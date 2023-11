Prasówka 14.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Horoskop dzienny na wtorek, 14 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 14.11.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Internauci uwielbiają memy. Jednym najpopularniejszych tematów, który jest nieskończonym źródłem inspiracji, jest pogoda. Ta przez ostatnie dni, delikatnie mówiąc nie rozpieszcza. Długo mogliśmy się cieszyć piękną, jesienną aurą, ale teraz z dnia na dzień robi się chłodniej. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze memy o chłodzie, jesieni i zmiennej aurze. Na pewno się uśmiechniecie!

Trwa zbiorka krwi dla Nikoli, która w ubiegłym tygodniu ucierpiała w poważnym wypadku w Mąchocicach Kapitulnych. Chętni mogą się zgłaszać do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66.

W Biegu Niepodległości w Kielcach wystartowało ponad tysiąc osób. Bieg główny na 10 kilometrów wygrał Tomasz Biskupski. Mamy dla was jeszcze jedną galerię zdjęć z tego wydarzenia.

O przygotowaniach do bicia rekordu Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie, o urokach morsowania i samym biciu rekordu, mors ekstremalny z Tarnobrzega - Łukasz Szpunar, w poniedziałek 13 listopada opowiedział w programie telewizyjnym "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2. Ze studia telewizyjnego głodny nie wyszedł...

Bieg Niepodległości odbył się we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada. W ten sposób Włoszczowa uczciła Święto Niepodległości już po raz 11.

Memy i śmieszne obrazki na temat Kielc i województwa świętokrzyskiego. Choć miasto i region wciąż się zmieniają, to internauci nie zapominają wpadek. Zobaczcie z czego najbardziej szydzą internauci. Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i regionie.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 13 listopada kwadrans przed godziną 10 na drodze krajowej numer 77 w Zaleszanach, w powiecie stalowowolskim.

Gdzie w regionie radomskim nie będzie dziś prądu? Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach ziemi radomskiej. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 13 do 19 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej może wystąpić od poniedziałku między innymi w Radomiu, powiecie radomskim, białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim.

Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 13 do 19 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.