Prasówka 21.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 2 liga. Głośny doping kibiców Stali Stalowa Wola w meczu z Wisłą Puławy. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie w galerii zdjęć Około 1700 osób środowe popołudnie i wieczór postanowiło spędzić na trybunie stadionu Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, by kibicować piłkarzom Stali Stalowa Wola walczącym o drugoligowe punkty w starciu z Wisłą Puławy. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie w naszej galerii zdjęć.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 21 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 21 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 21.03.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Targi ślubne w Dworze Dwikozy. Zobacz, jakie będą trendy na zbliżający się sezon ślubny. Zdjęcia Stacja lemoniadowa, stacja street food, bufet włoski, a nawet rzeźby z czekolady - te i inne trendy na nadchodzący sezon ślubny można było zaobserwować podczas Targów Ślubnych w Dworze Dwikozy, w powiecie sandomierskim. Ponad 30 wystawców związanych z branżą ślubną zaprezentowało swój asortyment i usługi. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Protest rolników na drogach dojazdowych do Kielc. Będą tu przez całą noc. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca w całym regionie świętokrzyskim odbywały się protesty rolników. Na drogach dojazdowych do Kielc rolnicy pojawili się już we wczesnych godzinach porannych. Przez cały dzień, wyjazd i wjazd do Kielc był bardzo utrudniony. W wielu miejscach trwał komunikacyjny paraliż. Rolnicy deklarują, że protest potrwa całą dobę, a w czwartek rano przeniesie się do centrum Kielc. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegał protest w środę wieczorem.

📢 Wybory 2024. Rafał Micigolski, kandydat na wójta Miedzianej Góry bez tajemnic. Jest czynnym strażakiem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Rafał Micigolski jest kandydatem na wójta Miedzianej Góry, w powiecie kieleckim. 📢 Wybory 2024. Marek Juszczyk, kandydat na burmistrza Skalbmierza bez tajemnic. Robi porządki i majsterkuje Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Marka Juszczyka, obecnego burmistrza i kandydata na burmistrza Skalbmierza w zbliżających się wyborach. 📢 Protest rolników na rondzie w Nagłowicach. Spacer wokół ronda utrudniał ruch pojazdów Od środowego poranka, 20 marca na drogach w Świętokrzyskiem trwa protest rolników. Drogi dojazdowe i wyjazdowe z Kielc, drogi w podkieleckich miejscowościach, a także drogi w powiecie buskim, czy jędrzejowskim zostały zablokowane przez rolników. Z gospodarzami w Polsce i Europie już od grubo ponad miesiąca solidaryzują się rolnicy z zielonego miasteczka w Nagłowicach. Tego dnia także wyszli na rondo i drogę krajową numer 78. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek na krajowej "dwunastce" w Rajcu Szlacheckim. Trzy osoby zostały ranne. Zobacz zdjęcia Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę, 20 marca na drodze krajowej numer 12 w Rajcu Szlacheckim. Na skrzyżowaniu zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe i ciężarówka. Trzy osoby zostały odwiezione do szpitala. 📢 Strajk rolników 20 marca. Nowy Korczyn był zablokowany, protest na skrzyżowaniu ważnych dróg Strajk rolników 20 marca w Nowym Korczynie. W środę protestujący zablokowali skrzyżowanie ulic Buskiej i Sandomierskiej. Były olbrzymie utrudnienia, gdyż miejsce to jest ważnym węzłem komunikacji na pograniczu województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Protest trwał też w po drugiej stronie Wisły, w Borusowej. Po godzinie 18 w środę zakończył się protest w Nowym Korczynie.

📢 Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce z tłumem zwiedzających pośród pracujących maszyn Przemysłowa Wiosna, czyli targi związane z obróbką metali do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyciąga rzesze zwiedzających. - Drugiego dnia od samego rana witamy tysiące gości z Polski i różnych stron świata, co też jest dowodem na bardzo dobrą kondycję branży – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

📢 Tarnobrzeg. Strażacy ćwiczyli w hospicjum, by lepiej reagować w razie zagrożenia Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz druhowie - ochotnicy z osiedli Sobów, Wielowieś i Mokrzyszów, wzięli udział w środowych krótkich ćwiczeniach zgrywających na terenie Hospicjum imienia świętego Ojca Pio przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Wszystko po to, by w razie prawdziwego zagrożenia móc szybo, a przede wszystkim skutecznie współdziałać. 📢 Piękne uroczystości w 80. rocznicę tragicznej bitwy w Zwierzyńcu. Zobaczcie zdjęcia Zwierzyniec 19 marca 1944 rok. Minęło 80 lat od tragicznej potyczki partyzantów z niemiecką żandarmerią. Rozłożysty dąb to bez wątpienia jedyny świadek wydarzeń, które rozegrały się w tym miejscu 80 lat temu, a zakończyły się śmiercią 12 osób. 📢 Włoszczowa. Modlitwy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów. Zobaczcie zdjęcia Wtorek, 19 marca, był ostatnim dniem peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie. - Po raz pierwszy w nowożytnej historii Kościoła możemy oddać cześć całej rodzinie, która została wyniesiona na ołtarze – mówił w poniedziałek biskup kielecki Jan Piotrowski.

📢 Kończy się pierwszy etap budowy nowoczesnej hali sportowej przy "Sikorskim" we Włoszczowie. Obiekt już robi wrażenie. Zobaczcie zdjęcia Do końca marca potrwa realizacja pierwszego etapu budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. 20 marca zostaną otwarte oferty na etap drugi.

📢 Troje kandydatów na funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kto wystartuje w wyborach? Jak podała w środę, 20 marca Uniwersytecka Komisja Wyborcza, jest troje kandydatów na funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028. Kto wystartuje w wyborach 11 kwietnia? 📢 Wielkanocne spotkanie dla seniorów w Klubie przy ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia W Gminnym Klubie Seniora przy ulicy Pocztowej we Włoszczowie odbyło się spotkanie wielkanocne dla najstarszych mieszkańców miasta i gminy.

📢 Dzień Sołtysa we Włoszczowie. Były podziękowania i dobre życzenia do dalszych działań. Zobaczcie zdjęcia Dzień Sołtysa odbył się we Włoszczowie. Z sołtysami w Urzędzie Gminy spotkali się burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz. 📢 Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Oto znane osoby ze Świętokrzyskiego ze swoimi drugimi połówkami. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Chyba wszyscy się zgodzą, że szczęśliwi czujemy się wtedy, kiedy mamy przy sobie osoby, które kochamy. Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć świętokrzyskich WIP - ów z ich drugimi połówkami. 📢 Strajk rolników 20 marca - Słupia koło Pacanowa i most w Szczucinie. Było kilkadziesiąt ciągników Strajk rolników, środa 20 marca. W Słupi, koło Pacanowa, na rondzie - skrzyżowaniu dróg krajowych 73 i 79 cały dzień trwał protest, będący częścią zaplanowanej ogólnopolskiej akcji. Gospodarze sprzeciwiają się napływowi płodów rolnych z Ukrainy oraz unijnej polityce rolnej, tak zwanemu "Zielonemu Ładowi". Manifestacja odbywała się także na pobliskim moście w Szczucinie, który przebiega przez granicę województw świętokrzyskiego i małopolskiego na Wiśle. Protesty zakończyły się w środę około godziny 19.30- 20.

📢 Już niedługo zakończy się rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Pod koniec kwietnia zakończy się realizacja zadania pod nazwą. „Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90”. 📢 Wernisaż Ewy Napory i Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia W niedzielę, 17 marca, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyły się dwa wydarzenia kulturalne. Pierwszym był wernisaż Ewy Napory z Kluczyc w gminie Secemin będący podsumowaniem dotychczasowej działalności tej naszej lokalnej artystki oraz Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich. 📢 „Festiwal Nauki – Bądź jak naukowiec” w Szkole Podstawowej w Bilczy. Przyszły tłumy odwiedzających, było mnóstwo atrakcji W środę, 20 marca w Szkole Podstawowej w Bilczy zorganizowano "Festiwal Nauki - Bądź jak naukowiec". To był dzień pełen emocji i dobrej energii. Rozmowa z robotem Pepperem, łaziki marsjańskie oraz mobilne planetarium cieszyły się największym zainteresowaniem młodzieży. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie można było też obserwować słońce przez specjalistyczny teleskop LUNT. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tarnobrzeg. Mężczyzna zmarł po zjedzeniu galarety z targowiska, bo doszło do koszmarnej pomyłki? Prokuratura czeka na wyniki badań próbek Być może jeszcze w marcu, ale bardziej prawdopodobne, że w kwietniu - po Świętach Wielkanocnych, Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu otrzyma z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie wyniki badań toksykologicznych krwi oraz tkanek pobranych od 54-letniego mężczyzny, który zmarł po zjedzeniu galarety wieprzowej kupionej na targowisku w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). Na razie wiele wskazuje na to, że do dramatu doszło w wyniku pomyłki podczas przygotowywania wyrobu garmażeryjnego.

📢 Piotr Łojek świętokrzyskim kuratorem oświaty. Chce stworzyć otwarty urząd, ale bez rewolucji. Kim jest? Zobacz film i zdjęcia Piotr Łojek od wtorku, 19 marca jest nowym świętokrzyskim kuratorem oświaty. Wojewoda Józef Bryk wręczył akt powołania na to stanowisko. W środę, 20 marca nowy kurator został oficjalnie zaprezentowany mediom. Jakie ma plany na świętokrzyską edukację? Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Protest rolników w Wodzisławiu. Od wczesnych godzin porannych pojawiły się utrudnienia w ruchu W środę, 20 marca na drogi w całym województwie świętokrzyskim wyjechali rolnicy. Gospodarze pojawili się nie tylko na drogach dojazdowych do Kielc, czy w podkieleckich miejscowościach, ale również w wielu innych miejscach regionu. Na ulicach Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim, wyjechało ponad 100 maszyn rolniczych. W proteście uczestniczą rolnicy z całej gminy. Zobaczcie zdjęcia i wideo z drona. 📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na burmistrza Włoszczowy. Jest ich trzech. Oglądaj zapis transmisji na żywo na echodnia.eu W środę, 20 marca w studiu telewizyjnym „Echa Dnia” w Kielcach odbyła się debata kandydatów na burmistrza Włoszczowy. Debatę na żywo można było oglądać na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej. 📢 Wielki protest rolników w Grójcu. Na ulice wyjechały setki ciągników. Zobacz zdjęcia i film W środę 20 marca w Grojcu rusza protest rolników. który może potrwać dobę. Kierowcy mogą spotkać się z utrudnieniami na drogach. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie się do poleceń policjantów.

📢 Uroczystość bierzmowania odbyła się w Magnuszewie. Sakramentu udzielił biskup Marek Solarczyk. Zobaczcie zdjęcia Młodzież z parafii w Magnuszewie i Rozniszewie, w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie przyjęła sakrament bierzmowania. Otrzymała go z rąk księdza biskupa Marka Solarczyka.

📢 Protest rolników na rondzie w Cedzynie. Spokojny ruch i mocne słowa mieszkańca W środę, 20 marca w godzinach porannych w całym regionie świętokrzyskim ruszył protest rolników. Najważniejsze drogi dojazdowe do Kielc zostały zablokowane. Protestujący pojawili się także na drogach w podkieleckich miejscowościach. Na rondzie w Cedzynie, od rana było w miarę spokojnie. Policja już na kilka kilometrów przed wjazdem na rondo, zorganizowała objazdy. Jak mówią organizatorzy, ruch autobusów, służb ratowniczych, czy osób jadących do lekarza, przebiega płynnie. Na miejscu nie brakowało też gorących i pełnych emocji dyskusji.

📢 Kolejny protest rolników. Radom i region radomski były sparaliżowane blokadami dróg. Raport na bieżąco W środę, 20 marca rano w całej Polsce rozpoczęły się kolejne protesty rolników. Ci blokowali także drogi w Radomiu i regionie radomskim. W naszym raporcie sprawdzicie, gdzie trwały utrudnienia i jak przebiegały protesty. 📢 W Chmielniku pięknie przywitano nowych mieszkańców. Gościem uroczystości była wicemarszałek Renata Janik W Chmielniku we wtorek 20 marca uroczyście powitano nowych mieszkańców miasta i gminy. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik. Gośćmi byli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Mariusz Ściana, członek zarządu Powiatu Kieleckiego. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości. 📢 Warsztaty wielkanocne w Tarnobrzegu. Dzieci z "szóstki" wspólnie z rodzicami zrobiły piękne palmy i ozdobiły koszyczki. Zobaczcie zdjęcia Wielkanoc już za półtora tygodnia, a Niedziela Palmowa już kilka dni - świąteczny klimat uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej numer 6 imienia Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu już poczuły, za sprawą warsztatów wielkanocnych.

📢 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ma nową siedzibę i lepsze warunki pracy. Zobacz, jak wygląda Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie przeprowadziła się do budynku szkoły przy ulicy Reja 7. Nową siedzibę poradni uroczyście otwarto w środę 19 marca. Specjaliści i ich pacjenci mają większy komfort pracy. Zobacz w galerii, jak wyglądają nowe pomieszczenia. 📢 Pijany przyjechał na stację paliw na oczach policjantów. Stróże prawa zabezpieczyli jego samochód Przeszło dwa promile w organizmie i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów miał 61-letni mężczyzna, który przyjechał swoim autem na stację paliw w Osieku. Wszystko to widzieli policjanci. Mężczyzna niebawem może stracić auto. 📢 Protest rolników w Radomiu. Blokowali cztery ronda. Przez cały dzień duże utrudnienia. Zobacz filmy i zdjęcia W środę 20 marca ruszył rolniczy protest w Radomiu. Ciągniki i maszyny rolnicze zablokowały cztery najważniejsze dla funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście ronda. Zobaczcie naszą relację, zdjęcia i zapisy transmisji z blokowanych rond. Protest zakończył się około godziny 18.

📢 Kobieta z gminy Iwaniska oszukana w internecie 33-latka z gminy Iwaniska w powiecie opatowskim wystawiła na sprzedaż w internecie sukienkę. Szybko dostała telefon, a potem maila od osoby deklarującej, że jest zainteresowana kupnem. W wiadomości był link. Kobieta podała informacje dające dostęp do jej konta bankowego, a oszuści zrobili z nich użytek. Z rachunku 33-latki zniknęło prawie 12 tysięcy złotych. 📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest ich czworo. Oglądaj zapis transmisji na echodnia.eu W środę, 20 marca w studiu telewizyjnym „Echa Dnia” w Kielcach odbyła się debata kandydatów na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Debatę na żywo można było śledzić na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej.

📢 Natalia Paździor z MasterChef Junior zachwyca urodą! Jest zakochana i... zaręczona? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem osiem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma już 19 lat i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie ma prawie 100 tysięcy obserwujących! Niedawno opublikowała fotografie ze swoim ukochanym i... posypały się gratulacje. Czyżby para się zaręczyła? Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się Natalia na prywatnych zdjęciach.

📢 Radomscy terytorialsi wraz z policjantami i strażakami ćwiczyli w lasach koło Zwolenia We wtorek, 19 marca na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Zwoleń, odbyło się szkolenie żołnierzy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej ze Zwolenia oraz zwoleńskimi policjantami. 📢 Protest rolników w Świętokrzyskiem. Kielce i całe województwo było sparaliżowane blokadami dróg. Raport na bieżąco W środę rano w całej Polsce rozpoczęły się kolejne protesty rolników. Ci blokują także drogi w województwie świętokrzyskim. W naszym raporcie sprawdzicie, gdzie trwają utrudnienia i jak przebiegają protesty. W godzinach 19 - 20 zakończyły się protesty w kilku lokalizacjach w regionie. 📢 Wybory 2024. Adam Bodzioch, kandydat na burmistrza Kazimierzy Wielkiej bez tajemnic. Był statystą na planie filmowym Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Adam Bodzioch, kandydat na burmistrza Kazimierzy Wielkiej w nadchodzących wyborach.

📢 Konwencja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tak! Dla Samorządu zaprezentowało kandydatów do Rady Miasta i Powiatu We wtorek, 19 marca w Kinie Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim, w iście amerykańskim stylu Tak! Dla Samorządu, zaprezentowało swoich kandydatów do Rad Miasta i Powiatu.

📢 Wielki protest rolników w Kielcach. Drogi dojazdowe do miasta blokowane. Na trasie tworzyły się korki W środę, 20 marca między godziną 7, a 8 niemal w całym regionie świętokrzyskim ruszyły wielkie protesty rolników. Wszystkie najważniejsze drogi dojazdowe do Kielc zostały zablokowane. Od wczesnych godzin porannych przed stolicą województwa tworzyły się korki. Tuż przed centrum miasta zapanował komunikacyjny paraliż. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z protestu rolników w Kielcach. 📢 Nie uwierzycie! Oto jak w ciągu dekady zmieniły się Kielce! Zobaczcie zdjęcia - część 2 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce! Dopiero gdy przeglądamy zdjęcia sprzed kilku lat, uświadamiamy sobie, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Nowe budynki, drogi, inwestycje, albo modernizacja - to wszystko wpływa na obraz miasta. Wybierzcie się z nami w podróż do roku 2012 roku, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w Google Street View. Prezentujemy drugą część galerii - nie uwierzycie, jak w ciągu 10 lat zmieniło się miasto.

📢 Kibice na meczu Stal Kunów - Arka Pawłów w RS Active 4. Lidze. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zddjęciach W minionej kolejce RS Active 4. Ligi Stal Kunów przegrała z Arką Pawłów 0:4. Bohaterem spotkania był Mirosław Kalista, który zdobył wszystkie cztery bramki. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego pojedynku.

📢 Wybory 2024. Norbert Mastalerz, kandydat na prezydenta Tarnobrzega, bez tajemnic. Z rodziną i w ogrodzie mu najlepiej Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin w regionie. Dzisiaj Norbert Mastalerz, kandydat na prezydenta Tarnobrzega. Jaki jest prywatnie, jakie ma pasje?

📢 Mirosław Seweryn, kandydat na wójta gminy Mirzec bez tajemnic. To mężczyzna pełen energii! Miłośnik kuchni - piecze chleb, wędzi kiełbasę Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Mirosław Seweryn, kandydat na wójta gminy Mirzec w powiecie starachowickim. 📢 Oto horoskop dzienny na środę, 20 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 20 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 20.03.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Strajk rolników w Kielcach i Świętokrzyskiem. Blokady dróg, ogromne utrudnienia. Szczegóły, mapa strajku w środę i czwartek 20-21 marca Strajk rolników w Świętokrzyskiem w środę, 20 marca oraz w czwartek, 21 marca. Zapowiada się komunikacyjny paraliż na obszarze Kielc, podkieleckich gmin Górno i Masłów. Protesty zostały zgłoszone także w powiatach jędrzejowskim i buskim. Rolnicy organizują blokady na ważnych drogach dojazdowych do województwa świętokrzyskiego- na moście na Wiśle w Szczucinie oraz w Borusowej - przed mostem w Nowym Korczynie. Zobacz najświeższe informacje o protestach rolników. 📢 W Kielcach powstanie wielkie osiedle? Deweloper chce wybudować wieżowce i bloki przy ulicy Hauke - Bosaka. Zobacz zdjęcia i wizualizacje Kielecki deweloper chce wybudować wielkie osiedle z wieżowcami przy ulicy Hauke – Bosaka w Kielcach. Może powstać osiedle mieszkaniowe z dziesięcioma budynkami, najwyższy będzie miał nawet 13 pięter. Zobacz wizualizacje.

📢 Wybory 2024. Jarosław Młodawski, kandydat na burmistrza Stąporkowa bez tajemnic. Rodzina, mali strażacy i muzyka rockowa Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Jarosława Młodawskiego, kandydata na burmistrza Stąporkowa w zbliżających się wyborach.

📢 Jarosław Niziołek, kandydat na prezydenta Skarżyska-Kamiennej bez tajemnic. Inżynier elektryk i urodzony rozważny optymista Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Jarosław Niziołek, kandydat na prezydenta Skarżyska-Kamiennej. 📢 Park Sosnowy II w Kielcach pnie się w górę. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zrealizowana w 60 procentach. Zobaczcie Między ulicą Artylerzystów, a Aleją na Stadion w Kielcach trwa budowa ciekawej inwestycji - Park Sosnowy II. W pięknej okolicy powstaną 24 nowoczesne mieszkania – idealne dla osób ceniących sobie ciszę, wygodę i spokój. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2024 roku. Jak informuje generalny inwestor - firma Becher Deweloper, inwestycja jest już zrealizowana w 60 procentach.

📢 Tarnobrzeg. Wzruszający film o zwykłym chłopaku z wielkimi marzeniami. Łukasz "Ice King" Szpunar na trasie morderczego biegu przez Polskę Nigdy w życiu nie poznałam osoby o większym sercu niż twoje. Dziękuję! - te słowa wyraźnie wzruszonej kobiety, które pod adresem Łukasza Szpunara padły po zakończonej projekcji filmu, powinny być wystarczającą recenzją tego obrazu. W poniedziałek wieczorem w Kinie Wisła w Tarnobrzeskim Domu Kultury zorganizowano projekcję dokumentu zatytułowanego "Zwykły chłopak z wielkimi marzeniami", będącego zapisem morderczego biegu Łukasza na dystansie ponad 500 kilometrów zimą w szortach, którego celem była zbiórka pieniędzy na kontynuację budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim. 📢 W Zwoleniu wybudują wielką galerię handlową. Pasaż Zwoleński to pierwsza taka inwestycja w powiecie. Zobacz wizualizacje To inwestycja, na którą wielu mieszkańców Zwolenia z pewnością czekało. Już wkrótce rozpocznie się budowa wielkiego centrum handlowego Pasaż Zwoleński. Obiekt będzie liczył aż 5 tysięcy metrów kwadratowych, a także duży parking na 140 samochodów. Już wiadomo, że swój market będzie miała tam Biedronka. Ma być też sklep ze sprzętem elektronicznym, obuwiem, a także drogeria. Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 2024 roku.

📢 Wybory 2024. Rafał Foryś, kandydat na prezydenta Radomia bez tajemnic. Jego pasją jest zdrowa żywność, sport, muzyka Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Rafał Foryś, kandydat na prezydenta Radomia w nadchodzących wyborach. 📢 Radosław Witkowski: Jesteśmy gwarantem dobrej współpracy z rządem. Zobaczcie zdjęcia Nie wyobrażam sobie aby kolejne 5 lat było okresem wojny na poziomie rząd - samorząd – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski. Towarzyszyli mu kandydaci do Rady Miejskiej Radomia z listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. 📢 Ruszyła Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce. W tym roku wystawa jest rekordowa. Zobaczcie zdjęcia Niemal 600 wystawców, współwystawców i firm z 21 krajów, dodatkowa hala tymczasowa i powierzchnia wystawiennicza większa o 10 procent – Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce jest w tym roku rekordowa. Wystawa ruszyła we wtorek, 19 marca i potrwa do piątku, 22 marca. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowcu Świętokrzyskim W poniedziałek, 18 marca w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania zaprezentowano kandydatów do sejmiku województwa świętokrzyskiego, rady powiatu, rady miasta oraz kandydata na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. 📢 Zachwycające hostessy na Przemysłowej Wiośnie w Targach Kielce. Pięknie promowały stoiska firm We wtorek, 19 marca, w Targach Kielce rozpoczęła się Przemysłowa Wiosna. Rekordowa liczba wystawców prezentuje to, czego poszukują branżowi zwiedzający – obrabiarki, wycinarki, giętarki, całe linie zrobotyzowane, specjalistyczne maszyny dla odlewnictwa, spawarki, mikroskopy. Oprócz wspaniałych maszyn jak zwykle wzrok przyciągały piękne kobiety, których nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Dzień Sołtysa w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Przyjechali sołtysi z całego regionu. "To odpowiedzialna funkcja" Zarządzają, organizują, integrują. Są najbliżej mieszkańców i znają ich codzienne problemy. Sołtysi. We wtorek, 19 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się specjalna konferencja pod nazwą "Sołtysi liderami lokalnej społeczności", organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji niedawno obchodzonego Dnia Sołtysa.

📢 Gmina chce budować kryty basen w Białobrzegach. Zaczęły się przygotowania, na początek urząd chce poznać koszty i rozwiązania techniczne Białobrzegi mają mieć swój kryty basen. I to nie byle jaki, bo ze zjeżdżalnią i strefą rekreacyjną. Wstępnie urząd wskazał dwie lokalizacje i szuka firmy, która opracuje wstępne założenia inwestycji. - Najpierw chcemy poznać koszty oraz rozwiązania techniczne, aby zoptymalizować koszty budowy, utrzymania z elementami technicznymi i funkcjonalnymi – mówi Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów. 📢 W Lipsku ma powstać nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Zobacz wizualizacje Lipsko już wkrótce może wzbogacić się o Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Obiekt miałby powstać na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej. Jest już kompleksowa dokumentacja projektowa, a także pozwolenie na budowę. Teraz miasto starać się będzie o wsparcie finansowe z budżetu UE. Centrum ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i miejscowemu klubowi KS Powiślanka Lipsko.

📢 Wybory 2024. Jarosław Kowalik, kandydat na prezydenta Radomia bez tajemnic. Jego pasją jest historia i lotnictwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Jarosław Kowalik, kandydat na prezydenta Radomia w nadchodzących wyborach. 📢 Kolejny protest rolników w Radomiu, Grójcu, Zwoleniu. Mogą wystąpić bardzo duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność W środę, 20 marca na polskie ulice znów wyjadą protestujący rolnicy. Wyrażają w ten sposób sprzeciw unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". W środę na ulice wyjadą również rolnicy z regionu radomskiego. Protesty planowane są na drogach w Radomiu, Grójcu i Zwoleniu. Szykują się bardzo duże utrudnienia. Policja apeluje o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach.

📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Jest ich trzech. Oglądaj zapis transmisji We wtorek, 19 marca o godzinie 10 w studiu telewizyjnym „Echa Dnia” w Kielcach odbyła się debata kandydatów na burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Debatę na żywo można było oglądać na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Wybory 2024. Hubert Gawłowicz, kandydat na burmistrza Staszowa bez tajemnic. Jego wielką pasją jest fotografia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Hubert Gawłowicz, kandydat na burmistrza Staszowa w nadchodzących wyborach. 📢 Nerwowo w Koronie Kielce. Kibice w szatni. Będzie rozmowa trenerem. Prezes Jabłoński mówi o trudnej sytuacji Zamieszanie z kibicami, do którego doszło po meczu z Pogonią Szczecin (było 2:2), przeżył Kamil Kuzera, trener Korony Kielce. O wejściu kibiców do szatni, o przyczynach tej sytuacji i o tym, czy trener Kuzera może spać spokojnie mówił w Kanale Sportowym Łukasz Jabłoński, prezes Korony. Dodał, że we wtorek dojdzie do spotkania z trenerem i dyrektorem sportowym Pawłem Golańskim.

📢 Wajsu jesteśmy z Tobą! Wyjątkowa akcja radomskich sędziów piłkarskich! Zobacz zdjęcia "Wajsu jesteśmy z Tobą" - w koszulkach z takimi napisami wyszli w miniony weekend na boisko sędziowie piłkarscy z regionu radomskiego. W ten sposób chcieli wesprzeć swojego kolegę, Michała Wajsa, który znalazł się w trudnym życiowym momencie. 📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a następnie laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie Internautów zakończyło się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Wybory 2024. Oto najmłodsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 102 miast i gmin regionu świętokrzyskiego powalczy w sumie 290 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wiele młodych osób. W tym materiale prezentujemy najmłodszych kandydatów, którzy powalczą o władzę.

📢 Najlepsi sportowcy i trenerzy nagrodzeni przez powiat stalowowolski W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, wręczono nagrody z okazji Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu. 📢 Gmina Zagnańsk kusi wodnymi atrakcjami. Tereny wokół zbiorników: Umer, Kaniów i Zachełmie przeszły transformację. Turyści zadowoleni Gmina Zagnańsk stawia na turystykę i rekreację. W ostatnim czasie na jej terenie udało się zrewitalizować trzy zbiorniki wodne: największy i najbardziej znany Umer. Zbiornik w miejscowości Kaniów oraz - najmniej znany - w miejscowości Zachełmie. Wokół zbiorników powstały między innymi: ścieżki pieszo-edukacyjne, ławeczki i elementy małej architektury. Zobaczcie. 📢 Dzień Sołtysa w Chmielniku z życzeniami i upominkami. Dla kogo "Smoczek Roku"? Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik spotkał się z sołtysami, aby podziękować za ich pełną zaangażowania pracę i wkład w rozwój gminy. Wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Anitą Jabłońską złożył sołtysom życzenia oraz wręczył upominki.

📢 Strajk rolników 20, 21 marca w Kielcach i Świętokrzyskiem. Będą duże utrudnienia w ruchu. Gdzie? W środę, 20 marca i czwartek, 21 marca, na terenie województwa świętokrzyskiego planowane są protesty rolników. Na drogach w regionie zapowiadają się spore utrudnienia. Na blokady dróg muszą przygotować się mieszkańcy Kielc, oraz gmin Masłów i Górno. W regionie protesty mają odbyć się w powiatach buskim, jędrzejowskim i kazimierskim.

📢 Tak mieszka Norbi. Jego przepastna posiadłość pod Radomiem to istne 300 metrów kwadratowych luksusu! Przez wiele lat Norbi zamieszkiwał piękną warszawską kamienicę. Jakiś czas temu postanowił on jednak zamienić apartament w stolicy na ogromną, 300-metrową posiadłość pod Radomiem. Zobaczcie, jak dziś mieszka Norbi! 📢 Wypadek podczas wycinki w lesie w Jurkowicach. Drzewo przygniotło pilarza, mężczyzna zmarł Do wypadku w lesie doszło w poniedziałkowy poranek, 18 marca w miejscowości Jurkowice w powiecie staszowskim. Mężczyzna trafił do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować.

📢 Nowe alerty w sklepach - także w Lidlu i Biedronce! Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Masz je w domu? Sprawdź Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do 15 marca 2024 roku. 📢 Piłka nożna. Tak się kibicuje "Stalówce". 2000 osób na meczu Stali Stalowa Wola z KKS 1925 Kalisz! Zobacz zdjęcia kibiców 2000 osób w niedzielę 17 marca wieczorem, mimo przenikliwego zimna, wybrało się na stadion Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli, by dopingiem wspierać drugoligową ekipę Stali Stalowa Wola w konfrontacji z zespołem KKS 1925 Kalisz. Kibicowałeś? Poszukaj siebie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Biesiada Świętego Patryka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa z muzyką, tańcami i zielonym piwem z okazji irlandzkiego święta. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeżanie uczcili Dzień Świętego Patryka, popularne na całym świecie irlandzkie święto, na imprezie zorganizowanej przez Grupę Woda i Browar Tarnobrzeg. Patrykowa biesiada z muzyką, tańcami, grą na dudach i zielonym piwem była rewelacyjna, a goście zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice na meczu Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok. Fani Zielonych wypełnili stadion po brzegi. Zobacz, jak wyglądał doping Radomiak Radom w sobotę chciał pójść za ciosem i wygrać trzeci mecz z rzędu na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Czy mu się ta sztuka udała? Zobacz zdjęcia, fanów Zielonych z pojedynku z wymagającą Jagiellonią Białystok. 📢 Protest rolników w centrum Kielc. "Nie" dla Zielonego Ładu i produktów z Ukrainy. Rozmowa z wicewojewodą i mocne słowa W czwartek, 14 marca w ścisłym centrum Kielc ruszył protest rolników. Kilkadziesiąt maszyn rolniczych zablokowało pasy drogowe na alei IX Wieków Kielc. Postulaty przybyłych na miejsce rolników i hodowców są niezmienne. Tego dnia, przed kluczowymi urzędami w Świętokrzyskiem, chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec unijnej polityki. Blokada centrum miasta miała trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc. W piątek protest nie będzie kontynuowany.

📢 W Kielcach ruszył protest rolników. Są podobizny Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Michała Kołodziejczaka W czwartek przed godziną 11 w ścisłym centrum Kielc rozpoczął się protest rolników. Na początek rolnicy zablokowali ulicę Nowy Świat, potem uformowała się blokada na alei IX wieków. Blokada centrum miasta miała początkowo trwać przez całą dobę, jednak około godziny 19 rolnicy przy dźwięku klaksonów opuścili centrum Kielc.

📢 Wybory 2024. Andrzej Tuz, kandydat na burmistrza Szydłowa bez tajemnic. Jego pasją jest sport Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Andrzej Tuz, kandydat na burmistrza Szydłowa w nadchodzących wyborach. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

