczas wydarzenia kandydatki biorą udział w wielu sesjach fotograficznych. Zobaczcie, jak prezentuje się reprezentantka Polski.

📢 Piękny finał historii listu do świętego Mikołaja, który poruszył serca wielu osób. Marzenie 8-latka ze Skarżyska się spełniło! Kilkanaście dni temu 8-letni chłopiec ze Skarżyska-Kamiennej napisał wzruszający list do Świętego Mikołaja. Pisał, że niedawno zmarł dziadek i mieszka teraz z babcią, a prosi o możliwość... uczestniczenia w zajęciach piłkarskich. List szczęśliwie trafił do drużyny Dziki Skarżysko i finał historii wyciska łzy szczęścia. 📢 Spotkanie wigilijne w Cudzynowicach w ramach Dania Wspólnych Chwil. Pyszne dania, wspólny śpiew i słodkie upominki. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 czerwca odbyło się w Cudzynowicach (gmina Kazimierza Wielka) trzecie i zarazem ostatnie spotkanie z cyklu Danie Wspólnych Chwil zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Biedronki 📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli. Mają pasję, wiedzę i kompetencje Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Dyrektor szkoły lub przedszkola. Wszyscy mają w sobie pasję, wiedzę i umiejętność zarządzania. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich dyrektorów, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Sławnie przyciągnął sporo mieszkańców. Kapela Ciupaga rozgrzała publiczność. Zobacz NOWE zdjęcia W Sławnie w gminie Wolanów odbył się II Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy. Wieczorem publiczność rozgrzała Kapela Góralska Ciupaga. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele akademiccy w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Akademicki. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią wśród swoich studentów. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli akademickich, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Uczniowie ich uwielbiają Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej. Wszyscy mają w sobie pasję i świetny kontakt z uczniami. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas 0-III w województwie świętokrzyskim. Uwielbiani przez uczniów, doceniani przez rodziców Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Klas 0-III. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie nauczycieli klas 0-III, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas IV-VIII w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Klas IV-VIII. Wszyscy mają w sobie pasję i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Cieszą się też autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz TOP 10 nauczycieli, którzy zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsze świętokrzyskie nauczycielki przedszkoli. Mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie przedszkolanki, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele z regionu radomskiego na Mazowszu. To oni wygrali wojewódzki plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w etapie wojewódzkim w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach pochodzących z regionu radomskiego. Do 20 grudnia potrwa głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie. 📢 W Chmielniku odpalono święta! Cudowna atmosfera, kiermasz i moc świątecznych atrakcji. Zobaczcie czarujące zdjęcia i wideo Wspaniała atmosfera, świąteczne smaki i zapachy oraz wyjątkowe świąteczne iluminacje - w niedzielę, 10 grudnia na rynku w Chmielniku odpalono święta. Było mnóstwo stoisk z bożonarodzeniowymi drobiazgami i pysznościami, występy artystyczne oraz rozświetlenie świątecznych iluminacji. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Piękny Kiermasz Świąteczny w Wodzisławiu. Tłumy mieszkańców, tradycyjne potrawy i Mikołaj na rynku miejskim. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 grudnia na Rynku w Wodzisławiu odbył się Kiermasz Świąteczny na którym liczni mieszkańcy mogli zakupić rękodzieło oraz smaczne świąteczne potrawy. Na wodzisławskim Placu Wolności odpalono świąteczne iluminacje oraz przywitano Mikołaja, który odwiedził miasto, by spotkać się z dziećmi i dorosłymi. 📢 Pożar domu w Kolosach. Mężczyzna trafił do szpitala Osiem zastępów strażaków walczyło z pożarem, jaki wybuchł w poniedziałkowy ranek w Kolosach w powiecie kazimierskim. 68-letni właściciel domu trafił do szpitala.

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Tak dawniej obchodzono Wigilię Bożego Narodzenia w Świętokrzyskiem. Ależ zwyczaje! Zobaczcie film z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni Boże Narodzenie już wkrótce, dlatego warto przypomnieć sobie polskie tradycje świąteczne. Dlaczego panny na wydaniu liczyły sztachety w płocie? Jaki związek miały gwiazdy na wigilijnym niebie z obfitością jajek? I co było najważniejsze podczas wieczerzy wigilijnej? Na te wszystkie pytania odpowiedz poznamy w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Zobaczcie film. 📢 Groch z kapustą. Oto przepis na wigilijną kapustę z grochem Kapusta z grochem to jedno z obowiązkowych dań na wigilijnym stole. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczcie przepis. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychają do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Za nami pełen emocji finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciągał miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było Między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Nad Jeziorem Tarnobrzeskim morsy uczciły pamięć zmarłego Marcina Gwoździowskiego, współzałożyciela klubu BodyMors w Tarnobrzegu. Zdjęcia Cotygodniowe spotkanie nad Jeziorem Tarnobrzeskim zwolenników mroźnych kąpieli rozpoczęło się w smutnej zadumie. Morsujący uczcili minutą ciszy pamięć Marcina Gwoździowskiego, jednego z założycieli i pierwszego prezesa klubu sportowego BodyMors w Tarnobrzegu, który zmarł 8 grudnia w wieku 52 lat. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli. 📢 Kiermasz świąteczny w zamku w Baranowie Sandomierskim. Rękodzieło, świąteczne przysmaki i wspólne kolędowanie. Zobaczcie zdjęcia Za nami zamkowy kiermasz świąteczny w Baranowie Sandomierskim. W urokliwej scenerii Małego Wawelu artyści, rzemieślnicy i lokalni przedsiębiorcy z całego regionu zaprezentowali rękodzielnicze ozdoby, choinkowe dekoracje, przysmaki na świąteczny stół. Zadbano o niepowtarzalny klimat. Przed zamkiem stanęła szopka z alpakami, a na zaśnieżonym dziedzińcu sanie świętego Mikołaja. Wspólne kolędowanie z gminną orkiestrą dętą, Ocicankami i młodymi wokalistkami wprawiało w świąteczny nastrój. Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 II Gminna Parada Mikołajkowa w Baranowie Sandomierskim. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka. Zobacz zdjęcia Barwne, oświetlone zaprzęgi Świętego Mikołaja odwiedziły Baranów Sandomierski! Mieszkańcy znakomicie bawili się podczas II Gminnej Parady Mikołajkowej. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka, a niebo rozświetliły fajerwerki. Było wesoło i świątecznie. Zobaczcie zdjęcia z wielkiej imprezy. 📢 Magiczna Parada Mikołajkowo-Świąteczna przeszła ulicami Lipska. Było świątecznie! Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 grudnia na miejskim Rynku w Lipsku odbyła się wyjątkowa Parada Mikołajkowo-Świąteczna. Było bajecznie, magicznie i przede wszystkim świątecznie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Kielc i województwa świętokrzyskiego Wielu mieszkańców Kielc przyszło na mszę świętą ze swoimi lampionami lub świecami, aby odebrać światło betlejemskie i przynieść go do swoich domów. Wciąż jest to możliwe, ponieważ harcerze chętnie go przekażą następnym osobom, wystarczy zgłosić się ze swoim lampionem do najbliższego hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda. 📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" to najmłodszy uczestnik dziesiątej edycji. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 W niedzielę, 10 grudnia na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie pierwszy odcinek jubileuszowego, dziesiątego sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, który w tym sezonie jest najmłodszy i szuka kobiety swojego życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Dariusz z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Tak mieszka Sara z "Rolnik szuka żony". Wybranka Artura z Mazowsza pokazała wnętrza mieszkania i jak żyje na co dzień. Zobaczcie Sara pochodzi z Siedlec, ale na co dzień mieszka w Warszawie. W programie "Rolnik szuka żony 10" starała się zdobyć serce Artura z Mazowsza. I jak się okazało, piękna 23-latka oczarowała rolnika. To właśnie ją wybrał spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. W wyemitowanym w niedzielę odcinku programu Artur odwiedził Sarę w Warszawie i poznał jej mamę. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień piękna Sara.

📢 Tak mieszka Waldemar z "Rolnik szuka żony 10". To mężczyzna pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo Finał nowej, dziesiątej edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" coraz bliżej. Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 zbliża się finał jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" mieszka jak księżniczka. Ma imponujący dom i gospodarstwo! Zobacz zdjęcia Zbliża się finał nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna Derbiszewska z województwa wielkopolskiego. Spośród trzech panów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa wybrała 30-letniego Jakuba z Ostrowa Wielkopolskiego. Ich związek to największa niespodzianka dla fanów programu, ale wygląda na to, że między nimi narodziło się uczucie. Rolniczka pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Stok w Konarach już otwarty. W niedzielę szusowało na nim wiele osób W niedziele 10 grudnia odbyło się otwarcie stoku narciarskiego w Konarach w gminie Klimontów. Sprzyjające warunki pogodowe, które pozwalają na utrzymanie białego puchu przyciągnęły sporo ludzi, których przybywało.

📢 Siarkowe Mikołajki w Tarnobrzegu. Prezenty od świętego Mikołaja, prezentacja młodych piłkarzy Siarki, gry i zabawy. Zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie i wieczór 10 grudnia hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu zatętniła życiem, a to za sprawą kolejnych już Siarkowych Mikołajek. Główną część stanowiła oficjalna prezentacja wszystkich grup piłkarskich Siarki Tarnobrzeg, począwszy od najmłodszych, skończywszy na pierwszej drużynie seniorskiej. 📢 Świąteczny kiermasz na Rynku w Chęcinach. Były kolędy, smakołyki i stroiki Świąteczna iluminacja, Święty Mikołaj, kramy z rękodziełem, darmowa kapusta z grochem i wiele innych atrakcji czekało mieszkańców Chęcin w niedzielę, 10 grudnia podczas Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

📢 Tłumy na jarmarku w Miedzianej Górze. Rozbłysła świąteczna iluminacja Święty Mikołaj, zagrody ze zwierzętami, regionalne smakołyki, pierogi czy grzaniec czekały na mieszkańców Miedzianej Góry podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Impreza odbyła się w niedzielę, 10 grudnia na placu przed Urzędem Gminy.

📢 Byliście na meczu koszykówki HydroTruck Radom kontra GKS Tychy? Szukajcie się na zdjęciach z trybun W meczu 14. kolejki pierwszoligowych rozgrywek HydroTruck Radom podejmował GKS Tychy. Kibice zagrzewali do zwycięstwa swoich ulubieńców. Oto duża galeria zdjęć z trybun. 📢 Aktywna niedziela w Sielpi. To mikołajkowy prezent Stowarzyszenia ImperActive dla Stasia Laurmana Był bieg za Mikołajami, marsz wokół zbiornika, zumba, pyszne jedzenie i morsowanie w przeręblu o kształcie mikołajowej czapki. W niedzielne popołudnie w Sielpi rządziło Stowarzyszenie ImperActive i ich przyjaciele, którzy nie tylko aktywnie spędzali zimowy czas, ale i zbierali fundusze dla Stasia Laurmana przechodzącego rehabilitację po samochodowym wypadku. 📢 Uczniowie z całej Polski zagrali w turnieju piłki ręcznej organizowanym przez Fundację Sławomira Szmala. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia Od piątku do niedzieli hala przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach gościła u siebie turniej Fundacji Sławomira Szmala. O końcowe zwycięstwo walczyło osiem ekip. Najlepsi z całej stawki okazali się szczypiorniści ZSSiMS Gdańsk, którzy pokonali w wielkim finale ZSP Nr 3 Zamość. "Najważniejsze są emocje tych dzieciaków. Takimi wydarzeniami chcę wspierać moją ukochaną dyscyplinę sportu" - powiedział Sławomir Szmal.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Stalowej Woli. Plac Piłsudskiego wypełnił się w świątecznym gwarem Tradycyjnie, jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, Plac Piłsudskiego w Stalowej Woli wypełnił się w niedzielę gwarem, wielobarwnymi światełkami, zapachem igliwia, grzanego wina i korzennych wypieków.

📢 Magia świateł i dźwięków w Ożarowie. Niezwykły kiermasz i rozświetlenie choinki przyciągnęły tłumy W Ożarowie już są święta a to za sprawą Kiermaszu Świątecznego, który odbył się w niedzielę, 10 grudnia. Rozświetlono choinkę a do grzecznych mieszkańców miasta przyszedł Mikołaj. 📢 Nie tylko choinka! Oto pomysły na piękne dekoracje i stroiki na Boże Narodzenie 2023. Zobacz inspiracje Jedną z najważniejszych dekoracji bożonarodzeniowych jest choinka. A jeśli nie mamy miejsca by ją postawić to jak udekorować nasz dom? Zobaczcie inspiracje na dekoracje i stroiki bożonarodzeniowe.

📢 Morsy z Sędziszowa korzystają z zimowej aury. Tak morsowali w sobotę Sędziszowskie morsy korzystają z niskich temperatur i śniegu. Od paru tygodni spotykają się nad kąpieliskiem Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie, aby wspólnie zażyć orzeźwiających kąpieli. W sobotę, 9 grudnia członkowie Sędziszowskiego Klubu Morsa z radością wchodzili do wody. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tłumy na wystawie gołębi, drobiu ozdobnego i królików w Kielcach. Koguty giganty i miniaturki królików przyciągały uwagę Miłośnicy gołębi ozdobnych, kur, kaczek i innego drobiu oraz rasowych królików mieli nie lada gratkę w ten weekend. W sobotę i niedzielę ( 9 i 10 listopada) w Targach Kielce odbywała się wystawa tych zwierząt. Zarówno w pierwszy, jak i w drugi dzień pojawiło się tutaj mnóstwo osób. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli.

📢 Kiedyś tu był dworzec autobusowy linii podmiejskich. Dziś to Radomskie Hale Mięsne. Zobacz historię obiektu przy Wernera W czerwcu 2015 roku nastąpiło huczne otwarcie Radomskich Hal Mięsnych. Kiedyś w tym miejscu mieścił się dworzec autobusowy linii podmiejskich. Zobaczcie zdjęcia z budowy i otwarcia.

📢 Znane osoby na meczu Radomiaka z Górnikiem Zabrze. Zobacz na zdjęciach, kto obserwował pojedynek Ekstraklasy Pojedynek przedostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy w 2023 roku dostarczył kibicom emocji. Sprawdziliśmy, kto ze znanych osobistości, świata: sportu, polityki i biznesu był na meczu Radomiaka z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończył się remisem 1:1. 📢 Sporo osób robiło zakupy na Targowisku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim W sobotę, 9 grudnia sporo osób wybrało się na ostrowieckie Targowisko Miejskie. Największy ruch jednak w części warzywno – owocowej. Jeśli chodzi o odzież, chętnie kupujemy czapki, rękawice i kurtki. Można też wybrać choinkę na święta.

📢 Kilka tysięcy przepięknych okazów gołębi i królików przyjechało do Kielc na Regionalną Wystawę Gołębi i Królików w Targach Kielce Aż 760 gołębi pocztowych, 356 gołębi rasowych i 1138 królików można zobaczyć w Targach Kielce. W sobotę, 9 grudnia wystartowała Regionalna Wystawa Gołębi i Królików, która jest okazją nie tylko do prezentacji najpiękniejszych okazów, ale także niesienia pomocy, gdyż w drugim dniu wystawy odbywa się aukcja charytatywna. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Radomiak kontra Górnik Zabrze. Byłeś na meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy? Znajdź się na zdjęciach W meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował sąsiada z ligowej tabeli, a więc piłkarzy Górnika Zabrze. Kibicowałeś Zielonym w śnieżne sobotnie popołudnie? Jeśli tak, to znajdź się na zdjęciach z trybun Radomskiego Centrum Sportu. 📢 Udane Świąteczne Targi Książki w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z drugiego dnia W Tarnobrzegu w sobotę 9 grudnia o godzinie 18 dobiegną końca dwudniowe Świąteczne Targi Książki. Wystawcy bardzo pozytywnie odbierają wydarzenie i wszystko wskazuje na to, że za rok będzie kolejna edycja targów, czyli spotkań twórców i miłośników książek. 📢 Przysięga elewów i żołnierzy na Placu Wolności w Kielcach. Nowe zdjęcia W sobotę, 9 grudnia na Placu Wolności w Kielcach przysięgę wojskową złożyło ponad 300 żołnierzy. W tej ważnej uroczystości wojskowych wspierali bliscy, rodzina, przyjaciele i znajomi. Zobaczcie nowe zdjęcia z przysięgi.

📢 Niesamowite! Siedem lat temu zdobyła tytuł Miss Polski! Tak dziś wygląda zjawiskowa Paulina Maziarz W grudniu 2016 roku stało się to, czego nikt nie mógł się spodziewać. Paulina Maziarz, pochodząca z miejscowości Mostki w powiecie zwoleńskim, zdobyła koronę najpiękniejszej Polki. Tytuł Miss Polski 2016 otworzył jej drogę do kariery. Siedem lat po zdobyciu tego zaszczytnego tytułu rozwija się w modelingu. W międzyczasie wyszła za mąż. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała podczas wielkiego finału i jak zmieniła się po siedmiu latach. Zdjęcia w naszej galerii.

📢 Przysięga elewów i żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Placu Wolności w Kielcach W sobotę, 9 grudnia blisko 160 elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz blisko 150 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową na sztandar. Była to najliczniejsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Garnizonu Kielce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Próbna matura 2024 - angielski. Publikujemy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Jak poszło maturzystom? Sprawdź! Maturalna próba język angielski 2024. Matura Próbna 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-11. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami.

📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste. 📢 Imprezy klubowe w Radomiu w 2010 roku. Archiwalne zdjęcia - CZĘŚĆ II Archiwalne zdjęcia z imprez w radomskich klubach takich jak: Fregata, Mega, Czarna Owca, Alibi czy Babylon. Pamiętacie te czasy? Powspominajmy!

📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie. 📢 To ich wskazali studenci! Oto najpopularniejsi nauczyciele akademiccy w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel akademicki. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach?

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij!

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa