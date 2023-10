Prasówka 19.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z AZS Politechniką Opole? Znajdź się na zdjęciach”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z AZS Politechniką Opole? Znajdź się na zdjęciach W środowy wieczór w radomskiej hali MOSiR odbył się mecz 6 kolejki pierwszej ligi koszykarzy. Hydrotruck Radom podejmował Weegree AZS Politechnikę Opole.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.10.23

📢 W Starachowicach wręczono odznaczenia i nagrody nauczycielom. Zobacz zdjęcia Z kilkudniowym opóźnieniem, w Starachowicach, w Sali Olimpia Urzędu miejskiego, wręczono w środę 18 października odznaczenia i nagrody około 100 nauczycielom miasta i powiatu. Organizatorami uroczystości byli: starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz prezydent Starachowic Marek Materek. 📢 Szlachetne ryby wpuszczono do rzek w regionie świętokrzyskim. Kosztowna akcja wędkarzy Zakończyła się tegoroczna akcja zarybień rzek górskich w regionie świętokrzyskim. Do 11 łowisk wędkarze wpuścili około 160 tysięcy młodych pstrągów i lipieni. Kosztowały około 150 tysięcy złotych.

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa jesienny wysyp grzybów na Podkarpaciu. Zobaczcie jakie okazy można upolować - zdjęcia W podkarpackich trwa jesienny wysyp grzybów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z ostatnich wypraw do lasu. Dokąd warto wybrać się do lasu na grzybobranie?

📢 W Sandomierzu zaginął pionek zabytkowych szachów. W poszukiwaniu cennego zabytku uczestniczyła maturalna młodzież z regionu „Sandomierz Crime Story” pod takim hasłem w Sandomierzu odbyła się gra terenowa, podczas której maturalna młodzież z regionu szukała zaginionego pionka Królewskich Szachów Sandomierskich. Najlepszy zespół weźmie udział w nagraniu do kolejnych odcinków serialu „Ojciec Mateusz”.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 19 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 19.10.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 19 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 19.10.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Dzień otwarty w nowym szpitalu w Pionkach. Można było poddać się darmowym badaniom. Zobacz zdjęcia W Pionkach od niedawna działa nowoczesny, rozbudowany szpital powiatowy. Pierwsi pacjenci będą mogli się tu leczyć już za kilka dni. W środę, 18 odbył się Dzień Otwarty, gdzie każdy mógł zobaczyć jak wygląda placówka. Można było poddać się darmowym badaniom.

📢 Szkoła w Kazanowie ma 60 lat. W niej odbył się miejsko-gminny Dzień Nauczyciela. Zobacz zdjęcia Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz 60-lecie Szkoły Podstawowej w Kazanowie były okazją do uroczystego spotkania władz miasta z nauczycielami i rodzicami uczniów, by świętować szkolny jubileusz i podziękować pedagogom za ich pracę. Nauczyciele z miasta i gminy Końskie otrzymali nagrody. 📢 Don Corleone z Banku Spółdzielczego w Grębowie. Była pracownica opisywała wzajemne zależności i przestępcze mechanizmy Dopiero w drugim dniu procesu, w środę 18 października sąd zakończył przesłuchiwać oskarżoną Bożenę Sz., byłego starszego inspektora do spraw oszczędności i depozytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie (do 2012 roku). Po zakończeniu przesłuchania sąd przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonej i jej samej, zamieniając areszt tymczasowy na środki wolnościowe - poręczenie majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

📢 Zadźgał matkę i ranił ojca? Skuteczna obława, 20-latek już w rękach policji [ZDJĘCIA, WIDEO] W środowe popołudnie, w domu jednorodzinnym na terenie podjasielskiego Sławęcina policjanci znaleźli ciało kobiety oraz rannego mężczyznę - jej męża. Przyjęto, że sprawcą dramatu jest najprawdopodobniej syn pary. 20-latek zniknął. Po kilkugodzinnej, szeroko zakrojonej obławie około godz. 22 został zatrzymany.

📢 Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Jędrzejowie. Były podziękowania, życzenia, kwiaty oraz nagrody. Kogo wyróżniono? W środę, 18 października w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 66 odznaczeń państwowych i resortowych oraz Nagroda Starosty trafiły do rąk nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego. 📢 Michał Jurecki zakończył karierę. Tak legenda Vive Kielce i polskiej piłki ręcznej zmieniała się przez lata. Zobacz unikatowe zdjęcia Jeden z najbardziej znanych piłkarzy ręcznych w ostatnich latach zakończył karierę. Michał Jurecki, który przez wiele lat był gwiazdą Vive Kielce i reprezentacji Polski, postanowił rozstać się z wyczynowym sportem w wieku 38 lat. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć sportowych i prywatnych popularnego "Dzidziusia".

📢 Adolfa Sutowicz z Kielc skończyła 100 lat. Przyjęła życzenia od władz Kielc Adolfa Sutowicz z Kielc świętuje setne urodziny. Czuje się szczęśliwa i zadbana przez rodzinę. Bardzo długo była aktywna społecznie. 📢 Wyburzają stary budynek radomskiego "Medyka”. Obiekt będzie gruntownie przebudowany. Zobaczcie zdjęcia Z mapy Radomia znika dobrze znany budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kelles-Krauza. To tak zwany „Medyk”, bo dziesiątki lat było tu liceum medyczne. W tym miejscu powstanie nowoczesna szkoła medyczna. 📢 Nieodpowiedzialne zachowanie 18-latka. Przejechał przez przejazd kolejowy. Stracił już prawo jazdy. Zobacz jego jazdę na filmie We wtorek 18-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego stracił prawo jazdy, które miał od kilku miesięcy. Film, który trafił do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, jednoznacznie pokazuje nieodpowiedzialność młodego kierowcy na drodze. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1300 złotych oraz 18 punktami. Na swoim koncie miał już inne wykroczenia, dlatego stracił prawo jazdy za przekroczone punkty.

📢 Wybory 2023. Oto bastiony Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem. W tych gminach padły rekordy poparcia! Nawet ponad 70 procent 71,95 procent - tyle wynosi rekord poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w jednej ze świętokrzyskich gmin! Partia ta największe poparcie notuje w trzech powiatach. Podsumowujemy wybory parlamentarne 2023 w okręgu świętokrzyskim, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Oto 30 gmin - bastionów Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Nagrody Starosty Włoszczowskiego dla nauczycieli. Uroczyste wręczenie w Starostwie Powiatowym. Kto dostał? Zobaczcie zdjęcia Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta włoszczowski Dariusz Czechowski przyznał nagrody dwudziestu pięciu nauczycielom zatrudnionym we włoszczowskich szkołach ponadpodstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uroczyste wręczenie tych nagród odbyło się w czwartek, 12 października 2023 roku, w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. 📢 Rekord frekwencji w gminie Klwów. Tu głosowało najwięcej wyborców w całej Polsce podczas wyborów. Gmina dostanie 2,5 miliona Niesamowite! Gmina Klwów w powiecie przysuskim osiągnęła najwyższą frekwencję wyborczą w Polsce. W niedzielę 15 października do urn poszło 90,57 procent uprawnionych mieszkańców śrubując krajowy rekord. To kolejne takie frekwencyjne osiągnięcie w tej gminie. 📢 Zderzenie przy wymijaniu w Podsadku. Traktor uszkodził lusterko bmw W gminie Sędziszów ciągnik zahaczył o BMW. Kierowcy mieli się dogadać, ale gdy prowadzący z auta poczuł od traktorzysty alkohol, wezwał na miejsce policję.

📢 Hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie pnie się w górę. Zajrzeliśmy do środka. Film i zdjęcia Budowa hali sportowej trwa, a budynek pnie się w górę. Wielce prawdopodobne, że już za dwa lata uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. generała Władysława Sikorskiego rozegrają tu pierwszy mecz! Koszt wybudowania hali wynosi ponad 30 milionów złotych, trzy grupy zajęciowe będą mogły mieć tu lekcje WF-u jednocześnie, a trybuny pomieszczą 500 osób. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej w Chmielniku. Było pięknie i uroczyście. Zobaczcie zdjęcia W czwartkowe popołudnie, 12 października 2023 roku, w siedzibie Chmielnickiego Centrum Kultury odbyły się gminne obchody Święta Edukacji Narodowej. Nauczyciele dostali odznaczenia i nagrody. 📢 Szantażowała mieszkańca Tarnobrzega nagimi zdjęciami. Chciała wymusić pieniądze. Policja otrzymuje dużo takich zgłoszeń i ostrzega Mieszkaniec Tarnobrzega dal się namówić nowo poznanej kobiecie na przesłanie swojego nagiego zdjęcia, potem był przez nią szantażowany. To kolejna tego typu sprawa, którą zajmują się tarnobrzescy policjanci. Przestrzegają przed oszustami internetowymi, którzy zawsze żądają pieniędzy.

📢 Wybory 2023. Oto bastiony Prawa i Sprawiedliwości w okręgu radomskim, 20 gmin. Odrzywół i Rusinów na czele Podsumowujemy wybory parlamentarne 2023 w okręgu radomskim. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale bardzo ciekawa jest analiza gdzie partia uzyskała najwyższe poparcie. Rekord padł w Odrzywole - 76,55 procent poparcia. 📢 Wybory 2023. Frekwencja w regionie radomskim. Sprawdź, w których gminach głosowało najwięcej ludzi i które dostaną nagrody W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne 2023. Wybraliśmy nowych posłów i senatorów przy bardzo dużej frekwencji - w skali kraju wyniosła ona blisko 75%. Zobacz, jak wyglądał odsetek biorących udział w wyborach gminach i powiatach regionu radomskiego. Przypomnijmy, że gminy dzięki frekwencji mogły uzyskać nagrody finansowe. Zobacz TOP 20 gmin z największą frekwencją oraz kto zgranie największą kasę.

📢 Mieszkanka Połańca świętowała setne urodziny. Piękna uroczystość W poniedziałek 16 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się niecodzienna i piękna uroczystość podczas której swoje setne urodziny świętowała mieszkanka Połańca, Marianna Kowalik.

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty. 📢 Diana Walkiewicz w Japonii. Projektantka promuje markę i... zwiedza azjatycki kraj. Zobaczcie jakie ma widoki Kazachstan, Katar, czy Stany Zjednoczone... W tych państwach radomska projektantka Diana Walkiewicz, promowała swoją markę DeVu. Zawsze znalazła również czas na zwiedzanie niesamowitych miast. Tym razem przyszedł czas na Japonię. Zobaczcie zdjęcia z wyjazdu w galerii.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Naukę rozpoczęło czterech alumnów. Zobacz zdjęcia We wtorek, 17 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz radomski. Naukę na pierwszym roku rozpoczęło czterech alumnów.

📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami pierwsze kilka tygodni szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Wypadek na drodze krajowej numer 74 w Mniowie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką Jedna osoba została zabrana do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środowy poranek na drodze krajowej numer 74 w Mniowie. Samochód osobowy zderzył się tutaj z ciężarówką.

📢 Kibice na meczu piłkarskiej reprezentacji U21 Polska - Estonia w Stalowej Woli. Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia trybun 3544 kibiców we wtorek, 17 października wieczorem na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli obejrzało mecz piłkarskich reprezentacji Polski i Estonii do lat 21 w ramach eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy. Kibicowałeś na tym spotkaniu? Poszukaj siebie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Bożena Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego imienia Sikorskiego we Włoszczowie z honorowym tytułem Profesora Oświaty Jest dyrektorem włoszczowskiego I Liceum Ogólnokształcącego już czwartą kadencję. W zawodzie pracuje od 39 lat. Kocha uczyć, kocha język polski, kocha swoich uczniów, ale... nie lubi sprawdzać klasówek. Bożena Kaczor, pedagog z powołania i pasji została odznaczona przez ministra edukacji i nauki najwyższym honorowym tytułem Profesora Oświaty. Gratulujemy! Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Adrian Dalmau jakiego nie znacie. Zobacz prywatne zdjęcia napastnika Korony Kielce i jego partnerki Adrian Dalmau dołączył do zespołu piłki nożnej Korony Kielce latem tego roku. Z przytupem wszedł w rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. Już w swoim debiucie zanotował bramkę, która dała jeden punkt w starciu ze Śląskiem Wrocław. Zobaczcie prywatne zdjęcia napastnika "żółto-czerwonych" oraz jego partnerki. 📢 Na remontowanej ulicy Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu wprowadzają ruch jednokierunkowy. Zobacz zdjęcia z przebudowy i mapę Kierowcy przejeżdżający przez Tarnobrzeg muszą przygotować się na kolejne utrudnienia z powodu przebudowy dróg. Od 18 października jazda ulicą Zwierzyniecką będzie możliwa tylko w jednym kierunku. Sprawdź szczegóły, zobacz mapę i zdjęcia z terenu inwestycji. 📢 Jubileuszowa impreza na 10–lecie zespołu Playboys. Koncert w sobotę z gwiazdami w Radomskim Centrum Sportu. Zobaczcie, kto zagra Już w najbliższą sobotę 21 października szykuje się mega wydarzenie. Imprezę szykuje zespół Playboys na swój jubileusz 10 – lecia istnienia. Będzie wielki koncert w Radomskim Centrum Sportu, a zagra jeszcze siedem znanych gwiazd muzyki tanecznej. Są jeszcze bilety na koncert.

📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Meble, książki i zwierzaki za darmo. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic, między innymi ubrania, meble i książki. 📢 Obchody 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach. Piękne uroczystości W środę, 17 października sala gimnastyczna Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach została przekształcona w miejsce uroczystego uczczenia Dnia Edukacji Narodowej. Obchody te łączyły się z uroczystym ślubowaniem pierwszoklasistów oraz z wyróżnieniem najlepszych uczniów Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.

📢 Kolejna Święta Wojna. Korona Kielce zagra w Radomiu z Radomiakiem. Tak wyglądały te mecze w poprzednich latach. Budziły wielkie emocje Piłkarze, trenerzy, działacze i kibice Korony Kielce oraz Radomiaka Radom odliczają już godziny do kolejnej Świętej Wojny, która odbędzie się w niedzielę, 22 października, w Radomiu. Początek o godzinie 12.30. Będzie to pojedynek w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przypominamy pamiętne, pełne emocji pojedynki między tymi zespołami. 📢 Wybory 2023. Oni zdobyli najwięcej głosów w Świętokrzyskiem. 50 kandydatów do Sejmu z najlepszymi wynikami Mamy już ostateczne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu świętokrzyskim, numer 33. Państwowa Komisja wyborcza w poniedziałek w nocy podała wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale w porównaniu do poprzednich wyborów mocno traci dystans do Koalicji Obywatelskiej i w efekcie traci aż 2 mandaty. Bardzo ciekawie wygląda lista kandydatów z największą ilością głosów. Zobaczcie TOP 50.

📢 Święta Wojna, czyli mecz Radomiaka z Koroną już w niedzielę! Przeżyjmy, to jeszcze raz. Zobacz, jak wyglądały historyczne pojedynki Pot, krew i łzy lały się strumieniami, nie tylko na boiskach u piłkarzy, ale i poza nimi wśród kibiców! Tak wyglądały dotychczasowe bezpośrednie pojedynki Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Przypominamy historię Świętej Wojny. 📢 Wybory 2023: Oto nowi posłowie. Zobaczcie, kto dostał się do Sejmu z Podkarpacia Polska Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych, co pozwala nam poznać skład posłów z Podkarpacia w Sejmie. Zjednoczona Prawica zdobyła na Podkarpaciu 16 mandatów, Koalicja Obywatelska 5, Trzecia Droga 3 i Konfederacja 2. Poznajcie wszystkich posłów z naszego regionu i zobaczcie, ile głosów na nich oddano! 📢 Wybory 2023. Roman Giertych największą sensacją wyborów. Wysoki wynik adwokata spoza regionu zaskakuje. Sonda wśród mieszkańców Kielc Roman Giertych to pierwszy taki kandydat, który nie odwiedzając naszego województwa, a co więcej - nie odwiedzając Polski w czasie kampanii wyborczej, zdobył potężną ilość głosów i mandat posła z regionu świętokrzyskiego. Roman Giertych jak poseł będzie reprezentował województwo świętokrzyskie. Co myślą o tym mieszkańcy? Przeprowadziliśmy na ten temat sondę na ulicach Kielc.

📢 Kraksa dwóch osobówek i ciężarówki na drodze krajowej w Smykowie. Jedna osoba poszkodowana Trzy samochody zderzyły się we wtorkowe przedpołudnie, 17 października na drodze krajowej nr 74 w Smykowie w powiecie koneckim. Jedną osobę badano na miejscu. 📢 Piękne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Rudzie. Były nagrody i mianowania Poseł Agata Wojtyszek była głównym gościem Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie w gminie Brody. Na uroczystości nagrodzono nauczycieli i dyrektorów szkół. Były też występy dzieci.

📢 W gminie Sędziszów pijany zabłądził w lesie. Było z nim małe dziecko Blisko 2 promile alkoholu miał w organizmie mężczyzna, który zabłądził w lesie z 3,5-letnią dziewczynką. Konieczna była pomoc jędrzejowskich policjantów. 31-letnia matka dziecka też ma kłopoty.

📢 W MAN Bus Starachowice spotkanie związkowców z szefostwem. Wróci syrena sprzed lat? W miniony czwartek odbyło się spotkanie związkowców w MAN Bus Starachowice, z przedstawicielem służb pracowniczych firmy. Między innymi pytano o ciągłość dostaw części do produkcji, z Izraela. Proponowano syrenę, sygnalizującą zakończenie pracy, jak w dawnej FSC Starachowice. 📢 Oto nowi posłowie z okręgu radomskiego. Oto najciekawsze fakty o parlamentarzystach. Tego na pewno nie wiedzieliście! W niedzielę, 15 października odbyły się wybory parlamentarne 2023. W okręgu radomskim numer 17 ze zdecydowaną przewagą wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadzi 6 posłów do Sejmu. Będzie też dwójka z Koalicji Obywatelskiej i jeden przedstawiciel Trzeciej Drogi. Przedstawiamy fakty o naszych parlamentarzystach, o których nie macie pojęcia! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Grzyby na targowisku w Kielcach. Są świeże borowiki, podgrzybki, zieleniatki i marynowane Borowiki, podgrzybki i zieleniatki królowały we wtorek, 17 października na targowisku w Kielcach. Dla amatorów tych przysmaków, były też grzyby marynowane.

📢 Seniorzy z Nowej Dęby mieli swoje święto. Andrzej Frajndt z zespołu Partita sprawił im ogromną radość. Zdjęcia Sześćdziesiąte urodziny połączone z Dniem Seniora były dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowej Dęby okazją do dobrej zabawy. Jak na taką rocznicę i święto przystało nie zabrakło dyplomów i odznaczeń. Największą niespodzianką była jednak wizyta zupełnie niespodziewanego gościa, który rozbawił i wzruszył wszystkich świętujących. 📢 Kontrola w Busku-Zdroju. Kierowca bez uprawnień, pasażer z narkotykami Buscy policjanci skontrolowali w poniedziałek seata, którym podróżowały trzy osoby. Kierował 20-latek nie mający prawa jazdy. To jednak nie koniec. 📢 Audi dachowało na drodze w Kurzelowie, w środku trzy osoby. Kierowca pijany. Zobacz zdjęcia Do dachowania osobowego audi doszło późnym wieczorem w poniedziałek, 16 października w miejscowości Kurzelów w powiecie włoszczowskim. Samochód z trzema osobami w środku dachował na drodze, dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 W Gorzycach był program artystyczny i dyktando na 250-lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej. Zobacz zdjęcia W związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół w Gorzycach odbyła się niecodzienna uroczysta akademia, w której uczestniczyła młodzież, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Byli też goście z Tajwanu i Sri Lanki! 📢 Wybory parlamentarne 2023 - wyniki. Oto posłowie wybrani w województwie świętokrzyskim. Lista po ogłoszeniu ostatecznych wyników Podajemy listę nowych posłów przygotowaną na podstawie ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie świętokrzyskim. W ostatniej chwili jeden mandat straciło Prawo i Sprawiedliwość na rzecz Koalicji Obywatelskiej.

📢 Halina Bętkowska, dyrektor kieleckiego przedszkola z najwyższym honorowym tytułem w edukacji. Została Profesorem Oświaty. Zobacz film Halina Bętkowska, dyrektor Samorządowego Przedszkola numer 34 w Kielcach otrzymała honorowy tytuł Profesora Oświaty. To odznaczenie nadawane pedagogom za ich dorobek naukowy, szczególne osiągnięcia i stanowienie wzorca dla innych nauczycieli. Wzruszona pani dyrektor opowiedziała nam o swojej pracy, często z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego. To jej podopieczni dają jej siłę i ich duma jest jej dumą. Zobaczcie film.

📢 Radomscy bokserzy pojechali do Pułtuska po medale mistrzostw Polski. We wtorek walki eliminacyjne Mocna ekipa z nadziejami na medale - tak można określić bokserów z trzech radomskich klubów, którzy od wtorku, w Pułtusku walczyć będą w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23. 📢 VIII Hubertus Ziemiański na włoszczowskim Podzamczu. To było wielkie święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 14 października, odbył się włoszczowski Hubertus Ziemiański, czyli święto leśniczych i łowczych. Wydarzenie zorganizowano po raz ósmy na Podzamczu, w dawnej bażantarni rodu Niemojewskich, niegdyś właścicieli Włoszczowy. 📢 W Przysusze świętowano Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Były gratulacje dla nauczycieli W piątek 13 października w Zespole Szkół numer 2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w którym udział wzięli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół powiatowych wraz z nauczycielami oraz uczniowie z przysuskiej szkoły.

📢 Wójt Gminy Masłów nagrodził nauczycieli. Piękna uroczystość w "Szklanym Domu" Dyrektorzy szkół z terenu gminy Masłów oraz nauczyciele wyróżniający się swoją pracą w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali Nagrody Wójta Gminy Masłów podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

📢 Wybory 2023. Ostateczne wyniki w gminach województwa świętokrzyskiego. Zobacz TOP 15 najlepszych wyników do Sejmu, wyniki do Senatu Mamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w gminach województwa świętokrzyskiego. Sprawdźcie, jak głosowali mieszkańcy naszego regionu. Którym kandydatom na posłów i senatorów powierzyli zaufanie? Uwaga! Podajemy pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w każdej gminie. W każdej gminy prezentujemy też listę 15 kandydatów z najlepszymi wynikami. 📢 Samochód zderzył się z sarną na drodze w Michałowie w powiecie pińczowskim. Kierowca w szpitalu. Zobacz zdjęcia Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowy poranek, 16 października w miejscowości Michałów w powiecie pińczowskim.

📢 Taniec pod Gwiazdami nad zalewem Borki w Radomiu. W niedzielę bawiło się wielu radomian. Zobacz zdjęcia "Taniec pod gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu trwa choć już jest jesień. W niedzielę 15 października parkiet był pełen. Uczestnikom nie straszna była pogoda. Choć było chłodno tancerze dobrze się bawili. 📢 Wybory parlamentarne 2023 - wyniki. Oto posłowie wybrani w okręgu radomskim Podajemy prawdopodobną listę nowych posłów przygotowaną na podstawie ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w okręgu radomskim. Uwaga! Lista jest tyko prognozą - na ostateczną trzeba będzie poczekać do oficjalnego ogłoszenia wyników w Polsce i ostatecznego podziału mandatów na terenie całego kraju. 📢 Smaki gęsiny podbijały podniebienia w skansenie w Tokarni. Zobacz zdjęcia Różnorodne „Smaki gęsiny” można było poznać w wyborczą niedzielę, w Parku Etnograficznym w Tokarni, gdzie rozstrzygano konkurs na potrawę pod tym właśnie hasłem.

📢 I Festiwal Wędkarski w Targach Kielce. Świetna impreza i wielu wystawców W sobotę i niedzielę 14 i 15 października w Targach Kielce odbywa się pierwszy Festiwal Wędkarski, zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski i Targi. Miłośnicy wędkarstwa nie mogli być zawiedzeni. Jest mnóstwo stoisk ze sprzętem, łodziami i rękodziełem, gośćmi imprezy są ikony polskiego wędkarstwa, jak Jacek Kolendowicz.

📢 Oto największe wsie w regionie radomskim. Trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej ludzi niż w niejednym mieście - 14.10.2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w regionie radomskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie jest Radom, ale mało kto zna radomskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta.

📢 To są największe świętokrzyskie wsie. Aż trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej osób niż w niejednym mieście - 14.10 2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie są Kielce, ale mało kto zna świętokrzyskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta. 📢 Dzień Nauczyciela 2023 w Tarnobrzegu. Prezydent wręczył akty mianowania i nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia i film Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za ich pracę. W Tarnobrzegu prezydent miasta Dariusz Bożek wręczył w przeddzień święta nagrody pieniężne nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli. Podczas piątkowej gali w Tarnobrzeskim Domu Kultury ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości zakończonej występem artystycznym.

📢 Tarnobrzeg. Banksterzy przed sądem. Proces dotyczył będzie wielomilionowego przekrętu w Banku Spółdzielczym w Grębowie. Zobacz zdjęcia Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu 17 października ruszy proces ośmiorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski), oskarżonych o wielomilionowy przekręt. Jak ustaliła prokuratura, oskarżeni swoją działalnością doprowadzili do wyrządzenia szkody wysokości 55 milionów złotych. We wtorek, 12 września zorganizowano w sądzie spotkanie organizacyjne stron procesu.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Wybory parlamentarne 2019: Najlepsze MEMY i DEMOTYWATORY. Zobacz, jak internauci komentują wyniki wyborów! PiS wygrał wybory parlamentarne 2019. Jak internauci zareagowali na zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego i porażkę Koalicji Obywatelskiej? Wybraliśmy najlepsze memy po wyborach. Zobacz, jak internet komentuje wyniki wyborów parlamentarnych. Oto najśmieszniejsze memy i demotywatory wyborcze znalezione w sieci.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Rośnie liczba interwencji strażackich w mieszkaniach na Podkarpaciu