Prasówka 17.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na środę, 17 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto horoskop dzienny na środę, 17 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 17 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 17.01.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz ich? Są młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja. Prezentujemy zdjęcia i nazwiska osób, które złamały prawo. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych mężczyzn, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Jarosław Kaczyński na proteście przed Aresztem Śledczym w Radomiu! W geście solidarności z Mariuszem Kamińskim We wtorek 16 stycznia około 20 przed Aresztem Śledczym w Radomiu odbyła się kolejna manifestacja w geście solidarności z osadzonym tam w celi szpitalnej Mariuszem Kamińskim. Uczestniczył w niej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zobaczcie zdjęcia z protestu.

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

📢 Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Uczestniczył we mszy poświęconej jego matce, Jadwidze Kaczyńskiej. Zobacz zapis transmisji wideo We wtorek, 16 stycznia, punktualnie o godzinie 18 w starachowickim kościele Wszystkich Świętych rozpoczęła się uroczysta msza w intencji zmarłej Jadwigi Kaczyńskiej. Na mszę przybył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński a także członkowie i sympatycy tej partii i całej Zjednoczonej Prawicy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstanie nowoczesny blok operacyjny. To ogromna i potrzebna inwestycja To gigantyczna i bardzo potrzebna inwestycja. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstanie zintegrowany blok operacyjny. Nowe sale z wyposażeniem oraz lądowisko dla śmigłowców na dachu mają poprawić komfort leczenia i podnieść standardy do tych przystających do XXI wieku. Przetarg został już ogłoszony. 📢 Fantastyczna sesja zdjęciowa ciężarnej Thay Drumondd partnerki piłkarza Radomiaka - Pedro Henrique. Musisz to zobaczyć Pedro Henrique kilka tygodni temu za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się zaręczynami ze swoją partnerką Thay Drumondd, a następnie tym, że para spodziewa się dziecka. Teraz mamy okazję zobaczyć efektowną sesję zdjęciową ciężarnej partnerki napastnika Radomiaka!

📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Orzeźwiająca kąpiel Morsów znad Nidy Sobków. Morsowanie, nurkowanie, a później ognisko i kiełbaski W niedzielne popołudnie, 14 stycznia Morsy znad Nidy Sobków ponownie wskoczyły do lodowatej wody. Oprócz orzeźwiającej kąpieli było nurkowanie, ale także wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Dorosłym towarzyszyły dzieciaki, psiak, a także świeżo ulepiony bałwanek.

📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia rozpoczęty. W sobotę 13 stycznia, w naszym regionie odbyło się kilka bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Spotkanie noworoczne działaczy i sympatyków PSL z powiatu jędrzejowskiego. Gościem minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski Blisko 100 sympatyków i działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie tylko z powiatu jędrzejowskiego spotkało się razem na spotkaniu integracyjnym w sobotę, 13 stycznia w Oksie. Noworoczne spotkanie odbyło się w restauracji Leśne Zacisze w Oksie. Wśród gości tego dnia znaleźli się także minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz eurodeputowany Adam Jarubas.

📢 Policja: oszukali 800 osób na ponad 2,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych człowiek ze Świętokrzyskiego 21 ludzi podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami internetowymi zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Akcję przeprowadzono na terenie 10 województw, w tym świętokrzyskiego, gdzie zatrzymana została jedna osoba. 📢 Święto pizzy w środę 17 stycznia. W tych lokalach w Tarnobrzegu zjesz najlepszą pizzę w mieście. Zobacz, które polecają tarnobrzeżanie W środę, 17 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. To świetna okazja dla zwolenników tego popularnego dania, by po raz kolejny zamówić ulubiony placek i rozkoszować się jego smakiem. A gdzie w Tarnobrzegu zjemy najlepszą? Zobaczcie, które tarnobrzeskie pizzerie polecają użytkownicy Google.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy na północy Podkarpacia. Maturzystki ze Stalowej Woli i Tarnobrzega już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wschodnia obwodnica Kielc. Co dalej? Przedstawiono dwa nowe warianty przebiegu trasy Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego, które odbyło się w poniedziałek w Kielcach, zaprezentowano dwa nowe warianty przebiegu obwodnicy wschodniej Kielc. W spotkaniu wziął udział tylko jeden parlamentarzysta – przewodniczący zespołu poseł Rafał Kasprzyk, choć jego członkami są wszyscy świętokrzyscy posłowie. 📢 Michał Skotnicki nowym wicewojewodą świętokrzyskim. We wtorek 16 stycznia powołał go premier Donald Tusk Michał Skotnicki został we wtorek 16 stycznia powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wicewojewody świętokrzyskiego. Kim jest nowy wicewojewoda? Ma bardzo ciekawą przeszłość. 📢 Bartuś Przychodzki z Sandomierza dostał najdroższy lek świata. Po dwóch latach dokonuje rzeczy niemożliwych. Zobaczcie poruszający film Historię Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza zna chyba każdy mieszkaniec regionu. Nie sposób było nie usłyszeć o zbiórce, która trwała osiem miesięcy, a na niebotyczną kwotę ponad 9 milionów złotych zrzuciły się setki tysięcy osób. Minęły dwa lata od kiedy Bartuś, cierpiący na najostrzejszą postać SMA, otrzymał najdroższy lek świata. Chłopiec każdego dnia udowadnia, że ma w sobie niezwykłą siłę, stoi na własnych nogach, potrafi nawet robić fikołki! Żeby dalej mógł się tak świetnie rozwijać potrzebna jest dalsza, systematyczna rehabilitacja. Pomóżmy rodzinie ją sfinansować przekazując dla Bartusia 1.5 procent swojego podatku.

📢 Diamentowe i Złote Gody w gminie Radomyśl nad Sanem. Piękne jubileusze wspaniałych par. Zobaczcie zdjęcia Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60- czy 50-lecie pożycia małżeńskiego. A właśnie takie rocznice – Diamentowe i Złote Gody obchodzone były w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem (powiat stalowowolski). Było bardzo uroczyście. 📢 Światowy Dzień Pizzy 2024 na wesoło. Zobacz najśmieszniejsze memy z pizzą w roli głównej. Uśmiejesz się do łez! 17 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pizzy 2024. Królowa światowych stołów doczekała się wielu zabawnych obrazków. Zobacz jak internauci śmieją się z tego pysznego i najbardziej popularnego dania. Oto najlepsze memy o pizzy.

📢 Atak zimy w powiecie ostrowieckim. W nocy zasypało drogi gminne. Zobaczcie zdjęcia i wideo W poniedziałek, 15 stycznia wieczorem w naszym regionie śnieżyce dały się we znaki kierowcom. Wiele dróg było zasypanych i nieprzejezdnych. Szczególnie trudna była sytuacja na drogach w powiecie ostrowieckim.

📢 Góry Świętokrzyskie widziane z Tatr. Na zdjęciach jest nawet zamek w Chęcinach Fascynującej obserwacji dokonano w Tatrach. Ze słowackiej Łomnicy można było zobaczyć Góry Świętokrzyskie. To jedna z ciekawszych dalekich obserwacji. 📢 Wypadek w Szczukowicach pod Kielcami. Dwoje małych dzieci w szpitalu Dwie dziewczynki – czteroletnia i czteromiesięczna zostały zabrane do szpitala po wypadku, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie w Szczukowicach pod Kielcami.

📢 Najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w regionie. Te stylizacje zachwycały na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy wystartował - przyglądamy się więc, jakie trendy obowiązują w tym roku. Jakie sukienki są modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się 12-13 stycznia. może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Justyna Wypych z Kielc tworzy zjawiskowe paznokcie. To prawdziwe dzieła sztuki! Justyna Wypych miała zaledwie 10 lat, gdy zaczęła interesować się zdobieniem paznokci. Dziś z powodzeniem tworzy niebanalne artystyczne stylizacje, wygrywa mistrzostwa i prowadzi szkolenia. Poznajcie jej drogę do sukcesu i zobaczcie oryginalne pomysły na paznokcie w perfekcyjnym wykonaniu.

📢 Do tych miast i gmin w województwie podkarpackim ludzie przeprowadzają się najchętniej [RANKING] Z województwa podkarpackiego więcej osób się wyprowadza, niż się do niego wprowadza. W 2022 roku saldo migracji w naszym regionie wyniosło minus 1,0 osoby na tysiąc mieszkańców. Są jednak wyjątki, miasta i gminy w naszym regionie, które jak magnes przyciągają nowych mieszkańców. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 16 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 16 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 16.01.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Kulig zimowy członków Stowarzyszenia Miłośników Starych Motocykli "Gazela" w Grębowie. Działo się! Pasjonaci starej motoryzacji - członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starych Motocykli "Gazela" w Grębowie (powiat tarnobrzeski) potrafią korzystać z uroków zimowej aury. Zorganizowali dla swoich rodzin tradycyjny kulig. 📢 Przemysław Predygier z Kielc w serialu "Klan". Gra ojca Dżastina Cebuli, syna Dżesiki Rola kielczanina Przemysława Predygiera przypadła do gustu widzom serialu "Klan". Aktor wciela się w postać Waldka Dymki, czyli biologicznego ojca Dżastina Cebuli, ale ma w dorobku też inne nietuzinkowe role. Wkrótce zobaczymy go także na deskach teatru, ale o tym wkrótce. 📢 Wypadek na ekspresowej trasie S7 w miejscowości Folga Pierwsza. Ciężarna kobieta w szpitalu Kobieta w ciąży została przewieziona do szpitala po kraksie, jaka wydarzyła się w poniedziałkowe popołudnie na ekspresowej trasie S7 w miejscowości Folga Pierwsza w powiecie jędrzejowskim.

📢 Piękne, młode i poszukiwane! Tych kobiet szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Są piękne i poszukiwane przez policję! Tych kobiet szuka policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Industria Kielce wznowiła treningi. W Hali Legionów trenowali już Sandro Mestrić, Arkadiusz Moryto. Hassan Kaddah jest w Egipcie Piłkarze ręczni Industrii Kielce w poniedziałek, 15 stycznia, spotkali się na pierwszych zajęciach po przerwie świąteczno-noworocznej. W okrojonym składzie - bez zawodników grających na Euro 2024 w Niemczech. W zajęciach w Hali Legionów uczestniczyło ośmiu zawodników, w tym trzech bramkarzy. Z reprezentacją Egiptu trenuje Hassan Kaddah.

📢 Bajeczna zima nad zalewem w Sielpi. Cudowne, śnieżne krajobrazy stworzyły magiczną atmosferę Zimowe krajobrazy w Sielpi są jak z bajki. Śnieg stworzył magiczną atmosferę nad zalewem, który jest bardziej znany ze swoich wakacyjnych walorów. Zobacz jak prezentuje się Świętokrzyska Ibiza zimą. 📢 Niezapomniana studniówka "Konarskiego" w Jędrzejowie. Przeżyjmy to jeszcze raz! Zobacz nowe zdjęcia i filmy 130 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi z Zespołu Szkół numer 1 w Jędrzejowie świętowało w ostatni piątek, 12 stycznia swój bal maturalny. Wspaniała zabawa w lokalu "Impresja" w Nagłowicach trwała do samego rana. Zobaczcie nowe zdjęcia i filmy z tego pięknego balu.

📢 Agata Paź podbija Dubaj! Zwyciężczyni Love Island szaleje na babskim wypadzie. Imprezy na łodzi, szampan i piękne widoki: "Jestem w raju" Pochodząca z Kielc Agata Paź znana jest z siódmej edycji popularnego show "Love Island. Wyspa miłości". W programie poznała Huberta, z którym po wielu przejściach związała się. Para na tyle podbiła serca telewidzów, że wygrali program! To na nich oddali najwięcej swoich głosów. Niestety ich związek szybko się rozpadł. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, a Agata korzysta z życia. Wraz z przyjaciółkami wybrała się w podróż życia do Dubaju! Pobyt tam na bieżąco relacjonuje na swoim Instagramie. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Najpiękniejsze kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem. Królowały suknie z cekinami i brokatem Beżowe i czerwone suknie, cekiny, brokaty, piórka... Takie kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem królowały na tegorocznych balach. Zobaczcie na zdjęciach, jakie suknie są najmodniejsze w tym sezonie. Tak na wyjątkowy wieczór ubrały się maturzystki. 📢 W Tarnobrzegu rusza kasyno. Ruletka, blackjack, poker i automaty do gry w jednym miejscu. Zobacz zdjęcia To będzie pierwsze w historii Tarnobrzega kompleksowe kasyno do gier hazardowych i aktualnie jedno z dwóch na Podkarpaciu. Kasyno w Hotelu Evva - Business & Wellness oficjalnie ma ruszyć we wtorek, 16 stycznia. To ma być namiastka tego, co spotkać można w Las Vegas i Monte Carlo. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Podkarpacie. Stylizacje na studniówkę 2024, czyli co jest teraz na topie. Klasyczna czerń, czy może wyraziste kolory? Oto najnowsze trendy Na Podkarpaciu w weekend ruszył sezon studniówkowy, bo uczniowie większości szkół chcą mieć swoje bale maturalne przed feriami zimowymi, które rozpoczynają się 29 stycznia. Niektóre studniówki zaplanowano jednak na ostatni weekend stycznia. Dziewczęta, które wybierają się na późniejsze studniówki, mają jeszcze czas na wybranie właściwej kreacji. Co jest w tym roku na topie, a czego lepiej nie zakładać? Jak sprawić, żeby piękna kreacja podkreśliła urodę? 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem rozpoczęty. W piątek 12 i w sobotę 13 stycznia, w naszym regionie odbyło się kilka bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 Studniówki 2024. Oto najładniejsze dziewczyny z drugiego tygodnia studniówek w Radomiu i regionie. Zobacz zdjęcia Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W ostatni weekend mieliśmy aż osiemnaście studniówek w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Nowi policjanci w tarnobrzeskiej komendzie. Złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje służbowe. Zobaczcie zdjęcia W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, nowi funkcjonariusze złożyli kilka dni temu rotę ślubowania. Odbierając legitymacje służbowe z rąk I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu młodszego inspektora Rajmunda Murka, wzięli na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną służbą.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół w Lipinach w powiecie przysuskim. Zobaczcie zdjęcia W sobotę dnia 13 stycznia o godzinie 19.00 w piękny zaśnieżony wieczór, odbyła się Studniówka Kadetów oraz Uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach.

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym Tarnobrzegu, powiecie tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli.

📢 Za nimi pierwsze morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Impreza "Mors love" miała powodzenie, emocje były ogromne. Zobacz zdjęcia Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się impreza "Mors love" nad Jeziorem Tarnobrzeskim, podczas której ponad 40 nowicjuszy morsowało pod opieką doświadczonych morsów i ratowników. Klub sportowy BodyMors Tarnobrzeg zorganizował niedzielne wydarzenie dla początkujących amatorów zimnych kąpieli. Pierwsza kąpiel w lodowatej wodzie była dla nich ogromnym przeżyciem. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Prawdziwe tłumy narciarzy na stoku w Krajnie. Aż brakowało miejsc parkingowych W pierwszy weekend po ponownym otwarciu stok w Krajnie cieszył się bardzo dużym zainteresowanie. Szczególnie widoczne to było w niedzielę, 14 stycznia. Pracowały oba orczyki, a o miejsce parkingowe było trudno nawet na dodatkowych parkingach. Na warunki narzekać jednak nie było można.

📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Oto Miss i Misterzy Studniówki 2024 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Zobacz kandydatów Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Dużo kandydatów, jak i zdjęć!

📢 Studniówki 2024 w Radomiu i regionie radomskim. W sobotę, 13 stycznia było mnóstwo imprez. Zobaczcie relacje ze studniówek Aż osiemnaście studniówek odbyło się w regionie radomskim 13 stycznia 2024 roku. Nasi dziennikarze byli niemal na każdej zabawie. Zobaczcie zdjęcia i relacje z imprez abiturientów.

📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia rodziców, grupowe, na ściance Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. W galerii obejrzeć można zdjęcia luźne - rodziców, fotki grupowe, zdjęcia na ściance. Zobaczcie w galerii. 📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia - część 3 Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. Zobaczcie w galerii trzecią część zdjęć.

📢 Oto Miss Studniówki 2024 z Zespołu Szkół imienie Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydatki z Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu I Liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. 📢 Studniówki 2024. Liceum imienia Piotra Wysockiego w Warce bawiło się w "Magnacie" w Magnuszewie. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Wysockiego w Warce. To była niesamowita zabawa!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. Szaleństwa na parkiecie i muzyczna biesiada z harmonią. Co tam się działo! Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu studniówkę mieli w sobotę 13 stycznia. Takiego balu można im tylko pozazdrościć. Widać, że maturzyści świetnie czują się w swoim towarzystwie i potrafią się bawić. To była szalona noc! 📢 Parkiet aż iskrzył! Studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach po części oficjalnej Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 13 stycznia, w hotelu Binkowski w Kielcach. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją około trzystu osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Zabawa była piękna. Polonez zauroczył wszystkich 📢 Zachwycający polonez na studniówce VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Kilkaset osób na parkiecie Zachwycające kreacje, uśmiechnięci maturzyści i widowiskowe układy taneczne. W piątek, 13 stycznia w hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. To jeden z największych bali maturalnych w regionie, ponad 300 osób tańczyło Poloneza podzielonego na dwie tury.

📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Piękny polonez i świetna zabawa W sobotę, 13 stycznia w Sali Weselnej "Gębarzówka" swoją studniówkę mieli uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Uczniowie zatańczyli pięknego poloneza, a później były tańce i wspaniała zabawa. Zobacz zdjęcia z balu maturalnego "Baczyńskiego".

📢 Studniówka i efektowny polonez w Zespole Szkół w Pionkach. Zobaczcie zdjęcia i wideo Pięknym polonezem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Pionkach rozpoczęła się pierwsza sobotnia studniówka w Radomiu i regionie. Zobacz niesamowity pokaz tańca z udziałem uczniów tej szkoły! 📢 Oto Miss i Mister Studniówki 2024 z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 📢 Wspaniała studniówka 2024 Zespołu Szkół „Konarskiego” w Jędrzejowie. Tak rozpoczęto sezon studniówkowy w powiecie Sezon studniówkowy w powiecie jędrzejowskim rozpoczął się z przytupem. W piątek, 12 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Wspaniały bal, który trwał do samego rana odbył się w sali lokalu „Impresja” w Nagłowicach.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Konarskiego” w Jędrzejowie. Uczniowie rozpoczęli bal pięknym polonezem. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy roku 2024 w Świętokrzyskiem. Jako pierwsi swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Zobaczcie zdjęcia i film z poloneza, którym rozpoczęto tegoroczny wspaniały bal.

📢 Piękne hostessy na Dach Forum w Targach Kielce. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W piątek 12 stycznia w Targach Kielce rozpoczęła się impreza Dach Forum, czyli kongres i targi dekarzy, blacharzy i cieśli. Wydarzenie to uświetniły piękne hostessy, zobaczcie jak się prezentowały. 📢 Tak wyglądały Pionki pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądały Pionki - największe miasto powiatu radomskiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądały Pionki, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

