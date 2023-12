Prasówka 15.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i regionie. Zobacz, jak mieszkają milionerzy w Świętokrzyskiem”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i regionie. Zobacz, jak mieszkają milionerzy w Świętokrzyskiem Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii [14.12.2023]

📢 Wyjątkowa wystawa bombek w Wiśniowej. W Pałacu Kołłątajów czuć już magię świąt W czwartek, 14 grudnia w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej odbyła się wystawa bombek choinkowych pod tytułem ,,Światło i Dźwięk”. Autorką ekspozycji jest dr Lucyna Gozdek, projektantka i właścicielka fabryki bombek GMC w Staszowie.

📢 Wyjątkowy 19. Wigilijny Opłatek Świata Sportowego w Kielcach. Było prawie 400 osób - znani sportowcy, olimpijczycy, trenerzy, posłowie Prawie 400 osób uczestniczyło w 19. Wigilijnym Opłatku Świata Sportowego, który odbył się w hali przy ulicy Żytniej w Kielcach. Uczestniczyli w nim utytułowani sportowcy, olimpijczycy, między innymi Mirosława Sarna, Sławomir Szmal, Zbigniew Piątek, Tomasz Brożyna, Alex Dujszebajew, Sandra Drabik, byli także znani trenerzy, działacze, parlamentarzyści, władze samorządowe. Nie mogło zabraknąć księdza biskupa Mariana Florczyka, pomysłodawcy tego wydarzenia.

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 15 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 15.12.2023 Horoskop dzienny na piątek, 15 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 15.12.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Na dobre i złe przez pół wieku. Złote Gody mieszkańców gminy Bieliny W czwartek, 14 grudnia odbyła się wyjątkowa uroczystość związana z jubileuszem mieszkańców gminy Bieliny, którzy w tym roku obchodzą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego w Bielinach Prezydent RP Andrzej Duda nadał im medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 📢 Nie ma zgody na przedłużenie remontu ulicy Wojska Polskiego w Kielcach. Na wykonawcę prac będą naliczane kary Miejski Zarząd Dróg w Kielcach nie przedłużył terminu zakończenia modernizacji ulicy Wojska Polskiego. Inwestycja powinna się zakończyć do 15 grudnia, ale tak się nie stanie, ponieważ zostało jeszcze sporo do wykonania. Na wykonawcę będzie nakładana kara za każdy dzień zwłoki.

📢 Skarby PRL-u na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Co i za ile można kupić? Zobacz zdjęcia Prawdziwy boom na starocie, również z czasów PRL można zaobserwować na różnego rodzaju portalach sprzedażowych. Modne są zwłaszcza meble, ale też elementy dekoracyjne ze szkła czy zabawki. Ile trzeba za nie zapłacić? Zobacz co można upolować na OLX w Kielcach i regionie.

📢 Ile w 2024 roku trzeba będzie zapłacić za kartę wędkarską? Sprawdziliśmy 1 stycznia kończy się ważność opłat za wędkowanie na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego. Chcąc łowić w 2024 roku, należy opłacić stosowne składki. Ile będą kosztować? Sprawdź. 📢 Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach. Nie brakowało też kolęd i świątecznych przysmaków. Zobacz zdjęcia Gorące życzenia świąteczne, opłatek, słodki poczęstunek, a także występy Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i laureatów XIV Konkursu Kolęd i Pastorałek "Na ten Nowy Rok…". Tak w największym skrócie przebiegało spotkanie opłatkowe studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, które odbyło się w środę, 13 grudnia. 📢 Czwarty etap obchodów 42. rocznicy stanu wojennego w Starachowicach W czwartek, 14 grudnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989" oraz starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk zorganizowali spotkanie z działaczami solidarnościowej opozycji antykomunistycznej, z lat stanu wojennego: Jackiem Sadowskim oraz Jerzym Jabłońskim.

📢 Imprezy w Radomiu i okolicach w weekend. Co będzie się działo do 15 do 17 grudnia 2023? Sprawdź w naszej galerii Trzeci weekend grudnia zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. To przede wszystkim mnóstwo jarmarków i festynów świątecznych w całym naszym regionie. Ale to nie wszystko! Będą też wspaniałe bożonarodzeniowe koncerty. W hali Radomskiego Centrum Sportu wystąpią Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak, Natalia Kukulska, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Kuba Badach.

📢 Groch z kapustą. Oto przepis na wigilijną kapustę z grochem Kapusta z grochem to jedno z obowiązkowych dań na wigilijnym stole. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczcie przepis. 📢 Imponujące tempo budowy obiektów Akademii Radomiaka. Prace zapewne będą skończone do końca roku. Zobacz zdjęcia Imponujące tempo panuje na budowie obiektów Akademii Radomiaka na radomskiej Koniówce. To co wydawało się niedawno niemożliwe może stać się faktem i wszystkie obiekty będą zapewne gotowe do końca roku.

📢 Imprezowy weekend w Kielcach i okolicy 15-17 grudnia. Będą koncerty, wystawa gołębi, kiermasz świąteczny i... fabryka czekolady Charytatywna Malowana Niedziela, świąteczny kiermasz, wystawa rasowych gołębi i ciekawe koncerty to tylko niektóre imprezy, jakie odbędą się w Kielcach i okolicy w najbliższy weekend, 15-17 grudnia. Zobaczcie nasze propozycje. 📢 Mnóstwo butelek po alkoholu na trawniku w Kielcach. Sprawy w swoje ręce wzięły osoby z niepełnosprawnościami. Zebrały sześć worków butelek Piękna biała zima zawitała w grudniu do Kielc tylko na kilka dni. Zaraz potem przyszła zapowiadana odwilż, a wraz z nią – jak co roku – trawniki i chodniki odsłoniły to, co było ukryte pod śniegiem. Kielczanie mieszkający przy ulicy Warszawskiej oraz klienci tamtejszych sklepów i lokali usługowych zobaczyli … ogromne ilości pustych „małpek”, czyli butelek po alkoholu.

📢 8-miesięczny Maksio Kornacki z Koprzywnicy potrzebuje naszej pomocy, trwa zbiórka pieniędzy. Lekarze nie dawali mu żadnych szans Jego mama od 14. tygodnia ciąży musiała przebywać w szpitalu pod ścisłą kontrolą i opieką specjalistów, a gdy urodził się w 20. tygodniu ciąży lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Pochodzący z Koprzywnicy Maks Kornacki ma osiem miesięcy i każdego dnia walczy ze skutkami wcześniactwa. Pomóżmy rodzicom chłopca zebrać pieniądze na rehabilitację i leczenie.

📢 Trzy zastępy strażaków walczyło z pożarem BMW w Siesławicach w powiecie buskim. Zobacz zdjęcia Trzy zastępy strażaków działały w środowy poranek w Siesławicach w powiecie buskim, gdzie paliło się BMW. 📢 Tu w Starachowicach i powiecie spędzisz wystrzałowego Sylwestra! Zobaczcie, gdzie wybrać się na imprezę Jako, że Sylwester zbliża się wielkimi krokami, postanowiliśmy przygotować dla was zbiór najciekawszych ofert sylwestrowych imprez, które będą miały miejsce w Starachowicach i na terenie powiatu. Ciekawi co i gdzie? Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź! 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto powalczy o fotel burmistrza Wodzisławia? Padają sensacyjne nazwiska Coraz głośniej mówi się o nadchodzących wyborach samorządowych. W 2022 roku mająca liczyć 5 lat kadencja samorządów, ze względu na wybory parlamentarne, została wydłużona. Oznacza to, że kolejne wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 roku. Kto powalczy o fotel burmistrza miasta i gminy Wodzisław? 📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku.

📢 Oto najprzystojniejsi rolnicy w historii programu "Rolnik szuka żony". Podbili serca milionów kobiet. Oto jak się zmienili Za nami jubileuszowa, dziesiąta edycja bijącego rekordy popularności programu randkowego "Rolnik szuka żony". Finał był pełen emocji i rozczarowań. Niemniej jednak każdy odcinek przyciągał przed telewizory milionową widownię. Działo się tak między innymi dzięki bohaterom, którzy nie tylko byli ciekawymi osobami, ale także przystojnymi mężczyznami. Żeńska część widzów wprost szalała na punkcie Tomka Klimkowskiego z dziewiątej edycji, Artura Przybysza z dziesiątej edycji, Stanisława Pytlarza z ósmej edycji, Pawła Bodziannego z siódmej edycji, czy też Grzegorza Bardowskiego z drugiej edycji programu. Co u nich słychać? Jak się zmienili? Oto najprzystojniejsi uczestnicy w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Ponad 160 osób pobiegło w Dzierzkówku Starym koło Skaryszewa. Zobacz zdjęcia To była wspaniała biegowa impreza. Już po raz kolejny w Dzierzkówku Starym koło Skaryszewa odbył się Mikołajkowy Bieg Przyjaźni. Udział wzięło ponad 160 osób.

📢 Nie żyje Lech Skawiński, znany kielecki muzyk, z wykształcenia matematyk i informatyk. Jego grę na Sienkiewicza pamięta wielu mieszkańców Zmarł Lech Skawiński. Był znanym kieleckim muzykiem, a z wykształcenia informatykiem i matematykiem. Miał 77 lat. 📢 Debiut linii lotniczych Wizz Air w Radomiu. Pierwszy samolot odleciał do cypryjskiej Larnaki W środę, 13 grudnia na lotnisku w Radomiu po raz pierwszy pojawił się samolot linii lotniczych Wizz Air. Maszyna odleciała do cypryjskiej Larnaki. Na lotnisku odprawiono już 100 tysięcy podróżnych.

📢 Starachowickie, wieczorne obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Zobaczcie zdjęcia Wieczorna msza święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, odprawiana w środę 13 grudnia, w kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach, zgromadziła mieszkańców miasta. W czwartek 14 grudnia będzie ostatni, czwarty etap obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

📢 To była wyjątkowa wigilia w Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Był biskup Marian Florczyk i marszałek Andrzej Bętkowski. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia w siedzibie firmy Mesko w Skarżysku-Kamiennej odbyła się wigilia. Oprócz zarządu i pracowników w wydarzeniu uczestniczyli goście, między innymi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk oraz ksiądz prałat doktor Jerzy Karbownik ze Skarżyska. Zobaczcie zdjęcia z wigilii w Mesko. 📢 W Staszowie uroczyście odsłonięto pomnik ku czci 'Solidarności" i świętego Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia i film W środę, 13 grudnia w parku imienia Adama Bienia w Staszowie został odsłonięty pomnik, który jest symbolem NSZZ "Solidarność". Obelisk został ufundowany przez byłego członka Komisji Krajowej z ramienia NSZZ "Solidarność" Józefa Małobęckiego. 📢 Środowy targ w Busku-Zdroju. Dużo suszonych owoców w dobrych cenach W środę, 13 grudnia, na targowisku w Busku-Zdroju panował spory tłok. Największym powodzeniem, pewnie z uwagi na zbliżające się Boże Narodzenie, cieszyły się suszone owoce. Na straganach było wiele rodzajów tego świątecznego rarytasu. Zobaczcie asortyment i ceny w galerii zdjęć.

📢 Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych w Łubnicach. Cudowna, świąteczna atmosfera. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia w Centrum Kultury w Łubnicach odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Tego typu inicjatywa jest organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach we współpracy z Centrum Kultury.

📢 Koncert laureatów 19. Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Piękna lekcja patriotyzmu dla młodej widowni W środę, 13 grudnia, w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyła się gala finałowa 19. Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Kazimierskim Ośrodku Kultury. 📢 Wilgotny i wyborny. Oto prosty przepis na makowiec japoński idealny na Boże Narodzenie Święta Bożego Narodzenia nieodzownie kojarzą nam się z makowcem. Na naszych stołach królują przede wszystkim strucle makowe. My polecamy makowiec japoński. Wypróbujcie przepis.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 14 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 14.12.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 14 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 14.12.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Środa to dobry dzień na... memy. Jeszcze dwa dni i weekend! Tak internauci żartują z trzeciego dnia tygodnia Weekend trwa zdecydowanie za krótko. Po sobocie i niedzieli - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia, wtorek wcale mu nie ustępuje. W środę większość z nas jest tak zajęta obowiązkami, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jaki jest dzień tygodnia. A to przecież "wpół do piątku"! Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Uczniowie szkół średnich z Tarnobrzega rywalizowali w triathlonie. Zawody na trenażerach zorganizowała "Prymasówka". Zdjęcia i wideo Uczniowie pięciu szkół średnich z Tarnobrzega rywalizowali w triathlonie na trenażerach. Zawody zorganizował Zespół Szkół numer 1, czyli "Prymasówka". Była to okazja do prezentacji sprzętu fitness, jaki zakupiła szkoła. Młodzież może pracować nad kondycją fizyczną na bieżniach, rowerach stacjonarnych i ergometrach wioślarskich.

📢 Tarnobrzeg. W procesie przemytników broni i narkotyków przed sądem zeznawali pierwsi świadkowie Pierwsi świadkowie w środę 13 grudnia złożyli zeznania przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, w procesie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi przemytem broni. Jednym z nich był jeden z dwóch kierowców firmy ze Stalowej Woli, którzy niewinni spędzili po miesiąc czasu w areszcie! 📢 Moja ulubiona sałatka z tuńczykiem. Zawsze robię ją na Boże Narodzenie. Oto przepis Sałatki z tuńczykiem od lat cieszą się dużą popularnością. Są smaczne i łatwe w przygotowaniu. Wypróbujcie przepis na sałatkę z tuńczykiem i makaronem ryżowym.

📢 Kolejna duża inwestycja drogowa w Kielcach z gigantycznym opóźnieniem. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego potrwa aż do czerwca! Modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Kielcach miała się zakończyć do 15 grudnia, ale już wiadomo, że tak nie będzie. Wykonawca wystąpił o przedłużenie umowy aż do czerwca 2024 roku. Jednocześnie obiecał, że od soboty, 16 grudnia główne jezdnie będą przejezdne. 📢 Józef Bryk nowym wojewodą, Michał Skotnicki wicewojewodą? Obaj z powiatu... staszowskiego. W grze też inne nazwiska To już pewne, że nowego wojewodę świętokrzyskiego desygnuje Platforma Obywatelska, wicewojewodę Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak uzgodniły ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej nowym wojewodą zostanie Józef Bryk, wicewojewodą Michał Skotnicki. Co ciekawe obaj panowie pochodzą z jednego powiatu - staszowskiego.

📢 Wsparcie dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy mają do dyspozycji dwie nowe karetki Dwie nowe karetki wzbogaciły flotę Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy od poniedziałku, 13 grudnia korzystać mogą z nowoczesnych ambulansów sanitarnych o wartości ponad 1,3 miliona złotych. Ich zakup Ich zakup był możliwy dzięki unijnemu wsparciu w ramach projektu COVID-owego prowadzonego przez samorząd województwa mazowieckiego.

📢 Marek Materek, prezydent Starachowic stanie do walki o fotel prezydenta Kielc? Jest namawiany przez wiele środowisk To może być polityczna bomba! Jak nieoficjalnie dowiedziało się „Echo Dnia”, Marek Materek, od 2014 roku prezydent Starachowic może wystartować w przyszłorocznych wyborach samorządowych na prezydenta Kielc. Decyzję ma podjąć w najbliższych dniach. 📢 Rozpoczął się remont ulicy Okrzei w Jędrzejowie. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia rozpoczął się remont ulicy Okrzei w Jędrzejowie. To jedna z trzech ulic, które mają zostać wyremontowane do końca czerwca 2024 roku. Prace na odcinku ulicy Okrzei zostaną wykonane za ponad 380 tysięcy złotych.

📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" świętuje 59. urodziny. Tak przez lata zmieniła się gwiazda ósmej edycji. Mamy prywatne zdjęcia urodziny świętuje dziś - 12 grudnia Elżbieta Czabator spod Końskich, czyli bardzo lubiana uczestniczka 8. edycji show TVP „Rolnik szuka żony”. Jubilatka wygląda kwitnąco, ale trzeba przyznać, że w młodości także zachwycała urodą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum Elżbiety Czabator. Poznalibyście ją na tych zdjęciach?

📢 Po tragedii w Stalowej Woli jest wyrok. Grzegorz G. skazany przez sąd na 14 lat więzienia, za doprowadzenie do wypadku i śmierci małżeństwa Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w środę, 13 grudnia uznał winę 39-letniego Grzegorza G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski) i wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto dożywotnio stracił prawo jazdy. Mężczyzna kierując sportowym audi A7, 3 lipca 2021 roku na drodze wojewódzkiej 871 w Stalowej Woli doprowadził do wypadku, w którym zginęło małżeństwo z Przędzela (powiat niżański), osierocając trzech synków. Najmłodszy z nich jechał z rodzicami, przeżył ten dramatyczny wypadek.

📢 Pożar dawnego szpitala przy Ogrodowej w Kielcach. Ogień już ugaszony, trwa ocena zniszczeń We wtorek, 12 grudnia informowaliśmy o wybuchu pożaru w dawnym szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Ogrodowej w Kielcach. Iska zapaliła się na dachu jednego z budynków około godziny 17 i do rana, 13 grudnia ogień był systematycznie ugaszany przez łącznie 31 zastępów Straży Pożarnej. Aktualnie trwa ustalanie przyczyny wybuchu i szacowanie strat. W pożarze prawdopodobnie nikt nie ucierpiał. Zobaczcie film i zdjęcia kręcone dronem. 📢 1,5 miliarda z Unii Europejskiej dla województwa świętokrzyskiego. Zobacz, na co są przeznaczone te pieniądze 1,5 miliarda z Unii Europejskiej zasilało przez ostatnie lata działania społeczne i edukacyjne w województwie! Kto już korzystał i kto jeszcze skorzysta? 📢 Oto najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Rafał Gołofit - trener ŁKS Górnik Łagów opowiada o budowaniu kadry niemal od zera. Szkoleniowiec zaprzecza pogłoskom o zarobkach piłkarzy Rafał Gołofit latem 2023 roku wrócił do ŁKS Górnika Łagów w roli szkoleniowca. Były dyrektor sportowy Granatu Skarżysko-Kamienna opowiedział o pozyskiwaniu nowych zawodników do Łagowa. Trener Gołofit mówił również o nieudanych transakcjach i obalał mity o przepłacaniu piłkarzy w swoim zespole. 📢 Szczelna defensywa fundamentem do zwycięstwa. Industria Kielce wysoko pokonała Energę MKS Kalisz w ORLEN Superlidze Industria Kielce pokonała na wyjeździe Energę MKS Kalisz 38:21 w meczu 16. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Podopieczni Talanta Dujszebajewa od początku zbudowali pokaźną przewagę oraz nie pozwolili rywalom na zbyt dużo w ataku. W efekcie stracili zaledwie 21 bramek i zaliczyli przekonywujące zwycięstwo. Najwięcej bramek dla mistrzów Polski rzucił Alex Dujszebajew - zdobywca 6 trafień.

📢 Supernowoczesny apartamentowiec stanie w centrum Kielc! Ruszyła budowa Trwa budowa supernowoczesnego budynku z mieszkaniami i lokalami usługowym przy ulicy Piotrkowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Pelca w Kielcach. Apollo Bulvar ma być gotowy na początku 2025 roku. 📢 Świąteczne stroiki, ubrania, jabłka, jaja – można było kupić we wtorek 12 grudnia na targu w Skaryszewie. Zobaczcie zdjęcia Na targowisku przy ulicy Krasickiego w Skaryszewie, a także i na sąsiednich uliczkach kwitnie handel. Co wtorek odbywa się tu wielkie handlowanie. Niedługo będą święta, więc są do kupienia świąteczne ozdoby, choineczki, ale też zimowe kurtki i buty, warzywa, firanki, owoce. 📢 Mężczyzna z gminy Nagłowice oszukany w internecie 39-latek z gminy Nagłowice w powiecie jędrzejowskim znalazł w sieci ofertę sprzedaży telefonu komórkowego za 850 złotych. Skontaktował się ze sprzedającym, utargował niższą cenę i przelał na wskazane konto 820 złotych. Przesyłka miała przyjść na mikołajki, ale nie dotarła do tej pory, a kontakt ze sprzedawcą się urwał.

📢 Akcja ekologiczna "Gwiazda za surowce wtórne" - oddaj makulaturę, plastikowe nakrętki lub baterie i odbierz piękną gwiazdę betlejemską Jeżeli masz w domu surowce wtórne, których chcesz się pozbyć - zużyte baterie, makulaturę lub plastikowe nakrętki, to możesz wymienić je na piękną i okazałą gwiazdę betlejemską, roślinę, będącą jednym z symboli Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy w piątek, 15 grudnia do Galerii Korona w Kielcach w godzinach 13 do 17. Do rozdania mamy aż 800 gwiazd! Szczegóły poniżej. 📢 Oto Świąteczne Gwiazdeczki w Radomiu. Zobacz urocze zdjęcia laureatów Tradycyjnie, jak co roku, w ramach akcji Świąteczne Gwiazdeczki stworzyliśmy świąteczną galerię zdjęć dzieci z całego regionu radomskiego i Radomia. Głosowanie na etapie powiatowym już się zakończyło. Oto świąteczne Gwiazdeczki z Radomia z największą liczbą głosów.

📢 Korona Kielce jest już w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. A tak grała 16 lat temu z Groclinem Grodzisk Wielkopolski w finale rozgrywek Kilka dni temu, eliminując Legię Warszawa (było 2:1 po dogrywce) Korona Kielce awansowała do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Jej rywalem na tym szczeblu rozgrywek będzie Jagiellonia Białystok, a mecz odbędzie się pod koniec lutego w Białymstoku. Podopieczni Kamila Kuzery liczą na zwycięstwo i awans do półfinału. A my przypominamy historyczny występ piłkarzy Korony Kielce w finale Pucharu Polski - mecz odbył się 1 maja 2007 roku. Na stadionie w Bełchatowie kielecki zespół przegrał z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 0:2 (0:1). 📢 Wigilijna kolacja radomskiego środowiska piłkarskiego. Zobacz zdjęcia Najpierw Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, a potem wspólna wieczerza wigilijna. W taki sposób władze Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, prezesi klubów, działacze, sędziowie i zaproszeni goście zakończyli piłkarski rok. Był to czas życzeń, ale również podsumowań i rozmów o najbliższych planach.

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Po aferze bankowej w Grębowie, była prezes banku przed sądem: - Mogę ludziom popatrzeć w oczy. Ja ich nie oszukałam, nie okradłam W kolejnym dniu procesu, we wtorek 12 grudnia przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu częściowe wyjaśnienia złożyła 70-letnia Janina K., główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. Podobnie jak w śledztwie wprost powiedziała, kto jej zdaniem przywłaszczył pieniądze klientów banku. - Byłam u niej, powiedziałam, żeby oddała pieniądze. Jej mąż kazał mi wyp...ć - relacjonowała Janina K. 📢 Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Fabryce Broni, Starostwie Powiatowym i zarządzie dróg. Na jakie stanowiska? Sprawdź Koniec roku to nie jest najlepszy moment na szukanie pracy. Trwa domykanie budżetów, rozliczenia, ale jednak urzędy i instytucje w Radomiu mają wolne etaty. Sprawdziliśmy dla was, kto teraz szuka pracowników. Mamy najnowsze oferty! Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie? Przeczytaj! Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Ryba po grecku to ulubione danie na wigilijnym stole. Z tego przepisu wychodzi najlepsza Wśród dwunastu potraw wigilijnych prym wiedzie ryba po grecku. Śmiało można powiedzieć, że jest symbolem polskiej Wigilii. Wypróbujcie sprawdzony przepis. 📢 Pierwsze karpie już w sprzedaży na bazarach i w marketach w Kielcach. Jakie są ceny karpia w 2023 roku? Zobacz zdjęcia Wigilia już za dwa tygodnie, więc mieszkańcy powoli rozpoczynają poszukiwania karpia, bez którego nie wyobrażamy sobie wieczerzy. Co prawda, największe kolejki za tą rybą pojawiają się na kilka dni przed świętami, ale na kieleckich bazarach oraz w marketach już możemy znaleźć pierwsze karpie. Jakie ceny? Bardzo zbliżone do roku poprzedniego. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Koszmar! Rozpędzone auto uderzyło w 15-latkę, dziewczynie urwało nogę! Pomóżmy Nikoli z Mąchocic Kapitulnych, w powiecie kieleckim To miał być zwykły dzień. 15 - letnia Nikola, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Józefa Wybickiego w Kielcach jak zawsze rano wyszła na przystanek autobusowy znajdujący się tuż obok jej domu w Mąchocicach Kapitulnych. W pewnej chwili, mama dziewczyny usłyszała okropny huk, a kiedy wybiegła przed dom, jej oczom ukazał się przerażający widok. Nikola leżała w rowie w kałuży krwi, a jej noga była oderwana od ciała. Lekarzom udało się uratować życie 15 - latki, teraz ruszyła zbiórka na protezę oraz kosztowną rehabilitację. Pomóżmy!

📢 Świąteczny klimat w Grębowie. Mieszkańcy spotkali się na kiermaszu bożonarodzeniowym i razem śpiewali kolędy. Zobacz zdjęcia i wideo Na kiermaszu bożonarodzeniowym w Grębowie panowała w niedzielę niepowtarzalna atmosfera. Mieszkańcy gminy odwiedzili stoiska z rękodziełem i kuchennymi przysmakami na świąteczny stół, śpiewali kolędy i dzielili się dobrym słowem przed nadchodzącymi świętami. Nie zabrakło słodkich upominków od Mikołaja. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli. Mają pasję, wiedzę i kompetencje Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Dyrektor szkoły lub przedszkola. Wszyscy mają w sobie pasję, wiedzę i umiejętność zarządzania. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich dyrektorów, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele akademiccy w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Akademicki. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią wśród swoich studentów. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli akademickich, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Uczniowie ich uwielbiają Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej. Wszyscy mają w sobie pasję i świetny kontakt z uczniami. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas 0-III w województwie świętokrzyskim. Uwielbiani przez uczniów, doceniani przez rodziców Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Klas 0-III. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie nauczycieli klas 0-III, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas IV-VIII w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Klas IV-VIII. Wszyscy mają w sobie pasję i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Cieszą się też autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz TOP 10 nauczycieli, którzy zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsze świętokrzyskie nauczycielki przedszkoli. Mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie przedszkolanki, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele z regionu radomskiego na Mazowszu. To oni wygrali wojewódzki plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w etapie wojewódzkim w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach pochodzących z regionu radomskiego. Do 20 grudnia potrwa głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie. 📢 Blanka z Szydłowca w finale "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura wyglądała jak milion dolarów Za nami wielki finał jubileuszowej, dziesiątej edycji randkowego hitu "Rolnik szuka żony". Bohaterowi podzielili się z widzami wieściami, na które czekali przez niemalże dwa miesiące. A mianowicie zdradzili, czy w programie udało im się znaleźć miłość. Tego dnia do studia zostali zaproszeni wszyscy kandydaci i kandydatki rolników i rolniczek. Nie mogło zabraknąć Blanki Świercz z Szydłowca, która próbowała zdobyć serce Artura z Mazowsza. I choć nie udało jej się, to po programie zyskała wiele. Stała się rozpoznawalna, przeszła także spektakularną przemianę. W finale błyszczała i ciężko było oderwać od niej wzrok. Zobaczcie jak wyglądała.

📢 Nad Jeziorem Tarnobrzeskim morsy uczciły pamięć zmarłego Marcina Gwoździowskiego, współzałożyciela klubu BodyMors w Tarnobrzegu. Zdjęcia Cotygodniowe spotkanie nad Jeziorem Tarnobrzeskim zwolenników mroźnych kąpieli rozpoczęło się w smutnej zadumie. Morsujący uczcili minutą ciszy pamięć Marcina Gwoździowskiego, jednego z założycieli i pierwszego prezesa klubu sportowego BodyMors w Tarnobrzegu, który zmarł 8 grudnia w wieku 52 lat. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli. 📢 Magiczna Parada Mikołajkowo-Świąteczna przeszła ulicami Lipska. Było świątecznie! Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 grudnia na miejskim Rynku w Lipsku odbyła się wyjątkowa Parada Mikołajkowo-Świąteczna. Było bajecznie, magicznie i przede wszystkim świątecznie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Świąteczna atmosfera na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Radoszycach. Rozbłysły iluminacje na rynku Piękne iluminacje świąteczne zabłysły w niedzielne popołudnie na radoszyckim rynku. Było wspólne śpiewanie kolęd, świąteczny korowód, wizyta świętego Mikołaja i pyszne jadło. W Radoszycach odbył się I Jarmark Bożonarodzeniowy.

