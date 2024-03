Prasówka 16.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Córka kobiety, która zginęła w wypadku pod Borkowicami szuka świadków, którzy byli na miejscu tragedii”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Córka kobiety, która zginęła w wypadku pod Borkowicami szuka świadków, którzy byli na miejscu tragedii Prawie dwa i pół roku temu doszło do wyjątkowo tragicznego wypadku pod Borkowicami. 11 listopada 2021 roku zginęły tam trzy osoby, wśród ofiar była 70 – letnia kobieta. Jej córka szuka teraz dwóch mężczyzn, świadków wypadku, którzy przenieśli kobietę z pobocza, odrzuconą siłą rozpędzonego samochodu.

📢 Kibice na meczu Suzuki Korona Handball Kielce - KPR Ruch Chorzów. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach W rozegranym w piątek meczu Ligi Centralnej Kobiet szczypiornistki Suzuki Korony Handball Kielce przegrały w hali przy ulicy Krakowskiej 72 z liderem - KPR Ruch Chorzów 15:26 (7:12). Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego pojedynku.

📢 Konwencja wyborcza Nowego Powiatu Nowej Gminy w Końskich. W „Markizie” były tłumy Przy wypełnionej sali „Markiza” w Końskich komitet Nowy Powiat Nowa Gmina przedstawił swoich kandydatów do Rady Powiatu i Rady Miasta Końskie. Pojawili się też dawni działacze lewicy i jej sympatycy.

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Paweł Pawłowski, kandydat na burmistrza gminy Chmielnik bez tajemnic. Pracuje w Zakładzie Karnym w Pińczowie 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Paweł Pawłowski, kandydat na burmistrza miasta i gminy Chmielnik w nadchodzących wyborach samorządowych.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w regionie radomskim? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego a teraz laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Mniej betonu, więcej zieleni na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Prezydent prosi mieszkańców o opinie na temat przebudowy. Zdjęcia Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu czeka przebudowa. Koncepcja przewiduje odbetonowanie placu, więcej zieleni, fontannę posadzkową oraz inne zmiany. Co na to tarnobrzeżanie? Prezydent miasta Dariusz Bożek zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, do 5 kwietnia czeka na uwagi i opinie. Zobacz wizualizacje.

📢 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce. Nowe budynki, drogi, inwestycje. Aż trudno uwierzyć! Pamiętacie? Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Kielce też się zmieniają - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewację, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Kielc. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji. Nie uwierzycie, jak od tego czasu zmieniło się miasto 📢 Wybory 2024. Przemysław Łysak, kandydat na wójta gminy Górno bez tajemnic. Lubi marsz hardkorowy i gotowanie 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Przemysław Łysak, obecny wójt oraz kandydat na wójta gminy Górno w nadchodzących wyborach samorządowych.

📢 Ogrodniczka miejska Skarżyska-Kamiennej o roślinnych nowościach w mieście. Krokusy kwitną jak nigdy! Film i zdjęcia Monika Kopeć pełni funkcję ogrodnika miejskiego w Skarżysku-Kamiennej od 3 lat. Do jej zadań należą kontrola zielonych terenów miejskich i ogólna poprawa jakości roślinności miasta. Z wykształcenia przyrodniczka, z pasją podchodzi do swojej pracy. Opowiedziała nam o tym co zmienia się w Skarżysku-Kamiennej i gdzie kwitnie tu najpiękniej. Ciekawi? Wszak wiosna i lato za pasem! Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych we Włoszczowie. Były pokazy, eksperymenty, prezentacje. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 15 marca, w Domu Kultury we Włoszczowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych promująca szkoły średnie działające na terenie powiatu włoszczowskiego. Pokazy kulinarne, eksperymenty chemiczne, wystawa sprzętu i prezentacje multimedialne to tylko niektóre atrakcje piątkowego wydarzenia, którego organizatorem były Kuratorium Oświaty w Kielcach i Powiat Włoszczowski.

📢 Pierwsze oznaki wiosny już widać w Kielcach! Kwitną kwiaty, na drzewach mnóstwo pąków Jest połowa marca, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do kalendarzowej wiosny. Jej oznaki już widać w Kielcach, zwłaszcza na terenach bardziej zielonych. Opowiedziała o nich Renata Gruszczyńska, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Zobacz zdjęcia. 📢 „Niewidzialni” - szkolny spektakl na scenie Koneckiego Centrum Kultury. Publiczność była pod wrażeniem Konfrontacja teraźniejszości i przeszłości, młodego poety Janka i Adama Mickiewicza, systemu wartości młodzieży i wieszczów – to między innymi problemy poruszane w sztuce „Niewidzialni”. Tę sztukę wystawiła młodzież „nowego” liceum pod kierunkiem swej szkolnej koleżanki Patrycji Bartyzel. Premiera miała miejsce w piątek 15 marca w Koneckim Centrum Kultury.

📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów Garnizonu Mazowieckiego w Radomiu. Przysięgę złożyło 39 funkcjonariuszy. Zobacz zdjęcia W piątek, 15 marca w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 39 nowo przyjętych funkcjonariuszy. To dla nich początek niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Zawodowych sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby życzył im komendant wojewódzki, nadinspektor Waldemar Wołowiec. Wydarzenie było też okazją do wręczenia medali państwowych i odznaczeń resortowych.

📢 Trwa remont kieleckiego Teatru imienia Stefana Żeromskiego. Zajrzeliśmy do środka! Zobaczcie zdjęcia Odświeżona fasada teatru imienia Stefana Żeromskiego zachwyca od dłuższego czasu. Zmiany postępują także wewnątrz, troszkę wolniej niż zakładano. Na odwiedziny w starych-nowych wnętrzach kielczanie muszą jeszcze zaczekać. Tymczasem polecamy obejrzenie zdjęć, na których widać postęp prac.

📢 Wielkanocne ozdoby na targowisku w Kielcach. Są palmy, zajączki i różne dekoracje Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Na kieleckim targowisku pojawiło się więc mnóstwo palemek i świątecznych ozdób. Są urocze zajączki, kwiaty, stroiki. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu kupić. 📢 Kandydaci na burmistrza Chmielnika w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. W poniedziałek, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, w poniedziałek 4 marca kandydatów na radnych, w czwartek 14 marca kandydatów na burmistrzów, prezydentów i wójtów. O stanowisko burmistrza Chmielnika będzie walczyć sześcioro kandydatów. Kim są i co robią? Sprawdźcie.

📢 Wspaniały koncert z okazji Dnia Kobiet w Kurzelowie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 9 marca, w Kurzelowie w gminie Włoszczowa jak co roku zorganizowaliśmy fantastyczny koncert z okazji Dnia Kobiet. Wrażenia muzyczne na długo pozostaną w pamięci wszystkich, którzy tego wieczoru postanowili spędzić czas w Domu Kultury w Kurzelowie - filii Domu Kultury we Włoszczowie. 📢 Dzień Kobiet w "Sikorskim" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Tradycyjnie w I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie świętowany był Dzień Kobiet. 📢 Nowy komendant Komendy Powiatowej Policji w Przysusze. Obowiązki przejął młodszy inspektor Michał Pawliński W czwartek, 14 marca, odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. Obowiązki te pełni od tego dnia młodszy inspektor Michał Pawliński, dotychczasowy Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

📢 Wspaniałe spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury w Krasocinie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Wspaniałe spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Domu Kultury Krasocin. Dom Kultury, a właściwie Instytucja Kultury w Krasocinie to otwarta pod koniec 2024 roku placówka, która służy mieszkańcom.

📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w koneckim „mechaniku”. Były tłumy odwiedzających. Zobacz zdjęcia Uczniowie szkół z terenu powiatu koneckiego mieli możliwość zapoznania się z ofertą publicznych szkół ponadpodstawowych z Końskich i Stąporkowa. Licea i szkoły branżowe czekały na młodzież w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. 📢 Dorodne warzywa i owoce na targowisku w Kielcach. Po ile pomidory, papryka, jabłka i inne? Zobacz ceny i zdjęcia W piątek, 15 marca sprawdziliśmy ceny warzyw i owoców na targowisku miejskim w Kielcach. Po ile pomidory, papryka, ziemniaki, brokuły, jabłka, banany i inne? Zobaczcie aktualne ceny na zdjęciach.

📢 Ceny owoców i warzyw na stalowowolskim targu. W ofercie także bazie i palmy wielkanocne. Zobaczcie zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 15 marca był większy niż przed tygodniem. Sprzyjała słoneczna pogoda. Sprzedających i kupujących nie brakowało.

📢 Imprezy w Radomiu i regionie na weekend 15-17 marca. Będą ciekawe koncerty, spektakle i spotkania Gdzie się wybrać w weekend 15-17 marca? Sprawdź propozycje wydarzeń w Radomiu i regionie. Jest w czym wybierać. 📢 Wybory 2024. Jest szósty kandydat na burmistrza miasta i gminy Chmielnik. To Marcin Gmyr. Poznajcie go 31-letni Marcin Gmyr to szósty kandydat na burmistrza miasta i gminy Chmielnik w wyborach samorządowych 2024. Mieszka w Chmielniku. Pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. W wyborach startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Świadomych i Niezależnych. Poznajcie go.

📢 W Wełninie wpadł pijany kierowca. To pierwszy w województwie, któremu grozi utrata samochodu Utrata samochodu grozi pijanemu kierowcy, którego policjanci przyłapali w piątkowy poranek w powiecie buskim. To pierwszy mieszkaniec województwa, który będzie rozliczany według nowych przepisów. 📢 Najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Radomiu z rekordowym wynikiem. Na koncie podna 620 tysięcy złotych! Radominie są wielcy Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu udało się zebrać 624 293, 30 złotych! Takiego wyniku nie było nigdy. Ale rekordów było więcej! Sztab WOŚP poinformował o tym podczas specjalnego wydarzenia w Kamienicy Deskurów. takie informację zasługiwały na specjalną oprawę. Jej częścią był też koncert zespołu Mistrz i Małgorzata, muzycy jak zwykle byli w formie. A sztab już zaprosił na kolejny, 33. Finał w Radomiu, w ostatnią niedzielę stycznia 2025 roku.

📢 Dzień Grębowa 2024 z atrakcjami. W lipcu sceną zawładnie król latino Skolim. Kto jeszcze wystąpi? Sprawdź Choć plenerowe imprezy na święto miasta czy gminy trwają dzień lub maksymalnie trzy, przygotowania prowadzone są przez wiele miesięcy, by wszystko dopiąć na ostatni guzik. Gminne Centrum Kultury w Grębowie poinformowało właśnie o gwiazdach muzycznych, które wystąpią w tym roku na Dniu Grębowa. 📢 Gmina Sienno. Pożar budynku gospodarczego w Jaworskiej Woli. W akcji pięć zastępów straży pożarnej W nocy z czwartku na piątek, 14-15 marca, w miejscowości Jaworska Wola w powiecie lipskim doszło do pożaru budynku gospodarczego. Z ogniem walczyło pięć zastępów strażackich. Obiekt całkowicie spłonął. 📢 Wybory 2024. Joanna Ciesielska, kandydatka na burmistrza Chęcin bez tajemnic. Do wyborów idzie z córką, ma za sobą występ w telewizji Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Joannę Ciesielską, kandydatkę na burmistrza Chęcin. To córka konstruktora jachtów, więc od dziecka rekreacyjnie żegluje. Decyzje o starcie w wyborach podjęła... kolejny raz marznąc na przystanku i czekając na busa, który nie przyjechał.

📢 Kalendarium historyczne. Co ważnego wydarzyło się w regionie świętokrzyskim 15 marca? Początki Seminarium Duchownego w Sandomierzu [ZDJĘCIA] 15 marca - oto wydarzenia, które miały tego dnia miejsce na ziemi świętokrzyskiej. W Kielcach powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 15 marca to również data pierwszego piłkarskiego meczu reprezentacji Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na kolejnych slajdach zobaczcie, co ważnego wydarzyło się na ziemi świętokrzyskiej 15 marca >>>

📢 Wybory 2024. Jolanta Orman, kandydatka na wójta Rudy Malenieckiej bez tajemnic. Kocha swój ogród i wędrówki po górach Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Jolantę Orman, kandydatkę na wójta Rudy Malenieckiej. 📢 Nowoczesne laboratorium w zakładzie Cement Ożarów już gotowe. Będą kolejne inwestycje. Zobacz zdjęcia i film Zakończyła się wielka inwestycja, czyli gruntowna modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju oraz Laboratorium Betonu spółki Cement Ożarów. W czwartek 14 marca miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie obiektu. W planach są też kolejne inwestycje.

📢 Wybory 2024. Pełne listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 30.miejsc, a chętnych na mandat prawie 300! Kto startuje z 9. komitetów? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, rejestracja kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego już się zakończyła. Do walki o władzę w regionalnym parlamencie stanie 285. kandydatów z dziewięciu komitetów. Zobaczcie pełne listy poszczególnych komitetów w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024. 📢 Wybory 2024. Polskie Stronnictwo Ludowe idzie po mandaty w Sejmiku Mazowieckim. Na liście kandydaci z regionu radomskiego. Mówią o programie Polskie Stronnictwo Ludowe na liście do Sejmiku Województwa Mazowieckiego ma czworo kandydatów z regionu radomskiego. O mandat radnego mazowieckiego powalczą: Ilona Jaroszek, Edyta Jaworska- Kowalska, Leszek Przybytniak i Piotr Papis. - W sejmiku potrzebujemy ludzi, którzy będą podejmowali będą tam podejmowali racjonalne decyzje w naszym imieniu. I takie osoby są na naszej liście - mówił Mirosław Maliszewski, poseł PSL przedstawiając kandydatów swojej partii.

📢 Piękne paznokcie na Wielkanoc. Oto najmodniejsze wzory i pomysły na świąteczny manicure Piękny manicure to doskonały sposób, by dopełnić swoją stylizację, a w okresie przedświątecznym, panie dodatkowo sięgają po wzory kojarzące się z wiosną i Wielkanocą. Jakie są najmodniejsze trendy manicure? Jakie kolory dominują w tegorocznych stylizacjach? Zobaczcie. 📢 Józefa Siwiec, znana śpiewaczka z Gałek w gminie Rusinów, otrzymała Złoty Krzyż Zasługi W czwartek 14 marca miała miejsce wzruszająca uroczystość wręczenia Złotego Krzyża Zasługi Józefie Siwiec ze wsi Gałki z gminy Rusinów w powiecie przysuskim. Artystkę ludową uhonorował Patryk Fajdek, wicewojewoda mazowiecki. 📢 Imprezy w Kielcach i okolicy na weekend. Będą koncerty, spektakle i wielkanocne kiermasze Koncerty, spektakle, wystawy, spacery i ciekawe spotkania. Sprawdź, gdzie warto wybrać się w ten weekend w Kielcach i okolicy. Prezentujemy wydarzenia kulturalne, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę 15-17 marca 2024.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 15 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 15 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 15.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wybory samorządowe. Konwencja okręgowa Prawa i Sprawiedliwości w Skarżysku-Kamiennej. Oni zawalczą o miasto, powiat i Sejmik. Zobacz zdjęcia Wybory samorządowe 2024. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Rady Powiatu Skarżyskiego oraz do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zostali oficjalnie zaprezentowani. Długo wyczekiwanym punktem wieczoru była prezentacja kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, Mariusza Bodo. Konwencja wyborcza partii została zorganizowana w czwartek, 14 marca w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Protest rolników w Wodzisławiu. Maszyny rolnicze zajęły wszystkie miejsca parkingowe przed urzędem gminy Nie tylko w centrum Kielc, ale również w Wodzisławiu, w czwartek, 14 marca na drogach pojawili się rolnicy i ich maszyny. Około 50 rolników z gminy Wodzisław przybyło przed urząd miasta i gminy, by na ręce pana burmistrza przekazać kierowaną do rządu petycję. Tym razem, parking przed urzędem wypełniły nie samochody osobowe, a traktory i ciągniki rolnicze. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zdzisław Dulias kandydat na wójta Wierzbicy w wyborach samorządowych 2024 bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Zdzisław Dulias, który zawalczy o głosy wyborców w kwietniowych wyborach na wójta Wierzbicy. 📢 Wandal zniszczył plakaty starającego się o reelekcję burmistrza gminy Iwaniska. Policja bada sprawę Około 70 banerów starającego się o reelekcję na stanowisku burmistrza gminy Iwaniska Marka Stańka uszkodzili wandale w nocy z 13 na 14 marca. Plakaty są pomalowane farbą i sprayem, na niektórych dorysowano wąsy i fryzury. Burmistrz stanowczo potępia takie metody prowadzenia kampanii wyborczej i zawiadamia policję.

📢 Piękny koncerty Eleni w Białobrzegach. Artystka była gwiazdą powiatowego Dnia Kobiet. Na widowni tłum mieszkańców. Zobacz zdjęcia Z okazji Dnia Kobiet Eleni w Białobrzegach zaśpiewała swoje największe przeboje. Zainteresowanie było tak duże, że odbyły się dwa koncerty. Występu przyszły posłuchać panie, ale na widowni, wypełnionej po brzegi, zasiedli też panowie. Wszyscy bawili się doskonale. Publiczność nie chciała rozstawać się z artystką, a ta na bis i pożegnanie zaśpiewała "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca".

📢 Afera z uczelnią Collegium Humanum dociera do Starachowic? Stowarzyszenie TST artykułuje pretensje wobec Marka Materka Ostatnio Polskę obiegła informacja o aferze Collegium Humanum, w której prywatna uczelnia wyższa miała oferować błyskawiczne kursy, dzięki którym łatwo można było zdobyć dyplom MBA - Master of Business Administration. Stowarzyszenie TST zaapelowało do prezydenta Starachowic Marka Materka, absolwenta tej szkoły, by zwrócił dofinansowanie, które uzyskał na studia od Urzędu Miasta.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a teraz laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Jest praca w urzędach i instytucjach w Radomiu. Rekrutacja trwa na lotnisku, w Fabryce Broni, w Sądzie Okręgowym. Sprawdź nowe oferty Jeśli szukasz pracy w "budżetówce" ten artykuł jest dla ciebie. Przejrzeliśmy oferty urzędów, spółek i instytucji w Radomiu. Wiele z nich ogłosiło konkursy na wolne stanowiska. Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz zatrudnienia? Przeczytaj. Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Profesor Sławomir Bukowski będzie rektorem Uniwersytetu Radomskiego w kolejnej kadencji na lata 2024 – 2028 Pełniący obecnie funkcję rektora Uniwersytetu Radomskiego, ekonomista profesor Sławomir Bukowski został wybrany rektorem uczelni na następną kadencję w latach 2024 - 2028. Był jedynym kandydatem wskazanym przez Radę Uczelni, dostał prawie jednogłośne poparcie elektorów uprawnionych do głosowania.

📢 Teren wokół Ruin Huty" Józef" w Samsonowie zyska nowe oblicze. Odnowa ogrodzenia, ścieżka edukacyjna i podświetlenie Region Świętokrzyski ma wiele unikalnych, charakterystycznych tylko dla tego obszaru, zabytków. Zaliczają się do nich między innymi pozostałości zakładów przemysłowych Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Jednymi z bardziej malowniczych są ruiny wielkiego pieca w Samsonowie, znane powszechnie jako Ruiny Huty "Józef". Już wkrótce, obszerny teren wokół zabytku zmieni swoje oblicze. W jaki sposób? Pytamy wójta Zagnańska, Wojciecha Ślefarskiego.

📢 Mama śmiertelnie chorego Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza tonie we łzach. Co się dzieje? Zobaczcie poruszające nagranie Dwa lata temu, cierpiący na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni, Bartuś Przychodzki z Sandomierza otrzymał najdroższy lek świata. Rodzice chłopca systematycznie publikują w sieci zdjęcia i filmy na których widać, jakie wspaniałe postępy robi ich synek, teraz jednak internet poruszyło wstrząsające nagranie mamy chłopca. Kobieta jest roztrzęsiona, a z jej oczu ciekną łzy. Co się stało? Zobaczcie film. 📢 Protest rolników w centrum Kielc. "Nie" dla Zielonego Ładu i produktów z Ukrainy. Rozmowa z wicewojewodą i mocne słowa W czwartek, 14 marca w ścisłym centrum Kielc ruszył protest rolników. Kilkadziesiąt maszyn rolniczych zablokowało pasy drogowe na alei IX Wieków Kielc. Postulaty przybyłych na miejsce rolników i hodowców są niezmienne. Tego dnia, przed kluczowymi urzędami w Świętokrzyskiem, chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec unijnej polityki. Blokada centrum miasta miała trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc. W piątek protest nie będzie kontynuowany.

📢 Tajemniczy fotograf Jan Ziembiński i jego niezwykłe zdjęcia Kielc. Niesamowita historia i wyjątkowe fotografie Kielczanin, doktor Paweł Grzesik jest autorem książki poświęconej fotografikowi, Janowi Ziembińskiemu, o którego biografii dotąd właściwie nie wiedziano nic poza faktem, że pracował w Kielcach w okresie I wojny światowej. - Chciałem nie tylko pokazać te fotografie, ale także wytłumaczyć czytelnikom ich kontekst historyczny – mówi autor.

📢 Uroczyste ślubowanie w świętokrzyskiej policji w Kielcach. Złożyło je dwunastu policjantów Dwunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek uroczyste ślubowanie. Zbiórka odbyła się w w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej. 📢 Gmina Smyków odnalazła wody termalne w Sielpi. Możliwa jest budowa ciepłych basenów Sielpia ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjna, a nawet uzyskać status uzdrowiska termalnego. Podjęcie ryzyka przez gminę Smyków, właściciela 14 hektarów graniczących z zalewem od strony północnej, opłacało się. Odwiert na głębokości 1525 metrów ujawnił wodę o temperaturze powyżej 20 stopni.

📢 Duży zakład produkcyjny niemieckiej firmy GKM Siebtechnik powstaje w Iłży. Będzie praca dla co najmniej 50 osób W Iłży ruszy budowa hali produkcyjno – magazynowej niemieckiej firmy GKM Siebtechnik. Będą też nowe miejsca pracy. Firma obecna jest w powiecie radomskim od 2017 roku – ma swój zakład produkcyjny w Suliszce w gminie Wierzbica.

📢 W Kielcach ruszył protest rolników. Są podobizny Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Michała Kołodziejczaka W czwartek przed godziną 11 w ścisłym centrum Kielc rozpoczął się protest rolników. Na początek rolnicy zablokowali ulicę Nowy Świat, potem uformowała się blokada na alei IX wieków. Blokada centrum miasta miała początkowo trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc. 📢 Sebastian Matuszczyk, kandydat na wójta Sobkowa bez tajemnic. Jego hobby to działalność społeczna i charytatywna Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Sebastian Matuszczyk, który zawalczy o głosy wyborców w kwietniowych wyborach na wójta Sobkowa w powiecie jędrzejowskim.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice na zaległym meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa na Suzuki Arenie. Tak wspieraliście zespół Kamila Kuzery Piłkarze Korony Kielce w środę o godzinie 18.30 rozpoczęli zaległy mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Od początku podopieczni Kamila Kuzery mieli doping na Suzuki Arenie, mimo że początek Żółto-Czerwonych był fatalny. Po sześciu minutach przegrywali 0:2. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. A my mamy dla Was pierwszą galerię zdjęć kibiców Korony z tego pojedynku. 📢 W Gorzycach na zalewie Przybyłów wolno wędkować, ale do końca marca nie wolno zabierać ryb, bo było zarybianie akwenu. Zobacz zdjęcia Blisko 700 kilogramów ryb kilku gatunków członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego "Szczupak Przybyłów" przez dwa dni wpuścili do zalewu Przybyłów, zwiększając w ten sposób populację ryb w zbiorniku. Jednocześnie władze stowarzyszenia wprowadziły całkowity zakaz zabierania złowionych ryb do domu przez dwutygodniowy okres aklimatyzacji tych zwierząt w nowym środowisku.

📢 Oficjalnie ruszyła budowa nowej drogi 747 na trasie Lipsko-Iłża. Inwestycja kosztuje niemal 300 milionów złotych Oficjalnie ruszyła budowa nowego, 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku Lipsko - Iłża. To największa inwestycja drogowa samorządu województwa mazowieckiego w regionie radomskim. Jest to drugi etap inwestycji do mostu na Wiśle, który kilka lat temu połączył województwa mazowieckie i lubelskie. Obecny etap będzie realizowany na terenie czterech gmin: Iłża, Rzeczniów, Sienno i Lipsko. 📢 Rozpoczęła się budowa Noe Parku w Skarżysku-Kamiennej. To nowość w regionie świętokrzyskim! Jak idą prace? Zobacz film i zdjęcia Rozpoczęła się budowa nietuzinkowego jak na województwo świętokrzyskie Noe Parku. Inspirowany historią, kulturą oraz naturą, będzie ciekawym miejscem, na miarę parku rozrywki, aquaparku i wesołego miasteczka, odpowiednim dla rodzin i osób szukających aktywności oraz relaksu. Otwarcie planowane jest na maj 2025 roku, a my byliśmy na miejscu, by sprawdzić jak idą prace. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w Radomiu: - Resort sfinansuje remont budynku przy ulicy Siennej w Radomiu na potrzeby terytorialsów Resort obrony sfinansuje remont i adaptację budynku przy ulicy Siennej w Radomiu na potrzeby Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej – zapowiedział w środę 13 marca podczas swojej wizyty w Radomiu wiceminister obrony narodowej Cezry Tomczyk. Potwierdził też, że w przyszłym roku odbędą się w Radomiu kolejne pokazy Air Show. 📢 Ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu. Oto jego historia na archiwalnych fotografiach Więzienie na Świętym Krzyżu przeznaczone było dla szczególnie groźnych kryminalistów. Trafiali tam także skazani za szpiegostwo, komuniści i członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także skazani za szpiegostwo. A jak wyglądało więzienie i życie więźniów? Zobaczcie w galerii.

📢 Zabytkowe drewniane kościoły w regionie radomskim. Zobacz, który jest najstarszy. To architektoniczne perełki Piękne, zabytkowe i najstarsze kościoły drewniane w regionie radomskim. Są wśród nich perełki architektury sakralnej. Najstarszy pochodzi z XIV wieku.

📢 Kandydaci na burmistrza Staszowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Staszowa będzie walczyć szóstka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Metaliczne paznokcie będą hitem tej wiosny. Są jak biżuteria Te paznokcie będą hitem tej wiosny. Zagraniczne gwiazdy już pokochały metaliczny manicure. Czy w Polsce też się przyjmie? Zobaczcie zdjęcia i zainspirujcie się nowym trendem, który wyraziście podkreśli stylizację.

📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Trasa o długości 6,4 kilometra kosztuje prawie 188 milionów złotych. Jaki jest postęp prac? Zobacz zdjęcia Po zachodniej stronie Lipska trwa budowa liczącej około 6,4 kilometra obwodnicy. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa trasa. Droga ma docelowo wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, a także ułatwić podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Koszt inwestycji, wraz z projektem, to niemal 188 milionów złotych. Wykonawca szacuje wykonanie robót na 18,5 procent. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Wybory samorządowe 2024. Zatwierdzona lista Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. W czwartek, 29 lutego świętokrzyskie Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie zatwierdziło listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wśród kandydatów są mocne nazwiska. 📢 Fantastyczna zabawa na koncercie Skolima w Tarnobrzegu! Kama Park nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeżyła oblężenie. Zobacz Takiego zainteresowania tym koncertem organizatorzy się nie spodziewali. Nad Jezioro Tarnobrzeskie w czwartkowy wieczór ściągnęły tłumy, by na żywo posłuchać Konrada "Skolima" Skolimowskiego, twórcy takich hitów jak "Wyglądasz idealnie" czy "Nie dzwoń do mnie mała". Rejestracje samochodów zdradzały, że koncert w Kama Park zwabił nie tylko mieszkańców Tarnobrzega, ale też innych miast i miejscowości z okolicznych powiatów. 📢 Gdzie są schrony w Radomiu? Znamy adresy budowli ochronnych dla ludności cywilnej. Zobacz zdjęcia! Gdzie znajdują się schrony w Radomiu? W mieście znajdują się 54 budowle ochronne dla ludności cywilnej. Właścicielami radomskich schronów w większości są wspólnot mieszkaniowe. Kilka radomskich schronów znajduje się na terenach szkół i przedszkoli. W galerii udostępniamy adresy i zdjęcia schronów w Radomiu z Google Maps. Zobacz gdzie się znajdują!