Prasówka 20.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Oto horoskop dzienny na środę 20 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 20.09.2023 Horoskop dzienny na środę, 20 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 20.09.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Tłumy na spotkaniu z piłkarzami Korony Kielce w sklepie 4F. Adrian Dalmau, Nono, Xavier Dziekoński i Dawid Błanik oblegani przez kibiców Tłumy kibiców przyszły do sklepu 4F w Galerii Echo Kielce, żeby spotkać się z piłkarzami ekstraklasowej Korony Kielce. Była okazja porozmawiać, wziąć autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Hiszpanami grającymi w Koronie - Nono i Adrianem Dalmau, Xavierem Dziekońskim i Dawidem Błanikiem.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczyste otwarcie XI Memoriału Leszka Drogosza w Chęcinach. W turnieju rywalizuje ponad 100 pięściarzy z 12 państw. Zobacz zdjęcia W hali Pod Basztami w Chęcinach rozpoczął się XI Memoriał Leszka Drogosza w boksie. W międzynarodowym turnieju rywalizuje ponad 100 pięściarzy z 12 państw, w tym 26-osobowa reprezentacja Polski. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Echo Dnia.

📢 W Brzeskiej Woli w gminie Białobrzegi awionetka spadła na pole. Pilot samolotu zmarł w szpitalu W Brzeskiej Woli w gminie Białobrzegi awionetka spadła na prywatne pole. Za sterami siedział 55-letni mężczyzna. Po reanimacji na miejscu zdarzenia 55-latka w stanie krytycznym karetka pogotowia zabrała do szpitala. Niestety, pilot zmarł. Czynności na miejscu prowadzili policjanci, do Brzeskiej Woli przyjadą przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 📢 Farmutil we Włoszczowie. Znowu wrząca atmosfera, tym razem na sesji Rady Miasta. Podjęto stanowisko, zaskoczeń nie było, ale co dalej? We wtorek, 19 września w Urzędzie Gminy Włoszczowa odbyła się sesja Rady Miasta, która to zaprezentowała swoje stanowisko w sprawie budowy zakładu produkcji wysokogatunkowych protein, czyli mówiąc prościej – zakładu utylizacji padliny. Znowu padły mocne słowa, znowu wywiązała się ostra dyskusja. Radni są zdecydowanie przeciwni inwestycji, tak samo jak burmistrz, Starostwo i przede wszystkim mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Po tragicznym wypadku w Stalowej Woli proces dobiega końca. A adwokaci wciąż szukają dziury w całym. Zobacz zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli powoli dobiega końca ciągnący się od końca maja ubiegłego roku proces dotyczący drogowej tragedii w Stalowej Woli, w której życie straciło młode małżeństwo, osierocając trzech synów. Obrońcy oskarżonego dwoją się i troją, by znaleźć jakiekolwiek okoliczności łagodzące dla ich klienta. Bo o skrusze z jego strony nie może być mowy. We wtorek, 19 września sąd przesłuchał jednego świadka oraz trzyosobowy zespół biegłych. 📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego.

📢 Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria wybuduje elektrownie jądrowe w wielu miejscach w kraju! Zobaczcie na wideo jak będą wyglądać Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria współpracuje z brytyjskim koncernem Rolls-Royce, czego celem ma być budowa małych elektrowni jądrowych produkujących wodór, w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Kielecka firma na razie nie zdradza, gdzie konkretnie zainstalowane zostaną małe reaktory jądrowe, ale wiemy już, jak będą wyglądać. Zobaczcie wideo. Więcej będzie pokazane podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego Nowa Energia, 26 i 27 września w Kielcach. 📢 Wypadek przy pracy w miejscowości Ostrów. Noga mężczyzny została wciągnięta przez rozrzutnik. W akcji śmigłowiec ratowniczy Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie, 19 września w miejscowości Ostrów w gminie Krasocin, w powiecie włoszczowskim. Noga około 50-letniego mężczyzny została wciągnięta do rozrzutnika.

📢 Deszczowy trening Radomiaka Radom. We wtorkowych zajęciach zabrakło trzech kluczowych zawodników! Zobacz zdjęcia Po jednodniowej przerwie do zajęć powrócili zawodnicy Radomiaka Radom. Trener Constantin Galca tym razem nie mógł skorzystać z trzech niezwykle ważnych zawodników! 📢 24. Satyrblues Festival w Tarnobrzegu. To było wielkie święto bardzo dobrej muzyki i satyry W wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w sobotni wieczór zasiedli miłośnicy dobrej, nie tylko bluesowej muzyki, na koncertach w ramach 24. Satyrblues Festival Tarnobrzeg 2023. Tę muzyczną ucztę poprzedził jak co roku wernisaż wystawy w galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 📢 Kolejne biura turystyczne sprzedają już przyszłoroczne wczasy z wylotem z lotniska w Radomiu Port Lotniczy Warszawa Radom w do końca tego tygodnia odnotuje liczbę 80 tysięcy obsłużonych pasażerów. Dwa biura turystyczne rozpoczęły właśnie sprzedaż wczasów z wylotem z Radomia podczas przyszłorocznego sezonu wiosenno – letniego.

📢 Ciężarówka przewróciła się na drodze S7 w Szewcach, na jezdnię wysypało się kruszywo. Pas ruchu był zablokowany Do groźnego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na drodze s7 w miejscowości Szewce pod Kielcami. Ciężarowy samochód przewożący kruszywo uderzył w bariery i przewrócił się na bok. Ładunek wysypał się na jezdnię. 📢 Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Staszowa. Zobacz, jak idą prace Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Staszowa. Wartość najważniejszego obecnie zadania drogowego, które odbywa się na terenie powiatu staszowskiego to prawie 29 milionów złotych. Zobaczcie, jak idą prace. 📢 W Kielcach powstanie Muzeum Polskiego Boksu imienia Leszka Drogosza, jedyne w naszym kraju! Będzie wiele cennych pamiątek W Kielcach powstanie Muzeum Polskiego Boksu imienia Leszka Drogosza. -To będzie pierwsze w historii muzeum tej dyscypliny sportu w Polsce. Bardzo się cieszę, że będzie się znajdowało w Kielcach. Myślę, że będzie to świetna promocja boksu i Kielc - mówił na konferencji prasowej w Tęczowym Młynie Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze teściowe. One uchylą Ci nieba Choć krąży o nich wiele anegdot, często niepochlebnych, to życie bez teściowej często byłoby bardzo trudne. Teściowe mogą być wspaniałe a zwłaszcza te o konkretnych imionach. Zobaczcie o których imionach mowa. 📢 Przemysł skórzany w Radomiu wciąż funkcjonuje. Obuwie, kurtki i torebki to symbol najwyższej jakości. Zobaczcie wideo Obuwie, kurtki, torebki, paski skórzane z Radomia wciąż są znakiem najwyższej jakości chociaż wielkiego przemysłu skórzanego już nie ma. Miejsce upadłych gigantów zajęły małe firmy garażowe, które wciąż znajdują wiernych nabywców. Niedawno w Radomiu zorganizowano Radom Expo w hali Radomskiego Centrum Sportu. To właśnie tam, wystawiały się firmy z branży skórzanej. Porozmawialiśmy z dwójką przedstawicieli - Markiem Malinowskim z firmy Marco oraz Romaną Madej z RR Studio. Zobaczcie naszą rozmowę na wideo.

📢 20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Oto najlepsze memy o przedszkolakach i przedszkolach 20 września to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Swoje święto mają maluchy. Dzieciaki dostarczają nam dużo obowiązków ale też i śmiechu. Nic więc dziwnego, że przedszkolaki stały się bohaterami memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Przedszkolaki z Sukowa wzięły udział w wykopach. Zobacz zdjęcia We wtorek, 12 września dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z "zerówkowiczami" ze Szkoły podstawowej w Sukowie pod opieką swoich opiekunek, Dagmary Więckowskiej, Alicji Bafi Kuza, Agaty Karlińskiej w ramach projektu "Skąd bierzemy to co jemy?" wybrali się do pobliskiego gospodarstwa na wykopki. 📢 Budowa Akademii Radomiaka Radom z lotu ptaka robi ogromne wrażenie Trwa budowa obiektów piłkarskiej Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Na zdjęciach z lotu ptaka powstający obiekt robi duże wrażenie. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Zakładach Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg: - Nasi poprzednicy zamykali takie zakłady jak ten Po godzinie 18 w poniedziałek, 18 września Prezes rady Ministrów Mateusz Morawiecki gościł z krótką wizytą w Zakładach Chemicznych "Siarkopol" w Tarnobrzegu. Na wydarzenie zaproszono niewielką grupę pracowników zakładu i szefów spółek z Grupy Siarkopol Tarnobrzeg.

📢 "Lato doBIEGa końca" w Małogoszczu. Koncert Smolastego, moc atrakcji, a na koniec największy pokaz fajerwerków w regionie Niezapomniana zabawa, atrakcje, pełen emocji bieg, występy lokalnych artystów, koncert Smolastego oraz pokaz fajerwerków jakiego w naszym regionie jeszcze nie było. To wszystko mogliśmy podziwiać podczas niedzielnej imprezy "Lato doBIEGa końca" na stadionie Wiernej w Małogoszczu. Zobaczcie, co dokładnie czekało na przybyłych gości. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 19 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 19.09.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 19 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 19.09.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Piękny i kolorowy koncert zespołu Mazowsze na Rynku w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 17 września na rynku w Radomiu zgromadziły się prawdziwe tłumy. Okazją do tego był wyjątkowy koncert zespołu Mazowsze. Spektakl "Kalejdoskop barw Polski" przenosił widzów w różne regiony naszego kraju przybliżając ich kulturę i zwyczaje. Zobacz nowe zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Przetarg na budowę drogi ekspresowej S12 od Przysuchy do Wieniawy na terenie powiatu przysuskiego ogłoszony. To kolejny odcinek tej trasy W poniedziałek 18 września, podczas konferencji prasowej, został oficjalnie ogłoszony przetarg na realizację drogi ekspresowej S12 od Przysuchy do Wieniawy. To drugi odcinek planowanej budowy drogi ekspresowej na terenie powiatu przysuskiego, łącznie oba liczą około 30 kilometrów. Zapowiedziano przetargi na kolejne odcinki na terenie regionu radomskiego. Budowa na naszym terenie ma ruszyć w 2025 roku. 📢 Imponujące ćwiczenia. Strażacy z powiatu jędrzejowskiego przetestowali swoje umiejętności. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 14 września na terenie powiatu jędrzejowskiego przeprowadzono Powiatowe Doskonalące Ćwiczenia Obronne. W ich ramach sprawdzono gotowość do działania służb ratunkowych powiatu w kilku scenariuszach: od pożaru w szkole po ewakuację mieszkańców szlakiem wodnym poprzez Nidę.

📢 Budowa teatru w Kielcach. Wiecha zawisła na dachu. Minister Piotr Gliński gratulował budowniczym W obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego ustawiono wiechę na przebudowywanym gmachu teatru imienia Stefana Żeromskiego przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. To symboliczne zakończenie etapu budowlanego i przejście do wyposażania gmachu, który będzie najnowocześniejszą sceną teatralną w Polsce. 📢 Miały służyć 50 lat, a już stoją dłużej! Czy bloki z wielkiej płyty są bezpieczne? Zbadają je eksperci z Politechniki Świętokrzyskiej W większości miast wojewódzkich wielka płyta to około 30 procent mieszkań. Najwięcej takich mieszkań, bo około 40 procent wszystkich zabudowań jest w Kielcach, gdzie takie bloki stanowią 40 procent mieszkalnictwa - wynika z danych zebranych przez HRE Investments. Ile jeszcze wytrzyma wielka płyta? Sprawdzą to eksperci z Politechniki Świętokrzyskiej. Wszystko na ten temat 26 i 27 września na Regionalntm Forum Ekonomicznym Nowa Energia w Kielcach.

📢 Grzegorz Piechna obchodzi 47. urodziny! Popularny "Kiełbasa" to legenda Korony Kielce, król strzelców ekstraklasy, były reprezentant Polski Grzegorz Piechna to legenda Korony Kielce, jedyny król strzelców ekstraklasy w barwach tej drużyny, piłkarz, o którym powstała piosenka "Grzegorz Piechna - ligi duma, hej!". To były reprezentant Polski. Popularny "Kiełbasa" w poniedziałek, 18 września, obchodzi 47. urodziny. Przypominamy znanego piłkarza i publikujemy wyjątkowe zdjęcia. 📢 Niezwykła akcja ratunkowa w Kośminie, w gminie Grójec. Strażacy ratowali konia, który wpadł do głębokiego zbiornika z wodą W Kośminie w gminie Grójec koń wpadł do ciasnego, ale głębokiego zbiornika z wodę. Nie miał szans na wyjście, ani nawet możliwości obrócenia się. Jego opiekun o pomoc poprosił strażaków, a ci stanęli na wysokości zadania. Koń bezpiecznie został wydobyty na powierzchnię.

📢 Świętokrzyskie Uniwersytety III Wieku zainaugurowały nowy rok akademicki. Było kilkaset osób o wielkiej energii! Śpiewała Alicja Majewska Przedstawiciele Uniwersytetów III Wieku z całego województwa świętokrzyskiego spotkali się w poniedziałek w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. Wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego otworzyła wicemarszałek Renata Janik. 📢 Granitowe Tulipany Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej zostały rozdane. 24. Radomska Gala Biznesu za nami Podczas 24. Gali Biznesu 2023 Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej przyznała nagrody "Granitowego Tulipana" dla wyróżniających się firm regionu. Poznaliśmy między innymi laureata w kategorii debiut roku czy mała firma roku. Ale gala to też wydarzenie towarzyskie z muzyką i dobrą zabawą. 📢 Szpital Powiatowy w Nowej Dębie ma 70 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i odznaczeń. Zobacz zdjęcia Wspomnienia, podziękowania, odznaczenia i wielu znakomitych gości - tak wyglądały uroczystości zorganizowane w 70. rocznicę powstania szpitala w Nowej Dębie, dziś powiatowej placówki ochrony zdrowia, która przyjmuje pacjentów także spoza powiatu tarnobrzeskiego i może się pochwalić certyfikatami jakości świadczonych usług i wysoką pozycją w rankingach szpitali.

📢 Stadion Sparty Kazimierzy Wielkiej będzie wyremontowany. Obiekt gościł swego czasu Wisłę Kraków. Zobacz historyczne zdjęcia Stadion Sparty Kazimierzy Wielkiej już wkrótce przejdzie gruntowny remont. Obiekt wychował wiele pokoleń Spartan i sięga daleko lat wstecz w historii klubu. Boisko pamięta przyjazd Wisły Kraków, pod wodzą Wojciecha Łazarka, a zespół z Kazimierzy Wielkiej, na czas odnowy, przenosi się do Dobiesławic.

📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" sprzedała wspaniałą posiadłość w Świętokrzyskiem! "Zaczynam nowe życie" Elżbieta Czabator spod Końskich to uczestniczka 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Kobieta jakiś czas temu zdecydowała się wystawić swoją posiadłość na sprzedaż za ponad 2 miliony złotych, ale kiedy nie znalazła kupca postanowiła zainwestować w agroturystykę. Los szybko jednak zweryfikował plany Elżbiety, ponieważ właśnie okazało się, że dom został sprzedany. Zobaczcie posiadłość i domy, które sprzedała rolniczka. 📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy ma 125 lat, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdjęcia z uroczystości Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski działa już od 125 lat, a teraz oficjalnie dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla druhów to ogromne wyróżnienie, ale i nowe obowiązki. Strażacy ochotnicy z Dąbrowicy cieszą się także ze zmodernizowanej remizy, która zapewnia lepszy komfort służby. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej uroczystości połączonej z piknikiem.

📢 Ludowa biesiada z Kołem Gospodyń Wiejskich w Lipienicach Górnych w gminie Jastrząb. Była potańcówka oraz smakołyki W sobotę, 16 września w Lipienicach Górnych, przy świetlicy wiejskiej, odbyła się Ludowa Biesiada. Impreza, która została zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipienic, przyciągnęła wielu mieszkańców i zaproszonych gości.

📢 Wypadek w miejscowości Topola. Pijany leżał na drodze, przejechało po nim auto Ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie miał 22-latek, po którym nad ranem w poniedziałek w miejscowości Topola przejechał osobowy peugeot. 📢 Szukają statystów do filmu o znanym bokserze. Sceny będą kręcone w Radomiu. Jakie wymagania? Na początku października w Radomiu będą kręcić film o światowej sławy bokserze. Agencja Kamed Studio z Warszawy szuka statystów i oferuje 100 złotych na udział w jednym dniu zdjęciowym. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły oraz wymagania.

📢 Bartek Styczyński ze Starachowic znalazł miłość w Love Island? Razem z Lori są ulubieńcami widzów. Zobaczcie zdjęcia Pochodzący ze Starachowic Bartosz Styczyński od dwóch tygodni dobrze bawi się w popularnym programie "Love Island. Wyspa Miłości". W ostatnich odcinkach jego serce zdecydowanie szybciej zabiło do Lori - ślicznej blondynki. Para od razu stała się ulubieńcami widzów. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Mokoszyńskie Święto Plonów w sandomierskim "Rolniku". Było wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Mokoszyńskie Święto Plonów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu zakończyło dożynkowe obchody na terenie powiatu sandomierskiego. Na uczestników czekały stoiska wystawiennicze, smaczny poczęstunek przygotowany przez panie z kół gospodyń wiejskich i szkolnych wolontariuszy oraz dyskoteka pod gwiazdami. 📢 Oliwier Sobczyk z Zagnańska zamieszkał w domu Top Model! Nasz chłopak radzi sobie świetnie. Zobacz zdjęcia To kolejny sukces pochodzącego z Zagnańska w powiecie kieleckim Oliwiera Sobczyka. 22-latek najpierw zachwycił jury i dostał się do popularnego programu Top Model, a teraz zakwalifikował się do kolejnego etapu - domu Top Model. Teraz będzie musiał udowodnić, że jest najlepszy spośród wybranych piętnastu osób. Zobaczcie zdjęcia Oliwiera.

📢 Wyłączenia prądu w regionie radomskim. Mnóstwo ludzi bez prądu. Zobacz gdzie zaplanowano wyłączenia. Oto wykaz adresów i dat - 18.09.2023 Gdzie w regionie radomskim nie będzie dziś prądu? Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach ziemi radomskiej. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 18 do 24 września 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej może wystąpić od poniedziałku między innymi w Radomiu, powiecie radomskim, białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim. 📢 Tu w Świętokrzyskiem nie będzie prądu. Zobacz, gdzie są planowane wyłączenia energii elektrycznej. Oto wykaz miejscowości i dat - 18.09.2023 Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 18 września do 25 września 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, skarżyskim, jędrzejowskim, kazimierskim, włoszczowskim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

📢 Tysiące ludzi na koncercie Smolastego w Małogoszczu! Takich tłumów to miasto jeszcze nie widziało! Takich tłumów Małogoszcz jeszcze nie widział! W niedzielny wieczór, 17 września na stadionie Wiernej odbył się koncert jednej z najgorętszych gwiazd współczesnej sceny muzycznej w Polsce - Smolastego. Artysta wystąpił podczas wydarzenia "Lato doBIEGa końca". Na stadionie pojawili się fani z różnych części województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko. 📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 18.09.2023 Za nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Sędzia meczu Radomiaka w Białymstoku i jego koledzy z VAR-u w ogniu krytyki. Zarzucono im dwa poważne błędy Radomiak Radom przegrał w Białymstoku z Jagiellonią i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Za to okoliczności, w jakich to się stało, budzą po wieczornym magazynie Canal Plus – podsumowującym kolejkę, sporo uwag. Arbitrom zarzucono dwa poważne, wręcz rażące błędy! 📢 Dożynki Parafialno-Gminne były w niedzielę w Wierzbicy. Była msza, obrzędy, i występy. Gwiazda był Zespół Kordian. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 17 września odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne były w niedzielę w Wierzbicy. Przyszło dużo ludzi, zwłaszcza na koncert gwiazdy wieczoru czyli Zespołu Kordian.

📢 RS Active 4. Liga. Wiele znanych osób na meczu piłkarzy Korony II Kielce z Alitem Ożarów. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Korona II Kielce pokonała Alit Ożarów 6:0 w meczu RS Active 4. Ligi. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach.

📢 Tłumy na pieczeniu ziemniaków w ogniskach w Dębnie. To już tradycja w gminie Raków "W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli" pod takim hasłem w Dębnie w gminie Raków, w niedzielę 17 września tradycyjnie już zapłonęły ogniska. Mnóstwo mieszkańców przyszło na wydarzenie, podczas którego pieczono ziemniaki, z uprawy których gmina słynie. 📢 Niezwykły koncert zespołu "Mazowsze" w Radomiu. Na Rynku tłum ludzi, wszyscy zachwyceni kunsztem artystów. Zobacz, jak bawili się widzowie Zespół "Mazowsze" to klasa sama w sobie, nic więc dziwnego, ze tyle osób przyszło na Rynek w Radomiu, żeby zobaczyć występ artystów. Nie zawiedli! W Radomiu wykonali koncert "Kalejdoskop barw Polski", wśród utworów są także te znane szerokiej publiczności w całym kraju, trudno się dziwić, że publiczność też śpiewała!

📢 Zespół Mazowsze w Radomiu. Niezwykły koncert na Rynku, artyści zabrali publiczność w podróż po całej Polsce. Zobacz, jak było pięknie Był piękny śpiew i dużo tańca, zagrała orkiestra - Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” dał w radomskim Rynku niezwykły koncert. Artyści zabrali publiczność w muzyczną podróż po całym kraju, bo do Radomia przyjechali ze swoim wspaniałym programem "Kalejdoskop barw Polski". Były utwory ze Śląska, ale i z Podhala, zielonogórskiego, Kaszub, czy Kujaw.

📢 Festiwal Smaków w Rzeczniowie. Była zabawa przy muzyce i tańce na dechach. Zobaczcie zdjęcia Na niedzielnym Festiwalu Smaków w Rzeczniowie zadbano nie tylko o pełne stoły ale były także tańce przy dobrej muzyce. Zobacz jak bawili się mieszkańcy. 📢 Dzień Pieroga w Krajnie, gmina Górno. Kaszanka, brokuły i jadalny mech w przepisach na to popularne danie Z wieprzowiną i jadalnym mchem, kaszanką, brokułami, szarpana wołowiną, czy argentyńskie takie pierogi można było próbować w niedzielę, 17 września w Krajnie – Parcele, w gminie Górno podczas Dnia Pieroga. Za najsmaczniejsze jury wybrało pierogi z brokułami.

📢 Festiwal Smaków w Rzeczniowie. Było mnóstwo atrakcji kuchni regionalnej, stoiska i... loty śmigłowcem. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 17 września na placu obok plebanii w Rzeczniowie odbył się wielki Festiwal Smaków. Przygotowano bardzo dużo atrakcji. Była regionalna kuchnia, występy artystyczne, a także loty śmigłowcem. 📢 Kulisy otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi i jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wielki tort i... miotły czarownicy dla gości Europoseł śpiewał na scenie, na afterparty podano wielki tort, a goście… dostali miotły czarownicy, czyli kulisy oficjalnego otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi. To był magiczny wieczór, pełen zaskakujących zwrotów akcji. Na wielki koncert z okazji oficjalnego otwarcia Parku Legend i jubileuszu 20 – lecia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przybyło mnóstwo gości z województwa, ale i z Polski, w tym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke oraz dyrektorzy wielu regionalnych Organizacji Turystycznych, w tym z Lubelskiego, Warmińsko- Mazurskiego, Śląskiego i Pomorskiego.

📢 Znane osoby na meczu kieleckiego SMS-u z Zagłębiem Sosnowiec. Na trybunach zasiedli byli reprezentanci Polski. Zobacz zdjęcia W sobotnim spotkaniu Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych SMS ZPRP Kielce pokonał Zagłębie Handball Team Sosnowiec 36:28. Zawodnicy z Kielc nie mogli narzekać na wsparcie z kibiców, którzy wypełnili halę przy ulicy Jagiellońskiej. Całej potyczce przyglądali się byli reprezentanci Polski w piłce ręcznej.

📢 Fani "Niewiadówek" opanowali camping w Suchedniowie. Legendarne przyczepy kempingowe nad zalewem W ostatni weekend na Campingu numer 140 nad zalewem suchedniowskim odbył się ogólnopolski zlot miłośników przyczep kempingowych z Niewiadowa. Przyjechało kilkadziesiąt "zapiekanek", "enek" i "wielorybów". 📢 W miejscowości Stawy samochód uderzył w ogrodzenie. Jedna osoba była uwięziona w środku Do groźnego wypadku doszło w niedzielę po godzinie 13 w miejscowości Stawy w gminie Imielno (powiat jędrzejowski). Samochód osobowy wjechał do rowu i uderzył w drzewo i ogrodzenie, jedna osoba była uwięziona w pojeździe.

📢 Samochodowa giełda w Miedzianej Górze w niedzielę 17 września. Jakie auta można było kupić? W niedzielę, 17 września na giełdzie w Miedzianej Górze ruch był niemały. Kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę spory. Zobacz, jakie marki i modele oferowano. 📢 Potrójne święto w Mójczy, gmina Daleszyce. Nowa remiza i świetlica wiejska, dożynki parafialne i 95-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Mieszkańcy Mójczy w gminie Daleszyce mieli w sobotę, 16 września kilka powodów do świętowania. Do użytku oddano nową świetlicę wiejską i remizę OSP. Jednostka OSP Mójcza obchodziła z kolei 95-lecie istnienia, a dodatkowo te uroczystości połączono z dożynkami parafialnymi. Jednym z gości wydarzenia była wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. 📢 Park Legend w Nowej Słupi oficjalnie otwarty! Było mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia Około 1000 zaproszonych gości bawiło się w sobotę, 16 września w amfiteatrze w Parku Legend z okazji oficjalnego otwarcia tej instytucji, ale też z okazji jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Zobacz zdjęcia.

📢 Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo Na Rynku w Tarnobrzegu znów zawirował parkiet. W sobotni wieczór mieszkańcy od dzieci po seniorów bawili się w najlepsze na ostatniej miejskiej potańcówce w 2023 roku. Wrześniowa zabawa zyskała miano "siarkowej", bo towarzyszyła obchodom górniczego święta z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Na parkiecie nie brakowało więc tancerzy w galowych mundurach. Poszukajcie siebie na zdjęciach. 📢 17 września - Dzień Doceniania Żony. Żoneczka, żona, żonka to bohaterka wielu memów. Oto najlepsze z nich 17 września to wyjątkowe święto w kalendarzu - Dzień Doceniania Żony. Zamężne kobiety stały się bohaterkami memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Górnicy siarkowi świętują w Tarnobrzegu: Orkiestra, skok przez skórę, poczęstunek z kuflem piwa i potańcówka na Rynku. Zobacz zdjęcia Górnicy siarkowi odebrali od prezydenta Tarnobrzega klucze do bram miasta i razem z mieszkańcami bawią się na Placu Bartosza Głowackiego z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki. Ciekawym akcentem sobotniej imprezy był pokaz ceremoniału górniczego - przyjęcie nowicjuszy w poczet braci górniczej, czyli tradycyjny skok przez skórę. Nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku z kuflem piwa.

📢 Tłumy na wzruszającym pożegnaniu śp. Marka Ożgi, tragicznie zmarłego samorządowca, strażaka, wicedyrektora WORD Tarnobrzeg. Zdjęcia Setki osób w sobotę, 16 września przyjechało do Krawców w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski), by pożegnać śp. Marka Ożgę - samorządowca, społecznika, strażaka, wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego związany z Prawem i Sprawiedliwością zginął w tragicznym wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września wieczorem w Nowym Grębowie.

📢 Legendarny niemiecki czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach pod Kielcami! Zobacz zdjęcia i filmy Trwające od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach w gminie Morawica, powiecie kieleckim poszukiwania niemieckiego czołgu zakończone sukcesem! Na Facebooku opublikowano w sobotę, 16 września zdjęcia i filmy z wydobywania wraku. Zobaczcie, jak po 78 latach wygląda ta potężna niegdyś maszyna.

📢 Uroczyste obchody 70-lecia Stadniny Koni w Michałowie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 15 września, Stadnina Koni w Michałowie zaprosiła na obchody 70-lecia swojego istnienia. Można było obejrzeć pokazy koni arabskich i odwiedzić stosika kół gospodyń wiejskich. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!

📢 Psy do adopcji ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Są urocze i czekają na dom! Zobacz zdjęcia Psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu polecają się do adopcji. One szukają swojego domu, a może ty szukasz czworonożnego przyjaciela? Zobacz, czy właśnie wśród tych, które pokazujemy jest twój nowy domownik. Wolontariusze zadbali o piękne zdjęcia psów. Nic tylko się zakochiwać.

