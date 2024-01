Prasówka 14.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Parkiet aż iskrzył! Studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach po części oficjalnej”?

Prasówka 14.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Parkiet aż iskrzył! Studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach po części oficjalnej Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 13 stycznia, w hotelu Binkowski w Kielcach. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją około trzystu osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Świetna zabawa w sali "Martimo". Zobacz zdjęcia W sobotę, 13 stycznia mieliśmy szczyt tegorocznego sezonu studniówkowego. Bawiło się kilkanaście szkół z całego naszego regionu. Bal maturalny odbył się również w Zespole Szkół imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Studniówka podzielona została na dwie części. Piękny polonez maturzyści zaprezentowali w murach szkoły, zaś huczna zabawa odbyła się w sali "Martimo" w Radomiu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Piękna zabawa na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 13 stycznia swoją niezapomnianą zabawę studniówkową przeżywali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Ten wyjątkowy wieczór spędzali w Domu Weselnym Gościńiec w Krępie Kościelnej.

Prasówka 14.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu VI Liceum Ogólnokształcącego Juliusza Słowackiego w Kielcach Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu VI Liceum Ogólnokształcącego Juliusza Słowackiego w Kielcach.

📢 Studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Polonez zrobił wrażenie, świetna zabawa Studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyła się w sobotę, 13 stycznia. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Choreografia i wykonanie były piękne! Były też podziękowania i życzenia, a później już zabawa przez całą noc. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 1 w Tarnobrzegu. Tak bawili się maturzyści "Prymasówki" i szkoły mistrzostwa sportowego Tegoroczni maturzyści tarnobrzeskiej "Prymasówki", czyli Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Siarka w Tarnobrzegu bawili się w sobotni wieczór na swojej studniówce w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Bal rozpoczęli krokiem poloneza. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Zabawa była piękna. Polonez zauroczył wszystkich

📢 Zachwycający polonez na studniówce VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Kilkaset osób na parkiecie Zachwycające kreacje, uśmiechnięci maturzyści i widowiskowe układy taneczne. W piątek, 13 stycznia w hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. To jeden z największych bali maturalnych w regionie, ponad 300 osób tańczyło Poloneza podzielonego na dwie tury. 📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Piękny polonez i świetna zabawa W sobotę, 13 stycznia w Sali Weselnej "Gębarzówka" swoją studniówkę mieli uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Uczniowie zatańczyli pięknego poloneza, a później były tańce i wspaniała zabawa. Zobacz zdjęcia z balu maturalnego "Baczyńskiego". 📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. Zobacz zdjęcia W sobotę, 13 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Bawili się także maturzyści z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. Studniówkę rozpoczęło piękne powitanie i wspaniały polonez.

📢 Bal studniówkowy X Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu. Niesamowity polonez i zabawa W sobotę swoje święto w postaci zabawy studniówkowej mieli przyszli maturzyści X Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu. Studniówka 2024 odbyła się w Centrum Szkoleniowo - Integracyjnym Jagiellonka w Jedlni – Letnisko.

📢 Studniówka i efektowny polonez w Zespole Szkół w Pionkach. Zobaczcie zdjęcia i wideo Pięknym polonezem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Pionkach rozpoczęła się pierwsza sobotnia studniówka w Radomiu i regionie. Zobacz niesamowity pokaz tańca z udziałem uczniów tej szkoły! 📢 Memy o Blue Monday 2024 rozbawią Cię do łez. Nadchodzi najbardziej depresyjny dzień w roku 15 stycznia czeka nas Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Dlaczego wypada on akurat wtedy? Zapraszamy do lektury i... do galerii najśmieszniejszych memów o Blue Monday. Nie dajcie się zdołować poniedziałkowi i uśmiechnijcie się!

📢 Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z rezerwami Śląska Wrocław? Znajdź się na zdjęciach W sobotę, 13 stycznia w radomskiej hali MOSiR, koszykarze pierwszoligowego Hydrotrucku Radom zmierzyli się z rezerwami wicemistrza Polski, Śląska Wrocław. Nie brakowało żywiołowego dopingu fanów gospodarzy. 📢 Makabra w gminie Bodzechów. W domu znaleziono zwłoki dwóch braci. Policjanci wyjaśnia zagadkę ich śmierci Makabrycznego odkrycia dokonano w sobotę w domu w gminie Bodzechów w powiecie ostrowieckim. Znaleziono tutaj zwłoki dwóch braci. Jak umarli i czy ktoś się przyczynił do ich śmierci, wyjaśnia policja. 📢 Mistrzowie sportów walki i prawdziwe tłumy na Targach Dach Forum w Kielcach! Zobaczcie zdjęcia z soboty, 13 stycznia Sobota, 13 stycznia w Targach Kielce była drugim i ostatnim dniem 3. edycji Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli - Dach Forum. Gośćmi specjalnymi byli w tym dniu słynni przedstawiciele sportów walki - bokser zawodowy Michał Cieślak oraz walczący w MMA Michał Pasternak i były zapaśnik, a obecnie zawodnik KSW Damian Janikowski, którzy rozdali kilkaset autografów i chętnie pozowali do zdjęć z fanami.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu ze studniówki Zespołu Szkół "Konarskiego" w Jędrzejowie Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. 📢 Piłkarze Korony Kielce w świetnych nastrojach wyruszyli na obóz do Turcji. W kadrze Amerykanin Danny Trejo i dwaj inni nowi zawodnicy Piłkarze Korony Kielce w sobotę, 13 stycznia, po godzinie 13 wyruszyli na obóz do Turcji. W bardzo dobrych nastrojach i z trzema nowymi zawodnikami, których udało się pozyskać w przerwie zimowej. Są to Marcel Pięczek z Puszczy Niepołomice, urodzony w Meksyku Amerykanin Danny Trejo i Mariusz Fornalczyk z Pogoni Szczecin.

📢 Radomiak Radom po pierwszym sparingu. Zieloni w grze kontrolnej, w której padło cztery gole, zremisowali z Widzewem Łódź Zawodnicy Radomiaka Radom w pierwszym meczu towarzyskim w okresie przygotowawczym zremisowali z Widzewem Łódź 2:2. Trener Maciej Kędziorek dał szanse gry w zasadzie wszystkim swoim podopiecznym. Zabrakło jedynie Pedro Henrique i Ediego Semedo. 📢 W ramach projektu „Ferie z WOT” szkolenie rozpoczęło prawie 60 przyszłych terytorialsów 58 osób postanowiło w czasie zimowych ferii przejść szkolenie, złożyć przysięgę i zostać żołnierzem terytorialsem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Radomiu. W sobotę odbył się nabór, teraz czas na wojskowe ćwiczenia. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Około 150 osób wyruszyło w sobotni poranek z Końskich na 37 Rajd Zimowy. Imprezę organizowało PTTK Wędrowcy spotkali się rano w sobotę 13 stycznia i po weryfikację wyruszyli na szlak. W grupie były całe rodziny i grupy przyjaciół. Rajd zawierał także elementy patriotyczne i historyczne związane z Powstaniem Styczniowym. 📢 Kończy się remont Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Obiekt będzie zachwycał Po zakończeniu generalnego remontu Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli z najważniejszą jego częścią - salą widowiskową - rozpoczyna się przeprowadzka i wznowienie działalności rozsianych po mieście poszczególnych grup artystycznych. 📢 Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łubnicach. Zaśpiewali mali i duzi W piątek 12 stycznia na sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubnicach odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda…”.

📢 Pożar stodoły w miejscowości Suskowola w gminie Pionki. Ogromne straty Na 300 tysięcy złotych oszacowano straty z tytułu pożaru stodoły w miejscowości Suskowola w gminie Pionki. Budynek spłonął niemal doszczętnie. 📢 Oto Miss i Mister Studniówki 2024 z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.

📢 Wspaniała studniówka 2024 Zespołu Szkół „Konarskiego” w Jędrzejowie. Tak rozpoczęto sezon studniówkowy w powiecie Sezon studniówkowy w powiecie jędrzejowskim rozpoczął się z przytupem. W piątek, 12 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Wspaniały bal, który trwał do samego rana odbył się w sali lokalu „Impresja” w Nagłowicach.

📢 Studniówka 2024 w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Fantastyczna zabawa, tańcom i śpiewom nie było końca W sobotę 12 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 radomskich szkół. Bawili się także uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Bal był kameralny, ale to była niesamowita zabawa! 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. Tłum ludzi i szalona zabawa na parkiecie. Zobacz zdjęcia Studniówka i taka noc zdarzają się raz w życiu i maturzyści z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu postanowili wykorzystać każdą jej minutę na świetną zabawę. Parkiet nawet na chwile nie był pusty, tańce w parach i grupach, wąż i szaleństwo w kółkach, maturzyści, ale i ich nauczyciele pokazali, że potrafią się bawić! Zobaczcie zdjęcia.

📢 W tych miastach w Świętokrzyskiem umiera najwięcej ludzi. Zobaczcie, gdzie najczęściej dochodzi do zgonów w województwie świętokrzyskim W których miastach województwa świętokrzyskiego umiera najwięcej osób? W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 przygotowano specjalny raport, w którym możemy zobaczyć gdzie w województwie świętokrzyskim jest najwięcej zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 📢 Enea Czarni Radom - Bogdanka LUK Lublin 0:3 w PlusLidze mężczyzn. Wyrównane sety, ale porażka do zera. Zobacz zdjęcia W piątek 12 stycznia siatkarze Enea Czarnych Radom ponownie grali o punkty PlusLigi w swojej domowej hali. Wojskowi podejmowali Bogdankę LUK Lublin i przegrali z tym zespołem 0:3. Zobacz zdjęcia i przeczytaj zapis relacji live z tego meczu,

📢 Cheerleaders Vibes Radom wróciły i zrobiły wielki show na meczu ENEA Czarni Radom - LUK Bogdanka Lublin. Zobacz zdjęcia Cheerleaders Vibes Radom nie dają o sobie zapominać. W piątkowy wieczór kibice Enea Czarnych Radom z LUK Bogdanką Lublin mogli podziwiać ich premierowy w 2024 roku występ.

📢 Studniówka 2024 w XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Było kameralnie, ale zabawa udała się świetnie Uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Polskich Noblistów w Radomiu swoją studniówkę mieli w piątek 12 stycznia. To był kameralny bal dla maturzystów jednej klasy. Rozpoczęło się od poloneza, a później były tańce i zabawa w niewielkim, ale zgranym gronie.

📢 Wypadek w miejscowości Sudół pod Jędrzejowem. Osobówka wjechała w naczepę samochodu ciężarowego. Kierowcę wycinali strażacy. Zobacz zdjęcia Jedna osoba została ranna w wypadku, który w piątkowe popołudnie wydarzył się w miejscowości Sudół w powiecie jędrzejowskim. W naczepę ciężarówki uderzyło auto osobowe. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Konarskiego” w Jędrzejowie. Uczniowie rozpoczęli bal pięknym polonezem. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy roku 2024 w Świętokrzyskiem. Jako pierwsi swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Zobaczcie zdjęcia i film z poloneza, którym rozpoczęto tegoroczny wspaniały bal.

📢 Kolejny protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu w geście solidarności z Mariuszem Kamińskim. Przyszło wiele osób Kolejny protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu w geście solidarności z Mariuszem Kamińskim miał miejsce w piątek 12 stycznia. Przed budynkiem obecni byli między innymi żona i syn osadzonego tam byłego ministra i byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego. Oprócz nich zebrało się tam około stu osób. 📢 Lodowisko w Tarnobrzegu zaprasza codziennie. Nie brakuje chętnych do jazdy i nauki jazdy na łyżwach. Zobaczcie zdjęcia Każdego dnia czynne jest jedyne w Tarnobrzegu lodowisko przy Szkole Podstawowej numer 9. Wytrawnych łyżwiarzy i tych, którzy dopiero chcą się nauczyć jeździć, z pewnością nie zabraknie w rozpoczynający się weekend. W piątkowe popołudnie na ślizgawce przy muzyce płynącej z głośników jeździła głównie młodzież.

📢 Piękne hostessy na Dach Forum w Targach Kielce. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W piątek 12 stycznia w Targach Kielce rozpoczęła się impreza Dach Forum, czyli kongres i targi dekarzy, blacharzy i cieśli. Wydarzenie to uświetniły piękne hostessy, zobaczcie jak się prezentowały. 📢 Wybory samorządowe 2024. Wiceprezydentki i wiceprezydenci w wyścigu o fotel prezydenta Kielc? Zapowiada się ciekawy pojedynek Czy o fotel prezydenta Kielc w nadchodzących wyborach samorządowych powalczą dwie panie, które do niedawna blisko ze sobą współpracowały jako wiceprezydentki miasta? Kandydatury Bożeny Szczypiór, aktualnej zastępczyni prezydenta Bogdana Wenty i byłej zastępczyni Agaty Wojdy są wymieniane coraz częściej. Nie wykluczone, że dołączy do nich jeszcze jeden z dawnych zastępców włodarza Kielc – Arkadiusz Kubiec a być może też obecny Marcin Chłodnicki.

📢 Znani rolnicy przyjadą na Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach. Wśród nich gwiazdy show „Rolnik szuka żony” Magdalena i Jakub Kuźniaccy, uczestnicy siódmej edycji ”Rolnik szuka żony”, Tomasz Klimkowski z dziewiątej edycji tego telewizyjnego programu, a także popularni w kraju sadownicy Ewelina i Mikołaj Borkowscy – właściciele „Lawendowego Rancza” przyjadą na wystawę Targów Sadownictwa i Warzywnictwa do Targów Kielce. Największe wydarzenie branży ogrodniczej w Europie Środkowo – Wschodniej odbędzie się już 17 i 18 stycznia. 📢 Rekordowe targi Dach Forum w Kielcach. Trzecia edycja wydarzenia przyciągnęła mnóstwo ludzi z branży. Zobacz zdjęcia W piątek, 12 stycznia w Targach Kielce rozpoczęła się 3. edycja Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli - Dach Forum. Wiodący producenci dachów, okien dachowych, materiałów i narzędzi wykorzystywanych przez dekarzy, blacharzy i cieśli prezentują się na najważniejszym w tej części Europy spotkaniu branży. Nie brakuje także gwiazd, między innymi Mariusza Pudzianowskiego. Zobacz zdjęcia.

📢 Mariusz Pudzianowski gwiazdą na targach Dach Forum w Kielcach. "Podczas Mistrzostw Polski na Kadzielni musiałem od was uciekać" Tego człowieka chyba nie trzeba nikomu przedstawić. Utytułowany strongman i rugbysta, polski zawodnik mieszanych sztuk walki - Mariusz Pudzianowski, w piątek 12 stycznia gościł na rozpoczynającym się w tym dniu Kongresie i Targach Dekarzy, Blacharzy, Cieśli - Dach Forum w Targach Kielce. Popularny Pudzian spotkał się z kibicami, rozdawał autografy na specjalnych kalendarzach oraz przybijał piątki z fanami. W rozmowie z "Echem Dnia" podzielił się niezwykłą anegdotką związaną z Kielcami. 📢 Tak wyglądała Przysucha pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Przysucha - stolica dzisiejszego powiatu przysuskiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Przysucha, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 Oto najlepsze technika w regionie radomskim według rankingu Perspektywy 2024. Najlepszy ponownie "Elektronik" z Radomia Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły technika z regionu radomskiego? Które znajdują się na prestiżowych miejscach? Zobacz najlepsze technika z regionu radomskiego w rankingu "Perspektywy" 2024. 📢 Cementownia Małogoszcz zmieniła swoją nazwę. Już nie Lafarge Cement, a Holcim Polska W tym roku Cementownia Małogoszcz obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w czwartek, 11 stycznia w Kieleckim Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa gala jubileuszowa, w której wzięli udział pracownicy cementowni wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście. Dla uczestników - oprócz niespodzianek muzycznych - przygotowano niespodziankę związaną z samym zakładem. Oficjalnie poinformowano o zmianie nazwy marki handlowej z Lafarge na Holcim.

📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz gdzie i jak będą bawili się maturzyści. Wybieramy Miss i Misterów Studniówki Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem potrwa od piątku, 12 stycznia do niedzieli, 11 lutego. Oto kiedy i gdzie odbywają się studniówki? Będziemy na Waszych balach - relacje, zdjęcia i wideo na bieżąco na echodnia.eu. Wybieramy też Miss i Mistera Studniówki. 📢 Te wsie w regionie radomskim dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! W regionie radomskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskało kilka naszych miejscowości: Sienno i Ciepielów w powiecie lipskim, Przytyk w powiecie radomskim, Gielniów i Odrzywół w powiecie przysuskim oraz Głowaczów w powiecie kozienickim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Jedenaście nowych miast na mapie województwa mazowieckiego. Siedem z nich jest z regionu radomskiego. Zobacz zdjęcia z uroczystości W czwartek, 11 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały akty nadania statusu praw miejskich włodarzom nowych mazowieckich miast. Tych jest w tym roku aż jedenaście, w tym siedem z regionu radomskiego: Ciepielów, Sienno, Przytyk, Głowaczów, Magnuszew, Gielniów i Odrzywół. W uroczystości wzięli udział burmistrzowie nowych miast oraz ich zastępcy, skarbnicy oraz sekretarze, a także przewodniczący oraz przedstawiciele Rad Gmin. 📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchana, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała ukochanego. Urocze zdjęcie. Uderzające podobieństwo do... Artura Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. W Nowy Rok opublikowała relację, w której podsumowała miniony rok 2023. Pojawiły się w niej zdjęcia z mężczyzną. Razem spędzili sylwestra w Gdańsku, gdzie, jak napisała na Instagramie, obecnie mieszka. Teraz Blanka pokazała kolejne zdjęcie - jest urocze. 📢 Ziemia świętokrzyska w końcowym okresie II wojny światowej. Zobacz archiwalne zdjęcia 12 stycznia 1945 roku z okolic wsi Mokre, leżącej między Staszowem a Szydłowem, która stanowiła część przyczółka sandomierskiego, ruszyła główna ofensywa 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Tak rozpoczął się końcowy okres II wojny światowej. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała Ziemia świętokrzyska.

📢 Nie do wiary jak wygląda droga w Świętokrzyskiem! Ulica Krótka w Wolicy zamieniła się w lodowisko! Zamiast asfaltu jest gruba warstwa zamarzniętej wody! Ulica Krótka w Wolicy, w gminie Chęciny zamieniła się w jedno wielkie lodowisko. Mieszkańcy załamują ręce i proszą o interwencję. Zaznaczają, że dzieci chodzą tędy do szkoły, a dorośli muszą pokonać ślizgawicę, żeby dotrzeć na pociąg. Co na to Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach? Zobaczcie. 📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Mróz ścina Jezioro Tarnobrzeskie. Jedni podziwiają zimowy krajobraz, inni kąpią się w zamarzającej wodzie. Zobaczcie zdjęcia Styczniowy mróz zrobił swoje i jezioro w Tarnobrzegu zaczęło zamarzać. Wody przy piaszczystym brzegu stopniowo przemieniają się w lodową taflę, która odbija błękit nieba. Zjawisko przykuwa uwagę i budzi zachwyt spacerowiczów, zwłaszcza w słoneczne dni. Jezioro Tarnobrzeskie to świetne miejsce, aby podziwiać zimowy krajobraz i korzystać z uroków zimy, na przykład morsować. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Protest przed Aresztem Śledczym w Radomiu. Zaapelował o to prezes Jarosław Kaczyński. Tutaj w celi znajduje się Mariusz Kamiński Podczas czwartkowego Protestu Wolnych Polaków w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do zgromadzonych o to, aby udali się do Radomia, gdzie w celi szpitalnej Aresztu Śledczego na Koziej Górze znajduje się Mariusz Kamiński, były minister i były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po godzinie 20 przed aresztem pojawiła się grupka ludzi. Przed godziną 22 dołączył do nich poseł Marek Suski i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dojechały też autokary z Warszawy. Była też żona i syn Mariusza Kamińskiego. Zobaczcie naszą relację na żywo sprzed aresztu w Radomiu.

📢 Pożar domu strawił wszystko do cna. Poruszająca historia Eweliny z Suchedniowa i czwórki jej dzieci. Dobro do nich wróci! Film i zdjęcia Ewelina Piłsudska nie sądziła nigdy, że spotka ją podobne nieszczęście. Sama pochodziła z niezamożnej rodziny, więc za punkt honoru postawiła sobie pomagać komu tylko się da. Jeszcze pod koniec grudnia zawoziła paczki do rodziny, która ucierpiała wskutek pożaru. Dwa tygodnie później taki sam los spotkał ją i czwórkę jej dzieci. Z powodu awarii elektryki ogień zabrał wszystko, co mieli. Dzieci były w tym czasie w szkole, a Ewelina w ostatniej chwili uratowała siebie i dwa psy. Jest jednak dobre zakończenie tej historii. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Samorządowcy ze Świętokrzyskiego na spotkaniu z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim. Zobaczcie kto był W środę 10 stycznia w Centrum Duszpasterskim Diecezji Kieleckiej w Kielcach odbyło się tradycyjne, świąteczno-noworoczne spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim.

📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego na Proteście Wolnych Polaków. Zobacz, kto pojechał Sympatycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu radomskiego pojechali na Protest Wolnych Polaków, który 11 stycznia organizuje PiS i inne ugrupowanie sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą w Warszawie. Oprócz autokarów pojechały też busy i prywatne samochody osobowe. 📢 W Kielcach przy ulicy Krakowskiej powstaje nowa galeria handlowa. Zobacz na zdjęciach, jak idą prace Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, obok dawnej Agromy, powstaje nowa galeria handlowa. Zobacz na zdjęciach, jak idą prace. 📢 Działacze Prawa i Sprawiedliwości ze Świętokrzyskiego na Proteście Wolnych Polaków. Pojechało blisko 3 tysiące osób Ponad 30 autokarów ze Świętokrzyskiego pojechało na Protest Wolnych Polaków, który 11 stycznia organizuje Prawo i Sprawiedliwość i inne ugrupowanie sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą w Warszawie. Oprócz autokarów ze Świętokrzyskiego pojechało też sporo busów i prywatnych samochodów osobowych. Sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem Grzegorz Socha ocenił, że do Warszawy z województwa świętokrzyskiego pojechało około 3 tysiące osób.

📢 Te jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie staszowskim miały najwięcej interwencji w 2023 roku Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie staszowskim. Kto miał najwięcej interwencji w 2023 roku? Które miejsca w województwie zajmują straże pożarne z naszego powiatu? Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Oto najlepsze licea w regionie radomskim według rankingu Perspektywy 2024. Najlepszy ponownie "Kochanowski" z Radomia Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły licea z regionu radomskiego? Które znajdują się na prestiżowych miejscach? Zobacz najlepsze licea z regionu radomskiego w rankingu "Perspektywy" 2024. 📢 Ostatnia Droga Roberta Jedliczki - jeźdźca, myśliwego, potomka włoszczowskich ziemian i wielkiego patrioty. Zobaczcie zdjęcia i wideo Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi pożegnali w poniedziałek, 8 stycznia, Roberta Jedliczkę - jeźdźca, myśliwego, potomka rodu Niemojewskich. Ze Zmarłym żegnali się hodowcy koni, współorganizatorzy włoszczowskiego Hubertusa Ziemiańskiego, samorządowcy i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Poczty i delegacje reprezentowały Koła Łowieckie powiatu i regionu.

📢 Oto najlepsze licea w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektywy 2024. Najlepszy "Nazaret" z Kielc Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak w zestawieniu wypadły licea z województwa świętokrzyskiego? Które znajdują się na prestiżowych miejscach? Zobacz TOP 30 liceów ze Świętokrzyskiego w rankingu "Perspektywy" 2024. 📢 Tak wyglądały Kozienice pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądały Kozienice - stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądały Kozienice, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta. 📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Znamy najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą trzeciego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie!

📢 Tak wyglądał Zwoleń pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądał Zwoleń - stolica dzisiejszego powiatu kozienickiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądał Zwoleń, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta. 📢 Z babcią i dziadkiem nie ma żartów. Oto najlepsze memy na Dzień Babci i Dziadka Nasi ukochani dziadkowie już niebawem będą mieli swoje święto. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a 22 stycznia - Dzień Dziadka. Zobacz najlepsze memy z babcią i dziadkiem w roli głównej. 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Wielkie kontrowersje po Sylwestrze Elżbiety Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości" w Skarżysku Nie milkną echa Sylwestra spędzonego w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej przez gwiazdę ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodzącą spod Końskich, Elżbietę Czabator i Józefa Raciniewskiego z Wałbrzycha, czyli Króla Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości". Chociaż uczestnicy miłosnych programów od razu zaznaczyli, że są tylko parą znajomych to internet pęka w szwach od domysłów, czy jednak łączy ich coś więcej. Teraz głos w sprawie zabrała sama Elżbieta, która nie szczędziła gorzkich słów. Zobaczcie!

📢 Andrzej Piaseczny świętował urodziny z mamą Alicją. Razem mają 139 lat! Wspólne świętowanie urodzin Andrzeja Piasecznego i jego mamy Alicji to piękna tradycja. Urodzinowy tort dzielili i tym razem, a fani pośpieszyli z najlepszymi życzeniami.

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Co za zabawa! Zobacz niesamowite zdjęcia Najpierw msza święta, następnie pierwszy taniec, a więc polonez a później fantastyczna zabawa. Tak wyglądała studniówka 2024 z udziałem uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filipa Neri w Radomiu. Bal odbył się w restauracji Martimo. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Schudła już prawie 40 kilogramów! Kinga Zawodnik, pochodząca spod Kozienic gwiazda TVN Style, pokazała zdjęcia przed i po operacji Kinga Zawodnik znana z TVN Style postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat i blisko pół roku temu przeszła operację zmniejszenia żołądka. Teraz pochwaliła się efektami swojej metamorfozy. Schudła już ponad 38 kilogramów! Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniła.

