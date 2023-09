Prasówka 15.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach”?

Prasówka 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!

Prasówka 15.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Muzeum Wsi Radomskiej będzie miało nową siedzibę. Projekt inwestycji wygląda zdumiewająco Trwają prace projektowe nad nową siedzibą Muzeum Wsi Radomskiej. Przewidują one budowę budynku administracyjnego, kas biletowych, małej sali koncertowej, sali wystawowej, sklepiku, parkingu dla pracowników i gości z miejscem dla kamperów oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych, a także małej farmy fotowoltaicznej.

📢 Jarosław Kaczyński modlił się na sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Później były prywatne rozmowy, obiad u ojców oblatów i prezenty W czwartek na Świętym Krzyżu odbyły się główne uroczystości odpustowe. Na sumie odpustowej przy ołtarzu polowym razem z setkami wiernych modlił się wicepremier Jarosław Kaczyński. Po Eucharystii udał się do bazyliki. Była okazja do rozmów między innymi z ojcami oblatami. wspólnego obiadu. Na zakończenie wizyty w najstarszym polskim sanktuarium prezes Prawa i Sprawiedliwości modlił się w Kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. 📢 Tegoroczne Złote Gody i inne jubileusze w Mircu. Zobacz zdjęcia Doroczne Złote Gody w Mircu zgromadziły kilka grup jubilatów, zależnie od stażu małżeńskiego, razem 34 pary. Najwięcej, bo 24 pary obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Sześc par świętowało 60-lecie, a cztery pary 65-lecie małżeństwa.

📢 Ireneusz Franczak przekazał swoje zwłoki na rzecz nauki. W czwartek, 14 września odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w Cedzynie Rodzina, znajomi oraz studenci i władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pożegnali w czwartek, 14 września na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie Ireneusza Franczaka, który zdecydował się przekazać swoje zwłoki dla celów naukowych. 📢 Jarosław Kaczyński oblegany po sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Wiele osób chciało mieć z nim zdjęcie. Zobacz wideo i zdjęcia W czwartek, 14 września, przypadają główne uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. Na sumie odpustowej modliły się setki wiernych z całej Polski, był też wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po Eucharystii, która została odprawiona na ołtarzu polowym, wicepremier przeszedł do bazyliki. Po drodze był oblegany przez pielgrzymów, którzy uczestniczyli we mszy świętej.

📢 15 września ma swoje święto Majonez Kielecki. Oto najlepsze memy, których bohaterem jest ten smaczny 64-latek! 15 września to święto niekwestionowanego króla majonezów - Majonezu Kieleckiego. Ten pyszny sos nieprzerwalnie króluje na stołach już od 64 lat. Doczekał się także memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic, między innymi ubrania i meble. Ogłoszenia pokazane w naszej galerii były widoczne na portalu OLX.pl w czwartek, 14 września 2023 roku.

📢 Oto najdroższe używane traktory w Świętokrzyskiem. Kosztują tyle, co luksusowe auta. Te maszyny robią wrażenie! Im więcej ma rolnik areału, tym większym i silniejszym ciągnikiem potrzebuje pracować. Przy ogromnych plantacjach stawia się na traktory, które sprawnie wykonują zadania i są wstanie pracować z kilkoma maszynami na raz. Gospodarz jest wstanie słono zapłacić, bo taki wydatek zwróci mu się w efektywnej pracy. Sprawdziliśmy, jakie najdroższe traktory używane są do kupienia w Świętokrzyskiem. Oferty pochodzą z serwisu otomoto.pl. 📢 Wybory 2023. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu: - Za czasów naszych rządów do regionu radomskiego wpłynęły miliardy złotych "W czasach rządów Platformy Obywatelskiej Radom i region radomski nie dostał nawet 10 procent dotacji, które zyskaliśmy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości" – to jedna z tez, którą wygłosili działacze Prawa i Sprawiedliwości podczas czwartkowej konferencji prasowej na ulicy Giserskiej w Radomiu.

📢 Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow chce zrewolucjonizować rynek spożywczy i inwestuje w hiperżywność! Znamy szczegóły Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow inwestuje w nową markę na rynku spożywczym, która zmienia podejście do zdrowego odżywiania. Miliarder wspólnie z Dariuszem Gałęzewskim i Dominikiem Dolińskim, czyli założycielami firmy OSHEE stworzyli markę eatyx, pod szyldem której powstają różnego rodzaju posiłki — od batonów, przez dania na ciepło i zimno, a na koktajlach kończąc. Posiłki eatyx mają dawać uczucie sytości od 3 do nawet 5 godzin po spożyciu. Zobaczcie szczegóły. 📢 Jest zgoda na Nowy Czarnów z 20 piętrowymi wieżowcami w Kielcach. Radni wydali zgodę mimo obaw, że drogi nie są przystosowane Dwa 20 piętrowe wieżowce, 6 bloków 6 piętrowych z dziedzińcami i zielona promenad przez środek zabudowanego terenu tak ma wyglądać osiedle Nowy Czarnów przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Radni na sesji 14 września musieli zdecydować czy pozwolić na jego budowę w ramach lex deweloper.

📢 Oto najnowsze oferty pracy w Kielcach. Gdzie rekrutują? Ile można zarobić? W województwie świętokrzyskim i w Kielcach można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. Wybraliśmy te oferty, w których zarobki sięgają około 6 tysięcy złotych i więcej. 📢 Mnóstwo śliwek na targu w Jędrzejowie. Sprawdźcie ceny warzyw i owoców z czwartku 14 września. Zobacz zdjęcia 14 września, w czwartek znów odwiedziliśmy targowisko w Jędrzejowie. Kiepska pogoda nie zniechęcała kupujących mieszkańców, którzy szczególnie zainteresowani byli zakupem śliwek oraz innych owoców i warzyw. Jakie były ceny? Sprawdźcie.

📢 Co zrobić z kotletów mielonych na drugi dzień? Oto 5 smacznych propozycji Kotlet mielony to jedna z ulubionych potraw Polaków. Zazwyczaj przygotowujemy ich znacznie więcej niż zjemy podczas obiadu a nie zawsze na drugi dzień mamy na nie ochotę. Więc co zrobić z mielonego na drugi dzień? Zobaczcie 5 smacznych propozycji.

📢 Pies w rozmiarze XXL. Oto najpiękniejsze duże rasy. Te psy to prawdziwe olbrzymy Są piękne, majestatyczne i olbrzymie. Swoim wyglądem budzą respekt a wymiarami przypominają małe konie. Zajmują całe łóżko i trudno im się zmieścić w samochodzie. Zobaczcie, które rasy psów są największe. 📢 Główne uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. Tłumy pielgrzymów, a wśród nich wicepremier Jarosław Kaczyński. Zobacz zdjęcia W czwartek 14 września odbywają się główne uroczystości w ramach odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Uczestniczą w nich tłumy pielgrzymów z całej Polski, wśród których pojawił się wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. 📢 Powiat Włoszczowski na XXIII Dożynkach Wojewódzkich w Tokarni. Zobaczcie zdjęcia Setki osób z całego regionu świętowało w niedzielę, 10 września, w Parku Etnograficznym w Tokarni, gdzie odbywały się XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Nie zabrakło tam też delegacji i wieńca z powiatu włoszczowskiego. Nasz powiat reprezentował wieniec wykonany przez Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń, Jesteśmy Solą Tej Ziemi” z Moskorzewa.

📢 Debiut Tomka Klimkowskiego z "Rolnik szuka żony". Zagrał u boku znanego aktora Mirosława Zbrojewicza w gangstersko-komediowym hicie Kabaret Czwarta fala z przytupem powrócił z gangstersko - komediowym hitem. Drugi sezon "Rolników z Ferajny" dopiero pojawił się na Youtube, a już bije rekordy popularności i zbiera bardzo pozytywne opinie. Obok znanego aktora Mirosława Zbrojewicza zadebiutował znany z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" Tomek Klimkowski. Zobaczcie.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 14.09.2023 Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" ruszy lada dzień. Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Kibice Industrii Kielce na meczu z duńskim zespołem Aalborg Handbold w Hali Legionów. Zobacz nowe zdjęcia Industria Kielce przegrała w inauguracyjnym meczu EHF Ligi Mistrzów z duńskim Aalborgiem 31:34. Mecz odbył się w środę, 13 września w Hali Legionów. Mamy dla Was jeszcze jedną galerię zdjęć kibiców z tego spotkania. 📢 Kraksa na drodze ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej. Auto wpadło w poślizg i uderzyło w bariery. Zobacz zdjęcia Kierowca osobowej toyoty nie zapanował nad pojazdem, auto wpadło w poślizg i uderzyło w bariery - mówią służby ratunkowe o porannej kolizji na drodze s7 w powiecie skarżyskim na wysokości zjazdu w kierunku Starachowic.

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Tak kibicowaliście Industrii Kielce w meczu z Aalborgiem Handbold. Doping był znakomity. Część 2 Kibice Industrii Kielce tradycyjnie stworzyli wspaniałą atmosferę w Hali Legionów, ale tym razem nie mogli się cieszyć ze zwycięstwa swojej drużyny. Mistrzowie Polski przegrali na inaugurację Ligi Mistrzów z Aalborgiem Handbold 31:34. 📢 Tarnobrzeg uczcił pamięć kapitana Józefa Sarny, bohaterskiego obrońcy miasta w pierwszych dniach II wojny światowej. Zobacz zdjęcia 13 września, w 84. rocznicę śmierci Józefa Sarny, uczczono pamięć bohaterskiego obrońcy Tarnobrzega z 1939 roku. Na grobie bohatera na cmentarzu wojennym przy ulicy Targowej oraz przy obelisku na osiedlu Przywiśle zapalono znicze i złożono kwiaty. W uroczystościach uczestniczyły władze miasta, żołnierze i mieszkańcy. 📢 Farmutil we Włoszczowie. Afera trwa. Starostwo przedstawiło fakty. Dokumenty niedostarczane na czas, nagłe zmiany powierzchni inwestycji To najgorętsza afera we Włoszczowie od lat. Wszystkim znany jest już kontrowersyjny pomysł budowy zakładu utylizacji padliny firmy Farmutil. Starostwo Powiatowe Włoszczowy przedstawiło krok po kroku przebieg zdarzeń związanych z planowaniem inwestycji. Wątpliwości budzi fakt, że Farmutil zmieniał wielkość działki, jaką ma zajmować inwestycja i że warunki zabudowy opiewały na 3 działki, choć w pierwszym wniosku była mowa o czterech. Poniżej relacja Rady Powiatu.

📢 Byliście na meczu Industrii Kielce z Aalborgiem Handbold w Lidze Mistrzów? Szukajcie się na zdjęciach z Hali Legionów. Część 1 Od porażki zaczęli występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/2024 piłkarze ręczni Industrii Kielce. Mistrzowie Polski tradycyjnie mieli fantastyczny doping kibiców, ale przegrali w Hali Legionów z Aalborgiem Håndbold 31:34.

📢 Radoskór na archiwalnych zdjęciach. Jak wyglądała praca w tym zakładzie? To jeden z symboli Radomia. Zobacz zdjęcia Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, czyli "Radoskór" w latach największej świetności zatrudniał około 14 000 osób. Firma była jedną z wizytówek miasta. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii. 📢 Liga Mistrzów. Industria Kielce w Hali Legionów przegrała na inaugurację z Aalborgiem Handbold 31:34. Przed meczem podpisano ważną umowę Piłkarze ręczni Industrii Kielce w środę zainaugurowlai sezon 2023/2024 w Lidze Mistrzów. Zmierzyli się z duńskim Aalborgiem Håndbold i przegrali w Hali Legionów 31:34. Na meczu było wiele znanych osób, między innymi Włodzimierz Lubański, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu i wiceminister sportu Anna Krupka.

📢 Centrum Medyczne Medik w Jędrzejowie jest już gotowe! Zobaczcie jak się prezentuje i co oferuje pacjentom Od 4 września nowoczesne i kompleksowe centrum medyczne Medik w Jędrzejowie, znajdujące się w jędrzejowskiej strefie ekonomicznej, zostało w pełni udostępnione dla pacjentów. Medik wraz z kliniką stomatologiczną Vivadent na parterze znajduje się przy ulicy Długiej nieopodal ulicy Bajkowej. Oto zdjęcia z wnętrza obiektu. 📢 W Szkole Podstawowej w Jasionnie powstanie sala gimnastyczna. Ponad 2 miliony złotych na ten cel trafi z programu "Sportowa Polska" W środę, 13 września na konferencji prasowej przy Szkole Podstawowej w Jasionnie poseł Michał Cieślak przekazał na ręce burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka i dyrektorki szkoły Izy Bąkiewicz symboliczny czek z programu "Sportowa Polska" na ponad 2 miliony złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane na wybudowanie w szkole sali sportowej wraz z łącznikiem. Jest to inwestycja na którą społeczność szkoły czekała od dawna.

📢 Wybory 2023. Trzecia Droga o rolnictwie w Kielcach. Jakie zmiany proponują kandydaci na posłów i senatorów? Zobaczcie wideo Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, mówiła w środę, 13 września o trudnej sytuacji polskich rolników. Kandydaci na posłów i senatorów zaproponowali zmiany, które wprowadzą w rolnictwie jeśli wygrają wybory, między innymi miejsce w akademikach dla dzieci rolników za jedyną złotówkę. Zobaczcie wideo. 📢 Uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. W środę na mszy odpustowej modlili się sadownicy, rolnicy, pszczelarze i rzemieślnicy Środa jest czwartym dniem uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu. Na mszy odpustowej modlili się sadownicy, rolnicy, pszczelarze i rzemieślnicy. Eucharystii w tym najstarszym polskim sanktuarium przewodniczył ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemiosła.

📢 Drugi dzień na planie serialu „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu. Gdzie tym razem kręcono sceny? W roli statystów uczniowie z Kleczanowa Na tle Szkoły Podstawowej, jaka powstała w budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum oraz z udziałem uczniów „podstawówki” kręcono w środę, 13 września kolejne zdjęcia do serialu „Ojciec Mateusz”. Ekipa filmowców przebywa w Sandomierzu od wtorku, 12 września. W czwartek, 14 września będzie można ją zobaczyć w Zawichoście.

📢 7 nauczycielek z Połańca z awansami na nauczyciela mianowanego. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu miało miejsce wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z Połańca. Otrzymało je 7 nauczycielek. 📢 W wypadku w Modrzejowicach w gminie Skaryszew zginął policjant z Radomia. 42-latek na motocyklu zderzył się z samochodem osobowym Do zderzenia motocykla i samochodu osobowego doszło na drodze krajowej numer 9 w Modrzejowicach w gminie Skaryszew. Świadkowie wypadku reanimowali motocyklistę jeszcze przed przyjazdem ratowników. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. 42-latek poniósł śmierć na miejscu. Jak się okazuje to starszy sierżant Mariusz Bogucki, który pełnił służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 📢 Apartamenty Sedlaka - ruszyła budowa na Plantach w Radomiu. Przy parku będą nowoczesne mieszkania. Mamy zdjęcia i wizualizacje Potężny wykop jest już na działce przy ulicy Sedlaka w Radomiu. Trwają tam prace ziemne przy budowie nowego bloku. "Apartamenty Sedlaka" to nowa inwestycja na radomskich Plantach, tuż przy parku. Wiemy, kiedy całość będzie gotowa.

📢 Pięciu nauczycieli z powiatu staszowskiego z awansami. Wręczali je starostowie W piątek, 8 września w Starostwie Powiatowym w Staszowie, pięciu nauczycieli otrzymało awans na nauczyciela mianowanego.

📢 Niesamowite, co zobaczyli na świętokrzyskim niebie. Zorza polarna, spalająca się rakieta i Starlinki na zdjęciach Zorza polarna, spalająca się rakieta i Starlinki, czyli "kosmiczny pociąg satelitów" - to wszystko we wtorkowy wieczór mogli zobaczyć mieszkańcy Świętokrzyskiego. Niezwykłą obserwację uwiecznili Maciej Kolasa, Wojciech Nadziałek i Kamil Garstka, łowcy burz i pasjonaci nocnego nieba. 📢 Jesienny wysyp grzybów na Podkarpaciu. Gdzie jest ich najwięcej? Dokąd wybrać się na grzybobranie? Zobacz zdjęcia Po sierpniowym wysypie grzybów była trzytygodniowa przerwa, ale teraz w podkarpackich lasach znów pojawiły się grzyby. Gdzie je można spotkać? Sprawdziliśmy. Zachęcamy do dzielenia się swoimi okazami, pochwalcie się zdjęciami.

📢 W Pionkach powstaje nowa galeria handlowa. Będą w niej między innymi markety dwóch znanych sieci W Pionkach przy Alei Jana Pawła II powstaje nowa galeria handlowa. Będą w niej między innymi markety dwóch znanych sieci – Mediaexpert oraz Action. 📢 Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w Połańcu Sobota literacko-historyczna na placu przed Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Połańcu, która odbyła się w wyjątkowo upalne, jak na tą porę roku, popołudnie 9 września przyciągnęła prawdziwe tłumy osób. Rozpoczęła się o godzinie 15 od Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 📢 Rewolucja w Galerii Słonecznej w Radomiu. Wiele sklepów przeszło remonty, otworzyły się też całkiem nowe. Jakie? Galeria Słoneczna to miejsce, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomia. Centrum handlowe stale się rozwija i wprowadza zmiany. Podczas ostatnich wakacji wiele sklepów przeszło remonty, pojawiły się też całkiem nowe. Sprawdź, co się zmieniło.

📢 XXVII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu na Jeziorze Tarnobrzeskim. Sportowa rywalizacja strażaków z całego kraju. Zdjęcia W środę i czwartek (13 i 14 września) na Jeziorze Tarnobrzeskim będą rozgrywane 27 Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu, które poprzedziły wtorkowe treningi. W rywalizacji indywidualnej i drużynowej weźmie udział dwanaście zespołów (około 50 strażaków) reprezentujących jednostki z terenu całej Polski, w których funkcjonują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

📢 Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu biorą udział w światowym finale konkursu F1 in Schools w Singapurze. Zobacz zdjęcia Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Skargi w Grójcu biorą udział w światowym finale konkursu F1 in Schools. Globalne zmagania, które odbywają się w Singapurze, nadal trwają. 📢 Piękny jubileusz! Kazimiera Kozik z Topoli świętowała 100 urodziny w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 września w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym funkcjonującym przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie hucznie świętowała swoje 100. urodziny pani Kazimiera Kozik z Topoli. Z serdecznościami, prezentami i bukietami kwiatów przybyli duszpasterze, samorządowcy, przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz najbliższa rodzina.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej numer 9 w Modrzejowicach w gminie Skaryszew. Zginął motocyklista, są utrudnienia w ruchu Czarna seria na drogach w okolicy Radomia. W środę 13 września w Modrzejowicach w gminie Skaryszew w wyniku obrażeń po wypadku zginął motocyklista. Kilka godzin wcześniej doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem kierującego motocyklem w gminie Jastrzębia. 📢 Policjanci z Radomia zlikwidowali plantację marihuany. Dorodne krzaki rosły w ogródku. Zobacz zdjęcia Policjanci znaleźli plantację z kilkudziesięcioma krzakami konopi. To kolejna skuteczna akcja radomskich kryminalnych w ostatnich dniach. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 4800 porcji handlowych środków odurzających. Od początku roku policjanci radomskiej komendy zabezpieczyli ponad 100 kilogramów narkotyków, ich wartość na czarnym rynku to nie mniej niż 6 milionów złotych! 📢 Festiwal Kolorów i Smaków - Dożynki Kurzelów 2023. Zobaczcie nowe zdjęcia Wydarzenie Festiwal Kolorów i Smaków - Dożynki Kurzelów 2023 odbyło się w niedzielę 10 września.

📢 Motocyklista zginął po zderzeniu z samochodem. Tragedia na drodze w Wojciechowie w gminie Jastrzębia W środę 13 września w godzinach porannych doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Wojciechowie w gminie Jastrzębia. Po zderzeniu z samochodem motocyklista zginął na miejscu. Są utrudnienia, trwa praca policji. 📢 Koszmarny wypadek w skateparku w Stąporkowie. Ośmioletni chłopiec nabił się szyją na metalowe ogrodzenie W poniedziałek, 11 września doszło do nieszczęśliwego wypadku na terenie skateparku w Stąporkowie, w powiecie koneckim. 8 - letni chłopiec wszedł na ogrodzenie i nabił się na ostry, metalowy element. Dziecko zostało zaopatrzone przez strażaków i przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Kielcach. 📢 Nocny pościg w gminie Pacanów zakończony kraksą, uciekinier w szpitalu. Zobaczcie zdjęcia Buscy policjanci we wtorkowy wieczór ruszyli w pościg za oplem corsą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Pacanów. Pościg się zakończył, gdy uciekinier stracił panowanie nad autem i uderzył w przepust.

📢 Kończy się budowa bloku komunalnego przy ulicy Bukowej w Kozienicach. W październiku wprowadzą się lokatorzy. Zobacz zdjęcia Kończy się budowa bloku komunalnego przy ulicy Bukowej w Kozienicach. W październiku wprowadzą się lokatorzy. To pierwsza taka inwestycja w mieście i gminie od wielu, wielu lat. Zobacz zdjęcia. 📢 Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Lubelskiej w Kozienicach. Przez dwa lata realizacji inwestycji będą utrudnienia. Zobacz zdjęcia Wkrótce powinna ruszyć przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ulicą warszawską do granicy Kozienic. To miejski odcinek drogi krajowej numer 48. Kontrakt jest wart 49,6 miliona złotych. To trzeci i ostatni odcinek "krajówki" w Kozienicach, który pozostał do przebudowy.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich Alle Babeczki ze Stykowa zwyciężyło w plebiscycie Mistrzowie Agro. To koło inne niż wszystkie. Zobaczcie zdjęcia Koło Gospodyń Wiejskich "Alle Babeczki" ze Stykowa w gminie Brody okazało się być najlepszym w naszym województwie w plebiscycie Mistrzowie Agro. Zwyciężyło nie bez przyczyny - to czterdzieści siedem gospodyń (i czterech gospodarzy), którzy łączą tradycję z nowoczesnością. Noszą obszerne spódnice, korale albo... koszulki i trampki w folkowe wzory. Regularnie odwiedzają baseny w Solcu, odwiedzają teatry, a co tydzień ćwiczą zumbę! Ich najstarszy członek ma 80 lat, a najmłodszy - 7 miesięcy. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Narodowe Czytanie 2023 w Wodzisławiu. Wspólnie przeczytano "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 9 września miała miejsce 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W Wodzisławiu akcja ta odbyła się na rynku. Piękna pogoda umożliwiła wspólne przeczytanie lektury "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej na świeżym powietrzu. Wydarzeniu towarzyszyła inscenizacja w wykonaniu uczniów z terenu gminy.

📢 Budowa obwodnicy Opatowa. Powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają prace Drogowcy prowadzą intensywne prace przy budowie obwodnicy Opatowa. Kierowcy i mieszkańcy mogą oglądać już efekt tych prac. Co raz wyraźniej widać mosty, wiadukty i estakady. Sprawdziliśmy jak idą prace 📢 Udany wędkarski maraton w Suchedniowie. To były trzy doby na rybach. Zobacz zdjęcia 17 ekip wędkarskich spędziło trzy doby nad zalewem w Suchedniowie, próbując złowić jak największe okazy. Karpiowy maraton odbył się już po raz szósty, rybą zawodów był karp o wadze ponad 11 kilogramów.

📢 Służby mundurowe modliły się na sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Były reprezentacje wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej W trzecim dniu uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu modlili się przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej. - Mamy o co się modlić przy okazji tego odpustu na Świętym Krzyżu - o bezpieczeństwo dla Polski, o pokój dla świata - mówił nam przed sumą odpustową ojciec Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu. 📢 Za nami VII Festiwal Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy w gminie Rusinów. Wystąpiły zespoły z całego regionu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września w Przystałowicach Małych w powiecie przysuskim odbyła się siódma edycja Festiwalu Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy. Podczas wydarzenia zaprezentowały się zespoły ludowe i soliści z całego regionu. Festiwal upamiętnia wybitnego skrzypka z naszego regionu.

📢 Nowy Grębów. W wypadku zginął Marek Ożga, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Nie żyje Marek Ożga. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i członek Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego zginął w wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września w Nowym Grębowie (powiat tarnobrzeski). 📢 Poważny wypadek w Nowym Grębowie. W zderzeniu dwóch samochodów ranny został mężczyzna. Zobacz zdjęcia 60-letni mieszkaniec Krawców (powiat tarnobrzeski) został ranny w wypadku, do którego doszło kwadrans po godzinie 19 na skrzyżowaniu ulic Dolańskich, Parkowej i Tartacznej w Nowym Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów - osobowego i półciężarówki. Ciężko rannego, zakleszczonego w aucie kierowcę toyoty wycinali strażacy. 📢 Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze chwalą się pełnymi koszami. Zobacz ich miejscówki Choć jest sucho, w świętokrzyskich lasach nadal jest mnóstwo grzybów. Wprawieni grzybiarze mają sprawdzone miejscówki i pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w regionie.

📢 Cleo zrobiła show w Obrazowie podczas Jabłkobrania! Wyszyła do widzów i... zobacz co się działo Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Zobaczcie nowe zdjęcia z koncertu. Publiczność bawiła się doskonale a Cleo wyszła do widzów i... 📢 Tych tarnobrzeskich budowli i obiektów już nie ma. Zostały tylko na zdjęciach. Zobaczcie, o których mowa Hale fabryczne, basen odkryty, pomnik "pistolet" czy kultowa TaPiMa. Kiedyś były ważnymi tarnobrzeskimi obiektami. Dziś pozostało po nich tylko wspomnienie i archiwalne zdjęcia.

📢 Trwa odpust na Świętym Krzyżu. W poniedziałek modlili się leśnicy i pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zobacz zdjęcia Trwają tygodniowe uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. W poniedziałek na mszy świętej w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego modlili się leśnicy i pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wtorek będzie dniem dedykowanym służbom mundurowym - policji, wojsku, straży pożarnej.

📢 Wielkie szaleństwo na 22. Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie. Były gwiazdy muzyczne i liczne atrakcje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina wprowadziła na plac przy Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowe uczestników 22. Europejskiego Święta Jabłka. Do późnych godzin nocnych trwało święto, podczas którego uczestnicy skorzystali z licznych atrakcji muzycznych, kulinarnych i wystawienniczych. 📢 Cleo w amfiteatrze w Obrazowie podczas Jabłkobrania. Widownia szalała. Zobaczcie zdjęcia Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Artystka wystąpiła w amfiteatrze przy Samorządowym Centrum Kultury. 📢 Tanie domy na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Ile kosztują? Sprawdź najbardziej atrakcyjne oferty. Zobacz zdjęcia i ceny Ceny mieszkań są bardzo wysokie, a za te najdroższe w Radomiu trzeba zapłacić ponad półtora miliona złotych. Wcale nie trzeba mieć jednak milionów, by stać się właścicielem domu w regionie radomskim. W Internecie można znaleźć wiele ofert od niecałych 100 do niemal 250 tysięcy złotych - niektóre wymagają prac remontowych, inne są gotowe, by się wprowadzić. Zobaczcie tanie domy na sprzedaż w regionie. Ile kosztują?

📢 Niesamowita inscenizacja bitwy o Osiek. Zobaczcie nowe zdjęcia W sobotę, 9 września miała miejsce widowiskowa inscenizacja bitwy o Osiek. Wydarzenie odbyło się nad Wisłą w Lipniku. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 3.09.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Część pojazdu pancernego znaleziono w Radomicach (WIDEO, zdjęcia) Ramę od niemieckiego transportera półgąsienicowego, najprawdopodobniej Schützenpanzerwagen model 251, odkopano we wtorek w Radomicach Drugich, w gminie Morawica.

