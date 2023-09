Prasówka 2.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Święto Chleba w Radomiu. W piątkowy wieczór uczestnicy bawili się przy muzyce w parku Kościuszki. Były tańce i dużo radości”?

Z impetem ruszyło trzydniowe Święto Chleba w Radomiu. Od piątku na Placu Corazziego piekarze prezentują swoje smakołyki, ale nie brakuje także innych atrakcji. W piątkowy wieczór, 1 września odbyła się spontaniczna zabawa przy muzyce. W muszli koncertowej w parku Kościuszki zagrała Maciejowa Kapela.

📢 Tłumy na koncercie charytatywnym w Kielcach. Wystąpili Cleo, Viki Gabor i Zakopower. Byłeś na Kadzielni? Szukaj się na zdjęciach Muzyka z samego serca polskich gór zabrzmiała w piątek, 1 września w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Publiczność doskonale bawiła się przy przebojach Zespołu Zakopower, Viki Gabor i Cleo, a przy okazji sprawiła radość chorym onkologicznie dzieciom. W jubileuszowym, dwudziestym już koncercie charytatywnym bawiły się tłumy ludzi. Byłeś na widowni? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Wielki koncert charytatywny na Kadzielni w Kielcach. Chore onkologicznie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty W piątek, 1 września w amfiteatrze Kadzielnia odbył się koncert charytatywny na rzecz małych pacjentów Oddziału Onkologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Na scenie wystąpili Cleo, Viki Gabor i Zakopower, a dzieci otrzymały swoje wymarzone prezenty, które udało się kupić dzięki sponsorom oraz publiczności. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Uczczono pamięć o świętokrzyskich Westerplatczykach. W wielu miejscach regionu zapalono znicze W piątek, 1 września, w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w województwie świętokrzyskim zapłonęły znicze pamięci na grobach związanych z regionem Westerplatczyków. 📢 Tomek Klimkowski z "Rolnik szuka żony" zostanie... modelem? Te zdjęcia mówią wszystko Tomek Klimkowski to jeden z najbardziej lubianych bohaterów dziewiątej edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Wydawało się, że znalazł w programie miłość, ostatecznie jednak nadal jest singlem. Młody rolnik z gminy Sadowie w powiecie opatowski bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie zdobył już prawie 60 tysięcy obserwujących. W ostatnich dniach opublikował kilka intrygujących zdjęć z Sandomierza i... już dostał propozycję pracy w modelingu. 📢 Świętokrzyska Ibiza tętni życiem do ostatniego dnia wakacji. Pierwsze podsumowanie sezonu. Jaki był w Sielpi? Zobaczcie zdjęcia i wideo U progu nowego roku szkolnego odwiedziliśmy w piątek, 1 września kąpielisko w Sielpi, zwaną popularnie Świętokrzyską Ibizą. Byliśmy w miejscach, które przez całe wakacje dbały, aby nikt z wypoczywających nie był głodny i zapewniały rozrywkę. Rozmawialiśmy również z Krzysztofem Obratańskim, burmistrzem miasta i gminy Końskie.

📢 W Stalowej Woli otwarto pierwsze w Polsce ekologiczne żłobko-przedszkole z basenem. Była marszałek Sejmu, Elżbieta Witek. Zdjęcia W piątek pierwszego września w Stalowej Woli otwarto pierwsze w Polsce żłobko-przedszkole z basenem. W uroczystości wzięła udział marszałek Sejmu, Elżbieta Witek. 📢 Piknik rodzinny w Rusinowie. Były koncerty, potańcówka i pyszne potrawy. Zobacz zdjęcia Tańce na dechach, występy zespołów ludowych, wieczorne koncerty – tak wyglądał piknik rodzinny, który odbył się w ostatnią niedzielę, 27 sierpnia, w Rusinowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach obchodziła jubileusz 100- lecia. Piękna uroczystość z poświęceniem nowego wozu bojowego Jubileusz 100-lecia powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach, w gminie Obrazów. Uroczystość była okazją do poświęcenia nowego wozu bojowego jakim od niedawna dysponuje jednostka. 📢 Grzegorz Sobieraj, dziennikarz ze Stalowej Woli, został pochowany na cmentarzu komunalnym. Żegnała go rodzina i przyjaciele W piątek pierwszego września odbył się pogrzeb Grzegorza Sobieraja, dziennikarza ze Stalowej Woli, założyciela portalu stalówka.eu. Mężczyzna zmarł 26 sierpnia w wieku 38 lat.

📢 Świętokrzyski poseł Prawa i Sprawiedliwości, kielczanin Piotr Wawrzyk odwołany z funkcji wiceministra spraw zagranicznych! W piątek, 1 września świętokrzyski poseł Piotr Wawrzyk został odwołany ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych. 📢 Buska chirurgia zamknięta we wrześniu. Mocne słowa dyrektora Lasaka. Starosta: Grzesiu, nie idź tą drogą Szpital w Busku-Zdroju zawiesza na miesiąc działalność oddziału chirurgicznego. Powodem ma być konieczność dania urlopów kadrze lekarskiej, które były wielokrotnie przekładane. Według starosty buskiego Jerzego Kolarza, sprawy tej nie można było dłużej odsuwać w czasie, stąd konieczność przerwy w pracy. Starosta narzeka ponadto na "dywersyjne" działania szpitala w Pińczowie, który ma zatrudniać lekarzy z buskiej lecznicy. Jej dyrektor, Grzegorz Lasak, mówi wręcz o oszukiwaniu. - Grzesiu, nie idź tą drogą - apeluje starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski.

📢 Rozpoczęło się jubileuszowe Święto Chleba w Radomiu. Kiermasz pieczywa i ciast na placu Corazziego. Zobacz zdjęcia W piątek, 1 września rozpoczęło się trzydniowe Święto Chleba w Radomiu. Pierwszego dnia na placu Corazziego odbył się kiermasz ciast oraz pieczywa. Stosikami zainteresowało się wielu mieszkańców miasta.

📢 Ochotnicy w Kielcach rozpoczynają kampanię z dobrymi wiadomościami. O co chodzi? Świadkowie Jehowy opublikowali w wersji drukowanej i elektronicznej specjalne wydanie czasopisma „Strażnica” pod tytułem „Czym jest Królestwo Boże?", dostępnego w ponad 780 językach. Ponad 117 tysięcy ochotników z całej Polski będzie udostępniać to czasopismo we wrześniu. Również w Kielcach. 📢 Poczwórna kraksa w Radlinie i ogromne korki! Na miejscu służby ratunkowe Cztery samochody brały udział w wypadku, do jakiego doszło w piątek po godzinie 14 w Radlinie w powiecie kieleckim. Krajowa trasa numer 74 była częściowo zablokowana. Ruch odbywał się wahadłowo.

📢 W tych miastach w województwie świętokrzyskim mieszka najwięcej singli. Tu najłatwiej jest znaleźć żonę lub męża Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przygotowaliśmy specjalne zestawienie - w tych miastach województwa świętokrzyskiego mieszka najwięcej singielek i singli. Osoby szukające swojej drugiej połówki mogą sprawdzić, gdzie w regionie najłatwiej znaleźć żonę lub męża. Sprawdźcie, gdzie proporcjonalnie mieszka najwięcej panien i kawalerów. 📢 Imprezy w weekend w Radomiu i okolicach w pierwszy weekend września. Imprezy dożynkowe i One Night Festival w Radomiu Ponad 20 imprez w regionie radomskim w pierwszy weekend września! W dniach 1-3 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To przede wszystkim natężenie dożynek ze Sławomirem, Czadomanem czy Playboys. Ale przed nami też One Night Festival.

📢 Kielczanie pamiętali o 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mocne przemówienie wojewody Zbigniewa Koniusza W 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, lokalnych instytucji, środowisk kombatanckich, wojska oraz kielczan złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku na cmentarzu Wojska Polskiego w Kielcach.

📢 Dwie kobiety z powiatu jędrzejowskiego oszukane w sieci 44-latka z gminy Wodzisław chciała sprzedać przez internet dziecięcą hulajnogę. Krótko później dostała wiadomość z linkiem przesłanym rzekomo przez firmę kurierską. Kliknęła w niego i podała dane swej karty. Potem okazało się, że z konta kobiety zniknęło 3800 złotych. Tego samego dnia do policjantów zgłosiła się 30-latka z gminy Nagłowice oszukana w podobny sposób. Chciała sprzedać boazerię a straciła 800 złotych. 📢 Kultowe i najpiękniejsze. Oto orientalne perfumy. To zapachy idealne na jesień Jakie perfumy na jesień? Idealnym wyborem będą perfumy o orientalnych nutach. Otulają, uwodzą, są bardzo trwałe. Zobaczcie najpiękniejsze z nich.

📢 Wszystkie bilety na mecz Radomiaka Radom z Piastem sprzedane. Sobotni pojedynek obejrzy komplet publiczności! W piątkowe południe sprzedane zostały ostatnie bilety na mecz Radomiaka z Piastem w ramach 7. kolejki PKO Ekstraklasy. Oznacza to, że podobnie, jak w przypadku pojedynku Zielonych z Wartą Poznań, mecz obejrzy komplet widzów! 📢 Po operacji zmniejszenia żołądka przeszła piekło! Gwiazda TVN Style, Kinga Zawodnik ujawnia szokujące kulisy Wymioty krwią, zawroty głowy, niewyobrażalny ból – tak pierwsze dni po operacji zmniejszenia żołądka wspomina znana z programu "Dieta czy cud" emitowanego przez TVN Style, Kinga Zawodnik. Czy Pochodząca ze Śmietanek, w powiecie kozienickim trzydziestolatka poddałaby się zabiegowi wiedząc, jak ciężka będzie rekonwalescencja? Gwiazda opowiedziała nam o swojej heroicznej walce o zdrowie. 📢 Bezpartyjni Samorządowcy przedstawili listy kandydatów do Sejmu i Senatu w Świętokrzyskiem Mocna drużyna dla normalnej Polski – powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców w województwie świętokrzyskim Kamil Suchański prezentując w piątek na Rynku w Kielcach listę kandydatów do Sejmu. Podczas spotkania z mediami przedstawiono także kandydatów do Senatu w okręgach centralnym i południowym.

📢 Ruszyły wypłaty 14. emerytury! Którego dnia otrzymasz pieniądze? Oto terminy. Ile wynosi czternastka w 2023 roku? Mamy wyliczenia Czternasta emerytura trafiła do pierwszych seniorów już 1 września. Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Kiedy zatem spodziewać się dodatkowych pieniędzy za czternastkę na swoim koncie bankowym? Ile w roku 2023 wyniesie czternasta emerytura "na rękę" i kto ją otrzyma? Zobaczcie szczegóły. 📢 Początek roku szkolnego w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy! Zacznij nowy rok na wesoło Wakacje, wakacje i po wakacjach... Początek września to trudny czas dla wielu uczniów, ale też... nauczycieli. Niewielkie to pocieszenie, że wyjątkowo rok szkolny rozpocznie się nie 1, a dopiero 4 września. Jeśli na samą myśl o pierwszym dzwonku robi Ci się słabo, albo po prostu - chcesz się pośmiać - zajrzyj do naszej galerii. Te memy na pewno poprawią Ci humor.

📢 II wojna światowa. Bitwy, bombardowania i rozstrzeliwania. Jak wyglądała wojna obronna na Kielecczyźnie w 1939 roku? Społeczeństwo międzywojennego województwa kieleckiego, podobnie jak reszty kraju, z dużą niepewnością oraz licznymi obawami śledziło wydarzenia, które towarzyszyły dojściu do władzy Adolfa Hitlera w Niemczech. W wielu miastach, miasteczkach oraz wsiach Gór Świętokrzyskich mieszkał duży odsetek ludności żydowskiej, szczególnie zaniepokojonej rozwojem sytuacji międzynarodowej. 📢 Tak podczas wojny wyglądał powiat lipski. Oto unikalne, kolorowe zdjęcia z czasów II Wojny Światowej Jak wyglądało Lipsko i inne miejscowości powiatu lipskiego w trakcie II Wojny Światowej? Częściowo na to pytanie odpowiadają zdjęcia, które można znaleźć w serwisie Fotopolska.eu, który ostatnio udostępnił funkcjonalność - kolorowanie czarno-białych zdjęć. Dzięki temu na archiwalne zdjęcia możemy spojrzeć w sposób jeszcze bardziej rzeczywisty.

📢 Wyjątkowa sesja fotograficzna koszykarzy Hydrotrucku Radom. Zobacz nietypowe zdjęcia Koszykarze Hydrotrucku Radom przygotowują się do pierwszoligowego sezonu. W ostatnich dniach wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej.

📢 Mieszkanka świętokrzyskiego zatrzymana przez Centralne Biuro Śledcze Policji. W tle milionowe wyłudzenia Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zajmujący się sprawą wyłudzeń dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działali na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Zatrzymali pięć osób. 📢 Oni odeszli w sierpniu 2023 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w sierpniu 2023 roku. Przypominamy tych, którzy odeszli w ostatnim miesiącu.

📢 Tarnobrzeg pamięta. O godzinie 4.45 mieszkańcy uczcili pamięć ofiar II wojny światowej w 84. rocznicę jej wybuchu. Zobacz zdjęcia Mijają 84 lata od ataku Niemiec na Polskę i największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata, o którym nie wolno zapomnieć. 1 września o godzinie 4.45 mieszkańcy Tarnobrzega uczcili pamięć ofiar II wojny światowej. W porannych uroczystościach na cmentarzu wojennym uczestniczyli prezydent miasta, przedstawiciele samorządu i organizacji, duchowieństwa, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, harcerze i Strzelcy.

📢 Konkurs artystyczny na festiwalu "Polska Od Kuchni" w Kielcach. Gospodynie wykazały się niezwykłymi talentami. Zobacz zdjęcia ich prac W niedzielę, 27 sierpnia na Placu Wolności w Kielcach odbył się świętokrzyski finał ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie przygotowane zostało by podkreślić, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. Wśród atrakcji znalazł się również konkurs artystyczny. Gospodynie wykazały się różnorodnymi talentami. Sprawdźcie, co przygotowały w naszej galerii.

📢 Bożena Zapała i Dariusz Przemyski - starostowie 23. Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich to wyjątkowi gospodarze. Czym się zajmują? Bożena Zapała i Dariusz Przemyski - starostowie 23. Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, które w niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni, to wyjątkowi rolnicy. Czym zajmują się w swoich gospodarstwach? Jakie biznesy prowadzą? Czy cieszą się z takiego wyróżnienia? Poznajmy ich.

📢 Niesamowite dekoracje podczas dożynek 2023 w powiecie buskim. Podobają się Wam? Zobaczcie zdjęcia Zakończył się sezon dożynkowy w powiecie buskim. Podczas świąt plonów w Busku-Zdroju i Biechowie i innych miejscowości organizatorzy uroczystości zadbali o odpowiednią oprawę wizualną. Powstawały rzeźby i dekoracje, które prócz ciekawej formy, zwracały uwagę także pełną humoru treścią. Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Nowi nauczyciele mianowani ze szkół powiatu buskiego złożyli ślubowanie. Zobacz zdjęcia W czwartek, 24 sierpnia, podczas posiedzenia zarządu powiatu w Busku-Zdroju, nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych powiatu buskiego, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie. 📢 Piękne Dożynki Gminne w Waśniowie. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia w Waśniowie odbyły się Dożynki Gminne. Zobacz nowe zdjęcia ze święta plonów

📢 Podano termin kolejnych pokazów Air Show w Radomiu. Biuro organizacyjne przeprasza za błędy i obiecuje poprawę Już wiadomo, że kolejne pokazy Air Show odbędą się 30 i 31 sierpnia 2025 roku w Radomiu. Nikt już nie próbuje przenosić imprezy do Powidza, Poznania lub Dęblina, a takie plany pojawiały się w ubiegłych latach. Organizatorzy przepraszają za tegoroczne błędy organizacyjne i obiecują poprawę.

📢 Przygotowania do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach idą pełną parą. Jakie militarne cuda tu zobaczymy? Wielkimi krokami zbliża się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Już od wtorku, 5 września do piątku, 8 września będzie tu prezentowany militarny sprzęt z całego świata oraz najnowocześniejsze wyposażenie Polskich Sił Zbrojnych. Jak zapowiadają organizatorzy z Targów Kielce, tegoroczna wystawa ma być największą ze wszystkich dotychczasowych. Dowodem jest wybudowanie dodatkowej hali tymczasowej na potrzeby ekspozycji. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Poznajcie najpiękniejszą kadrę siatkarek w Polsce. Na boisku zachwycają nie tylko grą, ale i wyglądem. To siatkarki Radomki Po zakończonym sezonie 2022/2023 w Tauron Lidze kadra Moya Radomki Lotnisko Warszawa-Radom została mocno zmieniona. Przed nowymi rozgrywkami przyszło wiele nowych zawodniczek. Stworzyły one najpiękniejszą kadrę w Tauron Lidze. Zobacz prywatne zdjęcia siatkarek Radomki w naszej galerii.

📢 Nowi policjanci złożyli w Radomiu uroczyste ślubowanie. Był uroczysty apel przed komendą. Rotę złożyło 52 funkcjonariuszy. Zobacz zdjęcia W czwartek, 31 sierpnia, na placu przed Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie nowych policjantów Garnizonu Mazowieckiego. Podczas apelu, przysięgę złożyło 52 nowych funkcjonariuszy, w tym piętnaście policjantek. Wręczone zostały też odznaczenia dla zasłużonych dla policji. 📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 1-3 września. Będą Cleo, Viki Gabor, Zakopower, Śląsk. Mnóstwo koncertów i pikniki Gdzie się wybrać w weekend 1-3 września w Kielcach i okolicy? Jest w czym wybierać. Przygotowaliśmy zestawienie wydarzeń, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę. Będą gwiazdy muzyki, inscenizacja historyczna, pikniki, ciekawe spotkania i wielka impreza w Tokarni z chlebem w roli głównej.

📢 Tarnobrzeg. Pędził korytarzem życia za karetką na sygnale. Brawurową jazdę kierowcy seata przerwali policjanci z grupy Speed 32-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego pędził za karetką pogotowia ratunkowego utworzonym dla niej korytarzem życia. Do zdarzenia doszło w Tarnobrzegu. Brawurową jazdę kierowcy seata przerwali policjanci z tarnobrzeskiej grupy Speed, ukarali mężczyznę dotkliwym mandatem i nałożyli na niego 18 punktów karnych. 📢 Oto kobiety poszukiwane za oszustwa, kradzieże, a nawet dilerkę. Ściga je Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu! Zobacz listy gończe Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Dzisiaj pokazujemy listy gończe wystawione za kobietami. Obejrzyj galerię i jeśli rozpoznasz którąś z nich lub wiesz, gdzie się ona ukrywa, powiadom organy ścigania. I pamiętaj! Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna!

📢 Kino "Atlantic" w Radomiu. Niezwykła historia kultowego miejsca. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Przez większą część stulecia było to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Radomiu. Dziś budynek po kinie "Atlantic" przy ulicy Moniuszki niszczeje i popada w ruinę. Na przestrzeni lat obiekt wielokrotnie zmieniał też nazwę. Starsi mieszkańcy mogą pamiętać go jako "Bałtyk" lub "Adrię". Jaka jest historia tego miejsca i jak wyglądało w przeszłości? Zobacz w naszym artykule. 📢 Orlen Superliga. Byliście na meczu KS Kielce mistrzów Polski w piłce ręcznej z Chrobrym Głogów w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Mistrzowie Polski w piłce ręcznej na inaugurację sezonu w Orlen Superlidze pewnie wygrali z Chrobrym Głogów 44:24. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania.

📢 Wiele osób uczestniczyło w pogrzebie cenionego trenera Kazimierza Jarosa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzruszające pożegnanie W środę w Ostrowcu Świętokrzyskim pożegnaliśmy cenionego trenera lekkiej atletyki Kazimierza Jarosa. W uroczystościach pogrzebowych, oprócz rodziny, uczestniczyli też szkoleniowcy, zawodnicy i działacze "królowej sportu".

📢 Przed nami jubileuszowe Święto Chleba w Radomiu. Dla mieszkańców miasta zaplanowano wiele różnorodnych atrakcji Już w najbliższy weekend, od 1 do 3 września będzie odbywać się jubileuszowa odsłona Święta Chleba w Radomiu. W środę, 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której władze Radomia przedstawiły program tegorocznej edycji Święta Chleba i skierowały do mieszkańców miasta zaproszenie na wydarzenie.

📢 Wielki festyn Pożegnanie Lata w gminie Ciepielów. Był pokaz iluzjonisty, występy artystyczne i wiele więcej. Zobacz zdjęcia W sobotę, 26 sierpnia, na terenie Domu Ludowego w Wielgiem odbył się festyn Pożegnanie Lata. Wydarzenie obfitowało w mnóstwo atrakcji, które przyciągnęły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Można było skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, obejrzeć występ Stan Tutaj Show, a także posłuchać muzyki disco w wykonaniu zespołu Systematik.

📢 Ślubowanie i odebranie aktów nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego w powiecie niżańskim. Zobacz zdjęcia W ostatnich dniach sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, kolejni nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, złożyli przed starostą niżańskim Robertem Bednarzem i wicestarostą Adamem Machem, ślubowanie oraz odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

📢 Te biznesy są na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Nie przegap okazji! Możesz zostać właścicielem prosperującej firmy. Zobacz oferty Marzysz o własnej firmie, ale nie masz pomysłu? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa działające w Radomiu i regionie radomskim. Można zostać właścicielem przedszkola, restauracji, salonu urody, przychodni rehabilitacyjnej, cukierni, stacji paliw czy też... zakładu zajmującego się cynkowaniem ogniowym. Zobacz najciekawsze oferty.

📢 Za nami kolejne spotkanie RSActive 4 ligi. Byłeś na meczu Pogoni Staszów ze Spartakusem Daleszyce? Znajdź się na zdjęciach z trybun Za nami kolejne emocjonujące spotkanie w ramach RSActive 4 ligi. Mecz Spartakusa z Pogonią zaczął się nerwowo i równie dramatycznie się zakończył. Pod koniec spotkania dwóch zawodników zderzyło się głowami i piłkarza z Daleszyc zabrała karetka. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach z trybun. 📢 Air Show 2023 w Radomiu. Nowoczesne wyposażenie na ziemi i niesamowite akrobacje w powietrzu. Zobacz zdjęcia i wideo Po pięciu latach przerwy wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Na lotnisku w Radomiu przez dwa dni mogliśmy podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, najnowocześniejsze samoloty, a także niezwykle widowiskowe akrobacje powietrzne w wykonaniu pilotów z całego świata. Zobacz, jak wyglądało Air Show Radom 2023!

📢 Air Show 2023. Do Radomia przylgnęło niechlubne określenie „Wodne Air Show”. Duże problemy organizacyjne podczas pokazów i...mnóstwo memów Było to imponujące święto lotnictwa, ale też wielkich kłopotów organizacyjnych. Wszędzie na lotnisku słychać było narzekania na „radomską organizację imprezy” . Tysiące ludzi nie najlepiej będzie wspominało tegoroczne Air Show, głownie z powodów kłopotów z wejściem na lotnisko i brakiem wody. 📢 Dawid Kwiatkowski oczarowany Kadzielną! "To chyba moje ulubione miejsce w Polsce na koncerty". Zobaczcie, co jeszcze powiedział artysta Wyjątkowe słowa pod adresem kieleckiej Kadzielni oraz naszej świętokrzyskiej publiczności powiedział Dawid Kwiatkowski, jedna z gwiazd koncertu Przebój lata Polsatu i Radia Zet, który odbył się w sobotę, 16 sierpnia, w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Co dokładnie powiedział artysta? Zobaczcie.

📢 Za nami Międzynarodowe Pokazy Air Show w Radomiu. Wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zobacz, jak wyglądało wielkie lotnicze święto Po pięciu latach do naszego miasta wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Na lotnisku w Radomiu przez dwa dni mogliśmy podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, najnowocześniejsze samoloty, a także niezwykle widowiskowe akrobacje powietrzne w wykonaniu pilotów z całego świata. Wybraliśmy najciekawsze naszym staniem zdjęcia z pokazów. Zobacz, jak wyglądało Air Show Radom 2023! 📢 Świetny parafialny piknik rodzinny w Ostojowie. Było wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 27 sierpnia w Ostojowie w gminie Suchedniów odbył się II Parafialny Piknik Pokoleniowy. Było mnóstwo atrakcji, pyszne jedzenie i dużo muzyki. Zagrali między innymi zespół Old Marinners i grupa Miriam, złożona z księży. Zobacz zdjęcia. 📢 Dożynki powiatowo-gminne w Solcu-Zdroju. Piękne wieńce z każdej gminy. Zobaczcie zdjęcia Solec-Zdrój był miejscem tegorocznych dożynek powiatowych powiatu buskiego. Na tamtejszym stadionie pokazały się delegacje ze wszystkich gmin, wraz ze swoimi wójtami i burmistrzami.

📢 Jezioro Tarnobrzeskie i upalna ostatnia niedziela sierpnia 2023: słońce, piasek, woda, aktywny wypoczynek i zabawa. Zobaczcie zdjęcia Pogoda w ostatnią niedzielę sierpnia była wymarzona i sprzyjała wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przejrzysta woda miała przyjemną temperaturę do orzeźwiających kąpieli po plażowaniu w upalnym słońcu. Mieszkańcy Tarnobrzega i turyści z Podkarpacia i innych regionów na całego korzystali z pięknego dnia pod koniec wakacji. Słońce, piasek, woda - czego chcieć więcej? Zobaczcie zdjęcia z 27 sierpnia. 📢 Mus malinowy do słoików. Zrób dzisiaj a zimą sobie podziękujesz. Oto przepis Sezon na maliny trwa w pełni. Najsmaczniejsze są owoce świeże ale aby przedłużyć lato i zachować ich smak i aromat polecamy mus malinowy do słoików. Będzie idealny zimą do ciast, deserów, tostów.

📢 Tysiące ludzi na niedzielnych pokazach Air Show 2023 w Radomiu. Szukajcie się na zdjęciach Trwa drugi dzień Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2023 w Radomiu. Na niedzielnych pokazach jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Każdy podziwia sprzęt wojskowy oraz podniebne akrobacje.

📢 Oni odeszli w lipcu 2023 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w lipcu 2023 roku. Przypominamy tych, którzy odeszli w ostatnim miesiącu. 📢 Plan lekcji 2021/2022 do pobrania za darmo (PDF) różne wzory. Wybierz ulubiony i wydrukuj Plan lekcji 2020/2021 do pobrania za darmo - pliki PDF do wydruku. Przygotowaliśmy dla Was kilka wersji planu lekcji na nowy rok szkolny. Wystarczy wybrać ulubiony i wydrukować, aby mieć zawsze przy sobie pełny rozkład zajęć. W galerii dostępne są różne wzory - wybierzcie ten, który najbardziej wam odpowiada, wydrukujcie i bądźcie zawsze przygotowani do lekcji!

