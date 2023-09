Prasówka 17.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo”?

Prasówka 17.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularnych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo Na Rynku w Tarnobrzegu znów zawirował parkiet. W sobotni wieczór mieszkańcy od dzieci po seniorów bawili się w najlepsze na ostatniej miejskiej potańcówce w 2023 roku. Wrześniowa zabawa zyskała miano "siarkowej", bo towarzyszyła obchodom górniczego święta z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Na parkiecie nie brakowało więc tancerzy w galowych mundurach. Poszukajcie siebie na zdjęciach.

📢 ORLEN Superliga piłkarzy ręcznych. Kibice Industrii Kielce na meczu z Grupą Azoty Unią Tarnów w Hali Legionów. Zobacz nowe zdjęcia Industria Kielce wygrała w meczu 5 kolejki ORLEN Superligi z Grupą Azoty Unią Tarnów 45:24. Mecz odbył się w sobotę, 16 września w Hali Legionów. Zobacz nową galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Warta Pamięci w Zwoleniu. Uczcili pamięć ofiar sowieckiej agresji na Polskę. Odbyła się uroczystość na cmentarzu. Zobaczcie zdjęcia "Wartę Pamięci" zaciągnięto przed pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu w Zwoleniu. Uczestnicy uroczystości oddali hołd ofiarom sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Akcja odbyła się równocześnie w 30 miejscowościach w kilku województwach. - 17 września 1939 roku dostaliśmy cios w plecy od sowieckiej Rosji. Dziś czcimy pamięć bohaterów i ofiar tej agresji - mówił marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Kamil Walczyk z Machowa wygrał bieg uliczny 11. Stalowa Dycha imienia Bogdana Dziuby w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Stalowa Dycha imienia Bogdana Dziuby czyli uliczny bieg na dystansie 10 kilometrów, zorganizowana została w Stalowej Woli w sobotę, 16 września. 📢 Górnicy siarkowi świętują w Tarnobrzegu: Orkiestra, skok przez skórę, poczęstunek z kuflem piwa i potańcówka na Rynku. Zobacz zdjęcia Górnicy siarkowi odebrali od prezydenta Tarnobrzega klucze do bram miasta i razem z mieszkańcami bawią się na Placu Bartosza Głowackiego z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki. Ciekawym akcentem sobotniej imprezy był pokaz ceremoniału górniczego - przyjęcie nowicjuszy w poczet braci górniczej, czyli tradycyjny skok przez skórę. Nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku z kuflem piwa.

📢 Orlen Superliga. Byliście na meczu piłkarzy ręcznych Industrii Kielce z Grupą Azoty Unia Tarnów w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Wysokim zwycięstwem 45:24 zakończył się mecz Industrii Kielce z Grupą Azoty Unią Tarnów w Orlen Superlidze. Kibicowaliście w sobotę w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach.

📢 Orlen Superliga. Industria Kielce rozbiła Grupę Azoty Unię Tarnów. Wygrała w Hali Legionów 45:24! MVP został Nikodem Błażejewski W sobotę piłkarze ręczni Industrii Kielce po raz kolejny w tym sezonie złamali barierę 40 bramek w meczu Orlen Superligi. W Hali Legionów pokonali Grupę Azoty Unię Tarnów 45:24! Po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzjami wystąpili Haukur Tharstarson i Paweł Paczkowski.

📢 Tłumy na wzruszającym pożegnaniu śp. Marka Ożgi, tragicznie zmarłego samorządowca, strażaka, wicedyrektora WORD Tarnobrzeg. Zdjęcia Setki osób w sobotę, 16 września przyjechało do Krawców w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski), by pożegnać śp. Marka Ożgę - samorządowca, społecznika, strażaka, wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego związany z Prawem i Sprawiedliwością zginął w tragicznym wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września wieczorem w Nowym Grębowie.

📢 Festiwal Kolorów i Smaków – Dożynki 2023 w Kurzelowie w gminie Włoszczowa. Zobaczcie szerszą relację i nowe zdjęcia - część I Są duże imprezy plenerowe corocznie odbywającego się Święta Plonów o randze: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, gdzie zaangażowanych w organizację jest wiele osób, podmiotów i firm. Są również te malutkie, lokalne, jak w Kurzelowie w gminie Włoszczowa, gdzie grupa osób potrafi „wyczarować” przepiękne podziękowanie za szczęśliwie zebrane plony tego lata. Jest w nich prawda tradycji i tożsamości lokalnej.

📢 Bieg Fair Play we włoszczowskiej "Dwójce". Zobaczcie zdjęcia Bieg Fair Play 2023 odbył się w Szkole Podstawowej numer 2 we Włoszczowie w czwartek, 14 września. 📢 Odpust na Świętym Krzyżu. W sobotę odbył się też II Ogólnopolski Zjazd - Rycerstwo Niepokalanej u stóp Krzyża. Były tłumy wiernych Sobota była przedostatnim dniem tygodniowych uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu. Mszy świętej o godzinie 12 przewodniczył ojciec Ryszard Żuber, uczestniczyły w niej setki wiernych. W tym gronie byli przede wszystkim uczestnicy II Ogólnopolskiego Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej.

📢 Łaziki opanowały Politechnikę Świętokrzyską! Maszyny robią niesamowite show podczas European Rover Challenge. Zobaczcie zdjęcia i film Skaczą, biegają, wytrzeszczają oczy, wyglądem przypominają zwierzęta, albo nieziemskie stwory. Prawdziwe show robią łaziki marsjańskie podczas odbywającej się na Politechnice Świętokrzyskiej dziewiątej edycji zawodów łazików marsjańskich - European Rover Challenge. Zobaczcie zdjęcia i film z soboty, 16 września, czyli drugiego z trzech dni łazikowych zmagań.

📢 W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Tutaj jest najwyższe wynagrodzenie brutto W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Dzięki danym za 2022 rok udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny możemy zobaczyć, gdzie w Świętokrzyskiem są najwyższe zarobki brutto. 📢 Oddział PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej świętuje jubileusz 95-lecia działalności. Koncert galowy i odznaczenia dla pracowników Oddział PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej świętuje jubileusz 95-lecia działalności. Jednostka kontynuuje tradycje założonego w 1928 roku Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego. W piątek podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury najlepsze życzenia energetykom przekazała wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

📢 16 września - Światowy Dzień Fryzjera - mistrza grzebienia i nożyczek. To są najlepsze memy o fryzjerach i fryzurach 16 września obchodzony jest Światowy Dzień Fryzjera. Wizyta w salonie nie zawsze kończy się tak jak byśmy chcieli. Zobaczcie najlepsze memy o fryzjerach i fryzurach.

📢 16 września - Światowy Dzień Fryzjera. Tak wyglądały salony fryzjerskie, tak wyglądały fryzury w czasach PRL-u! Pamiętacie? 16 września obchodzony jest Światowy Dzień Fryzjera. Zobaczcie jak wyglądały zakłady fryzjerskie, jakie były modne fryzury w czasach PRL-u. 📢 TOP 25 najlepiej ocenianych domów weselnych w Świętokrzyskiem według użytkowników Google. Tu robią niezapomniane przyjęcia 15.09.2023 Trwa sezon weselny. Szukacie najlepszego miejsca do zorganizowania przycięcia? Przygotowaliśmy nowy ranking 25 najlepiej ocenianych przez użytkowników Google domów weselnych w województwie świętokrzyskim. Które i za co zyskały najlepsze opinie internautów? Zobaczcie.

📢 Wybory 2023. Robert Bąkiewicz spotkał się z mieszkańcami Radomia. Towarzyszył mu Patryk Jaki W piątek, 15 września Robert Bąkiewicz spotkał się z mieszkańcami Radomia i opowiedział o swoich planach na przyszłość. Politykowi towarzyszył europoseł, Patryk Jaki. 📢 Gacki sprzątały świat. Zebrano 35 worków śmieci. Zobaczcie zdjęcia z akcji W piątek, 15 września, mieszkańcy wsi Gacki w gminie Pińczów wzięli udział w akcji sprzątania świata. Przez kilka godzin śmieci zbierało 90 osób. - Nasze okolice będą dzięki temu ładniejsze - mówi Mariusz Wołowiec, organizator wydarzenia. 📢 Uroczyste obchody 70-lecia Stadniny Koni w Michałowie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 15 września, Stadnina Koni w Michałowie zaprosiła na obchody 70-lecia swojego istnienia. Można było obejrzeć pokazy koni arabskich i odwiedzić stosika kół gospodyń wiejskich.

📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Benefis Andrzeja Grzyba w Radomiu. Reprezentant Polski w siatkówce przygodę ze sportem rozpoczynał jako... bramkarz Radomiaka W radomskim hotelu Aviator odbył się benefis Andrzeja Grzyba. Wychowanek Czarnych Radom, który rozegrał 75 meczów w reprezentacji Polski nie krył wzruszenia. Zobacz kto był na tym wyjątkowym święcie. 📢 Jak płacić grosze ze ogrzewanie i prąd? Burmistrz Działoszyc Stanisław Porada zachęca do ekologicznych metod. Pokazuje swoje rachunki Burmistrz Działoszyc w powiecie pińczowskim, Stanisław Porada, jako jeden z pierwszych w Działoszycach założył w domu ekologiczną instalację grzewczą. Teraz zachęca do zakładania pomp ciepła i fotowoltaiki wszystkich mieszkańców. - Koszty ogrzewania mojego domu to kilkadziesiąt złotych miesięcznie przez cały rok - mówi.

📢 W sandomierskich winnicach rozpoczęło się winobranie. Zobacz zdjęcia zbiorów w Winnicy Nobilis w Faliszowicach W winnicach powiatu sandomierskiego rozpoczęło się winobranie. Zdaniem właścicieli to był dobry, słoneczny rok. - Pierwszym momentem do spróbowania, do oceny, do poznania się z tym nowym rocznikiem będzie Święto Młodego Wina, w trzeci weekend listopada – zapowiada Magdalena Kapłan właścicielka Winnicy Nobilis w Faliszowicach. 📢 Sho Ramen ruszył w Kielcach! W nowym lokalu zjemy japoński ramen w wielu ciekawych wydaniach. Zobaczcie zdjęcia i film Po kilku miesiącach czekania w piątek, 15 września, przy ulicy Paderewskiego 27 w Kielcach ruszył Sho Ramen. Już po kilkudziesięciu minutach sala została prawie zapełniona gośćmi, którzy byli ciekawi nowych smaków serwowanych w nowym lokalu. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Psy do adopcji ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Są urocze i czekają na dom! Zobacz zdjęcia Psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu polecają się do adopcji. One szukają swojego domu, a może ty szukasz czworonożnego przyjaciela? Zobacz, czy właśnie wśród tych, które pokazujemy jest twój nowy domownik. Wolontariusze zadbali o piękne zdjęcia psów. Nic tylko się zakochiwać.

📢 Film "Pani od polskiego" powstaje w Tokarni pod Kielcami. Reżyser Radosław Piwowarski zdradził nam szczegóły. Zobacz film i zdjęcia Ostatnie cztery dni w Parku Etnograficznym w Tokarni pod Kielcami upłynęły pod znakiem kręcenia scen do nowego, polskiego filmu "Pani od polskiego" w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Produkcja bazuje na historycznych wydarzeniach, ale skupiona będzie na miłości i losach tytułowej bohaterki. W piątek, 15 września, reżyser zdradził nam wiele szczegółów dotyczących tej produkcji. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Piotr Osiński z Kielc, młodszy chorąży Służby Ochrony Państwa, to prawdziwy bohater. Na wakacjach uratował życie 4,5-letniej dziewczynki Mieszkającego od 3 lat w Kielcach Piotra Osińskiego, bezapelacyjnie można określić jednym słowem - bohater. Podczas wakacyjnego urlopu, który wraz z rodziną spędzał w Turcji, uratował życie topiącego się dziecka. Dzięki jego błyskawicznej reakcji 4,5-letnia dziewczynka jest cała i zdrowa. Dziecko i jej rodzice pochodzą z Pakistanu, na stałe zaś mieszkają w Wielkiej Brytanii. W ramach ogromnej wdzięczności za uratowanie życia córki, postanowili napisać list z podziękowaniami do polskiej ambasady w Anglii. Ten trafił do Polski oraz na ręce komendanta Służby Ochrony Państwa, gdzie pan Piotr służy od 10 lat.

📢 Tak mieszkają znane osoby z regionu radomskiego. Przytulne, nowoczesne i wyjątkowe wnętrza. Zobaczcie zdjęcia KęKę, Małgorzata Foremniak, Kinga Zawodnik, czy Jakub Urbański, to tylko kilka z wielu gwiazd, które urodziły się i wychowały w Radomiu i regionie radomskim. Wielu z nich mówi z dumą o tym, skąd pochodzą. A jak wyglądają wnętrza domów znanych i lubianych z regionu radomskiego? Choć nie zawsze dzielą się z nami tym jak mieszkają, w udostępnianych przez nich postach można doszukać się namiastki tego jak wyglądają ich domy. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami! 📢 Odpust na Świętym Krzyżu. W piątek mszy świętej przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Byli pielgrzymi z kilku diecezji Trwają tygodniowe uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. W piątek sumie odpustowej przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Uczestniczyli w niej między innymi pielgrzymi z diecezji sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej. Wierni mogli skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych.

📢 Takie grzyby rosną teraz w Świętokrzyskiem. Wysyp prawdziwków i maślaków. Gdzie je spotkać? Wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Grzybiarze pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej i chwalą się ogromnymi zbiorami. Jest mnóstwo borowików i maślaków. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zebrane okazy i miejsca. 📢 Ceny owoców i warzyw na kieleckich bazarach w piątek 15 września. Królują dynie i śliwki W piątek, 15 września na kieleckich bazarach królowały dynie i śliwki. Pomimo zbliżającej się wielkimi krokami jesieni na targowisku nie brakowało również słodkich malin i truskawek. Ile trzeba było zapłacić za nie, oraz inne warzywa i owoce? Sprawdźcie. 📢 W Kielcach padła kolejna "szóstka" w Lotto! Szczęśliwiec zgarnął ponad 2,6 miliona złotych W Kielcach padła szóstka w Lotto. Losowanie czwartku, 14 września przyniosło aż dwie główne wygrane - poza Kielcami sześć wylosowanych licz wytypowano w kolekturze w Warszawie. Każda z wygranych jest warta 2 660 256 złotych.

📢 Piękni i Młodzi - Dawid Narożny wystąpią w Tarnobrzegu! Plenerowy koncert w Kama Park już 24 września To nie lada gratka dla fanów muzyki z pogranicza disco polo i dance euro disco - zespół Piękni i Młodzi - Dawid Narożny wystąpi w niedzielę, 24 września w Kama Park nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Z pewnością na koncercie nie zabraknie największych przebojów tego zespołu, jak choćby ostatniego hitu - "Ona działa na mnie jak". 📢 Tłumy na Politechnice Świętokrzyskiej! Dzień otwarty i prestiżowe zawody łazików marsjańskich. Zobaczcie zdjęcia i film W piątek, 15 września na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach rozpoczęła się dziewiąta edycja zawodów łazików marsjańskich - European Rover Challenge. W tym dniu zorganizowano również dzień otwarty Politechniki – przyszło mnóstwo osób. 📢 Zmiany w Radomiaku na niedzielny mecz PKO Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok? Wszystko na to wskazuje! Zawodnicy Radomiaka w piątek odbyli przedostatni przed wyjazdem do Białegostoku trening. W zajęciach wzięli udział wszyscy piłkarze poza Roberto Alvesem. Ten trenuje indywidualnie ze specjalistą z Barcelony!

📢 Wybory 2023. Oni powalczą o Senat ze Świętokrzyskiego 15 października. Spektakularne debiuty, zaskakujące nazwiska Wybory parlamentarne już 15 października. Znamy kandydatów do Senatu. Kto powalczy o mandaty? Mamy prawdziwie spektakularne nazwiska i debiutantów, którzy mogą wiele zmienić na scenie politycznej. Poznajcie tych, którzy wystartują do Senatu w trzech okręgach w województwie świętokrzyskim. 📢 Raport zdrowotny z obozu Industrii Kielce. Do gry wraca dwóch kontuzjowanych, Hassan Kaddah będzie potrzebował operacji Industria Kielce od początku sezonu jest nękana przez wiele kontuzji, które nagromadziły się jeszcze z poprzednich rozgrywek. Na mecz z Aalborgiem wrócił Benouit Kounkoud, który miał problemy z mięśniami międzyżebrowymi. Teraz do treningów na pełnych obrotach dołączyli Haukur Tharstarson i Paweł Paczkowski. Niekorzystnie rozwinęła się sytuacja z Hassanem Kaddahem, który znów przejdzie operację kontuzjowanej stopy.

📢 To już 20 lat! Rosabud, Rosa, a obecnie Hydrotruck Radom świętuje jubileusz! Zobacz unikatowe zdjęcia Za kilka dni rusza nowy sezon w I lidze koszykarzy. Hydrotruck 23 września zacznie meczem domowym z SKS Starogard Gdański. Będzie to mecz uświetniający 20 - lecie klubu. Udało nam się znaleźć w naszym archiwum mnóstwo zdjęć z historii klubu. Warto obejrzeć! 📢 Starachowickie stowarzyszenie chce zintegrowanej komunikacji miejskiej w trójmieście nad Kamienną Starachowickie Stowarzyszenie „Wrażliwi Społecznie” złożyło bardzo obszerną petycję do prezydenta Starachowic, w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej między Ostrowcem Świętokrzyskim, Starachowicami i Skarżyskiem Kamienną.

📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 26. Cypr. Izrael, Egipt - we wrześniu odpoczywamy w ciepłych krajach. Zobacz zdjęcia Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego we wrześniu wybrało się na urlop. Dominują ciepłe kraje. Czas na naszą już 26. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się na wypoczynek. Dziś królują Cypr, Egipt, Malta czy Izrael. Zobaczcie zdjęcia z ich wakacji ale też innych znanych mieszkańców.

📢 Najnowsze oferty pracy w powiecie staszowskim i okolicy. Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Zobacz gdzie? Monter, spawacz, operator koparki, pilnie poszukiwani w powiecie staszowskim i okolicy. Przedsiębiorcy są skłonni dużo zapłacić fachowcom w tych dziedzinach. Nie brakuje także innych ciekawych ofert. Zobacz w galerii zdjęć najlepsze oferty pracy z powiatu staszowskiego i okolicy. Można sporo zarobić. 📢 Tarnobrzeg. Nasi strażacy najlepsi! Znamy oficjalne wyniki XXVII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu. Zobacz zdjęcia Dwie podkarpackie drużyny na dwóch pierwszych miejscach XXVII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu rozegranych na Jeziorze Tarnobrzeskim. Podium uzupełnia drużyna z województwa wielkopolskiego. Nasi strażacy świetnie poradzili sobie również w rywalizacji indywidualnej - czterech z sześciu wszystkich podkarpackich zawodników sklasyfikowanych zostało w pierwszej dziesiątce na 36 startujących.

📢 Nie kupuj! Adoptuj! Te biedne psiaki czekają na swoje nowe rodziny w schronisku w Dyminach. Daj im dom! W schronisku w Dyminach wiele psiaków czeka na swoje nowe domy i rodziny. Zobacz jakie psiaki czekają na adopcję. Może dasz któremuś z nich nowy dom? 📢 KęKę kończy 40 lat! Zobaczcie na zdjęciach, jak na przestrzeni lat zmieniał się radomski raper W piątek, 15 września 2023 roku Piotr "Kękę" Siara obchodzi 40 urodziny. Raper niegdyś pracujący jako listonosz osiągnął muzyczny szczyt w Polsce. Zobaczcie jak zmieniał się na przestrzeni lat.

📢 Nocny pożar w domu w Rosiejowie. Mieszkańcy zdołali uciec w porę Prawdopodobnie zwarcie w instalacji elektrycznej było przyczyną pożaru w jednym z pomieszczeń domu w miejscowości Rosiejów w gminie Skalbmierz, powiat kazimierski.

📢 15 września ma swoje święto Majonez Kielecki. Oto najlepsze memy, których bohaterem jest ten smaczny 64-latek! 15 września to święto niekwestionowanego króla majonezów - Majonezu Kieleckiego. Ten pyszny sos nieprzerwalnie króluje na stołach już od 64 lat. Doczekał się także memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Urodzinowy trening klubu Platinium Fitness. Klub skończył dziesięć lat działalności w Radomiu Klub Platinium Fitness z Radomia, zrzeszający miłośników sportu obchodzi dziesięciolecie istnienia. W ramach jubileuszu odbył się nietypowy, bo poza murami klubu trening dla radomian. 📢 "Kuchenne Rewolucje" w Przędzelu na Podkarpaciu już w telewizji. Czy Magda Gessler jest zadowolona z przemiany lokalu? Zobacz efekty Za nami telewizyjna premiera drugiego odcinka nowej serii programu "Kuchenne Rewolucje", w którym Magda Gessler wzięła pod nóż lokal w Przędzelu w powiecie niżańskim na Podkarpaciu. W czwartek 14 września widzowie śledzili zmagania właściciela zajazdu Dwa Koguty przemianowanego po rewolucji na gospodę Lasowiackie Serce. Czy znanej restauratorce przypadły do gustu nowe smaki po metamorfozie?

📢 Ireneusz Franczak przekazał swoje zwłoki na rzecz nauki. W czwartek, 14 września odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w Cedzynie Rodzina, znajomi oraz studenci i władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pożegnali w czwartek, 14 września na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie Ireneusza Franczaka, który zdecydował się przekazać swoje zwłoki dla celów naukowych.

📢 Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow chce zrewolucjonizować rynek spożywczy i inwestuje w hiperżywność! Znamy szczegóły Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow inwestuje w nową markę na rynku spożywczym, która zmienia podejście do zdrowego odżywiania. Miliarder wspólnie z Dariuszem Gałęzewskim i Dominikiem Dolińskim, czyli założycielami firmy OSHEE stworzyli markę eatyx, pod szyldem której powstają różnego rodzaju posiłki — od batonów, przez dania na ciepło i zimno, a na koktajlach kończąc. Posiłki eatyx mają dawać uczucie sytości od 3 do nawet 5 godzin po spożyciu. Zobaczcie szczegóły.

📢 Jest zgoda na Nowy Czarnów z 20 piętrowymi wieżowcami w Kielcach. Radni wydali zgodę mimo obaw, że drogi nie są przystosowane Dwa 20 piętrowe wieżowce, 6 bloków 6 piętrowych z dziedzińcami i zielona promenad przez środek zabudowanego terenu tak ma wyglądać osiedle Nowy Czarnów przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Radni na sesji 14 września musieli zdecydować czy pozwolić na jego budowę w ramach lex deweloper. 📢 Co zrobić z kotletów mielonych na drugi dzień? Oto 5 smacznych propozycji Kotlet mielony to jedna z ulubionych potraw Polaków. Zazwyczaj przygotowujemy ich znacznie więcej niż zjemy podczas obiadu a nie zawsze na drugi dzień mamy na nie ochotę. Więc co zrobić z mielonego na drugi dzień? Zobaczcie 5 smacznych propozycji. 📢 Pies w rozmiarze XXL. Oto najpiękniejsze duże rasy. Te psy to prawdziwe olbrzymy Są piękne, majestatyczne i olbrzymie. Swoim wyglądem budzą respekt a wymiarami przypominają małe konie. Zajmują całe łóżko i trudno im się zmieścić w samochodzie. Zobaczcie, które rasy psów są największe.

📢 Radoskór na archiwalnych zdjęciach. Jak wyglądała praca w tym zakładzie? To jeden z symboli Radomia. Zobacz zdjęcia Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, czyli "Radoskór" w latach największej świetności zatrudniał około 14 000 osób. Firma była jedną z wizytówek miasta. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii. 📢 Poszukiwania niemieckiego czołgu w Bieleckich Młynach. Na miejscu ekipa z muzeum w Warszawie i telewizja Discovery Od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach trwają poszukiwania niemieckiego czołgu. Koordynatorem prac jest Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej w Warszawie. Są prowadzone one przy udziale grupy Panzer Farm, a wszystko rejestruje ekipa telewizji Discovery.

📢 Pięciu nauczycieli z powiatu staszowskiego z awansami. Wręczali je starostowie W piątek, 8 września w Starostwie Powiatowym w Staszowie, pięciu nauczycieli otrzymało awans na nauczyciela mianowanego.

📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2.

