Prasówka 13.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. Tłum ludzi i szalona zabawa na parkiecie. Zobacz zdjęcia Studniówka i taka noc zdarzają się raz w życiu i maturzyści z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu postanowili wykorzystać każdą jej minutę na świetną zabawę. Parkiet nawet na chwile nie był pusty, tańce w parach i grupach, wąż i szaleństwo w kółkach, maturzyści, ale i ich nauczyciele pokazali, że potrafią się bawić! Zobaczcie zdjęcia.

📢 W tych miastach w Świętokrzyskiem umiera najwięcej ludzi. Zobaczcie, gdzie najczęściej dochodzi do zgonów w województwie świętokrzyskim W których miastach województwa świętokrzyskiego umiera najwięcej osób? W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 przygotowano specjalny raport, w którym możemy zobaczyć gdzie w województwie świętokrzyskim jest najwięcej zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

📢 Cheerleaders Vibes Radom wróciły i zrobiły wielki show na meczu ENEA Czarni Radom - LUK Bogdanka Lublin. Zobacz zdjęcia Cheerleaders Vibes Radom nie dają o sobie zapominać. W piątkowy wieczór kibice Enea Czarnych Radom z LUK Bogdanką Lublin mogli podziwiać ich premierowy w 2024 roku występ.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia

📢 Diamentowe i złote gody par z gminy Działoszyce. Dużo radości i... pikantny humor. Świętowało prawie czterdzieści par. Zobacz zdjęcia Prawie czterdzieści par z gminy Działoszyce świętowało w piątek, 12 stycznia uroczystość złotych godów, czyli 50. rocznicę ślubu. To nie wszystko - w restauracji "Nad Stawem" w Rosiejowie było też kilka małżeństw, które celebrowały diamentowe gody, czyli jubileusz 60 przeżytych razem lat. Seniorzy byli we wspaniałych nastrojach i... dopisywał im dobry humor.

📢 Piękne, młode i poszukiwane! Tych kobiet szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Są piękne i poszukiwane przez policję! Tych kobiet szuka policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Studniówka 2024 w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Było kameralnie, ale zabawa udała się świetnie Uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Polskich Noblistów w Radomiu swoją studniówkę mieli w piątek 12 stycznia. To był kameralny bal dla maturzystów jednej klasy. Rozpoczęło się od poloneza, a później były tańce i zabawa w niewielkim, ale zgranym gronie.

📢 Wypadek w miejscowości Sudół pod Jędrzejowem. Osobówka wjechała w naczepę samochodu ciężarowego. Kierowcę wycinali strażacy. Zobacz zdjęcia Jedna osoba została ranna w wypadku, który w piątkowe popołudnie wydarzył się w miejscowości Sudół w powiecie jędrzejowskim. W naczepę ciężarówki uderzyło auto osobowe. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Konarskiego” w Jędrzejowie. Uczniowie rozpoczęli bal pięknym polonezem. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy roku 2024 w Świętokrzyskiem. Jako pierwsi swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Zobaczcie zdjęcia i film z poloneza, którym rozpoczęto tegoroczny wspaniały bal.

📢 Ksiądz biskup Andrzej Kaleta zainaugurował 25-lecie misji na Jamajce. Piękną posługę pełni tam ksiądz Marek Bzinkowski z diecezji kieleckiej W czwartek, 11 stycznia, ksiądz biskup Andrzej Kaleta z diecezji kieleckiej rozpoczął wizytę duszpasterską na Jamajce. Razem z księdzem doktorem Tomaszem Szczepanikiem dziękują Bogu za 25 lat posługi księdza kanonika Marka Bzinkowskiego, pochodzącego z parafii Oleśnica.

📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. Piękny polonez i wspaniała zabawa Studniówka uczniów Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu odbyła się w piątek, 12 stycznia. Na rozpoczęcie uczniowie zatańczyli poloneza, później dołączyli do nich nauczyciele i zaproszeni goście. Były też podziękowania i życzenia, a później już zabawa przez całą noc. 📢 Tarnobrzeg. Inspektor Stanisław Sekuła, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, przeszedł na emeryturę. Zobaczcie zdjęcia Pochodzący z powiatu tarnobrzeskiego i mieszkający na jego terenie inspektor Stanisław Sekuła - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, po 26 latach służby w Policji przeszedł na emeryturę. Od 2019 roku nadzorował pion logistyczny podkarpackiej Policji. W piątek 12 stycznia miało miejsce jego uroczyste pożegnanie.

📢 Kolejny protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu w geście solidarności z Mariuszem Kamińskim. Przyszło wiele osób Kolejny protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu w geście solidarności z Mariuszem Kamińskim miał miejsce w piątek 12 stycznia. Przed budynkiem obecni byli między innymi żona i syn osadzonego tam byłego ministra i byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego. Oprócz nich zebrało się tam około stu osób.

📢 Lodowisko w Tarnobrzegu zaprasza codziennie. Nie brakuje chętnych do jazdy i nauki jazdy na łyżwach. Zobaczcie zdjęcia Każdego dnia czynne jest jedyne w Tarnobrzegu lodowisko przy Szkole Podstawowej numer 9. Wytrawnych łyżwiarzy i tych, którzy dopiero chcą się nauczyć jeździć, z pewnością nie zabraknie w rozpoczynający się weekend. W piątkowe popołudnie na ślizgawce przy muzyce płynącej z głośników jeździła głównie młodzież.

📢 Piękne hostessy na Dach Forum w Targach Kielce. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W piątek 12 stycznia w Targach Kielce rozpoczęła się impreza Dach Forum, czyli kongres i targi dekarzy, blacharzy i cieśli. Wydarzenie to uświetniły piękne hostessy, zobaczcie jak się prezentowały. 📢 Wybory samorządowe 2024. Wiceprezydentki i wiceprezydenci w wyścigu o fotel prezydenta Kielc? Zapowiada się ciekawy pojedynek Czy o fotel prezydenta Kielc w nadchodzących wyborach samorządowych powalczą dwie panie, które do niedawna blisko ze sobą współpracowały jako wiceprezydentki miasta? Kandydatury Bożeny Szczypiór, aktualnej zastępczyni prezydenta Bogdana Wenty i byłej zastępczyni Agaty Wojdy są wymieniane coraz częściej. Nie wykluczone, że dołączy do nich jeszcze jeden z dawnych zastępców włodarza Kielc – Arkadiusz Kubiec a być może też obecny Marcin Chłodnicki.

📢 Znani rolnicy przyjadą na Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach. Wśród nich gwiazdy show „Rolnik szuka żony” Magdalena i Jakub Kuźniaccy, uczestnicy siódmej edycji ”Rolnik szuka żony”, Tomasz Klimkowski z dziewiątej edycji tego telewizyjnego programu, a także popularni w kraju sadownicy Ewelina i Mikołaj Borkowscy – właściciele „Lawendowego Rancza” przyjadą na wystawę Targów Sadownictwa i Warzywnictwa do Targów Kielce. Największe wydarzenie branży ogrodniczej w Europie Środkowo – Wschodniej odbędzie się już 17 i 18 stycznia.

📢 Rekordowe targi Dach Forum w Kielcach. Trzecia edycja wydarzenia przyciągnęła mnóstwo ludzi z branży. Zobacz zdjęcia W piątek, 12 stycznia w Targach Kielce rozpoczęła się 3. edycja Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli - Dach Forum. Wiodący producenci dachów, okien dachowych, materiałów i narzędzi wykorzystywanych przez dekarzy, blacharzy i cieśli prezentują się na najważniejszym w tej części Europy spotkaniu branży. Nie brakuje także gwiazd, między innymi Mariusza Pudzianowskiego. Zobacz zdjęcia.

📢 Mariusz Pudzianowski gwiazdą na targach Dach Forum w Kielcach. "Podczas Mistrzostw Polski na Kadzielni musiałem od was uciekać" Tego człowieka chyba nie trzeba nikomu przedstawić. Utytułowany strongman i rugbysta, polski zawodnik mieszanych sztuk walki - Mariusz Pudzianowski, w piątek 12 stycznia gościł na rozpoczynającym się w tym dniu Kongresie i Targach Dekarzy, Blacharzy, Cieśli - Dach Forum w Targach Kielce. Popularny Pudzian spotkał się z kibicami, rozdawał autografy na specjalnych kalendarzach oraz przybijał piątki z fanami. W rozmowie z "Echem Dnia" podzielił się niezwykłą anegdotką związaną z Kielcami. 📢 Dyskoteka karnawałowa we włoszczowskim "Staszicu". Była mega zabawa! Zobaczcie zdjęcia Dyskoteka karnawałowa, czyli taneczne pląsy w „Staszicu”. Czwartek, 11 stycznia, był dniem świetnej zabawy a Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie.

📢 Tak wyglądała Przysucha pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Przysucha - stolica dzisiejszego powiatu przysuskiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Przysucha, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 Tak wyglądały Pionki pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądały Pionki - największe miasto powiatu radomskiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądały Pionki, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta. 📢 Maturzyści z Iłży zatańczyli na rynku poloneza. Było efektownie. Zobacz zdjęcia i film z drona Maturzyści z Iłży liczbie stawili się na Rynku i zatańczyli poloneza. Całość wyglądała efektownie. JUż w weekend wystąpią z tradycyjnym tańcem na studniówce.

📢 Wspaniały Koncert Noworoczny w Centrum Kultury w Kozienicach. Sala była wypełniona po brzegi. Zobacz zdjęcia Przeboje muzyki światowej oraz operetki rozbrzmiewały w trakcie Koncertu Noworocznego, który odbył się w czwartek, 11 stycznia, w Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Tym niezwykłym wydarzeniem symbolicznie zainaugurowany został kolejny rok w domu kultury, a ten będzie obfitował w szereg interesujących koncertów, spektakli i innych przedsięwzięć. 📢 Cementownia Małogoszcz zmieniła swoją nazwę. Już nie Lafarge Cement, a Holcim Polska W tym roku Cementownia Małogoszcz obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w czwartek, 11 stycznia w Kieleckim Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa gala jubileuszowa, w której wzięli udział pracownicy cementowni wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście. Dla uczestników - oprócz niespodzianek muzycznych - przygotowano niespodziankę związaną z samym zakładem. Oficjalnie poinformowano o zmianie nazwy marki handlowej z Lafarge na Holcim.

📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz gdzie i jak będą bawili się maturzyści. Wybieramy Miss i Misterów Studniówki Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem potrwa od piątku, 12 stycznia do niedzieli, 11 lutego. Oto kiedy i gdzie odbywają się studniówki? Będziemy na Waszych balach - relacje, zdjęcia i wideo na bieżąco na echodnia.eu. Wybieramy też Miss i Mistera Studniówki. 📢 Te wsie w regionie radomskim dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! W regionie radomskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskało kilka naszych miejscowości: Sienno i Ciepielów w powiecie lipskim, Przytyk w powiecie radomskim, Gielniów i Odrzywół w powiecie przysuskim oraz Głowaczów w powiecie kozienickim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Amerykanin Danny Trejo blisko Korony Kielce. Jeśli pomocnik urodzony w Meksyku pozytywnie przejdzie testy medyczne to podpisze kontrakt 25-letni Danny Trejo ma zostać zawodnikiem Korony Kielce. Jeśli pozytywnie przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt z kieleckim klubem i będzie to trzeci transfer Korony przed rundą wiosenną sezonu 2023/2024. 📢 Jedenaście nowych miast na mapie województwa mazowieckiego. Siedem z nich jest z regionu radomskiego. Zobacz zdjęcia z uroczystości W czwartek, 11 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały akty nadania statusu praw miejskich włodarzom nowych mazowieckich miast. Tych jest w tym roku aż jedenaście, w tym siedem z regionu radomskiego: Ciepielów, Sienno, Przytyk, Głowaczów, Magnuszew, Gielniów i Odrzywół. W uroczystości wzięli udział burmistrzowie nowych miast oraz ich zastępcy, skarbnicy oraz sekretarze, a także przewodniczący oraz przedstawiciele Rad Gmin.

📢 Pożar budynku gospodarczego w Gębarzowie w gminie Skaryszew. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów strażackich. Zobacz zdjęcia Dziewięć zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej walczyło w czwartek, 11 stycznia z pożarem budynku gospodarczego, do którego doszło w miejscowości Gębarzów w gminie Skaryszew. Spłonęła znaczna część obiektu, a także znajdujące się w środku wyposażenie. 📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchana, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała ukochanego. Urocze zdjęcie. Uderzające podobieństwo do... Artura Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. W Nowy Rok opublikowała relację, w której podsumowała miniony rok 2023. Pojawiły się w niej zdjęcia z mężczyzną. Razem spędzili sylwestra w Gdańsku, gdzie, jak napisała na Instagramie, obecnie mieszka. Teraz Blanka pokazała kolejne zdjęcie - jest urocze.

📢 Uczczono pamięć obrońcy Westerplatte Jana Zdeba z gminy Małogoszcz. W Kozłowie odsłonięto poświęconą mu tablicę. Zobacz zdjęcia W Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie, w gminie Małogoszcz miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej janowi Zdebowi z Lasochowa, który był jednym z obrońców Westerplatte. Tablicę poświęconą jego pamięci odsłonięto w środę, 10 stycznia. 📢 Ziemia świętokrzyska w końcowym okresie II wojny światowej. Zobacz archiwalne zdjęcia 12 stycznia 1945 roku z okolic wsi Mokre, leżącej między Staszowem a Szydłowem, która stanowiła część przyczółka sandomierskiego, ruszyła główna ofensywa 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Tak rozpoczął się końcowy okres II wojny światowej. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała Ziemia świętokrzyska. 📢 Nie do wiary jak wygląda droga w Świętokrzyskiem! Ulica Krótka w Wolicy zamieniła się w lodowisko! Zamiast asfaltu jest gruba warstwa zamarzniętej wody! Ulica Krótka w Wolicy, w gminie Chęciny zamieniła się w jedno wielkie lodowisko. Mieszkańcy załamują ręce i proszą o interwencję. Zaznaczają, że dzieci chodzą tędy do szkoły, a dorośli muszą pokonać ślizgawicę, żeby dotrzeć na pociąg. Co na to Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach? Zobaczcie.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Były znany piłkarz Jarosław Zając został trenerem Stali Kunów. Grał w Błękitnych Kielce, KSZO Ostrowiec i Stali Stalowa Wola w ekstraklasie Jarosław Zając, były piłkarz m.in. Błękitnych Kielce i Stali Stalowa Wola, z którą występował w ekstraklasie, były trener Siarki Tarnobrzeg przejął czwartoligową drużynę Stali Kunów. W poniedziałek odbędzie się pierwszy w tym roku trening nowych podopiecznych Jarosława Zająca, który na stanowisku trenera zastąpił Marcina Dynarka.

📢 Mróz ścina Jezioro Tarnobrzeskie. Jedni podziwiają zimowy krajobraz, inni kąpią się w zamarzającej wodzie. Zobaczcie zdjęcia Styczniowy mróz zrobił swoje i jezioro w Tarnobrzegu zaczęło zamarzać. Wody przy piaszczystym brzegu stopniowo przemieniają się w lodową taflę, która odbija błękit nieba. Zjawisko przykuwa uwagę i budzi zachwyt spacerowiczów, zwłaszcza w słoneczne dni. Jezioro Tarnobrzeskie to świetne miejsce, aby podziwiać zimowy krajobraz i korzystać z uroków zimy, na przykład morsować. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu. Zaapelował o to prezes Jarosław Kaczyński. Tutaj w celi znajduje się Mariusz Kamiński Podczas czwartkowego Protestu Wolnych Polaków w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do zgromadzonych o to, aby udali się do Radomia, gdzie w celi szpitalnej Aresztu Śledczego na Koziej Górze znajduje się Mariusz Kamiński, były minister i były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po godzinie 20 przed aresztem pojawiła się grupka ludzi. Przed godziną 22 dołączył do nich poseł Marek Suski i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dojechały też autokary z Warszawy. Była też żona i syn Mariusza Kamińskiego. Zobaczcie naszą relację na żywo sprzed aresztu w Radomiu.

📢 Wilki na osiedlach w Kielcach! Czy są groźne? WIADOMOŚCI Dramat w Suchedniowie, pięcioosobowa rodzina potrzebuje pomocy. Ranking Perspektywy 2024 - poznaliśmy najlepsze licea i technika w Świętokrzyskiem. Wilki na kieleckim osiedlu? Łowczy wyjaśnia czy powinniśmy się ich bać. Zapraszamy na Wiadomości Echa Dnia. 📢 Pożar domu strawił wszystko do cna. Poruszająca historia Eweliny z Suchedniowa i czwórki jej dzieci. Dobro do nich wróci! Film i zdjęcia Ewelina Piłsudska nie sądziła nigdy, że spotka ją podobne nieszczęście. Sama pochodziła z niezamożnej rodziny, więc za punkt honoru postawiła sobie pomagać komu tylko się da. Jeszcze pod koniec grudnia zawoziła paczki do rodziny, która ucierpiała wskutek pożaru. Dwa tygodnie później taki sam los spotkał ją i czwórkę jej dzieci. Z powodu awarii elektryki ogień zabrał wszystko, co mieli. Dzieci były w tym czasie w szkole, a Ewelina w ostatniej chwili uratowała siebie i dwa psy. Jest jednak dobre zakończenie tej historii. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Imprezowy weekend w Kielcach. Koncerty, spektakle i giełda kolekcjonerska. Sprawdź, co będzie się działo Koncerty, zabawne spektakle i giełda kolekcjonerska to tylko niektóre wydarzenia, jakie w najbliższy weekend odbędą się w Kielcach. Sprawdź imprezowy rozkład jazdy na piątek, sobotę i niedzielę 12-14 stycznia 2024. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 12 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 12 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 12.01.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Samorządowcy ze Świętokrzyskiego na spotkaniu z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim. Zobaczcie kto był W środę 10 stycznia w Centrum Duszpasterskim Diecezji Kieleckiej w Kielcach odbyło się tradycyjne, świąteczno-noworoczne spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim.

📢 Tomasz Wygoda z Kielc ma być jurorem w "Tańcu z Gwiazdami". To znany choreograf Pochodzący z Kielc Tomasz Wygoda będzie jurorem w programie "Taniec z Gwiazdami". To na ten moment nieoficjalne informacje, ale prawdopodobnie to właśnie doświadczony choreograf z naszego regionu będzie oceniał taneczne zmagania razem z Rafałem Maserakiem, Ewą Kasprzyk i Iwoną Pavlović. To nie jedyne zmiany w telewizyjnym show. 📢 W miejscowości Niemścice autobus szkolny zjechał do rowu. W środku dziewięcioro dzieci ze szkoły w Kurozwękach W czwartek, 11 stycznia szkolny autobus zsunął się do rowu na wąskiej drodze w miejscowości Niemścice w powiecie staszowskim. W środku przewożono dzieci ze szkoły w Kurozwękach. 📢 Oto najlepsze licea północnego Podkarpacia według rankingu Perspektywy 2024. Najlepsza szkoła z Tarnobrzega Znamy już wyniki najnowszego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Najwyżej spośród ogólniaków z Podkarpacia uplasowało się I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jakie miejsca w rankingu wojewódzkim i ogólnopolskim zajmują szkoły ogólnokształcące z naszego regionu? Zobacz lokalny TOP 12 liceów na północnym Podkarpaciu.

📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego na Proteście Wolnych Polaków. Zobacz, kto pojechał Sympatycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego pojechali na Protest Wolnych Polaków, który 11 stycznia organizuje PiS i inne ugrupowanie sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą w Warszawie. Oprócz autokarów pojechały też busy i prywatne samochody osobowe.

📢 Atak zimy w Świętokrzyskiem. Śnieżyca i trudne warunki na drogach Obfite opady śniegu spowodowały, że warunki na drogach w Świętokrzyskiem w czwartkowe popołudnie były bardzo trudne. Doszło do stłuczek, były utrudnienia. Policja apelowała o szczególną ostrożność. 📢 Najlepszy okulista w Świętokrzyskiem. Oto lekarze, których polecają pacjenci Okulista nie tylko zbada nasz wzrok i dobierze okulary, zajmuje się także leczeniem oraz profilaktyką chorób oka. Ponieważ coraz więcej osób zmaga się z różnego rodzaju wadami wzroku, coraz więcej jest też specjalistów w tej dziedzinie. Szukasz najlepszego dla siebie okulisty w Świętokrzyskiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych specjalistów w serwisie Znanylekarz.pl.

📢 Nowi konsultanci wojewódzcy w Świętokrzyskiem. Kto dostał akt powołania? Zobacz zdjęcia Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wręczył akty powołania dla konsultantów województwa świętokrzyskiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej i farmacji aptecznej. Kto będzie pełnił te prestiżowe funkcje? 📢 W Kielcach przy ulicy Krakowskiej powstaje nowa galeria handlowa. Zobacz na zdjęciach, jak idą prace Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, obok dawnej Agromy, powstaje nowa galeria handlowa. Zobacz na zdjęciach, jak idą prace. 📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości ze Świętokrzyskiego na Proteście Wolnych Polaków. Pojechało blisko 3 tysiące osób Ponad 30 autokarów ze Świętokrzyskiego pojechało na Protest Wolnych Polaków, który 11 stycznia organizuje Prawo i Sprawiedliwość i inne ugrupowanie sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą w Warszawie. Oprócz autokarów ze Świętokrzyskiego pojechało też sporo busów i prywatnych samochodów osobowych. Sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem Grzegorz Socha ocenił, że do Warszawy z województwa świętokrzyskiego pojechało około 3 tysiące osób.

📢 Hotel Binkowski w Kielcach otrzymał zielone światło na budowę lodowiska i alejek dla rolkarzy. Rada wyraziła zgodę na dzierżawę działki Hotel Binkowski w Kielcach otrzymał zielone światło na budowę lodowiska oraz alejek dla rolkarzy. W czwartek, 11 stycznia podczas sesji Rady Miasta Kielce, radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie gruntu położonego w Kielcach przy alei Na Stadion na okres 10 lat. To właśnie tam, ma powstać wyjątkowa w skali kraju inwestycja. 📢 Moda studniówkowa 2024. Te kreacje dominują wśród maturzystek z regionu radomskiego. Zobacz zdjęcia Ruszył sezon studniówkowy 2024, więc na balach maturalnych można zobaczyć wyjątkowe kreacje. Uczennice ostatnich klas szkół średnich zaskakują. Jakie sukienki są modne? Jakie fasony i kolory? Zobaczcie w galerii.

📢 Oto najlepsze licea w regionie radomskim według rankingu Perspektywy 2024. Najlepszy ponownie "Kochanowski" z Radomia Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły licea z regionu radomskiego? Które znajdują się na prestiżowych miejscach? Zobacz najlepsze licea z regionu radomskiego w rankingu "Perspektywy" 2024.

📢 19-letni Filip Gaca z Kielc stracił w pracy wszystkie palce u lewej ręki. Pomóżmy byłemu siatkarzowi SMS Wybicki Kielce odzyskać sprawność 19-letni Filip Gaca z Kielc doznał tragicznego wypadku w pracy. Jedna z maszyn wyrwała mu wszystkie palce u lewej ręki. Brakuje jednak środków na jego rehabilitację, a w przyszłości może nawet protezę dłoni. Zobaczcie wzruszający apel Filipa. 📢 Ostatnia Droga Roberta Jedliczki - jeźdźca, myśliwego, potomka włoszczowskich ziemian i wielkiego patrioty. Zobaczcie zdjęcia i wideo Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi pożegnali w poniedziałek, 8 stycznia, Roberta Jedliczkę - jeźdźca, myśliwego, potomka rodu Niemojewskich. Ze Zmarłym żegnali się hodowcy koni, współorganizatorzy włoszczowskiego Hubertusa Ziemiańskiego, samorządowcy i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Poczty i delegacje reprezentowały Koła Łowieckie powiatu i regionu.

📢 Oto najlepsze technika w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektywy 2024. Aż 4 szkoły w pierwszej setce w kraju! Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły technika z województwa świętokrzyskiego? Które plasuje się na 1 miejscu, a które wypadły z pierwszej dziesiątki? Zobacz TOP 15 techników ze Świętokrzyskiego w rankingu "Perspektywy" 2024. 📢 Oto najlepsze licea w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektywy 2024. Najlepszy "Nazaret" z Kielc Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły licea z województwa świętokrzyskiego? Które znajdują się na prestiżowych miejscach? Zobacz TOP 30 liceów ze Świętokrzyskiego w rankingu "Perspektywy" 2024.

📢 Ranking Perspektyw 2024. I Społeczne Liceum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu najlepsze na Podkarpaciu Ogromny sukces odniosło I Społeczne Liceum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 uznano je za najlepsze liceum w województwie podkarpackim. Hetman jako jedyny z Podkarpacia znalazł się w finałowej piętnastce najlepszych liceów w Polsce - szkoła jest na jedenastym miejscu. W rankingu maturalnym tarnobrzeskie liceum jest czwarte w kraju.

📢 Będzie nowe centrum Kielc! Zielone światło dla gigantycznej inwestycji na Wzgórzu Karscha. Zobaczcie, jak będzie wyglądać Jest pozwolenie na budowę dla gigantycznej inwestycji na Wzgórzu Karscha, gdzie na miejscu dawnego browaru ma powstać zespół budynków mieszkalno-usługowych. To zaniedbane dotąd miejsce zmieni się nie do poznania! Powstaną między innymi dwa dziesięciopiętrowe wieżowce! Zobaczcie wizualizacje. 📢 W Świętokrzyskiem padł rekord ujemnych temperatur tej zimy. Byliśmy na miejscu w Bodzentynie - polskim biegunie zimna Minus 35,6 stopni Celsjusza przy gruncie. To absolutny rekord tej zimy zanotowany przez stację badawczą w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim! Takie mrozy jak te z poranka, 9 stycznia, nie były odczuwalne od lat i przynoszą na myśl zimę stulecia z lat siedemdziesiątych XX wieku. Wybraliśmy się więc do polskiej stolicy zimna, zwaną od wtorku także polskim biegunem zimna, by zapytać co na to wszystko mieszkańcy i burmistrz. Może to dla nich nic szczególnego? Wszak Bodzentyn leży w paśmie Gór Świętokrzyskich. Zobaczcie filmy i zdjęcia.

📢 Dwa dworce w Pionkach przeszły metamorfozę. Już są otwarte dla podróżnych. Oba obiekty zmieniły się nie do poznania Zabytkowy dworzec Pionki i wybudowany w latach 50. XX wieku dworzec Pionki Zachodnie przeszły metamorfozę. Obiekty zmieniły się nie do poznania i są już dostępne dla podróżujących. 📢 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Radomiu buduje dwa bloki mieszkalne, w planach są następne budynki Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Radomiu jest jednym z największych inwestorów w budownictwie wielorodzinnym w mieście. W ostatnich latach powstały 4 bloki, budowane są dwa następne, w planach są kolejne inwestycje.

📢 Ruszyła giełda transferowa! Zobacz zmiany kadrowe w klubach 3. ligi i RS Active 4. ligi. Są znani zawodnicy z przeszłością w ekstraklasie Początek stycznia to okres, kiedy trenerzy i prezesi klubów szukają wzmocnień w swoich zespołach. Przedstawiamy zmiany kadrowe w klubach RS Active 4. Ligi oraz świętokrzyskich zespołach 3. Ligi. Oprócz potwierdzonych ruchów, będą również niektóre przymiarki transferowe.

📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Znamy najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą trzeciego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie! 📢 Tak wyglądał Zwoleń pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądał Zwoleń - stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądał Zwoleń, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 Viking Point w Kielcach oficjalnie otwarty! To lokal z cateringiem dietetycznym dostępnym od ręki. Zobacz zdjęcia Przy ulicy Okrzei 41 w Kielcach otwarto w poniedziałek, 8 stycznia Viking Point. To nowość na kulinarnej mapie Kielc. Znajdziemy w nim zdrowe dania, przekąski i dietetyczne desery od cateringu Kuchnia Vikinga. Wszystko jest dostępne od ręki.

📢 Te jednostki OSP w powiecie pińczowskim miały najwięcej pracy w 2023 roku. Oto TOP 10 jednostek z największą liczbą interwencji Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie pińczowskim. Kto miał najwięcej interwencji w 2023 roku? Które miejsca w województwie zajmują straże pożarne z naszego powiatu? Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 W Świętokrzyskiem znów widać Tatry. Są zdjęcia z Chęcin, Cisowa, Krajna i Małogoszcza Korzystne warunki pogodowe sprawiły, że w ostatnich dniach ze Świętokrzyskiego można było podziwiać Tatry. We wtorek i w środę, 10 stycznia, Internauci pokazali zdjęcia z zamku w Chęcinach, Cisowa w gminie Daleszyce, z Krajna oraz z Małogoszcza w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie niecodzienne obserwacje na zdjęciach.

📢 Najlepszy stomatolog w Radomiu. Oto najlepsi stomatolodzy polecani przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Zaufany stomatolog? Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto 20 stomatologów z Radomia, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. 📢 Shazza była ikoną disco polo. Co legendarna piosenkarka robi dziś? Przeboje Shazzy śpiewała cała Polska. "Bierz, co chcesz", "Baiao Bongo" królowały na dyskotekach porywając tłumy na parkiety. Co legenda disco polo Marlena Pańkowska robi dziś? Wciąż działa muzycznie! Posłuchajcie nowego utworu. 📢 Z babcią i dziadkiem nie ma żartów. Oto najlepsze memy na Dzień Babci i Dziadka Nasi ukochani dziadkowie już niebawem będą mieli swoje święto. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a 22 stycznia - Dzień Dziadka. Zobacz najlepsze memy z babcią i dziadkiem w roli głównej.

📢 Opłatek prezydencki w Tarnobrzegu. Zaproszeni goście ledwo mieścili się w sali. Kto przyjął zaproszenie? Zobaczcie zdjęcia i wideo Bardzo wiele osób odpowiedziało na zaproszenie prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka i we wtorek, 9 stycznia wzięło udział w opłatku prezydenckim zorganizowanym w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Uczestników spotkania opłatkowego było tak wielu, że ledwo mieścili się na sali kameralnej. Kto przybył? 📢 Kozienice obchodzą właśnie swoją wielką rocznicę. Zobacz je na pierwszych, zachowanych w archiwach zdjęciach 8 stycznia obchodzimy 475 rocznicę nadania Kozienicom praw miejskich. Z tej okazji przypominamy, jak stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego wyglądała na pierwszych, zachowanych do tej pory zdjęciach. Zobacz, jak miasto wyglądało na początku XX wieku, i jak żyli wtedy kozieniczanie. 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Kazimierskie Baseny Mineralne trzy tygodnie od otwarcia - jak funkcjonują? Siarka przyciąga tłumy W trzy tygodnie od otwarcia Kazimierskich Basenów Mineralnych obiekt zyskuje coraz większą popularność. O tym, jak odbierają go mieszkańcy i turyści mówi Robert Pleszyński, prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. 📢 Wielkie kontrowersje po Sylwestrze Elżbiety Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości" w Skarżysku Nie milkną echa Sylwestra spędzonego w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej przez gwiazdę ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodzącą spod Końskich, Elżbietę Czabator i Józefa Raciniewskiego z Wałbrzycha, czyli Króla Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości". Chociaż uczestnicy miłosnych programów od razu zaznaczyli, że są tylko parą znajomych to internet pęka w szwach od domysłów, czy jednak łączy ich coś więcej. Teraz głos w sprawie zabrała sama Elżbieta, która nie szczędziła gorzkich słów. Zobaczcie!

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Co za zabawa! Zobacz niesamowite zdjęcia Najpierw msza święta, następnie pierwszy taniec, a więc polonez a później fantastyczna zabawa. Tak wyglądała studniówka 2024 z udziałem uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filipa Neri w Radomiu. Bal odbył się w restauracji Martimo. 📢 Studniówka 2024 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Uroczysty polonez i część oficjalna. Zobacz zdjęcia i wideo Studniówkę w Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri zgodnie z tradycją zainaugurowała msza święta. Następnie młodzież udała się do restauracji Martimo i tam odbyła się zabawa. Zobacz pierwszy taniec, a więc poloneza w wykonaniu uczniów z popularnego "Katolika". 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Staszica w Radomiu była niesamowita! Zobacz zdjęcia z fantastycznej zabawy Zabawa w radomskim XI Liceum Ogólnokształcącym zainaugurowała sezon studniówkowy w Radomiu i regionie. Bawiło się 95 uczniów, a o oprawę muzyczną zadbał DJ Maciek. Impreza odbyła się w Dworku Saskim. 📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego.

📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. 📢 Nowe mieszkanie gwiazdy programu Rolnik szuka żony. Tak mieszka i żyje Elżbieta Czabator. Są luksusy? Zobaczcie zdjęcia wnętrz Sprzedała ogromną posiadłość w Świętokrzyskiem i wyprowadziła się do 65-metrowego mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim. Elżbieta Czabator, gwiazda 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” zupełnie zmieniła swoje życie. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentuje się nowe mieszkanie Elżbiety z programu „Rolnik szuka żony 8”.

📢 Schudła już prawie 40 kilogramów! Kinga Zawodnik, pochodząca spod Kozienic gwiazda TVN Style, pokazała zdjęcia przed i po operacji Kinga Zawodnik znana z TVN Style postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat i blisko pół roku temu przeszła operację zmniejszenia żołądka. Teraz pochwaliła się efektami swojej metamorfozy. Schudła już ponad 38 kilogramów! Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniła.

📢 Kościół Świętego Marcina w Pacanowie ma niezwykłą historię. Zobaczcie jak świątynia zmieniała się na przestrzeni lat ARCHIWALNE ZDJĘCIA Kościół Świętego Marcina w Pacanowie ma niesamowitą historię. Wybudowano go w drugiej połowie XIII wieku, zniszczono podczas potopu szwedzkiego i odbudowano. W 2008 roku papież Benedykt XVI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.