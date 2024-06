Prasówka 21.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „DDC Doris Dance Crew podsumował sezon. Spektakularny pokaz tancerek i tancerzy wywołał euforię wśród widowni! Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 DDC Doris Dance Crew podsumował sezon. Spektakularny pokaz tancerek i tancerzy wywołał euforię wśród widowni! Zobacz zdjęcia Coroczny pokaz kończący sezon w DDC po raz kolejny nie rozczarował. Sala koncertowa Urzędu Miejskiego zapełniła się publicznością, a poziom decybeli podczas występów był tak duży, że najmłodsi uczestnicy musieli zakładać słuchawki strzeleckie!

📢 KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg pożegnał się ze swoją legendarną zawodniczką, Li Qian. Zobacz zdjęcia W czwartek 20 czerwca KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg po meczu finałowym Mistrzostw Polski pożegnał swoją legendarną zawodniczkę, Li Qian. Nie brakowało podziękowań i łez wzruszeń. 📢 Tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg po raz 32. najlepszą drużyną w kraju! Zobaczcie zdjęcia z decydującego meczu i dekoracji Tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg w czwartek 20 czerwca podejmowały w rewanżowym finałowym meczu ekstraklasy KU AZ UE Wrocław. W pierwszym meczu wygrały 3:0,taki sam wynik padł w rewanżowym spotkaniu, tym samym po raz 32. tenisistki stołowe z Tarnobrzega zostały najlepszą drużyną w Polsce.

📢 Stalowowolskie Dni Seniora 2024. Tłum maszerował przez miasto. Zobacz zdjęcia Stalowowolskie Dni Seniora rozpoczęły się 18 czerwca i potrwają do 21. Obfitowały i obfitować będą w liczne atrakcje dla seniorów. Centrum przygotowało bogaty program, który zadowoli każdego miłośnika aktywnego i twórczego spędzania czasu. 📢 Suzuki Motor Poland nie będzie już sponsorem Korony Kielce! Będzie też zmiana nazwy stadionu Rozmowy w sprawie dalszej współpracy między spółkami Korona Kielce i Suzuki Motor Poland zakończyły się niepowodzeniem. Przedstawiciel japońskiego koncernu na Polskę nie będzie już wspierał spółki Korona Kielce prowadzącej klub w ekstraklasie piłki nożnej, prawdopodobnie także kielecki stadion nie będzie już nosił nazwy Suzuki Arena. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 21 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 21.06.2024 Horoskop dzienny na piątek 21 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 21.06.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Pierwsze super bryki przyjechały już do Targów Kielce. W sobotę, 22 czerwca rusza Mubi Dub it Tuning Festival 2024 Siedem hal Targów Kielce szykuje się na przyjęcie ponad 500 aut z Polski i pięciu krajów Europy oraz tysięcy zwiedzających. W ośrodku prace wrą – ustawiane są sportowe modele porsche, polerowana jest karoseria, tor do driftu prawie gotowy. Mubi Dub It Tuning Festival startuje w sobotę, 22 czerwca o 10. Potrwa do niedzieli. 📢 Strzał w gminie Obrazów. Samochód miał kilkanaście śladów po śrucie W gminie Obrazów w powiecie sandomierskim ktoś ostrzelał samochód, którym jechali dwaj mężczyźni. Policjanci zatrzymali 46-latka podejrzanego o oddanie strzału z nielegalnie posiadanej broni. Grozi mu osiem lat więzienia. 📢 Jest już nowy pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. To Piotr Krakowiak, dotychczasowy wicedyrektor W czwartek, 20 czerwca Zarząd Powiatu zdecydował o powierzeniu obowiązków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Piotrowi Krakowiakowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi tej instytucji. Nowy szef zastąpi zwolnionego dyscyplinarnie Sebastiana Murawskiego.

📢 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkał się z rektorami i studentami świętokrzyskich uczelni. Zobacz zdjęcia W środę, 19 czerwca odbyło się święto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach spotkania podsumowano 50 lat działania tej uczelni. Gościem honorowym był minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, który po wydarzeniu spotkał się ze studentami i władzami kieleckich uczelni. Zobacz zdjęcia. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku Korej w Radomiu w czwartek 20 czerwca. Po ile jagody, truskawki, maliny, wiśnie, czereśnie i inne? W czwartek, 20 czerwca na zakupy na targowisko Korej w Radomiu wybrało się sporo osób. Dla wielu mieszkańców miasta robienie tam zakupów stało się tradycją. Wybór produktów jest zawsze większy niż w sklepie, a i ceny zachęcają do zakupów. Na stoiskach można kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Nie brakuje też tych zagranicznych.

📢 Grzybobranie marzeń w okolicy Oblasu w gminie Przytyk. Pan Stanisław znalazł 22 borowiki, pierwszego zauważył z drogi Swoim zbiorem pochwalił się Stanisław Kołodziejczyk z Przytyka. Jest zapalonym grzybiarzem, ale tym razem to był przypadkowy zbiór. Borowiki znalazł przy drodze, którą jechał motorem. - Aż nogi mi się zatrzęsły, jak zobaczyłem ile ich jest. 22 prawdziwki prawie w jednym miejscu - mówi z dumą pan Stanisław. 📢 Totalne szaleństwo na 50–te urodziny! Nie do wiary, co zrobili kielczanie. Przed nimi bal na kilkaset osób w Hotelu Binkowski w Kielcach Poznali się trzydzieści pięć lat temu w Technikum Budowlanym przy ulicy Zgody w Kielcach, teraz postanowili wspólnie urządzić pięćdziesiąte urodziny! Niesamowita historia dziesięciu kielczan, którzy wyruszyli do dzikiej Tanzanii, wsparli tubylców, a w najbliższą sobotę urządzą wielką imprezę urodzinową na kilkaset osób!

📢 Zwolniony dyscyplinarnie Sebastian Murawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zapowiada pozew do sądu Po nagłym, dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy Sebastiana Murawskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, były już dyrektor zapowiedział złożenie wniosku do sądu pracy. Uważa, że jego zwolnienie jest krzywdzące i chce dochodzić swoich praw. Za Murawskim stanęło też ponad 140 pracowników urzędu, którzy podpisali petycję w jego obronie. 📢 InPost w Radomiu oficjalnie otwarty. To pierwszy użytkownik centrum logistycznego na Wincentowie. Zobacz zdjęcia W nowej strefie gospodarczej na Wincentowie w Radomiu, w jednej z nowoczesnych hal wybudowanych przez Bojanowicz Investments, w czwartek, 20 czerwca swój oddział oficjalnie uruchomił InPost. Na kolejnego najemcę czeka już następna hala, a jeszcze jedna jest w planach inwestora.

📢 Świętokrzyskie miasteczka - Chmielnik. Jego historia na czarno-białych fotografiach Liczący ponad 3500 mieszkańców Chmielnik prawa miejskie uzyskał w 1551 roku, a pierwsze wzmianki pochodzą z 1241 roku, kiedy to miała miejsce bitwa pod Chmielnikiem. Jak wyglądał, jak się zmieniał, jak żyli mieszkańcy? Zobaczcie w galerii.

📢 Jubileusz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Opatowca. Świętowali 15-lecie działalności. Liczne grono gości. Kto był? Zobaczcie zdjęcia Członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Opatowca obchodzili jubileusz 15-lecia działalności. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Groźnie na drodze we Wsoli! Z lawety spadła przyczepa campingowa. Utrudnienia w ruchu. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 20 czerwca w miejscowości Wsola na 462 kilometrze drogi w kierunku Warszawy z lawety spadła przyczepa campingowa. Były utrudnienia w ruchu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Potężna nawałnica w Pionkach. Woda zalała ulice i wiele posesji. Zobaczcie zdjęcia W środę, 19 czerwca wieczorem i nocą przez region radomski przeszły potężne burze. Porywisty wiatr i ulewny deszcz dały się we znaki, zwłaszcza mieszkańcom Pionek. Wiele ulic miasta zostało zalanych i podtopionych. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Akcja ratunkowa na Nidzie w powiecie jędrzejowskim. Strażacy pomogli kajakarzom Do groźnej sytuacji doszło w środowy wieczór na Nidzie w powiecie jędrzejowskim. Strażacy ratowali sześć osób, które wybrały się na spływ wzburzoną rzeką. Przypomnijmy przez region przechodziły tego dnia intensywne burze. 📢 Ciało mężczyzny leżało przy drodze w Oblekoniu. Kto go rozpozna? Policja prosi o pomoc Oto portret człowieka, którego ciało znaleziono 10 czerwca przy drodze w miejscowości Oblekoń w powiecie buskim. Minęło 10 dni, a śledczy nadal nie znają jego personaliów, proszą więc o pomoc. Może to być mieszkaniec świętokrzyskiego, prowadzący sprawę nie wykluczają jednak, że odnaleziony mógł być z innego regionu, na przykład Małopolski lub Podkarpacia. 📢 Otwarcie basenu na Kani w Opatowie przesunięte. Winne drobne usterki Niestety amatorzy pływania będą musieli poczekać. Zapowiadane na 22 czerwca otwarcie basenu na Kani w Opatowie zostało przesunięte. Pierwsze uruchomienie basenu ujawniło usterki.

📢 Wypadek na łuku drogi w Piotrkowicach. Kierowca trafił do szpitala 25-latek trafił do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środę po godzinie 17.30 w Piotrkowicach w powiecie jędrzejowskim. Policjanci przekazywali, że mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad kierownicą seata. Samochód zjechał do rowu, uderzył w betonowy przepust i ogrodzenie posesji. Na pomoc ruszyły cztery zastępy strażaków, łącznie 12 ratowników. Udzieli oni 25-latkowi pierwszej pomocy, potem wydobyli go z rozbitego samochodu i na desce ortopedycznej przekazali pod opiekę załogi pogotowia. 📢 Bogaty program imprez na wakacje i na lato w Starachowicach. Będzie mnóstwo atrakcji Na specjalnej konferencji prasowej, w środę przed południem, w Amfiteatrze Parku Miejskiego, prezydent Starachowic i starachowiccy animatorzy kultury, zaprezentowali tegoroczne plany wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i szkoleniowych w Starachowicach, na okres wakacji i lata.

📢 Zawody strzeleckie mundurowych z powiatu ostrowieckiego. Kto wygrał? Zobacz zdjęcia Policjanci ostrowieckiej drogówki zwyciężyli w III Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych powiatu ostrowieckiego, które rozegrane zostały we wtorek na strzelnicy Klubu Sportowego Świt w Ćmielowie. 📢 Łukasz Domański z Solca-Zdroju zdobył kolejny medal w rzucie oszczepem Mieszkaniec Gminy Solec-Zdrój Łukasz Mariusz Domański zdobył medal w rzucie oszczepem na 52. Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski. To trzeci medal tego zawodnika w tej konkurencji w ciągu ostatnich czterech lat. 📢 Burze w Świętokrzyskiem. Potężny wiatr i ulewy paraliżowały region. Zobacz raport Potężne burze przechodziły nad regionem świętokrzyskim w środę, 19 czerwca. Silny wiatr i ulewy dawały się we znaki mieszkańcom. Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzegał i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zobaczcie nasz burzowy raport na bieżąco z sytuacji w województwie.

📢 Barometr Rozwoju Miast 2024 mówi jasno: Kielce najgorszym miastem do życia w Polsce! Zamykamy ranking we wszystkich kategoriach "Barometr Rozwoju Miast" to projekt Fundacji Łódź, pierwszy taki w Polsce, analizujący funkcjonowanie i rozwój miast. Z pomocą naukowców Uniwersytetu Łódzkiego, fundacja przeprowadziła badanie, w którym obliczono w jakim dużym polskim mieście żyje się najlepiej i najgorzej. Wynik nie pozostawia wiele do życzenia. W praktycznie każdym rankingu nasze miasto jest na ostatnim miejscu. Sprawdzamy czy z taką opinią zgadzają się kielczanie. Zobaczcie film. 📢 Euro 2024. Gęś Pipa znad Jeziora Tarnobrzeskiego typuje zwycięzcę meczu Polska - Austria. Zobacz zdjęcia i wideo Przed reprezentacją Polski najważniejszy mecz w turnieju finałowym Euro 2024 w Niemczech! Już w piątek Biało-Czerwoni zmierzą się z Austrią. Kto wygra? Zajrzeliśmy nad Jezioro Tarnobrzeskie, żeby sprawdzić, jakiego zwycięzcę typuje słynna gęś Pipa i jej przyjaciele wypoczywający nad wodą.

📢 Najlepsi uczniowie szkół podstawowych w Opatowie nagrodzeni. Podziękowania otrzymali nauczyciele i rodzice We wtorek, 18 czerwca w Opatowie nagrodzono najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych. Wyróżnienia oraz listy gratulacyjne otrzymali również nauczyciele i rodzice zdolnych uczniów. 📢 Wielkie święto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 55-lecie istnienia i wręczanie odznaczeń W środę, 19 czerwca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodził swoje święto. Rozpoczęło się od podsumowania 55-lecia uczelni i wręczenia odznaczeń. Rektor uniwersytetu, profesor Stanisław Głuszek podsumował rozwój uczelni od 1969 roku. Gościem uroczystości był minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek. Zobacz zdjęcia. 📢 Piana Party na rozpoczęcie wakacji 2024 w Działoszycach. Zobacz zdjęcia W środę, 19 czerwca, dzieci w Działoszycach rozpoczęły wakacje 2024. Towarzyszyło temu Piana Party. Zabawa była wspaniała - zobaczcie na zdjęciach.

📢 W Górkach spłonął dostawczy ford. Z ogniem walczyły cztery zastępy straży Na trasie w miejscowości Górki w gminie Kije spłonął w środę dostawczak. Ford transit, którym podróżowali dwaj mężczyźni, zapalił się w trakcie jazdy. Kierowca i pasażer w porę opuścili szoferkę i nic im się nie stało. Część ładunkowa auta była pusta. 📢 Festiwal Tuningu Dub It w Targach Kielce. Kielecki GetCar zaprezentuje piękne Porsche. Zobacz film W najbliższy weekend, 22 i 23 czerwca, Kielce staną się europejską stolicą motoryzacji. Podczas Festiwalu Tuningu Dub It nie zabraknie pięknych aut, gwiazd ze świata motorsportu i licznych atrakcji. Swoje stoisko na imprezie zaprezentuje również kielecki Autoserwis GetCar. Będzie piękne Porsche oraz rabaty dla odwiedzających. Zobacz film i zdjęcia. 📢 Nadzieje Kielc 2024 rozdane! Miasto nagrodziło zdolną i pracowitą młodzież. Poznajcie dziesiątkę wybitnych, młodych ludzi W środę, 19 czerwca na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury rozdano wyjątkowe nagrody - Nadzieje Kielc 2024. Zaszczytne tytuły otrzymało dziesięć osób - uczniowie i absolwenci kieleckich szkół ponadpodstawowych, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu oraz działalności społecznej. Poznajcie laureatów oraz zobaczcie zdjęcia z gali.

📢 Dyscyplinarne zwolnienie Sebastiana Murawskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. To wynik kontroli w urzędzie Niespodziewana zmiana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Dyrektor instytucji Sebastian Murawski został nagle zwolniony przez starostę radomskiego Waldemara Trelkę. 📢 Nowa siedziba firmy In Post w Radomiu zostanie otwarta na Wincentowie. Zobacz zdjęcia Przy ulicy Wielogórskiej 15 w Radomiu zostanie otwarta w czwartek, 20 czerwca nowa siedziba oddziału In Post w Radomiu. To pierwszy użytkownik wielkiego centrum logistycznego zbudowanego przez firmę Bojanowicz Investments.

📢 Radomiak Radom rozpoczął przygotowania do rundy jesiennej nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Uczestniczyło 24 piłkarzy. Zobacz zdjęcia Z kilkunastominutowym opóźnieniem rozpoczął się pierwszy trening zawodników Radomiaka. Trener Bruno Baltazar miał do dyspozycji 24 podopiecznych, w tym czterech bramkarzy. Zobacz, jak trenowali Zieloni.

📢 Najlepsi uczniowie szkół średnich otrzymali stypendia starosty ostrowieckiego. Była uroczysta gala W środę, 19 czerwca odbyła się XXI Gala Stypendystów Starosty Ostrowieckiego. Starosta Agnieszka Rogalińska wręczyła dziesięciu najlepszym uczniom szkół średnich - laureatom, finalistom, zwycięzcom olimpiad, konkursów i zawodów sportowych - stypendia. Gala odbyła się w Ostrowieckim Browarze Kultury. 📢 W I Turnieju Gier Komputerowych w Tarnobrzegu rywalizowało sześć drużyn. Kto wygrał? Sześć drużyn rywalizowało w I Turnieju Gier Komputerowych w Tarnobrzegu, zorganizowanym przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Artemis" działające w Państwowej Uczelni Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 17-latka z Buska-Zdroju, który zaginął w piątek, 14 czerwca w Kielcach Przypomnijmy, młodego człowieka po raz ostatni widziano na ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Prezentowaliśmy portret zaginionego i apel o pomoc w jego poszukiwaniach. W środę policjanci poinformowali, że dobiegły one końca. 17-latek został odnaleziony w miejscowości Rumia w województwie pomorskim.

📢 Zalew Andrzejówka, w gminie Chmielnik kusi atrakcjami! Zobaczcie, dlaczego warto się tu wybrać Plaże, mola, alejki spacerowe, ławeczki, nowoczesny mini plac zabaw dla najmłodszych, siłownia zewnętrzna oraz niesamowita ścieżka edukacyjna - 1 lipca rusza sezon kąpielowy nad zalewem Andrzejówka, w gminie Chmielnik. Po tym pięknym miejscu oprowadziła nas legendarna postać Miławka, w którą wcieliła się Alicja Adach-Białowąs, specjalista do spraw promocji i organizacji imprez kulturalnych w Chmielnickim Centrum Kultury. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Andreas Wolff, słynny bramkarz Industrii Kielce i reprezentant Niemiec w imieniu włoszczowskiej firmy ZPUE zaprasza na targi w Monachium Włoszczowska firma ZPUE bierze udział w wielkich targach EES Europe w Monachium. Na stoisko firmy podczas tego wydarzenia zaprasza Andreas Wolff, światowej klasy niemiecki bramkarz Industrii Kielce. 📢 Piękne finalistki Miss Polski 2024 w bikini. Wśród nich dwie dziewczyny ze Świętokrzyskiego. Oto jak się prezentują w kostiumach kąpielowych Finał Miss Polski 2024 zbliża się wielkimi krokami. Uroczysta gala, podczas której poznamy najpiękniejszą kobietę w naszym kraju już w piątek, 5 lipca w Nowym Sączu. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia sesji zdjęciowej wszystkich 32 finalistek w strojach kąpielowych, wśród nich dwie reprezentantki województwa świętokrzyskiego - Magdalena Batko z Włoszczowy i Weronika Nowak ze Starachowic.

📢 W Radomiu otwarto bar mleczny „Miś”. Były niespodzianki, prawdziwy saturator i klimat czasów PRL Przy ulicy Żeromskiego 84 w Radomiu otwarto w środę, 19 czerwca bar mleczny „Miś”. To lokal, który propozycjami kulinarnymi i klimatem przypomina nam czasy PRL. 📢 Marcin Wojniak, nowy starosta pińczowski bez tajemnic. Kiedyś biegał maratony. Zobacz prywatne zdjęcia Wybory samorządowe odbyły się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Wojniak, który został wybrany przez Radę Powiatu Pińczowskiego starostą. 📢 Gala podsumowująca Szkolną Akcję Oszczędzania ze Świętokrzyskim Bankiem Spółdzielczym w Jędrzejowie We wtorek, 18 czerwca odbyła się gala podsumowująca Szkolną Akcję Oszczędzania ze Świętokrzyskim Bankiem Spółdzielczym w Jędrzejowie. W Centrum Kultury w Jędrzejowie nagrodzono uczniów z 10 gminnych szkół, którzy aktywnie oszczędzali podczas roku szkolnego 2023/2024. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

📢 Sezon na jagodzianki! W kieleckich cukierniach już kupimy pyszne bułeczki. Ceny wahają się od 3 złotych do... 19 złotych Rozpoczął się sezon na jagodzianki! Pyszne bułki z leśnymi owocami znajdziemy w dużych ilościach w kieleckich cukierniach. We wtorek, 18 czerwca, odwiedziliśmy kilka lokali i sprawdziliśmy, w jakiej cenie je kupimy. Okazuje się, że jagodziankę dostaniemy zarówno za 3,50 złotych, jak i 19 złotych. Zobaczcie galerię zdjęć, gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe. 📢 Świętokrzyskie miasteczka - Szydłów. Jego historia na niesamowitych czarno-białych fotografiach Szydłów w całej Polsce znany jest ze śliwki. Miasteczko liczące niecały tysiąc mieszkańców to ważne miejsce na turystycznej mapie regionu. Jego największą atrakcją jest piętnastowieczny zamek królewski. Zabieramy Was w sentymentalną podróż do Szydłowa. W galerii znajdziecie archiwalne fotografie, a najstarsze z nich pochodzą z 1845 roku.

📢 Pierwszy w tym roku wysyp borowików szlachetnych w Świętokrzyskiem! Grzybiarze zaczynają żniwa. Oto nowe zdjęcia mieszkańców regionu Coraz więcej prawdziwków w świętokrzyskich lasach. Grzybiarze mówią, że to już wysyp i zapełniają kosze, wiadra, czy co kto ma. Mają też nadzieję, że spadnie deszcz, bo ciepłe noce i wilgoć to idealne warunki dla grzybów. Zobaczcie, jakie okazy i gdzie udało się zebrać w ostatnich dniach mieszkańcom naszego regionu. 📢 Kulisy gali Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023. Biznesmeni i przedsiębiorcy w mniej oficjalnym wydaniu. Kolacja przy dobrej muzyce We wtorek, 18 czerwca odbyła się gala finału konkursu Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023. W sercu gospodarczym Kielc - Targach Kielce wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych, którzy zarządzają firmami i odnoszą sukcesy, przyczyniając się tym samym do rozwoju naszego województwa. Po części oficjalnej nadszedł czas na zakulisowe rozmowy przy jedzeniu, lampce wina i muzyce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Gala Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023. Poznaliśmy laureatów zaszczytnych tytułów Za nami finał drugiej edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023. We wtorek, 18 czerwca poznaliśmy laureatów we wszystkich kategoriach, Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo oraz Duża Firma. Zobacz zapis transmisji z gali. 📢 Owoce i warzywa na targowisku w Przysusze. Po ile ziemniaki, pomidory, kapusta i inne? Zobacz ceny z 18 czerwca Na targowisku w Przysusze oferowano we wtorek, 18 czerwca wiele owoców i warzyw. Wybór był bardzo duży. Sporo było czereśni, cena od 9 złotych za kilogram w górę. Były też jeszcze truskawki, ale cena 28 złotych za łubiankę wskazuje, że kończy się sezon na te owoce. Co jeszcze można było kupić? Zobacz zdjęcia. 📢 Świeże, pyszne i po brzegi wypełnione owocami. Jagodzianki w kultowej cukierni "Świat Słodyczy" w Kielcach są jak marzenie. Zobacz zdjęcia Jaka powinna być jagodzianka idealna? Na pewno świeża i najlepiej jeszcze ciepła. Przy tym pulchna, po brzegi wypełniona owocami i bogato obsypana maślaną kruszonką. Takie bułeczki, jak co sezon, znajdziemy w kultowej cukierni "Świat Słodyczy" w Kielcach. Nie brakuje też nowości i na wszystko z pewnością warto się skusić. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Gastro Polana rusza przy Orlej w Kielcach! To połączenie znanych lokali Sztos Kapibara i Pizzeria 19. Zobaczcie zdjęcia i film Zupełnie nowe miejsce rusza w sobotę, 22 czerwca, na skwerze przy Orlej w Kielcach. Gastro Polana to połączenie dwóch znanych już mieszkańcom lokali - Sztos Kapibary oraz Pizzeria 19. Na świeżym powietrzu zjemy pyszne dania, napijemy się dobrego alkoholu, a także obejrzymy mecz i skorzystamy z kina letniego. Zobaczcie film.

📢 Odznaczenia i medale dla pracowników świętokrzyskiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyróżniono blisko 40 osób. Zobacz film i zdjęcia Blisko czterdziestu pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostało odznaczonych honorowymi medalami za zasługi. We wtorek 18 czerwca w siedzibie stacji wyróżnienia wręczali zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka oraz Świętokrzyski Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Ciura. Wszystko to z okazji 70 lat istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Leją asfalt nad zalewem na Borkach w Radomiu. To ostatni etap prac przy budowie ścieżki rowerowej do pumptracku Jeszcze w tym tygodniu powinna być gotowa ścieżka do toru rowerowego w ośrodku nad zalewem na Borkach w Radomiu. Już układany jest pierwszy asfalt. To jeden z projektów Budżetu Obywatelskiego Radomia.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Kielcach. Po ile fasolka, pomidory, maliny, czereśnie i inne? Sprawdziliśmy ceny popularnych warzyw i owoców na targowisku w Kielcach. Tanieją maliny, pomidory i fasolka szparagowa. Na straganach jest prawdziwe bogactwo witamin. Ile trzeba zapłacić? Zobacz na zdjęciach. 📢 Najpiękniejsze miasteczka regionu radomskiego - Warka. Oto jej historia na niesamowitych czarno-białych zdjęciach Położona nad Pilicą, 40 kilometrów od Radomia, licząca około 12 tysięcy ludności, Warka to piękne miasteczko o tradycjach piwowarskich. A jak wyglądała 100 lat temu, jak się zmieniała? Zobaczcie w galerii.

📢 Radomskie przysmaki na gali Agroligi w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wiele osób z naszego regionu Nigdy w życiu nie jadłam tak dobrych pierogów – powiedziała przy świadkach Pierwsza Dama Agata Korhhauser – Duda podczas nieoficjalnej części gali w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie nagradzania są mistrzowie w dziedzinach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno – spożywczym. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć akcentów radomskich. Były też między innymi radomskie pierogi.

📢 Wysyp grzybów w Świętokrzyskiem! Mieszkańcy chwalą się obfitymi zbiorami. Oto Wasze zdjęcia z weekendu 15 i 16 czerwca Weekend 15 i 16 czerwca to prawdziwe żniwo dla grzybiarzy. W Świętokrzyskiem mamy pierwszy w tym roku wysyp grzybów, a wielu mieszkańców regionu wybrało się do lasów. Efektami swoich wypraw pochwalili się w mediach społecznościowych. Pełne kosze mówią same za siebie! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wspaniała zabawa na Dniach Jędrzejowa. Przybyło mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 16 czerwca, odbyła się wielka impreza z okazji Dni Jędrzejowa. Na duże scenie przy centrum kultury występowały zaproszone zespoły. Przybyło mnóstwo ludzi. Zdjęcia w galerii. 📢 XXIII edycja święta stolicy polskiego wikliniarstwa. „Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem” [ZDJECIA] Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych przygotowali organizatorzy XXIII edycji święta „Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem”. Były koncerty Andrzeja Rybińskiego, MIG, Czerwonych Gitar i Happysad. Zainteresowaniem cieszyły się strefa zabaw dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich, prezentacje rękodzieła i drobnej wytwórczości. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. Piątego marca obchodzimy w Polsce Dzień Teściowej.

📢 Nowa Dęba. Michał Wiśniewski z zespołu "Ich Troje" na Militariadzie porwał tłumy do świetnej zabawy. Zobacz zdjęcia z koncertu Od piątku do niedzieli Nowa Dęba bawi się na tradycyjnej Militariadzie. Wielkie święto miasta obfituje w wiele atrakcji, także te muzyczne - gwiazdą sobotniego dnia był Michał Wiśniewski, występujący także solowo wokalista zespołu "Ich Troje". Ten doskonale znany artysta na koncercie nad nowodębskim zalewem zgromadził wieczorem tłumy.

📢 Rozpoczęły się Dni Włoszczowy 2024. Jest wspaniała zabawa! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 15 czerwca, rozpoczęły się Dni Włoszczowy. Bramy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbywa się wydarzenie, zostały otwarte o godzinie 16. 📢 Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To oni uzyskali tytuły. Nowe zdjęcia! W czwartek, 23 maja, w auli Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się wielka uroczystość. 39 osób otrzymało promocje doktorskie i habilitacyjne. Wręczono także Nagrody Rektora oraz dokonano wpisu do Złotej Księgi Absolwentów. Zobaczcie nowe zdjęcia z uroczystości.

