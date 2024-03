Prasówka 14.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga, w czwartek, 14 marca i piątek 15 marca rolnicy zablokują aleję IX Wieków Kielc. Protest może sparaliżować Kielce”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uwaga, w czwartek, 14 marca i piątek 15 marca rolnicy zablokują aleję IX Wieków Kielc. Protest może sparaliżować Kielce Zamiar przeprowadzenia blokady Alei IX Wieków Kielc w ścisłym centrum stoicy województwa organizatorzy protestu zgłosili policji i w Urzędzie Miasta. Z ich zapowiedzi wynika, że ma się ona rozpocząć w czwartek, 14 marca o godzinie 11 i potrwać do piątku, 15 marca do godziny 18. Blokada centrum oznacza paraliż komunikacyjny miasta.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich. Zobacz zdjęcia Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich odbyła się 13 marca w Hotelu Evva. Kandydatka na prezydenta Tarnobrzega zaprezentowała drużynę, z którą idzie po zwycięstwo w kwietniowych wyborach do tarnobrzeskiego samorządu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa w PKO BP Ekstraklasie. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach Kibice Korony Kielce znowu dopisali i licznie stawili się w środowy wieczór na Suzuki Arenie - pojedynek obejrzało 7747 osób. Zawiedli jednak piłkarze, którzy przegrali ten pojedynek 0:2 i ich sytuacja w tabeli jest coraz trudniejsza.

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Lasocinie ma nowy wóz strażacki. Było uroczyste przekazanie Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystości przekazania kluczyków do pojazdu odbyły się przed remizą strażacką.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice na zaległym meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa na Suzuki Arenie. Tak wspieraliście zespół Kamila Kuzery Piłkarze Korony Kielce w środę o godzinie 18.30 rozpoczęli zaległy mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Od początku podopieczni Kamila Kuzery mieli doping na Suzuki Arenie, mimo że początek Żółto-Czerwonych był fatalny. Po sześciu minutach przegrywali 0:2. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. A my mamy dla Was pierwszą galerię zdjęć kibiców Korony z tego pojedynku. 📢 Wypadek w Pierzchnicy. Zderzyły się trzy auta, trzy osoby ranne. Zobacz zdjęcia Trzy samochody osobowe zderzyły się w środę, 13 marca po godzinie 17.30 na drodze w miejscowości Pierzchnica w powiecie kieleckim. 📢 Smakowite warsztaty kulinarne z cyklu Łowcy Smaków w sandomierskiej „Marmoladzie”. Powstały Baby Wielkanocne Aż osiem bab wielkanocnych, a każda inna powstało podczas warsztatów wielkanocnych, jakie w przededniu świąt zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Twórcami świątecznych wypieków była młodzież ze szkół podstawowych z powiatu sandomierskiego, która za kilka tygodni stanie przed wyborem nowej szkoły.

📢 Wybory 2024. Wojciech Sępioł, kandydat na burmistrza Wyśmierzyc bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Wojciech Sępioł, kandydat na burmistrza Wyśmierzyc w nadchodzących wyborach. 📢 Akt erekcyjny nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu podpisany i wmurowany. Był marszałek Adam Struzik Kolejny ważny krok naprzód w budowie nowej siedziby „Medyka” w Radomiu. Przy ulicy Kelles-Krauza powstanie nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny budynek „Medyka”. Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 64 miliony złotych. Według planów budowa ma zakończyć się we wrześniu 2025 roku.

📢 Wybory 2024. Agata Pater, kandydatka na prezydenta Radomia bez tajemnic. Miłośniczka aktywnego stylu życia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Agata Pater, kandydatka na prezydenta Radomia w nadchodzących wyborach.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 14 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 14 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 14.03.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Oficjalnie ruszyła budowa nowej drogi 747 na trasie Lipsko-Iłża. Inwestycja kosztuje niemal 300 milionów złotych Oficjalnie ruszyła budowa nowego, 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku Lipsko - Iłża. To największa inwestycja drogowa samorządu województwa mazowieckiego w regionie radomskim. Jest to drugi etap inwestycji do mostu na Wiśle, który kilka lat temu połączył województwa mazowieckie i lubelskie. Obecny etap będzie realizowany na terenie czterech gmin: Iłża, Rzeczniów, Sienno i Lipsko. 📢 Rozpoczęła się budowa Noe Parku w Skarżysku-Kamiennej. To nowość w regionie świętokrzyskim! Jak idą prace? Zobacz film i zdjęcia Rozpoczęła się budowa nietuzinkowego jak na województwo świętokrzyskie Noe Parku. Inspirowany historią, kulturą oraz naturą, będzie ciekawym miejscem, na miarę parku rozrywki, aquaparku i wesołego miasteczka, odpowiednim dla rodzin i osób szukających aktywności oraz relaksu. Otwarcie planowane jest na maj 2025 roku, a my byliśmy na miejscu, by sprawdzić jak idą prace. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Norberta Mastalerza, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Tarnobrzega. Zdjęcia i wideo Norbert Mastalerz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Tarnobrzega, zaprezentował program wyborczy pod nazwą "60 konkretów na 60 miesięcy nowej kadencji". W konwencji programowej w Środowiskowym Domu Kultury uczestniczył poseł i przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu Zdzisław Gawlik oraz kandydaci do rady miasta i sejmiku województwa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Tomasz Matlakiewicz, kandydat na burmistrza Przysuchy bez tajemnic. Lubi wędkarstwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Tomasz Matlakiewicz, obecny burmistrz Przysuchy i kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach. 📢 Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w Radomiu: - Resort sfinansuje remont budynku przy ulicy Siennej w Radomiu na potrzeby terytorialsów Resort obrony sfinansuje remont i adaptację budynku przy ulicy Siennej w Radomiu na potrzeby Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej – zapowiedział w środę 13 marca podczas swojej wizyty w Radomiu wiceminister obrony narodowej Cezry Tomczyk. Potwierdził też, że w przyszłym roku odbędą się w Radomiu kolejne pokazy Air Show.

📢 Pękł jej tętniak, walczyła o życie! Teraz Aldona Orman zaskoczyła fanów i wróciła do pracy na planie Klanu. Zobaczcie jak wspaniale wygląda! Straciła wzrok, nie mogła mówić. Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Pół roku od szokującej diagnozy, gwiazda dochodzi do zdrowia, wróciła nawet do gry w serialu "Klan". Wygląda rewelacyjnie. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia. 📢 Zbrodnia pod Stalową Wolą. 30-latek z Bąkowa zabił siekierą mamę, babcię i dziadka. Akt oskarżenia jest już w sądzie w Tarnobrzegu Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Tomaszowi U. z Bąkowa (gmina Pysznica) w powiecie stalowowolskim, któremu śledczy zarzucają dokonanie potrójnej zbrodni - mężczyzna używając siekiery zamordował domowników. Matka napastnika zginęła na miejscu od ciosów, w szpitalu zmarła babka mężczyzny, a później także dziadek sprawcy. Oskarżonemu grozi realna kara dożywotniego pozbawienia wolności.

📢 Gminny Dzień Kobiet we Włoszczowie. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobaczcie zdjęcia i wideo Kilkaset pań bawiło się podczas Gminnego Dnia Kobiet w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie w niedzielę, 10 marca. Atmosfera była fantastyczna. Zapraszamy do obejrzenia materiałów wideo z wydarzenia. 📢 Oto kobiety poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, niepłacone alimenty. Rozpoznajesz je? Tych kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu. Oto jego historia na archiwalnych fotografiach Więzienie na Świętym Krzyżu przeznaczone było dla szczególnie groźnych kryminalistów. Trafiali tam także skazani za szpiegostwo, komuniści i członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także skazani za szpiegostwo. A jak wyglądało więzienie i życie więźniów? Zobaczcie w galerii.

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Kielcach! Sprawdź, gdzie uczą najlepiej według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Zobacz film Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Kielce 2024, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Sprawdź w galerii TOP 10 najlepiej ocenionych szkół.

📢 HIT! Radomskie stare obiekty sportowe na unikatowych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądały stadiony, hale i baseny! Radom się zmienia, a także zmieniają się obiekty sportowe w naszym mieście. Większość już nie istnieje, a część mocno się zmieniła. 📢 Oto finalistki konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Nastolatek [ZDJĘCIA] 10 marca odbył się (bez udziału publiczności) półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Województwa Podkarpackiego Nastolatek. Do ścisłego finału wybrano 24 kandydatki na Miss Podkarpacia i 12 kandydatek aspirujących do tytuły Miss Nastolatek. Finał konkursu 11 maja w Hotel Prezydenckim w Rzeszowie.

📢 Pyszne i piękne mazurki wielkanocne. Będą ozdobą każdego stołu. Zobacz przepisy Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnym ciastem, które pojawi się na wielu wielkanocnych stołach są mazurki. Mogą mieć przeróżne smaki i zwykle są pięknie i bogato zdobione bakaliami, czekoladą. Przygotuj pyszne ciasto na Wielkanoc, które będzie zarówno ozdobą, jak i pysznym deserem świątecznym. Sprawdź przepisy na pyszne mazurki. 📢 Kandydaci na burmistrza Sandomierza w wyborach samorządowych 2024. Jest ich sześciu! Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Sandomierza będzie walczyć aż sześciu kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Wybory 2024. Wojciech Owczarek, kandydat na burmistrza Końskich bez tajemnic. Polityka, historia i... siłownia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Wojciecha Owczarka, kandydata na burmistrza Końskich.

📢 Kandydaci na wójta gminy Rytwiany w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta gminy Rytwiany powalczy dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Wybory 2024 do Rady Powiatu Pińczowskiego. Ziemia Pińczowska przedstawiła swoich kandydatów Ziemia Pińczowska, komitet wyborczy, którego liderem jest urzędujący burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, przedstawiła listy do Rady Powiatu Pińczowskiego. Na liście jest wiele ciekawych nazwisk. Zobacz sylwetki wszystkich kandydatów w galerii zdjęć.

📢 Kandydaci na burmistrza Staszowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Staszowa będzie walczyć szóstka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Wybory 2024. Hieronim Seta, kandydat na wójta Rusinowa bez tajemnic. Kieruje Radą Gminy, lubi sport Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Hieronim Seta, Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie i kandydat na wójta w nadchodzących wyborach. 📢 Środa to dobry dzień na... memy. Jeszcze dwa dni i weekend! Tak internauci żartują z trzeciego dnia tygodnia Weekend trwa zdecydowanie za krótko. Po sobocie i niedzieli - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia, wtorek wcale mu nie ustępuje. W środę większość z nas jest tak zajęta obowiązkami, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jaki jest dzień tygodnia. A to przecież "wpół do piątku"! Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Szalona zabawa w Lux Clubie na Dzień Kobiet. Wystąpił Malik Montana 9 marca z okazji Dnia Kobiet w Lux Clubie wystąpił Malik Montana. Zabawa, co widać na zdjęciach zamieszczonych na facebooku klubu, była świetna.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Zobacz zdjęcia W piątek, 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odbyła się 12. edycja Biegu Tropem Wilczym.

📢 Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej Leszek Papaj i Tomasz Gębala z Industrii Kielce w Centrum Kultury w Jędrzejowie We wtorek, 12 marca w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się spotkanie z Leszkiem Papajem, prezesem Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach z przedstawicielami szkół z terenu miasta i kilku innych gmin naszego powiatu. W planach jest rozpoczęcie popularyzacji piłki ręcznej wśród uczniów szkół podstawowych. W wydarzeniu udział wzięli też Tomasz Gębala, zawodnik Industrii Kielce i Michał Jurecki, dyrektor sportowy klubu. 📢 Oto horoskop dzienny na środę, 13 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 13 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.03.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Mieszkańcy osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu żądają wstrzymania budowy masztu telefonii komórkowej. Padło wiele zarzutów. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu żądają natychmiastowego wstrzymania budowy masztu telefonii komórkowej sieci Play w pobliżu remizy strażackiej. Mają za złe miastu, że nie zostali o sprawie poinformowani przed rozpoczęciem inwestycji. Tymczasem prezydent i pracownicy magistratu zapewniają, że wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Jaki będzie finał sprawy? 📢 Gminny Dzień Kobiet 2024 w Nowym Korczynie. Była też wystawa masek weneckich. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 marca, w Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie odbył się gminny Dzień Kobiet. Podobna uroczystość odbyła się w tym budynku po raz pierwszy.

📢 Wybory 2024 i wielka sensacja. Kinga Zawodnik, gwiazda telewizji startuje w wyborach do Rady Powiatu Kozienickiego! Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji, pochodząca ze Śmietanek koło Kozienic wystartuje w wyborach samorządowych! Powalczy o mandat radnej Rady Powiatu Kozienickiego z list Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Ziemi Kozienickiej. Deklaruje przy tym ,że jest bezpartyjna.

📢 Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Oto prywatne zdjęcia kieleckich WAGs Piłkarze ręczni Industrii Kielce przygotowują się do decydujących spotkań w tym sezonie - w Lidze Mistrzów z duńskim GOG oraz w Orlen Superlidze. Kadrowicze z ekipy mistrza Polski przebywają natomiast na zgrupowaniach swoich reprezentacji, kilku z nich będzie walczyć o przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu. A my przedstawiamy Wam piękne żony i partnerki szczypiornistów Industrii Kielce. Pochodzą z całej Europy, a niektóre z nich grały, bądź wciąż są czynnymi zawodniczkami piłki ręcznej. Wyglądają jak modelki. Czym się zajmują? Przekonajcie się, poprzez kliknięcie przycisku galerii zdjęć. 📢 Spawacz, szwaczka czy pracownik restauracji. Jest praca w powiecie starachowickim. Ile można zarobić? Zobacz oferty W powiecie starachowickim jest sporo ofert dotyczących pracy. Kilkadziesiąt propozycji znajdziemy między innymi na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Są wolne stanowiska a rozpiętość zarobków spora. Zobacz oferty na kolejnych slajdach.

📢 Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji ze Śmietanek koło Kozienic została aktorką! Gra w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji, pochodząca ze Śmietanek koło Kozienic została aktorką! Gra w kultowym serialu "Lombard. Życie pod zastaw". We wtorek 12 marca pochwaliła się zdjęciami z planu.

📢 Kandydaci do Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego z komitetu Samorząd 24 zaprezentowani! Kto powalczy o nasze głosy? Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 marca w sali Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd 24, gdzie przedstawiono kandydatów na radnych Rady Miasta oraz Rady Powiatu. Głównym punktem był występ Adama Cioka, kandydata na prezydenta miasta, który przedstawił swój program wyborczy i odpowiadał na pytania obecnych. 📢 Lisandro Semedo z Radomiaka Radom obchodzi 28 urodziny. Zobacz prywatne zdjęcia zawodnika z najbliższymi i życzenia od kolegów z zespołu Lisandro Pedro Varela Semedo, 12 marca obchodzi 28. urodziny. Skrzydłowy Radomiaka Radom posiada podwójne obywatelstwo, a w zespole Zielonych jest od lipca 2022 roku.

📢 Najważniejsze wydarzenia dla naukowców na świecie odbywają się w Kielcach! Międzynarodowa konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej Rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspólne Jutro" organizowana przez Politechnikę Świętokrzyską. Dwudniowe wydarzenie, które zainaugurowano 12 marca jest okazją do dyskusji na temat miasta przyszłości, czyli określenia kierunków rozwoju architektonicznego Kielc i innych miejscowości. Na spotkanie przybyli specjaliści z różnych miast Polski oraz zza granicy. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Metaliczne paznokcie będą hitem tej wiosny. Są jak biżuteria Te paznokcie będą hitem tej wiosny. Zagraniczne gwiazdy już pokochały metaliczny manicure. Czy w Polsce też się przyjmie? Zobaczcie zdjęcia i zainspirujcie się nowym trendem, który wyraziście podkreśli stylizację. 📢 Na osiedlu Południe w Radomiu powstanie nowy przystanek kolejowy. Przetarg w drugim kwartale roku W drugim kwartale tego roku ma być rozpisany przetarg na zaprojektowanie i budowę przystanku kolejowego na radomskim osiedlu Południe. Warunkiem jest jednak dogadanie się miasta ze spółką kolejową w sprawie budowy kładki nad torami.

📢 Trwa budowa trasy N-S w Radomiu. Wysypisko śmieci jeszcze nie zlikwidowane, ale ekipy pracują. To już dobrze wygląda! Zobaczcie postęp prac Są już przepusty i most, trwa układanie zbrojeń pod przejście podziemne, miejscami leżą krawężniki, w części jest podbudowa nowej jezdni - na budowie trasy N-S w Radomiu trwają prace. Wykonawca czeka na lepsza pogodę, bo ziemia jest teraz mocno nasiąknięta wodą. Poza tym jeszcze nie usunięto śmieci z dzikiego wysypiska odkrytego na placu budowy. 📢 Świętokrzyskie Dyktando Akademickie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studenci w starciu z ortografią! Zobacz film i zdjęcia Jak się pisze "żorżeta"? To i wiele innych pytań zadawali sobie studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podczas Świętokrzyskiego Dyktanda Akademickiego. Test ortograficzny zorganizowano we wtorek, 12 marca z okazji Tygodnia Kultury Języka. Jak z meandrami ortografii i interpunkcji poradzili sobie nasi studenci? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Tak mieszka i żyje Cezary Pazura z żoną Edytą i rodziną. Wspaniały nowoczesny dom z klasycznymi elementami. Zobaczcie zdjęcia Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Od lat jest w związku z trzecią żoną Edytą, wraz z którą założył szczęśliwą rodzinę. Jak mieszkają i żyją na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z instagrama.

📢 Wielka rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach! W oczach rośnie nowoczesny blok porodowy. Zobacz zdjęcia z drona Na początku lutego wbito pierwszą łopatę, a dziś już możemy zobaczyć wyraźny zarys nowej inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To nowoczesny blok porodowy, który ma przywitać pierwsze pacjentki już na koniec tego roku. Zobaczcie film z drona. 📢 Trwa budowa wielkiego centrum logistycznego na radomskim Wincentowie. Stoją dwie hale, budowany jest cały wewnętrzny układ drogowy Na radomskim Wincentowie trwa budowa wielkiego centrum logistycznego. W sumie pod dachem ma być niewiarygodna wielkość aż 5 hektarów powierzchni. Wystawiono na sprzedaż sąsiednie działki, można więc spodziewać się, że szybko powstanie na tym terenie nowa dzielnica przemysłowa.

📢 Nie żyje brat Krzysztof Kalaczyński. Należał do wspólnoty zakonnej na Świętym Krzyżu, zmarł nagle po zabiegu chirurgicznym, miał 37 lat W wieku zaledwie 37 lat zmarł brat Krzysztof Kalaczyński, który przed laty należał do wspólnoty zakonnej na Świętym Krzyżu, a obecnie był członkiem zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu. Tragiczne wieści przekazano na oficjalnej stronie zakonu. 📢 25 lat Polski w NATO. Tak Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach świętowało tę rocznice. Były tłumy mundurowych. Zdjęcia 25 lat temu Polska przystąpiła do NATO, stając się pełnoprawnym członkiem tej międzynarodowej organizacji obronnej. Z tej okazji we wtorek, 12 marca, żołnierze w całym kraju obchodzą tę rocznicę niezwykle uroczyście. Tak było też w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Jak podkreślano, przystąpienie do sojuszu było kamieniem milowym w historii Polski po zakończeniu zimnej wojny i otworzyło nowy rozdział w bezpieczeństwie kraju. Zobacz film i zdjęcia.

📢 Tarnobrzeg. Zapadł wyrok dla handlarzy bronią palną. Główny oskarżony dostał 12 lat więzienia! Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek, 12 marca zapadł nieprawomocny wyrok dla trzech mężczyzn oskarżonych o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się przemytem z Polski do Szwecji broni palnej, amunicji i narkotyków. Główny oskarżony - 31-letni Markus F. skazany został na 12 lat pozbawienia wolności, kolejni dwaj odpowiednio na 7 lat (40-letni Tomasz F.) i 5 i pół roku więzienia (46-letni Leszek S.). 📢 Owoce i warzywa na bazarach w Kielcach we wtorek 12 marca. Ile kosztowały banany, pomidory, jabłka? Sprawdź ceny We wtorek 12 marca na bazarach w Kielcach tradycyjnie był duży wybór owoców i warzyw. W jakich cenach były banany, pomidory, jabłka i inne? Sprawdźcie.

📢 Podkarpackie klasy O, A, B mają niepowtarzalny klimat. Retro zdjęcia z niższych lig [GALERIA] Klimat na meczach klas O, A i B bywa niepowtarzalny. W archiwum Nowin odnaleźliśmy zdjęcia z niższych lig Podkarpacia. Ta galeria to prawdziwy skarb dla miłośników podkarpackiej piłki nożnej. Zobaczcie sami! 📢 Dzień Sołtysa w Koprzywnicy. Były podziękowania, życzenia i symboliczny kubek ze słodkościami Sołtysi i przewodniczący osiedli z terenu miasta i gminy Koprzywnica za swoją codzienną pracę otrzymali w dniu swojego święta podziękowania i symboliczne prezenty od lokalnych władz. Było wspólne świętowanie w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, podczas którego burmistrz Aleksandra Klubińska, zastępca burmistrza Remigiusz Łukawski i Krzysztof Pitra, dyrektor Domu Kultury, podziękowali za pracę i wspólnie realizowane inicjatywy. 📢 Dzień Kobiet i Mężczyzn w Połańcu. Było wiele atrakcji W ostatni weekend w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu miało miejsce wiele wydarzeń z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Nikt nie mógł na nudę. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzień Kobiet w Łubnicach. Wystąpiła Anna Kukawska znana z "Policjantek i Policjantów" oraz mistrz fortepianu Bogusław Zięba W piątek w Centrum Kultury w Łubnicach zorganizowało wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Wystąpiła aktorka znana z serialu "Policjantki i Policjanci", Anna Kukawska oraz mistrz fortepianu i akordeonu Bogusław Zięby. 📢 Gwiazdy tarnobrzeskiej piosenki w koncercie "Kobieta". Zobacz zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia w Wozowni Najlepsze kobiece głosy z Tarnobrzega usłyszeliśmy w tarnobrzeskiej Wozowni podczas koncertu "Kobieta" z okazji Dnia Kobiet. Wyjątkowe widowisko muzyczne z bogatą scenografią, akrobatyką i tańcem wywarło ogromne wrażenie na publiczności. Ach te schody! Kto nie widział, ma jeszcze szansę w niedzielę 17 marca. Zobaczcie zdjęcia z premierowego występu. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Trasa o długości 6,4 kilometra kosztuje prawie 188 milionów złotych. Jaki jest postęp prac? Zobacz zdjęcia Po zachodniej stronie Lipska trwa budowa liczącej około 6,4 kilometra obwodnicy. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa trasa. Droga ma docelowo wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, a także ułatwić podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Koszt inwestycji, wraz z projektem, to niemal 188 milionów złotych. Wykonawca szacuje wykonanie robót na 18,5 procent.

📢 Rusza budowa 80 mieszkań SIM w Końskich. Lokatorzy będą się mogli do nich wprowadzić za dwa lata We wtorkowy poranek w obecności radnych i innych mieszkańców samorząd Końskich oficjalnie przekazał plac pod budowę trzech bloków SIM czyli społecznej inicjatywy mieszkaniowej. 80 mieszkań dla osób nieposiadających zdolności kredytowych ma być gotowe za dwa lata.

📢 Tłumy na Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych w Centrum Kształcenia CK Technik w Kielcach! Tak szkoły kusiły ósmoklasistów Niesamowite popisy kulinarne, eksperymenty chemiczne, stroje sprzed epoki i... gigantyczne tłumy uczniów. We wtorek, 12 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik przy ulicy Łódzkiej w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych promująca szkoły średnie. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, co się działo. 📢 Trwa rozbudowa zakładu Oventrop w Szydłowcu. Powstaje nowa hala produkcyjna. Będzie praca dla kilkuset osób Trwa rozbudowa zakładu firmy Oventrop w Szydłowcu. Należący do ścisłej czołówki europejskich producentów armatury, regulatorów i systemów do domowej techniki instalacyjnej, buduje nową halę fabryczną w związku z planowanym rozszerzeniem produkcji. Jak podkreślają przedstawiciele Oventrop, otwarty w 2022 roku zakład staje się coraz ważniejszy dla niemieckiej firmy rodzinnej. Docelowo pracę w zakładzie ma znaleźć około trzysta osób.

📢 Wybory 2024. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego. Są sprawdzeni samorządowcy i nowe nazwiska W poniedziałek, 11 marca w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie odbyła się oficjalna prezentacja kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nazwisk są mocne nazwiska oraz polityczne "świeżynki". 📢 Wybory 2024. Staszowskie Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie przedstawiło wszystkich kandydatów W niedzielę, 10 marca w Golejowie miała miejsce konwencja staszowskiego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas niej zaprezentowano kandydatów do rady powiatu, rad miast i gmin, sejmiku oraz kandydata na burmistrza Staszowa. 📢 Tak zmieniła się Roksana Węgiel! Gwiazda dziecięcej Eurowizji wyrosła na niesamowitą piękność Jak ten czas szybko leci. Popularna wokalistka Roksana Węgiel, znana ze zwycięstwa w dziecięcej Eurowizji w tym roku skończyła już 19 lat. Od tamtego czasu przeszła niesamowitą metamorfozę, na oczach całej Polski przeistoczyła się z małej dziewczynki w piękną kobietę. Internauci są zachwyceni tym bardziej, że młoda artystka nie stroni od odważnych zdjęć w mediach społecznościowych. Zobaczcie.

📢 Enea Czarni Radom rywalizowali z Norwidem Częstochowa. Kibicowałeś Wojskowym? Znajdź się na zdjęciach Zawodnicy Enea Czarnych Radom, już po raz 25. w sezonie zasadniczym rywalizowali o punkty Plus Ligi. W meczu z beniaminkiem Norwidem Częstochowa - Wojskowi mogli liczyć na doping swoich fanów, ale nie mogli pozwolić sobie na stratę punktów. 📢 Tak świętowano Dzień Kobiet w Ośrodku Kultury w Daleszycach. Fantastyczny występ Łukasza Rybarskiego z Kabaretu Pod Wyrwigroszem Mnóstwo uśmiechu, życzeń, kwiatów i słodyczy oraz fantastyczny występ Łukasza Rybarskiego z Kabaretu Pod Wyrwigroszem. Tak świętowano Dzień Kobiet w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Agrotech 2024. Około 70 tysięcy osób z całego kraju przez trzy dni w Targach Kielce. Zobacz podsumowanie Około 70 tysięcy osób z różnych stron Polski i zagranicy odwiedziło stoiska przygotowane przez 520 firm z 17 krajów. Cała wystawa zajęła powierzchnię 70 tysięcy metrów kwadratowych, o siedem tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Trzy dni targów Agrotech w Kielcach widać było także w mieście. Na drogach, zwłaszcza w niedzielę, tworzyły się potężne korki. Wiemy już, że to były rekordowe targi.

📢 Dzień Kobiet 2024 w gminie Skalbmierz. Na spotkanie otwarte przyszło ponad 500 pań! Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 marca w Rosiejowie (gmina Skalbmierz) odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet. W spotkaniu otwartym wzięło udział ponad 500 pań. Była zabawa taneczna oraz poczęstunek. 📢 Wykładowca Roku 2023 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybrany. Kto nim został? Zobacz zdjęcia Profesor Aleksander Szczurkowski z Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum został „Wykładowcą Roku 2023” Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas XII Gali Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego ogłoszono nazwiska laureatów we wszystkich kategoriach. O tym, kto otrzymał nagrodę decydowały głosy studentów oddawane w specjalnych w ankietach.

📢 Ponad 200 pań świętowało w Lipniku Dzień Kobiet. Wystąpił dla nich Kordian. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 8 marca z okazji Dnia Kobiet piękną uroczystość przygotowano dla pań. Jedną z atrakcji był koncert Kordiana.

📢 Babiniec 2024 w Gorzycach, czyli Miliarderzy, konkursy z nagrodami i najpopularniejszy Jan Paweł w historii. Zobaczcie zdjęcia Sobotni wieczór dla kobiet z programem „z przymrużeniem oka i na wesoło” zorganizowany po raz kolejny w Gorzycach (powiat tarnobrzeski), cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Powodów do uśmiechu było wiele, a to za sprawą strażackiego kabaretu, konkursów, występów tanecznych, wizyty gości z serialu „1670” oraz „Miliarderów”. 📢 Trener Korony Kielce Kamil Kuzera obchodzi 41. urodziny. Taki jest prywatnie. Ma żonę Malwinę i dwoje dzieci, które uprawiają sport Trener Korony Kielce Kamil Kuzera w poniedziałek, 11 marca, obchodzi 41. urodziny. Prowadzi ekstraklasowy zespół, umowę z kieleckim klubem ma ważną do 30 czerwca 2025 roku. Mieszka w Kielcach z żoną Malwiną, która jest projektantką wnętrz i dziećmi, które uprawiają sport. Mamy dla Was ciekawą galerię zdjęć szkoleniowca, również prywatnych.

📢 Powiatowy Dzień Kobiet i Sołtysa w Opatowie. Wystąpił zespół Rokiczanka. Były tłumy W niedzielę, 10 marca w Opatowie odbył się Powiatowy Dzień Kobiet i Sołtysa. Podczas wydarzenia wystąpił zespół Rokiczanka. Hala Zespołu Szkół numer 2 pękała w szwach. 📢 Ogromny wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Sprawdź, jakie oferowano modele i ile trzeba było za nie zapłacić W niedzielę 10 marca na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie sprzedawano samochody. Tym razem wybór był naprawdę ogromny. Sprzedający oferowali wiele marek i modeli w różnych cenach. Ile trzeba było zapłacić za auto swoich marzeń. Sprawdźcie na zdjęciach.

📢 Wyjątkowy Dzień Kobiet w sali Sokół w Sokołowie Dolnym. Gwiazdą wieczoru Camasutra 8 marca tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji sala bankietowa Sokół w Sokołowie Dolnym w powiecie jędrzejowskim przygotowała dla Pań wyjątkowe niespodzianki. Gwiazdą wieczoru była Camasutra. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice wspaniale dopingowali Koronę Kielce w meczu PKO BP Ekstraklasy. Na Suzuki Arenie w końcówce spotkania były ogromne emocje Ponad 11 tysięcy kibiców zasiadło na Suzuki Arenie w sobotę, 9 marca, żeby obejrzeć mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Korona Kielce i Cracovią. Przez całe spotkanie wspierali z trybun gospodarzy prowadzonych przez trenera Kamila Kuzerę. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. 📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Cracovia na Suzuki Arenie w meczu PKO BP Ekstraklasy. Tak wspaniale kibicowaliście kieleckiej drużynie! Mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Cracovią cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. Licznie przybyli na Suzuki Arenę, żeby wspierać kielecki zespół w walce o ważne punkty w ekstraklasie. W sumie spotkanie obejrzało 11 230 kibiców. Mecz zakończył się remisem 1:1.

📢 Te damskie perfumy to hit 2024 roku. Oto najpiękniejsze zapachy dla kobiet. Zobacz TOP 10 Są słodkie, uzależniające jak czekolada a do tego bardzo trwałe i uwodzące. Podobają się kobietom a mężczyźni wprost za nimi szaleją. Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Zapach idealny jako prezent na Dzień Kobiet. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego. 📢 Nie uwierzycie jak dziś wygląda stadion piłkarski HEKO Czermno. Teren jest zarośnięty, a boisko zaorane! Zobacz zdjęcia Pamiętacie HEKO Czermno, klub z powiatu koneckiego? Istniał w latach 1998 - 2011 i za swoich najlepszych lat był czołową siłą w województwie świętokrzyskim, obok Korony Kielce i KSZO Ostrowiec. O klubie z małej wsi mówiła cała Polska, Heko grało nawet na zapleczu ekstraklasy. Klub już nie istnieje, ale mamy dla Was unikatowe zdjęcia obiektu.