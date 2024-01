Prasówka 18.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepszy ortopeda w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentów ”?

📢 50 lat Cementowni Małogoszcz. Wyjątkowa gala jubileuszowa w Kielcach. Wystąpili: Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny i Adam Sztaba W tym roku, jeden z największych i najprężniej działających zakładów w regionie świętokrzyskim - Cementownia Małogoszcz, obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, w czwartek 11 styczna w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach, odbyła się wspaniała gala jubileuszowa, w której wzięło udział ponad 650 osób - prezesi, dyrektorzy, kierownicy, a przede wszystkim pracownicy firmy wraz z osobami towarzyszącymi. Przed publicznością wystąpiły znamienite gwiazdy polskiej estrady.

📢 Remis Korony Kielce w sparingu z SK Sturm Graz rozegranym w Turcji. Trzech nowych piłkarzy zadebiutowało w zespole Kamila Kuzery Piłkarze Korony Kielce mają za sobą pierwszy mecz kontrolny podczas zgrupowania w Turcji. Zremisowali z austriackim zespołem SK Sturm Graz 0:0. W zespole prowadzonym przez trenera Kamila Kuzerę zadebiutowało trzech nowych zawodników.

Prasówka 18.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 18 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 18 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.01.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Piotr Wawrzyk, były świętokrzyski poseł i wiceminister spraw zagranicznych zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Pochodzący z Kielc były świętokrzyski poseł i wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego Piotr Wawrzyk został w środę 17 stycznia zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie tak zwanej afery wizowej. Zostały mu już postawione zarzuty. 📢 Pogrzeb pułkownika Albina Kosska w Radomiu. Był pilotem i twórcą zespołu akrobacyjnego „Rombik” Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele środowiska lotniczego pożegnali w środę, 17 stycznia w Kościele Garnizonowym i cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Limanowskiego pułkownika pilota Albina Kosska, pilota, asa przestworzy, twórcy zespołu akrobacyjnego „Rombik”. 📢 Tarnobrzeg. Była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie: - Nie ukradłam klientom ani jednej złotówki Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 17 stycznia swoje wyjaśnienia w dalszym ciągu składała 70-letnia Janina K., główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. - Nie ukradłam klientom ani jednej złotówki - podkreślała Janina K.

📢 Światowy Dzień Pizzy. Ta z kaszanką, bigosem i... schabowym z mizerią może zaskoczyć. Specjalizuje się w nich "Małomiasteczkowa" z Masłowa Pizza z bigosem, kaszanką, żurkiem albo… schabowym z mizerią. W środę, 17 stycznia, obchodziliśmy Światowy Dzień Pizzy. Choć to włoskie danie kojarzy nam się najczęściej z bardziej tradycyjnymi wersjami, to postanowiliśmy odkryć dla was najbardziej szalone połączenia smakowe, jakie możecie sobie wyobrazić. Specjalizuje się w tym restauracja „Małomiasteczkowa” w Masłowie Pierwszym pod Kielcami. 📢 Tak prezentuje się Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia Zakończyła się budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Według zgodnej opinii fachowców to jeden z najnowocześniejszych w Polsce i największy w regionie taki oddział. Samorząd Mazowsza nie oszczędzał przy planowaniu całego przedsięwzięcia, zakupiono wyłącznie urządzenia z najwyższej światowej półki, a cała inwestycja kosztowała prawie 80 milionów złotych.

📢 Magdalena i Jakub Kuźniaccy z programu "Rolnik szuka żony" w Kielcach! Co robili na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa? Zobacz film W środę, 17 stycznia, w Targach Kielce rozpoczęły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Wystawa przyciągnęła tłumy, a zwiedzający oprócz podziwiania maszyn i ciekawostek mają szansę porozmawiać ze znanymi w całym kraju gospodarzami. Kielce odwiedzili bowiem gwiazdy popularnego programu "Rolnik szuka żony" - Magda i Jakub Kuźniaccy. Jak im się tu podoba? Zobaczcie film. 📢 Znani absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej zachęcają do studiowania w Kielcach. O swoim przepisie na sukces mówią w wyjątkowej kampanii Budują mosty, pozyskują zieloną energię, tworzą podwaliny polskiej i światowej gospodarki. Każdemu z nich życie napisało inną historię, ale łączy ich jedno - są absolwentami największej technicznej uczelni w regionie - Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach nowej kampanii pod nazwą Akademia Absolwenta - powstało 5 filmów, których bohaterami są byli studenci Politechniki, którzy dzięki swojej pracy, zdobytej wiedzy i zaangażowaniu, osiągnęli niebagatelny sukces zawodowy, będąc prezesami, dyrektorami czy kierownikami liczących się w Polsce, ale i na świecie przedsiębiorstw.

📢 Rekordowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach! Wystawę odwiedza tysiące osób. Zobacz zdjęcia To z pewnością rekordowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa! Wystawa rozpoczęła się w środę, 17 stycznia, w Targach Kielce i potrwa do czwartku, 18 stycznia. Są prawdziwe tłumy zwiedzających i już w pierwszej części dnia wiadomo było, że ludzi przyjechało znacznie więcej niż w minionym roku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piękne kobiety na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach. Przyciągały wzrok zwiedzających. Zobacz zdjęcia W środę, 17 stycznia, w Targach Kielce rozpoczęły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, które przyciągnęły prawdziwe tłumy. Wzrok zwiedzających przyciągały nie tylko imponujące maszyny oraz ciekawostki, ale również przepiękne hostessy, które uatrakcyjniały stoiska wystawców. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wiesław Buż oraz Paweł Bartoszek zostali wicewojewodami podkarpackimi Wiesław Buż oraz Paweł Bartoszek są od 17 stycznia wicewojewodami podkarpackimi. Nominację odebrali z rąk wojewody – Teresy Kubas-Hul.

📢 Wypadek na drodze w Milanowskiej Wólce. Zderzyły się dwa auta i bus kursowy. Kobieta była uwięziona w aucie Do groźnego wypadku doszło w środowe przedpołudnie na drodze wojewódzkiej w miejscowości Milanowska Wólka w powiecie kieleckim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i kursowy bus. Na miejscu był śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie wójtem gminy Obrazów w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel wójta Obrazowa? Kto nim zostanie? Znamy już trójkę kandydatów. O stanowisko chcą walczyć dwaj mężczyźni i jedna kobieta. Czy pojawi się czwarty kandydat? 📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

📢 Oto najładniejsze pary ze studniówek w regionie radomskim. Oni zachwycali na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia maturzystów Trwa sezon studniówkowy 2024 w regionie radomskim. W ostatnim tygodniu bawiło się mnóstwo szkół. Na balach pojawili się uczniowie, którzy szykowali się na ten wieczór długo. Mamy zdjęcia par, które szalały na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak podczas wojny wyglądała Przysucha i powiat przysuski. Oto unikalne, kolorowe zdjęcia z czasów II Wojny Światowej Jak wyglądała Przysucha i powiat przysuski w trakcie II Wojny Światowej? Częściowo na to pytanie odpowiadają zdjęcia, które można znaleźć w serwisie Fotopolska.eu, który ostatnio udostępnił funkcjonalność - kolorowanie czarno-białych zdjęć. Dzięki temu na archiwalne zdjęcia możemy spojrzeć w sposób jeszcze bardziej rzeczywisty.

📢 Ogromny sukces kieleckich policjantów. Przejęli blisko 70 kilogramów narkotyków o szacunkowej wartości ponad trzech milionów złotych! To bez wątpienia jedno z największych tego typu znalezisk w historii świętokrzyskiej policji. Funkcjonariusze przejęli blisko 70 kilogramów narkotyków, w tym ponad 20 kilogramów amfetaminy. Zatrzymali, a sąd aresztował 32-letniego mieszkańca Kielc.

📢 Młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz ich? Są młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja. Prezentujemy zdjęcia i nazwiska osób, które złamały prawo. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych mężczyzn, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Światowy Dzień Pizzy 2024 na wesoło. Zobacz najśmieszniejsze memy z pizzą w roli głównej. Uśmiejesz się do łez! 17 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pizzy 2024. Królowa światowych stołów doczekała się wielu zabawnych obrazków. Zobacz jak internauci śmieją się z tego pysznego i najbardziej popularnego dania. Oto najlepsze memy o pizzy. 📢 W Tarnobrzegu trwa budowa hospicjum imienia księdza prałata Michała Józefczyka: Placówka rodzi się w bólach, ale widać postęp prac Co najmniej jeszcze dwa lata zajmie uruchomienie hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu - Miechocinie, którego budowę prowadzi Fundacja Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Ciepło i Serce". Placówka rodzi się w bólach. O pieniądze na tak potrzebną nieuleczalnie chorym inwestycję nie jest łatwo, ale budowa postępuje. - Wszystko jest zasługą darczyńców - powiedział prezes fundacji Antoni Sikoń prezentując efekty zeszłorocznych prac za prawie 900 tysięcy złotych. Udało się między innymi wyposażyć kuchnię i sanitariaty.

📢 Wybory samorządowe 2024. Zawiązał się Obywatelski Komitet Wyborczy w powiecie starachowickim. Kto wchodzi w skład? Zobaczcie zdjęcia Platforma Obywatelska, Trzecia Droga, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Hołowni, Nowa Lewica, Stowarzyszenie Inicjatywa dla Starachowic, stowarzyszenie Twój Samorząd Teraz oraz Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych – wszystkie te ugrupowania wystartują wspólnie w kwietniowych wyborach samorządowych jako jeden blok w Starachowicach i powiecie starachowickim. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania członków i sympatyków tych ugrupowań. 📢 Oto horoskop dzienny na środę, 17 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 17 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 17.01.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Jarosław Kaczyński na proteście przed Aresztem Śledczym w Radomiu! W geście solidarności z Mariuszem Kamińskim We wtorek 16 stycznia około 20 przed Aresztem Śledczym w Radomiu odbyła się kolejna manifestacja w geście solidarności z osadzonym tam w celi szpitalnej Mariuszem Kamińskim. Uczestniczył w niej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zobaczcie zdjęcia z protestu. 📢 Pierwszaki 2023. Klasa 1A z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 22 imienia Mikołaja Reja najsympatyczniejszą w Radomiu Najsympatyczniejszą klasą w Radomiu oraz w całym regionie radomskim w akcji edukacyjnej „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez „Echo Dnia” została klasa 1A z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 22 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Mikołaja Reja w Radomiu. 📢 Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Uczestniczył we mszy poświęconej jego matce, Jadwidze Kaczyńskiej. Zobacz zapis transmisji wideo We wtorek, 16 stycznia, punktualnie o godzinie 18 w starachowickim kościele Wszystkich Świętych rozpoczęła się uroczysta msza w intencji zmarłej Jadwigi Kaczyńskiej. Na mszę przybył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński a także członkowie i sympatycy tej partii i całej Zjednoczonej Prawicy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Fantastyczna sesja zdjęciowa ciężarnej Thay Drumondd partnerki piłkarza Radomiaka - Pedro Henrique. Musisz to zobaczyć Pedro Henrique kilka tygodni temu za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się zaręczynami ze swoją partnerką Thay Drumondd, a następnie tym, że para spodziewa się dziecka. Teraz mamy okazję zobaczyć efektowną sesję zdjęciową ciężarnej partnerki napastnika Radomiaka! 📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia rozpoczęty. W sobotę 13 stycznia, w naszym regionie odbyło się kilka bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Spotkanie noworoczne działaczy i sympatyków PSL z powiatu jędrzejowskiego. Gościem minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski Blisko 100 sympatyków i działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie tylko z powiatu jędrzejowskiego spotkało się razem na spotkaniu integracyjnym w sobotę, 13 stycznia w Oksie. Noworoczne spotkanie odbyło się w restauracji Leśne Zacisze w Oksie. Wśród gości tego dnia znaleźli się także minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz eurodeputowany Adam Jarubas.

📢 Święto pizzy w środę 17 stycznia. W tych lokalach w Tarnobrzegu zjesz najlepszą pizzę w mieście. Zobacz, które polecają tarnobrzeżanie W środę, 17 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. To świetna okazja dla zwolenników tego popularnego dania, by po raz kolejny zamówić ulubiony placek i rozkoszować się jego smakiem. A gdzie w Tarnobrzegu zjemy najlepszą? Zobaczcie, które tarnobrzeskie pizzerie polecają użytkownicy Google. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy na północy Podkarpacia. Maturzystki ze Stalowej Woli i Tarnobrzega już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wschodnia obwodnica Kielc. Co dalej? Przedstawiono dwa nowe warianty przebiegu trasy Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego, które odbyło się w poniedziałek w Kielcach, zaprezentowano dwa nowe warianty przebiegu obwodnicy wschodniej Kielc. W spotkaniu wziął udział tylko jeden parlamentarzysta – przewodniczący zespołu poseł Rafał Kasprzyk, choć jego członkami są wszyscy świętokrzyscy posłowie. 📢 Michał Skotnicki nowym wicewojewodą świętokrzyskim. We wtorek 16 stycznia powołał go premier Donald Tusk Michał Skotnicki został we wtorek 16 stycznia powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wicewojewody świętokrzyskiego. Kim jest nowy wicewojewoda? Ma bardzo ciekawą przeszłość. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego w Siennie. Mamy nowe zdjęcia Zobaczcie część oficjalną balu studniówkowego maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie. Są nowe zdjęcia.

📢 Sushi do biura poselskiego Marzeny Okły-Drewnowicz w Skarżysku. Ktoś próbował narazić na koszty świętokrzyską posłankę Ktoś chciał dokuczyć świętokrzyskiej posłance i minister do spraw senioralnych Marzenie Okle-Drewnowicz, więc wysłał do jej skarżyskiego biura poselskiego dwie niezamawiane przez nikogo dostawy: jedną ze sprzętem, drugą z sushi. Pracownicy biura nie dali się nabrać, podejrzany został zatrzymany.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich we Włostowie wśród najlepszych w Polsce. Znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu „Smakujemy Lokalnie” Koło Gospodyń Wiejskich we Włostowie, gmina Lipnik w powiecie opatowskim znalazło się wśród zwycięzców drugiej edycji konkursu grantowego organizowanego w ramach programu “Smakujemy Lokalnie” przez Carrefour Polska pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wygraną zapewniła popisowa potrawa koła - burocorz.

📢 Justyna Wypych z Kielc tworzy zjawiskowe paznokcie. To prawdziwe dzieła sztuki! Justyna Wypych miała zaledwie 10 lat, gdy zaczęła interesować się zdobieniem paznokci. Dziś z powodzeniem tworzy niebanalne artystyczne stylizacje, wygrywa mistrzostwa i prowadzi szkolenia. Poznajcie jej drogę do sukcesu i zobaczcie oryginalne pomysły na paznokcie w perfekcyjnym wykonaniu. 📢 Piękne, młode i poszukiwane! Tych kobiet szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Są piękne i poszukiwane przez policję! Tych kobiet szuka policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Bajeczna zima nad zalewem w Sielpi. Cudowne, śnieżne krajobrazy stworzyły magiczną atmosferę Zimowe krajobrazy w Sielpi są jak z bajki. Śnieg stworzył magiczną atmosferę nad zalewem, który jest bardziej znany ze swoich wakacyjnych walorów. Zobacz jak prezentuje się Świętokrzyska Ibiza zimą. 📢 Niezapomniana studniówka "Konarskiego" w Jędrzejowie. Przeżyjmy to jeszcze raz! Zobacz nowe zdjęcia i filmy 130 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi z Zespołu Szkół numer 1 w Jędrzejowie świętowało w ostatni piątek, 12 stycznia swój bal maturalny. Wspaniała zabawa w lokalu "Impresja" w Nagłowicach trwała do samego rana. Zobaczcie nowe zdjęcia i filmy z tego pięknego balu. 📢 Strażacy ochotnicy z gminy Ożarów podsumowali działania. Piękne spotkanie świąteczno – noworoczne Strażacy ochotnicy z gminy Ożarów podsumowali działania. Druhowie obradowali na posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ożarowie.

📢 Najpiękniejsze kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem. Królowały suknie z cekinami i brokatem Beżowe i czerwone suknie, cekiny, brokaty, piórka... Takie kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem królowały na tegorocznych balach. Zobaczcie na zdjęciach, jakie suknie są najmodniejsze w tym sezonie. Tak na wyjątkowy wieczór ubrały się maturzystki. 📢 W Tarnobrzegu rusza kasyno. Ruletka, blackjack, poker i automaty do gry w jednym miejscu. Zobacz zdjęcia To będzie pierwsze w historii Tarnobrzega kompleksowe kasyno do gier hazardowych i aktualnie jedno z dwóch na Podkarpaciu. Kasyno w Hotelu Evva - Business & Wellness oficjalnie ma ruszyć we wtorek, 16 stycznia. To ma być namiastka tego, co spotkać można w Las Vegas i Monte Carlo. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Podkarpacie. Stylizacje na studniówkę 2024, czyli co jest teraz na topie. Klasyczna czerń, czy może wyraziste kolory? Oto najnowsze trendy Na Podkarpaciu w weekend ruszył sezon studniówkowy, bo uczniowie większości szkół chcą mieć swoje bale maturalne przed feriami zimowymi, które rozpoczynają się 29 stycznia. Niektóre studniówki zaplanowano jednak na ostatni weekend stycznia. Dziewczęta, które wybierają się na późniejsze studniówki, mają jeszcze czas na wybranie właściwej kreacji. Co jest w tym roku na topie, a czego lepiej nie zakładać? Jak sprawić, żeby piękna kreacja podkreśliła urodę?

📢 Studniówki 2024. Oto najładniejsze dziewczyny z drugiego tygodnia studniówek w Radomiu i regionie. Zobacz zdjęcia Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W ostatni weekend mieliśmy aż osiemnaście studniówek w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół w Lipinach w powiecie przysuskim. Zobaczcie zdjęcia W sobotę dnia 13 stycznia o godzinie 19.00 w piękny zaśnieżony wieczór, odbyła się Studniówka Kadetów oraz Uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Za nimi pierwsze morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Impreza "Mors love" miała powodzenie, emocje były ogromne. Zobacz zdjęcia Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się impreza "Mors love" nad Jeziorem Tarnobrzeskim, podczas której ponad 40 nowicjuszy morsowało pod opieką doświadczonych morsów i ratowników. Klub sportowy BodyMors Tarnobrzeg zorganizował niedzielne wydarzenie dla początkujących amatorów zimnych kąpieli. Pierwsza kąpiel w lodowatej wodzie była dla nich ogromnym przeżyciem. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Oto Miss i Misterzy Studniówki 2024 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Zobacz kandydatów Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Dużo kandydatów, jak i zdjęć! 📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia rodziców, grupowe, na ściance Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. W galerii obejrzeć można zdjęcia luźne - rodziców, fotki grupowe, zdjęcia na ściance. Zobaczcie w galerii. 📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia - część 3 Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. Zobaczcie w galerii trzecią część zdjęć.

📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia - część 2 Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć.

📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Polonez, czerwone podwiązki i foty na ściance. Zobaczcie zdjęcia Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w sobotę 13 stycznia wieczorem wypełniła się młodymi, radosnymi ludźmi. A to za sprawą tegorocznych maturzystów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli, którzy właśnie w tym miejscu mieli swój bal studniówkowy. 📢 Studniówka w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży. Wspaniałe kreacje oraz zabawa. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 13 stycznia odbyła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Iłży. Uczniowie bawili się w Folwarku Bancer w Modrzejowicach.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Piękna zabawa na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 13 stycznia swoją niezapomnianą zabawę studniówkową przeżywali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Ten wyjątkowy wieczór spędzali w Domu Weselnym Gościńiec w Krępie Kościelnej. 📢 Studniówka 2024 maturzystów Zespołu Szkół numer 2 w Stalowej Woli, czyli "Złotej Kościuszkowskiej" Maturzyści Zespołu Szkół numer 2 w Stalowej Woli bawili się na studniówce w hotelu Janów w Borownicy koło Janowa Lubelskiego.

📢 Studniówka 2024 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Skargi w Grójcu. Była piękna zabawa. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia było Liceum Ogólnokształcące imienia Piotra Skargi w Grójcu. Studniówkę rozpoczęło piękne powitanie i wspaniały polonez. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Piękny i największy polonez w regionie radomskim! Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Musisz to zobaczyć! Uczniowie dali efektowny pokaz taneczny poloneza, a później nie mniej udanie bawili się podczas studniówki.

📢 Jezioro Łabędzie na studniówce w Radomiu. Maturzyści z liceum "Czachowskiego" dali wspaniały popis. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w sobotę ten wyjątkowy wieczór jest III Liceum Ogólnokształcące imienia Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Polonez zrobił wrażenie, świetna zabawa Studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyła się w sobotę, 13 stycznia. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Choreografia i wykonanie były piękne! Były też podziękowania i życzenia, a później już zabawa przez całą noc.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 1 w Tarnobrzegu. Tak bawili się maturzyści "Prymasówki" i szkoły mistrzostwa sportowego Tegoroczni maturzyści tarnobrzeskiej "Prymasówki", czyli Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Siarka Tarnobrzeg bawili się w sobotni wieczór na swojej studniówce w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Bal rozpoczęli krokiem poloneza. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tańca! 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Zabawa była piękna. Polonez zauroczył wszystkich 📢 Zachwycający polonez na studniówce VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Kilkaset osób na parkiecie Zachwycające kreacje, uśmiechnięci maturzyści i widowiskowe układy taneczne. W piątek, 13 stycznia w hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. To jeden z największych bali maturalnych w regionie, ponad 300 osób tańczyło Poloneza podzielonego na dwie tury.

📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Piękny polonez i świetna zabawa W sobotę, 13 stycznia w Sali Weselnej "Gębarzówka" swoją studniówkę mieli uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Uczniowie zatańczyli pięknego poloneza, a później były tańce i wspaniała zabawa. Zobacz zdjęcia z balu maturalnego "Baczyńskiego". 📢 Oto Miss i Mister Studniówki 2024 z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 📢 Wspaniała studniówka 2024 Zespołu Szkół „Konarskiego” w Jędrzejowie. Tak rozpoczęto sezon studniówkowy w powiecie Sezon studniówkowy w powiecie jędrzejowskim rozpoczął się z przytupem. W piątek, 12 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Wspaniały bal, który trwał do samego rana odbył się w sali lokalu „Impresja” w Nagłowicach.

