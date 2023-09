Prasówka 19.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowa Akademii Radomiaka Radom z lotu ptaka robi ogromne wrażenie”?

Trwa budowa obiektów piłkarskiej Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Na zdjęciach z lotu ptaka powstający obiekt robi duże wrażenie.

Po godzinie 18 w poniedziałek, 18 września Prezes rady Ministrów Mateusz Morawiecki gościł z krótką wizytą w Zakładach Chemicznych "Siarkopol" w Tarnobrzegu. Na wydarzenie zaproszono lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz niewielką grupę pracowników zakładu.

Niezapomniana zabawa, atrakcje, pełen emocji bieg, występy lokalnych artystów, koncert Smolastego oraz pokaz fajerwerków jakiego w naszym regionie jeszcze nie było. To wszystko mogliśmy podziwiać podczas niedzielnej imprezy "Lato doBIEGa końca" na stadionie Wiernej w Małogoszczu. Zobaczcie, co dokładnie czekało na przybyłych gości.

📢 Piękny i kolorowy koncert zespołu Mazowsze na Rynku w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 17 września na rynku w Radomiu zgromadziły się prawdziwe tłumy. Okazją do tego był wyjątkowy koncert zespołu Mazowsze. Spektakl "Kalejdoskop barw Polski" przenosił widzów w różne regiony naszego kraju przybliżając ich kulturę i zwyczaje. Zobacz nowe zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. 📢 Świetna zabawa podczas Ekologicznego Pikniku Rodzinnego w Białobrzegach. Było wesoło, smacznie i ciekawie. Zobacz zdjęcia Dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, sadzenie roślin, ale też pyszności od uczniów i wystawa koni - to wszystko podczas Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na placu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Na gości czekały liczne atrakcje, nikt się nie nudził! 📢 Budowa teatru w Kielcach. Wiecha zawisła na dachu. Minister Piotr Gliński gratulował budowniczym W obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego ustawiono wiechę na przebudowywanym gmachu teatru imienia Stefana Żeromskiego przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. To symboliczne zakończenie etapu budowlanego i przejście do wyposażania gmachu, który będzie najnowocześniejszą sceną teatralną w Polsce.

📢 Grzegorz Piechna obchodzi 47. urodziny! Popularny "Kiełbasa" to legenda Korony Kielce, król strzelców ekstraklasy, były reprezentant Polski Grzegorz Piechna to legenda Korony Kielce, jedyny król strzelców ekstraklasy w barwach tej drużyny, piłkarz, o którym powstała piosenka "Grzegorz Piechna - ligi duma, hej!". To były reprezentant Polski. Popularny "Kiełbasa" w poniedziałek, 18 września, obchodzi 47. urodziny. Przypominamy znanego piłkarza i publikujemy wyjątkowe zdjęcia. 📢 Niezwykła akcja ratunkowa w Kośminie, w gminie Grójec. Strażacy ratowali konia, który wpadł do głębokiego zbiornika z wodą W Kośminie w gminie Grójec koń wpadł do ciasnego, ale głębokiego zbiornika z wodę. Nie miał szans na wyjście, ani nawet możliwości obrócenia się. Jego opiekun o pomoc poprosił strażaków, a ci stanęli na wysokości zadania. Koń bezpiecznie został wydobyty na powierzchnię.

📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" sprzedała wspaniałą posiadłość w Świętokrzyskiem! "Zaczynam nowe życie" Elżbieta Czabator spod Końskich to uczestniczka 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Kobieta jakiś czas temu zdecydowała się wystawić swoją posiadłość na sprzedaż za ponad 2 miliony złotych, ale kiedy nie znalazła kupca postanowiła zainwestować w agroturystykę. Los szybko jednak zweryfikował plany Elżbiety, ponieważ właśnie okazało się, że dom został sprzedany. Zobaczcie posiadłość i domy, które sprzedała rolniczka.

📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy ma 125 lat, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdjęcia z uroczystości Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski działa już od 125 lat, a teraz oficjalnie dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla druhów to ogromne wyróżnienie, ale i nowe obowiązki. Strażacy ochotnicy z Dąbrowicy cieszą się także ze zmodernizowanej remizy, która zapewnia lepszy komfort służby. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej uroczystości połączonej z piknikiem. 📢 I Rajd Rowerowy Szlakiem Figur świętego Rocha w gminie Kazimierza Wielka. W peletonie jechało około 80 osób. Zobaczcie zdjęcia I Rajd Rowerowy Szlakiem Figur świętego Rocha zorganizowany został w niedzielę, 15 września w gminie Kazimierza Wielka. Uczestniczyło w nim około 80 osób. 📢 Narodowy Dzień Sportu z Go4it odbył się na boisku w Leszczynach. Organizatorzy przygotowali dużo atrakcji. Zobacz zdjęcia Dużo atrakcji przygotowali organizatorzy Narodowego Dnia Sportu z Go4it, który odbył się na boisku trawiastym w Leszczynach. Ogólnopolska promocja sportu powstała z inicjatywy Fundacji Zwalcz Nudę i została objęta patronatem między innymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Olimpijskiego oraz Polskiego Związku Paraolimpijskiego.

📢 Mokoszyńskie Święto Plonów w sandomierskim "Rolniku". Było wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Mokoszyńskie Święto Plonów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu zakończyło dożynkowe obchody na terenie powiatu sandomierskiego. Na uczestników czekały stoiska wystawiennicze, smaczny poczęstunek przygotowany przez panie z kół gospodyń wiejskich i szkolnych wolontariuszy oraz dyskoteka pod gwiazdami. 📢 Targi Runa Leśnego we Włoszczowie. Mnóstwo gości i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia Włoszczowskie Targi Runa Leśnego odbyły się w niedzielę, 17 września, na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. 📢 Oliwier Sobczyk z Zagnańska zamieszkał w domu Top Model! Nasz chłopak radzi sobie świetnie. Zobacz zdjęcia To kolejny sukces pochodzącego z Zagnańska w powiecie kieleckim Oliwiera Sobczyka. 22-latek najpierw zachwycił jury i dostał się do popularnego programu Top Model, a teraz zakwalifikował się do kolejnego etapu - domu Top Model. Teraz będzie musiał udowodnić, że jest najlepszy spośród wybranych piętnastu osób. Zobaczcie zdjęcia Oliwiera.

📢 Tu w Świętokrzyskiem nie będzie prądu. Zobacz, gdzie są planowane wyłączenia energii elektrycznej. Oto wykaz miejscowości i dat - 18.09.2023 Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 18 września do 25 września 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, skarżyskim, jędrzejowskim, kazimierskim, włoszczowskim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim. 📢 W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Tutaj jest najwyższe wynagrodzenie brutto W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Dzięki danym za 2022 rok udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny możemy zobaczyć, gdzie w Świętokrzyskiem są najwyższe zarobki brutto.

📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego. 📢 Dzień Pierwszej Miłości. Kielczanie zabawnie o swoim pierwszym zakochaniu. Była nawet odpowiedź o miłości do pojazdu. Zobaczcie film Dzień Pierwszej Miłości przypada na 18 września. Zapytaliśmy więc mieszkańców Kielc o to jak wspominają swoje pierwsze wielkie zakochanie. Niektórzy są ze swoją pierwszą miłością do dziś, a dla innych dopiero druga czy trzecia okazała się być tą naprawdę pierwszą. Jeden z mieszkańców stwierdził nawet, że jego pierwszą miłością w dzieciństwie były... pociągi! Zobaczcie film.

📢 Tysiące ludzi na koncercie Smolastego w Małogoszczu! Takich tłumów to miasto jeszcze nie widziało! Takich tłumów Małogoszcz jeszcze nie widział! W niedzielny wieczór, 17 września na stadionie Wiernej odbył się koncert jednej z najgorętszych gwiazd współczesnej sceny muzycznej w Polsce - Smolastego. Artysta wystąpił podczas wydarzenia "Lato doBIEGa końca". Na stadionie pojawili się fani z różnych części województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko. 📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 18.09.2023 Za nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" jest pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo oraz jak mieszka i żyje na co dzień 17.09.2023 Ruszyła nowa, dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10". 📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka i żyje rolniczka. Imponujące gospodarstwo! Czy znajdzie drugą połówkę w programie? 18.09.2023 Na antenie TVP 1 wyemitowany został premierowy odcinek nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Sędzia meczu Radomiaka w Białymstoku i jego koledzy z VAR-u w ogniu krytyki. Zarzucono im dwa poważne błędy Radomiak Radom przegrał w Białymstoku z Jagiellonią i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Za to okoliczności, w jakich to się stało, budzą po wieczornym magazynie Canal Plus – podsumowującym kolejkę, sporo uwag. Arbitrom zarzucono dwa poważne, wręcz rażące błędy! 📢 Dożynki Parafialno-Gminne były w niedzielę w Wierzbicy. Była msza, obrzędy, i występy. Gwiazda był Zespół Kordian. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 17 września odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne były w niedzielę w Wierzbicy. Przyszło dużo ludzi, zwłaszcza na koncert gwiazdy wieczoru czyli Zespołu Kordian.

📢 RS Active 4. Liga. Wiele znanych osób na meczu piłkarzy Korony II Kielce z Alitem Ożarów. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Korona II Kielce pokonała Alit Ożarów 6:0 w meczu RS Active 4. Ligi. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach.

📢 Referendum w Tarnobrzegu w sprawie spalarni śmieci jest nieważne. Zbyt mało mieszkańców przyszło na głosowanie. Zobacz wyniki Referendum lokalne w Tarnobrzegu jest nieważne, ponieważ wzięło w nim udział mniej niż 30 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców. Miejska komisja do spraw referendum podała, że frekwencja wyniosła 15,70 procent. Zdecydowana większość głosujących w referendum opowiedziała się przeciwko wybudowaniu spalarni śmieci w odległości mniejszej niż tysiąc metrów od Jeziora Tarnobrzeskiego. 📢 RS Active 4. Liga. Korona II Kielce pokonała Alit Ożarów 6:0. Grali Jewgienij Szykawka, Konrad Forenc, Dawid Błanik, Ronaldo Deaconu Rezerwy Korony Kielce rozbiły Alit Ożarów 6:0 w niedzielnym meczu RS Active 4. Ligi. W zespole Marka Mierzwy zagrało kilku zawodników z ekstraklasowej drużyny. Trzy bramki zdobył Jakub Konstantyn, który wszedł w 46 minucie.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek 18 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 18.09.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 18 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.09.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Kultura żydowska zagościła w Chęcinach. Podczas czterech dni było wiele występów i innych atrakcji Już po raz szesnasty w Chęcinach odbywały się Dni Kultury Żydowskiej, które zakończyły się koncertami i prezentacjami w niedzielę, 17 września.

📢 84. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka w Starachowicach. Zobacz zdjęcia W Starachowicach, podczas uroczystości 84. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Dnia Sybiraka, dwukrotnie padła konkluzja, że 17 września 1939 roku może się powtórzyć.

📢 Sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach. Remiza też po remoncie. Było wielu ważnych gości Wyjątkowa uroczystość w Pierocicach w gminie Działoszyce. Miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała sztandar., została też poświęcona po remoncie. Do maleńkich Pierocic, do gospodarza gminy Stanisława Porady przyjechali marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 📢 Tłumy na pieczeniu ziemniaków w ogniskach w Dębnie. To już tradycja w gminie Raków "W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli" pod takim hasłem w Dębnie w gminie Raków, w niedzielę 17 września tradycyjnie już zapłonęły ogniska. Mnóstwo mieszkańców przyszło na wydarzenie, podczas którego pieczono ziemniaki, z uprawy których gmina słynie. 📢 Zmarł Marek Wojteczek, współtwórca sukcesu skarżyskiego Wtórpolu - jednej z najwiekszych firm w regionie W niedzielę, 17 września zmarł Marek Wojteczek, współtwórca skarżyskiego Wtórpolu, firmy która jest wśród 100 największych w Polsce. Potęgę firmy zbudował wraz z bratem Leszkiem. Marek Wojteczek był też byłym, wieloletnim prezesem klubu Granat Skarżysko.

📢 Niezwykły koncert zespołu "Mazowsze" w Radomiu. Na Rynku tłum ludzi, wszyscy zachwyceni kunsztem artystów. Zobacz, jak bawili się widzowie Zespół "Mazowsze" to klasa sama w sobie, nic więc dziwnego, ze tyle osób przyszło na Rynek w Radomiu, żeby zobaczyć występ artystów. Nie zawiedli! W Radomiu wykonali koncert "Kalejdoskop barw Polski", wśród utworów są także te znane szerokiej publiczności w całym kraju, trudno się dziwić, że publiczność też śpiewała!

📢 Zespół Mazowsze w Radomiu. Niezwykły koncert na Rynku, artyści zabrali publiczność w podróż po całej Polsce. Zobacz, jak było pięknie Był piękny śpiew i dużo tańca, zagrała orkiestra - Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” dał w radomskim Rynku niezwykły koncert. Artyści zabrali publiczność w muzyczną podróż po całym kraju, bo do Radomia przyjechali ze swoim wspaniałym programem "Kalejdoskop barw Polski". Były utwory ze Śląska, ale i z Podhala, zielonogórskiego, Kaszub, czy Kujaw.

📢 Udany piknik w Marcinkowie. Do tańca porwano poseł Agatę Wojtyszek. Zobaczcie zdjęcia W Marcinkowie w gminie Wąchock w powiecie starachowickim odbył się w sobotę piknik rodzinny. Zabawa była znakomita, wśród gości była poseł Agata Wojtyszek. Pani poseł musiała spędzić w Marcinkowie więcej czasu, bowiem porwano ją tu do tańca. Na szczęście był to ostatni przystanek na kampanijnej trasie, więc czasu było więcej.

📢 Zakończyły się tygodniowe uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. Sumie przewodniczył opat Szymon Hiżycki. Były tłumy wiernych W niedzielę na Świętym Krzyżu zakończyły się tygodniowe uroczystości odpustowe Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestniczyły w nich tłumy wiernych. Sumie odpustowej przy ołtarzu polowym przewodniczył ojciec Szymon Hiżycki, opat z Tyńca, a piękna oprawę muzyczną zapewniła orkiestra koncertowa "Victoria" z parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Warszawy - Rembertowa.

📢 Kulisy otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi i jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wielki tort i... miotły czarownicy dla gości Europoseł śpiewał na scenie, na afterparty podano wielki tort, a goście… dostali miotły czarownicy, czyli kulisy oficjalnego otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi. To był magiczny wieczór, pełen zaskakujących zwrotów akcji. Na wielki koncert z okazji oficjalnego otwarcia Parku Legend i jubileuszu 20 – lecia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przybyło mnóstwo gości z województwa, ale i z Polski, w tym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke oraz dyrektorzy wielu regionalnych Organizacji Turystycznych, w tym z Lubelskiego, Warmińsko- Mazurskiego, Śląskiego i Pomorskiego. 📢 Wypadek w Augustowie w gminie Pionki. Zderzenie osobówki i motocykla na drodze wojewódzkiej, dwie osoby w szpitalu Czarna seria trwa, to już trzeci wypadek z udziałem motocykla pod Radomiem w ostatnich dniach. Tym razem w Augustowie w gminie Pionki prawdopodobnie kierująca osobówką zajechała drogę motocykliście. Kierujący motorem i jego pasażerka zostali ranni, karetki zabrały ich do szpitala.

📢 3 Liga. Byłeś na meczu Star Starachowice - Garbarnia Kraków w Ożarowie? Szukaj się na zdjęciach Zobaczcie galerię zdjęć kibiców na meczu Star Starachowice - Garbarnia Kraków. Byłeś na tym spotkaniu? Szukaj się na zdjęciach.

📢 Znane osoby na meczu kieleckiego SMS-u z Zagłębiem Sosnowiec. Na trybunach zasiedli byli reprezentanci Polski. Zobacz zdjęcia W sobotnim spotkaniu Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych SMS ZPRP Kielce pokonał Zagłębie Handball Team Sosnowiec 36:28. Zawodnicy z Kielc nie mogli narzekać na wsparcie z kibiców, którzy wypełnili halę przy ulicy Jagiellońskiej. Całej potyczce przyglądali się byli reprezentanci Polski w piłce ręcznej. 📢 Ciekawostki na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 17 września. Wiele antyków, mebli i instrumentów Wiele interesujących przedmiotów można było spotkać w niedzielę, 17 września na giełdzie w Miedzianej Górze. Większość była z drugiej ręki, ale właśnie takich rzeczy szukają przyjeżdżający tutaj łowcy skarbów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła kupujących na giełdę w Miedzianej Górze. W niedzielę 17 września były prawdziwe tłumy W niedzielę 17 września sporo osób wybrało się na giełdę w Miedzianej Górze. Zakupom towarzyszyła, piękna, słoneczna pogoda. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Samochodowa giełda w Miedzianej Górze w niedzielę 17 września. Jakie auta można było kupić? W niedzielę, 17 września na giełdzie w Miedzianej Górze ruch był niemały. Kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę spory. Zobacz, jakie marki i modele oferowano. 📢 Potrójne święto w Mójczy, gmina Daleszyce. Nowa remiza i świetlica wiejska, dożynki parafialne i 95-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Mieszkańcy Mójczy w gminie Daleszyce mieli w sobotę, 16 września kilka powodów do świętowania. Do użytku oddano nową świetlicę wiejską i remizę OSP. Jednostka OSP Mójcza obchodziła z kolei 95-lecie istnienia, a dodatkowo te uroczystości połączono z dożynkami parafialnymi. Jednym z gości wydarzenia była wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

📢 Trwa referendum w Tarnobrzegu. W niedzielę mieszkańcy mają głos w sprawie lokalizacji spalarni śmieci. Zobacz zdjęcia 17 września w Tarnobrzegu odbywa się pierwsze w historii samorządu referendum lokalne. Mieszkańcy mogą zająć stanowisko w sprawie potencjalnej lokalizacji spalarni śmieci. Aby referendum było ważne musi wziąć w nim udział minimum 30 procent uprawnionych do głosowania tarnobrzeżan, w tym przypadku ponad 10 tysięcy osób. 📢 Wycieczka rowerowa z cyklu "Jazda z Miasta" wyruszyła z Radomia do Rezerwatu Królewskie Źródła w gminie Pionki. Zobaczcie zdjęcia Blisko stu rowerzystów wyruszyło w niedzielę, 16 września na kolejną trasę z cyklu "Jazda z Miasta" współorganizowanego przez "Echo Dnia". Tym razem szlak poprowadził do Królewskich Źródeł w gminie Pionki. 📢 Niesamowita zabawa na otwarciu Parku Legend w Nowej Słupi! Wystąpił zespół Piersi i Marcin Daniec W sobotę, 16 września w Nowej Słupi oficjalnie otwarto Park Legend. Wydarzenie połączone było z 20-leciem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i zostało uświetnione niesamowitymi występami. Koncert dał popularny zespół Piersi, a publiczność świetnie bawiła się również podczas show, które zaprezentował Marcin Daniec oraz Stan Tutaj.

📢 Park Legend w Nowej Słupi oficjalnie otwarty! Było mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia Około 1000 zaproszonych gości bawiło się w sobotę, 16 września w amfiteatrze w Parku Legend z okazji oficjalnego otwarcia tej instytucji, ale też z okazji jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Zobacz zdjęcia. 📢 Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo Na Rynku w Tarnobrzegu znów zawirował parkiet. W sobotni wieczór mieszkańcy od dzieci po seniorów bawili się w najlepsze na ostatniej miejskiej potańcówce w 2023 roku. Wrześniowa zabawa zyskała miano "siarkowej", bo towarzyszyła obchodom górniczego święta z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Na parkiecie nie brakowało więc tancerzy w galowych mundurach. Poszukajcie siebie na zdjęciach.

📢 Warta Pamięci w Zwoleniu. Uczcili pamięć ofiar sowieckiej agresji na Polskę. Odbyła się uroczystość na cmentarzu. Zobaczcie zdjęcia "Wartę Pamięci" zaciągnięto przed pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu w Zwoleniu. Uczestnicy uroczystości oddali hołd ofiarom sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Akcja odbyła się równocześnie w 30 miejscowościach w kilku województwach. - 17 września 1939 roku dostaliśmy cios w plecy od sowieckiej Rosji. Dziś czcimy pamięć bohaterów i ofiar tej agresji - mówił marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Święto 16. Tczewskiego Batalionu Saperów obchodzono w Stalowej Woli w sobotę 16 września. Zobacz zdjęcia i film W sobotę 16 września w Stalowej Woli na Placu Piłsudskiego miały miejsce wojskowe uroczystości z okazji święta sformowania 18. Pułku Saperów oraz święta 16. Tczewskiego Batalionu Saperów.

📢 Górnicy siarkowi świętują w Tarnobrzegu: Orkiestra, skok przez skórę, poczęstunek z kuflem piwa i potańcówka na Rynku. Zobacz zdjęcia Górnicy siarkowi odebrali od prezydenta Tarnobrzega klucze do bram miasta i razem z mieszkańcami bawią się na Placu Bartosza Głowackiego z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki. Ciekawym akcentem sobotniej imprezy był pokaz ceremoniału górniczego - przyjęcie nowicjuszy w poczet braci górniczej, czyli tradycyjny skok przez skórę. Nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku z kuflem piwa. 📢 Orlen Superliga. Byliście na meczu piłkarzy ręcznych Industrii Kielce z Grupą Azoty Unia Tarnów w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Wysokim zwycięstwem 45:24 zakończył się mecz Industrii Kielce z Grupą Azoty Unią Tarnów w Orlen Superlidze. Kibicowaliście w sobotę w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach.

📢 W gminie Piekoszów odbywa się 4 runda Mistrzostw Europy Enduro oraz 9 i 10 rudna Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Zobacz zdjęcia W gminie Piekoszów odbywa się 4 runda Mistrzostw Europy rajdów Enduro oraz 9 i 10 runda Mistrzostw Polski. Wielkie emocje sportowe towarzyszą zawodnikom i kibicom na etapach w Piekoszowie, Wincentowie i Zajączkowie. Wydarzenie zakończy się w niedzielę 17 września o godzinie 17. 📢 Uroczysty korowód rozpoczął Dożynki Parafialne w Mójczy, w gminie Daleszyce. Jest pięknie. Zobaczcie zdjęcia Mszą świętą, rozdawaniem pysznego chlebka oraz widowiskowym korowodem rozpoczęły się dożynki parafialne w Mójczy, w gminie Daleszyce. Zorganizowanie imprezy w sobotę, 16 września było strzałem w dziesiątkę, ponieważ pogoda jest rewelacyjna! Gwiazdą wieczoru będzie zespół CamaSutra, a tymczasem zobaczcie zdjęcia z pięknego korowodu.

📢 Tłumy na wzruszającym pożegnaniu śp. Marka Ożgi, tragicznie zmarłego samorządowca, strażaka, wicedyrektora WORD Tarnobrzeg. Zdjęcia Setki osób w sobotę, 16 września przyjechało do Krawców w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski), by pożegnać śp. Marka Ożgę - samorządowca, społecznika, strażaka, wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego związany z Prawem i Sprawiedliwością zginął w tragicznym wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września wieczorem w Nowym Grębowie. 📢 Legendarny niemiecki czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach pod Kielcami! Zobacz zdjęcia i filmy Trwające od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach w gminie Morawica, powiecie kieleckim poszukiwania niemieckiego czołgu zakończone sukcesem! Na Facebooku opublikowano w sobotę, 16 września zdjęcia i filmy z wydobywania wraku. Zobaczcie, jak po 78 latach wygląda ta potężna niegdyś maszyna.

📢 Odpust na Świętym Krzyżu. W sobotę odbył się też II Ogólnopolski Zjazd - Rycerstwo Niepokalanej u stóp Krzyża. Były tłumy wiernych Sobota była przedostatnim dniem tygodniowych uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu. Mszy świętej o godzinie 12 przewodniczył ojciec Ryszard Żuber, uczestniczyły w niej setki wiernych. W tym gronie byli przede wszystkim uczestnicy II Ogólnopolskiego Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej. 📢 Nowa siłownia BroosGym w Suchedniowie już otwarta. Zobacz zdjęcia W sobotę 16 września w Suchedniowie uroczyście otwarto siłownię BroosGym. To pierwszy taki prywatny obiekt w gminie. Sprawdź, jak wygląda i ile kosztuje karnet. 📢 Hity z targowiska w Sandomierzu. Co można było upolować w sobotę? Zobaczcie zdjęcia Słoneczna sobota zwabiła 16 września na targowisko w Sandomierzu wielu handlowców i jeszcze większą rzeszę kupujących. Jedni przyjechali po warzywa, inni po krzewy, jeszcze inni buszowali na straganach z butami, kupowali rowery lub "nurkowali" w pudłach z tysiącami bibelotów z zagranicznych wystawek.

📢 Wybory 2023. Oni powalczą o Senat ze Świętokrzyskiego 15 października. Spektakularne debiuty, zaskakujące nazwiska Wybory parlamentarne już 15 października. Znamy kandydatów do Senatu. Kto powalczy o mandaty? Mamy prawdziwie spektakularne nazwiska i debiutantów, którzy mogą wiele zmienić na scenie politycznej. Poznajcie tych, którzy wystartują do Senatu w trzech okręgach w województwie świętokrzyskim.

📢 Ireneusz Franczak przekazał swoje zwłoki na rzecz nauki. W czwartek, 14 września odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w Cedzynie Rodzina, znajomi oraz studenci i władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pożegnali w czwartek, 14 września na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie Ireneusza Franczaka, który zdecydował się przekazać swoje zwłoki dla celów naukowych.

