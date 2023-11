Prasówka 2.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco!”?

Prasówka 2.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 2 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 2.11.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 2 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 2.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Busku-Zdroju. Tłum ludzi na cmentarzu. Zdjęcia Wszystkich Świętych 2023 na cmentarzu w Busku-Zdroju. W środę, 1 listopada, buską nekropolię odwiedziło wielu mieszkańców, by zapalić znicz na grobach swoich bliskich. Zobaczcie na zdjęciach

Prasówka 2.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wszystkich Świętych 2023. Biskup Marek Solarczyk odprawił mszę na cmentarzu Ofiar Firleja w Radomiu W środę, 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych na radomskim cmentarzu przy ulicy Ofiar Firleja odbyła się msza święta. Poprowadził ją biskup radomski, ksiądz Marek Solarczyk.

📢 Kieleckie cmentarze w świetle zniczy w noc Wszystkich Świętych wyglądają niesamowicie Dzień Wszystkich Świętych to dzień, który raczej przebiega według powszechnie znanego schematu. Większość z nas już rano odwiedza groby bliskich, porządkując je jeszcze i przystrajając w wiązanki kwiatów i znicze. Zwykle towarzyszy nam pośpiech i nierzadko emocje spowodowane brakiem czasu, korkami i kolejkami. Ale gdy zapadnie zmrok cmentarze zaczynają wyglądać niesamowicie i nic więc dziwnego, że właśnie wtedy często wybieramy się zobaczyć je jeszcze raz. Wtedy właśnie mamy czas na zadumę i podziwianie uroków Wszystkich Świętych w świetle zniczy.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Pińczowie. Dużo ludzi na cmentarzu W środę, 1 listopada, na cmentarz w Pińczowie przybyły tłumy ludzi. Powodem była przypadająca tego dnia Uroczystość Wszystkich Świętych, swoje zrobiła też piękna pogoda. Zobacz zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Setki osób na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Biskup Andrzej Kaleta poświęcił nowy ołtarz i odprawił mszę świętą W Uroczystość Wszystkich Świętych setki osób odwiedziły Cmentarz Nowy w Kielcach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Poświęcił też nowy ołtarz na cmentarzu, a Eucharystię - podobnie jak na innych cmentarzach - poprzedziła procesja. - Mimo że padają dziś słowa o śmierci, grobach, odchodzeniu, jest to uroczystość pełna nadziei. Oddajemy cześć Kościołowi triumfującemu w niebie. Tym, którzy odeszli, ale są u Pana - powiedział biskup Andrzej Kaleta.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Jedlińsku. Mieszkańcy tłumnie wyruszyli na cmentarz parafialny Podobnie jak w wielu innych miejscach w dniu Wszystkich Świętych również na cmentarzu parafialnym w Jedlińsku było tłoczno. Trudno było „przecisnąć się” samochodem, dodatkową trudność sprawia bliskość do jezdni straganów ze zniczami i kwiatami. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Zatłoczone ulice w pobliżu cmentarzy w Białobrzegach. Mnóstwo ludzi odwiedzało groby bliskich Dziś obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy jednak nie tylko chrześcijan, których kościół uznał za świętych, ale oddajemy hołd wszystkim zmarłym. Tłumnie było na dwóch białobrzeskich cmentarzach – parafialnym i komunalnym. 📢 Tysiące ludzi na cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu we Wszystkich Świętych. Czas modlitwy, zadumy i wspomnień W dniu Wszystkich Świętych ogromny ruch panuje na dwóch cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu. Nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców zmierzających na nekropolie po obu stronach drogi wojewódzkiej 871 od świtu czuwają policjanci. Msze święte i procesje na cmentarzach parafii miechocińskiej i ojców dominikanów zgromadziły tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Zobaczcie zdjęcia z 1 listopada.

📢 Kwestowali na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie. Datki zostaną przeznaczone na odnowienie nagrobków Tradycyjnie, jak co roku 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie odbywała się kwesta z okazji Wszystkich Świętych. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Połańcu. To czas, by odwiedzić groby bliskich Wiele osób już od samego rana pojawiło się w środę, 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, na cmentarzu w Połańcu w powiecie staszowskim. Mieszkańcy miasta i najbliższej okolicy ozdabiali nagrobki kwiatami i palili znicze. Zobacz zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Tłumy ludzi na cmentarzu we Wsoli. Duży wybór zniczy i żywych kwiatów W dzień Wszystkich Świętych tłumnie wybieramy się na cmentarze, by zapalić znicze na grobach swoich bliskich z rodziny, a także przyjaciół czy znajomych. Nie inaczej było w podradomskiej Wsoli, gdzie przed południem ciężko było znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu blisko cmentarza.

📢 Odwiedzający cmentarze w Tarnobrzegu hojnie wspierają kwestę na odnowę zabytkowej nekropolii na Piaskach w Miechocinie. Zobacz zdjęcia 1 listopada w Tarnobrzegu to dzień 25. kwesty na rzecz starego cmentarza na Piaskach w Miechocinie. Zbiórka pieniędzy przy bramach trzech cmentarzy trwała do wieczora. Odwiedzający groby bliskich we Wszystkich Świętych nie szczędzili datków kwestarzom, a ci odwzajemniali się zaproszeniem na poetycki spektakl w Dzień Zaduszny na zabytkowej nekropolii. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Tłumy na cmentarzu w Cedzynie. Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Marian Florczyk. Zobacz zdjęcia Tłumy osób w Uroczystość Wszystkich Świętych odwiedziły groby swoich bliskich na cmentarzu w Cedzynie. - Mamy nadzieję, że w tłumie szczęśliwych w niebie są ci, których groby nawiedzamy. Są, bo potrafili kochać, wierzyć, przebaczać. Po wielu latach odtwarzamy w pamięci ich słowa, twarze i piękne czyny. Dziś doceniamy to, czego za ich życia żeśmy nie zauważali. To czy my będziemy w tłumie szczęśliwych w domu Ojca zależy od nas, od naszego ziemskiego życia - mówił w homilii ksiądz biskup Marian Florczyk.

📢 Wyjątkowa historia cmentarzy w Kielcach. Najstarsza z naszych nekropolii ma ponad 220 lat 1 listopada odwiedzamy groby naszych najbliższych. Często nie zdajemy sobie sprawy z niezwykłych dziejów cmentarzy na których się znajdują. Warto bliżej poznać interesujące miejsca, jakimi są kieleckie nekropolie. 📢 Ruch wokół cmentarzy w Kielcach coraz większy. Parkingi zapełnione, tworzą się korki Jak zwykle wielu kielczan i mieszkańców regionu postanowiło odwiedzić groby swoich bliskich wczesnym rankiem. Dlatego już wczesnych godzin ruch wokół cmentarzy w rejonie ulicy Ściegiennego był spory. Na parkingach ciężko o wolne miejsce, a na drogach tworzą się korki. 📢 Wszystkich Świętych 2023 w Tarnobrzegu. Duży ruch na cmentarzu komunalnym w Sobowie. Zobacz zdjęcia Duży, choć nieco mniejszy niż w poprzednich latach ruch 1 listopada panuje na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu - Sobowie. Zapewne dlatego, że Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku wypadła w środku tygodnia, dlatego wiele osób, zwłaszcza z innych regionów Polski, przyjechało na groby swoich bliskich w miniony weekend. Tłumy były natomiast w czasie mszy świętej o godzinie 10.

📢 Wszystkich Świętych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na cmentarzach spory ruch od rana, na ulicach i parkingach kolejki. Zobacz zdjęcia Dużo osób odwiedziło groby bliskich na obu ostrowieckich cmentarzach w ostatni weekend października oraz 1 listopada. To czas zadumy i refleksji nad życiem. 📢 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej kwestowało po raz 12. Zbierali pieniądze na renowację starych nagrobków W środę, 1 listopada od rana członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej kwestują na opatowskim cmentarzu parafialnym w Opatowie. Zbiórka prowadzona jest na renowację starych nagrobków.

📢 Sporo osób odwiedza groby bliskich na cmentarzu parafialnym w Opatowie. Prowadzona jest także kwesta na ratowanie zabytkowych pomników W środę, 1 listopada bardzo dużo osób odwiedza cmentarz parafialny w Opatowie. Odwiedzają groby bliskich, krewnych oraz znajomych. To czas zadumy.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Zasłużeni i oddani regionowi. Niezwykłe historie osób pochowanych na kieleckich cmentarzach Oni nie bali się ryzykować własnego życia dla dobra Kielc i mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Oto ich historie. 📢 Mieszkańcy Radomia odwiedzają groby bliskich na radomskich cmentarzach. Ruch na nekropoliach i w ich otoczeniu jest coraz większy. Zobaczcie Chłodna, ale bezdeszczowa aura sprawiła, że sporo osób zdecydowało się już rano odwiedzić groby swoich bliskich na radomskich nekropoliach. Ruch na ulicach wokół razie nie jest duży, ale można spodziewać się, że z godziny na godzinę będzie coraz większy. Z doświadczenia z lat ubiegłych można spodziewać się, że dotarcie własnym autem na cmentarz na Firleju w godzinach popołudniowych oraz powrót może nam zająć nawet 3 godziny.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Znani ludzie sportu z województwa świętokrzyskiego zmarli w ostatnim roku. Wspominamy tych zawodników, trenerów W 2023 roku zmarło wiele znanych osób ze środowiska sportowego. Województwo świętokrzyskiego straciło dobrych sportowców, cenionych trenerów, działaczy, sędziów. Odszedł również nasz redakcyjny przyjaciel Paweł Kotwica, jeden z najlepszych specjalistów piłki ręcznej w Polsce. We Wszystkich Świętych wspominamy którzy od nas odeszli, pozostawiając smutek i wielką pustkę. 📢 Noc Świętych w parafii Miłosierdzia Bożego w Pińczowie. Msza święta, modlitewne czuwanie przy relikwiach świętych i procesja na cmentarz Niezwykle uroczysta była też Noc Świętych w parafii Miłosierdzia Bożego w Pińczowie. Było modlitewne czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych i procesja na cmentarz.

📢 Koło Łowieckie "Szarak" ze Stopnicy ma już 75 lat. Była duża uroczystość. Zdjęcia W sobotę, 21 października, swój jubileusz 75-lecia świętowało Koło Łowieckie „Szarak” w Stopnicy.

📢 Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny. Mszy świętej przewodniczył biskup Nitkiewicz Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny, natomiast czterech kleryków zostało kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystej mszy świętej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Zaginął Stefan Jaskólski z Radomia. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu starszego mężczyzny. dzwoń jeśli go widziałeś Zenon Jaskólski ma 75 lat. Trwają jego poszukiwania. Wszelkie informacje, które mogą pomoc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny można przekazywać do II Komisariatu Policji przy ulicy Radomskiego 2 w Radomiu, albo dzwoniąc na numer alarmowy. 📢 Dwie osoby ranne w wypadku w Dębie w gminie Przytyk. Lądował śmigłowiec pogotowia. Zderzenie i dachowanie na drodze wojewódzkiej 740 W miejscowości Dęba w gminie Przytyk niebezpieczny manewr wyprzedzania na drodze wojewódzkiej numer 740 doprowadził do karambolu z udziałem trzech samochodów. Doszło tam do dachowania. Po jednego z rannych przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na trasach jest bardzo duży ruch, kierowcy wyruszyli już na Wszystkich Świętych, uważajcie na siebie.

📢 Inicjatywa Świętokrzyska zaprasza do udziału w kweście na rzecz odnowy nagrobka doktora Władysława Buszkowskiego. Zobaczcie film i zdjęcia Cmentarz Wojskowy przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Tu spoczywa doktor Władysław Buszkowski, lekarz, który zapoczątkował stworzenie medycznej nowości w naszym mieście - Szpitala Dziecięcego przy ulicy Langiewicza. Stowarzyszenie Inicjatywa Świętokrzyska zachęca do kwesty na rzecz odnowy grobu znakomitego lekarza, który przyczynił się do rozwoju systemu ochrony zdrowia na kielecczyźnie w XX wieku. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu. Ważny dzień dla pierwszaków, rodziców i nauczycieli. Zobacz zdjęcia i wideo Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu uroczyście przyjęła do szkolnego grona 64 uczniów trzech klas pierwszych. Ślubowanie i pasowanie na ucznia symbolicznym ołówkiem było ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów, ich rodziców i nauczycieli. Zobaczcie!

📢 Tragiczny wypadek i pożar w Przęsławicach koło Grójca. Byliśmy na miejscu tragedii. Widok jest szokujący Dwaj kierowcy ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy, niedaleko Grójca na drodze krajowej numer 50. Byliśmy na miejscu wypadku. Widok jest szokujący. Zobaczcie film z miejsca tragedii. 📢 Tragedia w Ninkowie w gminie Borkowice. Nie żyje 92-letni mężczyzna! Jego wózek inwalidzki był holowany przez auto Nie żyje 92-letni mężczyzna, który poruszając się na elektrycznym wózku inwalidzkim był holowany przez samochód osobowy! Mężczyzna spadł na jezdnię i zginął. Do tragedii doszło w poniedziałek 30 października w miejscowości Ninków w gminie Borkowice w powiecie przysuskim.

📢 Złota Setka 2023. Oto TOP 20 firm z największym zyskiem netto w regionie radomskim. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy firmy z regionu radomskiego, które zanotowały największy zysk netto w ubiegłym roku.

📢 Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. Przeszła drugą operację tętniaków. Apeluje do wszystkich, którzy maja bóle głowy Trudne chwile przeżywa Aldona Orman, pochodząca z Końskich znana aktorka. Gwiazda przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W jej głowie pękł tętniak, przeszła operację. Jak się okazało konieczna była kolejna, bowiem tętniaków było więcej. Aktorka apeluje do wszystkich, żeby nie lekceważyli bólów głowy.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z Radomia. Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku Wielu znanych mieszkańców Radomia zmarło w ciągu ostatniego roku. Przypominamy ich w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. 📢 Kolejne sukcesy zawodników Tarnobrzeskiego Klubu Oyama Karate na zawodach. Zobaczcie zdjęcia Zawodniczki i zawodnicy Tarnobrzeskiego Klubu Oyama Karate walczyli w sobotę 28 października o trofea na zawodach w Limanowej (Małopolska) i Legionowie (Mazowsze). Do Tarnobrzega wrócili z pucharami medalami.

📢 Upiorne i przerażające! Te opuszczone budynki w Świętokrzyskiem straszą. Poznaj ich historię i zobacz, jak wyglądają Opuszczone, zaniedbane i zrujnowane. W województwie świętokrzyskim nie brakuje budynków, które kiedyś prezentowały się znakomicie. Przez lata pełniły ważne funkcje, jednak z czasem popadły w zapomnienie. Wśród nich są pałace, zamki, ale nie tylko. Niechlubną sławę tych najbardziej przerażających zyskały opuszczone budynki szpitala, przychodni, zajazdu, a także wieżowiec, w którym przez wiele lat mieszkali ludzie. Dochodziło wówczas do wielu awantur, pożarów, bójek, a nawet morderstwa... W galerii zdjęć zebraliśmy wszystkie miejsca, które budzą strach, a ich wnętrza wyglądają upiornie! Zobaczcie je. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z Kielc. Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku W ciągu ostatniego roku zmarło wielu znanych mieszkańców Kielc. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, parafii, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 31 października - Halloween. Te memy rozbawią Cię do łez. Zobacz Zwyczaj chodzenia z cukierkami od domu do domu w strasznym przebraniu czy uczestniczenie w halloweenowych imprezach przyszedł do nas stosunkowo niedawno. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, w Polsce powoli zyskuje zwolenników, choć nadal budzi też sporo kontrowersji. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - w internecie krąży wiele śmiesznych memów, które z przymrużeniem oka pokazują Halloween. Sami zobaczcie!

📢 Dramat w Przęsławicach, gmina Pniewy. Zderzenie i pożar ciężarówek, W płomieniach zginęły dwie osoby We wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy w powiecie grójeckim doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Chwilę potem wybuchł pożar. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Trasa numer 50 w obu kierunkach jest zablokowana.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują niemal sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Czy są grzyby w Świętokrzyskiem? Są! Tylko zobacz zbiory grzybiarzy. Królują rydze, opieńki i borowiki Listopad za pasem a w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów! Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszyków. W naszych lasach są rydze, borowiki i opieńki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - soboty, niedzieli i poniedziałku - 28-30 października 2023.

📢 Niesamowity występ cheerleaderek HydroTrucku podczas meczu z Polonią. Zobacz halloween'owe kreacje tancerek! Koszykarze HydroTrucku Radom, po raz czwarty z rzędu pokonali swojego rywala w 1. lidze. Nie mniej istotny był halloween'owy występ cheerleaderek. Sami oceńcie! 📢 Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Zobacz TOP 15, ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Prawo jazdy - przedmiot pożądania wielu. To też jeden z dokumentów, którego zdobycie wymaga czasem wielkiego wysiłku. Potrzebny jest kurs za kierownicą i dobry instruktor ze sprawdzonej szkoły jazdy. Trzeba też solidnie poznać przepisy, bo egzamin teoretyczny też jest wezwaniem. Sprawdziliśmy, jak egzaminy idą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i jak do zdawania przygotowują radomskie ośrodki szkolenia. Mamy najnowsze zestawienie zdawalności.

📢 Złote Gody w gminie Oksa. 17 par z gminy przeżyło ze sobą 50 lat! Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości W czwartek, 26 października 17 małżeństw z gminy Oksa przeżywało piękny jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia małżeńskiego. Jubilaci dostali odznaczenia podczas uroczystości w restauracji "Leśne Zacisze" w Oksie.

📢 Śmiertelny wypadek w Starej Słupi. Dwie osoby były reanimowane Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 16 na łuku drogi gminnej w Starej Słupi w powiecie kieleckim. Jedna osoba zginęła, druga po akcji reanimacyjnej została zabrana śmigłowcem do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży. 📢 Tych chryzantem nie stawiaj na grobie. Kolor ma tu bardzo duże znaczenie! Już 1 listopada udamy się na groby naszych bliskich. Zapalimy znicze, postawimy kwiaty. Chryzantemy, bo na nie zazwyczaj się decydujemy, mają różną symbolikę. Zobacz co oznaczają kolory kwiatów. 📢 Najpiękniejsze Rynki miast regionu radomskiego. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki w miastach regionu radomskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat.

📢 Można nieźle zarobić. Zobacz oferty Powiatowego Urzedu Pracy w Starachowicach z najwyższymi zarobkami. TOP 10 Kierowca, montażysta, spawacz czy handlowiec - takich pracowników poszukuje Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. W niektórych tych zawodach można zarobić powyżej średniej krajowej. Prezentujemy oferty pracy od najniższych zarobków do najwyższych. 📢 Milena Tomkowska ze Starachowic najlepszą makijażystką na świecie! Wygrała Mistrzostwa Świata Makijażu. Zobaczcie zdjęcia Milena Tomkowska ma trzydzieści cztery lata i skutecznie podbija świat makijażu. Pochodząca z Trębowca w gminie Mirzec wizażystka zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata Makijażu w Monachium. Wykonując perfekcyjną czarną kreskę, precyzyjnie nakładając czerwień na usta, rozgromiła międzynarodową konkurencję. My gratulujemy, a Wy poznajcie utalentowaną artystkę. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Klasyka wybrzmiała w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Pianista Stanisław Majewski oczarował słuchaczy. Zdjęcia i wideo Miłośnicy muzyki klasycznej byli oczarowani koncertem pianisty Stanisława Majewskiego, który w niedzielny wieczór wystąpił w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, w ramach cyklu Muzyka z Energią. Na fortepianie wybrzmiały utwory Mozarta, Paderewskiego i Chopina. Artysta przybliżył też publiczności wiele ciekawych informacji na temat kompozytorów.

📢 Halloweenowa impreza gwiazd Farmy w Daleszycach! Tak bawiła się Wioleta Jończyk, Tomasz Wędzony, Urszula Karpała i inni Ekipa drugiej edycji popularnego reality show Farma, emitowanego w Telewizji Polsat, znowu się spotkała. Tym razem w Daleszycach w powiecie kieleckim. Powodem były imieniny farmerki Wiolety Jończyk. W jej domu uczestnicy programu świetnie bawili się w sobotni wieczór, a świętowanie odbyło się w stylu Halloween. 📢 Najpiękniejsze Rynki świętokrzyskich miast. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Licytacje komornicze nieruchomości w Radomiu i regionie radomskim. Możesz kupić domy i mieszkania. Zobacz ceny Szukasz mieszkania lub domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilka licytacji, które odbędą się w listopadzie w różnych częściach regionu radomskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują?

📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Zobacz aktualne zdjęcia i film z placu budowy Od kilku miesięcy mieszkańcom obrzeży Lipska regularnie towarzyszy dźwięk ciężkiego sprzętu. Wszystko to za sprawą trwającej budowy obwodnicy Lipska. Postęp prac widać gołym okiem. Wykonawca skupia się teraz przede wszystkim na pracach ziemnych. Wyraźnie widać już zarys nowej trasy. Nowy objazd miasta, liczący około 6,4 kilometra, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości. Koszt inwestycji to aż 110 milionów złotych.

📢 Biskup radomski Marek Solarczyk w Pionkach. "Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej" W niedzielę w parafii Świętej Barbary w Pionkach gościł biskup radomski Marek Solarczyk. Była msza, chrzest, wizyta na cmentarzu. Atmosfera wizyty była wyjątkowa. „Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej” – żartował pasterz diecezji.

📢 Pierwszy w historii lot do Afryki z lotniska w Radomiu. PLL LOT zmniejsza liczbę lotów z Radomia w sezonie zimowym W poniedziałek, 30 października z lotniska w Radomiu odleciał pierwszy samolot czarterowy biura turystycznego Anex Tour w jesienno – zimowej siatce połączeń do egipskiego kurortu Szarm el – Szejk. To debiut biura w Radomiu i debiut międzykontynentalnych połączeń lotniczych z Radomia. Tymczasem linie PLL LOT ogłosiły, że od 16 listopada zmniejszają liczbę tygodniowych połączeń z Radomia do Rzymu i Paryża z trzech do dwóch. 📢 30 października - Dzień Spódnicy. Oto najlepsze memy ze spódnicą w roli głównej 30 października swoje święto ma spódnica. To właśnie w ten dzień przypada Dzień Spódnicy. Ta piękna część garderoby doczekała się memów z sobą samą w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją. 📢 Zmarli z Tarnobrzega i okolic. Wspominamy znane osoby, które odeszły na przestrzeni ostatniego roku Zbliżający się okres Wszystkich Świętych to dni, podczas w których wspominać będziemy nie tylko swoich najbliższych, którzy odeszli do wieczności. W ciągu ostatniego roku zmarli też znani mieszkańcy Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Oto największe firmy w powiecie szydłowieckim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu szydłowieckiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Tak się pije rano w Świętokrzyskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? Lider tego niechlubnego rankingu konkurencję bije na głowę 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. CO trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie świętokrzyskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

📢 Tak się pije rano w Radomskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? W tym niechlubnym rankingu "nasz lider" jest lepszy od stolicy 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego. Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. Co trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w regionie radomskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia okazuje się być pod tym względem "lepszy" nawet Warszawy. Albo raczej gorszy... 📢 Byliście na meczu Arki Pawłów z Pogonią Staszów w RS Active 4 lidze? Szukajcie się na zdjęciach Arka Pawłów pokonała Pogoń Staszów 3:0 w meczu czternastej kolejki RS Active 4 ligi. Spotkanie było bardzo istotne dla obu drużyn w kontekście walki o utrzymanie. Sympatycy Arki mogą z satysfakcją spoglądać w tabelę. Ich drużyna oddaliła się od strefy spadkowej. Zobacz zdjęcia kibiców z niedzielnego starcia.

📢 Cmentarz komunalny na Firleju w Radomiu z lotu ptaka. Nekropolia robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia Cmentarz komunalny na Firleju w Radomiu to jedna z największych nekropolii w Polsce. W niedzielę, tuż przed dniem Wszystkich Świętych pojawiło się tam wielu ludzi, którzy sprzątali groby bliskich. Na zdjęciach z drona potęga cmentarza robi wrażenie. 📢 Niedzielny spacer na Pchli Targ w Tarnobrzegu to szansa na wyjątkowe zakupy. Zobaczcie, jakie skarby można kupić 29 października Słoneczna niedziela w Tarnobrzegu to doskonały dzień na spacer, głównie na tętniący życiem pchli targ przy ulicy Kwiatkowskiego. Amatorzy rzeczy z duszą od rana kupują i przeglądają osobliwości na straganach. Jeden z uroków Tarnobrzeskiego Pchlego Targu to nieprzewidywalność - nigdy nie wiadomo, jakie skarby można tam znaleźć. Co tym razem oferowali sprzedawcy? Zobaczcie zdjęcia z 29 października.

📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii.

