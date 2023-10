Prasówka 16.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez euforii na wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach. "Wygraliśmy, ale liczyliśmy na więcej". Zobaczcie wideo i zdjęcia”?

Prasówka 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez euforii na wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach. "Wygraliśmy, ale liczyliśmy na więcej". Zobaczcie wideo i zdjęcia To tylko sondaże, jeszcze wiele może się zmienić - komentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotkali się w niedzielę, 15 października na wieczorze wyborczym tej partii. Politycy podkreślali, że po raz trzeci wygrali wybory, choć nie brakowało też opinii, że liczyli na lepszy wynik. Zobaczcie wideo i zdjęcia.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w komitecie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Radość po publikacji wyników sondażowych Wieczór wyborczy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej spędzili w "Elektrowni" w Radomiu. Tuż po godzinie 21 poznaliśmy pierwsze wyniki sondaże. I w sali rozległy się brawa. Drugie miejsce Koalicji i dwóch pozostałych komitetów opozycyjnych dają szansę na zmianę rządów w Polsce.

📢 Taniec pod Gwiazdami nad zalewem Borki w Radomiu. W niedzielę bawiło się wielu radomian. Zobacz zdjęcia "Taniec pod gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu trwa choć już jest jesień. W niedzielę 15 października parkiet był pełen. Uczestnikom nie straszna była pogoda. Choć było chłodno tancerze dobrze się bawili.

Prasówka 16.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto domy wystawione na licytacje komornicze na Podkarpaciu. Ceny są bardzo atrakcyjne! Zobacz oferty z października 2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z województwa podkarpackim. W galerii zdjęć prezentujemy licytacje domów w regionie, które odbędą się w październiku 2023 roku.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w radomskim komitecie Prawa i Sprawiedliwości. Wielkie emocje i nuta rozczarowania po pierwszych sondażach W niedzielę, 15 października, odbył się wieczór wyborczy radomskiego oddziału Prawa i Sprawiedliwości. Politycy, sympatycy i kandydaci tej partii nie ukrywali wielkich emocji. Według pierwszych sondaży, partia rządząca zwyciężyła z wynikiem 36,8 procent. Wśród przedstawicieli PiS-u była co prawda radość ze zwycięstwa, jednak nie brakowało też nuty rozczarowania. Wynik ten najprawdopodobniej nie pozwoli im na zachowanie większości w Sejmie. 📢 Kibicowałeś siatkarkom Moya Radomki Radom w zwycięskim, ale i dramatycznym meczu ze Stalą Mielec? Znajdź się na zdjęciach Zawodniczki Moya Radomki Radom udanie przywitały się ze swoimi kibicami w nowym sezonie Tauron Ligi. Miejscowe po ciężkim boju pokonały mielecką Stal. 📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy z udziałem kandydatów i sympatyków Trzeciej Drogi w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia W Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu w niedzielę 15 października po godzinie 20.30 rozpoczął się wieczór wyborczy z udziałem lokalnych kandydatów Trzeciej Drogi (Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego) do Sejmu - Barbary Zych, Wojciecha Śmiecha i Leszka Surdego oraz do Senatu - Pawła Bartoszka.

📢 Wielkie emocje w świętokrzyskim sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz zapis transmisji z ogłoszenia sondażowych wyników wyborów Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Emocji nie brakowało podczas wieczora wyborczego świętokrzyskiego oddziału Prawa i Sprawiedliwości. Oglądajcie zapis transmisji. 📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Wielkich emocji nie brakowało podczas wieczoru wyborczego w Koalicji Obywatelskiej ze Świętokrzyskiego w Kielcach. Oglądajcie transmisję na żywo i zobaczcie pierwsze reakcje na wyniki sondażowe.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w komitecie Nowej Lewicy w Kielcach. Wielkie emocje przy ogłoszeniu wyników. Zapis transmisji live O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Byliśmy w siedzibie Nowej Lewicy w Kielcach na ich wieczorze wyborczym. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali wyników. Zobaczcie zapis transmisji online i pierwsze reakcje na wyniki sondażowe.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców w Kielcach. Oglądaj zapis transmisji Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Wielkich emocji nie brakowało podczas wieczoru wyborczego Bezpartyjnych Samorządowców w Kielcach. Oglądajcie zapis transmisji i zobaczcie pierwsze reakcje na wyniki sondażowe. 📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy Trzeciej Drogi - Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 w Kielcach. Oglądaj zapis transmisji Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Wielkich emocji nie brakowało podczas wieczoru wyborczego Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni w Kielcach. Oglądajcie zapis transmisji i zobaczcie pierwsze reakcje na wyniki sondażowe. 📢 Wybory 2023. Wieczory wyborcze w sześciu największych sztabach w Świętokrzyskiem. Zobacz zapis transmisji na żywo O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobaczcie zapis transmisji na żywo z siedzib sześciu największych sztabów w Świętokrzyskiem. Na filmach zobaczą państwo sondażowe wyniki i pierwsze reakcje na wyniki sondażowe.

📢 Wybory parlamentarne 2023 - wyniki. Oto posłowie wybrani w okręgu radomskim. Prognoza na podstawie sondażowych wyników Podajemy prawdopodobną listę nowych posłów przygotowaną na podstawie sondażowych wyników wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w okręgu radomskim. Uwaga! Lista jest tyko prognozą - na ostateczną trzeba będzie poczekać do oficjalnego ogłoszenia wyników i ostatecznego podziału mandatów.

📢 Wybory parlamentarne 2023 - wyniki. Oto posłowie wybrani w województwie świętokrzyskim. Prognoza na podstawie sondażowych wyników Podajemy prawdopodobną listę nowych posłów przygotowaną na podstawie sondażowych wyników wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie świętokrzyskim. Uwaga! Lista jest tyko prognozą - na ostateczną trzeba będzie poczekać do oficjalnego ogłoszenia wyników i ostatecznego podziału mandatów. 📢 Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie świętokrzyskim Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie świętokrzyskim. Według pierwszych, wstępnych informacji wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 51 procent poparcia.

📢 Smaki gęsiny podbijały podniebienia w skansenie w Tokarni. Zobacz zdjęcia Różnorodne „Smaki gęsiny” można było poznać w wyborczą niedzielę, w Parku Etnograficznym w Tokarni, gdzie rozstrzygano konkurs na potrawę pod tym właśnie hasłem. 📢 Wybory parlamentarne 2023 w powiecie staszowskim. Głosowanie zakończone O godzinie 21 zakończyły się wybory parlamentarne 2023. W każdej z gmin powiatu staszowskiego mieszkańcy wybierali posłów i senatorów. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Piłka ręczna. Mastersi z przytupem wrócili na halę przy Krakowskiej. Kielecki zespół wygrał cały turniej. Zobacz zdjęcia W hali przy ulicy Krakowskiej odbyła się II edycja Masters Kielce Cup w piłce ręcznej. Przez całą sobotę rywalizowały zespoły z każdego zakątka Polski. Nowością była rywalizacja pomiędzy drużynami żeńskimi. Ostatecznie to kielczanie stanęli na najwyższym stopniu podium. 📢 Wszystkie bilety sprzedane. Mecz Radomiaka z Koroną Kielce obejrzy komplet publiczności! Zobacz zdjęcia kibiców z domowych meczów Zielonych Radomiak Radom ogłosił, że na tydzień przed meczem 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Koroną Kielce wszystkie bilety zostały sprzedane! Zobacz, jak do tej pory kibicowaliście na domowych pojedynkach Zielonych. Duża galeria. 📢 Wybory parlamentarne 2023 w powiecie buskim. Zakończyło się głosowanie Niedziela, 15 października to wybory parlamentarne 2023. Równo o 7 otworzyły się lokale wyborcze w każdej z gmin powiatu buskiego, a pierwsi wyborcy oddali już swoje głosy w wyborach do sejmu i senatu. Równolegle do wyborów trwało głosowanie w referendum narodowym. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21.

📢 Wybory parlamentarne 2023 w powiecie włoszczowskim. Wybieraliśmy posłów i senatorów Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Mieszkańcy z gmin powiatu włoszczowskiego wybierali posłów i senatorów. Równolegle do wyborów trwało głosowanie w referendum narodowym. 📢 Wybory parlamentarne 2023 w powiecie koneckim. Zakończyło się głosowanie Niedziela, 15 października to wybory parlamentarne 2023. Równo o 7 otworzyły się lokale wyborcze w każdej z gmin powiatu koneckiego, a pierwsi wyborcy oddali już swoje głosy w wyborach do sejmu i senatu. Równolegle do wyborów trwało głosowanie w referendum narodowym. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21.

📢 Wieńce i kwiaty na Wszystkich Świętych. Duży wybór na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Miedzianej Górze jest bardzo duży wybór wiązanek i sztucznych kwiatów. Zobaczcie zdjęcia i jakie są ceny na dwa tygodnie przed 1 listopada.

📢 Tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz, co kupowano. Zdjęcia W niedzielę, 15 października ładna pogoda przyciągnęła na giełdę w Miedzianej Górze mnóstwo ludzi. Za czym najchętniej rozglądali się tego dnia? Sprawdźcie. 📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze. Są suvy i limuzyny. Zobacz oferty i zdjęcia Chcesz kupić samochód? Może znajdziesz odpowiednie auto na giełdzie w Miedzianej Górze. W niedzielę, 15 października oferowano tu wyjątkowo dużo modeli. Prezentujemy ich zdjęcia i ceny.

📢 Wybory 2023. Tak głosowali w Tarnobrzegu! Zobacz zdjęcia z kilku obwodowych komisji wyborczych Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. W Tarnobrzegu jak zwykle największe frekwencja jest po niedzielnych mszach świętych - ludzie wracając z nabożeństwa po drodze idę zagłosować. Dodatkowo sprzyjała słoneczna pogoda. 📢 Wybory parlamentarne 2023 w powiecie pińczowskim. Zakończyło się głosowanie Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 zakończyło się głosowanie. Mieszkańcy powiatu pińczowskiego oddali już swoje głosy w wyborach do sejmu i senatu. Równolegle do wyborów trwało głosowanie w referendum narodowym. Relacje i zdjęcia znajdziecie na echodnia.eu.

📢 Wybuch gazu w Malżynie. Dom zamienił się w stertę gruzu! Nowe zdjęcia i film 49-latek z gminy Lipnik w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak wybuch gazu zamienił jego dom w ruinę. Mężczyznę spod gruzów wyratowali policjanci i strażacy.

📢 16 października - Dzień Szefa. Szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego! Oto najlepsze memy z szefem i o szefie 16 października to Dzień Szefa. Wszyscy dyrektorzy, prezesi, kierownicy świętują. A jak widzą szefa internauci? Zobaczcie najlepsze memy z szefem w roli głównej. 📢 Wybory parlamentarne 2023 w powiecie jędrzejowskim. Zakończyło się głosowanie Niedziela, 15 października to wybory parlamentarne 2023. Równo o 7 otworzyły się lokale wyborcze w każdej z gmin powiatu jędrzejowskiego, a pierwsi wyborcy oddali już swoje głosy w wyborach do sejmu i senatu. Równolegle do wyborów trwało głosowanie w referendum narodowym. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21.

📢 Wybory parlamentarne 2023 w Kielcach. Zakończyło się głosowanie Niedziela, 15 października to wybory parlamentarne 2023. Równo o 7 otworzyły się lokale wyborcze w każdej z gmin województwa świętokrzyskiego i w Kielcach, a pierwsi wyborcy oddali już swoje głosy w wyborach do sejmu i senatu. Równolegle do wyborów trwało głosowanie w referendum narodowym. Głosowanie zakończyło się o godzinie 21. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Zakończyło się głosowanie. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wybierali swoich posłów i senatorów. Zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy regionu wybierali 16 posłów oraz 3 senatorów. Zobacz naszą relację live. 📢 Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Mieszkańcy regionu radomskiego wybierali swoich posłów i senatorów O godzinie 7, tak jak w całym kraju, otworzyły się lokale wyborcze w regionie radomskim. Mieszkańcy regionu wybierali 9 posłów oraz 2 senatorów. Wybory zakończyły się punktualnie o godzinie 21. Zobaczcie wyborczą relację "live" z wydarzeń w regionie radomskim.

📢 Byliście na ciekawej gali Soma Fight Night 2 w Targach Kielce? Kibicowaliście znanym zawodnikom kick boxingu? Szukajcie się na zdjęciach Dużym zainteresowaniem Kibiców cieszyła się gala Soma Fight Night 2 - Mistrzostwa Polski w kick boxingu. Impreza ta odbyła się w sobotę, 14 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce, a patronem medialnym wydarzenia było między innymi Echo Dnia. 📢 RS Active IV Liga. Byliście na meczu GKS Zio-Max Nowiny z Koroną II Kielce? Szukajcie się na zdjęciach GKS Zio-Max Nowiny przegrał z Koroną II Kielce 2:3 w meczu dwunastej kolejki RS Active 4 Ligi. Kibice zgromadzeni na stadionie nie mogli narzekać na brak emocji. Sytuacja na boisku zmieniała się z minuty na minutę, a zwycięski gol dla kielczan padł w końcówce spotkania.

📢 I Festiwal Wędkarski w Targach Kielce. Świetna impreza i wielu wystawców W sobotę i niedzielę 14 i 15 października w Targach Kielce odbywa się pierwszy Festiwal Wędkarski, zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski i Targi. Miłośnicy wędkarstwa nie mogli być zawiedzeni. Jest mnóstwo stoisk ze sprzętem, łodziami i rękodziełem, gośćmi imprezy są ikony polskiego wędkarstwa, jak Jacek Kolendowicz. 📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2:0. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W sobotę 14 października odbył się spotkanie Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w ramach grupy czwartej piłkarskiej trzeciej ligi. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Niesamowite różności na giełdzie kolekcjonerskiej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Była nawet szczęka Rozalii Kiepskiej. Zdjęcia Giełda kolekcjonerska przy Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego oferowała w sobotę, 14 października niecodzienne pamiątki. Prócz standardowych starych mebli, monet, szabli i pocisków, znaleźliśmy też starocie o humorystycznym przesłaniu, jak chociażby sztuczna szczęka, która, jak przekonywał sprzedawca, należała do Rozalii Kiepskiej z serialu "Świat według Kiepskich". Zobaczcie zdjęcia.

📢 Udane grzybobranie mieszkańców w regionie radomskim. Zbiory są coraz bardziej okazałe. Zobaczcie zdjęcia Grzybiarze z regionu radomskiego licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków, maślaków, rydzów i kani. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni. 📢 Rozpoczęcie roku akademickiego w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Były oficjalne uroczystości Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zainaugurowała nowy rok akademicki. Podczas uroczystości odbył się między innymi uroczysty akt immatrykulacji, czyli przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok. 📢 Diecezjalna Pielgrzymka Kapłanów do Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Uroczysta msza święta z udziałem biskupów Kapłani z diecezji kieleckiej w sobotę, 14 października, pielgrzymowali do Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali ją między innymi biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta oraz opat - ojciec Rafał Ścibiorowski.

📢 To są najśmieszniejsze w 2023 roku zdjęcia przyrodnicze na świecie. Na pewno ubawicie się do łez [ZDJĘCIA] Spośród wielu tysięcy zdjęć z najzabawniejszymi scenkami przyrodniczymi, nadesłanych z całego świata na konkurs The Comedy Wildlife Photography Awards, jurorzy wybrali 41, w tym jedno z Polski. Przeglądnijcie wszystkie, uśmiejcie się, a potem zagłosujcie na najlepsze Waszym zdaniem.

📢 Tłumy ludzi na giełdzie kolekcjonerskiej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Byliście w sobotę, 14 października? W sobotę, 14 października plac przy Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zapełnił się najróżniejszymi kolekcjonerskimi pamiątkami i starociami. Takie okazy mają grono swoich wielkich fanów, których oczywiście na giełdzie nie brakowało. Mamy zdjęcia odwiedzających to miejsce, sprawdźcie w galerii. 📢 Piękne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej numer 28 w Kielcach. Uczniowie sprawili nauczycielom wiele radości Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej numer 28 w Kielcach był świętem wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Podczas uroczystej akademii uczniowie klasy trzeciej i zerówki zaprosili na ciekawy program artystyczny, który sprawił nauczycielom wiele radości.

📢 Oto największe wsie w regionie radomskim. Trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej ludzi niż w niejednym mieście - 14.10.2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w regionie radomskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie jest Radom, ale mało kto zna radomskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta. 📢 To są największe świętokrzyskie wsie. Aż trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej osób niż w niejednym mieście - 14.10 2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie są Kielce, ale mało kto zna świętokrzyskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta.

📢 14 października - Dzień Nauczyciela. Oto najlepsze memy. Tak ze szkoły śmieją się uczniowie 14 października świętują wszyscy nauczyciele. Tego dnia w szkołach w całej Polsce uczniowie recytują wiersze, śpiewają im piosenki, wręczają drobne upominki i laurki. W internecie nie brakuje zabawnych memów o nauczycielach, ich pracy i święcie. Sami zobaczcie, co przygotowali internauci. Te obrazki rozbawią Was do łez. 📢 Spektakl "Łaszczyńscy. W służbie ludzkości" zrobił wrażenie! Aktorzy dostali owacje na stojąco! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 12 października o godzinie 18 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbyła się premiera musicalu o braciach Łaszczyńskich. To wyjątkowe wydarzenie powiązane było z powołaniem stowarzyszenia Centralnej Doliny Wodorowej, którego patronem są właśnie genialni naukowcy z „Miedzianki". Twórcami spektaklu są Teatr Piosenki imienia Romana Kołakowskiego oraz Kielecki Teatr Tańca. Licznie zgromadzona publiczność była pod wrażeniem, artystów nagrodzono gromkimi brawami. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzień Nauczyciela 2023 w Tarnobrzegu. Prezydent wręczył akty mianowania i nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia i film Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za ich pracę. W Tarnobrzegu prezydent miasta Dariusz Bożek wręczył w przeddzień święta nagrody pieniężne nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli. Podczas piątkowej gali w Tarnobrzeskim Domu Kultury ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości zakończonej występem artystycznym.

📢 Zakończyła się budowa bloku komunalnego przy ulicy Bukowej w Kozienicach. Są już pierwsi lokatorzy. Zobaczcie zdjęcia Budowa bloku komunalnego przy ulicy Bukowej w Kozienicach została zakończona. Właśnie oddano go do użytku. Lokatorzy dostali klucze do mieszkań i mogą się wprowadzać. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu ostrowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu ostrowieckiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu jędrzejowskiego. 📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z Kielc z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z Kielc.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu starachowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu starachowickiego. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu pińczowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu pińczowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu staszowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu staszowskiego. 📢 Piękne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Koprzywnicy. Posypały się nagrody od dyrektora szkoły i pani burmistrz Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy był świętem pedagogów, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Świętowali pracownicy szkoły podstawowej i przedszkola. W uroczystej akademii uczestniczyli także uczniowie, którzy po części oficjalnej zaprosili na ciekawy program artystyczny, w którym z przymrużeniem oka pokazali pracę nauczyciela.

📢 Pirat drogowy zatrzymany w Tarnobrzegu. Dwudziestoletni kierowca audi pędził o ponad 50 kilometrów na godzinę za szybko Tarnobrzescy policjanci zatrzymali pirata drogowego - recydywistę. 20-letni kierowca audi jechał przez obszar zabudowany w Tarnobrzegu z prędkością 103 kilometrów na godzinę. Za popełnione wykroczenie stracił prawo jazdy. Okazało się, że mężczyzna kolejny raz złamał przepisy drogowe. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu sandomierskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu sandomierskiego.

📢 Miejsko-Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Były kwiaty, życzenia i nagrody. Kto został wyróżniony? Szkoła Podstawowa numer 2 i II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu byli tegorocznymi gospodarzami

Miejsko-Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Swoje święto obchodzili wspólnie pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych przez gminę Sandomierz i powiat sandomierski. Były kwiaty, życzenia i nagrody dla ponad 50 pracowników oświaty. 📢 Ogromne kolejki po warzywa i owoce na kieleckich bazarach w piątek 13 października. Jakie ceny? Są jeszcze prawdziwki, rydze i kurki W piątek, 13 października wiele osób wybrało się po zakupy na kieleckie bazary. Wielkie kolejki ustawiały się do straganów ze świeżymi warzywami i owocami. Jakie były ceny? Sprawdziliśmy. Można jeszcze było kupić grzyby: prawdziwki, kurki czy rydze.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie. Uhonorowano dyrektorów i nauczycieli W czwartek 12 października, w auli Zespołu Szkół w Staszowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużeni dyrektorzy oraz nauczyciele odebrali nagrody.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu skarżyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu skarżyskiego. 📢 Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach na wycieczce w Wenecji. Mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Zobaczcie zdjęcia Dokładnie miesiąc od zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, miasto na wodzie przywitało kolejne „gwiazdy” – uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. 📢 15 października - Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Oto piękne i wspaniałe gospodynie wiejskie Ziemi Świętokrzyskiej 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię pięknych i wspaniałych gospodyń wiejskich ziemi świętokrzyskiej. Korzystając z okazji wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia.

📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Pierwsze boisko prawie gotowe. Budowa Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Zdjęcia z lotu ptaka Trwa budowa obiektów Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Jest już prawie gotowe pierwsze boisko ze sztuczną nawierzchnią. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z drona. 📢 Ewelina Kudeń-Nowosielska, aktorka z Małogoszcza: W domu nie mamy tematów tabu O szalonych filmikach na TikToku, nowym komediowym spektaklu, a także o telewizyjnych początkach córek Zosi i Hani, rozmawiamy z małżeństwem aktorów znanych między innymi z "M jak miłość", Eweliną Kudeń-Nowosielską z Małogoszcza oraz z Bartłomiejem Nowosielskim.

📢 Ruszył proces byłego proboszcza z Domostawy. Oskarżony: - To oszczerstwo zabiło mnie cywilnie i społecznie Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces emerytowanego księdza Stanisława K., któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 434 tysięcy złotych z konta parafii. 71-letni były proboszcz z Domostawy (powiat niżański) nie czuje się winny, a pieniądze wzięte z konta parafii traktuje jako niewielką rekompensatę za wieloletni wkład finansowy na rzecz parafii. 📢 Mistrzowie Parkowania w Radomiu. Oto najbardziej szokujące przykłady z września i października 2023 roku. Tak parkują kierowcy w Radomiu Mistrzowie Parkowania w Radomiu. To kolejna seria szokujących zdjęć z ulic największego miasta w regionie radomskim - tym razem z września i października 2023 roku. Zobaczcie jak parkuje się w Radomiu. 📢 Pojechali do Izraela spełnić marzenie o drugim ślubie. Po weselu usłyszeli wybuchy bomb! Małżeństwo ze Świętokrzyskiego jest już bezpieczne To miało być spełnienie marzeń. Kiedy po 25 - latach małżeństwa odnawiali śluby w Kanie Galilejskiej, a potem bawili się na swoim "drugim weselu", nie mieli pojęcia, że niebawem usłyszą wybuchy bomb. Ewa i Dariusz Frączakowie z miejscowości Występy, w powiecie włoszczowskim przeżyli chwile grozy w Izraelu. Widzieli uzbrojonych po uszy funkcjonariuszy wojska i policji zmierzających do Strefy Gazy, przez okna hotelu obserwowali grupy zamaskowanych bojowników jeżdżących na motorach, a na lotnisku chowali się w schronie, bo chwilę przed wylotem miał miejsce alarm bombowy. Dziś małżonkowie są już bezpieczni w Polsce i podzielili się z nami swoją poruszającą historią.

📢 Wybory 2023. Oni powalczą o Senat ze Świętokrzyskiego 15 października. Spektakularne debiuty, zaskakujące nazwiska Wybory parlamentarne już 15 października. Znamy kandydatów do Senatu. Kto powalczy o mandaty? Mamy prawdziwie spektakularne nazwiska i debiutantów, którzy mogą wiele zmienić na scenie politycznej. Poznajcie tych, którzy wystartują do Senatu w trzech okręgach w województwie świętokrzyskim.

