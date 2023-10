Prasówka 20.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wspaniale kibicowaliście piłkarzom ręcznym Industrii Kielce w meczu Ligi Mistrzów z OTP Bank Pick Szeged w Hali Legionów. Zobacz zdjęcia”?

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byliście na meczu Industrii Kielce z OTP Bank Pick Szeged w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Wspaniały doping mieli piłkarze ręczni Industrii Kielce w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów z OTP Bank Pick Szeged. W Hali Legionów, jak zawsze, była fantastyczna atmosfera. Emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 27:27.

📢 Te kobiety są poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce zremisowała z OTP Bank Pick Szeged 27:27. Wielkie emocje w końcówce meczu Piłkarze ręczni Industrii Kielce w czwartek w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów sezonu 2023/2024 zremisowali z wicemistrzem Węgier - OTP Bank Pick Szeged 27:27. Niezwykle emocjonujące było ostatnich pięć minut - do wyrównania doprowadził Arkadiusz Moryto, a goście w ostatnich 20 sekundach nie potrafili już pokonać Miłosza Wałacha. I spotkanie w Hali Legionów zakończyło się podziałem punktów.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek 20 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 20.10.2023 Horoskop dzienny na piątek, 20 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 20.10.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Pożar na dachu sortowni Vive Textile Recycling przy ulicy Olszewskiego w Kielcach. Ewakuowano ponad 200 pracowników Do pożaru na dachu sortowni firmy Vive Textile Recycling doszło w czwartkowe popołudnie, 19 października. Ogień pojawił się podczas prac związanych z wymianą poszycia dachu. Była ewakuacja ponad 200 pracowników znajdujących się na terenie firmy. 📢 Tarnobrzeg. 26-latka dźgnęła dwa razy nożem swojego partnera, ale niczego nie pamięta. Ruszył proces przed sądem Przepraszam Marcin za to, co się stało. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz, to nie powinno się wydarzyć - zwróciła się na sali rozpraw 26-letnia Natalia do 44-letniego Marcina. Oboje są z Tarnobrzega, oboje do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dowiezieni zostali w konwojach z zakładów karnych, ale to kobieta oskarżona jest o dwukrotne dźgnięcie nożem swojego partnera. Pokrzywdzony odbywa karę pozbawienia wolności za inne "grzechy".

📢 Inauguracja sezonu artystycznego i nagrody dla ludzi kultury w Świętokrzyskiem. Zobacz listę nagrodzonych i zdjęcia W Muzeum Narodowym w Kielcach – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2023/2024 w województwie świętokrzyskim. Podczas uroczystego spotkania marszałek województwa Andrzej Bętkowski uhonorował artystów, twórców, osoby działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego wręczając im Świętokrzyskie Nagrody Kultury.

📢 Doktor Lidia Mergalska ze Szkoły Podstawowej numer 13 w Starachowicach z tytułem Profesora Oświaty. Teologia jej pasją! Mamy film i zdjęcia Opanowana, harmonijna i empatyczna. Tak można opisać doktor Lidię Mergalską, nauczycielkę religii i wychowania do życia w rodzinie ze Szkoły Podstawowej numer 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach, której nadano najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać nauczyciel. Minister edukacji i nauki mianował ją Profesorem Oświaty. W szkole czuje się jak w domu i uważa, że religia to nie tylko przedmiot, ale i nauka dobrego życia. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Startuje PlusLiga. Poznaj grających w siatkarskiej elicie zawodników Enei Czarnych Radom W piątek 20 października inauguruje zmagania jedna z najlepszych na świecie lig siatkówki mężczyzn. To rodzima PlusLiga, w której prawo gry mają zawodnicy Enei Czarnych Radom. 📢 Selekcjoner kadry narodowej Michał Probierz i inne persony w Stalowej Woli. Kto obejrzał mecz U21 Polska - Estonia? Zobacz zdjęcia Rozegrany we wtorek 17 października na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli mecz U21 Polska - Estonia, zgromadził na trybunach ponad 3500 kibiców. Spotkanie będące kolejnym starciem eliminacyjnym w walce o finały młodzieżowych mistrzostw Europy, z trybun obejrzało wielu znanych lokalnych samorządowców, ale nie tylko. Był między innymi Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej kadry narodowej Polski. Kto jeszcze był? 📢 Zderzenie ciężarówki z busem na drodze krajowej nr 78 w Wolicy. Były utrudnienia Do zderzenia samochodu ciężarowego z busem doszło w czwartkowe popołudnie, 19 października na drodze krajowej nr 78 w Wolicy w powiecie jędrzejowskim.

📢 3.Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka w gminie Łoniów. Kto pojedzie na eliminacje powiatowe? W hali sportowej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Łoniowie odbył się etap gminny III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Zwycięska drużyna z Sulisławic będzie reprezentowała gminę Łoniów na etapie powiatowym olimpiady, która odbędzie się w Klimontowie. 📢 Tragedia pod Radomiem. Płyty meblowe przygniotły 17-latka. Na miejscu śmigłowiec ratunkowy W podradomskim Odechowcu w gminie Skaryszew płyty meblowe przygniotły 17-latka. Przetransportowano go śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Radomiu 📢 Wybory 2023 w regionie radomskim. Tutaj zaufali Trzeciej Drodze. Oto gminy w których ten komitet dostał najmocniejsze wsparcie Trzecia Droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe idąc razem do wyborów odnieśli duży sukces - są trzecią siłą polityczną w kraju. Dziś podsumowujemy wybory parlamentarne 2023 w okręgu radomskim numer 15. Oto 30 gmin, w których Trzecia Droga uzyskała największe poparcie.

📢 Nowy blok porodowy w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Trwa wielka inwestycja. Zobacz film Trwa budowa bloku porodowo-operacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Dzięki tej inwestycji porody będą przeprowadzane aktywnie z użyciem nowoczesnych metod łagodzenia bólu. To inwestycja za ponad 6 milionów złotych. 📢 Złota polska jesień nad zalewem w Cedzynie. Zobacz piękne krajobrazy Świętokrzyskiej Madery Słoneczne jesienne dni to idealny czas na spacery nad zalewem w Cedzynie. Zawitała tu piękna jesień, która dodała Świętokrzyskiej Maderze niesamowitego uroku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii . 📢 Młodzieżowa wizja Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Czy z tych projektów skorzysta miasto przy przebudowie Rynku? Zobacz wideo Uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu, popularnego Rolnika, zaprezentowały swoje projekty – pomysły na zmianę wyglądu Placu Bartosza Głowackiego. Gdyby wizje młodzieży wcielić w życie, na Rynku byłoby więcej zieleni i wody, ale nie tylko. Prezydent miasta przekaże młodzieżowe propozycje firmie, która wygrała miejski przetarg na projekt przebudowy placu. Zobaczcie wideo i zdjęcia z prezentacji.

📢 Wciąż są grzyby w Świętokrzyskiem. Piękne borowiki i rydze w naszych lasach. Zobacz zbiory Choć w nocy były już przymrozki, w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów. Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszy prawdziwków. Są też rydze i podgrzybki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - wtorku, środy i czwartku, 17-19 października 2023. 📢 Niesamowite rekordy padły podczas wyborów parlamentarnych w Świętokrzyskiem! Te liczby mówią same za siebie. Zobaczcie Historyczny wynik prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ale i wielki sukces Marzeny Okły - Drewnowicz wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej w Polsce. Rekordowa frekwencja i nieoczywiste bastiony partii z najlepszym wynikiem. Oto rekordy, które padły w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 w Świętokrzyskiem.

📢 Kończy się budowa kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i w środku Budowa jednej z największych i najważniejszych inwestycji w województwie świętokrzyskim, Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach, dobiega końca. Zakończenie planowano jeszcze w październiku ale ostatecznie koniec odbiorów planowany jest na koniec roku 2023. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i w środku w październiku 2023 roku.

📢 Wybory 2023 w Świętokrzyskiem. Tutaj zaufali Trzeciej Drodze. Oto gminy w których ten komitet dostał najmocniejsze wsparcie Trzecia Droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe idąc razem do wyborów odnieśli duży sukces - są trzecią siłą polityczną w kraju. Dziś podsumowujemy wybory parlamentarne 2023 w okręgu świętokrzyskim. Oto 30 gmin, w których Trzecia Droga uzyskała największe poparcie. 📢 Właściciele restauracji McDonald’s podarowali łóżka dla rodziców na oddział dziecięcy szpitala w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Franczyzobiorcy restauracji McDonald’s Polska w Stalowej Woli - Olga i Wojciech Salowie podarowali oddziałowi pediatrii szpitala w Stalowej Woli 12 łóżek dla rodziców. Koszt jednego łóżka to 1500 złotych. 📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsi stomatolodzy w Kielcach. Zobacz TOP 10 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięciu najlepszych stomatologów w Kielcach.

📢 Ruszyła policyjna akcja „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”. W wybrane dni można bezpłatnie ustawić światła w aucie Ruszyła policyjna akcja „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”. Ma ona na celu uświadomienie kierującym wpływu jakości i stanu oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Działania potrwają do 15 grudnia.

📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsi pediatrzy w Kielcach. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięciu najlepszych pediatrów w Kielcach. Do nich warto się wybrać. 📢 Weekendowe imprezy w Kielcach. Będą koncerty, spektakle, ognisko w ogrodzie Piknik „Skarby jesieni” w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, koncert Korteza w Kieleckim Centrum Kultury, Łydki Grubasa w Masce, spektakl z Leszkiem Lichotą w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach - to tylko niektóre propozycje wydarzeń, jakie w ten weekend odbędą się w Kielcach.

📢 Największe sensacje wyborów parlamentarnych 2023 w okręgu radomskim. Co było największym zaskoczeniem? Walka o Senat tych samych kandydatów po raz piąty, walka o Sejm bez powodzenia po raz szósty, czy sensacje przy wynikach w gminach. Wybory parlamentarne 2023 obfitowały w ogromną ilość sensacji. Zobaczcie najciekawsze z nich.

📢 Wybory 2023. W tych gminach kochają Tuska. Zobacz świętokrzyskie bastiony Koalicji Obywatelskiej. Tutaj padły rekordy poparcia Kielce, Skarżysko - Kamienna, Suchedniów i Starachowice - to największe bastiony Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem, partia prowadzona przez Donalda Tuska uzyskała tu ponad 30 procent poparcia. Podsumowujemy wybory parlamentarne 2023 w okręgu świętokrzyskim. Oto 30 gmin gdzie Koalicja Obywatelska uzyskała największe poparcie. 📢 W tragicznym wypadku na motocyklu zginął ukochany Anety. Kielczanka walczy o sprawność i potrzebuje naszej pomocy Sierpniowy długi weekend spędzała z ukochanym Tomkiem. Człowiekiem, z którym wiązała swoją przyszłość, chciała spędzić dalsze życie. Niestety, wydarzyła się ogromna tragedia. Para miała wypadek na motocyklu, w wyniku którego Tomek stracił życie, a Aneta Jaglińska-Jesionek z Kielc doznała poważnych obrażeń. Trwa zbiórka na rehabilitację poszkodowanej kielczanki. Pomóżmy!

📢 Trwa jesienny wysyp grzybów na Podkarpaciu. Zobaczcie jakie okazy można upolować - zdjęcia W podkarpackich trwa jesienny wysyp grzybów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z ostatnich wypraw do lasu. Dokąd warto wybrać się do lasu na grzybobranie? 📢 W Sandomierzu zaginął pionek zabytkowych szachów. W poszukiwaniu cennego zabytku uczestniczyła maturalna młodzież z regionu „Sandomierz Crime Story” pod takim hasłem w Sandomierzu odbyła się gra terenowa, podczas której maturalna młodzież z regionu szukała zaginionego pionka Królewskich Szachów Sandomierskich. Najlepszy zespół weźmie udział w nagraniu do kolejnych odcinków serialu „Ojciec Mateusz”. 📢 Michał Maroński, wiceburmistrz Buska, wręczył nagrody nauczycielom z gminy Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są nagrody burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój. Uroczyste spotkanie, odbyło się 13 października w sali kameralnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.

📢 Szkoła w Kazanowie ma 60 lat. W niej odbył się miejsko-gminny Dzień Nauczyciela. Zobacz zdjęcia Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz 60-lecie Szkoły Podstawowej w Kazanowie były okazją do uroczystego spotkania władz miasta z nauczycielami i rodzicami uczniów, by świętować szkolny jubileusz i podziękować pedagogom za ich pracę. Nauczyciele z miasta i gminy Końskie otrzymali nagrody. 📢 Don Corleone z Banku Spółdzielczego w Grębowie. Była pracownica opisywała wzajemne zależności i przestępcze mechanizmy Dopiero w drugim dniu procesu, w środę 18 października sąd zakończył przesłuchiwać oskarżoną Bożenę Sz., byłego starszego inspektora do spraw oszczędności i depozytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie (do 2012 roku). Po zakończeniu przesłuchania sąd przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonej i jej samej, zamieniając areszt tymczasowy na środki wolnościowe - poręczenie majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

📢 Adolfa Sutowicz z Kielc skończyła 100 lat. Przyjęła życzenia od władz Kielc Adolfa Sutowicz z Kielc świętuje setne urodziny. Czuje się szczęśliwa i zadbana przez rodzinę. Bardzo długo była aktywna społecznie. 📢 37-letnia pijana mama wiozła autem małe dziecko. Kobieta miała ponad 2,5 promila! Zatrzymał ją emerytowany policjant Styl jazdy kierującej audi zwrócił uwagę emerytowanego policjanta, który podejrzewał, że kierująca jest pod wpływem alkoholu i uniemożliwił jej dalszą jazdę. Za kierownicą audi siedziała nietrzeźwa kobieta, która miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

📢 Wyburzają stary budynek radomskiego "Medyka”. Obiekt będzie gruntownie przebudowany. Zobaczcie zdjęcia Z mapy Radomia znika dobrze znany budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kelles-Krauza. To tak zwany „Medyk”, bo dziesiątki lat było tu liceum medyczne. W tym miejscu powstanie nowoczesna szkoła medyczna.

📢 Nieodpowiedzialne zachowanie 18-latka. Przejechał przez przejazd kolejowy. Stracił już prawo jazdy. Zobacz jego jazdę na filmie We wtorek 18-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego stracił prawo jazdy, które miał od kilku miesięcy. Film, który trafił do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, jednoznacznie pokazuje nieodpowiedzialność młodego kierowcy na drodze. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1300 złotych oraz 18 punktami. Na swoim koncie miał już inne wykroczenia, dlatego stracił prawo jazdy za przekroczone punkty. 📢 Chemiczne odpady wylane przy drodze w Mstyczowie! Dwie osoby z zarzutami Nawet 10 lat więzienia może grozić 47-latkowi podejrzanemu o związek z tym, że odpady z firmy z powiatu kieleckiego trafiły w nieprzeznaczone do tego miejsce w gminie Sędziszów. Podobne kłopoty ma 37-latek podejrzewany o wywiezienie nieczystości. 📢 Piłkarze Radomiaka przygotowują się do niedzielnej batalii z Koroną Kielce. Zobacz, jak trenowali w środę Zawodnicy Radomiaka w pocie czoła przygotowują się do niedzielnego meczu PKO BP Ekstraklasy. Ich rywalem będzie kielecka Korona, z którą Zieloni w poprzednim sezonie dwukrotnie przegrywali.

📢 Świętokrzyskie cmentarze na starych zdjęciach. Te fotografie mogą budzić grozę 1 listopada udamy się na cmentarze i odwiedzimy groby swoich bliskich. A jak wyglądały świętokrzyskie cmentarze na przestrzeni wieków? Zobaczcie niesamowite zdjęcia w naszej galerii.

📢 Wybory 2023. Oto bastiony Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem. W tych gminach padły rekordy poparcia! Nawet ponad 70 procent 71,95 procent - tyle wynosi rekord poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w jednej ze świętokrzyskich gmin! Partia ta największe poparcie notuje w trzech powiatach. Podsumowujemy wybory parlamentarne 2023 w okręgu świętokrzyskim, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Oto 30 gmin - bastionów Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Rekord frekwencji w gminie Klwów. Tu głosowało najwięcej wyborców w całej Polsce podczas wyborów. Gmina dostanie 2,5 miliona Niesamowite! Gmina Klwów w powiecie przysuskim osiągnęła najwyższą frekwencję wyborczą w Polsce. W niedzielę 15 października do urn poszło 90,57 procent uprawnionych mieszkańców śrubując krajowy rekord. To kolejne takie frekwencyjne osiągnięcie w tej gminie.

📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami pierwsze kilka tygodni szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Wypadek na drodze krajowej numer 74 w Mniowie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką Jedna osoba została zabrana do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środowy poranek na drodze krajowej numer 74 w Mniowie. Samochód osobowy zderzył się tutaj z ciężarówką. 📢 Kibice na meczu piłkarskiej reprezentacji U21 Polska - Estonia w Stalowej Woli. Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia trybun 3544 kibiców we wtorek, 17 października wieczorem na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli obejrzało mecz piłkarskich reprezentacji Polski i Estonii do lat 21 w ramach eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy. Kibicowałeś na tym spotkaniu? Poszukaj siebie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Jubileuszowa impreza na 10–lecie zespołu Playboys. Koncert w sobotę z gwiazdami w Radomskim Centrum Sportu. Zobaczcie, kto zagra Już w najbliższą sobotę 21 października szykuje się mega wydarzenie. Imprezę szykuje zespół Playboys na swój jubileusz 10 – lecia istnienia. Będzie wielki koncert w Radomskim Centrum Sportu, a zagra jeszcze siedem znanych gwiazd muzyki tanecznej. Są jeszcze bilety na koncert. 📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Meble, książki i zwierzaki za darmo. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic, między innymi ubrania, meble i książki.

📢 Największe sensacje wyborów parlamentarnych 2023 w Świętokrzyskiem. Co było największym zaskoczeniem? Zobaczcie, w galerii zdjęć Zaskakujące wyniki kandydatów, rekordowa frekwencja i... istny thriller podczas liczenia głosów z ostatnich komisji wyborczych w Świętokrzyskiem. Wybory Parlamentarne 2023 obfitowały w ogromną ilość sensacji. Zobaczcie najciekawsze z nich. 📢 Bank Spółdzielczy w Grębowie doprowadzili do bankructwa, chcąc zarobić miliony na giełdzie. Ruszył proces - zobacz zdjęcia z sądu Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek, 17 października ruszył długo wyczekiwany proces ośmiorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski), oskarżonych o wielomilionowy przekręt i w konsekwencji doprowadzenie do bankructwa tegoż banku. Na ławie oskarżonych zasiada sześć kobiet i dwóch mężczyzn, oskarżeni mają od 44 do 85 lat. 📢 Wybory 2023. Oni zdobyli najwięcej głosów w Świętokrzyskiem. 50 kandydatów do Sejmu z najlepszymi wynikami Mamy już ostateczne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu świętokrzyskim, numer 33. Państwowa Komisja wyborcza w poniedziałek w nocy podała wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale w porównaniu do poprzednich wyborów mocno traci dystans do Koalicji Obywatelskiej i w efekcie traci aż 2 mandaty. Bardzo ciekawie wygląda lista kandydatów z największą ilością głosów. Zobaczcie TOP 50.

📢 Święta Wojna, czyli mecz Radomiaka z Koroną już w niedzielę! Przeżyjmy, to jeszcze raz. Zobacz, jak wyglądały historyczne pojedynki Pot, krew i łzy lały się strumieniami, nie tylko na boiskach u piłkarzy, ale i poza nimi wśród kibiców! Tak wyglądały dotychczasowe bezpośrednie pojedynki Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Przypominamy historię Świętej Wojny. 📢 Za nami sesja zdjęciowa drużyny Moya Radomka Radom. Zobaczcie jej efekty w naszej galerii Przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024 poznaliśmy kadrę drużyny Moya Radomka Radom. Jednakże dopiero teraz na klubowej stronie pojawiły się zdjęcia siatkarek. Zobaczcie efekty sesji zdjęciowej Radomki w naszej galerii.

📢 Seniorzy z Nowej Dęby mieli swoje święto. Andrzej Frajndt z zespołu Partita sprawił im ogromną radość. Zdjęcia Sześćdziesiąte urodziny połączone z Dniem Seniora były dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowej Dęby okazją do dobrej zabawy. Jak na taką rocznicę i święto przystało nie zabrakło dyplomów i odznaczeń. Największą niespodzianką była jednak wizyta zupełnie niespodziewanego gościa, który rozbawił i wzruszył wszystkich świętujących.

📢 Smaki gęsiny podbijały podniebienia w skansenie w Tokarni. Zobacz zdjęcia Różnorodne „Smaki gęsiny” można było poznać w wyborczą niedzielę, w Parku Etnograficznym w Tokarni, gdzie rozstrzygano konkurs na potrawę pod tym właśnie hasłem.

📢 Tarnobrzeg. Banksterzy przed sądem. Proces dotyczył będzie wielomilionowego przekrętu w Banku Spółdzielczym w Grębowie. Zobacz zdjęcia Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu 17 października ruszy proces ośmiorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski), oskarżonych o wielomilionowy przekręt. Jak ustaliła prokuratura, oskarżeni swoją działalnością doprowadzili do wyrządzenia szkody wysokości 55 milionów złotych. We wtorek, 12 września zorganizowano w sądzie spotkanie organizacyjne stron procesu. 📢 Niecodzienny pogrzeb w Grębowie. Oskarżeni o wielomilionowy przekręt była dyrektor banku i jej syn, dowiezieni z aresztów śledczych. Zdjęcia Wzmożone środki bezpieczeństwa na cmentarzu parafialnym w Grębowie towarzyszyły w środę, 23 sierpnia pogrzebowi 79-letniego mieszkańca pobliskiego Zabrnia. Na uroczystość pogrzebową uzbrojeni po zęby funkcjonariusze dowieźli z aresztów śledczych najbliższych zmarłego - jego żonę Janinę K. oraz syna Krzysztofa K., dwoje spośród ośmiorga oskarżonych w śledztwie dotyczącym wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie (został doprowadzony do bankructwa) szkody w wielkich rozmiarach i przywłaszczenia pieniędzy. W tle jest 55 milionów złotych!

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

