Prasówka 20.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Atrakcyjna Noc Muzeów 2024 w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Duże zainteresowanie zwiedzaniem zabytku i dzieł sztuki. Zobacz zdjęcia ”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Atrakcyjna Noc Muzeów 2024 w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Duże zainteresowanie zwiedzaniem zabytku i dzieł sztuki. Zobacz zdjęcia Dużą popularnością cieszyła się majowa Noc Muzeów w Tarnobrzegu. Podkarpacką perłę, czyli Muzeum-Zamek Tarnowskich i jego dzieła sztuki zwiedzali w sobotni wieczór mieszkańcy oraz turyści. Oprócz kolekcji dzikowskiej atrakcją była gra terenowa, odnowiona grafika "Lisowczyk", szkice Jana Matejki, film i wystawy. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

📢 Koncert pamięci Grzegorza Przemyka w Białobrzegach. Wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 19 maja w kościele pod wezwaniem świętej Trójcy w Białobrzegach odbył się koncert upamiętniający 41. rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka. Zobacz zdjęcia.

📢 Orlen Wisła Płock - Industria Kielce 22:22. W karnych kielecki zespół przegrał 1:2. W walce o mistrzostwo Polski Płock prowadzi 1:0 Piłkarze ręczni Industrii Kielce po dramatycznym meczu przegrali pierwszy finałowy mecz Orlen Superligi. W regulaminowym czasie było 22:22 - zawodnicy Orlen Wisły Płock wyrównali już po ostatnim gwizdku z rzutu wolnego. Trafił Kiryl Samoila i była to jego pierwsza bramka w meczu. W rzutach karnych Industria przegrała 1:2. W kieleckiej drużynie trafił tylko Arkadiusz Moryto. Płock prowadzi 1:0, gra się do dwóch zwycięstw. Drugi pojedynek odbędzie się w niedzielę 26 maja o godzinie 20 w Hali Legionów.

Prasówka 20.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 20 maja 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 20.05.2024 Horoskop dzienny na poniedziałek, 20 maja 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 20.05.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Bierzmowanie młodzieży w parafii Kazimierza Mała. Sakramentu udzielił młodym parafianom biskup Jan Piotrowski. Zobaczcie zdjęcia Z wizytacją kanoniczną przyjechał w niedzielę, 19 maja do parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzy Małej biskup kielecki Jan Piotrowski 📢 Alchemia, strzelanie i pokazy rycerskie na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Udana „Niedziela z historią w tle” Na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe w niedzielę, 19 maja było dużo magii, huku i opowieści historycznych. To była pierwsza odsłona, w tym sezonie turystycznym, spotkania z cyklu „Niedziela z historią w tle”, podczas której o niepowtarzalną atmosferę zadbali członkowie Leo Corde – Bytomskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz alchemik Bogusław z Wielunia. 📢 Wiosenna i letnia moda na giełdzie w Miedzianej Górze. Oto garść inspiracji i ciekawostek Wiosna i lato to sezony, które inspirują do odświeżenia garderoby i wprowadzenia nowych, świeżych elementów. Giełda w Miedzianej Górze, znana z bogatej oferty odzieżowej, w niedzielę 19 maja stała się mekką dla poszukiwaczy modowych perełek. Od wiosenno-letnich sukienek po eleganckie garnitury - oto, co warto było dodać do swojej szafy w tym sezonie. Oto garść inspiracji i ciekawostek

📢 Duży wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Nie zabrakło prawdziwych rarytasów. Oto przewodnik po modelach i cenach W niedzielę, 19 maja, giełda samochodowa w Miedzianej Górze znów stała się miejscem, gdzie miłośnicy czterech kółek mogli znaleźć pojazdy swoich marzeń. Tym razem oferta była wyjątkowo bogata, zarówno pod względem marek, jak i modeli dostępnych na sprzedaż. Czy zastanawiasz się, ile trzeba było zapłacić za wymarzone auto? Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowy przewodnik po modelach i cenach, które królowały na giełdzie tego dnia.

📢 Roślinne Skarby na Giełdzie w Miedzianej Górze. Iglaki, sadzonki, kwiaty na działkę i na balkon W niedzielę, 19 maja, giełda w Miedzianej Górze zamieniła się w prawdziwy raj dla miłośników roślin. Od iglaków, przez krzewy i sadzonki winorośli, aż po kwiaty balkonowe i rabatowe - różnorodność oferty była imponująca. Nie zabrakło również egzotycznych i rzadkich roślin, które przyciągały wzrok odwiedzających. Wydarzenie to było nie tylko okazją do nabycia roślin do domu i ogrodu, ale także do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat ich uprawy.

📢 Korona II Kielce wygrała z GKS Zio-Max Nowiny 1:0 i zapewniła sobie awans do trzeciej ligi! Był szampan i okolicznościowe koszulki! Miłosz Strzeboński zdobył bramkę w 63 minucie i zapewnił zwycięstwo Koronie II Kielce w meczu z GKS Zio-Max Nowiny 1:0. Dzięki tej wygranej podopieczni trenera Marka Mierzwy, na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek, zapewnili sobie awans do trzeciej ligi! Po spotkaniu strzeliły korki od szampanów, było też zdjęcie w okolicznościowych koszulkach.

📢 Noc Muzeów w „Szklanym Domu” i dworku Żeromskiego. Wielkie zainteresowanie zwiedzaniem Mnóstwo osób zdecydowało się na nocne zwiedzanie, jakie przygotowano w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Można było obejrzeć niedostępne na co dzień pamiątki związane ze Stefanem Żeromskim i jego rodziną i wysłuchać koncertu kompozycji, które rozbrzmiewały w dworach na przełomie XIX i XX wieku.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024 dzieci z parafii Świętej Barbary w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z uroczystości w kościele W niedzielę 19 maja I Komunię Świętą przeżywały dzieci z parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Tarnobrzegu. Do sakramentu przystąpiło dziesięcioro uczniów klas trzecich z kilku szkół podstawowych. W tej ważnej uroczystości towarzyszyły im rodziny. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości w parafialnym kościele. 📢 Rozwadowski Targ Staroci w Stalowej Woli z zardzewiałymi podkowami i pięknymi zabytkami Rozwadowski Targ Staroci zorganizowany w Stalowej Woli 19 maja, w Zielone Świątki, cieszył się dużą popularnością sprzedających i kupujących. Sprzyjała słoneczna, ale nie upalna pogoda. Do wyboru była niezliczona liczba starych i nowych przedmiotów. 📢 Rowerzysta potrącony przez samochód na trasie między Szydłowem a Staszowem. Stan cyklisty bardzo ciężki Poważny wypadek na trasie między Szydłowem a Staszowem. Rowerzysta został potracony przez osobowego volkswagena. Stan 48-letniego cyklisty określany jest jako ciężki.

📢 Noc Muzeów w Galerii Willa Polonia w Busku-Zdroju. Herbatka z twórcami i udany koncert W ramach tegorocznej Nocy Muzeów Galeria Willa Polonia w Busku-Zdroju w sobotę 18 maja otwarta była dla zwiedzających do godziny 23. 📢 I Komunia Święta w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, u dominikanów. Zobacz zdjęcia - część 2 W Tarnobrzegu kończy się sezon pierwszokomunijny. W niedzielę 19 maja w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, czyli u tarnobrzeskich dominikanów, 42 uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu, po raz pierwszy przyjęli Jezusa Chrystusa do serca. Zobacz drugą część zdjęć z tej pięknej uroczystości.

📢 I Komunia Święta w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, u dominikanów. Zobacz zdjęcia - część 1 W Tarnobrzegu kończy się sezon pierwszokomunijny. W niedzielę 19 maja w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, czyli u tarnobrzeskich dominikanów, 42 uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu, po raz pierwszy przyjęli Jezusa Chrystusa do serca. Zobacz zdjęcia z tej pięknej uroczystości.

📢 Pierwsza komunia kilkadziesiąt lat temu. Tak wyglądały stroje i uroczystość. Zobacz archiwalne zdjęcia Pierwsza Komunia przed laty wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Było skromniej, domowo i bez kosztownych prezentów. Jedno pozostaje bez zmian - to nadal dla dzieci duże przeżycie, a dla całej rodziny ważne wydarzenie o charakterze religijnym. Jak zatem przed laty wyglądały komunie, stroje komunijne, sama uroczystość? Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Skarby PRL-u na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Co i za ile można kupić w maju 2024? Zobacz zdjęcia Prawdziwy boom na starocie, również z czasów PRL można zaobserwować na różnego rodzaju portalach sprzedażowych. Modne są zwłaszcza meble, ale też elementy dekoracyjne ze szkła czy zabawki. Ile trzeba za nie zapłacić? Zobacz co można upolować na OLX w Kielcach i regionie.

📢 Niedzielny targ w Wierzbicy. Było zainteresowanie owocami, ale też kwiatami i sadzonkami. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 19 maja targowisko w Wierzbicy, jak co tydzień, przyciągnęło wielu sprzedających i kupujących. Było zainteresowanie owocami, ale też kwiatami i sadzonkami. Co jeszcze można być kupić? 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii świętego Marcina w Opatowie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 19 maja, w parafii świętego Marcina w Opatowie odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Była piękna uroczystość.

📢 Tak żyją na co dzień świętokrzyskie gwiazdy. Zobacz, jak mieszkają Joanna Opozda, Edyta Herbuś, Andrzej Piaseczny i Małgorzata Główka Tak mieszkają świętokrzyskie gwiazdy ze świata filmu, show biznesu, muzyki i sportu. Jak wyglądają ich mieszkania i domy? Zobacz w naszej galerii te wyjątkowe wnętrza! 📢 Radomiak Radom odsunął trenera Macieja Kędziorka od prowadzenia pierwszego zespołu Maciej Kędziorek szkoleniowiec Radomiaka Radom, po meczu we Wrocławiu ze Śląskiem decyzją zarządu klubu został odsunięty od prowadzenia drużyny.

📢 Najlepszy ginekolog w Kielcach i regionie. Oto lekarze polecani przez pacjentki w Świętokrzyskiem Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Muzeum Wsi Kieleckiej na warszawskiej Nocy Muzeów. Kieleckie zawładnęło stolicą „Noc Muzeów- wieś świętokrzyska w stolicy” to tytuł wydarzenia jakie Muzeum Wsi Kieleckiej w nocy z 18 na 19 maja zorganizowało z okazji w Warszawie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.

📢 Kibice na derbowym meczu KSZO 1929 Ostrowiec - Star Starachowice. Byliście na tym spotkaniu trzeciej ligi? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec wygrali ze Starem Starachowice 2:0 w rozegranym w sobotę derbowym meczu trzeciej ligi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kibiców. Było dużo fanów z Ostrowca, przyjechała też liczna reprezentacja kibiców Staru.

📢 Za mundurem panny sznurem. Przystojni mężczyźni służą w jednostkach policji w kraju i na świecie. Oto najprzystojniejsi policjanci Za mundurem panny sznurem! Stare przysłowie nie traci na znaczeniu. Wszak mundur dodaje powagi i dostojności, a gdy mężczyzna jest na dodatek przystojny, trudno się dziwić, że wzbudza niemałe zainteresowanie płci przeciwnej. W jednostkach policji z całego świata pełni służbę wielu przystojnych mężczyzn, nie brakuje ich również w polskiej policji. Sami zobaczcie.

📢 Gmina Włoszczowa. Egzamin ósmoklasisty zakończył się sprawdzianem z języka obcego. Zobaczcie zdjęcia Najstarsi uczniowie podstawówek w czwartek, 16 maja, zakończyli ostatni z egzaminów ósmoklasisty - sprawdzianem z języka obcego nowożytnego. W przypadku większości zdających w gminie Włoszczowa oznaczało to zmierzenie się z językiem angielskim. 📢 Karol Adamski, radomski himalaista na szczycie Mount Everestu. Zobacz zdjęcia Karol Adamski, radomski himalaista, wraz z dwójką innych Polaków zdobył Mount Everest. Nie znamy jeszcze szczegółów wejścia, ale w przypadku Adamskiego miało to być pierwsze polskie wejście bez wspomagania tlenem od strony nepalskiej. 📢 Powódź 2010 w Sandomierzu. Wspominamy dramat tysięcy ludzi. Zobacz zdjęcia Wielka powódź 2010 roku. 14 lat temu, w drugiej połowie maja rozpoczął się wielki dramat tysięcy osób w prawobrzeżnej części Sandomierza, w sąsiadującej z nim Tarnobrzegu oraz gminie Gorzyce. Wspominamy te dramatyczne chwile.

📢 Gwara świętokrzyska Cię zaskoczy! Znasz te słowa? Sprawdź Przez wieki ludność wiejska posługiwała się gwarą, czyli specyficzną odmianą języka ojczystego. Wpływ na nią wywierały lokalna kultura, obyczaje czy historia. Nie da się ukryć, że to ważna część tożsamości kulturowej poszczególnych regionów. Nie inaczej jest w wypadku gwary świętokrzyskiej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która realizowała projekt „Gwara świętokrzyska - ocalmy ją od zapomnienia”, udostępniła kilkadziesiąt haseł. Wiecie co znaczą te słowa? Sprawdźcie.

📢 Rodzinna Sobota w Michniowie z plenerowym koncertem orkiestry. Zobacz zdjęcia 18 maja w Centrum Kształceniowo Integracyjnym w Michniowie odbyła się Rodzinna Sobota. W placówce można było pograć w planszówki czy ping - ponga i wspólnie spędzić czas. Na koniec koncert dała Suchedniowska Orkiestra Dęta. 📢 Wyjątkowe oprawy kibiców KSZO 1929 Ostrowiec i Staru Starachowice na meczu derbowym w trzeciej lidze. Były race W sobotę, 18 maja, odbył się derbowy mecz KSZO 1929 Ostrowiec ze Starem Starachowice. Był on prestiżowy dla zawodników i szkoleniowców oraz kibiców obu klubów.

📢 Poważny wypadek w powiecie stalowowolskim. W zderzeniu dwóch samochodów poszkodowanych zostało pięć osób, w tym dwójka małych dzieci Dwójka małych dzieci (w tym 4-miesięczne niemowlę) i troje dorosłych ucierpiało w wypadku, do jakiego doszło w sobotę 18 maja około godziny 14 w Dąbrowie Rzeczyckiej (powiat stalowowolski). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejsce zadysponowano między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Kielc. 📢 Radomiak Radom rywalizował we Wrocławiu ze Śląskiem. Dopingowałeś Zielonych? Znajdź się na zdjęciach W ostatnim wyjazdowym pojedynku PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom grał we Wrocławiu ze Śląskiem. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 2:0 na Suzuki Arenie i nadal liczy się w walce o utrzymanie! Wszystko wyjaśni się w ostatniej kolejce Korona Kielce musiała wygrać z Ruchem Chorzów, żeby pozostać w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. I po dobrym meczu zwyciężyła 2:0, będąc w tym spotkaniu zdecydowanie lepszym zespołem. Wszystko wyjaśni się w ostatniej kolejce. Korona nadal jest "pod kreską", a w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Lechem Poznań.

📢 Wspaniały doping kibiców na meczu Korona Kielce - Ruch Chorzów na Suzuki Arenie. Tak wspieraliście drużynę Kamila Kuzery. Zobacz zdjęcia Ponad 11 tysięcy kibiców zasiadło w sobotę, 18 maja, na Suzuki Arenie, żeby wspierać dopingiem Koronę Kielce w meczu z Ruchem Chorzów w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Kamila Kuzery wygrali ten pojedynek "o życie" 2:0 i nadal liczą się w walce o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywek. 📢 Dni Ćmielowa przyciągnęły tłumy. Dużo muzyki i mnóstwo atrakcji. Zobacz zdjęcia i film Bogaty program artystyczny Dni Ćmielowa przyciągnął tłumy. Oprócz występów młodych artystów z gminy były także występy zespołów disco polo i dance. Gwiazdą wieczoru są zespoły Topky i Extazy. 📢 W Sandomierzu rozegrano XXX Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Zobacz, kto pojedzie na finał do Lublina. Film, zdjęcia Pięć najlepszych drużyn reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z województwa świętokrzyskiego zmagało się w sobotę, 18 maja na terenach przy Bulwarze nad Wisłą w Sandomierzu, w XXX Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na finał do Lublina 8 i 9 czerwca pojedzie drużyna z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach.

📢 W weekend 18-19 maja grała grupa czwarta trzeciej ligi. Derby KSZO 1929 Ostrowiec - Star Starachowice 2:0. Czarni też wygrali. Śledź wyniki W weekend 19-19 maja rozgrywana jest 31. kolejka grupy czwartej trzeciej ligi. Hitowo zapowiadały się derby województwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym piłkarze KSZO 1929 wygrali ze Starem Starachowice 2:0. Czarni Połaniec również zagrali w sobotę - na wyjeździe pokonali Unię Tarnów 3:2.

📢 20-lecie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę, 18 maja w Ostrowieckim Browarze Kultury odbył się jubileusz 20-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego. Święto było okazją do wspomnień i podsumowania działalności. 📢 6. Rajd Kazimierza, czyli retro samochody na Europejskiej Nocy Muzeów w Radomiu. Zobacz zdjęcia W sobotę, 18 maja w Radomiu odbyła się Europejska Noc Muzeów zorganizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej. W ramach wydarzenia przygotowano wiele atrakcji. Jedną z nich był wyjątkowy rajd retro samochodów. Zobacz zdjęcia.

📢 Finalistki Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024 bez tajemnic. Mają niezwykłe pasje. Zobacz zdjęcia i wideo prezentacje Czternaście pięknych dziewczyn powalczy o koronę Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Kim są i czym zajmują się finalistki? Poznajcie je wszystkie. Przy zdjęciach kandydatek można zobaczyć wideo prezentację. Jak wypadły?

📢 Pierwsza Komunia Święta w Bazylice Katedralnej w Kielcach dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 13 i Prywatnej Szkoły Podstawowej. Zobacz zdjęcia W sobotę, 18 maja, dzieci z trzecich klas Szkoły Podstawowej numer 13 i Prywatnej Szkoły Podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Bazylice Katedralnej w Kielcach przystąpiły do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dla dzieci, ich rodziców i chrzestnych było to duże przeżycie. 📢 Szmaciarz Czelendż vol. 3 w Suchedniowie. Łowią wielkie ryby i świetnie się bawią Od piątku 17 maja do niedzieli nad zalewem w Suchedniowie odbywa się ogólnopolski zlot wędkarzy - sympatyków grupy Team Szmaciarze & Przyjacioły. "Szmaciarz Czelendż" zgromadził miłośników wędkowania z całej Polski i nie tylko.

📢 Wspaniała zabawa na Hip-Hop Day na Kadzielni w Kielcach. Tłum szalał na zakończenie juwenaliów! Zobacz nowe zdjęcia Dobiegają końca kieleckie juwenalia 2024. W piątek 17 maja w amfiteatrze Kadzielnia odbył Hip-Hop Day, czyli koncert z udziałem gwiazd tego gatunku muzyki. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się doskonale. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Juwenalia 2024 w Kielcach, ostatnia impreza. Wielki Hip-Hop Day na Kadzielni. Ale było szaleństwo! Zobaczcie zdjęcia W piątek, 17 maja, w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbył się Hip Hop Day, który zorganizowała Politechnika Świętokrzyska. Był to ostatni dzień atrakcji Juwenaliów 2024. Na scenie wystąpili popularni przedstawiciele tego gatunku, tak jak Fukaj, PRO8L3M, Kukon i Kizo. To był gorący wieczór dla fanów hip-hopu! Byłeś? Szukaj się na zdjęciach.

📢 W Tarnobrzegu ruszył Festiwal Food Trucków. Zobaczcie, co można zjeść na Placu Bartosza Głowackiego od 17 do 19 maja Ruszył Festiwal Food Trucków w Tarnobrzegu. Od piątku do niedzieli na Placu Bartosza Głowackiego można odbyć kulinarną podróż dookoła świata. Na spragnionych i głodnych czeka dużo potraw w różnych smakach. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla dzieci. Zobaczcie, co można zjeść i jakie są ceny.

📢 Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na Placu Artystów w Kielcach. Zachęcał do oddania głosu na Trzecią Drogę w wyborach do Europarlamentu Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechał w piątek 17 maja o godzinie 16.30 do Kielc, by zachęcić do oddania głosu na Trzecią Drogę, w tym na Adama Jarubasa, który ostatnią kadencję spędził w Europarlamencie, a wcześniej był marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Zdaniem wicepremiera - najlepszym. Zobaczcie zdjęcia z konferencji, którą zwołano na Placu Artystów. 📢 300-tonowy kolos dotarł na miejsce. Finał trudnego etapu budowy mostu w Sandomierzu. Zobacz niezwykłe zdjęcia Zakończył się etap nasuwania najcięższego, 300-tonowego elementu stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu na podporę rzeczną. Długość zespolonych części przęseł tego obiektu przekroczyła już 300 metrów, do zamontowania na podporach pozostały elementy o długości około 150 metrów.



📢 Setki samochodów, motocykli, rowerów i łodzi. Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi w Modliszewicach już otwarte. Zobaczcie zdjęcia Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi w Modliszewicach posiada setki zabytkowych pojazdów. Wśród nich znajdują się prawdziwe unikaty, które występują w pojedynczych egzemplarzach. To polskie i światowe perełki z dawnych lat, które zachwycają wyglądem. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Dzień Strażaka 2024 w Nowej Dębie. Powiatowe obchody z odznaczeniami i awansami służbowymi. Kto je otrzymał? Zobacz zdjęcia Powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowano w piątek, 17 maja w Nowej Dębie. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia, nie zabrakło też nominacji na wyższe stopnie służbowe.

📢 Budowa obwodnicy Wąchocka postępuje w szybkim tempie. Większość trasy głównej z pierwszą warstwą asfaltu. Zobacz zdjęcia i film Postępują prace przy budowie obwodnicy Wąchocka. Przybywa obiektów inżynieryjnych, coraz dłuższe odcinki trasy pokryte są asfaltem. Blisko 2/3 trasy głównej z pierwszą warstwą nawierzchni. Są zmiany w organizacji ruchu – jedziemy pierwszym krótkim fragmentem nowej jezdni. Trwają też intensywne roboty przy układaniu instalacji i prace brukarskie. Nową trasą łączącą Starachowice ze Skarżyskiem pojedziemy wiosną przyszłego roku. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z budowy.

📢 Mnóstwo osób wzięło udział w VI Rodzinnym biegu przedszkolnym w Połańcu "Biegiem Dróżką za Kościuszką" We wtorek, 14 maja w Połańcu miał miejsce już szósty Rodzinny bieg przedszkolny "Biegiem Dróżką za Kościuszką". Wzięła w nim udział rekordowa liczba osób. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wspomnień czar! Niesamowity powrót do przeszłości - magia dzieciństwa w PRL-u. Pamiętacie tamte czasy? Bez laptopów, smartfonów za to z kluczem na szyi. Pamiętacie jeszcze te czasy? Byliście wtedy dziećmi? Zapraszamy na powrót do przeszłości. 📢 Truskawkowy torcik z białą czekoladą bez pieczenia. Banalnie prosty w wykonaniu a smakuje wyśmienicie Sezon truskawkowy właśnie się rozpoczął. Warto wykorzystać te pyszne owoce do deserów. Torcik truskawkowy z białą czekoladą jest idealny nie tylko na niedzielny deser. Wypróbujcie przepis

📢 Rzęsy jak marzenie. Oto najlepsze tusze do rzęs do 50 złotych. TOP 10 Piękne rzęsy to marzenie każdej kobiety. Nie zawsze trzeba decydować się na sztuczne. Często wystarczy dobry tusz do rzęs. A jak do tego jego cena nie zwala z nóg to marzenie każdej pani. Zobaczcie ranking najlepszych tuszy do rzęs w cenie do 50 złotych. 📢 Najpiękniejsze perfumy na Dzień Matki 2024. Oto zapachy, które zachwycą każdą mamę Dzień Matki to wyjątkowe święto. W Polsce obchodzone jest zawsze 26 maja. W tym dniu warto pamiętać o naszych ukochanych mamach. Na pewno będzie im bardzo miło, gdy zostaną obdarowane przez swoje dzieci upominkiem. Idealnym pomysłem na prezent dla mam są perfumy. 📢 Nad zalewem w Cedzynie szykują się do sezonu letniego. Kiedy start? Zobacz zdjęcia i wideo W połowie czerwca na Cedzynie pojawią się ratownicy i ruszy sezon letni. Przygotowania do niego idą pełną parą. Przybywa miejsc parkingowych oraz przedsiębiorców, którzy otwierają kolejne lokale dla turystów. – Przygotowania do nowego sezonu letniego są na ukończeniu – mówi wójt Górna Przemysław Łysak.

📢 Tłumy klientów na otwarciu kultowego baru Jagienka w Kielcach. Byli zachwyceni wystrojem i daniami Mnóstwo ludzi pojawiło się w czwartek, 16 maja, w nowo wyremontowanym kultowym barze Jagienka w Kielcach. Kolejka ustawiła się jeszcze przed otwarciem. Po spróbowaniu pierwszych dań i obejrzeniu nowego wystroju klienci nie kryli zadowolenia. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Domy na sprzedaż w Lipsku i powiecie lipskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie lipskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Pasaż handlowy Centrum Multivo w Radomiu już działa. Będzie też całoroczny skatepark i największa siłownia w mieście. Zobacz zdjęcia W sobotę, 11 maja otwarty został pasaż handlowy Centrum Multivo przy Alei Grzecznarowskiego w Radomiu. To dawny Feniks tuż obok M1. Do części handlowej właściciel dołożył jeszcze funkcję rekreacyjno-rozrywkową. Już możemy pójść tam na zakupy, ale będzie też na przykład największa siłownia w Radomiu.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa