Prasówka 17.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO”?

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Wybory 2023. Wszyscy kandydaci do Sejmu w okręgu radomskim. Zobacz, kto ile zdobył głosów Znamy wyniki w wyborach parlamentarnych w okręgu radomskim. Ile głosów zdobyli wszyscy kandydaci do Sejmu w okręgu radomskim? Zobaczcie liczbę głosów poszczególnych kandydatów we wszystkich komitetach wyborczych na podstawie oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej.

Prasówka 17.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 17 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 17.10.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 17 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 17.10.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Szkoła Podstawowa w Królewcu ma patrona. Od poniedziałku 16 października jest nim święty Jan Paweł II. Zobacz zdjęcia Poniedziałkowe wydarzenie znajdzie się na pewno w kronikach Szkoły Podstawowej w Królewcu. Zgodnie z decyzją uczniów, nauczycieli, rodziców szkole nadano imię świętego Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu gości. 📢 Wybory 2023. Wyniki wyborów do Sejmu w okręgu radomskim, numer 17. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa. Zobacz listę rekordzistów Mamy ostateczne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu radomskim, numer 17. Państwowa Komisja wyborcza w poniedziałek około 16.30 podała wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale z mniejszą przewagą niż w poprzednich wyborach w 2019 roku nad Koalicją Obywatelską.

📢 Ogólnopolskie wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu. Zobacz również podział mandatów Podajemy sondażowe oraz cząstkowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w kraju. Publikujemy również sondażowy podział mandatów.

📢 Wybory 2023. Ostateczne wyniki na północnym Podkarpaciu. Tak głosowali mieszkańcy w powiatach tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim Podajemy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w miastach i gminach północnego Podkarpacia. Tutaj najszybciej dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i niżańskiego w wyborach do Sejmu i Senatu. 📢 Wybory 2023. Ostateczne wyniki w gminach regionu radomskiego. Zobacz TOP 15 najlepszych wyników do Sejmu, wyniki do Senatu Mamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w gminach regionu radomskiego. Sprawdźcie, jak głosowali mieszkańcy naszego regionu. Którym kandydatom na posłów i senatorów powierzyli zaufanie? Uwaga! Podajemy pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w każdej gminie. W każdej gminy prezentujemy też listę 10 kandydatów z najlepszymi wynikami.

📢 Wypadek przy pracy w sadzie w Suliszowie w powiecie sandomierskim. Dwie osoby przygniecione. Zdjęcia Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek kilkanaście minut przed godziną 12 w sadzie w Suliszowie w gminie Łoniów w po-wiecie sandomierskim.

📢 Niebezpieczne zdarzenie z udziałem łosia w gminie Kowala pod Radomiem. Ranna została kobieta kierująca autem W sobotę 14 października na terenie gminy Kowala przed samochód osobowy wybiegł łoś i zderzył się z pojazdem. Kierująca autem została przewieziona do szpitala. Policja apeluje o ostrożność. 📢 Samochód zderzył się z sarną na drodze w Michałowie w powiecie pińczowskim. Kierowca w szpitalu. Zobacz zdjęcia Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowy poranek, 16 października w miejscowości Michałów w powiecie pińczowskim.

📢 Makabryczne znalezisko w studni w Masłowie Pierwszym. Policja wyjaśnia sprawę tajemniczej śmierci 57-latka Zwłoki 57-letniego mężczyzny znaleziono w niedzielny wieczór w studni na prywatnej posesji w Masłowie Pierwszym. Policja wyjaśnia okoliczności nieszczęścia. 📢 Starosta szydłowiecki prawomocnie skazany przez sąd w Radomiu W piątek, 13 października przed Sądem Okręgowym w Radomiu zapadł prawomocny wyrok w sprawie starosty szydłowieckiego. Przed rokiem Sąd Rejonowy w Szydłowcu skazał go i wymierzył karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, orzekł środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska starosty na okres pięciu lat. Wyrok utrzymano.

📢 Wybory 2023 w Swiętokrzyskiem. Według sondażowych wyników senatorami zostali Jarosław Rusiecki, Krzysztof Słoń i Jacek Włosowicz Według sondażowych wyników przygotowanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w trzech okręgach województwa świętokrzyskiego senatorami ponownie zostali Jarosław Rusiecki, Krzysztof Słoń i Jacek Włosowicz - wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Wybory 2023. Tak świętokrzyscy politycy z sześciu największych sztabów komentują wyniki O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Mamy pierwsze komentarze polityków z sześciu największych sztabów w Świętokrzyskiem. Jakie były ich reakcje? 📢 Wybory 2023. W sztabie Trzeciej Drogi w Kielcach wielkie emocje i ogromna radość. Mamy pierwsze komentarze O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. W sztabie Trzeciej Drogi - koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni w Kielcach, na chwilę przed ogłoszeniem wyników emocje sięgały zenitu. Kilka sekund po 21, wśród zebranych wybuchła euforia. Wszyscy sobie gratulowali, bili brawa, uśmiechali się, ściskali. Według wstępnych wyników Trzecia Droga otrzymała 13 procent głosów w Polsce, a w województwie świętokrzyskim - 11,9.

📢 Wybory 2023. Pierwsze komentarze przedstawicieli Nowej Lewicy w województwie świętokrzyskim. Mówią: Szejna, Jaskiernia, Milcarz i Chłodnicki W niedzielę, 15 października, tuż po godzinie 21 ogłoszono wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Nowa Lewica według sondażu exit poll uzyskała w Polsce 8,6 procenta głosów, a w województwie świętokrzyskim 6,2 procent. Mamy komentarze twarzy Nowej Lewicy w Świętokrzyskiem. O swoich pierwszych wrażeniach mówili nam: Andrzej Szejna, Jerzy Jaskiernia, Henryk Milcarz i Marcin Chłodnicki. Zobaczcie film. 📢 Ogromne emocje na gali Soma Fight Night 2 w Targach Kielce. Swoje walki wygrali Robert Soboń, Dominik Kaleta, Maciej Kubicki Ogromne emocje towarzyszyły największej w Polsce gali kickboxingu – Soma Fight Night 2, która w sobotni wieczór odbyła się w Targach Kielce. -Jestem bardzo zadowolony z postawy naszych zawodników, cieszę się też, że dopisali kibice. Komplet publiczności obejrzał pojedynki naszych fighterów - mówił Marek Soboń, organizator gali. Z zainteresowaniem wszystkie walki obejrzała też Sandra Drabik, olimpijka w boksie.

📢 Wielka radość w sztabie Świętokrzyskiej Koalicji Obywatelskiej. Są pierwsze komentarze. Zobacz film i zdjęcia Wielka radość zapanowała w sztabie świętokrzyskiej Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. W niedzielę, 15 października, dosłownie chwilę po godzinie 21, ogłoszono sondażowe wyniki wyborów 2023. Koalicja uplasowała się na drugim miejscu w Polsce z wynikiem 31,6 procent ale w sumie ugrupowania opozycyjne zdobyły zdecydowaną większość. Mamy pierwsze komentarze. 📢 Radość w obozie Koalicji Obywatelskiej na Podkarpaciu [ZDJĘCIA, WIDEO] Wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej odbył się w Hotelu Hilton w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia i posłuchajcie pierwszych komentarzy.

📢 Wieczór wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] Z sondaży exit poll wynika, że w naszym województwie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 52,7 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 15,8 proc., Trzecia Droga 12,5 proc., Konfederacja 9,3 proc., a Lewica 5,1 proc., zaś Bezpartyjni Samorządowcy 2,4 proc. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wieczoru wyborczego PiS w Rzeszowie.

📢 Oto domy wystawione na licytacje komornicze na Podkarpaciu. Ceny są bardzo atrakcyjne! Zobacz oferty z października 2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z województwa podkarpackim. W galerii zdjęć prezentujemy licytacje domów w regionie, które odbędą się w październiku 2023 roku.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w radomskim komitecie Prawa i Sprawiedliwości. Wielkie emocje i nuta rozczarowania po pierwszych sondażach W niedzielę, 15 października, odbył się wieczór wyborczy radomskiego oddziału Prawa i Sprawiedliwości. Politycy, sympatycy i kandydaci tej partii nie ukrywali wielkich emocji. Według pierwszych sondaży, partia rządząca zwyciężyła z wynikiem 36,8 procent. Wśród przedstawicieli PiS-u była co prawda radość ze zwycięstwa, jednak nie brakowało też nuty rozczarowania. Wynik ten najprawdopodobniej nie pozwoli im na zachowanie większości w Sejmie.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Wielkich emocji nie brakowało podczas wieczoru wyborczego w Koalicji Obywatelskiej ze Świętokrzyskiego w Kielcach. Oglądajcie transmisję na żywo i zobaczcie pierwsze reakcje na wyniki sondażowe.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w komitecie Nowej Lewicy w Kielcach. Wielkie emocje przy ogłoszeniu wyników. Zapis transmisji live O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Byliśmy w siedzibie Nowej Lewicy w Kielcach na ich wieczorze wyborczym. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali wyników. Zobaczcie zapis transmisji online i pierwsze reakcje na wyniki sondażowe. 📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców w Kielcach. Oglądaj zapis transmisji Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Wielkich emocji nie brakowało podczas wieczoru wyborczego Bezpartyjnych Samorządowców w Kielcach. Oglądajcie zapis transmisji i zobaczcie pierwsze reakcje na wyniki sondażowe.

📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy Trzeciej Drogi - Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 w Kielcach. Oglądaj zapis transmisji Wybory parlamentarne 2023. Po godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki. Wielkich emocji nie brakowało podczas wieczoru wyborczego Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni w Kielcach. Oglądajcie zapis transmisji i zobaczcie pierwsze reakcje na wyniki sondażowe. 📢 Wybory 2023. Wieczory wyborcze w sześciu największych sztabach w Świętokrzyskiem. Zobacz zapis transmisji na żywo O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobaczcie zapis transmisji na żywo z siedzib sześciu największych sztabów w Świętokrzyskiem. Na filmach zobaczą państwo sondażowe wyniki i pierwsze reakcje na wyniki sondażowe. 📢 Wybory parlamentarne 2023 - wyniki. Oto posłowie wybrani w okręgu radomskim Podajemy prawdopodobną listę nowych posłów przygotowaną na podstawie ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w okręgu radomskim. Uwaga! Lista jest tyko prognozą - na ostateczną trzeba będzie poczekać do oficjalnego ogłoszenia wyników w Polsce i ostatecznego podziału mandatów na terenie całego kraju.

📢 Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie mazowieckim Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie mazowieckim. Prawo i Sprawiedliwość z najwyższym sondażowym wynikiem, a tuż za partią rządzącą Koalicja Obywatelska. Jak wyglądają dalsze miejsca i dokładne liczby? Szczegóły poniżej. 📢 Mieszkańcy Tarnobrzega tłumnie głosowali do ostatnich chwil. Rekordowe zainteresowanie wyborami 2023. Zobacz nowe zdjęcia z komisji! Mieszkańcy Tarnobrzega tłumnie ruszyli na wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze w mieście są odwiedzane do ostatniej chwili, takiego zainteresowania wybieraniem swoich przedstawicieli do parlamentu jeszcze nie było. Frekwencja do godziny 17 przekroczyła 55,4 procent. Zobaczcie nowe zdjęcia z głosowania na tarnobrzeskich osiedlach. 📢 Byłeś na koszykarskim meczu HydroTrucku Radom z Astorią Bydgoszcz? Znajdź się na zdjęciach Koszykarze HydroTrucku Radom sprawili swoim fanom miła niespodziankę i w hali MOSiR-u zwyciężyli głównego kandydata do awansu, zespół Astorii Bydgoszcz. Jeśli byłeś na tym spotkaniu, to znajdź się na zdjęciach.

📢 Wybory 2023. Mieszkańcy Baranowa Sandomierskiego licznie ruszyli na do urn. Frekwencja w gminie jest wysoka. Zobacz zdjęcia z głosowania Mieszkańcy Baranowa Sandomierskiego licznie głosują w wyborach parlamentarnych 2023. W niedzielę w gminie odnotowano jedną z wyższych frekwencji w powiecie tarnobrzeskim. Do godziny 17 zagłosowało 51,33 procent uprawnionych. Zobaczcie zdjęcia z miejskiego lokalu wyborczego. 📢 Wybory 2023. Świętokrzyskie z wysoką frekwencją. Nasz region w skali kraju zajął miejsce w środku stawki W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne 2023. Według danych opracowanych przez ipsos w całej Polsce zgłosowało 72,9% uprawnionych do głosowania. W województwie świętokrzyskim do lokali wyborczych również wybrało się wielu ludzi, a nasz region w skali kraju zajął miejsce w środku stawki.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek 16 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 16.10.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 16 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 16.10.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wszystkie bilety sprzedane. Mecz Radomiaka z Koroną Kielce obejrzy komplet publiczności! Zobacz zdjęcia kibiców z domowych meczów Zielonych Radomiak Radom ogłosił, że na tydzień przed meczem 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Koroną Kielce wszystkie bilety zostały sprzedane! Zobacz, jak do tej pory kibicowaliście na domowych pojedynkach Zielonych. Duża galeria.

📢 Wieńce i kwiaty na Wszystkich Świętych. Duży wybór na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Miedzianej Górze jest bardzo duży wybór wiązanek i sztucznych kwiatów. Zobaczcie zdjęcia i jakie są ceny na dwa tygodnie przed 1 listopada. 📢 Wybory 2023. Oto jak głosowali znani mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę od godziny 7 rano trwają wybory parlamentarne 2023. W okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie wybieramy 16 posłów i 3 senatorów. Od rana towarzyszymy przy lokalach wyborczych znanym mieszkańcom regionu. Zobaczcie...

📢 Kraksa w Podgrodziu. Jazda po pijanemu skończyła się dachowaniem Ponad 3 promile alkoholu miał kierowca, który w sobotni wieczór rozbił auto w Podgrodziu w powiecie ostrowieckim. Do kolizji doszło krótko po godzinie 19.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w gminie Kazimierza Wielka. Podziękowania na uroczystym spotkaniu w magistracie. Zobaczcie zdjęcia Dzień Edukacji Narodowej to czas, w którym chcemy szczególnie podziękować nauczycielom i pracownikom oświaty. W Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie z pracownikami kazimierskich placówek, którzy w minionym roku szczególnie angażowali się w życie swoich szkół, ale też w to, co dzieje się na terenie gminy. 📢 Satyryk Krzysztof Daukszewicz z autorskim programem wystąpił w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. "Nigdy więcej PRL'u". Zobacz zdjęcia Krzysztof Daukszewicz, czyli "człowiek orkiestra" polskiej sceny satyrycznej wystąpił w kieleckim Pałacu Tomasza Zielińskiego ze swoim autorskim programem "Nigdy więcej PRL-u". W sobotę, 14 października mówił o sprawach bardzo bieżących - polityce, wyborach, słowem - wyśmiewał absurdy, jakie mają miejsce w naszym kraju. Zobaczcie zdjęcia publiczności i artysty.

📢 Niesamowite różności na giełdzie kolekcjonerskiej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Była nawet szczęka Rozalii Kiepskiej. Zdjęcia Giełda kolekcjonerska przy Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego oferowała w sobotę, 14 października niecodzienne pamiątki. Prócz standardowych starych mebli, monet, szabli i pocisków, znaleźliśmy też starocie o humorystycznym przesłaniu, jak chociażby sztuczna szczęka, która, jak przekonywał sprzedawca, należała do Rozalii Kiepskiej z serialu "Świat według Kiepskich". Zobaczcie zdjęcia. 📢 Diecezjalna Pielgrzymka Kapłanów do Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Uroczysta msza święta z udziałem biskupów Kapłani z diecezji kieleckiej w sobotę, 14 października, pielgrzymowali do Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali ją między innymi biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta oraz opat - ojciec Rafał Ścibiorowski.

📢 Oto największe wsie w regionie radomskim. Trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej ludzi niż w niejednym mieście - 14.10.2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w regionie radomskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie jest Radom, ale mało kto zna radomskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta. 📢 To są największe świętokrzyskie wsie. Aż trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej osób niż w niejednym mieście - 14.10 2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie są Kielce, ale mało kto zna świętokrzyskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu ostrowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu ostrowieckiego. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z Kielc z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z Kielc. 📢 Miejsko-Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Były kwiaty, życzenia i nagrody. Kto został wyróżniony? Szkoła Podstawowa numer 2 i II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu byli tegorocznymi gospodarzami

Miejsko-Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Swoje święto obchodzili wspólnie pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych przez gminę Sandomierz i powiat sandomierski. Były kwiaty, życzenia i nagrody dla ponad 50 pracowników oświaty.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie. Uhonorowano dyrektorów i nauczycieli W czwartek 12 października, w auli Zespołu Szkół w Staszowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużeni dyrektorzy oraz nauczyciele odebrali nagrody.

