Prasówka 21.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

xiaomi redmi pad se to tablet z ekranem 11", ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ponadczasowe i eleganckie. Niektóre z nich to już kultowe zapachy. Zobacz, które perfumy są idealne jako prezent mikołajkowy dla panów.

Horoskop dzienny na wtorek, 21 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 21.11.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie posiada bazę ofert pracy, która jest aktualizowana na bieżąco. W ostatnim czasie pojawiły się w niej kolejne propozycje. Co można znaleźć wśród obecnych ofert? Sprawdziliśmy.

Za oknem coraz zimniej, ale nie wszystkich to martwi - dla amatorów kąpieli w lodowatej wodzie zaczynają się idealne warunki. Także grupa morsów z Jarocina (powiat niżański) już ponad miesiąc temu rozpoczęła oficjalnie tegoroczne morsowanie.

Na razie samoloty startujące z Radomia latają do Paryża, Rzymu i egipskiego Szarm el-Szejk, w grudniu dojdzie cypryjska Larnaka oraz egipska Taba, obiecująco zapowiada się sezon wiosenno–letni, który prawdopodobnie pozwoli dojść w przyszłym roku do podwojeniu liczby pasażerów obsłużonych na radomskim lotnisku. Kolejną nowością ma być Tunezja.

W Pionkach doszło wypadku z udziałem rowerzystki. Starsza kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie w wyniku poniesionych obrażeń zmarła.

57-letni kierowca volkswagena chcąc uniknąć konsekwencji za popełnione wykroczenie, usiłował wręczyć policjantom łapówkę, wkładając do radiowozu dwie puszki piwa. Zamiast mandatu na mężczyznę czekała policyjna cela oraz przedstawiony zarzut popełnionego przestępstwa, jakim jest wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

Bardzo nieprzyjemna sytuacja spotkała Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach w powiecie kieleckim. Ich dotychczasowy profil na Facebooku został zhakowany i pracownicy od pewnego czasu bezskutecznie próbują go usunąć. Jest to tym bardziej kłopotliwe, że na tablicy pojawiają się wulgarne treści pornograficzne.

Dwie nietrzeźwe opiekunki opiekowały się w przedszkolu w podkieleckim Lisowie dziesiątką maluchów wieku od 2,5 do 6 lat. Panie z placówki zabrała policja. Kobiety usłyszały prokuratorski zarzut.

W niedzielę 19 listopada Enea Czarni Radom przegrali 0:3 z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle w meczu siatkarskiej Plus Ligi. Zobacz drugą galerię zdjęć kibiców z tego spotkania.

Gdzie w regionie radomskim nie będzie dziś prądu? Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach ziemi radomskiej. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 20 do 26 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej może wystąpić od poniedziałku między innymi w Radomiu, powiecie radomskim, białobrzeskim, grójeckim, lipskim, przysuskim, zwoleńskim.

Denominacja to reforma walutowa, wymiana znajdujących się w obiegu pieniędzy w państwie, a wymiana ta związana jest ze zmianą nazwy lub z obniżeniem nominału pieniądza. W powojennej Polsce mieliśmy z nią do czynienia dwukrotnie - w roku 1950 i 1995. A jak wyglądały polskie banknoty i jakie miały nominały? Zobaczcie w galerii.

Policjanci ze staszowskiej drogówki zatrzymali bardzo pijanego kierującego volkswagenem. A wszystko dzięki innemu kierowcy, który jechał za nim i zaniepokojony zadzwonił do stróżów prawa.

Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 20 do 26 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 20 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 20.11.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Ucieszą się kierowcy pokonujący często drogę numer 728 z Końskich do Radoszyc, Słupi Koneckiej czy Włoszczowy. Od poniedziałku nie musimy już korzystać z objazdu przez Jacentów.

Siatkarze Enea Czarnych Radom przegrali z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle, nie zdobywając choćby seta. Gorące brawa od kibiców za swoje spektakularne występy otrzymały za to tancerki oraz cheerleaderki. Oto galeria zdjęć.

Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

Stoiska z wężami, gekonami, jaszczurkami, pająkami, patyczakami były oblegane przez dzieci i dorosłych. Dosłownie tłumy zwiedzających z całej Polski przybyły do Targów Kielce w niedzielę, 19 listopada, gdzie odbywał się Exotic Fest Kielce.

Biskup Marek Solarczyk 19 listopada 2023 świętuje niezwykły jubileusz. To już dwanaście lat od otrzymania święceń. Udzielił mu ich arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski, w asyście swoich poprzedników. Radomski ordynariusz diecezją radomską kieruje już niemal trzy lata.

Każdego roku w trzecią niedzielę listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W roku 2023 obchody wypadają 19 listopada. Dzień ten stwarza okazję do zwrócenia uwagi na globalny problem, jakim są wypadki drogowe i ich ofiary. W 2023 roku w regionie radomskim doszło niestety do wielu takich tragicznych wydarzeń. Niezmiennie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Nadszedł czas decyzji w nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Temu ostatniemu już podziękowała, a już niebawem przekonamy się, czy których z dwóch pozostałych panów zdobędzie jej serce. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

Niedzielna giełda w Miedzianej Górze zyskuje coraz większą popularność. Tłumy ludzi przybyły również 19 listopada, by zrobić zakupy. I nie zawiedli się, bo towarów było bardzo dużo. Zobaczcie zdjęcia.

Do rozmieniarki i automatu myjącego na myjni w gminie Brody włamał się złodziej. Zabrał kasetki, w których był co najmniej pięć tysięcy złotych, ale wliczając zniszczenia, straty są dwukrotnie wyższe.

Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

22-letnia Nicola z Bydgoszczy w programie "Rolnik szuka żony 10" oczarowała 27-letniego Dariusza z województwa łódzkiego. Jak się okazuje oficjalnie zostali parą! Co prawda nie była ona faworytką rodziny młodego rolnika, ale przecież serce nie sługa... Jak się okazuje jeszcze jakiś czas temu Nicola wyglądała zupełnie inaczej. Przeszła ogromną przemianę, a na zdjęciu sprzed kilku lat jest nie do poznania. Sami zobaczcie.