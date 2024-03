Prasówka 13.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Oto prywatne zdjęcia kieleckich WAGs”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Oto prywatne zdjęcia kieleckich WAGs Piłkarze ręczni Industrii Kielce przygotowują się do decydujących spotkań w tym sezonie - w Lidze Mistrzów z duńskim GOG oraz w Orlen Superlidze. Kadrowicze z ekipy mistrza Polski przebywają natomiast na zgrupowaniach swoich reprezentacji, kilku z nich będzie walczyć o przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu. A my przedstawiamy Wam piękne żony i partnerki szczypiornistów Industrii Kielce. Pochodzą z całej Europy, a niektóre z nich grały, bądź wciąż są czynnymi zawodniczkami piłki ręcznej. Wyglądają jak modelki. Czym się zajmują? Przekonajcie się, poprzez kliknięcie przycisku galerii zdjęć.

📢 Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji ze Śmietanek koło Kozienic została aktorką! Gra w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji, pochodząca ze Śmietanek koło Kozienic została aktorką! Gra w kultowym serialu "Lombard. Życie pod zastaw". We wtorek 12 marca pochwaliła się zdjęciami z planu.

📢 Lisandro Semedo z Radomiaka Radom obchodzi 28 urodziny. Zobacz prywatne zdjęcia zawodnika z najbliższymi i życzenia od kolegów z zespołu Lisandro Pedro Varela Semedo, 12 marca obchodzi 28. urodziny. Skrzydłowy Radomiaka Radom posiada podwójne obywatelstwo, a w zespole Zielonych jest od lipca 2022 roku.

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Nietulisku Dużym powstało osiedle domków socjalnych. Zobacz zdjęcia W Nietulisku Dużym, powstało osiedle domków socjalnych. Pierwsi lokatorzy zamieszkają tutaj przed świętami wielkanocnymi. Mieszkania, jak mówi burmistrz Kunowa, Lech Łodej rozwiązują w stu procentach problem mieszkań socjalnych w gminie.

📢 Metaliczne paznokcie będą hitem tej wiosny. Są jak biżuteria Te paznokcie będą hitem tej wiosny. Zagraniczne gwiazdy już pokochały metaliczny manicure. Czy w Polsce też się przyjmie? Zobaczcie zdjęcia i zainspirujcie się nowym trendem, który wyraziście podkreśli stylizację.

📢 Trwa budowa trasy N-S w Radomiu. Wysypisko śmieci jeszcze nie zlikwidowane, ale ekipy pracują. To już dobrze wygląda! Zobaczcie postęp prac Są już przepusty i most, trwa układanie zbrojeń pod przejście podziemne, miejscami leżą krawężniki, w części jest podbudowa nowej jezdni - na budowie trasy N-S w Radomiu trwają prace. Wykonawca czeka na lepsza pogodę, bo ziemia jest teraz mocno nasiąknięta wodą. Poza tym jeszcze nie usunięto śmieci z dzikiego wysypiska odkrytego na placu budowy. 📢 Tak mieszka i żyje Cezary Pazura z żoną Edytą i rodziną. Wspaniały nowoczesny dom z klasycznymi elementami. Zobaczcie zdjęcia Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Od lat jest w związku z trzecią żoną Edytą, wraz z którą założył szczęśliwą rodzinę. Jak mieszkają i żyją na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z instagrama.

📢 Wielka rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach! W oczach rośnie nowoczesny blok porodowy. Zobacz zdjęcia z drona Na początku lutego wbito pierwszą łopatę, a dziś już możemy zobaczyć wyraźny zarys nowej inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To nowoczesny blok porodowy, który ma przywitać pierwsze pacjentki już na koniec tego roku. Zobaczcie film z drona. 📢 Trwa budowa wielkiego centrum logistycznego na radomskim Wincentowie. Stoją dwie hale, budowany jest cały wewnętrzny układ drogowy Na radomskim Wincentowie trwa budowa wielkiego centrum logistycznego. W sumie pod dachem ma być niewiarygodna wielkość aż 5 hektarów powierzchni. Wystawiono na sprzedaż sąsiednie działki, można więc spodziewać się, że szybko powstanie na tym terenie nowa dzielnica przemysłowa.

📢 25 lat Polski w NATO. Tak Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach świętowało tę rocznice. Były tłumy mundurowych. Zdjęcia 25 lat temu Polska przystąpiła do NATO, stając się pełnoprawnym członkiem tej międzynarodowej organizacji obronnej. Z tej okazji we wtorek, 12 marca, żołnierze w całym kraju obchodzą tę rocznicę niezwykle uroczyście. Tak było też w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Jak podkreślano, przystąpienie do sojuszu było kamieniem milowym w historii Polski po zakończeniu zimnej wojny i otworzyło nowy rozdział w bezpieczeństwie kraju. Zobacz film i zdjęcia.

📢 Tarnobrzeg. Zapadł wyrok dla handlarzy bronią palną. Główny oskarżony dostał 12 lat więzienia! Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek, 12 marca zapadł nieprawomocny wyrok dla trzech mężczyzn oskarżonych o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się przemytem z Polski do Szwecji broni palnej, amunicji i narkotyków. Główny oskarżony - 31-letni Markus F. skazany został na 12 lat pozbawienia wolności, kolejni dwaj odpowiednio na 7 lat (40-letni Tomasz F.) i 5 i pół roku więzienia (46-letni Leszek S.).

📢 Owoce i warzywa na bazarach w Kielcach we wtorek 12 marca. Ile kosztowały banany, pomidory, jabłka? Sprawdź ceny We wtorek 12 marca na bazarach w Kielcach tradycyjnie był duży wybór owoców i warzyw. W jakich cenach były banany, pomidory, jabłka i inne? Sprawdźcie.

📢 Muzeum Sportu powstanie w hali Radomskiego Centrum Sportu na początku maja. Podpisano umowę z wykonawcą. Zobacz zdjęcia W siedzibie Radomskiego Centrum Sportu podpisano umowy dotyczące budowy Muzeum Sportu. - Chcemy wzorować się na podobnych inwestycjach, jakie powstały w Barcelonie oraz Tychach - podkreślił Radosław Witkowski, prezydent Radomia. 📢 Podkarpackie klasy O, A, B mają niepowtarzalny klimat. Retro zdjęcia z niższych lig [GALERIA] Klimat na meczach klas O, A i B bywa niepowtarzalny. W archiwum Nowin odnaleźliśmy zdjęcia z niższych lig Podkarpacia. Ta galeria to prawdziwy skarb dla miłośników podkarpackiej piłki nożnej. Zobaczcie sami! 📢 Dzień Sołtysa w Koprzywnicy. Były podziękowania, życzenia i symboliczny kubek ze słodkościami Sołtysi i przewodniczący osiedli z terenu miasta i gminy Koprzywnica za swoją codzienną pracę otrzymali w dniu swojego święta podziękowania i symboliczne prezenty od lokalnych władz. Było wspólne świętowanie w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, podczas którego burmistrz Aleksandra Klubińska, zastępca burmistrza Remigiusz Łukawski i Krzysztof Pitra, dyrektor Domu Kultury, podziękowali za pracę i wspólnie realizowane inicjatywy.

📢 Dzień Kobiet i Mężczyzn w Połańcu. Było wiele atrakcji W ostatni weekend w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu miało miejsce wiele wydarzeń z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Nikt nie mógł na nudę. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzień Kobiet w Łubnicach. Wystąpiła Anna Kukawska znana z "Policjantek i Policjantów" oraz mistrz fortepianu Bogusław Zięba W piątek w Centrum Kultury w Łubnicach zorganizowało wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Wystąpiła aktorka znana z serialu "Policjantki i Policjanci", Anna Kukawska oraz mistrz fortepianu i akordeonu Bogusław Zięby. 📢 Wybory 2024. Arkadiusz Sulima, kandydat na burmistrza Zwolenia bez tajemnic. Motocyklista i fan podróżowania. Zobacz zdjęcia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Arkadiusz Sulima, obecny burmistrz Zwolenia i kandydat na burmistrza w zbliżających się wyborach.

📢 Gwiazdy tarnobrzeskiej piosenki w koncercie "Kobieta". Zobacz zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia w Wozowni Najlepsze kobiece głosy z Tarnobrzega usłyszeliśmy w tarnobrzeskiej Wozowni podczas koncertu "Kobieta" z okazji Dnia Kobiet. Wyjątkowe widowisko muzyczne z bogatą scenografią, akrobatyką i tańcem wywarło ogromne wrażenie na publiczności. Ach te schody! Kto nie widział, ma jeszcze szansę w niedzielę 17 marca. Zobaczcie zdjęcia z premierowego występu. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Trasa o długości 6,4 kilometra kosztuje prawie 188 milionów złotych. Jaki jest postęp prac? Zobacz zdjęcia Po zachodniej stronie Lipska trwa budowa liczącej około 6,4 kilometra obwodnicy. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa trasa. Droga ma docelowo wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, a także ułatwić podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Koszt inwestycji, wraz z projektem, to niemal 188 milionów złotych. Wykonawca szacuje wykonanie robót na 18,5 procent.

📢 Dzień Kobiet w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku. Były występy i upominki W niedzielę 10 marca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku miały miejsce gminne obchody Dnia Kobiet. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wybory samorządowe 2024. Jest nowa kandydatka na burmistrza Chęcin! To 47 - letnia mieszkanka Bolmina zwązana z Prawem i Sprawiedliwością W niedzielę, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe 2024. I mimo, że niemal wszystkie, przedwyborcze "karty" zostały już odkryte, to na horyzoncie pojawiają się kolejni kandydaci zdecydowani stanąć do walki o fotele wójtów, burmistrzów czy radnych. O stanowisko burmistrza miasta i gminy Chęciny powalczy kolejna osoba - 47 - letnia Joanna Ciesielska, startująca z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Poznajcie ją. 📢 Uwaga, w czwartek, 14 marca i piątek 15 marca rolnicy zablokują aleję IX Wieków Kielc. Protest może sparaliżować Kielce Zamiar przeprowadzenia blokady Alei IX Wieków Kielc w ścisłym centrum stoicy województwa organizatorzy protestu zgłosili policji i w Urzędzie Miasta. Z ich zapowiedzi wynika, że ma się ona rozpocząć w czwartek, 14 marca o godzinie 11 i potrwać do piątku, 15 marca do godziny 18. Blokada centrum oznacza paraliż komunikacyjny miasta.

📢 Wybory 2024. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego. Są sprawdzeni samorządowcy i nowe nazwiska W poniedziałek, 11 marca w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie odbyła się oficjalna prezentacja kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nazwisk są mocne nazwiska oraz polityczne "świeżynki". 📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Powiatu Włoszczowskiego. Mamy pełną listę W poniedziałek 4 marca zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych. Do Rady Powiatu Włoszczowskiego wystartuje pięć ugrupowań. Walka o powiat zapowiada się niezwykle pasjonująco. W tym materiale prezentujemy listy Trzeciej Drogi Polskie Stronnictwo Ludowe-Polska 2050 Szymona Hołowni.

📢 Wybory 2024. Staszowskie Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie przedstawiło wszystkich kandydatów W niedzielę, 10 marca w Golejowie miała miejsce konwencja staszowskiego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas niej zaprezentowano kandydatów do rady powiatu, rad miast i gmin, sejmiku oraz kandydata na burmistrza Staszowa.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Tak zmieniła się Roksana Węgiel! Gwiazda dziecięcej Eurowizji wyrosła na niesamowitą piękność Jak ten czas szybko leci. Popularna wokalistka Roksana Węgiel, znana ze zwycięstwa w dziecięcej Eurowizji w tym roku skończyła już 19 lat. Od tamtego czasu przeszła niesamowitą metamorfozę, na oczach całej Polski przeistoczyła się z małej dziewczynki w piękną kobietę. Internauci są zachwyceni tym bardziej, że młoda artystka nie stroni od odważnych zdjęć w mediach społecznościowych. Zobaczcie.

📢 Xavier Dziekoński do Korony Kielce jest wypożyczony z Rakowa Częstochowa. W środę zaległy mecz tych drużyn na Suzuki Arenie W środę, 13 marca, Korona Kielce w zaległym meczu 2. kolejki zagra z Rakowem Częstochowa. Początek tego pojedynku o godzinie 18:30. Jeśli sztab szkoleniowy Korony postawi w bramce na Xaviera Dziekońskiego, to zagra on przeciwko klubowi, z którego jest wypożyczony do Kielc. 📢 Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn i ważna rocznica koła w Gnojnie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 marca, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Gnojnie świętowało szereg okazji. Wspólna wycieczka i poczęstunek odbyły się w związku z Dniem Kobiet, Dniem Mężczyzny oraz drugą rocznicą powstania koła. 📢 Plus dla zdrowia w Gorzycach. Duże zainteresowanie badaniami profilaktycznymi i warsztatami pierwszej pomocy. Zobacz zdjęcia Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Gorzyce cieszyła się akcja "+ Dla zdrowia", podczas której można było wykonać bezpłatnie cytologię i mammografię, badania profilaktyczne 40 plus, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz samokontroli piersi i jąder. Przebadało się w sumie około 170 osób.

📢 Nowy program i spektakularny występ Cheerleaders Vibes Radom podczas meczu Czarnych z Norwidem. Zobacz zdjęcia Enea Czarni Radom pokonali Norwid Częstochowa wygrywając bez straty seta. Nie mniej efektownie na parkiecie zaprezentowały się tancerki Cheerleaders Vibes Radom. Zobacz zdjęcia. 📢 Kobiety w samorządzie, czyli siła kobiet Trzeciej Drogi w wyborach! Wyjątkowe spotkanie w Kielcach Czy miejsce na liście ma znaczenie? Czy funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy kobiet w polityce, mają znaczenie? W Leśnym Dworze w Kielcach odbyło się spotkani pań sympatyzujących z Trzecią Drogą, czyli koalicją Polskie Stronnictwo Ludowe - Polska 2050. Wystąpiło wiele znanych pań, zaprezentowały też ciekawe kreacje. 📢 Wiosenne warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Zobacz zdjęcia W marcu w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach rozpoczęły się wiosenne warsztaty w ramach projektu Life4Delta. W ramach zajęć dzieci mogły dowiedzieć się dużo na temat unikatowego ekosystemu śródlądowej delty rzeki Nidy.

📢 Wybory 2024. Wojciech Nowak, kandydat na wójta gminy Promna bez tajemnic. Jest rolnikiem i...hoduje gołębie Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Wojciech Nowak, kandydat na wójta gminy Promna w nadchodzących wyborach. 📢 Enea Czarni Radom rywalizowali z Norwidem Częstochowa. Kibicowałeś Wojskowym? Znajdź się na zdjęciach Zawodnicy Enea Czarnych Radom, już po raz 25. w sezonie zasadniczym rywalizowali o punkty Plus Ligi. W meczu z beniaminkiem Norwidem Częstochowa - Wojskowi mogli liczyć na doping swoich fanów, ale nie mogli pozwolić sobie na stratę punktów.

📢 Artystyczny wieczór dla kobiet w Brodach. Wiktor Kowalski zaśpiewał przeboje Zbigniewa Wodeckiego czy Ireny Santor. Zobacz zdjęcia Z okazji Dnia Kobiet, w Brodach odbył się koncert utalentowanego wokalisty - Wiktora Kowalskiego. Zaśpiewał znane utwory takich mistrzów jak Zbigniew Wodecki, Irena Santor, Anna German Mieczysław Fogg. Wykonał także piosenki z „Co dnia” i „Tango” z własnej, debiutanckiej płyty.

📢 Wybory 2024. Grażyna Potańska, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega bez tajemnic. Miłośniczka natury, lubi pomagać ludziom Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dzisiaj Grażyna Potańska, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega. 📢 Wybory 2024. Joanna Dołowska, kandydatka na burmistrza Gowarczowa bez tajemnic: - Najcenniejsza jest rodzina i przyjaciele Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Joannę Dołowską, kandydatkę na burmistrza Gowarczowa.

📢 Wybory 2024. Dariusz Kijanka, kandydat na burmistrza Iwanisk rozpoczął kampanię wyborczą. Zaprezentował radnych i swój program W niedzielę, 10 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach Dariusz Kijanka, kandydat na burmistrza, oficjalnie rozpoczął kampanię. Przedstawił swój program oraz kandydatów na radnych miejskich.

📢 Nocne bojowe ćwiczenia radomskich terytorialsów. Udział wzięło ponad stu żołnierzy W ostatni weekend ponad 100 żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Radomiu odbyli intensywne szkolenie dzienno-nocne, w trakcie którego realizowali między innymi zajęcia ze szkolenia strzeleckiego oraz szkolenia bojowego. Podczas zajęć oceniano również umiejętność pracy w zespole oraz poziom zgrania drużyny i sekcji.

📢 Dzień Kobiet w bibliotece w Łącznej z koncertem uczestniczki The Voice Senior. Były życzenia i pyszny poczęstunek. Zobacz zdjęcia Dzień Kobiet w bibliotece w Łącznej to już od lat wielkie święto. W tym roku nie było inaczej, a to za sprawą koncertu uczestniczki The Voice Senior, pani Hanny Tabiszewskiej. 📢 Agrotech 2024. Około 70 tysięcy osób z całego kraju przez trzy dni w Targach Kielce. Zobacz podsumowanie Około 70 tysięcy osób z różnych stron Polski i zagranicy odwiedziło stoiska przygotowane przez 520 firm z 17 krajów. Cała wystawa zajęła powierzchnię 70 tysięcy metrów kwadratowych, o siedem tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Trzy dni targów Agrotech w Kielcach widać było także w mieście. Na drogach, zwłaszcza w niedzielę, tworzyły się potężne korki. Wiemy już, że to były rekordowe targi.

📢 Uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Błoniu. Mieszkańcy na swoją świetlicę czekali wiele lat. Wideo, Zdjęcia Bardzo uroczysty charakter miało oficjalne otwarcie Domu Ludowego w miejscowości Błonie, w gminie Koprzywnica. Stał się miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności, która przez długie lata nie miała "swojego miejsca". I spotykała się pod altaną lub w prywatnych domach. 📢 Dzień Kobiet w Białobrzegach ze Stefano Terrazzino. Włoska muzyka porwała do tańca nie tylko artystów, ale i publiczność. Zobacz! Stefano Terrazzino z zespołem muzyków i tancerzy wystąpił w Białobrzegach w niedzielę 10 marca. To było koncert z okazji Dnia Kobiet. Artysta na scenie śpiewał i tańczył, ale zaprosił do zabawy także publiczność. To był gorący wieczór z muzyką ze słonecznej Italii.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Solcu nad Wisłą. Koncert "Wodecki Grechuta Akustycznie" zagrał zespół Ambitious. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 marca, miłośnicy muzyki zgromadzili się na Gminnym Dniu Kobiet w Solcu nad Wisłą, by uczcić to wyjątkowe święto koncertem "Wodecki Grechuta Akustycznie".

📢 Trener Korony Kielce Kamil Kuzera obchodzi 41. urodziny. Taki jest prywatnie. Ma żonę Malwinę i dwoje dzieci, które uprawiają sport Trener Korony Kielce Kamil Kuzera w poniedziałek, 11 marca, obchodzi 41. urodziny. Prowadzi ekstraklasowy zespół, umowę z kieleckim klubem ma ważną do 30 czerwca 2025 roku. Mieszka w Kielcach z żoną Malwiną, która jest projektantką wnętrz i dziećmi, które uprawiają sport. Mamy dla Was ciekawą galerię zdjęć szkoleniowca, również prywatnych. 📢 Znani na trasie Biegu Kazików w Radomiu. Byli sportowcy, politycy, samorządowcy i biznesmeni. Zobacz zdjęcia Za nami 16. Bieg Kazików w Radomiu. Rekordowy pod każdym względem. Na linii startowej stanęło ponad osiemset osób! Wśród nich nie brakowało znanych osobistości z naszego lokalnego podwórka. Politycy, lekarze, sportowcy zdecydowali się wziąć udział w tym wydarzeniu.

📢 Bieg Kazików w Radomiu. Na trasie ponad osiemset osób i znakomita atmosfera. Zobaczcie nowe zdjęcia i film Na 16. Biegu Kazików zameldowało się ponad 800 zawodników, którzy walczyli o Puchar Prezydenta Miasta Radomia. Ponadto, biegli Ci, którzy chcieli dołożyć swoją cegiełkę w Biegu Charytatywnym dla Michalinki. Atmosfera wydarzenia była znakomita, na trasie mogli się spotkać miłośnicy biegania z całego kraju. 📢 Enea Czarni Radom zagrają z Norwidem Częstochowa w siatkarskiej PlusLidze. Wojskowi zaczynają mecze o "być albo nie być". Relacja na żywo Siatkarze Enea Czarnych Radom kolejny mecz w PlusLidze rozgrywali przed własną publicznością i po fantastycznej grze pokonali Norwida Częstochowa 3:0. Tym samym radomianie pozostają w walce o utrzymanie się w siatkarskiej elicie. Oto zapis relacji na żywo z tego meczu.

📢 11 marca Dzień Sołtysa. Tyle sołtys może, co mu wieś pomoże! Najlepsze memy i kawały z sołtysem w roli głównej Sołtys – przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa. 11 marca wszyscy sołtysi mają swoje święto. Internauci nie zawiedli i stworzyli memy z sołtysem w roli głównej. 📢 Dzień Kobiet w Oleśnicy. Były koncerty i Lokalne Targi Beauty, życzenia złożył wojewoda W niedzielę, 10 marca w Zajeździe Oaza w Oleśnicy miało miejsce ciekawe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Na panie czekało wiele niespodzianek z koncertami i I Lokalnymi Targami Beauty. 📢 Koncertem, tortem i przecięciem wstęgi zainaugurowano w Wolanowie oficjalnie funkcjonowanie nowego ważnego obiektu Przecięcie wstęgi dotyczyło oficjalnej inauguracji działalności w pieczołowicie urządzonej siedzibie Biblioteki w Wolanowie, ale tak naprawdę była to okazja do pokazania mieszkańcom całego zmodernizowanego budynku, który jest połączeniem Gminnego Centrum Kultury, Remizy Strażackiej oraz właśnie biblioteki.

📢 Powiatowy Dzień Kobiet i Sołtysa w Opatowie. Wystąpił zespół Rokiczanka. Były tłumy W niedzielę, 10 marca w Opatowie odbył się Powiatowy Dzień Kobiet i Sołtysa. Podczas wydarzenia wystąpił zespół Rokiczanka. Hala Zespołu Szkół numer 2 pękała w szwach. 📢 Klimatyczny Dzień Kobiet w hali "Pod Basztami" w Chęcinach. Mnóstwo pań i niespodzianki Niezwykle klimatyczne popołudnie, w cudnej atmosferze przeżywały mieszkanki gminy i miasta Chęciny. W niedzielę, 10 marca w hali "Pod Basztami" odbył się tradycyjny Dzień Kobiet. Nie zabrakło wspaniałych występów lokalnych artystów oraz niespodzianek.

📢 20. Jubileuszowy Gminny Dzień Kobiet w Sędziszowie. Wspaniała uczta, kwiaty i życzenia dla setek pań Pyszna uczta, morze róż, serdeczne życzenia i setki wspaniałych kobiet. Już po raz 20. z inicjatywy burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka zorganizowano Gminny Dzień Kobiet. Przyjęcie dla wyjątkowych pań odbyło się w czwartek, 7 marca w restauracji "Złota Róża" w Sędziszowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Trzeci dzień targów Agrotech w Kielcach. W niedzielę, 10 marca wystawa przeżywała prawdziwe oblężenie Targi Techniki Rolniczej Agrotech i 23. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO przyciągnęły gości z całego kraju. Trzydniowy program targów został po brzegi wypełniony spotkaniami ze znanymi osobami z branży, rolnikami ze znanych programów, czy z youtuberami. I choć zarówno pierwszy, jak i drugi dzień targów przyciągnął tysiące zwiedzających, to ostatniego dnia - w niedzielę, 10 marca kielecka wystawa przeżywała prawdziwe oblężenie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tłumny IV Powiatowy Dzień Kobiet na sportowo w Sandomierzu. Był marsz z kijami, gorąca zupa gulaszowa, "ciasto" i czekolada... Ponad 140 pań i wielu panów wyruszyło w niedzielę z kijami sprzed Bursy Szkolnej w Sandomierzu, by przemierzyć prawie sześć kilometrów. Wydarzenie z czekoladą i symbolicznym tulipanem zorganizowano już po raz czwarty w ramach Powiatowego Dnia Kobiet na sportowo.

📢 Ogromny wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Sprawdź, jakie oferowano modele i ile trzeba było za nie zapłacić W niedzielę 10 marca na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie sprzedawano samochody. Tym razem wybór był naprawdę ogromny. Sprzedający oferowali wiele marek i modeli w różnych cenach. Ile trzeba było zapłacić za auto swoich marzeń. Sprawdźcie na zdjęciach.

📢 Rekordowy Bieg Kazików w Radomiu. Pobiegło ponad osiemset osób. Braliście udział? Szukajcie się na zdjęciach! W niedzielę, 10 marca, w Radomiu odbyła się XVI edycja Biegu Kazików. W ramach obchodów święta patrona miasta, świętego Kazimierza Jagiellończyka, odbyło się jedno z największych wydarzeń biegowych w roku. W zmaganiach wzięło udział ponad osiemset osób. Braliście udział? Szukajcie się w naszej galerii. 📢 Tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Ładna pogoda przyciągnęła wielu kupujących Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 10 marca tradycyjnie odwiedziło ją mnóstwo kupujących, a asortyment był naprawdę spory. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pierwsza pralnia samoobsługowa Fashion Laundry w Radomiu! Byli goście i szampan, a właścicielki przecięły wstęgę Otwieramy i zapraszamy do Fashion Laundry, czyli modnej pralni. Niech pranie stanie się modne - mówiły właścicielki pralni samoobsługowej. Przyszli przyjaciele pań i stali klienci, jest ich wielu, bo "Pralnia przy rondzie", która właśnie poszerza ofertę działa przy ulicy Chrobrego już od lat 60-tych ubiegłego wieku. Była szampan, poczęstunek i oczywiście przecinanie wstęgi. I to złotej. 📢 23 pary świętowały Złote Gody w Sandomierzu. Piękna, rodzinna uroczystość w Ratuszu Uroczystość Złotych Godów świętowały w Sandomierzu 23 pary małżeńskie. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanych przez prezydenta Polski, odbyła się w Ratuszu. Jubilatom towarzyszyła rodzina i władze miasta. 📢 Wyjątkowy Dzień Kobiet w sali Sokół w Sokołowie Dolnym. Gwiazdą wieczoru Camasutra 8 marca tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji sala bankietowa Sokół w Sokołowie Dolnym w powiecie jędrzejowskim przygotowała dla Pań wyjątkowe niespodzianki. Gwiazdą wieczoru była Camasutra. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Giełda w Sandomierzu pełna staroci i różności. Pojawiły się też akcenty wielkanocne. Zobacz, co można kupić w sobotę 9 marca Na giełdzie w Sandomierzu duży ruch i zatrzęsienie towaru. Słoneczna pogoda sprawiła, że targowisko jest oblegane. Handlowcy oferują rzeczy przydatne w gospodarstwie domowym i ogrodzie, pojawiły się również akcenty wielkanocne. W części pchlego targu kupić można między innymi ubrania, meble, rowery, narzędzia, starocie, naczynia. Zobaczcie, co nowego i starego. 📢 Fantastyczny koncert Lady Pank w hali Radomskiego Centrum Sportu. Legendarny zespół choć zagrał bez prądu porwał publiczność. Zobacz zdjęcia Lady Pank zagrał w hali Radomskiego Centrum Sportu w piątek 8 marca. To był koncert w ramach trasy MTV Unplugged. Muzycy zagrali swoje największe przeboje i choć koncert był bez prądu robił wrażenie. Fani śpiewali razem z Lady Pank, atmosfera była fantastyczna.

📢 Prawie 300 pań na Powiatowym Dniu Kobiet w Dworze Dwikozy. Był kwiatek, czekolada i życzenia Na corocznym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet spotkały się w w piątek, 8 marca w Dworze Dwikozy panie, które pracują lub działają na terenie powiatu sandomierskiego. Były kwiaty, tabliczka czekolady, życzenia, poczęstunek i muzyczna uczta w wykonaniu zespołu FOX. 📢 Te damskie perfumy to hit 2024 roku. Oto najpiękniejsze zapachy dla kobiet. Zobacz TOP 10 Są słodkie, uzależniające jak czekolada a do tego bardzo trwałe i uwodzące. Podobają się kobietom a mężczyźni wprost za nimi szaleją. Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Zapach idealny jako prezent na Dzień Kobiet. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

