Prasówka 2.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 w Plus Lidze siatkarzy. Zobacz zdjęcia z meczu W piątek 1 grudnia siatkarze Enea Czarnych Radom ponownie zagrali w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63. Wojskowi zmierzyli się Indykpolem AZS Olsztyn i wzorem poprzednich spotkań przegrali sromotnie 0:3. Zobacz zdjęcia z meczu.

📢 Kibice na meczu Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn w siatkarskiej Plus Lidze. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach Przegrany 0:3 mecz Enea Czarnych Radom z Indykpol AZS Olsztyn w Plus Lidze zgromadził liczne grono kibiców radomskiej drużyny,. Byłeś na tym pojedynku? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Barbórka górników i pracowników Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Wspaniała zabawa w Hotelu Binkowski w Kielcach Kilkaset osób bawiło się w piątek, 1 grudnia, w Hotelu Binkowski, gdzie odbywała się Barbórka Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Tradycyjne świętowanie w galowych mundurach rozpoczęło się o godzinie 17. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zabawy andrzejkowe w Bogorii. W ośrodku kultury były wróżby, dużo śmiechu i poczęstunek Z okazji Andrzejek, w ośrodku kultury w Bogorii zostały zorganizowane atrakcje w postaci wróżb, opowieści i słodkiego poczęstunku. Wydarzenie odbyło się w ramach programu "Kulturalna jesień życia - familijne aktywności Seniorów z gminy Bogoria”. Zobaczcie, jak wyglądała zabawa w naszych - filmie i galerii zdjęć.

📢 Znana lekkoatletka Karolina Młodawska z KKL Kielce spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach. Zobacz zdjęcia Karolina Młodawska z KKL Kielce, utytułowana polska lekkoatletka, wzięła udział w Spotkaniu z Mistrzem, które odbyło się w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.

📢 Piłkarze Broni Radom zadowoleni udali się na zimowe urlopy. Oceniamy wszystkich zawodników [PODSUMOWANIE] To była najlepsza runda piłkarzy Broni Radom w trzeciej lidze od pięciu lat. Zespół ma 16 punktów przewagi nad strefą spadkową, jest liderem klasyfikacji Pro Junior System i zima w klubie powinna być spokojna...i przede wszystkim bez nerwowych ruchów. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Radomiu i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w regionie radomskim. Zobaczcie zdjęcia Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. W dwóch słowach - są luksusowe. W regionie radomskim na sprzedaż jest kilkadziesiąt domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Te najdroższe to prawdziwe pałace. Zobaczcie nieruchomości w naszej galerii.

📢 Mariusz Berus prowadzi salon jubilerski w Kielcach blisko 50 lat. Na Dzień Jubilera zachwycił bardzo nietypową, frywolną biżuterią. Wideo W piątek, 1 grudnia, jubilerzy i złotnicy obchodzą swoje święto. Z tej okazji odwiedziliśmy kultowy salon jubilerski Prestige przy ulicy Sienkiewicza, działający na terenie naszego miasta już od lat 70-tych. Jak wyjaśnia jubiler Mariusz Berus taka praca musi być pasją, a jeszcze lepiej, kiedy człowiek sam tworzy biżuterię. Wtedy jubilerstwo to już sens życia. Pokazał nam też niezwykłą i dość frywolną kolekcję pierścionków stworzonych na specjalne zamówienie harleyowców. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Andrzejki we włoszczowskim "Staszicu". Szalona zabawa na dyskotece! Zobaczcie zdjęcia Zabawa andrzejkowa odbyła się w Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. 📢 Kalendarz Gminy Włoszczowa na 2024 rok oraz spacer po Włoszczowie i okolicy. Zobaczcie zdjęcia i wideo Gmina Włoszczowa przygotowała kalendarz na 2024 rok. Jest wieloplanszowy. Na planszy każdego miesiąca są zdjęcia w ciekawych ujęciach najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w gminie. Zobaczcie w galerii.

📢 Włoszczowski „Staszic” na 29. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie! Zobaczcie zdjęcia Uczniowie technikum hotelarskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie wzięli udział w 29. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń branży turystycznej w Europie. 📢 Światowy Dzień Pluszowego Misia we włoszczowskim "Staszicu". Zobaczcie zdjęcia W Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. W szkole było bardzo radośnie i kolorowo. 📢 50 najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało stypendia z budżetu województwa 50 studentów czwartego, piątego i szóstego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, otrzymało stypendia od Województwa Świętokrzyskiego. W piątek, 1 grudnia grupa najzdolniejszych, przyszłych lekarzy, których średnia ocen wyniosła minimum 4.48, podpisali umowy stypendialne z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim, który także jest lekarzem.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Taki jest stan murawy na Suzuki Arenie przed ważnym meczem Korona Kielce - Lech Poznań. Zobacz zdjęcia W sobotę, 2 grudnia, na Suzuki Arenie odbędzie się mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a Lechem Poznań. Rozpocznie się o godzinie 20. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowują murawę na ten niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek. 📢 Pożar w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, strażacy ewakuowali kilkadziesiąt osób. To były ćwiczenia - zobacz zdjęcia Na ponad pół godziny w piątek, 1 grudnia od południa wyłączono z ruchu odcinek ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicami Wiślną, Sokolą i Jachowicza oraz z ulicą Moniuszki w Tarnobrzegu, obok komendy miejskiej policji. W tym czasie trwały tam ćwiczenia przeciwpożarowe.

📢 Mikołaje, gwiazdki, reniferki, skrzaty. Oto pomysł na paznokcie z motywem bożonarodzeniowym. Najmodniejsze inspiracje Mikołaje, gwiazdki, reniferki, skrzaty to wzory na bożonarodzeniowe paznokcie, które od lat cieszą się niemalejącą popularnością. Zobaczcie bajecznie piękne inspiracje.

📢 Tak wygląda mieszkanie Sary z "Rolnik szuka żony". Wybranka Artura z Mazowsza pokazała jak żyje na co dzień. Zobaczcie Sara pochodzi z Siedlec, ale na co dzień mieszka w Warszawie. W programie "Rolnik szuka żony 10" starała się zdobyć serce Artura z Mazowsza. I jak się okazało, piękna 23-latka oczarowała rolnika. To właśnie ją wybrał spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. W wyemitowanym w niedzielę odcinku programu Artur odwiedził Sarę w Warszawie i poznał jej mamę. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień piękna Sara. 📢 Ceny owoców i warzyw na stalowowolskim targu. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 1 grudnia był niewielki. Handlowaniu pod gołym niebem nie sprzyjała mroźna pogoda. Jak przed tygodniem na straganach królują jabłka, gruszki. Mniej jest coraz droższych pomidorów.

📢 Usiłowanie zabójstwa w gminie Pniewy. Podejrzany usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące Krwawy finał miała libacja alkoholowa w jednej z miejscowości w gminie Pniewy. Jeden z uczestników dźgnął drugiego nożem. Ciężko rannego mężczyznę śmigłowiec zabrał do szpitala. Policjanci zatrzymali 53-latka, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Usłyszał zarzut, a najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 📢 Okrutna choroba zabiera jej siły! Anna Misztal z Kielc walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Można pomóc 48-letnia Anna Misztal to wieloletni pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Mama dwójki dzieci i wspaniała żona. Dokładnie 17 maja 2022 roku choroba została zdiagnozowana — stwardnienie zanikowe boczne tak zwane SLA. Ta wiadomość ścięła z nóg całą rodzinę. Nadzieją jest lek dostępny jedynie w Ameryce. Możemy pomóc i wesprzeć Anię biorąc udział w kiermaszu słodkości i rozmaitości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

📢 Piątek, piąteczek... Najlepsze memy na poprawę humoru. Za chwilę weekend! Zobacz i się uśmiechnij Jeszcze tylko kilka godzin i weekend.. - kto z nas choć raz nie pomyślał tak w piątkowy poranek? Zobaczcie najlepsze memy o dniu, w którym wiele osób zamiast o pracy, myśli o zbliżającym się wielkimi krokami weekendzie. Pośmiejmy się razem. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w grudniu 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Pożar budynku z warsztatem w miejscowości Miernów. Z ogniem walczyły cztery jednostki strażackie Do pożaru budynku gospodarczego z wydzieloną częścią na mieszkanie w miejscowości Miernów w gminie Złota w powiecie pińczowskim.

📢 Barbara, Baśka, Basieńka bohaterką memów. Oto najlepsze z nich 4 grudnia swoje imieniny obchodzi Barbara. A, że Baśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Capitan Folk i Iness rozgrzali parkiet Lux Clubu w andrzejki. Była mega zabawa. Zobaczcie zdjęcia W Lux Clubie w Brzozowie, jednym z najbardziej znanych klubów regionu andrzejki były mega roztańczone. Można to zauważyć przeglądając niesamowita galerię zdjęć, którą klub zamieścił w mediach społecznościowych. W Lux Clubie w Brzozowej wystąpili Capitan Folk i Iness. Zobaczcie szaloną zabawę. 📢 Tragiczny pożar w Stalowej Woli - w płomieniach zginął mężczyzna. 25 osób ewakuowano! 64-letni mężczyzna zginął w pożarze mieszkania w bloku wielorodzinnym przy ulicy Poniatowskiego 24 w Stalowej Woli. Tragedia wydarzyła się w nocy z czwartku na piątek (30 listopada/1 grudnia).

📢 Potężne śnieżyce nadciągają nad Podkarpacie. Intensywne opady mają trwać dwa dni. Prognoza pogody na weekend 1 do 3 grudnia W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda opanuje południe kraju, w tym województwo podkarpackie. Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie „Robin”. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej prognozują intensywne opady śniegu już od piątku, 1 grudnia. Najgorzej ma być jednak w sobotę, 2 grudnia. Przez cały weekend może spaść nawet do ponad 30 centymetrów śniegu. 📢 Potężne śnieżyce nadciągają nad Świętokrzyskie. Intensywne opady mają trwać dwa dni. Prognoza pogody na weekend 1 do 3 grudnia W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda opanuje południe kraju, w tym województwo świętokrzyskie. Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie „Robin”. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej prognozują intensywne opady śniegu już od piątku, 1 grudnia. Najgorzej ma być jednak w sobotę, 2 grudnia. Przez cały weekend może spaść nawet do ponad 30 centymetrów śniegu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" wygląda zjawiskowo! Tak zmieniła się kandydatka na żonę Artura. Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda. 📢 Oni odeszli w listopadzie 2023 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w listopadzie 2023 roku. Przypominamy ich.

📢 Dylan Nahi obchodzi 24 urodziny. Jaki prywatnie jest skrzydłowy Industrii Kielce i reprezentacji Francji? Zobacz zdjęcia 30 listopada swoje 24. urodziny obchodzi Dylan Nahi. Skrzydłowy reprezentacji Francji i Industrii Kielce występuje w zespole ze stolicy województwa świętokrzyskiego od 2021 roku. W naszej galerii zobaczycie prywatne zdjęcia znakomitego zawodnika mistrzów Polski. 📢 Karpie już dostępne w sprzedaży. Ile będą kosztować w tym roku i dlaczego warto je wybrać na wigilijny stół? Karp, ryba bez której większość polskich rodzin nie wyobraża sobie Wigilii, jest już dostępny w sprzedaży. Możemy go spotkać na bazarach, giełdach czy w supermarketach. Świeżą i ekologiczną rybę kupimy też w gospodarstwach rybackich. O tym, ile będzie w tym roku kosztował i dlaczego warto wybrać go na wigilijny stół, mówi Piotr Suchoń, właściciel Gospodarstwa Rybackiego "Stawy" w gminie Imielno w powiecie jędrzejowskim.

📢 Mieszkańcy Brynicy w gminie Piekoszów długo czekają na remont zaniedbanej drogi. Burmistrz ma dobre wieści. Zobacz film, zdjęcia Droga biegnąca ulicą Zwierzyniec w miejscowości Brynica w gminie Piekoszów jest w bardzo złym stanie. Ubita ze żwiru, pełna dziur, a w deszczowe dni - zamieniająca się w błotne grzęzawisko. Tak opisała ją jedna z Czytelniczek "Echa Dnia", prosząc tym samym o interwencję w Urzędzie Miasta i Gminy Piekoszów. Czy ta droga doczeka się remontu? Mamy odpowiedź burmistrza Zbigniewa Piątka. Informacje są pozytywne. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Piłkarze ekstraklasowego Radomiaka Radom i ich piękne żony oraz partnerki. Zobacz zjawiskowe i prywatne zdjęcia WAG's zawodników "Zielonych" Poznajcie żony i partnerki piłkarzy ekstraklasowego Radomiaka Radom. Wszystkie z nich prezentują się pięknie i zjawiskowo! Zobaczcie jak wyglądają i skąd pochodzą WAG's zawodników zielonych.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Potężne śnieżyce nadciągają nad region radomski. Intensywne opady mają trwać dwa dni. Prognoza pogody na weekend 1 do 3 grudnia W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda opanuje południe kraju, w tym region radomski. Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie „Robin”. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej prognozują intensywne opady śniegu już od piątku, 1 grudnia. Najgorzej ma być jednak w sobotę, 2 grudnia. Przez cały weekend może spaść nawet do ponad 30 centymetrów śniegu.

📢 Czarne chmury nad gastronomią! Świętokrzyskich lokali nieustannie ubywa. Co czeka je w przyszłości? Zobacz film Niepokojący dane na temat świętokrzyskiej gastronomii opublikował Urząd Statystyczny w Kielcach. Wynika z niego, że liczba lokali na koniec 2022 roku była aż o ponad 16 procent mniejsza niż w roku poprzednim. To oznacza, że zamknęło się 91 placówek. Sprawę skomentował Grzegorz Romański, właściciel działającej od 23 lat restauracji Monte Carlo. - Pierwszy kwartał przyszłego roku będzie jednym z najcięższych – podkreślił. 📢 Budowa obwodnicy Nowego Korczyna. W piątek podpisanie umowy. Gmina i radni świętują W piątek ma zostać podpisana umowa na budowę obwodnicy Nowego Korczyna. Wartość robót to ponad 93 miliony złotych. Mieszkańcy czekają na tę drogę od lat. 📢 Nowa siedziba Telewizji Polskiej w Kielcach jest gotowa. Zobacz, co kryje nowoczesny gmach Zakończyła się budowa nowej siedziby oddziału Telewizji Polskiej w Kielcach, budynek oficjalnie został przekazany do użytku. Przeprowadzka pracowników jest zaplanowana na przyszły rok, po umeblowaniu gmachu.

📢 Agata Miszczyk-Lewandowska Lekarzem Roku 2023. Już jako mała dziewczynka leczyła zęby swoim... lalkom. Zobacz zdjęcia Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł Lekarza Roku 2023 w plebiscycie Hipokrates. Założycielka i właścicielka kieleckiej kliniki AwansDent podkreśla, że zawód stomatologa to jej miłość i wielka pasja. Od dzieciństwa wykazywała zainteresowanie leczeniem zębów, a pierwszymi jej pacjentkami były... lalki. 📢 Imprezy i wydarzenia w Radomiu i okolicy w weekend 1-3 grudnia. Koncerty, spektakle, zabawa w klubach. Sprawdź, co będzie się działo Pałac Domaniowski zaprasza na Muzyczny Domaniów z warsztatami tanecznymi i koncertem Ani Rusowicz, w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej zaśpiewa Sławek Uniatowski, a do łez w tym samym miejscu rozbawi Grupa MoCarta. Nie zabraknie też spektakli w teatrach i domach kultury, a także mikołajek dla najmłodszych.

📢 Targowisko w Jędrzejowie w czwartek, 30 listopada. Bardzo mało warzyw, za to dużo owoców. Zobacz jakie były ceny W czwartek, 30 listopada odwiedziliśmy plac targowy w Jędrzejowie, by sprawdzić ceny owoców i warzyw. Tym razem kupujący mieli bardzo mały wybór warzyw, nie brakowało jednak owoców. Zobaczcie, jakie były ich ceny.

📢 Seniorzy grali w kręgle w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Super zabawa! W środę, 29 listopada odbył się Turniej Bowlingowy dla Seniorów w ramach projektu Seniorzy z Energią. Wydarzenie zostało zorganizowane w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 📢 Udana potańcówka dla seniorów w Połańcu. Był poczęstunek i przeboje. Zobacz zdjęcia W środę, 29 listopada odbyła się potańcówka dla seniorów pod hasłem "Czterdziestolatek 20 lat później" w ramach projektu "Seniorzy z Energią". Tańce zostały zorganizowane w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy.

📢 Andrzejkowe spotkanie emerytów w Mircu. Było spotkanie z wójtem i zabawa przy suto zastawionych stołach. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 26 listopada, w stołówce szkolnej w Mircu odbyło się spotkanie andrzejkowe zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 4 w Mircu. Było spotkanie z wójtem Mirosławem Sewerynem i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Monika Budzyń z Kielc lśniła w finale konkursu Polska Miss 2023 i zdobyła koronę. Zobacz zdjęcia Monika Budzyń z Kielc reprezentowała Świętokrzyskie podczas finału wyborów Polska Miss. 28-latka otrzymała tytuł Miss Blue Crystal 2023 i znalazła się w TOP 10 najpiękniejszych finalistek. 📢 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski zakończył rundę jesienną w 3. Lidze. Trener Rafał Wójcik ocenił dyspozycję swoich zawodników KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski zakończył rok 2023 w piłkarskiej 3. Lidze. Oprócz rozegrania całej rundy jesiennej, drużyna Rafała Wójcika za sobą ma również mecz 1 kolejki rundy wiosennej. Postanowiliśmy podsumować połowę sezonu 2023/2024 w wykonaniu KSZO i o komentarz odnośnie gry poszczególnych piłkarzy poprosiliśmy trenera Wójcika. 📢 Nowy przebieg drogi krajowej numer 9. Ogłoszono przetarg na prace przygotowawcze dla budowy odcinków między Tarnobrzegiem a Rzeszowem 60 kilometrów będzie liczył nowy odcinek drogi krajowej numer 9 od S74 w okolicy Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze dla budowy nowego przebiegu trzech odcinków DK9, które uzupełnią przygotowywane już obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej.

📢 W Kielcach powstaje nowa galeria handlowa z Lidlem. Widać już drugą kondygnację. Zobacz zdjęcia Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, nieopodal dawnej Agromy powstaje centrum handlowo - usługowe. Budowa budynków jest już mocno zaawansowana. Jeden z nich zajmie Lidl. Obiekt już prezentuje się imponująco - zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Przy ulicy Mariackiej w Radomiu już pracuje ciężki sprzęt. Zaczęła się budowa nowego apartamentowca Po domu jednorodzinnym, który stał na działce przy ulicy Mariackiej nie ma już śladu. Teraz pracują tam już koparki. To znak, że ruszyła budowa luksusowego bloku ze 170 mieszkaniami i podziemnym parkingiem. Prace budowlane mają się zakończyć w 2025 roku. 📢 Andrzejki 2023 w szkole rolniczej w Chrobrzu. Uczniowie bawili się świetnie! Zobacz zdjęcia Samorząd uczniowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zorganizował zabawę andrzejkową w murach szkoły. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i andrzejki wypadły w tym roku świetnie. - Można ich stawiać za wzór - chwalą swoich podopiecznych nauczyciele z Chrobrza.

📢 Zabójczy rak znów zaatakował! Życie maleńkiego Bruna Słowińskiego z Końskich jest w naszych rękach. Potrzeba... 2 milionów Tego obawiali się wszyscy. 3-letni Bruno Słowiński z Końskich znów potrzebuje naszej pomocy. Neuroblastoma po raz kolejny pokazała swoje zabójcze oblicze, a na kolejny cykl leczenia potrzeba aż… 2 milionów złotych. Ta wiadomość boli tym bardziej, że niedawno pojawiła się informacja, że rak prawdopodobnie zupełnie się poddał. Znów musimy pokazać naszą wolę walki o małego chłopca. 📢 Zakończył się remont dwóch ważnych dróg w powiecie lipskim. Zmodernizowano ponad 8 kilometrów jezdni We wtorek, 28 listopada oficjalnie zakończyły się dwie ważne inwestycje drogowe na terenie powiatu lipskiego. Mowa o remontach fragmentów dróg powiatowych Marianów-Rybiczyzna-Grabowiec oraz Wielgie-Łaziska-Gołębiów. Łączny koszt obu tych inwestycji wyniósł 6 milionów 384 tysiące złotych.

📢 Stypendia starosty staszowskiego wręczone. Poznaj laureatów. Zobacz zdjęcia We wtorek 29 listopada w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie, już po raz drugi najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych nagrodzono stypendiami starosty staszowskiego. 📢 Otwarcie sklepu Społem przy ulicy Sowiej w Kielcach. Takie tłumy, że pracownicy musieli kierować ruchem! Zobaczcie zdjęcia Kielczanie uwielbiają sieć sklepów PSS Społem. Udowodnili to podczas otwarcia kolejnego takiego lokalu przy ulicy Sowiej w Kielcach. W środę, 29 listopada punktualnie o godzinie 9 drzwi sklepu zostały otwarte dla klientów, którzy na długo wcześniej ustawili się w kolejce do wejścia. Ilość osób przerosła oczekiwania i pracownicy musieli kierować ruchem, by każdy mógł w komfortowych warunkach oglądać i kupować. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Uwaga mieszkańcy powiatu włoszczowskiego! Uaktywnili się oszuści Do mieszkanki gminy Włoszczowa zadzwoniła w środowe przedpołudnie kobieta podająca się za pracownicę banku. Straszyła, że oszczędności klientki są zagrożone. Kobieta zorientowała się, że ma do czynienia z oszustką i przerwała rozmowę. Policjanci ostrzegają, że prób może być więcej i apelują o ostrożność.

📢 W Ciepielowie w powiecie lipskim powstanie obwodnica. Jej koszt to aż 141 milionów złotych. Budowa ma ruszyć jesienią przyszłego roku Za nami kolejne spotkanie techniczne w sprawie budowy obwodnicy Ciepielowa w powiecie lipskim. To największa w historii tej gminy inwestycja, opiewająca na kwotę aż 141 milionów złotych. Umowa na jej budowę została podpisana w sierpniu tego roku. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem dokładnej trasy objazdu Ciepielowa. Wykonawcą prac jest firma Budimex, czyli to samo przedsiębiorstwo, które obecnie zajmuje się budową obwodnicy Lipska. Prace mają ruszyć jesienią przyszłego roku. 📢 Stadion Korony Kielce oczami AI! Zobacz, jak sztuczna inteligencja przerobiła Suzuki Arenę. Nie brakuje ciekawych motywów Sztuczna inteligencja obecnie jest bardzo popularna. Potrafi tworzyć teksty naukowe, informacyjne, a nawet piosenki. Postanowiliśmy zapytać AI, jak wyobraża sobie Suzuki Arenę - stadion ma którym grają piłkarze Korony Kielce. Propozycje mogą was zaskoczyć.

📢 Afera pierogowa w gminie Busko-Zdrój. Gospodynie z Widuchowej: Opuszczamy świetlicę Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora rozwiązał umowę na użyczenie świetlicy z Kołem Gospodyń Wiejskich Widuchowa. Według buskich urzędników panie miały produkować w budynku pierogi na masową skalę w celach zarobkowych, a powstałe przy tym wysokie koszty mediów ponosiła gmina. - Nie komentujemy sprawy i wynosimy się z budynku - oświadczyły gospodynie we wtorek. 📢 Ta historia chwyta za serce. Niezwykły list do Świętego Mikołaja od chłopca ze Skarżyska-Kamiennej. Wiadomo, że marzenie się spełni Niezwykły list do Świętego Mikołaja napisał 8-letni chłopiec ze Skarżyska-Kamiennej, któremu niedawno zmarł dziadek i mieszka teraz z babcią. Nie prosi w nim o zabawki czy słodycze ale ma jedno nietypowe marzenie. I już wiadomo, że ono się spełni.

📢 Radomskie Morsy kąpały się w Zalewie Borki w Radomiu. Było mnóstwo kąpiących się, w tym również debiutanci. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 26 listopada w Zalewie Borki w Radomiu tradycyjnie już spotkały się Radomskie Morsy. Cel był jak zawsze ten sam - lodowata kąpiel. W morsowaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, którym nie straszna była pogoda i zimna woda. Wydarzenie miało tez wymiar charytatywny. Zainaugurowane zostało wyzwanie na sto dni, którym morsy wspierają chorą Liliankę. Trwa też internetowa zbiórka pieniędzy. Zobacz nowe zdjęcia z morsowania.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia. 📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Eleganckie i bogato zdobione. Oto najpiękniejsze paznokcie na andrzejki 2023. Inspiracje Błyszczące, w intensywnych kolorach, bogato zdobione. Paznokcie na andrzejki 2023 są wyjątkowe. Zobaczcie najładniejsze wzory.

