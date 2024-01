Prasówka 19.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj”?

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Tarnobrzeg. Noworoczne spotkanie samorządowe powiatu tarnobrzeskiego. Na zaproszenie starosty i radnych przybyło wielu gości. Zdjęcia Przedstawiciele administracji rządowej oraz gmin, firm, instytucji, służb i organizacji z powiatu tarnobrzeskiego i nie tylko przybyli w czwartek na spotkanie noworoczne zorganizowane przez starostę tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła i przewodniczącą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Krystynę Rusin. Nie zabrakło podsumowania minionego roku, życzeń oraz tradycyjnej lampki szampana za pomyślność w 2024 roku.

Prasówka 19.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trudna sytuacja na drogach w regionie świętokrzyskim po opadach marznącego deszczu. Miejscami jest bardzo ślisko Po opadach marznącego deszczu i śniegu na wielu drogach w regionie świętokrzyskim panują trudne warunki. Kierowcy alarmują o poważnych utrudnieniach.

📢 Te egzotyczne zwierzęta żyją w powiecie kieleckim. Takie niezwykłe okazy mieszkają w naszych domach W powiecie kieleckim żyją egzotyczne zwierzęta. Nasi hodowcy są w posiadaniu nie tylko gadów takich jak żółw grecki, czy stepowy, ale przede wszystkim wielu kolorowych ptaków. Zobacz jakich, egzotycznych zwierząt przybyło w naszym regionie. 📢 Najlepszy ortopeda w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentów Zima to dla ortopedów sezon, w którym na brak pracy nie mogą narzekać. To czas, kiedy dochodzi do większej ilości urazów i kontuzji, a szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach. Szukasz najlepszego dla siebie ortopedy w Świętokrzyskiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych specjalistów w serwisie Znanylekarz.pl. 📢 Kinga Zawodnik i jej nowy singiel "Świat jest lepszy". Śpiewa i tańczy dla swoich fanów, jest kolorowo i cukierkowo. Posłuchajcie! Kinga Zawodnik śpiewa w wannie, na huśtawce i na motocyklu - w teledysku do nowego singla Świat jest lepszy" bardzo dużo się dzieje, jest cukierkowo, kolorowo i wesoło. - Miłego odbioru mojego singla - pisze. Kinga Zawdonik chudnie i realizuje swoje marzenia.

📢 Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Mamy nowe zdjęcia Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Musisz to zobaczyć! Uczniowie dali efektowny pokaz taneczny poloneza, a później nie mniej udanie bawili się podczas studniówki. 📢 Oni skradli show na studniówkach w Świętokrzyskiem. Ci maturzyści bawili się najlepiej. Zobacz zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. W dniach 12-13 stycznia na swoich balach maturalnych bawili się maturzyści z Kielc, Jędrzejowa, Ostrowca, Buska i Ożarowa. Szaleństwa na parkiecie trwały do rana, a dla młodzieży liczyła się tylko dobra zabawa. Sami zobaczcie, kto bawił się najlepiej! 📢 Studniówki 2024. Te fryzury królowały wśród maturzystek tegorocznych na balach w naszym regionie. Zobacz zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024, a za nami wiele balów w Radomiu i całym regionie. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło maturzystek w wyjątkowych fryzurach, podkreślających kreacje. Zobacz w naszej galerii najlepsze inspiracje.

📢 Młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz ich? Są młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja. Prezentujemy zdjęcia i nazwiska osób, które złamały prawo. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych mężczyzn, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Biskup Marek Solarczyk modlił się na cmentarzu żydowskim w Szydłowcu. Była msza w Radomiu i dyskusje W Szydłowcu i w Radomiu odbyły się Dni Judaizmu w Kościele Katolickim. Na szydłowieckim kirkucie modlili się wspólnie kardynał Grzegorz Ryś, biskup radomski Marek Solarczyk i naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich. Była dyskusja w szydłowieckim Zamku, goście odwiedzili Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, a na zakończenie została odprawiona msza w radomskiej farze.

📢 Narciarze i snowboardziści szaleli na stoku w Niestachowie. Zobacz zdjęcia W środę, 17 stycznia po południu i wieczorem, na stoku narciarskim w Niestachowie jeździło wielu narciarzy, najwięcej dzieci. Duże wzięcie miała szkółka narciarska. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto na burmistrza Działoszyc? Wiemy, kto wystartuje, a kto nie Wybory samorządowe 2024 w Działoszycach. Kto wystartuje w głosowaniu na burmistrza? Wiemy o dwóch pewnych kandydaturach - oni już potwierdzili swoje wyborcze zamiary. Jedna osoba, która wcześniej wymieniana była w gronie potencjalnych kandydatów, zaprzeczyła, że będzie ubiegać się o najwyższy urząd w gminie. Sprawdź szczegóły. 📢 Tarnobrzeg. Łukasz Szpunar przebiegnie 500 kilometrów zbierając pieniądze na budowę hospicjum dla dzieci. Jest też challenge Na ostatniej prostej są przygotowania morsa ekstremalnego Łukasza "Ice Kinga" Szpunara z Tarnobrzega, do charytatywnego zimowego biegu w szortach przez całą Polskę w linii prostej, czyli od Złotego Stoku w górach do Mielna nad morzem. Trasa będzie podzielona na dystans 12 etapów dzień po dniu, w sumie Łukasz Szpunar będzie miał do przebiegnięcia 504 kilometry! Bieg ma cel charytatywny którym jest zbiórka pieniędzy (w planach 504 tysiące złotych) na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim. Akcji towarzyszy challenge.

📢 Roksana Węgiel kiedyś i dziś. Piosenkarka z Jasła ma już 19 lat! [ZDJĘCIA] Przed niespełna tygodniem, 11 stycznia, Roksana Węgiel świętowała swój wielki dzień - dzień dziewiętnastych urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkową galerię. Zobaczycie w niej, jak zmieniała się pochodząca z Jasła piosenkarka, która w 2018 r. skradła serca Polaków w brawurowym stylu wygrywając pierwszą polską edycję talent show Telewizji Polskiej The Voice Kids.

📢 50 lat Cementowni Małogoszcz. Wyjątkowa gala jubileuszowa w Kielcach. Wystąpili: Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny i Adam Sztaba W tym roku, jeden z największych i najprężniej działających zakładów w regionie świętokrzyskim - Cementownia Małogoszcz, obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, w czwartek 11 styczna w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach, odbyła się wspaniała gala jubileuszowa, w której wzięło udział ponad 650 osób - prezesi, dyrektorzy, kierownicy, a przede wszystkim pracownicy firmy wraz z osobami towarzyszącymi. Przed publicznością wystąpiły znamienite gwiazdy polskiej estrady.

📢 Seniorzy ze Smogorzowa pod Przysuchą mieli spotkanie noworoczne z burmistrzem Były ciepłe rozmowy, koncert w wykonaniu chóru, wspólne śpiewanie – tak wyglądało spotkanie noworoczne seniorów ze Smogorzowa niedaleko Przysuchy.

📢 Pogrzeb pułkownika Albina Kosska w Radomiu. Był pilotem i twórcą zespołu akrobacyjnego „Rombik” Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele środowiska lotniczego pożegnali w środę, 17 stycznia w Kościele Garnizonowym i cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Limanowskiego pułkownika pilota Albina Kosska, pilota, asa przestworzy, twórcy zespołu akrobacyjnego „Rombik”. 📢 Tarnobrzeg. Była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie: - Nie ukradłam klientom ani jednej złotówki Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 17 stycznia swoje wyjaśnienia w dalszym ciągu składała 70-letnia Janina K., główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. - Nie ukradłam klientom ani jednej złotówki - podkreślała Janina K.

📢 Światowy Dzień Pizzy. Ta z kaszanką, bigosem i... schabowym z mizerią może zaskoczyć. Specjalizuje się w nich "Małomiasteczkowa" z Masłowa Pizza z bigosem, kaszanką, żurkiem albo… schabowym z mizerią. W środę, 17 stycznia, obchodziliśmy Światowy Dzień Pizzy. Choć to włoskie danie kojarzy nam się najczęściej z bardziej tradycyjnymi wersjami, to postanowiliśmy odkryć dla was najbardziej szalone połączenia smakowe, jakie możecie sobie wyobrazić. Specjalizuje się w tym restauracja „Małomiasteczkowa” w Masłowie Pierwszym pod Kielcami. 📢 Tak prezentuje się Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia Zakończyła się budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Według zgodnej opinii fachowców to jeden z najnowocześniejszych w Polsce i największy w regionie taki oddział. Samorząd Mazowsza nie oszczędzał przy planowaniu całego przedsięwzięcia, zakupiono wyłącznie urządzenia z najwyższej światowej półki, a cała inwestycja kosztowała prawie 80 milionów złotych.

📢 Magdalena i Jakub Kuźniaccy z programu "Rolnik szuka żony" w Kielcach! Co robili na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa? Zobacz film W środę, 17 stycznia, w Targach Kielce rozpoczęły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Wystawa przyciągnęła tłumy, a zwiedzający oprócz podziwiania maszyn i ciekawostek mają szansę porozmawiać ze znanymi w całym kraju gospodarzami. Kielce odwiedzili bowiem gwiazdy popularnego programu "Rolnik szuka żony" - Magda i Jakub Kuźniaccy. Jak im się tu podoba? Zobaczcie film. 📢 Znani absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej zachęcają do studiowania w Kielcach. O swoim przepisie na sukces mówią w wyjątkowej kampanii Budują mosty, pozyskują zieloną energię, tworzą podwaliny polskiej i światowej gospodarki. Każdemu z nich życie napisało inną historię, ale łączy ich jedno - są absolwentami największej technicznej uczelni w regionie - Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach nowej kampanii pod nazwą Akademia Absolwenta - powstało 5 filmów, których bohaterami są byli studenci Politechniki, którzy dzięki swojej pracy, zdobytej wiedzy i zaangażowaniu, osiągnęli niebagatelny sukces zawodowy, będąc prezesami, dyrektorami czy kierownikami liczących się w Polsce, ale i na świecie przedsiębiorstw.

📢 Rekordowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach! Wystawę odwiedza tysiące osób. Zobacz zdjęcia To z pewnością rekordowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa! Wystawa rozpoczęła się w środę, 17 stycznia, w Targach Kielce i potrwa do czwartku, 18 stycznia. Są prawdziwe tłumy zwiedzających i już w pierwszej części dnia wiadomo było, że ludzi przyjechało znacznie więcej niż w minionym roku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piękne kobiety na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach. Przyciągały wzrok zwiedzających. Zobacz zdjęcia W środę, 17 stycznia, w Targach Kielce rozpoczęły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, które przyciągnęły prawdziwe tłumy. Wzrok zwiedzających przyciągały nie tylko imponujące maszyny oraz ciekawostki, ale również przepiękne hostessy, które uatrakcyjniały stoiska wystawców. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek na drodze w Milanowskiej Wólce. Zderzyły się dwa auta i bus kursowy. Kobieta była uwięziona w aucie Do groźnego wypadku doszło w środowe przedpołudnie na drodze wojewódzkiej w miejscowości Milanowska Wólka w powiecie kieleckim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i kursowy bus. Na miejscu był śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie. 📢 Studniówki 2024. Oto przystojniacy z balów maturalnych w Radomiu i regionie. Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024. Za nami wiele balów w Radomiu i całym regionie. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy przykuwali wzrok żeńskiej części imprez. Zoba

📢 "Ze skóry można zrobić cuda" Ostatni szewc z Chęcin zdradza tajemnice fachu! Do Grzegorza Klamki ludzie przyjeżdżają nawet z zagranicy! Wywiad z Grzegorzem Klamką – jedynym szewcem w Chęcinach, który wykonuje także prace kaletnicze, rymarskie, cholewkarskie i tapicerskie. Zajmuje się również rękodziełem artystycznym, a jego prace są unikatowe i niepowtarzalne. Ten wywiad to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie tego zawodu, którego dziedzictwo przetrwało przez wieki.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto kandydatem na burmistrza Suchedniowa? Chętnych nie brakuje. Są mocne nazwiska. Zobacz zdjęcia Już za około trzy miesiące odbędą się wybory samorządowe. W Suchedniowie o stanowisko burmistrza może się ubiegać rekordowa liczba siedmiu kandydatów, co oznacza, że prawdopodobnie nie obędzie się bez drugiej tury.

📢 W Tarnobrzegu trwa budowa hospicjum imienia księdza prałata Michała Józefczyka: Placówka rodzi się w bólach, ale widać postęp prac Co najmniej jeszcze dwa lata zajmie uruchomienie hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu - Miechocinie, którego budowę prowadzi Fundacja Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Ciepło i Serce". Placówka rodzi się w bólach. O pieniądze na tak potrzebną nieuleczalnie chorym inwestycję nie jest łatwo, ale budowa postępuje. - Wszystko jest zasługą darczyńców - powiedział prezes fundacji Antoni Sikoń prezentując efekty zeszłorocznych prac za prawie 900 tysięcy złotych. Udało się między innymi wyposażyć kuchnię i sanitariaty.

📢 Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Uczestniczył we mszy poświęconej jego matce, Jadwidze Kaczyńskiej. Zobacz zapis transmisji wideo We wtorek, 16 stycznia, punktualnie o godzinie 18 w starachowickim kościele Wszystkich Świętych rozpoczęła się uroczysta msza w intencji zmarłej Jadwigi Kaczyńskiej. Na mszę przybył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński a także członkowie i sympatycy tej partii i całej Zjednoczonej Prawicy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Fantastyczna sesja zdjęciowa ciężarnej Thay Drumondd partnerki piłkarza Radomiaka - Pedro Henrique. Musisz to zobaczyć Pedro Henrique kilka tygodni temu za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się zaręczynami ze swoją partnerką Thay Drumondd, a następnie tym, że para spodziewa się dziecka. Teraz mamy okazję zobaczyć efektowną sesję zdjęciową ciężarnej partnerki napastnika Radomiaka! 📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia rozpoczęty. W sobotę 13 stycznia, w naszym regionie odbyło się kilka bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy na północy Podkarpacia. Maturzystki ze Stalowej Woli i Tarnobrzega już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego w Siennie. Mamy nowe zdjęcia Zobaczcie część oficjalną balu studniówkowego maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie. Są nowe zdjęcia.

📢 Justyna Wypych z Kielc tworzy zjawiskowe paznokcie. To prawdziwe dzieła sztuki! Justyna Wypych miała zaledwie 10 lat, gdy zaczęła interesować się zdobieniem paznokci. Dziś z powodzeniem tworzy niebanalne artystyczne stylizacje, wygrywa mistrzostwa i prowadzi szkolenia. Poznajcie jej drogę do sukcesu i zobaczcie oryginalne pomysły na paznokcie w perfekcyjnym wykonaniu. 📢 Piękne, młode i poszukiwane! Tych kobiet szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Są piękne i poszukiwane przez policję! Tych kobiet szuka policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Niezapomniana studniówka "Konarskiego" w Jędrzejowie. Przeżyjmy to jeszcze raz! Zobacz nowe zdjęcia i filmy 130 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi z Zespołu Szkół numer 1 w Jędrzejowie świętowało w ostatni piątek, 12 stycznia swój bal maturalny. Wspaniała zabawa w lokalu "Impresja" w Nagłowicach trwała do samego rana. Zobaczcie nowe zdjęcia i filmy z tego pięknego balu.

📢 Najpiękniejsze kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem. Królowały suknie z cekinami i brokatem Beżowe i czerwone suknie, cekiny, brokaty, piórka... Takie kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem królowały na tegorocznych balach. Zobaczcie na zdjęciach, jakie suknie są najmodniejsze w tym sezonie. Tak na wyjątkowy wieczór ubrały się maturzystki. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówki 2024. Oto najładniejsze dziewczyny z drugiego tygodnia studniówek w Radomiu i regionie. Zobacz zdjęcia Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W ostatni weekend mieliśmy aż osiemnaście studniówek w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Oto Miss i Misterzy Studniówki 2024 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Zobacz kandydatów Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Dużo kandydatów, jak i zdjęć!

📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia rodziców, grupowe, na ściance Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. W galerii obejrzeć można zdjęcia luźne - rodziców, fotki grupowe, zdjęcia na ściance. Zobaczcie w galerii.

📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia - część 3 Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. Zobaczcie w galerii trzecią część zdjęć. 📢 Studniówka 2024 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Zdjęcia - część 2 Maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w sobotę, 13 stycznia mieli swój bal studniówkowy. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć.

📢 Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. To była póki co największa studniówka w regionie. Zobacz zdjęcia Dwa różne polonezy, podczas jednej studniówki! Następnie fantastyczna zabawa do białego rana. Tak wyglądała sobotnio - niedzielna studniówka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

📢 Parkiet aż iskrzył! Studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach po części oficjalnej Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 13 stycznia, w hotelu Binkowski w Kielcach. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją około trzystu osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Piękna zabawa na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 13 stycznia swoją niezapomnianą zabawę studniówkową przeżywali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Ten wyjątkowy wieczór spędzali w Domu Weselnym Gościńiec w Krępie Kościelnej.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Maturzyści "Górnika" na wielkim balu w Dworze Dwikozy Piękne kreacje, wyjątkowy polonez i świetna zabawa - w sobotę 13 stycznia sezon studniówkowy rozpoczęły szkoły średnie z Tarnobrzega. Na balu na symboliczne sto dni przed maturą bawili się uczniowie Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica, czyli popularnego tarnobrzeskiego "Górnika". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki w Dworze Dwikozy.

📢 Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Piękny i największy polonez w regionie radomskim! Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Musisz to zobaczyć! Uczniowie dali efektowny pokaz taneczny poloneza, a później nie mniej udanie bawili się podczas studniówki. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Zabawa była piękna. Polonez zauroczył wszystkich

📢 Zachwycający polonez na studniówce VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Kilkaset osób na parkiecie Zachwycające kreacje, uśmiechnięci maturzyści i widowiskowe układy taneczne. W piątek, 13 stycznia w hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. To jeden z największych bali maturalnych w regionie, ponad 300 osób tańczyło Poloneza podzielonego na dwie tury. 📢 Diamentowe i złote gody par z gminy Działoszyce. Dużo radości i... pikantny humor. Świętowało prawie czterdzieści par. Zobacz zdjęcia Prawie trzydzieści par z gminy Działoszyce świętowało w piątek, 12 stycznia uroczystość złotych godów, czyli 50. rocznicę ślubu. To nie wszystko - w restauracji "Nad Stawem" w Rosiejowie było też kilkanaście małżeństw, które celebrowały diamentowe gody, czyli jubileusz 60 przeżytych razem lat. Seniorzy byli we wspaniałych nastrojach i... dopisywał im dobry humor.

📢 Ruszyła giełda transferowa! Zobacz zmiany kadrowe w klubach 3. ligi i RS Active 4. ligi. Są znani zawodnicy z przeszłością w ekstraklasie Początek stycznia to okres, kiedy trenerzy i prezesi klubów szukają wzmocnień w swoich zespołach. Przedstawiamy zmiany kadrowe w klubach RS Active 4. Ligi oraz świętokrzyskich zespołach 3. Ligi. Oprócz potwierdzonych ruchów, będą również niektóre przymiarki transferowe.

