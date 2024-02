Prasówka 2.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Tak na naszej wyjątkowej gali bawili się laureaci i zaproszeni goście”?

📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Tak na naszej wyjątkowej gali bawili się laureaci i zaproszeni goście To był wspaniały wieczór w Grand Hotelu. Na uroczystej gali, w której uczestniczyło 300 osób, ogłosiliśmy wyniki 72. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Było mnóstwo znanych osób, gwiazdy sportu z naszego regionu, wybitni trenerzy, parlamentarzyści, włodarze naszego regionu.

📢 Bal Seniora w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Gościem specjalnym Jan Wojdak. Zobacz zdjęcia W czwartek 1 lutego w Hotelu Paradiso w Suchedniowie odbył się bal dla seniorów, zorganizowany przez Grupę Inicjatywną Nasza Gmina. Wspólnie bawiło się 120 osób. Gościem specjalnym imprezy był Jan Wojdak, lider grupy Wawele.

📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Podczas gali w Grand Hotelu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenerów W czwartek, 1 lutego, na gali w Grand Hotelu w Kielcach ogłosiliśmy wyniki 72. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. To było wielkie święto ludzi sportu. W wyjątkowej gali uczestniczyło 300 osób. Oprócz laureatów, byli parlamentarzyści, włodarze miasta i województwa, najwybitniejsi świętokrzyscy sportowcy - olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy, przedstawiciele świata kultury i biznesu.

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Olimpijczyk Radom podsumował kapitalny 2023 rok. Zapaśnicy okazali się najlepsi w dwóch klasyfikacjach. Zobacz zdjęcia W Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu odbyło się podsumowanie występów Olimpijczyka Radom w 2023 roku. - Tak naprawdę, to już robi się to nudne, bo co roku jesteście najlepsi i trudno wam życzyć kolejnych sukcesów - przyznał z żartem Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Radomianie sklasyfikowani zostali po raz 11. z rzędu, na pierwszym miejscy w klasyfikacji zespołów tej dyscypliny sportu w Polsce.

📢 Strefa restauracyjna Galerii Echo w Kielcach przeszła niesamowitą metamorfozę. Teraz zjemy wśród miejskich elementów Oryginalny design to to, co zdecydowanie definiuje nową przestrzeń restauracyjną w Galerii Echo w Kielcach. Już od teraz można w pełni podziwiać nietuzinkową strefę. Liczba miejsc siedzących zwiększona o prawie połowę, wielkoformatowe grafiki wzbogacone o lokalne akcenty, oryginalne stoliki oraz gadżety drogowe w strefie gastronomicznej. Wszystko to w miejskim stylu. Warto odwiedzić Galerię Echo i na dobre rozsmakować się w nowościach.

📢 McDonald's i markety powstaną przy wjeździe do Kielc od Morawicy. Zobacz zdjęcia z drona Na ulicy Ściegiennego w Kielcach, tuż przy wjeździe do Kielc od strony Morawicy szykują się wielkie inwestycje. Obok terenu przewidzianego pod zabudowę przemysłowo – magazynową ma powstać restauracja McDonald's i markety różnych branż.

📢 Rozpoczął się sezon połowu pstrągów. Są nowe przepisy. Oto gdzie i na jakich zasadach można je łowić w Świętokrzyskiem 1 lutego rozpoczął się sezon połowu pstrągów potokowych. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Gdzie można je spotkać w regionie świętokrzyskim i na jakich zasadach wolno je łowić? Sprawdziliśmy. 📢 Marzenia się spełniły. Nowoczesna sala gimnastyczna w Woli Kopcowej uroczyście otwarta! Zobaczcie zdjęcia Wyczekiwana przez społeczność szkolną i mieszkańców Woli Kopcowej sala gimnastyczna stała się faktem. 1 lutego 2024 roku nowoczesny i przestronny obiekt został poświęcony i oddany do użytku. - Od dziś uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej mogą ćwiczyć i rozwijać pasje sportowe w nowych, lepszych warunkach. Z nowoczesnego i przyjaznego środowisku obiektu będą korzystać również dorośli mieszkańcy - mówił podczas uroczystości wójt Tomasz Lato.

📢 Oto najlepsze domy weselne w Świętokrzyskiem. Tu zorganizujesz przyjęcie jak z bajki! Zobacz TOP 20 Ślub i wesele to jedne z najważniejszych uroczystości w życiu pary. Myśl, gdzie zorganizować idealne przyjęcie spędza sen z powiek wielu z nich. W województwie świętokrzyskim wybór sal weselnych jest ogromny. Aby pomóc Wam w podjęciu decyzji prezentujemy TOP 20 najlepiej ocenianych domów i sal weselny w Świętokrzyskiem. Pod uwagę wzięliśmy także liczbę wystawionych opinii. Zobaczcie, które miejsca wzbudziły zachwyt gości i dlaczego.

📢 Fundacja Polemika otworzyła biuro w Opatowie. Pomoc znajda tu stowarzyszenia pozarządowe W czwartek, 1 lutego w Opatowie przy ulicy Kopernika 36, po dawnej przychodni, otwarto biuro Fundacji Polemika. W lokalu znajdzie się biuro fundacji ale swoją siedzibę będzie miał także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia będą mogły także użyczyć lokal na spotkania biznesowe.

📢 Olśniewający koncert na inaugurację działalności Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu Przy zapełnionej do ostatniego miejsca Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej zainaugurowano w Radomiu działalność nowej jednostki wojskowej o znaczeniu ogólnopolskim – Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Ośrodek to 200 żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy służą w orkiestrze reprezentacyjnej WOT oraz tworzonej dopiero kompanii reprezentacyjnej polskich terytorialsów. 📢 Najprzystojniejsi maturzyści z dotychczasowych studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami już cztery studniówki z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki wraz z eleganckimi maturzystami, przykuwającymi uwagę pań. Zobaczcie przystojniaków z dotychczasowych jędrzejowskich studniówek. 📢 WOŚP 2024 w Nowym Korczynie. Zebrano rekordową kwotę. Zobacz nowe zdjęcia z 32. finału W niedzielę, 28 stycznia, w Nowym Korczynie odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano rekordową kwotę. Zobacz nowe zdjęcia z finału.

📢 Tak wyglądało życie w radomskim getcie. Zobacz archiwalne zdjęcia 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz KL Auschwitz. W 2005 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Obchody tego dnia odbywają się na całym świecie. W galerii zebraliśmy archiwalne zdjęcia z radomskiego getta.

📢 Oto najlepsi wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z największego sztabu na świecie w Kielcach. Zobaczcie kim są Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy numer 262 w Kielcach, organizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz redakcję Echa Dnia to największy sztab na świecie. Ma oddanych wolontariuszy, którzy każdego roku przyczyniają się do szlachetnej idei imprezy. W galerii zdjęć znajdziecie dziesięciu z nich, którzy w tym roku uzbierali najwięcej. Zobaczcie kto to.

📢 Drugi dzień 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu, którym towarzyszą stoiska wystawiennicze, wykłady i prezentacje. Nowe zdjęcia Czwartek, 1 lutego jest drugim dniem 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu. Wydarzenie w hali sportowej przy ulicy Patkowskiego obfituje w wykłady, stoiska i konferencje, które poświęcono między innymi sytuacji na europejskim i krajowym rynku jabłek i wyzwaniom przed jakimi stoi polskie sadownictwo w roku 2024 roku. 📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Kto znalazł się wśród laureatów? Zapis transmisji W czwartek, 1 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyła się wielka sportowa gala, na której poznaliśmy laureatów 72. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Wzięło w niej udział 300 osób. Kto został najlepszym sportowcem, kto najlepszym trenerem 2023 roku? Do kogo trafiły inne wyróżnienia przyznane przez kapitułę? Zobaczcie zapis transmisji na echodnia.eu.

📢 Sensacyjny transfer polityczny w Radomiu. Przewodnicząca Rady Miejskiej z Prawa i Sprawiedliwości przeszła na stronę prezydenta Witkowskiego Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej Radomia z Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydować do Rady Miejskiej ze wspólnej listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Złożyła swoją rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, a jej dotychczasowa partia zapowiada złożenie wniosku o odwołanie jej z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej.

📢 Pedro Henrique z Radomiaka Radom uda się do Chin. Warunki umowy ustalono, teraz testy medyczne. To będzie rekordowy transfer! Najlepszy strzelec Radomiaka Radom w rundzie jesiennej, czyli Pedro Henrique na dniach pożegna się z kolegami z zespołu i uda się na testy do klubu Wuhan Three Towns grającego w ekstraklasie Chin. Jako pierwszy informację podał Szymon Janczyk z Weszło.com.

📢 Oto oryginalne imiona dla dziewczynek. W Świętokrzyskiem mało kto je nadaje, są piękne i wyjątkowe! Jakie imiona dla dzieci w 2023 wybierali rodzice? Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich pociech? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych dzieciom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najbardziej oryginalnych imion żeńskich w 2023 roku. 📢 Ceny owoców i warzyw na targu w Jędrzejowie. Po ile jabłka, ziemniaki, papryka? W czwartek 1 lutego targowisko w Jędrzejowie odwiedziło sporo osób. Na licznych stoiskach można było kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Sprawdziliśmy ceny. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku Korej w Radomiu. Po ile pomidory, cytryna, ziemniaki? W czwartek 1 lutego radomskie targowisko Korej odwiedziło sporo osób. Na licznych stoiskach można było kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Targowisko zachwyca obfitością produktów i różnorodnością kolorów. Jest tam zawsze duży wybór produktów. Sprawdziliśmy ceny.

📢 Nowe zwierzęta w zoo "Leśne Zacisze" w Lisowie. To wyjątkowe owce, które... nie posiadają wełny. Zobaczcie zdjęcia Zoo Leśne Zacisze w Lisowie to prawdziwy raj dla zwierząt z całego świata. Nic więc dziwnego, że w jedynym w województwie świętokrzyskim ogrodzie zoologicznym, co jakiś czas pojawiają się nowe stworzenia. Niedawno do grona Leśnego Zacisza dołączyły absolutnie wyjątkowe owce somalijskie, które nie posiadają wełny, a jedynie krótką sierść. Zobaczcie na zdjęciach wspaniałe zwierzaki, które także teraz można odwiedzić w Zoo Leśne Zacisze.

📢 Wypadek w Dębskiej Woli. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranna kobieta Groźnie brzmiało zgłoszenie dotyczące czwartkowe zdarzenia w Dębskiej Woli w gminie Morawica. Na miejsce przyleciał nawet śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Ciekawe zajęcia w Gminnym Klubie Seniora we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Poniedziałkowe zajęcia w Gminnym Klubie Seniora we Włoszczowie zdominowały zajęcia rękodzieła. Ale był też fitness. Włoszczowscy seniorzy aktywnie spędzają czas.

📢 Wybory samorządowe 2024. Łukasz Nowak kandydatem na prezydenta Tarnobrzega z własnego komitetu, ale z poparciem Prawa i Sprawiedliwości Tarnobrzeski radny Łukasz Nowak ogłosił swoją decyzję w sprawie startu w wyborach samorządowych - powalczy o fotel prezydenta Tarnobrzega. Nie będzie kandydatem z listy Prawa i Sprawiedliwości, które tym razem nie wystawi swojego kandydata. Łukasz Nowak wystartuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Nowaka i może liczyć na poparcie PiS.

📢 W Szczeglicach pamiętali o 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uczczono bohaterów W niedzielę 28 stycznia, upamiętniono 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, a także bitwę pod Szczeglicami, która miała miejsce rok później. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Świętokrzyskiem. Oto 25 najbardziej bezpiecznych gmin województwa Oto gminy województwa świętokrzyskiego, w których w 2023 roku doszło do najmniejszej liczby przestępstw. Prezentujemy dane w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Raport opracowaliśmy na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 📢 Climatic - Budownictwo Modułowe mające fabrykę w Ostrowcu Świętokrzyskim postawiło w Kobyłce blok w...pięć dni i nocy W Kobyłce koło Warszawy firma Climatic - Budownictwo Modułowe mająca fabrykę w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu pięciu dni i nocy zbudowała 4-kondygnacyjny blok mieszkalny. Po wykończeniu wnętrz i wykonaniu elewacji będą mogli wprowadzać się mieszkańcy. Jak to możliwe? Technologia opracowana w Ostrowcu jest zachwycająca. Zobaczcie poniżej film prezentujący powstawanie bloku. 📢 Ale pyszności! Rusza Festiwal Smaku 2024 w Kielcach i regionie. Zobacz na zdjęciach, co przygotowały nasze restauracje W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział trzydzieści restauracji. Zobaczcie na zdjęciach, co przygotowały dla was lokale.

📢 Oto najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w Świętokrzyskiem. Kto królował w 2023 roku? Niespodzianek nie brakuje! Imiona dla dziewczynek w 2023. Najchętniej wybierane imiona w Kielcach i województwie świętokrzyskim w 2023 roku różnią się od tych najczęściej wybieranych w kraju. W Polsce w ubiegłym roku dla dziewczynek najchętniej wybierano imię Zofia. A jak było w Świętokrzyskiem? Sprawdź listę najpopularniejszych imion żeńskich w 2023 roku. 📢 Tarnobrzeg buduje Centrum Sportów Olimpijskich i Paraolimpijskich. Najpierw boisko ze sztuczną trawą, potem bieżnia lekkoatletyczna Postępuje budowa Centrum Sportów Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tarnobrzegu. W pierwszym etapie budowane jest pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, jakiego w mieście dotąd nie było. O pieniądze na drugi etap inwestycji - stadion lekkoatletyczny z bieżnią - samorządowcy zawalczą w ministerstwie sportu. Zobacz, jak wygląda kompleks sportowy przy ulicy Zwierzynieckiej.

📢 Zamek w Iłży zadebiutuje w serialu o Jagiellonach. Tak prezentował się w oku kamery! Zobacz zdjęcia i film Zamek w Iłży był jednym z miejsc, gdzie kręcono nowy sezon serialu TVP "Korona królów. Jagiellonowie". Premiera odbyła się w środę 31 stycznia wieczorem. Można zobaczyć, jak iłżecki zamek prezentuje się w sadze o królewskim rodzie. Jakie sceny kręcono w Iłży, kiedy powstawały zdjęcia, jak to wyglądało? Przeczytajcie i zobaczcie.

📢 Dzień Seniora w Gorzycach. Był występ kabaretowy, życzenia i drobne, słodkie upominki. Zobacz zdjęcia W Gorzycach na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich spotkali się seniorzy. Wydarzenie to dla starszych mieszkańców sołectwa Gorzyce to już tradycja. 📢 Inwestorzy zainteresowani terenami po browarze Belgia w Kielcach. Powstało specjalne biuro 50 hektarów gruntów, hal nadających się magazyny, produkcje czy biura czeka na inwestorów w rejonie ulicy Ściegiennego w Kielcach. 1 lutego rusza tu biuro Kieleckiego Parku Przemysłowego działającego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, które będzie obsługiwało przedsiębiorców. 📢 Mateusz Madej z Pińczowa finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej. Sukces dzięki... kaszance We wtorek, 23 stycznia, została opublikowana lista finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej. Wśród grona uczniów szkół średnich, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego, znalazł się Mateusz Madej z drugiej klasy pińczowskiego "Kołłątaja". Sukces był możliwy dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do konkursowej prezentacji.

📢 „Wieczór Kolęd i Pastorałek” w Domu Kultury w Sokolnikach. Sala pękała w szwach. Zobacz zdjęcia z koncertu Spotkanie w świątecznym klimacie wypełnionym muzyką na żywo i wspólnym śpiewem przygotowane zostało w miniony weekend przez Koło Gospodyń Wiejskich Sokolanki oraz Zespół Pieśni i Tańca Sokolanie.

📢 Ruszyły prace przy ulicy Działkowców w Gorzycach. Powstanie bezpieczne przejście dla pieszych, chodnik i oświetlenie. Zobaczcie zdjęcia Pomiędzy bramą prowadzącą do Ogrodu Działkowego „Raj” oraz skrzyżowaniem z ulicą porucznika Józefa Sarny zostanie wykonane nowe, bezpieczne przejście dla pieszych. W ramach prac powstanie nowy chodnik do przejścia oraz asymetryczne oświetlenie. Podobne oświetlenie zostanie zamontowane przy istniejącym przejściu na ulicy Działkowców przy skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego. 📢 Tarnobrzeg. Przed sądem była prezes upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie powiedziała, kto wyprowadził pieniądze klientów Kolejny dzień procesu dotyczącego wielomilionowych przekrętów bankowych, które doprowadziły do upadku Banku Spółdzielczego w Grębowie, to ciąg dalszy przesłuchania 70-letniej Janiny K., byłej prezes banku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 31 stycznia szczegółowo opisywała, gdzie trafiły pieniądze z lokat klientów banku.

📢 Nida wystąpiła z brzegów! Krajobrazy w powiecie pińczowskim są przepiękne. Zobaczcie zdjęcia Wzrost temperatur w ostatniej dekadzie stycznia spowodował gwałtowne topnienie nagromadzonego zimą śniegu. Nida w wielu miejscach wystąpiła z brzegów. Krajobrazy są przepiękne. Choć rzeka wygląda groźnie, pińczowska straż pożarna mówi, że, póki co, w Pińczowie i okolicy jest bezpiecznie. Z rozlania się Nidy cieszą się lokalni badacze przyrody. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zareagowało błyskawicznie i już w piątek odbędzie się plener fotograficzny, którego motywem przewodnim będzie... woda. 📢 Inauguracja działalności w Radomiu Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Zagra orkiestra terytorialsów i muzycy z „Mazowsza W czwartek, 1 lutego oficjalnie zainauguruje w Radomiu działalność nowa jednostka wojskowa w Radomiu i jednocześnie ośrodek o znaczeniu ogólnopolskim. Podczas inauguracyjnej zbiórki z okazji otwarcia Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej zagra Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej oraz muzycy z Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

📢 32. Spotkania Sadownicze w Sandomierzu. Towarzyszą im stoiska wystawiennicze, wykłady i prezentacje Ponad 100 wystawców prezentuje się podczas 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu. Dwudniowe wydarzenie w hali sportowej przy ulicy Patkowskiego obfituje w wykłady, stoiska. Dodatkiem są tematyczne konferencje, które poświęcono między innymi sytuacji na europejskim i krajowym rynku jabłek i wyzwaniom przed jakimi stoi polskie sadownictwo w roku 2024 roku. Czwartek, 1 lutego będzie drugim dniem spotkań. Wstęp wolny. 📢 Ależ oni się kochają! 26 par z gminy Zagnańsk świętowało Złote Gody. Nie do wiary, co jest receptą na tak wspaniały małżeński staż Każdy ma inną receptę na wspólne życie. Jedni nigdy się nie kłócą, a drudzy wręcz przeciwnie - uwielbiają to robić, żeby potem... była okazja do godzenia. W środę, 31 stycznia pary z gminy Zagnańsk świętowały Złote Gody. Zobaczcie zdjęcia i film z uroczystości na której nie brakowało świetnego humoru i radości życia.

📢 Gigantyczna sauna i nowoczesne SPA w Binkowski Resort w Kielcach robią furorę! Niezwykłe propozycje dla par oraz kobiet W każdą pierwszą sobotę miesiąca niesamowita noc saunowa, a na co dzień możliwość skorzystania z ekskluzywnych zabiegów w jednym z najnowocześniejszych SPA w Polsce? Nowe atrakcje w Binkowski Resort robią furorę wśród gości, dlatego właściciele już szykują specjalne oferty dla zakochanych na Walentynki, mają też kuszące propozycje dla pań na Dzień Kobiet. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego. Pięć ugrupowań łączy siły pod tym szyldem i razem idzie do wyborów Radosław Witkowski kandydatem na prezydenta Radomia oraz wspólna lista do Rady Miejskiej Radomia to efekt porozumienia aż pięciu ugrupowań, które w Radomiu razem wystartują w zbliżających się wyborach samorządowych. Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego podpisali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie. To wielki przełom w kontekście przypadających na 7 kwietnia wyborach samorządowych.

📢 Tak jedzą pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach! Zobaczcie zdjęcia szpitalnych posiłków Szpitalne jedzenie wielu kojarzy się z suchymi kromkami chleba, jednym plasterkiem wędliny i pomidora. Na szczęście są placówki, w których wygląda to zupełnie inaczej. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu "Dobry posiłek w szpitalu" podawane są dania, które mają być smaczne, zdrowe i różnorodne. Zobaczcie zdjęcia posiłków ze stycznia 2024 roku. 📢 Oto najpopularniejsze imiona dla chłopców w Świętokrzyskiem. Jakie imiona wybierano najczęściej w 2023 roku? Zmiana lidera! Imiona dla dzieci 2023. Najchętniej wybierane imiona w Kielcach i województwie świętokrzyskim w 2023 roku są podobne do tych sprzed dwóch czy trzech lat, doszło jednak do kilku zmian w czołówce. Zobaczcie, które imiona są obecnie na topie w naszym regionie. W galerii przygotowaliśmy listę najpopularniejszych imion męskich w 2023 roku.

📢 Najpopularniejsze atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. Lider wciąż ten sam. Poznaj 20 topowych miejsc JuraPark w Bałtowie, Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu oraz Kamieniołom Kadzielnia z Amfiteatrem, Podziemną Trasą Turystyczną i Tyrolką - to trzy najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. Tylko te atrakcje w ciągu roku odwiedziło ponad 1 milion turystów. Jakie jeszcze atrakcje znalazły się w TOP 20 najpopularniejszych miejsc w Świętokrzyskiem? Które z nich stanowią prawdziwy raj dla turystów? Sprawdźcie. 📢 Piotr Żołądek zostanie nowym dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 1 lutego szykuje się zmiana na stanowisku dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że pełniącego tę funkcję od 2018 roku Józefa Cepila zastąpi radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Żołądek.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Połańca w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel burmistrza Połańca? Kto nim zostanie? Znamy już jednego pewnego kandydata. Jednak w grze są także jeszcze trzy inne nazwiska. 📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Staszowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Kto wystartuje w wyborach na burmistrza Staszowa w 2024 roku? Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się mocno kształtować. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy powiatu staszowskiego. 📢 Ryanair rozmawia z Polskimi Portami Lotniczymi na temat uruchomienia lotów z Radomia Portal Fly4free publikuje wywiad z Michaelem O’ Learym, prezesem linii Ryanair, w którym zdradza on, że prowadzone są rozmowy z Polskimi Portami Lotniczymi na temat uruchomienia lotów z Radomia. To zupełne zaskoczenie w branży lotniczej, bo do tej pory Michael O,Leary mówił o Radomiu wyłącznie jak najgorzej i zarzekał się, że jego linie nie zjawią się na naszym lotnisku nawet jeśli będą miały zapewnione zerowe opłaty lotniskowe.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie prezydentem Kielc? Coraz szersza lista kandydatów. Poznaj ich 7 kwietnia mają się odbyć wybory samorządowe 2024. Kto stanie do walki funkcję prezydenta Kielc? Szykuje się ciekawa batalia, chęć startu deklaruje coraz większa liczba kandydatów. Lista nazwisk jest imponująca. Przedstawiamy wszystkich potencjalnych kandydatów ale już w podziale na tych, którzy na pewno wystartują , których start jest możliwy oraz tych których prawdopodobieństwo startu jest niewielkie. 📢 Wielkie pieniądze na drogi dla Sandomierza i gmin powiatu sandomierskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobacz kto, ile i na co dostał 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Ogromne pieniądze dostała gmina Sandomierz, ale też Starostwo Powiatowe i inne gminy. Zobaczcie, kto, ile i na co dostał pieniędzy.

📢 W Topoli upamiętniono dwudziestu młodych mężczyzn zamordowanych 80 lat temu. Symboliczny znicz i biała róża W Topoli (gmina Skalbmierz) upamiętniono dwudziestu młodych mężczyzn zamordowanych 28 stycznia 1944 roku przez Niemców. Mija 80 lat od tych tragicznych wydarzeń. 📢 Oto najlepsi wolontariusze WOŚP w powiecie starachowickim. Rekordzista z zawrotną kwotą w puszce. TOP 10 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Grała w w całym powiecie starachowickim. Zbierano w sztabach w Starachowicach i Pawłowie ale też w gminie Mirzec i Wąchock. W powiecie starachowickim pobito wszelkie rekordy jeśli chodzi o sumy zbiórek. Przedstawiamy najlepszych wolontariuszy z powiatu starachowickiego. Kto i ile zebrał? Zobaczcie na kolejnych slajdach. 📢 200 lat dla mieszkańca gminy Bieliny. Jan Rzepka skończył sto lat! Zobaczcie, jak świętował 27 stycznia odbyły się uroczystości związane z setnymi urodzinami mieszkańca gminy Bieliny - pana Jana Rzepki. Tego dnia przed 100 laty pan Jan przyszedł na świat. Przeżycie całego wieku świętował wśród rodziny i przyjaciół. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielka kasa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogi w Świętokrzyskiem! We wtorek, 30 stycznia oficjalnie podpisano umowy z wojewodą 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Zobacz, kto dostał kasę i ile. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki z dotychczasowych studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami kilka studniówek maturzystów z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki w pięknych strojach - wybierały zjawiskowe kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki studniówek w powiecie jędrzejowskim.

📢 Roczny chłopczyk pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę w żłobku w Skarżysku-Kamiennej! Drastyczne zdjęcia Zdarzenie, do którego doszło w jednym ze skarżyskich żłobków wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Roczny chłopczyk został pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę. Jak informuje mama chłopca, która skontaktowała się z nami, z ranami na buzi trafił on na kilka dni do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Przysusze. Po ile ziemniaki, papryka, kapusta, buraki, cebula, jabłka? Zobacz zdjęcia i ceny Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 30 stycznia niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży. 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Trwa sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. W piątek 26 i w sobotę 27 stycznia w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali, na których aż roiło się od eleganckich maturzystów, przykuwających uwagę pań. Zobaczcie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Swetry, bluzki, kurtki, płaszcze, buty na targu w Przysusze 30 stycznia. Duży wybór odzieży. Zobaczcie zdjęcia Wciąż nie tak dużo klientów było we wtorek 30 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą jest mniej klientów. Mimo chłodu i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać.

📢 Oni bawili się najlepiej na studniówkach w Świętokrzyskiem! Zobacz, kto brylował na parkietach Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach.

📢 Huczny bal na 20-lecie Klubu Sportowego Stara Błotnica. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Klub Sportowy Stara Błotnica ma już 20 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczysty bal z udziałem działaczy, sportowców, władz gminy i powiatu białobrzeskiego. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z trzeciego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki trzeciego tygodnia studniówek w Świętokrzyskiem - tych z weekendu 26 i 27 stycznia.

📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia kończy się. W ostatni weekend stycznia w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry w Pińczowie zebrano 125 140,71 złotych - podsumowanie. Oto najlepsi wolontariusze 125 140,71 złotych - tyle zebrał pińczowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 32. finału akcji. Na ten wynik złożyła się zbiórka ponad 60 wolontariuszy i dochód z licytacji prowadzonej w hali Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zbiórka rozegrała się w niedzielę, 28 stycznia, i obejmowała szereg wydarzeń, w które zaangażowało się mnóstwo pińczowian i mieszkańców powiatu. Sztab w Pińczowie był jedynym na terenie powiatu. Zobacz, komu udało się zebrać najwięcej pieniędzy do puszki!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Tak bawili się w weekend 26 i 27 stycznia W miniony weekend, 26 i 27 stycznia odwiedziliśmy każdą studniówkę w regionie świętokrzyskim. Wszystkie bale były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend. 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Piękny polonez i walc, a potem szalona zabawa do białego rana! Zdjęcia i wideo Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu bawili się w sobotę, 27 stycznia na studniówce w Domu Weselnym Euforia w Gabułtowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Nieziemski walc maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie staje się hitem! Tańczyli jak w bajce, wszyscy ich nagrywali Magiczny walc na studniówce, odtańczony przez uczniów opatowskiej "Górki" czyli Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie staje się hitem! Dziewczyny ubrane w długie białe i czarne suknie dosłownie płynęły w tańcu w ramionach eleganckich mężczyzn. Zobaczcie film z niesamowitego studniówkowego pokazu!

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Hotelu Binkowski w Kielcach W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Binkowski w Kielcach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Szalona zabawa do białego rana! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Na studniówce w Hotelu Markiz w Łopusznie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Część 2 zdjęć z poloneza Studniówkę mieli w piątek 26 stycznia maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Na wielkim balu tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy bawiło się osiem klas maturalnych. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć z poloneza!

