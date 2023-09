Prasówka 14.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Tak kibicowaliście Industrii Kielce w meczu z Aalborgiem Handbold. Doping w Hali Legionów był znakomity”?

Prasówka 14.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Tak kibicowaliście Industrii Kielce w meczu z Aalborgiem Handbold. Doping w Hali Legionów był znakomity Kibice Industrii Kielce tradycyjnie stworzyli wspaniałą atmosferę w Hali Legionów, ale tym razem nie mogli się cieszyć ze zwycięstwa swojej drużyny. Mistrzowie Polski przegrali na inaugurację Ligi Mistrzów z Aalborgiem Handbold 31:34.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Byliście na meczu Industrii Kielce z Aalborgiem Handbold w Lidze Mistrzów? Szukajcie się na zdjęciach z Hali Legionów Od porażki zaczęli występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/2024 piłkarze ręczni Industrii Kielce. Mistrzowie Polski tradycyjnie mieli fantastyczny doping kibiców, ale przegrali w Hali Legionów z Aalborgiem Håndbold 31:34.

Prasówka 14.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Debiut Tomka Klimkowskiego z "Rolnik szuka żony". Zagrał u boku znanego aktora Mirosława Zbrojewicza w gangstersko-komediowym hicie Kabaret Czwarta fala z przytupem powrócił z gangstersko - komediowym hitem. Drugi sezon "Rolników z Ferajny" dopiero pojawił się na Youtube, a już bije rekordy popularności i zbiera bardzo pozytywne opinie. Obok znanego aktora Mirosława Zbrojewicza zadebiutował znany z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" Tomek Klimkowski. Zobaczcie.

📢 Kolejny film powstaje w Parku Etnograficznym w Tokarni koło Kielc. O czym będzie "Pani od polskiego"? Park Etnograficzny w Tokarni cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród filmowców. Kilka miesięcy temu w skansenie powstawał prequel komedii „Sami Swoi”, niedawno skończyły się zdjęcia do serialu „Dewajtis”, a obecnie wkroczyła tam kolejna ekipa. Tym razem nagrywane są zdjęcia do historycznego filmu „Pani od polskiego” w reżyserii Radosława Piwowarskiego. 📢 Centrum Medyczne Medik w Jędrzejowie jest już gotowe! Zobaczcie jak się prezentuje i co oferuje pacjentom Od 4 września nowoczesne i kompleksowe centrum medyczne Medik w Jędrzejowie, znajdujące się w jędrzejowskiej strefie ekonomicznej, zostało w pełni udostępnione dla pacjentów. Medik wraz z kliniką stomatologiczną Vivadent na parterze znajduje się przy ulicy Długiej nieopodal ulicy Bajkowej. Oto zdjęcia z wnętrza obiektu.

📢 W Szkole Podstawowej w Jasionnie powstanie sala gimnastyczna. Ponad 2 miliony złotych na ten cel trafi z programu "Sportowa Polska" W środę, 13 września na konferencji prasowej przy Szkole Podstawowej w Jasionnie poseł Michał Cieślak przekazał na ręce burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka i dyrektorki szkoły Izy Bąkiewicz symboliczny czek z programu "Sportowa Polska" na ponad 2 miliony złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane na wybudowanie w szkole sali sportowej wraz z łącznikiem. Jest to inwestycja na którą społeczność szkoły czekała od dawna. 📢 Uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. W środę na mszy odpustowej modlili się sadownicy, rolnicy, pszczelarze i rzemieślnicy Środa jest czwartym dniem uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu. Na mszy odpustowej modlili się sadownicy, rolnicy, pszczelarze i rzemieślnicy. Eucharystii w tym najstarszym polskim sanktuarium przewodniczył ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemiosła.

📢 Drugi dzień na planie serialu „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu. Gdzie tym razem kręcono sceny? W roli statystów uczniowie z Kleczanowa Na tle Szkoły Podstawowej, jaka powstała w budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum oraz z udziałem uczniów „podstawówki” kręcono w środę, 13 września kolejne zdjęcia do serialu „Ojciec Mateusz”. Ekipa filmowców przebywa w Sandomierzu od wtorku, 12 września. W czwartek, 14 września będzie można ją zobaczyć w Zawichoście. 📢 7 nauczycielek z Połańca z awansami na nauczyciela mianowanego. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu miało miejsce wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z Połańca. Otrzymało je 7 nauczycielek.

📢 W wypadku w Modrzejowicach w gminie Skaryszew zginął policjant z Radomia. 42-latek na motocyklu zderzył się z samochodem osobowym Do zderzenia motocykla i samochodu osobowego doszło na drodze krajowej numer 9 w Modrzejowicach w gminie Skaryszew. Świadkowie wypadku reanimowali motocyklistę jeszcze przed przyjazdem ratowników. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. 42-latek poniósł śmierć na miejscu. Jak się okazuje to starszy sierżant Mariusz Bogucki, który pełnił służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

📢 Jesienny wysyp grzybów na Podkarpaciu. Gdzie jest ich najwięcej? Dokąd wybrać się na grzybobranie? Zobacz zdjęcia Po sierpniowym wysypie grzybów była trzytygodniowa przerwa, ale teraz w podkarpackich lasach znów pojawiły się grzyby. Gdzie je można spotkać? Sprawdziliśmy. Zachęcamy do dzielenia się swoimi okazami, pochwalcie się zdjęciami.

📢 W Pionkach powstaje nowa galeria handlowa. Będą w niej między innymi markety dwóch znanych sieci W Pionkach przy Alei Jana Pawła II powstaje nowa galeria handlowa. Będą w niej między innymi markety dwóch znanych sieci – Mediaexpert oraz Action. 📢 Szalony rajd pijanego kierowcy z Radomia na krajowej siódemce. Pod Jędrzejowem spowodował kolizję, pod Skarżyskiem chciał jechać pod prąd Szalony rajd pijanego kierowcy z Radomia krajową siódemką od powiatu jędrzejowskiego aż po skarżyski zakończył się w gminie Łączna, kiedy to miał zamiar jechać pod prąd. Uniemożliwiła mu to inspekcja transportu drogowego, mężczyzna trafił w ręce policji.

📢 Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w Połańcu Sobota literacko-historyczna na placu przed Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Połańcu, która odbyła się w wyjątkowo upalne, jak na tą porę roku, popołudnie 9 września przyciągnęła prawdziwe tłumy osób. Rozpoczęła się o godzinie 15 od Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 📢 Rewolucja w Galerii Słonecznej w Radomiu. Wiele sklepów przeszło remonty, otworzyły się też całkiem nowe. Jakie? Galeria Słoneczna to miejsce, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomia. Centrum handlowe stale się rozwija i wprowadza zmiany. Podczas ostatnich wakacji wiele sklepów przeszło remonty, pojawiły się też całkiem nowe. Sprawdź, co się zmieniło. 📢 XXVII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu na Jeziorze Tarnobrzeskim. Sportowa rywalizacja strażaków z całego kraju. Zdjęcia W środę i czwartek (13 i 14 września) na Jeziorze Tarnobrzeskim będą rozgrywane 27 Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu, które poprzedziły wtorkowe treningi. W rywalizacji indywidualnej i drużynowej weźmie udział dziesięć zespołów (około 50 strażaków) reprezentujących jednostki z terenu całej Polski, w których funkcjonują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

📢 Piękny jubileusz! Kazimiera Kozik z Topoli świętowała 100 urodziny w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 września w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym funkcjonującym przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie hucznie świętowała swoje 100. urodziny pani Kazimiera Kozik z Topoli. Z serdecznościami, prezentami i bukietami kwiatów przybyli duszpasterze, samorządowcy, przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz najbliższa rodzina. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej numer 9 w Modrzejowicach w gminie Skaryszew. Zginął motocyklista, są utrudnienia w ruchu Czarna seria na drogach w okolicy Radomia. W środę 13 września w Modrzejowicach w gminie Skaryszew w wyniku obrażeń po wypadku zginął motocyklista. Kilka godzin wcześniej doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem kierującego motocyklem w gminie Jastrzębia. 📢 Policjanci z Radomia zlikwidowali plantację marihuany. Dorodne krzaki rosły w ogródku. Zobacz zdjęcia Policjanci znaleźli plantację z kilkudziesięcioma krzakami konopi. To kolejna skuteczna akcja radomskich kryminalnych w ostatnich dniach. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 4800 porcji handlowych środków odurzających. Od początku roku policjanci radomskiej komendy zabezpieczyli ponad 100 kilogramów narkotyków, ich wartość na czarnym rynku to nie mniej niż 6 milionów złotych!

📢 Powiat Włoszczowski na XXIII Dożynkach Wojewódzkich w Tokarni. Zobaczcie zdjęcia Setki osób z całego regionu świętowało w niedzielę, 10 września, w Parku Etnograficznym w Tokarni, gdzie odbywały się XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Nie zabrakło tam też delegacji i wieńca z powiatu włoszczowskiego. Nasz powiat reprezentował wieniec wykonany przez Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń, Jesteśmy Solą Tej Ziemi” z Moskorzewa. 📢 Festiwal Kolorów i Smaków - Dożynki Kurzelów 2023. Zobaczcie nowe zdjęcia Wydarzenie Festiwal Kolorów i Smaków - Dożynki Kurzelów 2023 odbyło się w niedzielę 10 września.

📢 Motocyklista zginął po zderzeniu z samochodem. Tragedia na drodze w Wojciechowie w gminie Jastrzębia W środę 13 września w godzinach porannych doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Wojciechowie w gminie Jastrzębia. Po zderzeniu z samochodem motocyklista zginął na miejscu. Są utrudnienia, trwa praca policji.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Te osoby nie płacą na własne dzieci! Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane opublikowane przez policję.

📢 Nocny pościg w gminie Pacanów zakończony kraksą, uciekinier w szpitalu. Zobaczcie zdjęcia Buscy policjanci we wtorkowy wieczór ruszyli w pościg za oplem corsą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Pacanów. Pościg się zakończył, gdy uciekinier stracił panowanie nad autem i uderzył w przepust. 📢 15 września ma swoje święto Majonez Kielecki. Oto najlepsze memy, których bohaterem jest ten smaczny 64-latek! 15 września to święto niekwestionowanego króla majonezów - Majonezu Kieleckiego. Ten pyszny sos nieprzerwalnie króluje na stołach już od 64 lat. Doczekał się także memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Przeciwnicy budowy spalarni w Tarnobrzegu nawołują do udziału w referendum. Towarzyszy im żywa maskotka gęsi Pipy. Zobacz wideo i zdjęcia Już 17 września mieszkańcy Tarnobrzega wypowiedzą się w referendum na temat lokalizacji spalarni śmieci, jak określa się potocznie instalację do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zobaczcie wideo.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich Alle Babeczki ze Stykowa zwyciężyło w plebiscycie Mistrzowie Agro. To koło inne niż wszystkie. Zobaczcie zdjęcia Koło Gospodyń Wiejskich "Alle Babeczki" ze Stykowa w gminie Brody okazało się być najlepszym w naszym województwie w plebiscycie Mistrzowie Agro. Zwyciężyło nie bez przyczyny - to czterdzieści siedem gospodyń (i czterech gospodarzy), którzy łączą tradycję z nowoczesnością. Noszą obszerne spódnice, korale albo... koszulki i trampki w folkowe wzory. Regularnie odwiedzają baseny w Solcu, odwiedzają teatry, a co tydzień ćwiczą zumbę! Ich najstarszy członek ma 80 lat, a najmłodszy - 7 miesięcy. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy. W centrum Radomia pojawiło się wielu mieszkańców We wtorek, 12 września w Radomiu odbyło się otwarte spotkanie z Rafałem Trzaskowskim - prezydentem Warszawy oraz wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Na wydarzeniu pojawiło się wielu mieszkańców miasta.

📢 Oto horoskop dzienny na środę 13 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 13.09.2023 Horoskop dzienny na środę, 13 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.09.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Michał Maroński, wiceburmistrz Buska-Zdroju, został... radcą prawnym. Na naukę poświęcił cały urlop Michał Maroński, zastępca burmistrza Buska-Zdroju, pochwalił się na Facebooku swoim najnowszym osiągnięciem. Uzyskał tytuł radcy prawnego.

📢 EHF wprowadza zmiany na nadchodzący sezon Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W meczach już na stałe pojawi się system VAR W nadchodzącym sezonie EHF Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych pojawią się nowinki techniczne. Sędziowie już na stałe będą mieli okazję skorzystać z systemu wideoweryfikacji. Zmieni się także sposób zgłaszania czasu przez trenerów. 📢 Sołtysi z powiatu jędrzejowskiego spotkali się by poznać program "Czyste powietrze". Wystąpili Kapela Sołtysa z Wąchocka i Wiktor Kowalski W Centrum Kultury w Jędrzejowie, 12 września we wtorek, odbyło się spotkanie z sołtysami z powiatu jędrzejowskiego na temat programu "Sołtys - Ambasador Programu Czyste Powietrze". Świętokrzyscy parlamentarzyści wraz z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszardem Gliwińskim przedstawili cel programu i w jaki sposób można zakwalifikować się do wzięcia w nim udziału. Na koniec spotkania czekała na sołtysów muzyczna niespodzianka.

📢 Dożynki parafialne w Rembiechowie. Piękna ceremonia, wieńce i ozdoby oraz dobra zabawa w remizie. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września miały miejsce dożynki parafialne w Rembiechowie w gminie Oksa. Tegoroczną uroczystość rozpoczęto od mszy świętej w Węgleszynie, dalsze obchody święta plonów mieszkańcy obchodzili w Rembiechowie na placu przy remizie lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

📢 Budowa obwodnicy Opatowa. Powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają prace Drogowcy prowadzą intensywne prace przy budowie obwodnicy Opatowa. Kierowcy i mieszkańcy mogą oglądać już efekt tych prac. Co raz wyraźniej widać mosty, wiadukty i estakady. Sprawdziliśmy jak idą prace 📢 Udany wędkarski maraton w Suchedniowie. To były trzy doby na rybach. Zobacz zdjęcia 17 ekip wędkarskich spędziło trzy doby nad zalewem w Suchedniowie, próbując złowić jak największe okazy. Karpiowy maraton odbył się już po raz szósty, rybą zawodów był karp o wadze ponad 11 kilogramów.

📢 "Żeńcy" ze Skalbmierza zrobili furorę podczas dożynek wojewódzkich w Tokarni. Zobacz zdjęcia Na 23. Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Tokarni przyjechało 30 członków Grupy Obrzędowej "Żeńcy" ze Skalbmierza. Podczas korowodu dożynkowego, jak i podczas całej imprezy wzbudzali powszechne zainteresowanie. Wszyscy podkreślali, że grupa doskonale wpisywała się w klimat i zabytkową scenerię Parku Etnograficznego. 📢 Zofia Porada z Działoszyc zawodowo gra w piłkę w Lechu Poznań. Oprócz tego chce zdobyć wykształcenie. Zobacz film i zdjęcia Zofia Porada z Działoszyc, córka burmistrza Stanisława Porady w sierpniu podpisała zawodowy kontrakt z Lechem Poznań. Kobieca drużyna tego klubu występuje obecnie w pierwszej lidze. Nasza zawodniczka jest bardzo zadowolona z nowego otoczenia, ma też wielkie plany na przyszłość. Oprócz uprawiania sportu chce zdobyć wykształcenie. Jest jedną z niewielu piłkarek nożnych z naszego regionu, która podpisała zawodowy kontrakt. Jak wyzwania trzeba pokonać, żeby osiągnąć taki sukces?

📢 Jest termin „Świętej wojny”, a więc meczu Radomiaka Radom z Koroną Kielce! Szlagier 12. kolejki w niedzielę 22 października Departament Logistyki Rozgrywek opublikował terminarz 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek arbitra meczu Radomiaka z Koroną zabrzmi 22 października o godzinie 12:30!

📢 50-lecie gminy Michałów i jubileusz stadniny koni w weekend 15-17 września. Gwiazdą zespół Top Girls W weekend 15-17 września gmina Michałów zaprasza na obchody 50-lecia swojego istnienia, połączone z obchodami 70-lecia Stadniny Koni w Michałowie. Impreza nosi nazwę "Jubileusze w krainie koni i mięty". W niedzielę zaplanowano koncert gwiazdy - zespołu Top Girls. Oto program wydarzeń. 📢 Zderzenie kursowego busa ze skuterem na drodze między Włoszczową a Olesznem. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Na drodze powiatowej między Włoszczową a Olesznem we wtorkowe popołudnie kursowy bus przewożący pasażerów zderzył się ze skuterem. 16-letniego chłopaka kierującego jednośladem śmigłowiec zabrał do szpitala w Kielcach.

📢 Służby mundurowe modliły się na sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Były reprezentacje wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej W trzecim dniu uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu modlili się przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej. - Mamy o co się modlić przy okazji tego odpustu na Świętym Krzyżu - o bezpieczeństwo dla Polski, o pokój dla świata - mówił nam przed sumą odpustową ojciec Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu.

📢 Koniec przerwy reprezentacyjnej. Zawodnicy Radomiaka rozpoczęli przygotowania do niedzielnego meczu w Białymstoku. Zobacz zdjęcia Po trzech dniach wolnego, zawodnicy Radomiaka spotkali się we wtorek na treningu. W nim nie brali udziału jedynie: Roberto Alves i Lisandro Semedo. 📢 Za nami VII Festiwal Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy w gminie Rusinów. Wystąpiły zespoły z całego regionu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września w Przystałowicach Małych w powiecie przysuskim odbyła się siódma edycja Festiwalu Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy. Podczas wydarzenia zaprezentowały się zespoły ludowe i soliści z całego regionu. Festiwal upamiętnia wybitnego skrzypka z naszego regionu.

📢 Festyn Kowala Challenge pamięci Żwirki i Wigury z wieloma atrakcjami i lotniczymi akcentami. Zobacz nowe zdjęcia W sobotę, 9 września w centrum Kowali uczczona została pamięć asów przestworzy z lat trzydziestych XX wieku. Powiatowy Instytut Kultury oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizowali wydarzenie “Kowala Challenge. Pamięci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury”. Na niebie majestatycznie sunął balon, pilotowany przez Adama Ginalskiego, a pokaz grupowych przelotów motoparalotniami zaprezentowali członkowie Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 12.09.2023 Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" ruszy lada dzień. Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Nowe wozy strażackie za miliony trafiły do jednostek straży pożarnych w całym województwie świętokrzyskim. Zobacz, kto dostał samochód 47 samochodów pożarniczych za około 45 milionów złotych trafiło do jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa świętokrzyskiego. Uroczyste przekazanie odbyło się we wtorek, 12 września, pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.

📢 Gangsterzy poszukiwani przez policję w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Uniknęli kary i teraz się ukrywają Ci gangsterzy ścigani są artykułu 258 Kodeksu Karnego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Sprawdź aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne! 📢 Magda Brojewska z Kielc, Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 2010 wyszła za mąż. Zobacz niezwykłe zdjęcia ze ślubu i wesela Magda Brojewska - Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 2010, potem właścicielka agencji modelek wyszła za mąż! Bajkowy ślub i wesele z Sebastianem odbyły się w ostatnią sobotę koło Warszawy. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości.

📢 Powiat staszowski na Dożynkach Wojewódzkich w Tokarni. Zespół Sidus z Połańca zachwycił Tegoroczne wojewódzkie święto plonów odbyło się w niedzielę 10 września w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Podczas wydarzenia można było spotkać liczną reprezentacje powiatu staszowskiego. Widzów szczególnie zachwycił połaniecki zespół SIDUS, który skradł show podczas części artystycznej. 📢 Tysiące ludzi na dożynkach gminno-powiatowych w Siennie. Wspaniała zabawa i mnóstwo atrakcji. Zobacz nowe zdjęcia W minioną sobotę, 9 września w Siennie odbyło się jedno z największych rozrywkowych wydarzeń na terenie powiatu lipskiego – dożynki gminno-powiatowe. Były tradycyjne obrzędy, występy miejscowej młodzieży, ale prawdziwe gwiazdy pojawiły się na scenie po zmroku. O fantastyczną zabawę i muzyczne wrażenia zadbały zespoły Kordian i Weekend. Zobacz nowe zdjęcia! 📢 Nowy Grębów. W wypadku zginął Marek Ożga, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Nie żyje Marek Ożga. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i członek Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego zginął w wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września w Nowym Grębowie (powiat tarnobrzeski).

📢 Poważny wypadek w Nowym Grębowie. W zderzeniu dwóch samochodów ranny został mężczyzna. Zobacz zdjęcia 60-letni mieszkaniec Krawców (powiat tarnobrzeski) został ranny w wypadku, do którego doszło kwadrans po godzinie 19 na skrzyżowaniu ulic Dolańskich, Parkowej i Tartacznej w Nowym Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów - osobowego i półciężarówki. Ciężko rannego, zakleszczonego w aucie kierowcę toyoty wycinali strażacy. 📢 Wieniec powiatu kieleckiego najpiękniejszy w województwie. Pojedzie na Dożynki Prezydenckie w Warszawie. Wykonała go artystka Józefa Bucka Józefa Bucka, utalentowana artystka ludowa, mieszkanka Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, nie po raz pierwszy zachwyciła swym niebywałym talentem. Misternie wykonany przez nią wieniec dożynkowy, reprezentował powiat kielecki podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Tokarni. Tam okazał się być najpiękniejszy, a teraz będzie reprezentował nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. Dzieło powalczy o najwyższe laury w Polsce. Zobaczcie, jak się prezentuje!

📢 Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze chwalą się pełnymi koszami. Zobacz ich miejscówki Choć jest sucho, w świętokrzyskich lasach nadal jest mnóstwo grzybów. Wprawieni grzybiarze mają sprawdzone miejscówki i pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w regionie. 📢 Cleo zrobiła show w Obrazowie podczas Jabłkobrania! Wyszyła do widzów i... zobacz co się działo Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Zobaczcie nowe zdjęcia z koncertu. Publiczność bawiła się doskonale a Cleo wyszła do widzów i...

📢 Dożynki wiejskie w Gromadzicach w gminie Bodzechów. Ale była zabawa! Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września odbyły się dożynki wiejskie w Gromadzicach w gminie Bodzechów w powiecie ostrowieckim. Uroczystości rozpoczęła msza święta. Nie zabrakło także zabaw ludowych, przyśpiewek i koncertów.

📢 Gmina Jastrzębia. Za nami dożynki parafialne w Goryniu. Były tradycyjne obrzędy, a także festyn rodzinny. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września mieszkańcy Gorynia i okolicznych miejscowości w gminie Jastrzębia bawili się podczas uroczystych dożynek parafialnych. To było wyjątkowe święto, pełne tradycji i radości. 📢 Stalowa Wola ma zmodernizowany dworzec PKP. Do tego też trzy przystanki kolejowe. Zobacz zdjęcia Od kilku dni mieszkańcy Stalowej Woli mogą korzystać z nowego, oddanego po gruntownej przebudowie, dworca kolejowego w osiedlu Rozwadów. Warto jednak pamiętać, że to hutnicze miasto ma też aż trzy przystanki kolejowe, a na przykład pobliski Tarnobrzeg nie ma żadnego.

📢 Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Tokarni. Najlepszy wieniec z powiatu kieleckiego - zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 10 września w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni miały miejsce XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Rolnicy z całego województwa zaprezentowali piękne wieńce dożynkowe, wykonane tradycyjnie, z wykorzystaniem tegorocznych zbóż, ziół, owoców i kwiatów, dziękując za urodzaj, za bogate zbiory. Najpiękniejszy okazał się ten z powiatu kieleckiego.

📢 Dzień Seniora 2023 w Starachowicach. Ale się działo! Od tańczenia poloneza, po gości specjalnych z Sanatorium Miłości i The Voice Senior W sobotę, 9 września, Starachowice zostały kompletnie przejęte przez seniorów! To wszystko w ramach Dni Seniora, połączonych z obchodami 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika. Wszyscy bawili się wspaniale, wydarzenie rozpoczęło widowiskowe zatańczenie poloneza w strojach galowych jak na studniówce za dawnych lat. Następnie na scenie w Parku Miejskim odbyły się występy artystyczne, a starachowickich seniorów odwiedziły gwiazdy programów "Sanatorium Miłości" i "The Voice Senior". 📢 Dożynki Powiatu Grójeckiego w Lewiczynie. Wspaniałe obrzędy, konkursy i msza odprawiona przez kardynała Kazimierza Nycza. Nowe zdjęcia W niedzielę trzeciego września w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Uroczystą mszę świętą celebrował kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Zobacz nowe zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Wielkie szaleństwo na 22. Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie. Były gwiazdy muzyczne i liczne atrakcje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina wprowadziła na plac przy Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowe uczestników 22. Europejskiego Święta Jabłka. Do późnych godzin nocnych trwało święto, podczas którego uczestnicy skorzystali z licznych atrakcji muzycznych, kulinarnych i wystawienniczych.

📢 Cleo w amfiteatrze w Obrazowie podczas Jabłkobrania. Widownia szalała. Zobaczcie zdjęcia Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Artystka wystąpiła w amfiteatrze przy Samorządowym Centrum Kultury. 📢 Tanie domy na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Ile kosztują? Sprawdź najbardziej atrakcyjne oferty. Zobacz zdjęcia i ceny Ceny mieszkań są bardzo wysokie, a za te najdroższe w Radomiu trzeba zapłacić ponad półtora miliona złotych. Wcale nie trzeba mieć jednak milionów, by stać się właścicielem domu w regionie radomskim. W Internecie można znaleźć wiele ofert od niecałych 100 do niemal 250 tysięcy złotych - niektóre wymagają prac remontowych, inne są gotowe, by się wprowadzić. Zobaczcie tanie domy na sprzedaż w regionie. Ile kosztują?

📢 Tłumy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Sobotnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich zgromadziła czołowych polityków partii rządzącej. W spotkaniu uczestniczyło także wielu polityków i samorządowców związanych z ziemią świętokrzyską. Byli przedstawiciele niemal każdego powiatu. Kto był? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Najstarsi poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Poznajesz kogoś? Mają ponad 60 lat, a zamiast spokojnej starości doczekali się... listów gończych. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu publikują wizerunki i dane osób poszukiwanych. Wśród nich są złodzieje, oszuści, stręczyciel, a nawet pedofil. Jeśli rozpoznajesz kogoś ze zdjęć, niezwłocznie poinformuj o tym organy ścigania. 📢 Krótkie i eleganckie paznokcie do pracy. Oto piękne i modne wzory Krótkie paznokcie do pracy to wybór, który często podyktowany jest względami praktycznymi. Paznokcie, które łączą w sobie komfort z eleganckim wyglądem, to idealne rozwiązanie! Zobaczcie, jak efektowanie mogą wyglądać krótkie hybrydowe paznokcie.

📢 Niecodzienny pogrzeb w Grębowie. Oskarżeni o wielomilionowy przekręt była dyrektor banku i jej syn, dowiezieni z aresztów śledczych. Zdjęcia Wzmożone środki bezpieczeństwa na cmentarzu parafialnym w Grębowie towarzyszyły w środę, 23 sierpnia pogrzebowi 79-letniego mieszkańca pobliskiego Zabrnia. Na uroczystość pogrzebową uzbrojeni po zęby funkcjonariusze dowieźli z aresztów śledczych najbliższych zmarłego - jego żonę Janinę K. oraz syna Krzysztofa K., dwoje spośród ośmiorga oskarżonych w śledztwie dotyczącym wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie (został doprowadzony do bankructwa) szkody w wielkich rozmiarach i przywłaszczenia pieniędzy. W tle jest 55 milionów złotych!

