Prasówka 15.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

Suzuki Korona Handball Kielce przegrała z Pogonią Zabrze w meczu o 1 miejsce w turnieju 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek. O zwycięstwie przyjezdnych zadecydowały rzuty karne. Kielczanki zajęły 2 miejsce i pomimo porażki awansowały do kolejnej rundy

Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym Tarnobrzegu, powiecie tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli.

W niedzielę, 14 stycznia, w zalewie w Morawicy odbyło się nietypowe, bo...Lansiarskie morsowanie. - Nad zalew przybyły tabuny celebrytów i lansiarzy - z przymrużeniem oka napisali w mediach społecznościowych organizatorzy, czyli Morawickie Stowarzyszenie Morsów Byle do Zimy.

W pierwszy weekend po ponownym otwarciu stok w Krajnie cieszył się bardzo dużym zainteresowanie. Szczególnie widoczne to było w niedzielę, 14 stycznia. Pracowały oba orczyki, a o miejsce parkingowe było trudno nawet na dodatkowych parkingach. Na warunki narzekać jednak nie było można.

Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Dużo kandydatów, jak i zdjęć!

Z inicjatywy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach już po raz 30. odbywa się Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek. W niedzielę, 14 stycznia w Jędrzejowie miał miejsce przegląd rejonowy w którym wybrano artystów, którzy wystąpią w finale konkursu we Włoszczowie.

Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z X Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego z Radomia.

Pełna parą ruszył sezon studniówkowy w Radomiu i regionie, a wraz z nim Plebiscyt Echa Dnia na Miss i Mistera! Zobacz kandydatów do tego tytułu z Zespołu Szkół w Pionkach.

Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydatki z Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w sobotę 13 stycznia wieczorem wypełniła się młodymi, radosnymi ludźmi. A to za sprawą tegorocznych maturzystów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli, którzy właśnie w tym miejscu mieli swój bal studniówkowy.

Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

Znany leśnik i miłośnik życia roślin i zwierząt z Nadleśnictwa Daleszyce w województwie świętokrzyskim Paweł Kosin zdradził nam tajemnice zimowego grzybobrania. Jak mówi, w zimie także warto wybrać się do świętokrzyskich lasów, ponieważ na pniach drzew i w poszyciu leśnym spotkać można piękne i smaczne okazy. Jakie zbierać do kosza?

Jak wyglądała Warszawa 60 lat temu? Jak żyli warszawianie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1964. Jak było kiedyś, jak wyglądała Warszawa - stolica naszego kraju?

13 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Wysockiego w Warce. To była niesamowita zabawa!

To była ich noc! Podczas studniówki tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza bawili się fantastycznie. Parkiet był pełen, uczniowie tańczyli i śpiewali. Sił wystarczyło im na długie godziny.