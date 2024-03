Prasówka 17.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2024. Konwencja wyborcza komitetu Agnieszki Buras w Suchedniowie. Oto jej kandydaci do rady. Zobacz zdjęcia ”?

W sobotę 16 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyła się konwencja wyborcza komitetu "Łączy Nas Suchedniów" Agnieszki Buras. Radna sejmiku ubiegająca się o stanowisko burmistrza gminy zaprezentowała swoich kandydatów do rady i przedstawiła podstawy programu.

📢 Radomiak znokautowany w pierwszych 30 minutach. Jagiellonia wciąż liderem. Kulisy meczu na zdjęciach W meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok potwierdziła swoją wyższość nad Radomiakiem i pokonując Zielonych, pozostała na fotelu lidera rozgrywek. 📢 Ogromne problemy kadrowe Korony Kielce przed meczem z Pogonią Szczecin. Wypadł jeszcze Mariusz Fornalczyk, niepewny występ Dawida Błanika Bardzo duże problemy kadrowe ma sztab szkoleniowy Korony Kielce przed meczem z Pogonią Szczecin. Pojedynek 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozegrany zostanie w niedzielę, 17 marca o godzinie 12:30 na Suzuki Arenie.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najciekawsze momenty z debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Były prywatne docinki i test z języka angielskiego. Zobaczcie zdjęcia Dwóch Marcinów, dwie Agaty, jeden Adam, jeden Maciej i jeden Kamil. W sobotę, 16 marca w galerii Korona w Kielcach odbyła się wielka debata pomiędzy kandydatami na prezydenta Kielc. Co ciekawe, mało jest w Polsce miast, w których wszyscy pretendujący do tytułu włodarza, decydują się wziąć udział w debacie. Poniżej przedstawiamy najciekawsze momenty z debaty w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Otwarcie domu kultury w Stromcu. To nowoczesny budynek dla mieszkańców. Było przecięcie wstęgi i koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia Dom kultury w Stromcu to nowoczesny, przestronny budynek, które będzie służył mieszkańcom gminy. Jest w nim miejsce także dla biblioteki i siedzibę klubu sportowego w Stromcu. W sobotę 16 marca odbyło się jego uroczyste otwarcie. - Otwieramy ten budynek z dumą i radością - mówił Krzysztof Stykowski, wójt Stromca. Dla gości zaśpiewała Olga Bończyk, znana aktorka i wokalistka. Koncert dał też Robert Grudzień, muzyk i honorowy obywatel Stromca. 📢 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce. Nowe budynki, drogi, inwestycje. Aż trudno uwierzyć! Pamiętacie? Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Kielce też się zmieniają - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewację, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Kielc. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji. Nie uwierzycie, jak od tego czasu zmieniło się miasto

📢 W Trzebiesławicach strażacy uratowali psa, który utknął w błocie Nietypową akcję ratunkową prowadzili w sobotę druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie. Ratowali psa uwięzionego w błocie. 📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchan, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do 15 marca 2024 roku.

📢 Tymex Liga Okręgowa. Trwa pierwsza kolejka rundy wiosennej. Zobacz aktualne wyniki i zdjęcia W sobotę rozpoczęła się runda wiosenna w Tymex Lidze Okręgowej. Sprawdź wyniki zakończonych pojedynków. Niespodzianek nie brakowało, a nowym liderem został Proch Pionki.

📢 Mistrzostwa Polska Juniorów w zapasach w stylu klasycznym na zdjęciach. Olimpijczyk Radom gospodarzem turnieju W Radomiu trwają najważniejsze zawody w roku w zapasach. Juniorzy z 38. klubów walczą o medale. Walki finałowe w sobotę, 16 marca od godziny 16:30. 📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych we Włoszczowie. Były pokazy, eksperymenty, prezentacje. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 15 marca, w Domu Kultury we Włoszczowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych promująca szkoły średnie działające na terenie powiatu włoszczowskiego. Pokazy kulinarne, eksperymenty chemiczne, wystawa sprzętu i prezentacje multimedialne to tylko niektóre atrakcje piątkowego wydarzenia, którego organizatorem były Kuratorium Oświaty w Kielcach i Powiat Włoszczowski.

📢 W Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęła się Ekstremalna Droga Krzyżowa na Święty Krzyż. Jej uczestnicy w nocy pokonali 34 kilometry W piątek, 15 marca, o godzinie 20, przed rozpoczęciem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Kolegiacie świętego Michała Archanioła odprawiona została msza święta, w której uczestniczyli pielgrzymi oraz ich bliscy.

📢 Wybory 2024. Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Adam Bodnar, Bartłomiej Sienkiewicz i Roman Giertych i inni. Zobacz kto był Wybory samorządowe 2024 już 7 kwietnia. Konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej odbywała się w Kielcach w sobotę, 16 marca. Do Targów Kielce o godzinie 12 zjechało wielu znanych polityków, między innymi kandydujący w ubiegłym roku do parlamentu ze świętokrzyskiego Roman Giertych. Spotkanie to jednocześnie konwencja Agaty Wojdy, kandydatki na prezydentkę Kielc. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia w galerii. 📢 Katarzyna Groniec w „Szklanym Domu” w Ciekotach spotkała się z czytelnikami To było spotkanie pełne opowieści o literaturze i muzyce. Katarzyna Groniec opowiadała o swojej debiutanckiej powieści „Kundle”, ale dość niespodziewanym spotkaniu z studiu nagraniowym z Ireną Santor. 📢 Dzień Kobiet w "Sikorskim" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Tradycyjnie w I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie świętowany był Dzień Kobiet.

📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" na nowych zdjęciach wyglądają zjawiskowo! W komentarzach przytyk do Artura: "niech wie co stracił" Blanka Świercz z Szydłowca i Sara Jakubińska z Warszawy to bohaterki dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rywalizowały o serce przystojnego Artura z Mazowsza, ostatecznie jednak obie panie zostały przez niego odrzucone. Choć nie znalazły miłości, jak się okazuje Blankę i Sarę połączyła znacznie silniejsza więź - przyjaźń. Coraz częściej pokazują wspólne zdjęcia oraz jak razem spędzają czas. Niedawno wzięły udział w niezwykłej sesji. Jej efekty zachwyciły fanów na Instagramie. Nie zabrakło także komentarzy nawiązujących do Artura. Zobaczcie.

📢 Wypadek w miejscowości Podszkodzie. Trzy osoby zabrane do szpitala Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, jak wydarzył się w sobotnie przedpołudnie w miejscowości Podszkodzie w powiecie ostrowieckim.

📢 Grają świętokrzyskie: 3 liga, RS Active 4. Liga i klasa okręgowa. Sprawdź wyniki, relacje i tabele W weekend 16-17 marca zostaną rozegrane mecze świętokrzyskich lig: 3, RS Active 4, oraz klasy okręgowej. Zobacz wyniki, relacje i tabele. 📢 Kinga Zawodnik, gwiazda spod Kozienic staruje w wyborach samorządowych, gra w serialu, ma wokalny hit ale też przejdzie operację Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy, że Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji, pochodząca ze Śmietanek koło Kozienic została aktorką i gra w kultowym serialu "Lombard. Życie pod zastaw", a już pojawiają się kolejne sensacyjne informacje. Okazuje się, że 31- latka staruje w wyborach do Rady Powiatu Kozienickiego. Kogo popiera? Co dalej z jej karierą wokalną i jak się czuje pół roku od operacji zmniejszenia żołądka? Okazuje się, że lada dzień czeka ją kolejna operacja. Zobaczcie szczegóły!

📢 Wiosenne ożywienie na giełdzie w Sandomierzu. Mnóstwo ludzi na zakupach w sobotę 16 marca. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Sandomierzu czuć już wiosnę! W sobotę, 16 marca widać było wyraźnie ożywienie w handlu. Mnóstwo ludzi wybrało się tego dnia na zakupy. Wzrok przyciągały różnobarwne bratki, jaskry i prymule. Powodzeniem cieszyły się sadzonki krzewów i drzewek do ogrodu. Nie zabrakło akcentów świątecznych, ponieważ coraz bliżej Wielkanoc. Zobaczcie w galerii zdjęć, co działo się w sobotę na giełdzie w Sandomierzu. 📢 Wybory 2024. Konwencja Trzeciej Drogi w Kielcach. Zaprezentowano kandydatów do Sejmiku. Zobacz kto był. Zapis transmisji Konwencja Trzeciej Drogi odbyła się w Kielcach w sobotę, 16 marca. W hotelu B&B zjawili się świętokrzyscy samorządowcy ugrupowania, a gośćmi specjalnymi byli posłowie do Parlamentu Europejskiego - Róża Thun i Adam Jarubas. Spotkanie było okazją do zaprezentowania kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i kandydata na prezydenta Kielc, Adama Cyrańskiego. Zobaczcie zapis transmisji z konwencji.

📢 Wybory 2024. Marek Staniek oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą w Iwaniskach. Przedstawił kandydatów na radnych do rady miejskiej W piątek, 15 marca w Iwaniskach odbyła się konwencja wyborcza Marka Stańka, obecnego burmistrza, który w nadchodzących wyborach stara się o reelekcję. Podczas konferencji zaprezentował kandydatów na radnych do Rady Miasta i Gminy Iwaniska. 📢 Radomiak Radom przegrał z Jagiellonią Białystok, liderem PKO BP Ekstraklasy. Zobacz relację z tego meczu Mecz 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze Radomiaka Radom rozgrywali na swoim terenie. Zieloni podejmowali Jagiellonię Białystok, która przewodzi w stawce. Mecz na stadionie im. Braci Czachorów przy ulicy Struga w Radomiu zgromadził komplet 8,5 tysiąca fanów futbolu. Jagiellonia okazała się lepsza, wygrywając 2:0. Na stronie www.echodnia.eu prowadziliśmy relację z tego pojedynku.

📢 Prawie 30 kobiet zakończyło kurs samoobrony w Zwoleniu. Zobacz zdjęcia Poznały podstawowe techniki, teraz nie boją się wieczorami chodzić po mieście. Co ważniejsze, wzięły udział w sportowych zajęciach i spędziły czas w fajnej atmosferze. Mowa o paniach ze Zwolenia, które właśnie zakończyły kurs samoobrony. 📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Lista jest długa. Sprawdź, czy wiedziałeś To już ostatnie dni przed Wielkanocą. W tym czasie wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. Niewiele osób jednak wie, że są grzechy z których nie trzeba się spowiadać. Jest ich całkiem sporo. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Popełniłeś je? Ksiądz będzie bezwzględny. Lista najcięższych grzechów według kościoła Wiele osób przed świętami Wielkanocnymi korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Są jednak takie grzechy, za które rozgrzeszenia nie może udzielić żaden ksiądz. Chodzi o najcięższe grzechy, zwane śmiertelnymi. Za które grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia w czasie spowiedzi? Sprawdź w naszym zestawieniu.

📢 Piękne paznokcie na Wielkanoc 2024. Oto najmodniejsze wzory i pomysły na świąteczny manicure Piękny manicure to doskonały sposób, by dopełnić swoją stylizację, a w okresie przedświątecznym, panie dodatkowo sięgają po wzory kojarzące się z wiosną i Wielkanocą. Jakie są najmodniejsze trendy manicure? Jakie kolory dominują w tegorocznych stylizacjach? Zobaczcie. 📢 17 marca - Dzień Świętego Patryka. Zobacz najlepsze memy z piwem w roli głównej 17 marca - Dzień świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe, które kojarzy się z kolorem zielonym. Święto jest hucznie obchodzone w pubach i barach na całym świecie. Pije się wtedy piwo w kolorze... zielonym! Zobaczcie porcję najlepszych memów z piwem w roli głównej, dobra zabawa gwarantowana! 📢 Córka kobiety, która zginęła w wypadku pod Borkowicami szuka świadków, którzy byli na miejscu tragedii Prawie dwa i pół roku temu doszło do wyjątkowo tragicznego wypadku pod Borkowicami. 11 listopada 2021 roku zginęły tam trzy osoby, wśród ofiar była 70 – letnia kobieta. Jej córka szuka teraz dwóch mężczyzn, świadków wypadku, którzy przenieśli kobietę z pobocza, odrzuconą siłą rozpędzonego samochodu.

📢 Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu zorganizowało starostwo stalowowolskie. Wręczono nagrody Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu zorganizowało starostwo stalowowolskie 15 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Podczas wydarzenia wręczono nagrody dla Osobowości Roku 2023. 📢 Kibice na meczu Suzuki Korona Handball Kielce - KPR Ruch Chorzów. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach W rozegranym w piątek meczu Ligi Centralnej Kobiet szczypiornistki Suzuki Korony Handball Kielce przegrały w hali przy ulicy Krakowskiej 72 z liderem - KPR Ruch Chorzów 15:26 (7:12). Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego pojedynku.

📢 W Radomiu trwa V Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych. Wspaniały koncert miał miejsce w piątek Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Elektryk“ z Nowej Soli oraz Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso, zagrały w piątek wieczorem w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Wydarzenie odbyło się w ramach trzydniowej Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych.

📢 Marek Materek, prezydent Starachowic, wyjaśnia zamieszanie wokół stoisk w Galerii Skałka. Ostateczna decyzja zapadnie na sesji Podczas specjalnej konferencji prasowej z udziałem Marcina Gołębiowskiego, zastępcy prezydenta, Marek Materek, prezydent Starachowic, uspokajał najemców lokali w Galerii Skałka, że nie grozi im eksmisja z tych lokali. 📢 Dom Niemiecki w Radomiu. Zobacz archiwalne zdjęcia Resursy Obywatelskiej z czasów wojny Resursa Obywatelska w Radomiu to miejsce z bogatą historią. Na przestrzeni lat, budynek kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę i przeznaczenie. W czasie I Wojny Światowej Mieścił się tu wojskowy szpital, a w 1939 roku Niemcy utworzyli tu dla siebie lokal rozrywkowy, czyli Dom Niemiecki. Jak wtedy wyglądały wnętrza? Zobaczcie zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Święta Wojna, a więc mecz Korony Kielce z Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie odbędzie się 19 kwietnia na Suzuki Arenie Departament Logistyki Rozgrywek opublikował terminarz 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Właśnie podczas tej serii gier dojdzie do Świętej Wojny, czyli rywalizacji Korony Kielce z Radomiakiem.

📢 Kto zostanie Misterem Studniówki 2024 w regionie radomskim? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 10 Przystojni panowie walczą w wojewódzkim finale wyborów Mistera Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatów w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego a teraz laureaci uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Wybory 2024. Paweł Pawłowski, kandydat na burmistrza gminy Chmielnik bez tajemnic. Pracuje w Zakładzie Karnym w Pińczowie 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Paweł Pawłowski, kandydat na burmistrza miasta i gminy Chmielnik w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 Wybory 2024. Tomasz Krzyczkowski, kandydat na burmistrza Lipska bez tajemnic. Strażak i miłośnik historii. Zobacz zdjęcia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Tomasz Krzyczkowski, emerytowany komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i kandydat na burmistrza Lipska w zbliżających się wyborach.

📢 Wybory samorządowe 2024. Robert Fidos, kandydat na wójta Borkowic bez tajemnic. Sprawdzony harcerz Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Robert Fodos, obecny włodarz gminy i kandydat na wójta w nadchodzących wyborach.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w regionie radomskim? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego a teraz laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Mniej betonu, więcej zieleni na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Prezydent prosi mieszkańców o opinie na temat przebudowy. Zdjęcia Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu czeka przebudowa. Koncepcja przewiduje odbetonowanie placu, więcej zieleni, fontannę posadzkową oraz inne zmiany. Co na to tarnobrzeżanie? Prezydent miasta Dariusz Bożek zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, do 5 kwietnia czeka na uwagi i opinie. Zobacz wizualizacje.

📢 Wybory 2024. Przemysław Łysak, kandydat na wójta gminy Górno bez tajemnic. Lubi marsz hardkorowy i gotowanie 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Przemysław Łysak, obecny wójt oraz kandydat na wójta gminy Górno w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 Ogrodniczka miejska Skarżyska-Kamiennej o roślinnych nowościach w mieście. Krokusy kwitną jak nigdy! Film i zdjęcia Monika Kopeć pełni funkcję ogrodnika miejskiego w Skarżysku-Kamiennej od 3 lat. Do jej zadań należą kontrola zielonych terenów miejskich i ogólna poprawa jakości roślinności miasta. Z wykształcenia przyrodniczka, z pasją podchodzi do swojej pracy. Opowiedziała nam o tym co zmienia się w Skarżysku-Kamiennej i gdzie kwitnie tu najpiękniej. Ciekawi? Wszak wiosna i lato za pasem! Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Pierwsze oznaki wiosny już widać w Kielcach! Kwitną kwiaty, na drzewach mnóstwo pąków Jest połowa marca, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do kalendarzowej wiosny. Jej oznaki już widać w Kielcach, zwłaszcza na terenach bardziej zielonych. Opowiedziała o nich Renata Gruszczyńska, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Zobacz zdjęcia. 📢 W Zagnańsku pojawi się nowa atrakcja dla dzieci i młodzieży. Dla fanów jazdy na rolkach, rowerze czy deskorolce powstaje pumptrack Mieszkający w Zagnańsku i okolicy fani jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, czy desce, już wkrótce będą mogli korzystać z super atrakcji. Tuż obok istniejącego placu zabaw powstaje nowoczesny pumptrack z torem do jazdy dla dzieci, średniozaawansowanych i profesjonalistów. O szczegółach nowej inwestycji mówi wójt Zagnańska, Wojciech Ślefarski. Zobacz film i zdjęcia.

📢 „Niewidzialni” - szkolny spektakl na scenie Koneckiego Centrum Kultury. Publiczność była pod wrażeniem Konfrontacja teraźniejszości i przeszłości, młodego poety Janka i Adama Mickiewicza, systemu wartości młodzieży i wieszczów – to między innymi problemy poruszane w sztuce „Niewidzialni”. Tę sztukę wystawiła młodzież „nowego” liceum pod kierunkiem swej szkolnej koleżanki Patrycji Bartyzel. Premiera miała miejsce w piątek 15 marca w Koneckim Centrum Kultury. 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów Garnizonu Mazowieckiego w Radomiu. Przysięgę złożyło 39 funkcjonariuszy. Zobacz zdjęcia W piątek, 15 marca w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 39 nowo przyjętych funkcjonariuszy. To dla nich początek niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Zawodowych sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby życzył im komendant wojewódzki, nadinspektor Waldemar Wołowiec. Wydarzenie było też okazją do wręczenia medali państwowych i odznaczeń resortowych.

📢 Trwa remont kieleckiego Teatru imienia Stefana Żeromskiego. Zajrzeliśmy do środka! Zobaczcie zdjęcia Odświeżona fasada teatru imienia Stefana Żeromskiego zachwyca od dłuższego czasu. Zmiany postępują także wewnątrz, troszkę wolniej niż zakładano. Na odwiedziny w starych-nowych wnętrzach kielczanie muszą jeszcze zaczekać. Tymczasem polecamy obejrzenie zdjęć, na których widać postęp prac. 📢 Wielkanocne ozdoby na targowisku w Kielcach. Są palmy, zajączki i różne dekoracje Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Na kieleckim targowisku pojawiło się więc mnóstwo palemek i świątecznych ozdób. Są urocze zajączki, kwiaty, stroiki. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu kupić. 📢 Kandydaci na burmistrza Chmielnika w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. W poniedziałek, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, w poniedziałek 4 marca kandydatów na radnych, w czwartek 14 marca kandydatów na burmistrzów, prezydentów i wójtów. O stanowisko burmistrza Chmielnika będzie walczyć sześcioro kandydatów. Kim są i co robią? Sprawdźcie.

📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w koneckim „mechaniku”. Były tłumy odwiedzających. Zobacz zdjęcia Uczniowie szkół z terenu powiatu koneckiego mieli możliwość zapoznania się z ofertą publicznych szkół ponadpodstawowych z Końskich i Stąporkowa. Licea i szkoły branżowe czekały na młodzież w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. 📢 Dorodne warzywa i owoce na targowisku w Kielcach. Po ile pomidory, papryka, jabłka i inne? Zobacz ceny i zdjęcia W piątek, 15 marca sprawdziliśmy ceny warzyw i owoców na targowisku miejskim w Kielcach. Po ile pomidory, papryka, ziemniaki, brokuły, jabłka, banany i inne? Zobaczcie aktualne ceny na zdjęciach.

📢 101. urodziny Pani Feliksy Goc z Kobylnik. Jubilatka z gminy Skalbmierz cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Zobaczcie zdjęcia urodziny obchodziła Pani Feliksa Goc z Kobylnik (gmina Skalbmierz). Były życzenia, tort i gromkie „200 lat”.

📢 Najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Dzień Grębowa 2024 z atrakcjami. W lipcu sceną zawładnie król latino Skolim. Kto jeszcze wystąpi? Sprawdź Choć plenerowe imprezy na święto miasta czy gminy trwają dzień lub maksymalnie trzy, przygotowania prowadzone są przez wiele miesięcy, by wszystko dopiąć na ostatni guzik. Gminne Centrum Kultury w Grębowie poinformowało właśnie o gwiazdach muzycznych, które wystąpią w tym roku na Dniu Grębowa.

📢 Tarnobrzeski Kiermasz Wielkanocny w niedzielę 17 marca. Przyjdź po świąteczne dekoracje na Rynek Ponad czterdziestu wystawców zaprezentuje rękodzielnicze wyroby na Tarnobrzeskim Kiermaszu Wielkanocnym w najbliższą niedzielę 17 marca. Na wydarzenie zaprasza mieszkańców Tarnobrzega i okolic Fundacja Mieć Pasje. To doskonała okazja do zakupu ozdób świątecznych do koszyczka i na stół oraz pysznych produktów.

📢 Firma z Radomia w kontrowersyjny sposób zwolniła pracownicę. Rozpętała się burza Firma z Radomia Giftpol, produkująca i dystrybuująca gadżety reklamowe, postanowiła zwolnić swoją nową pracownicę przez komunikator. Sposób w jaki potraktowano młodą graficzkę wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych, a na Giftopl posypała się seria negatywnych komentarzy. 📢 Nowoczesne laboratorium w zakładzie Cement Ożarów już gotowe. Będą kolejne inwestycje. Zobacz zdjęcia i film Zakończyła się wielka inwestycja, czyli gruntowna modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju oraz Laboratorium Betonu spółki Cement Ożarów. W czwartek 14 marca miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie obiektu. W planach są też kolejne inwestycje. 📢 Imprezy w Kielcach i okolicy na weekend. Będą koncerty, spektakle i wielkanocne kiermasze Koncerty, spektakle, wystawy, spacery i ciekawe spotkania. Sprawdź, gdzie warto wybrać się w ten weekend w Kielcach i okolicy. Prezentujemy wydarzenia kulturalne, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę 15-17 marca 2024.

📢 Publiczne Przedszkole numer 3 w Kozienicach, po prawie 40 latach ma nową siedzibę. Było uroczyste otwarcie. Zobaczcie zdjęcia Publiczne Przedszkole numer 3 w Kozienicach prawie 40 lat działało w starym budynku. Teraz doczekało się nowej siedziby. W środę odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Przybyło wielu gości.

📢 Powiatowe Targi Pracy w Chmielniku. Duże zainteresowanie, ciekawe rozmowy Kilkudziesięciu wystawców i kilkaset ofert pracy. Tak było w czwartek na Powiatowych Targach Pracy w Chmielniku. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. 📢 Protest rolników w Wodzisławiu. Maszyny rolnicze zajęły wszystkie miejsca parkingowe przed urzędem gminy Nie tylko w centrum Kielc, ale również w Wodzisławiu, w czwartek, 14 marca na drogach pojawili się rolnicy i ich maszyny. Około 50 rolników z gminy Wodzisław przybyło przed urząd miasta i gminy, by na ręce pana burmistrza przekazać kierowaną do rządu petycję. Tym razem, parking przed urzędem wypełniły nie samochody osobowe, a traktory i ciągniki rolnicze. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękny koncerty Eleni w Białobrzegach. Artystka była gwiazdą powiatowego Dnia Kobiet. Na widowni tłum mieszkańców. Zobacz zdjęcia Z okazji Dnia Kobiet Eleni w Białobrzegach zaśpiewała swoje największe przeboje. Zainteresowanie było tak duże, że odbyły się dwa koncerty. Występu przyszły posłuchać panie, ale na widowni, wypełnionej po brzegi, zasiedli też panowie. Wszyscy bawili się doskonale. Publiczność nie chciała rozstawać się z artystką, a ta na bis i pożegnanie zaśpiewała "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca". 📢 Afera z uczelnią Collegium Humanum dociera do Starachowic? Stowarzyszenie TST artykułuje pretensje wobec Marka Materka Ostatnio Polskę obiegła informacja o aferze Collegium Humanum, w której prywatna uczelnia wyższa miała oferować błyskawiczne kursy, dzięki którym łatwo można było zdobyć dyplom MBA - Master of Business Administration. Stowarzyszenie TST zaapelowało do prezydenta Starachowic Marka Materka, absolwenta tej szkoły, by zwrócił dofinansowanie, które uzyskał na studia od Urzędu Miasta.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a teraz laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Jest praca w urzędach i instytucjach w Radomiu. Rekrutacja trwa na lotnisku, w Fabryce Broni, w Sądzie Okręgowym. Sprawdź nowe oferty Jeśli szukasz pracy w "budżetówce" ten artykuł jest dla ciebie. Przejrzeliśmy oferty urzędów, spółek i instytucji w Radomiu. Wiele z nich ogłosiło konkursy na wolne stanowiska. Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz zatrudnienia? Przeczytaj. Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Protest rolników w centrum Kielc. "Nie" dla Zielonego Ładu i produktów z Ukrainy. Rozmowa z wicewojewodą i mocne słowa W czwartek, 14 marca w ścisłym centrum Kielc ruszył protest rolników. Kilkadziesiąt maszyn rolniczych zablokowało pasy drogowe na alei IX Wieków Kielc. Postulaty przybyłych na miejsce rolników i hodowców są niezmienne. Tego dnia, przed kluczowymi urzędami w Świętokrzyskiem, chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec unijnej polityki. Blokada centrum miasta miała trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc. W piątek protest nie będzie kontynuowany. 📢 Tajemniczy fotograf Jan Ziembiński i jego niezwykłe zdjęcia Kielc. Niesamowita historia i wyjątkowe fotografie Kielczanin, doktor Paweł Grzesik jest autorem książki poświęconej fotografikowi, Janowi Ziembińskiemu, o którego biografii dotąd właściwie nie wiedziano nic poza faktem, że pracował w Kielcach w okresie I wojny światowej. - Chciałem nie tylko pokazać te fotografie, ale także wytłumaczyć czytelnikom ich kontekst historyczny – mówi autor.

📢 Uroczyste ślubowanie w świętokrzyskiej policji w Kielcach. Złożyło je dwunastu policjantów Dwunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek uroczyste ślubowanie. Zbiórka odbyła się w w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej.

📢 Duży zakład produkcyjny niemieckiej firmy GKM Siebtechnik powstaje w Iłży. Będzie praca dla co najmniej 50 osób W Iłży ruszy budowa hali produkcyjno – magazynowej niemieckiej firmy GKM Siebtechnik. Będą też nowe miejsca pracy. Firma obecna jest w powiecie radomskim od 2017 roku – ma swój zakład produkcyjny w Suliszce w gminie Wierzbica. 📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich. Zobacz zdjęcia Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich odbyła się 13 marca w Hotelu Evva. Kandydatka na prezydenta Tarnobrzega zaprezentowała drużynę, z którą idzie po zwycięstwo w kwietniowych wyborach do tarnobrzeskiego samorządu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa w PKO BP Ekstraklasie. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach Kibice Korony Kielce znowu dopisali i licznie stawili się w środowy wieczór na Suzuki Arenie - pojedynek obejrzało 7747 osób. Zawiedli jednak piłkarze, którzy przegrali ten pojedynek 0:2 i ich sytuacja w tabeli jest coraz trudniejsza. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice na zaległym meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa na Suzuki Arenie. Tak wspieraliście zespół Kamila Kuzery Piłkarze Korony Kielce w środę o godzinie 18.30 rozpoczęli zaległy mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Od początku podopieczni Kamila Kuzery mieli doping na Suzuki Arenie, mimo że początek Żółto-Czerwonych był fatalny. Po sześciu minutach przegrywali 0:2. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. A my mamy dla Was pierwszą galerię zdjęć kibiców Korony z tego pojedynku.

📢 Ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu. Oto jego historia na archiwalnych fotografiach Więzienie na Świętym Krzyżu przeznaczone było dla szczególnie groźnych kryminalistów. Trafiali tam także skazani za szpiegostwo, komuniści i członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także skazani za szpiegostwo. A jak wyglądało więzienie i życie więźniów? Zobaczcie w galerii.

📢 Zabytkowe drewniane kościoły w regionie radomskim. Zobacz, który jest najstarszy. To architektoniczne perełki Piękne, zabytkowe i najstarsze kościoły drewniane w regionie radomskim. Są wśród nich perełki architektury sakralnej. Najstarszy pochodzi z XIV wieku. 📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Kielcach! Sprawdź, gdzie uczą najlepiej według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Zobacz film Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Kielce 2024, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Sprawdź w galerii TOP 10 najlepiej ocenionych szkół.

📢 Metaliczne paznokcie będą hitem tej wiosny. Są jak biżuteria Te paznokcie będą hitem tej wiosny. Zagraniczne gwiazdy już pokochały metaliczny manicure. Czy w Polsce też się przyjmie? Zobaczcie zdjęcia i zainspirujcie się nowym trendem, który wyraziście podkreśli stylizację. 📢 Wyjątkowy Dzień Kobiet w sali Sokół w Sokołowie Dolnym. Gwiazdą wieczoru Camasutra 8 marca tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji sala bankietowa Sokół w Sokołowie Dolnym w powiecie jędrzejowskim przygotowała dla Pań wyjątkowe niespodzianki. Gwiazdą wieczoru była Camasutra. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego. 📢 Fantastyczna zabawa na koncercie Skolima w Tarnobrzegu! Kama Park nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeżyła oblężenie. Zobacz Takiego zainteresowania tym koncertem organizatorzy się nie spodziewali. Nad Jezioro Tarnobrzeskie w czwartkowy wieczór ściągnęły tłumy, by na żywo posłuchać Konrada "Skolima" Skolimowskiego, twórcy takich hitów jak "Wyglądasz idealnie" czy "Nie dzwoń do mnie mała". Rejestracje samochodów zdradzały, że koncert w Kama Park zwabił nie tylko mieszkańców Tarnobrzega, ale też innych miast i miejscowości z okolicznych powiatów.

📢 Gdzie są schrony w Radomiu? Znamy adresy budowli ochronnych dla ludności cywilnej. Zobacz zdjęcia! Gdzie znajdują się schrony w Radomiu? W mieście znajdują się 54 budowle ochronne dla ludności cywilnej. Właścicielami radomskich schronów w większości są wspólnot mieszkaniowe. Kilka radomskich schronów znajduje się na terenach szkół i przedszkoli. W galerii udostępniamy adresy i zdjęcia schronów w Radomiu z Google Maps. Zobacz gdzie się znajdują!

