Prasówka 13.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Radlinie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby podróżujące osobówką prawdopodobnie uciekły”?

Prasówka 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Radlinie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby podróżujące osobówką prawdopodobnie uciekły Alfa romeo zderzyła się z ciężarowym volvo - do tego wypadku doszło we wtorkowy wieczór na drodze krajowej numer 74 w podkieleckim Radlinie. Jak informuje policja dwie osoby z samochodu osobowego oddaliły się z miejsca. Trwają poszukiwania.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 13 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 13.12.2023 Horoskop dzienny na środę, 13 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.12.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

Prasówka 13.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramatyczny wypadek w Knapach na stacji kolejowej LHS Wola Baranowska. "Obcięło pracownikowi kolei rękę i nogę" Dramatyczny wypadek w Knapach, w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. 41-letni mężczyzna pracujący na stacji przeładunkowej kolejowej LHS Wola Baranowska został ciężko ranny po tym, jak przejechał po nim wagon pociągu. Według nieoficjalnych informacji, które weryfikujemy, stracił nogę i rękę. Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ustala, kto zawinił. Odrębne postępowanie prowadzą także prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy.

📢 Wypadek w Kijach na drodze krajowej numer 78. Były utrudnienia Po godzinie 16 we wtorek służby dostały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 78 w Kijach w powiecie pińczowskim. Zderzyły się tu samochód osobowy i ciężarowy, mowa jest o jednej osobie rannej. Służby pracowały na miejscu zdarzenia. Jeden pas drogi krajowej był zablokowany. 📢 Mikołaj w Grębowie jechał w efektownych saniach. I rozdawał prezenty - zobaczcie zdjęcia Na zaproszenie członków Stowarzyszenie Miłośników Starych Motocykli "Gazela" w Grębowie (powiat tarnobrzeski), do miejscowości tej zawitał święty Mikołaj, by rozdawać prezenty i nieść radość szczególnie dzieciakom. 📢 Wielkie otwarcie basenu termalnego w Kazimierzy Wielkiej w piątek 15 grudnia. W jaki sposób będzie można z niego korzystać? Oto szczegóły Całoroczny basen termalny z leczniczą wodą siarczkową w Kazimierzy Wielkiej jest gotowy. Już w najbliższy piątek, 15 grudnia wyjątkowy w skali całego regionu, ale i kraju obiekt zostanie uroczyście otwarty. Kto i w jaki sposób będzie mógł z niego korzystać? Ile wyniesie bilet wstępu? Poniżej podajemy "garść" najważniejszych informacji. Sprawdź.

📢 Po aferze bankowej w Grębowie, była prezes banku przed sądem: - Mogę ludziom popatrzeć w oczy. Ja ich nie oszukałam, nie okradłam W kolejnym dniu procesu, we wtorek 12 grudnia przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu częściowe wyjaśnienia złożyła 70-letnia Janina K., główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. Podobnie jak w śledztwie wprost powiedziała, kto jej zdaniem przywłaszczył pieniądze klientów banku. - Byłam u niej, powiedziałam, żeby oddała pieniądze. Jej mąż kazał mi wyp...ć - relacjonowała Janina K. 📢 Groźnie na budowie wielkiego centrum dystrybucyjnego sieci Dino w Dębskiej Woli! Auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w maszynę Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 12 grudnia na placu budowy olbrzymiego centrum dystrybucyjnego sieci Dino w Dębskiej Woli, w gminie Morawica. Jak informują policjanci, 37 - letni kierowca auta osobowego wpadł w poślizg i z impetem uderzył w zaparkowaną maszynę budowlaną. Zobaczcie zdjęcia i film ze zdarzenia.

📢 Oto najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Ceny choinek w 2023 roku w Radomiu! Różne gatunki drzewek, małych i dużych. Ile kosztują przy E.Leclerc i na targowisku Korej? Święta coraz bliżej, więc mieszkańcy Radomia i regionu szukają choinek. Żywe, sztuczne, małe duże - wybór jest ogromny, a cenę można dostosować do własnego portfela. Zwłaszcza, że drzewka w porównaniu z minionym rokiem kosztują praktycznie tyle samo. We wtorek, 12 grudnia, odwiedziliśmy targowisko Korej przy ulicy Wernera i market E.Leclerc przy ulicy Toruńskiej. Ile kosztowały tam choinki i jakie było zainteresowanie mieszkańców?

📢 Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Fabryce Broni, Starostwie Powiatowym i zarządzie dróg. Na jakie stanowiska? Sprawdź Koniec roku to nie jest najlepszy moment na szukanie pracy. Trwa domykanie budżetów, rozliczenia, ale jednak urzędy i instytucje w Radomiu mają wolne etaty. Sprawdziliśmy dla was, kto teraz szuka pracowników. Mamy najnowsze oferty! Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie? Przeczytaj! Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów. 📢 Ryba po grecku to ulubione danie na wigilijnym stole. Z tego przepisu wychodzi najlepsza Wśród dwunastu potraw wigilijnych prym wiedzie ryba po grecku. Śmiało można powiedzieć, że jest symbolem polskiej Wigilii. Wypróbujcie sprawdzony przepis. 📢 W środę kolejna inauguracja na radomskim lotnisku. Do Larnaki wystartuje pierwszy samolot linii Wizz Air W środę, 13 grudnia na lotnisku w Radomiu po raz pierwszy pojawi się samolot węgierskich linii lotniczych Wizz Airr. Odleci do cypryjskiej Larnaki. Debiut zbiega się z bardzo złym czasem dla przewoźników i biur turystycznych, ale dobrym dla turystów – wielkiej przeceny wczasów w ciepłych krajach.

📢 Oto Świąteczne Gwiazdeczki w powiecie jędrzejowskim. Zobacz urocze zdjęcia Tradycyjnie, jak co roku, w ramach akcji Świąteczne Gwiazdeczki stworzyliśmy świąteczną galerię zdjęć dzieci z całego województwa świętokrzyskiego i powiatu jędrzejowskiego. Głosowanie na etapie powiatowym już się zakończyło. Oto świąteczne Gwiazdeczki z powiatu jędrzejowskiego z największą liczbą głosów. 📢 Złote Gody w Wilczycach. Aż 18 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Zobacz zdjęcia Aż 18 par małżeńskich z terenu gminy Wilczyce świętowało jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w restauracji „ Dworek” w Wilczycach.

📢 Lata 90 w krzywym zwierciadle? Nie! Tak było naprawdę. Oto najlepsze memy o latach 90-tych Lata 90., czasy ortalionowych dresów i kultowych hitów muzycznych, to źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych internautów. Śmieszne memy przeniosą was w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez, ale też wzruszą.

📢 Wojna Wojciecha Jaruzelskiego z polskim narodem. Jak wyglądał stan wojenny w regionie świętokrzyskim? „[…] Ojczyzna znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwowe przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem” – tak generał Wojciech Jaruzelski w specjalnym przemówieniu skierowanym do polskiego społeczeństwa uzasadniał wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

📢 Oszukany z powiatu kazimierskiego stracił ponad 700 tysięcy złotych! Ponad 700 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu kazimierskiego, do którego dzwonili oszuści podający się za policjantkę i prokuratora. To jedna z najwyższych kwot, jakie padły łupem oszustów w naszym województwie. 📢 Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" świętuje 59. urodziny. Tak przez lata zmieniła się Elżbieta Czabator. Mamy prywatne zdjęcia urodziny świętuje dziś - 12 grudnia Elżbieta Czabator spod Końskich, czyli bardzo lubiana uczestniczka 8. edycji show TVP „Rolnik szuka żony”. Jubilatka wygląda kwitnąco, ale trzeba przyznać, że w młodości także zachwycała urodą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum Elżbiety Czabator. Poznalibyście ją na tych zdjęciach?

📢 Koszmar! Rozpędzone auto uderzyło w 15-latkę, dziewczynie urwało nogę! Pomóżmy Nikoli z Mąchocic Kapitulnych, w powiecie kieleckim To miał być zwykły dzień. 15 - letnia Nikola, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Józefa Wybickiego w Kielcach jak zawsze rano wyszła na przystanek autobusowy znajdujący się tuż obok jej domu w Mąchocicach Kapitulnych. W pewnej chwili, mama dziewczyny usłyszała okropny huk, a kiedy wybiegła przed dom, jej oczom ukazał się przerażający widok. Nikola leżała w rowie w kałuży krwi, a jej noga była oderwana od ciała. Lekarzom udało się uratować życie 15 - latki, teraz ruszyła zbiórka na protezę oraz kosztowną rehabilitację. Pomóżmy! 📢 Przedszkolaki, święty Mikołaj i maskotka Połańca udekorowali choinkę w Urzędzie Miasta i Gminy 7 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu miało miejsce tradycyjne ubieranie choinki. Świąteczne drzewko wraz z burmistrzem i pracownikami urzędu ozdabiały przedszkolaki, święty Mikołaj i połaniecki orzeł - czyli nowa maskotka miasta. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 "Świąteczne Granie" o Puchar Burmistrza Staszowa. Najlepsza miejscowa Pogoń W sobotę, 9 grudnia na Hali Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie odbył się drugi Turniej "Świąteczne Granie" o Puchar Burmistrza Staszowa Leszka Kopcia. Rywalizowało siedem drużyn z rocznika 2011 i młodsi. 📢 Tragiczny pożar w placówce opiekuńczej w Kielcach. Zginęły trzy osoby! Dramat w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Peryferyjnej w Kielcach. W jednym z pomieszczeń placówki wybuchł pożar. Podczas akcji strażacy znaleźli ciała trzech kobiet.

📢 Grzegorz Lasak dyrektorem szpitala w Busku-Zdroju na kolejną kadencję. Było czterech kandydatów W czwartek, 7 grudnia, Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poinformował, że dyrektorem placówki na kolejną kadencję będzie Grzegorz Lasak. 📢 Czarni Radom kontra Asseco Resovia Rzeszów. Cheerleaders Vibes Radom dały niesamowity świąteczny pokaz tańca! Zobacz zdjęcia W poniedziałkowy wieczór siatkarze Enea Czarnych Radom podejmowali Asseco Resovię Rzeszów. Wojskowi oczarowali publiczność w pierwszym secie. Za to pomiędzy dwoma partiami brylowały cheerleaderki z radomskiego klubu Vibes. Zobacz ich efektowny występ! 📢 Uroczyste otwarcie nowoczesnego boiska Orląt Kielce i świąteczne spotkanie młodych piłkarzy, ich rodziców i trenerów. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 grudnia, odbyło się uroczyste otwarcie boiska Orląt Kielce. Będzie służyło wszystkim zespołom Akademii Piłkarskiej Orlęta Kielce oraz zespołowi seniorów grającemu w RS Active 4 Lidze. Będzie też mogło być wynajmowane przez inne podmioty do treningów, meczów oraz turniejów. Później w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się świąteczne spotkanie młodych piłkarzy Orląt, ich rodziców oraz trenerów.

📢 Enea Czarni Radom przegrali z Asseco Resovią Rzeszów. Byłeś na siatkarskim meczu PlusLigi? Znajdź się na zdjęciach Enea Czarni Radom, po premierowym triumfie w sezonie w Częstochowie mieli chrapkę na podtrzymanie zwycięskiej serii. Sęk w tym, że na ich drodze stanęła faworyzowana drużyna Asseco Resovii Rzeszów. Zobacz zdjęcia z trybun. 📢 Naszpikowany technologią Park Legend w Nowej Słupi robi furorę wśród zwiedzających! Jest magicznie i przerażająco. Zobaczcie film i zdjęcia Jest mega nowoczesny i naszpikowany technologią! Turyści zamiast oglądać tradycyjne gabloty muzealne krążą wśród postaci z legend, a potem wchodzą do sali piekieł, oglądają nasze atrakcje turystyczne oraz oczywiście piękne czarownice rodem z Łysej Góry. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich robi furorę wśród zwiedzających, od sierpnia tego roku odwiedziło go już 32 tysiące osób. Zobaczcie na filmie i zdjęciach, jak Park Legend wygląda od środka.

📢 Wspaniała Parada Mikołajkowo-Świąteczna w Lipsku. Było mnóstwo mieszkańców. Zobacz zdjęcia Kto nie był w niedzielę, 10 grudnia na Rynku w Lipsku niech żałuje! Było magicznie i zjawiskowo, a wszystko to za sprawą pięknej Parady Mikołajkowo–Świątecznej, zupełnie jak w amerykańskich filmach. Tłum mieszkańców poprowadziła Grupa Żywy Teatr z Bielawy. Były całe rodziny! 📢 Jest ekologicznie! Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach podłączone do miejskiej sieci. Zobacz zdjęcia Czekaliśmy na tę inwestycję 20 lat – mówił profesor Stanisław Góźdź. Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki przebudowie systemu ogrzewania tych placówek, zlikwidowano powodującą zanieczyszczenia kotłownię węglową. Będzie więc ekologicznie.

📢 Radosław Witkowski podsumował pracę na stanowisku prezydenta Radomia i ogłosił ponowy start w wyborach W poniedziałek, 9 grudnia w Kamienicy Deskurów odbyło się podsumowanie dziewięciu lat pracy Radosława Witkowskiego na stanowisku prezydenta Radomia. Podczas uroczystości goście mogli zobaczyć, jak zmieniało się miasto od 2014 roku. Radosław Witkowski ogłosił też start w wyborach samorządowych w 2024 roku. Informowaliśmy o tym już przed kilkoma tygodniami.

📢 Bianka Kwiatek została Miss Ostrowca Świętokrzyskiego 2023. Zobacz wyniki i filmy z finału W niedzielę 3 grudnia w Ostrowieckim Browarze Kultury odbył się finał Miss Ostrowca i Powiatu Ostrowieckiego. Koronę i tytuł Miss Ostrowca otrzymała Bianka Kwiatek. Zobaczcie pełne wyniki oraz wideo relację z uroczystej gali.

📢 Roksana Oraniec z Ćmielowa w wyborach Miss World Noble Queen 2023 w Malezji. Zobacz nowe zdjęcia z konkursu 26-letnia Roksana Oraniec z Ćmielowa w powiecie ostrowieckim walczy o koronę podczas konkursu Miss World Noble Queen 2023, który odbywa się w Malezji. Podczas wydarzenia kandydatki biorą udział w wielu sesjach fotograficznych. Zobaczcie, jak prezentuje się reprezentantka Polski. 📢 Piękny finał historii listu do świętego Mikołaja, który poruszył serca wielu osób. Marzenie 8-latka ze Skarżyska się spełniło! Kilkanaście dni temu 8-letni chłopiec ze Skarżyska-Kamiennej napisał wzruszający list do Świętego Mikołaja. Pisał, że niedawno zmarł dziadek i mieszka teraz z babcią, a prosi o możliwość... uczestniczenia w zajęciach piłkarskich. List szczęśliwie trafił do drużyny Dziki Skarżysko i finał historii wyciska łzy szczęścia.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele akademiccy w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Akademicki. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią wśród swoich studentów. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli akademickich, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Uczniowie ich uwielbiają Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej. Wszyscy mają w sobie pasję i świetny kontakt z uczniami. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas 0-III w województwie świętokrzyskim. Uwielbiani przez uczniów, doceniani przez rodziców Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Klas 0-III. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie nauczycieli klas 0-III, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas IV-VIII w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Klas IV-VIII. Wszyscy mają w sobie pasję i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Cieszą się też autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz TOP 10 nauczycieli, którzy zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsze świętokrzyskie nauczycielki przedszkoli. Mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie przedszkolanki, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele z regionu radomskiego na Mazowszu. To oni wygrali wojewódzki plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w etapie wojewódzkim w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach pochodzących z regionu radomskiego. Do 20 grudnia potrwa głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie. 📢 Blanka z Szydłowca w finale "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura wyglądała jak milion dolarów Za nami wielki finał jubileuszowej, dziesiątej edycji randkowego hitu "Rolnik szuka żony". Bohaterowi podzielili się z widzami wieściami, na które czekali przez niemalże dwa miesiące. A mianowicie zdradzili, czy w programie udało im się znaleźć miłość. Tego dnia do studia zostali zaproszeni wszyscy kandydaci i kandydatki rolników i rolniczek. Nie mogło zabraknąć Blanki Świercz z Szydłowca, która próbowała zdobyć serce Artura z Mazowsza. I choć nie udało jej się, to po programie zyskała wiele. Stała się rozpoznawalna, przeszła także spektakularną przemianę. W finale błyszczała i ciężko było oderwać od niej wzrok. Zobaczcie jak wyglądała.

📢 Sześć osób ze Świętokrzyskiego zatrzymano! Są podejrzane o wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarzuty usłyszał też lekarz Zarzut wyłudzania pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszało sześć osób: trzy kobiety i trzech mężczyzn z województwa świętokrzyskiego. Mowa jest o 450 tysiącach złotych. Sprawa, którą w dalszym ciągu zajmują się policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wciąż jest rozwojowa.

📢 Groch z kapustą. Oto przepis na wigilijną kapustę z grochem Kapusta z grochem to jedno z obowiązkowych dań na wigilijnym stole. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczcie przepis. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychają do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Za nami pełen emocji finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciągał miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było Między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Nad Jeziorem Tarnobrzeskim morsy uczciły pamięć zmarłego Marcina Gwoździowskiego, współzałożyciela klubu BodyMors w Tarnobrzegu. Zdjęcia Cotygodniowe spotkanie nad Jeziorem Tarnobrzeskim zwolenników mroźnych kąpieli rozpoczęło się w smutnej zadumie. Morsujący uczcili minutą ciszy pamięć Marcina Gwoździowskiego, jednego z założycieli i pierwszego prezesa klubu sportowego BodyMors w Tarnobrzegu, który zmarł 8 grudnia w wieku 52 lat. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli. 📢 Kiermasz świąteczny w zamku w Baranowie Sandomierskim. Rękodzieło, świąteczne przysmaki i wspólne kolędowanie. Zobaczcie zdjęcia Za nami zamkowy kiermasz świąteczny w Baranowie Sandomierskim. W urokliwej scenerii Małego Wawelu artyści, rzemieślnicy i lokalni przedsiębiorcy z całego regionu zaprezentowali rękodzielnicze ozdoby, choinkowe dekoracje, przysmaki na świąteczny stół. Zadbano o niepowtarzalny klimat. Przed zamkiem stanęła szopka z alpakami, a na zaśnieżonym dziedzińcu sanie świętego Mikołaja. Wspólne kolędowanie z gminną orkiestrą dętą, Ocicankami i młodymi wokalistkami wprawiało w świąteczny nastrój. Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 II Gminna Parada Mikołajkowa w Baranowie Sandomierskim. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka. Zobacz zdjęcia Barwne, oświetlone zaprzęgi Świętego Mikołaja odwiedziły Baranów Sandomierski! Mieszkańcy znakomicie bawili się podczas II Gminnej Parady Mikołajkowej. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, na Rynku rozbłysła choinka, a niebo rozświetliły fajerwerki. Było wesoło i świątecznie. Zobaczcie zdjęcia z wielkiej imprezy. 📢 Magiczna Parada Mikołajkowo-Świąteczna przeszła ulicami Lipska. Było świątecznie! Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 grudnia na miejskim Rynku w Lipsku odbyła się wyjątkowa Parada Mikołajkowo-Świąteczna. Było bajecznie, magicznie i przede wszystkim świątecznie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" to najmłodszy uczestnik dziesiątej edycji. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 W niedzielę, 10 grudnia na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie pierwszy odcinek jubileuszowego, dziesiątego sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, który w tym sezonie jest najmłodszy i szuka kobiety swojego życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Dariusz z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Tak mieszka Sara z "Rolnik szuka żony". Wybranka Artura z Mazowsza pokazała wnętrza mieszkania i jak żyje na co dzień. Zobaczcie Sara pochodzi z Siedlec, ale na co dzień mieszka w Warszawie. W programie "Rolnik szuka żony 10" starała się zdobyć serce Artura z Mazowsza. I jak się okazało, piękna 23-latka oczarowała rolnika. To właśnie ją wybrał spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. W wyemitowanym w niedzielę odcinku programu Artur odwiedził Sarę w Warszawie i poznał jej mamę. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień piękna Sara.

📢 Tak mieszka Waldemar z "Rolnik szuka żony 10". To mężczyzna pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo Finał nowej, dziesiątej edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" coraz bliżej. Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10". 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" mieszka jak księżniczka. Ma imponujący dom i gospodarstwo! Zobacz zdjęcia Zbliża się finał nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna Derbiszewska z województwa wielkopolskiego. Spośród trzech panów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa wybrała 30-letniego Jakuba z Ostrowa Wielkopolskiego. Ich związek to największa niespodzianka dla fanów programu, ale wygląda na to, że między nimi narodziło się uczucie. Rolniczka pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Świąteczna atmosfera na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Radoszycach. Rozbłysły iluminacje na rynku Piękne iluminacje świąteczne zabłysły w niedzielne popołudnie na radoszyckim rynku. Było wspólne śpiewanie kolęd, świąteczny korowód, wizyta świętego Mikołaja i pyszne jadło. W Radoszycach odbył się I Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Siarkowe Mikołajki w Tarnobrzegu. Prezenty od świętego Mikołaja, prezentacja młodych piłkarzy Siarki, gry i zabawy. Zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie i wieczór 10 grudnia hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu zatętniła życiem, a to za sprawą kolejnych już Siarkowych Mikołajek. Główną część stanowiła oficjalna prezentacja wszystkich grup piłkarskich Siarki Tarnobrzeg, począwszy od najmłodszych, skończywszy na pierwszej drużynie seniorskiej.

📢 Świąteczny kiermasz na Rynku w Chęcinach. Były kolędy, smakołyki i stroiki Świąteczna iluminacja, Święty Mikołaj, kramy z rękodziełem, darmowa kapusta z grochem i wiele innych atrakcji czekało mieszkańców Chęcin w niedzielę, 10 grudnia podczas Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 📢 Tłumy na jarmarku w Miedzianej Górze. Rozbłysła świąteczna iluminacja Święty Mikołaj, zagrody ze zwierzętami, regionalne smakołyki, pierogi czy grzaniec czekały na mieszkańców Miedzianej Góry podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Impreza odbyła się w niedzielę, 10 grudnia na placu przed Urzędem Gminy.

📢 Salon Audi w Radomiu już otwarty. Setki osób oglądało nowoczesne samochody, przygotowano wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Mnóstwo osób przyszło w niedzielę 10 grudnia do nowego salonu Audi Select Plus w Radomiu. Na wszystkich czekało wiele atrakcji. Było uroczyste otwarcie salonu, a najwięcej emocji budziło oglądanie super nowoczesnych samochodów.

📢 Wigilijne spotkanie oldboyów Radomiaka. Najpierw mecz z Górnikiem, a potem uroczysta kolacja i czas na wspomnienia Rodzina Radomiaka spotkała się na corocznej Wigilii. Z roku na rok uczestników jest co raz więcej. Tym razem organizator Sylwester Sokół przygotował uroczystość na 50 osób. 📢 Kiedyś tu był dworzec autobusowy linii podmiejskich. Dziś to Radomskie Hale Mięsne. Zobacz historię obiektu przy Wernera W czerwcu 2015 roku nastąpiło huczne otwarcie Radomskich Hal Mięsnych. Kiedyś w tym miejscu mieścił się dworzec autobusowy linii podmiejskich. Zobaczcie zdjęcia z budowy i otwarcia.

📢 Kilka tysięcy przepięknych okazów gołębi i królików przyjechało do Kielc na Regionalną Wystawę Gołębi i Królików w Targach Kielce Aż 760 gołębi pocztowych, 356 gołębi rasowych i 1138 królików można zobaczyć w Targach Kielce. W sobotę, 9 grudnia wystartowała Regionalna Wystawa Gołębi i Królików, która jest okazją nie tylko do prezentacji najpiękniejszych okazów, ale także niesienia pomocy, gdyż w drugim dniu wystawy odbywa się aukcja charytatywna. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Radomiak kontra Górnik Zabrze. Byłeś na meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy? Znajdź się na zdjęciach W meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował sąsiada z ligowej tabeli, a więc piłkarzy Górnika Zabrze. Kibicowałeś Zielonym w śnieżne sobotnie popołudnie? Jeśli tak, to znajdź się na zdjęciach z trybun Radomskiego Centrum Sportu.

📢 Przysięga elewów i żołnierzy na Placu Wolności w Kielcach. Nowe zdjęcia W sobotę, 9 grudnia na Placu Wolności w Kielcach przysięgę wojskową złożyło ponad 300 żołnierzy. W tej ważnej uroczystości wojskowych wspierali bliscy, rodzina, przyjaciele i znajomi. Zobaczcie nowe zdjęcia z przysięgi. 📢 Przysięga elewów i żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Placu Wolności w Kielcach W sobotę, 9 grudnia blisko 160 elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz blisko 150 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową na sztandar. Była to najliczniejsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Garnizonu Kielce. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Roksana Oraniec z Ćmielowa będzie reprezentować Polskę w wyborach Miss World Noble Queen 2023 26-letnia Roksana Oraniec z Ćmielowa w powiecie ostrowieckim, mimo młodego wieku jest weteranką konkursów piękności na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej i światowej. Tym razem nasza piękność powalczy o koronę podczas konkursu Miss World Noble Queen 2023, który odbywa się w Malezji.

📢 Pyszna sałatka śledziowa to obowiązkowe danie na wigilię. Oto szybki i prosty przepis Obok karpia to właśnie śledzie są ulubionymi rybami serwowanymi na Wigilię. Zobaczcie sprawdzony przepis na pyszną sałatkę śledziową z żółtym serem.

📢 Próbna matura 2024 - angielski. Publikujemy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Jak poszło maturzystom? Sprawdź! Maturalna próba język angielski 2024. Matura Próbna 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-11. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. 📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste.

