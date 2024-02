Prasówka 14.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop na Walentynki 2024. Co Cię czeka w środę, 14 lutego 2024 roku? Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku”?

📢 Kandydaci na prezydenta Kielc w wyborach samorządowych 2024. Ma być ich pięcioro. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko prezydenta Kielc będzie walczyć pięciu kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Świetna zabawa na koncercie Skolima podczas Ścięcia Śmierci w Jedlińsku. Prawdziwe szaleństwo pod sceną. Zobacz zdjęcia We wtorek, 13 lutego w Jedlińsku, w powiecie radomskim, odbyło się coroczne "Ścięcie Śmierci". Tradycyjnym kusakom towarzyszyło wiele atrakcji. Wśród nich znalazł się koncert Skolima, który porwał do wspólnej zabawy wiele osób. Zobacz zdjęcia.

📢 Na koniec karnawału przez Radomyśl nad Sanem przeszedł barwny korowód przebierańców. Zobacz zdjęcia Dwadzieścia poprzebieranych barwnie osób osób przeszło we wtorek, 13 lutego w ostatni dzień karnawału czyli w zapusty przez Radomyśl nad Sanem. To stara tradycja, podtrzymywana przez Gizelę Krajewską, która zmarła w 2023 roku, w wieku 103 lat. 📢 Nowe trybuny na stadionie Radomiaka Radom. Ogłoszono przetarg na budowę trybun, wschodniej i zachodniej Rozpoczęła się procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę budowy trybuny wschodniej i zachodniej stadionu przy ulicy Struga 63. We wtorek, 13 lutego ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w biuletynie zamówień europejskich. Za kilka dni pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Operacja pod tytułem nowe trybuny i dokończenie stadionu Radomiaka ruszyła. Znany już istotne terminy.

📢 Protest rolników w Nagłowicach. Rolnicy znów blokują drogę krajową numer 78. Działa zielone miasteczko We wtorek 13 lutego minęła pierwsza doba od uruchomienia zielonego miasteczka przy rondzie w Nagłowicach. To właśnie tam trwa zapowiadany, całodobowy protest rolników z całego regionu. We wtorek, 13 lutego o godzinie 10 ponownie rozpoczęła się blokada drogi krajowej numer 78. Kilkanaście traktorów i grupa kilkudziesięciu rolników wyszła na ulice z biało-czerwonymi flagami i niezmiennymi postulatami na ustach. Strajkujący mają wciąż nadzieję, że ich głos dotrze do decydentów. 📢 Kandydaci na burmistrza Jędrzejowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Jędrzejowa będzie walczyć trzech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 VIII Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Łagowie. Była świetna zabawa, humor, tańce i pyszności W sobotnie popołudnie, 10 lutego w Łagowie podsumowano całoroczną aktywność oraz zaangażowanie w kultywowanie tradycji lokalnych, kulinarne dziedzictwo, a w szczególności wszelkie działania podjęte na rzecz społeczności lokalnych przez koła gospodyń wiejskich. Już po raz 8. odbyło się tu Forum Kół Gospodyń Wiejskich, na którym nie zabrakło dobrej zabawy, serdecznej gościnności oraz mnóstwa pyszności. 📢 Najprzystojniejsi maturzyści ostatnich jędrzejowskich studniówek. Zobaczcie na zdjęciach jak prezentują się ci eleganccy panowie Sezon studniówkowy powiatu jędrzejowskiego dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe. Wszystkie były wyjątkowymi wydarzeniami dla każdego z uczniów. Na parkietach świetnie bawili się wspólnie zarówno maturzystki w pięknych kreacjach jak i eleganccy maturzyści. Zobaczcie jacy przystojniacy bawili się podczas naszych ostatnich studniówek.

📢 Nauczyciele na studniówkach dali czadu! Zobacz, jak bawili się z uczniami na świętokrzyskich balach Za nami ostatni weekend studniówek w Świętokrzyskiem. Był to czas podziękowań, życzeń i niesamowitej zabawy. Na parkiecie bawili się także nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół. Zobaczcie, jakie dali show i jak integrowali się z uczniami. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Przysusze. Po ile buraki, ziemniaki, seler, cebula, jabłka, pomidory? Zobaczcie zdjęcia Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 13 lutego niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży.

📢 Nie tylko kurtki, ale i swetry, bluzki, płaszcze, buty, bielizna do kupienia na targu w Przysusze 13 lutego. Zobaczcie zdjęcia Jeszcze nie widać wiosny, ale już wiosenne ubrania pojawiły się na straganach na targowisku w Przysusze. We wtorek 13 lutego na targowisku przy stoiskach odzieżowych kręciło się wielu klientów. Sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać.

📢 To są najlepsze erotyczne życzenia na Walentynki 2024. Gotowe wierszyki dla niej i dla niego Nie masz pomysłu na życzenia walentynkowe? Chcesz pokazać komuś, że go kochasz, ale szukasz czegoś co podsyci atmosferę miłości w Waszym związku. Walentynki to świetna okazja, by wysłać ukochanym na przykład sms-y z podtekstem erotycznym. Oto kilka naszych propozycji na Walentynki 2024. 📢 Nauczyciele na studniówkach skradli show! Zobacz, jak bawili się z uczniami w ostatni weekend na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny studniówkowy weekend 9-10 lutego w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami.

📢 Znane osoby na meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Byli znani sportowcy, zawodnicy Industrii Kielce, politycy Korona Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie pokonała na Suzuki Arenie ŁKS Łódź 2:1. Spotkanie obejrzało prawie 10 tysięcy kibiców, w tym gronie było wiele znanych osób.

📢 Ewelina Pyrek ze Staszowa na I Międzynarodowych Mistrzostwach w Morsowaniu Valerjana Romanovskiego W dniach 8-11 lutego br. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie, której wyjątkowym elementem były I Międzynarodowe Mistrzostwa w Morsowaniu Valerjana Romanovskiego - Polska 2024. Impreza zgromadziła miłośników ekstremalnych doznań oraz entuzjastów zdrowego stylu życia, pragnących sprawdzić granice swojej wytrzymałości. Najmłodszą uczestniczką była Ewelina Pyrek ze Staszowa, która pobiła swój dotychczasowy rekord. 📢 Będą drogi rowerowe EuroVelo na linii Kozienice – Radom – województwo świętokrzyskie. Jest umowa na koncepcję programową Drogi rowerowe EuroVelo będą na Mazowszu. Samorząd wojewódzki podpisał między innymi umowę na opracowanie koncepcji programowej przebiegu trasy wzdłuż Wisły i na linii Kozienice – Radom – województwo świętokrzyskie.

📢 Środa Popielcowa czy walentynki? Oto jak widzą ten dzień internauci. Zobacz memy W 2024 roku Środa Popielcowa wypada 14 lutego. Tego też dnia przypadają walentynki. Jak pogodzić te dwa święta? Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Przestępstwa na tle seksualnym w województwie świętokrzyskim. W tych gminach było ich najwięcej Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w roku 2023 najczęściej dochodziło do przestępstw na tle seksualnym w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w Świętokrzyskiem? 📢 Najpiękniejsze kreacje ostatnich studniówek 2024 w Świętokrzyskiem. Te stylizacje zachwyciły na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem dobiegł końca. W weekend 9, 10 i 11 lutego odbyły się ostatnie bale. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w ostatni weekend w Świętokrzyskiem. Może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice Korony Kielce mocno wspierali dopingiem swój zespół w zwycięskim meczu z ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz nowe zdjęcia Po bramce z gatunku "stadiony świata", którą w 94 minucie zdobył Danny Trejo, Korona Kielce wygrała na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Był to pierwszy mecz Żółto-Czerwonych w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Mamy dla Was drugą galerię zdjęć kibiców Korony z tego emocjonującego pojedynku. 📢 Wyjątkowa oprawa kibiców z Młyna na zwycięskim meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź na Suzuki Arenie. Były też race. Zobacz zdjęcia i wideo Kibice Korony Kielce dopisali - pierwszy w 2024 roku mecz PKO BP Ekstraklasy na Suzuki Arenie obejrzało prawie 10 tysięcy osób. Fani z Młyna przygotowali specjalną oprawę na pierwszy pojedynek w rundzie wiosennej.

📢 Zespół piłkarzy ręcznych Industrii Kielce kibicował Koronie w zwycięskim meczu z ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz zdjęcia Po bramce z gatunku "stadiony świata", którą w 94 minucie zdobył Danny Trejo, Korona Kielce wygrała na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Był to pierwszy mecz Żółto-Czerwonych w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Na trybunach zasiadła drużyna piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, która wspierała piłkarzy nożnych. Z ekipy mistrzów Polski byli między innymi Dylan Nahi, Michał Olejniczak, Szymon Sićko, Miłosz Wałach. Zapewne piłkarze Korony zrewanżują się Industrii dopingiem w środowym meczu Ligi Mistrzów z THW Kiel. 📢 Kibice na meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź na Suzuki Arenie. Tak dopingowaliście w pierwszym w tym roku meczu w PKO BP Ekstraklasie Piłkarze Korony Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej na Suzuki Arenie zmierzyli się z ŁKS Łódź. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obejrzało go prawie 10 tysięcy kibiców. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Żółto-Czerwonych 2:1 po kapitalnym trafieniu, które w doliczonym czasie gry zapisał na swoim koncie Danny Trejo.

📢 W Starachowicach będą konsultacje w sprawie przebiegu trasy numer 6, tak zwanej „szprychy” kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego Jak poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej, w Urzędzie Miejskim, w Starachowicach konsultacje w sprawie przebiegu trasy numer 6, tak zwanej „szprychy” kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego, odbędą się w piątek, 1 marca o 17 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. 📢 Wybory samorządowe 2024. Robert Prygiel oficjalnie ogłosił swój start na prezydenta Radomia i zapowiedział listy kandydatów na radnych Robert Prygiel już oficjalnie dołącza do grona kandydatów na prezydenta Radomia. - Nie będziemy mówić o metrze i tramwaju, a o realnym uzdrowieniu sytuacji, w której znajduje się Radom - mówił w poniedziałkowy wieczór Robert Prygiel. I zapowiedział, że jego drużyna powalczy też o miejsca w radomskiej Radzie Miejskiej. Robert Prygiel podkreślał, że jest kandydatem bezpartyjnym.

📢 Wielki sukces koncertu charytatywnego „Serca Moc” dla Maksia Kornackiego w Koprzywnicy. Zebrano około 25 tysięcy złotych Przy pełnej sali w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy zorganizowano niedzielny koncert „Serca Moc” dla Maksia Kornackiego w Koprzywnicy. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i darczyńców zebrano prawie 25 tysięcy złotych. Pieniądze zasilą fundusz rehabilitacyjny chorego chłopczyka. 📢 Bal karnawałowy w Tarnobrzeskim Centrum Seniora. Tańcom nie było końca. Zobacz zdjęcia i film Seniorzy z Tarnobrzega zakończyli karnawał z przytupem! Na ostatkowym balu zorganizowanym w lutowy weekend przez Tarnobrzeskie Centrum Seniora bawiło się około stu osób. Wieczornym tańcom w Wozowni nie było końca. Zobaczcie zdjęcia z karnawałowego spotkania. 📢 Integracja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe spotkanie w Targach Kielce W poniedziałek 12 lutego w Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkali się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Była możliwość integracji, wymiany doświadczeń i zaprezentowania swojej działalności.

📢 Martyna Kotwiła pobiła halowy rekord życiowy na 60 metrów na zawodach w Spale. Biegaczka RLTL Optimy Radom jest w coraz lepszej formie Mocne treningi oraz kolejne starty w prestiżowych zawodach owocują coraz lepszą dyspozycją sportową Martyny Kotwiły. Lekkoatletka RLTL Optimy Radom ustanowiła nowy rekord życiowy w hali na sprinterskim dystansie 60 metrów podczas zawodów w Spale. Nasza zawodniczka jest blisko wyjazdu na mistrzostwa świata do Szkocji. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce pokonała ŁKS Łódź 2:1. Piękną bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Danny Trejo w doliczonym czasie! Piłkarze Korony Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej, w 20. kolejce PKO Ekstraklasy, wygrali na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Bramkę na wagę bardzo ważnego zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Danny Trejo. Amerykanin urodziny w Meksyku kapitalnym strzałem z powietrza przywitał się z polską ekstraklasą, bo był to jego debiut w oficjalnym meczu Korony!

📢 Premiera filmu "Samo swoi. Początek" w Kielcach. Były gwiazdy kina i wiele znanych osób Uroczysta, ogólnopolska premiera filmu „Sami swoi. Początek”, która był kręcony w Tokarni pod Kielcami odbyła się w niedzielę, 11 lutego, w kieleckim kinie Helios. Specjalny pokaz zaszczycili swoją obecnością twórcy komedii i znani aktorzy. Było też wiele znanych osób z innych branż. Zobaczcie kto się pojawił na premierze. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 13 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 13 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.02.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Nie żyje 15-latka potrącona przez samochód w Woli Soleckiej Drugiej w gminie Lipsko. Nastolatka zmarła w szpitalu Lekarzom nie udało się uratować 15-letniej dziewczynki, która została ranna w wypadku w Woli Soleckiej Drugiej w gminie Lipsko. To kolejna tragiczna wiadomość w sprawie tego wypadku, wcześniej zmarł ojciec nastolatki.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki z ostatnich studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami już ostatnie studniówki szkół z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki w pięknych strojach - wybierały zjawiskowe kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki ostatnich studniówek w powiecie jędrzejowskim. 📢 Całodobowy protest rolników w Nagłowicach. Zielone miasteczko zostanie tu aż do piątku, a może i dłużej "Nie ma rolnika, nie ma żywności, nie ma przyszłości" - baner z takim napisem można zauważyć tuż przy rondzie w Nagłowicach, gdzie w poniedziałek, 12 lutego w godzinach porannych rozpoczął się kolejny protest rolników. Ponownie kilkudziesięciu rolników i maszyn rolniczych, wyjechało na drogę krajową numer 78, by manifestować swój twardy sprzeciw wobec - jak podkreślają - bezwzględnej, unijnej polityki rolnej. Rolnicy pozostaną tu aż do piątku, 16 lutego z możliwością przedłużenia akcji do 30 dni.

📢 Pogrzeb księdza kanonika Wojciecha Wąsika. Mszy świętej w Bazylice Katedralnej przewodniczył biskup Jan Piotrowski, było wielu kapłanów W poniedziałek, 12 lutego, odbył się pogrzeb cenionego księdza Wojciecha Wąsika, który zmarł w 57 roku życia i 31 roku kapłaństwa. Był wiceoficjałem Sądu Biskupiego w Kielcach, wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali między innymi biskupi Marian Florczyk, Andrzej Kaleta oraz wielu kapłanów.

📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach. Szaleństwo na parkiecie! Cóż to był za wieczór! Oszałamiające kreacje, makijaże rodem z Hollywood, misterne fryzury i radosne nastroje - ale to nie wszystko. Maturzyści VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach dopięli swój bal przedmaturalny na ostatni guzik. Efektem była niezapomniana zabawa na parkiecie, a chętnie tańczyło także grono pedagogiczne i rodzice. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Groźny wypadek w Tarnobrzegu. Na moście zderzyły się dwa samochody, którymi łącznie podróżowało osiem osób. Zobacz zdjęcia Wypadek na moście w Tarnobrzegu - Nagnajowie, na drodze krajowej numer 9, na granicy z powiatem sandomierskim i zarazem z województwem świętokrzyskim. Ze wstępnych informacji wynika, że w poniedziałek 12 lutego przed godziną 13.30 na nagnajowskim moście zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi w sumie podróżowało osiem osób - sześć z nich ucierpiało i zostały przewiezione do szpitala lub udzielono im pomocy na miejscu. 📢 Piękna Emilia Dankwa - gwiazda serialu Rodzinka.pl, wypoczywała w Bałtowie. Bawiła się też na studniówkach, wyglądała zjawiskowo. Zdjęcia Serialowa Zosia Zalewska z Rodzinka.pl, pracę na planie tego hitowego serialu realizowanego w latach 2011-2020, zaczynała w wieku 7 lat. Młoda aktorka grała w nim przyjaciółkę syna głównych bohaterów. Emilia Dankwa wyrosła na piękną kobietę - w grudniu skończyła18 lat. Niezmiennie od lat odwiedza Bałtowski Kompleks Turystyczny, gdzie nie tylko uczyła się jazdy konno, ale też wypoczywa zimą, jeżdżąc na nartach i snowboardzie. Do Bałtowa przyjechała też ostatnio.

📢 W Janikowie pod Przysuchą była świetna zabawa Kół Gospodyń Wiejskich Była muzyka, tańce, śpiew i poczęstunek w czasie spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przysucha. Wszyscy spotkali się w świetlicy w Janikowie, a okazją był Tłusty Czwartek.

📢 Wspaniały Bal Seniora w gminie Solec nad Wisłą. Bawiła się ponad setka mieszkańców. Zobacz zdjęcia Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci wszystkich seniorów. W niedzielę, 11 lutego w Ośrodku Wypoczynkowym "Zacisze" w miejscowości Kłudzie w gminie Solec nad Wisłą odbył się wielki Bal Seniora. W wydarzeniu udział wzięła ponad setka mieszkańców. Były tańce, muzyka i smaczny poczęstunek. 📢 Najpiękniejsze pary świętokrzyskich studniówek. Wyglądali zjawiskowo! Sezon studniówkowy dobiegł końca. W miniony weekend, 9, 10 i 11 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy partnerzy. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w ostatni weekend. Zobaczcie w galerii.

📢 Pierwszy wielomarkowy serwis samochodowy, już funkcjonuje w Radomiu. Otworzyli go Monika i Robert Praskowie. Zobacz zdjęcia Doczekaliśmy się otwarcia pierwszego w Radomiu i jednocześnie regionie radomskim - wielomarkowego serwisu samochodowego. Aby zapewnić, jak największy komfort użytkownikom wielu samochodowych marek - Monika i Robert Praskowie zdecydowali się na poszerzenie swojej działalności. To gratka dla fanów motoryzacji. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z kolejnego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - w dniach 9-11 lutego bawili się uczniowie blisko trzydziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wybory samorządowe 2024. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów list do Sejmiku Województwa: Bętkowski, Bogusławski, Janik, Zieleń Andrzej Bętkowski, Marek Bogusławski, Renata Janik i Magdalena Zieleń - oto jedynki Prawa i Sprawiedliwości na listach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W poniedziałek, 12 lutego władze partii ogłosiły swoich kandydatów podczas konferencji. O ile liderzy są spodziewani, to za nimi są pewne niespodzianki jak start z "dwójki" w okręgu kieleckim Łukasza Jabłońskiego, prezesa Korony Kielce. Ale to nie jedyna niespodzianka. 📢 Karnawałowy Bal Seniora 2024 w Łopusznie. Ponad stu seniorów pokazało, jak można się bawić! W czwartek, 8 lutego w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie już po raz 4. odbył się Karnawałowy Bal Seniora. Spotkanie rozpoczęto tradycyjnym polonezem, którego odtańczyli seniorzy na czele z burmistrz miasta i gminy Łopuszno Ireną Marcisz. W tegorocznej edycji balu uczestniczyło ponad 100 seniorów.

📢 Protest rolników w Górnie. Duże utrudnienia i kilkukilometrowy korek na drodze krajowej numer 74 W poniedziałek, 12 lutego od godziny 9 kilkadziesiąt maszyn rolniczych blokowało ruch na drodze krajowej numer 74 na wysokości miejscowości Górno i Radlin w powiecie kieleckim. Droga była całkowicie sparaliżowana. Tworzył się kilkukilometrowy korek. Akcja miała związek z trwającymi od tygodni protestami rolników nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Rolnicy i hodowcy mówią "dość" unijnej polityce rolnej. Sprzeciwiają się strategii "zielonego ładu" oraz niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Radomiu i regionie. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W miniony weekend, 9 i 10 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie radomskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Radomiu i regionie w ostatni weekend.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Radomiu i regionie z weekendu 9-10 lutego. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Ku końcowi zbliża się sezon studniówkowy w Radomiu i regionie radomskim. Za nami kolejny weekend (9-10 lutego), podczas którego odbywały się bale maturalne. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Walentynkowy Dzień Małżeński w Stalowej Woli. Były msza święta i ciekawa konferencja. Zobacz zdjęcia Walentynkowy Dzień Małżeński zorganizowany został w Stalowej Woli 10 i 11 lutego w parafii świętego Floriana. 📢 Urzekająca Nikola Pośnik spod Radomia zatańczyła na Super Bowl. Tancerka wystąpiła u boku Ushera! Zobacz zdjęcia W nocy z niedzieli na poniedziałek, 11 na 12 lutego, na stadionie w Paradise koło Las Vegas odbył się Super Bowl 2024, czyli najważniejsze sportowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Mecz tradycyjnie zainaugurowało wielkie muzyczne show, podczas którego zaśpiewały największe gwiazdy światowej muzyki - Usher i Tiesto. Nie zabrakło też akcentu z naszego regionu. Podczas imprezy zatańczyła pochodząca z Jedlni-Letnisko Nikola Pośnik!

📢 Na osiedlu Bór w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczystości upamiętniające egzekucję przez Niemców 360 mieszkańców Skarżyska i okolic W niedzielę 11 lutego, na osiedlu Bór w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczystości upamiętniające egzekucję 360 mieszkańców Skarżyska i okolic, zamordowanych przez Niemców w 1940 roku. Na uroczystości były tłumy ludzi i wielu oficjeli z minister do spraw seniorów, posłanką ze Skarżyska-Kamiennej Marzeną Okłą-Drewnowicz. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Anna Zapała-Śledź, kandydatka na wójta gminy Miedziana Góra ogłosiła swój start w iście amerykańskim stylu. Byli znani politycy Anna Zapała-Śledź, kandydatka na wójta gminy Miedziana Góra w powiecie kieleckim ogłosiła swój start w wyborach samorządowych w iście amerykańskim stylu. W niedzielę 11 lutego na konwencji w hotelu Grafit w Kostomłotach było mnóstwo energii, a także wielu znanych polityków, którzy będą wspierać kandydatkę.

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów - część 2 Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Oto część druga galerii naszych kandydatów.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Ponad sto osób bawiło się na balu seniora w Ożarowie. Zabawę rozpoczął uroczysty polonez. Zobaczcie zdjęcia Noworoczny bal seniora w Ożarowie to już tradycja. W zabawie uczestniczyło ponad sto osób. Wydarzenie, staropolskim obyczajem, rozpoczęto polonezem w epokowych strojach.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Piękny bal i zabawa do rana! Zobacz zdjęcia W sobotę dziesiątego lutego na swojej studniówce bawili się maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. To był piękny bal! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Fantastyczna zabawa na studniówce staszowskiego liceum. Tak szaleli uczniowie W sobotę 10 lutego w Pałacu w Konarach na swojej studniówce szaleli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Zobacz zdjęcia. 📢 Wspaniały walc na studniówce 2024 włoszczowskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica. Zdjęcia Podczas swojej studniówki, 10 lutego 2024, uczniowie włoszczowskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica zatańczyli walca. Pokaz wypadł wspaniale. Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Zobacz zdjęcia z balu W sobotni wieczór, 10 lutego, na studniówce bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach o godzinie 19 w Karczmie u Jana w Kuczowie. Piękny bal odbył się w Karczmie u Jana w Kuczowie. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była super zabawa Tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sobotę, 10 lutego bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Mamy dużo zdjęć z imprezy.

📢 Studniówki 2024. Piękne polonezy na balu I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum z Sandomierza. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotni wieczór, 10 lutego swój bal studniówkowy w Dworze Dwikozy mieli tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Było tłumnie i bardzo uroczyście. 📢 Studniówka 2024 maturzystów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Wspaniała zabawa na zakończenie karnawału - zobacz zdjęcia 10 lutego, czyli w ostatnią sobotę karnawału 2024, tegoroczni maturzyści Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (RCEZ) w Rezydencji Sosnowa w Janowie Lubelskim zorganizowali swoją studniówkę. Bal maturalny trwał do białego rana.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści w Zespole Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu. Zobacz zdjęcia Fantastycznie wyglądał polonez z wykonaniu maturzystów Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu. Uczniowie bawili się w sobotę 10 lutego w Pałacu Aleksandra w Kiedrzyniu koło Radomia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Piękny bal słynnej "Marmolady". Zobacz zdjęcia Na studniówce bawią się maturzyści Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich imienia Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, czyli słynnej "Marmolady". Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich goście świętują w ostatnią sobotę karnawału. Swój pierwszy dorosły bal rozpoczęli uroczystym polonezem. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Bawi się 270 osób Uczniowie czterech klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele rodziców doskonale bawią się na studniówce. Bal I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich w „Markizie” kończy okres studniówkowy w naszym powiecie. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. Co za bal! Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w lokalu Impresja w Nagłowicach, odbyła się studniówka włoszczowskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica. Zobacz zdjęcia z balu.

📢 Studniówka 2024. Szaloną noc mieli maturzyści XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia To był niezwykły wieczór, a potem noc dla maturzystów XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Na sto dni przed maturą uczniowie bawili się na swojej studniówce. 📢 Szalona zabawa i tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach! Nowe zdjęcia z nieoficjalnej części imprezy Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 9 lutego, w hotelu Dyminy. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją blisko dwieście osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bawiono się do samego rana. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej nocy Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia generała Stefana Roweckiego „Grota” z Jędrzejowa rozpoczęła się o godzinie 19 w piątek, 9 lutego w bardzo popularnym w tym sezonie studniówkowym lokalu „Impresja” w Nagłowicach. Na balu maturalnym bawili się uczniowie z osobami towarzyszącymi, nauczyciele oraz rodzice.

📢 Plejada gwiazd "Rolnika", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" na ostatkach w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej! Mamy zdjęcia Waldemar Gilas, gwiazda ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony", znana i lubiana uczestniczka ósmej edycji tego miłosnego show, Elżbieta Czabator, Józef Raciniewski, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" oraz wiele innych znanych uczestników programów "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" doskonale bawili się na ostatkach zorganizowanych w piątek, 9 lutego w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Zobaczcie na zdjęciach, jak na parkiecie szalało około 200 gości! 📢 Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! Podczas weekendu odbywają się ostatnie studniówki 2024 roku w Radomiu i regionie radomskim. Odwiedziliśmy przyszłych maturzystów z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał ich najważniejszy w życiu bal!

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

