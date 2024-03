Prasówka 15.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce. Nowe budynki, drogi, inwestycje. Aż trudno uwierzyć! Pamiętacie? ”?

Prasówka 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce. Nowe budynki, drogi, inwestycje. Aż trudno uwierzyć! Pamiętacie? Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Kielce też się zmieniają - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewację, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Kielc. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji. Nie uwierzycie, jak od tego czasu zmieniło się miasto

📢 Nowoczesne laboratorium w zakładzie Cement Ożarów już gotowe. Będą kolejne inwestycje. Zobacz zdjęcia i film Zakończyła się wielka inwestycja, czyli gruntowna modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju oraz Laboratorium Betonu spółki Cement Ożarów. W czwartek 14 marca miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie obiektu. W planach są też kolejne inwestycje.

📢 Publiczne Przedszkole numer 3 w Kozienicach, po prawie 40 latach ma nową siedzibę. Było uroczyste otwarcie. Zobaczcie zdjęcia Publiczne Przedszkole numer 3 w Kozienicach prawie 40 lat działało w starym budynku. Teraz doczekało się nowej siedziby. W środę odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Przybyło wielu gości.

Prasówka 15.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 15 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 15 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 15.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wybory 2024. Adam Gubiec, kandydat na burmistrza Gielniowa bez tajemnic. To urzędnik, prowadzi też gospodarstwo mleczne Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Adam Gubiec, kandydat na burmistrza Gielniowa w nadchodzących wyborach. 📢 Wybory samorządowe. Konwencja okręgowa Prawa i Sprawiedliwości w Skarżysku-Kamiennej. Oni zawalczą o miasto, powiat i Sejmik. Zobacz zdjęcia Wybory samorządowe 2024. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Rady Powiatu Skarżyskiego oraz do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zostali oficjalnie zaprezentowani. Długo wyczekiwanym punktem wieczoru była prezentacja kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, Mariusza Bodo. Konwencja wyborcza partii została zorganizowana w czwartek, 14 marca w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Szkoły ponadpodstawowe z Jędrzejowa zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną podczas Świętokrzyskiej Giełdy Szkół W czwartek, 14 marca, po raz kolejny w Jędrzejowie miała miejsce Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Przed jędrzejowskimi ósmoklasistami zaprezentowały się szkoły publiczne i niepubliczne działające na terenie powiatu jędrzejowskiego. 📢 Protest rolników w Wodzisławiu. Maszyny rolnicze zajęły wszystkie miejsca parkingowe przed urzędem gminy Nie tylko w centrum Kielc, ale również w Wodzisławiu, w czwartek, 14 marca na drogach pojawili się rolnicy i ich maszyny. Około 50 rolników z gminy Wodzisław przybyło przed urząd miasta i gminy, by na ręce pana burmistrza przekazać kierowaną do rządu petycję. Tym razem, parking przed urzędem wypełniły nie samochody osobowe, a traktory i ciągniki rolnicze. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek w Daleszycach. Zderzyły się dwa samochody osobowe Dwa samochody osobowe zderzyły się w czwartkowe popołudnie, 14 marca na skrzyżowaniu w Daleszycach w powiecie kieleckim.

📢 Cysterna z gazem przewróciła się częściowo do rowu w miejscowości Kózki. Akcja strażaków Ciężarówka z cysterną do przewożenia gazu propan-butan przewróciła się częściowo do rowu i na bok. Na miejscu strażacy zabezpieczają teren akcji. 📢 Wandal zniszczył plakaty starającego się o reelekcję burmistrza gminy Iwaniska. Policja bada sprawę Około 70 banerów starającego się o reelekcję na stanowisku burmistrza gminy Iwaniska Marka Stańka uszkodzili wandale w nocy z 13 na 14 marca. Plakaty są pomalowane farbą i sprayem, na niektórych dorysowano wąsy i fryzury. Burmistrz stanowczo potępia takie metody prowadzenia kampanii wyborczej i zawiadamia policję. 📢 Piękny koncerty Eleni w Białobrzegach. Artystka była gwiazdą powiatowego Dnia Kobiet. Na widowni tłum mieszkańców. Zobacz zdjęcia Z okazji Dnia Kobiet Eleni w Białobrzegach zaśpiewała swoje największe przeboje. Zainteresowanie było tak duże, że odbyły się dwa koncerty. Występu przyszły posłuchać panie, ale na widowni, wypełnionej po brzegi, zasiedli też panowie. Wszyscy bawili się doskonale. Publiczność nie chciała rozstawać się z artystką, a ta na bis i pożegnanie zaśpiewała "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca".

📢 Kto zostanie Misterem Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj TOP 20 liderów Przystojni panowie walczą w wojewódzkim finale wyborów Mister Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło zwycięzców w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a teraz laureaci uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Afera z uczelnią Collegium Humanum dociera do Starachowic? Stowarzyszenie TST artykułuje pretensje wobec Marka Materka Ostatnio Polskę obiegła informacja o aferze Collegium Humanum, w której prywatna uczelnia wyższa miała oferować błyskawiczne kursy, dzięki którym łatwo można było zdobyć dyplom MBA - Master of Business Administration. Stowarzyszenie TST zaapelowało do prezydenta Starachowic Marka Materka, absolwenta tej szkoły, by zwrócił dofinansowanie, które uzyskał na studia od Urzędu Miasta.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a teraz laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Jest praca w urzędach i instytucjach w Radomiu. Rekrutacja trwa na lotnisku, w Fabryce Broni, w Sądzie Okręgowym. Sprawdź nowe oferty Jeśli szukasz pracy w "budżetówce" ten artykuł jest dla ciebie. Przejrzeliśmy oferty urzędów, spółek i instytucji w Radomiu. Wiele z nich ogłosiło konkursy na wolne stanowiska. Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz zatrudnienia? Przeczytaj. Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Profesor Sławomir Bukowski będzie rektorem Uniwersytetu Radomskiego w kolejnej kadencji na lata 2024 – 2028 Pełniący obecnie funkcję rektora Uniwersytetu Radomskiego, ekonomista profesor Sławomir Bukowski został wybrany rektorem uczelni na następną kadencję w latach 2024 - 2028. Był jedynym kandydatem wskazanym przez Radę Uczelni, dostał prawie jednogłośne poparcie elektorów uprawnionych do głosowania. 📢 Mama śmiertelnie chorego Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza tonie we łzach. Co się dzieje? Zobaczcie poruszające nagranie Dwa lata temu, cierpiący na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni, Bartuś Przychodzki z Sandomierza otrzymał najdroższy lek świata. Rodzice chłopca systematycznie publikują w sieci zdjęcia i filmy na których widać, jakie wspaniałe postępy robi ich synek, teraz jednak internet poruszyło wstrząsające nagranie mamy chłopca. Kobieta jest roztrzęsiona, a z jej oczu ciekną łzy. Co się stało? Zobaczcie film.

📢 Protest rolników w centrum Kielc. "Nie" dla Zielonego Ładu i produktów z Ukrainy. Rozmowa z wicewojewodą i mocne słowa W czwartek, 14 marca w ścisłym centrum Kielc ruszył protest rolników. Kilkadziesiąt maszyn rolniczych zablokowało pasy drogowe na alei IX Wieków Kielc. Postulaty przybyłych na miejsce rolników i hodowców są niezmienne. Tego dnia, przed kluczowymi urzędami w Świętokrzyskiem, chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec unijnej polityki. Blokada centrum miasta miała trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc. 📢 Tajemniczy fotograf Jan Ziembiński i jego niezwykłe zdjęcia Kielc. Niesamowita historia i wyjątkowe fotografie Kielczanin, doktor Paweł Grzesik jest autorem książki poświęconej fotografikowi, Janowi Ziembińskiemu, o którego biografii dotąd właściwie nie wiedziano nic poza faktem, że pracował w Kielcach w okresie I wojny światowej. - Chciałem nie tylko pokazać te fotografie, ale także wytłumaczyć czytelnikom ich kontekst historyczny – mówi autor.

📢 HOT or NOT? Styl kandydata na prezydenta Kielc, Macieja Burszteina pod lupą ekspertów. Ocenimy wszystkich kandydatów HOT or NOT to nowa seria, w której Czytelnicy "Echa Dnia" mają decydujący głos! Systematycznie będziemy publikować zdjęcia kandydatów na prezydenta Kielc, w artykułach swoje opinie wyrażą specjaliści, ale to Wasz głos będzie decydujący. Oceńcie, kto jest bardziej hot, a kto jest bardziej not - jesteście gotowi? Na początek kandydat na prezydenta Kielc, Maciej Bursztein. 📢 Uroczyste ślubowanie w świętokrzyskiej policji w Kielcach. Złożyło je dwunastu policjantów Dwunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek uroczyste ślubowanie. Zbiórka odbyła się w w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej.

📢 Gmina Smyków odnalazła wody termalne w Sielpi. Możliwa jest budowa ciepłych basenów Sielpia ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjna, a nawet uzyskać status uzdrowiska termalnego. Podjęcie ryzyka przez gminę Smyków, właściciela 14 hektarów graniczących z zalewem od strony północnej, opłacało się. Odwiert na głębokości 1525 metrów ujawnił wodę o temperaturze powyżej 20 stopni.

📢 Wspaniały koncert z okazji Dnia Kobiet w Kurzelowie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 9 marca, w Kurzelowie w gminie Włoszczowa jak co roku zorganizowaliśmy fantastyczny koncert z okazji Dnia Kobiet. Wrażenia muzyczne na długo pozostaną w pamięci wszystkich, którzy tego wieczoru postanowili spędzić czas w Domu Kultury w Kurzelowie - filii Domu Kultury we Włoszczowie.

📢 Niezapomniany koncert z okazji Dnia Kobiet w Rezydencji TARy we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia Ponad 200 pań z powiatu włoszczowskiego w piątek, 8 marca, obejrzało wyjątkowy koncert w Rezydencji TARy. Na scenie wystąpił pochodzący z dalekich Filipin wokalista, tancerz i imitator głosów – Alexander Martinez, który swoim talentem, poczuciem humoru i uśmiechem zdobył serca obecnych na sali pań. 📢 Gminny Dzień Kobiet we Włoszczowie. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobaczcie zdjęcia i wideo Kilkaset pań bawiło się podczas Gminnego Dnia Kobiet w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie w niedzielę, 10 marca. Atmosfera była fantastyczna. Zapraszamy do obejrzenia materiałów wideo z wydarzenia. 📢 Rolnicy zapowiadają już kolejny protest w Kielcach. W przyszłym tygodniu zablokują drogi dojazdowe do miasta na dwa dni Rolnicy zapowiedzieli kolejne protesty w Kielcach na przyszły tydzień. Do Urzędu Miasta w Kielcach wpłynęło aż siedem wniosków o zablokowanie tym razem dróg dojazdowych do miasta. Czy Urząd Miasta może nie wydać zgody na protest polegający na blokowaniu dróg?

📢 W Kielcach ruszył protest rolników. Są podobizny Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Michała Kołodziejczaka W czwartek przed godziną 11 w ścisłym centrum Kielc rozpoczął się protest rolników. Na początek rolnicy zablokowali ulicę Nowy Świat, potem uformowała się blokada na alei IX wieków. Blokada centrum miasta miała początkowo trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc. 📢 Arcybiskup Tadeusz Wojda został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski! Pochodzi z Kowali, skończył liceum w Kielcach! Arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, na okres pięciu lat został wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Wyboru dokonali biskupi w czwartek, 14 marca, podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Arcybiskup Wojda pochodzi z Kowali w parafii Brzeziny leżącej na terenie gminy Morawica w powiecie kieleckim. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.

📢 Kandydaci na prezydenta Radomia 2024: Rafał Foryś, Robert Prygiel, Marta Ratuszyńska, Agata Pater, Artur Standowicz, Radosław Witkowski Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, z kolei w poniedziałek 4 marca rejestracja kandydatów na radnych, 14 marca top ostateczny termin zgłaszania się kandydatów na prezydenta, burmistrza, wójta. Wygląda na to, że o stanowisko prezydenta Radomia będzie walczyć siedmioro kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Oferty pracy w powiecie pińczowskim w marcu 2024. Gdzie zarobić 7 000 brutto? Oferty pracy w powiecie pińczowskim w połowie marca 2024. Kogo szukają pracodawcy? Oto najnowsze propozycje umieszczone w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Zobaczcie więcej w galerii zdjęć.

📢 Piłkarze Korony Kielce po meczu z Rakowem Częstochowa też rozdawali autografy i pozowali do zdjęć ze swoimi kibicami Piłkarze Korony Kielce przegrali zaległy mecz z Rakowem Częstochowa 0:2, ale po meczu kibice, zwłaszcza młodzi fani Żółto-Czerwonych, czekali na zawodników, żeby zdobyć autograf, czy zrobić pamiątkowe zdjęcia.

📢 Paweł Ściubisz, kandydat na burmistrza Buska-Zdroju bez tajemnic. Lubi Tatry, jazdę na nartach, posiada patent żeglarski Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Paweł Ściubisz, który zawalczy o głosy wyborców w kwietniowych wyborach na burmistrza Buska-Zdroju.

📢 Ciekawy turniej piłkarski w Szydłowcu. Zorganizowała go Furman Football Academy. Zobacz zdjęcia Furman Football Academy zorganizował w Szydłowcu turniej. Młodzi piłkarze rywalizowali który odbył się w dniach dziewiąty-dziesiąty marca w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II. 📢 Uwaga, w czwartek, 14 marca i piątek 15 marca rolnicy zablokują aleję IX Wieków Kielc. Protest może sparaliżować Kielce Zamiar przeprowadzenia blokady Alei IX Wieków Kielc w ścisłym centrum stoicy województwa organizatorzy protestu zgłosili policji i w Urzędzie Miasta. Z ich zapowiedzi wynika, że ma się ona rozpocząć w czwartek, 14 marca o godzinie 11 i potrwać do piątku, 15 marca do godziny 18. Blokada centrum oznacza paraliż komunikacyjny miasta.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich. Zobacz zdjęcia Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich odbyła się 13 marca w Hotelu Evva. Kandydatka na prezydenta Tarnobrzega zaprezentowała drużynę, z którą idzie po zwycięstwo w kwietniowych wyborach do tarnobrzeskiego samorządu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia. 📢 Studenci medycyny Uniwersytetu Radomskiego świetnie zdali Lekarski Egzamin Końcowy. Wyprzedzili kilka innych uznanych uczelni Studenci medycyny Uniwersytetu Radomskiego imienia Kazimierza Pułaskiego osiągnęli świetny wynik podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Przystąpiło do niego 106 żaków, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Znacznie poprawili oni ogólnopolski wynik uczelni, wyprzedzając między innymi Uniwersytet Medyczny w Lublinie czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 📢 Dwa nowe hity turystyczne w Świętokrzyskiem! Byliśmy na budowie. WIADOMOŚCI Ranking szkół podstawowych w Kielcach - wiemy, gdzie uczą się najlepiej. Wiosna w Ogrodzie Botanicznym, rozkwitają pierwsze rośliny. Wielka inwestycja przy Dębie Bartku, będzie restauracja i tężnia. Zapraszamy na Wiadomości Echa Dnia.

📢 Wypadek w Pierzchnicy. Zderzyły się trzy auta, trzy osoby ranne. Zobacz zdjęcia Trzy samochody osobowe zderzyły się w środę, 13 marca po godzinie 17.30 na drodze w miejscowości Pierzchnica w powiecie kieleckim. 📢 Smakowite warsztaty kulinarne z cyklu Łowcy Smaków w sandomierskiej „Marmoladzie”. Powstały Baby Wielkanocne Aż osiem bab wielkanocnych, a każda inna powstało podczas warsztatów wielkanocnych, jakie w przededniu świąt zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Twórcami świątecznych wypieków była młodzież ze szkół podstawowych z powiatu sandomierskiego, która za kilka tygodni stanie przed wyborem nowej szkoły.

📢 Wybory 2024. Wojciech Sępioł, kandydat na burmistrza Wyśmierzyc bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Wojciech Sępioł, kandydat na burmistrza Wyśmierzyc w nadchodzących wyborach.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 14 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 14 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 14.03.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Przy słynnym Dębie Bartku powstanie budynek usługowy z restauracją oraz tężnia solankowa. Prace przy nowoczesnym obiekcie już ruszyły Przy słynnym pomniku przyrody - zagnańskim Dębie Bartku, bardzo wiele się dzieje. W zeszłym roku, powstała tu wyjątkowa ścieżka informacyjno-edukacyjna wraz z placem zabaw, a także duży i przestronny parking. Teraz ruszyła budowa nowoczesnego budynku usługowego z częścią restauracyjną, obiektami małej infrastruktury oraz tężnią solankową. Tym samym, teren naprzeciw wielowiekowego drzewa, zostanie w pełni zagospodarowany na potrzeby turystów i mieszkańców.

📢 Oficjalnie ruszyła budowa nowej drogi 747 na trasie Lipsko-Iłża. Inwestycja kosztuje niemal 300 milionów złotych Oficjalnie ruszyła budowa nowego, 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku Lipsko - Iłża. To największa inwestycja drogowa samorządu województwa mazowieckiego w regionie radomskim. Jest to drugi etap inwestycji do mostu na Wiśle, który kilka lat temu połączył województwa mazowieckie i lubelskie. Obecny etap będzie realizowany na terenie czterech gmin: Iłża, Rzeczniów, Sienno i Lipsko. 📢 Konferencja Koalicji Obywatelskiej. Rządowe wsparcie dla Targów Kielce i rozwój zbrojeniówki w naszym regionie zapowiedział wiceminister Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach pozostanie w Kielcach a Targi Kielce, gdzie to wydarzenie jest organizowane mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecny w Kielcach wiceminister Cezary Tomczyk zapowiedział współpracę z Targami Kielce i rozwój przemysłu zbrojeniowego w naszym województwie. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia.

📢 Rozpoczęła się budowa Noe Parku w Skarżysku-Kamiennej. To nowość w regionie świętokrzyskim! Jak idą prace? Zobacz film i zdjęcia Rozpoczęła się budowa nietuzinkowego jak na województwo świętokrzyskie Noe Parku. Inspirowany historią, kulturą oraz naturą, będzie ciekawym miejscem, na miarę parku rozrywki, aquaparku i wesołego miasteczka, odpowiednim dla rodzin i osób szukających aktywności oraz relaksu. Otwarcie planowane jest na maj 2025 roku, a my byliśmy na miejscu, by sprawdzić jak idą prace. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Norberta Mastalerza, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Tarnobrzega. Zdjęcia i wideo Norbert Mastalerz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Tarnobrzega, zaprezentował program wyborczy pod nazwą "60 konkretów na 60 miesięcy nowej kadencji". W konwencji programowej w Środowiskowym Domu Kultury uczestniczył poseł i przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu Zdzisław Gawlik oraz kandydaci do rady miasta i sejmiku województwa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Tomasz Matlakiewicz, kandydat na burmistrza Przysuchy bez tajemnic. Lubi wędkarstwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Tomasz Matlakiewicz, obecny burmistrz Przysuchy i kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach. 📢 Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w Radomiu: - Resort sfinansuje remont budynku przy ulicy Siennej w Radomiu na potrzeby terytorialsów Resort obrony sfinansuje remont i adaptację budynku przy ulicy Siennej w Radomiu na potrzeby Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej – zapowiedział w środę 13 marca podczas swojej wizyty w Radomiu wiceminister obrony narodowej Cezry Tomczyk. Potwierdził też, że w przyszłym roku odbędą się w Radomiu kolejne pokazy Air Show. 📢 Zbrodnia pod Stalową Wolą. 30-latek z Bąkowa zabił siekierą mamę, babcię i dziadka. Akt oskarżenia jest już w sądzie w Tarnobrzegu Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Tomaszowi U. z Bąkowa (gmina Pysznica) w powiecie stalowowolskim, któremu śledczy zarzucają dokonanie potrójnej zbrodni - mężczyzna używając siekiery zamordował domowników. Matka napastnika zginęła na miejscu od ciosów, w szpitalu zmarła babka mężczyzny, a później także dziadek sprawcy. Oskarżonemu grozi realna kara dożywotniego pozbawienia wolności.

📢 Oto kobiety poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, niepłacone alimenty. Rozpoznajesz je? Tych kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu. Oto jego historia na archiwalnych fotografiach Więzienie na Świętym Krzyżu przeznaczone było dla szczególnie groźnych kryminalistów. Trafiali tam także skazani za szpiegostwo, komuniści i członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także skazani za szpiegostwo. A jak wyglądało więzienie i życie więźniów? Zobaczcie w galerii. 📢 Wszystko na Wielkanoc na targu w Opatowie. Są baranki, serwetki, koszyczki i palmy. Zobacz zdjęcia Wszystko co potrzebne na święta wielkanocne można było kupić w środę, 13 marca na targu w Opatowie. Koszyczki, baranki, kurczaczki a przede wszystkim palmy cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród kupujących. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zabytkowe drewniane kościoły w regionie radomskim. Zobacz, który jest najstarszy. To architektoniczne perełki Piękne, zabytkowe i najstarsze kościoły drewniane w regionie radomskim. Są wśród nich perełki architektury sakralnej. Najstarszy pochodzi z XIV wieku. 📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Kielcach! Sprawdź, gdzie uczą najlepiej według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Zobacz film Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Kielce 2024, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Sprawdź w galerii TOP 10 najlepiej ocenionych szkół.

📢 HIT! Radomskie stare obiekty sportowe na unikatowych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądały stadiony, hale i baseny! Radom się zmienia, a także zmieniają się obiekty sportowe w naszym mieście. Większość już nie istnieje, a część mocno się zmieniła.

📢 Oto finalistki konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Nastolatek [ZDJĘCIA] 10 marca odbył się (bez udziału publiczności) półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Województwa Podkarpackiego Nastolatek. Do ścisłego finału wybrano 24 kandydatki na Miss Podkarpacia i 12 kandydatek aspirujących do tytuły Miss Nastolatek. Finał konkursu 11 maja w Hotel Prezydenckim w Rzeszowie. 📢 Pyszne i piękne mazurki wielkanocne. Będą ozdobą każdego stołu. Zobacz przepisy Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnym ciastem, które pojawi się na wielu wielkanocnych stołach są mazurki. Mogą mieć przeróżne smaki i zwykle są pięknie i bogato zdobione bakaliami, czekoladą. Przygotuj pyszne ciasto na Wielkanoc, które będzie zarówno ozdobą, jak i pysznym deserem świątecznym. Sprawdź przepisy na pyszne mazurki. 📢 Wybory 2024 do Rady Powiatu Pińczowskiego. Ziemia Pińczowska przedstawiła swoich kandydatów Ziemia Pińczowska, komitet wyborczy, którego liderem jest urzędujący burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, przedstawiła listy do Rady Powiatu Pińczowskiego. Na liście jest wiele ciekawych nazwisk. Zobacz sylwetki wszystkich kandydatów w galerii zdjęć.

📢 Wybory 2024. Hieronim Seta, kandydat na wójta Rusinowa bez tajemnic. Kieruje Radą Gminy, lubi sport Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Hieronim Seta, Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie i kandydat na wójta w nadchodzących wyborach.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Szalona zabawa w Lux Clubie na Dzień Kobiet. Wystąpił Malik Montana 9 marca z okazji Dnia Kobiet w Lux Clubie wystąpił Malik Montana. Zabawa, co widać na zdjęciach zamieszczonych na facebooku klubu, była świetna.

📢 Budowa siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To jedna z najkosztowniejszych inwestycji w historii Radomia, jak idą prace? Budowa siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu przebiega bez opóźnień. Trwają już prace w środku obiektu, który będzie jednym z najważniejszych budynków polskiej energetyki.

📢 Metaliczne paznokcie będą hitem tej wiosny. Są jak biżuteria Te paznokcie będą hitem tej wiosny. Zagraniczne gwiazdy już pokochały metaliczny manicure. Czy w Polsce też się przyjmie? Zobaczcie zdjęcia i zainspirujcie się nowym trendem, który wyraziście podkreśli stylizację. 📢 Trwa budowa trasy N-S w Radomiu. Wysypisko śmieci jeszcze nie zlikwidowane, ale ekipy pracują. To już dobrze wygląda! Zobaczcie postęp prac Są już przepusty i most, trwa układanie zbrojeń pod przejście podziemne, miejscami leżą krawężniki, w części jest podbudowa nowej jezdni - na budowie trasy N-S w Radomiu trwają prace. Wykonawca czeka na lepsza pogodę, bo ziemia jest teraz mocno nasiąknięta wodą. Poza tym jeszcze nie usunięto śmieci z dzikiego wysypiska odkrytego na placu budowy.

📢 Tak mieszka i żyje Cezary Pazura z żoną Edytą i rodziną. Wspaniały nowoczesny dom z klasycznymi elementami. Zobaczcie zdjęcia Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Od lat jest w związku z trzecią żoną Edytą, wraz z którą założył szczęśliwą rodzinę. Jak mieszkają i żyją na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z instagrama. 📢 Dzień Kobiet i Mężczyzn w Połańcu. Było wiele atrakcji W ostatni weekend w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu miało miejsce wiele wydarzeń z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Nikt nie mógł na nudę. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Trasa o długości 6,4 kilometra kosztuje prawie 188 milionów złotych. Jaki jest postęp prac? Zobacz zdjęcia Po zachodniej stronie Lipska trwa budowa liczącej około 6,4 kilometra obwodnicy. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa trasa. Droga ma docelowo wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, a także ułatwić podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Koszt inwestycji, wraz z projektem, to niemal 188 milionów złotych. Wykonawca szacuje wykonanie robót na 18,5 procent.

📢 Trwa rozbudowa zakładu Oventrop w Szydłowcu. Powstaje nowa hala produkcyjna. Będzie praca dla kilkuset osób Trwa rozbudowa zakładu firmy Oventrop w Szydłowcu. Należący do ścisłej czołówki europejskich producentów armatury, regulatorów i systemów do domowej techniki instalacyjnej, buduje nową halę fabryczną w związku z planowanym rozszerzeniem produkcji. Jak podkreślają przedstawiciele Oventrop, otwarty w 2022 roku zakład staje się coraz ważniejszy dla niemieckiej firmy rodzinnej. Docelowo pracę w zakładzie ma znaleźć około trzysta osób. 📢 Trener Korony Kielce Kamil Kuzera obchodzi 41. urodziny. Taki jest prywatnie. Ma żonę Malwinę i dwoje dzieci, które uprawiają sport Trener Korony Kielce Kamil Kuzera w poniedziałek, 11 marca, obchodzi 41. urodziny. Prowadzi ekstraklasowy zespół, umowę z kieleckim klubem ma ważną do 30 czerwca 2025 roku. Mieszka w Kielcach z żoną Malwiną, która jest projektantką wnętrz i dziećmi, które uprawiają sport. Mamy dla Was ciekawą galerię zdjęć szkoleniowca, również prywatnych.

📢 Wyjątkowy Dzień Kobiet w sali Sokół w Sokołowie Dolnym. Gwiazdą wieczoru Camasutra 8 marca tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji sala bankietowa Sokół w Sokołowie Dolnym w powiecie jędrzejowskim przygotowała dla Pań wyjątkowe niespodzianki. Gwiazdą wieczoru była Camasutra. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego. 📢 Nie uwierzycie jak dziś wygląda stadion piłkarski HEKO Czermno. Teren jest zarośnięty, a boisko zaorane! Zobacz zdjęcia Pamiętacie HEKO Czermno, klub z powiatu koneckiego? Istniał w latach 1998 - 2011 i za swoich najlepszych lat był czołową siłą w województwie świętokrzyskim, obok Korony Kielce i KSZO Ostrowiec. O klubie z małej wsi mówiła cała Polska, Heko grało nawet na zapleczu ekstraklasy. Klub już nie istnieje, ale mamy dla Was unikatowe zdjęcia obiektu.

📢 Gdzie są schrony w Radomiu? Znamy adresy budowli ochronnych dla ludności cywilnej. Zobacz zdjęcia! Gdzie znajdują się schrony w Radomiu? W mieście znajdują się 54 budowle ochronne dla ludności cywilnej. Właścicielami radomskich schronów w większości są wspólnot mieszkaniowe. Kilka radomskich schronów znajduje się na terenach szkół i przedszkoli. W galerii udostępniamy adresy i zdjęcia schronów w Radomiu z Google Maps. Zobacz gdzie się znajdują!