Prasówka 21.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Wyjątkowe zdjęcia kibiców z meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. W Hali Legionów na Świętej Wojnie był komplet publiczności Do ostatniego miejsca była wypełniona w środowy wieczór, 20 grudnia, Hala Legionów w Kielcach. W hitowym meczu Orlen Superligi Industria Kielce przegrała z Orlenem Wisłą Płock 28:29.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów. Tak wspaniale dopingowaliście mistrza Polski w czasie Świętej Wojny Wspaniały doping mieli piłkarze ręczni Industrii Kielce w czasie Świętej Wojny z Orlenem Wisłą Płock. Po pełnym emocji i dramaturgii pojedynku podopieczni Talanta Dujszebajewa przegrali 28:29. Zobaczcie drugą galerię zdjęć kibiców Industrii z tego spotkania.

📢 Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Wielu znanych na meczu Zobacz, kto pojawił się na trybunach W środę 20 grudnia Industria Kielce grała u siebie z Orlenem Wisłą Płock. Po pełnym emocji meczu przegrała 28:29 tracąc bramkę w ostatniej sekundzie. Na trybunach pojawili się znani ze świata sportu, polityki, czy biznesu. Zobacz na zdjęciach, kto znany kibicował mistrzom Polski.

Prasówka 21.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wzruszające spotkanie podopiecznych fundacji "Jesteśmy Blisko" we Włoszczowie. Rozmowy, kolędy i niezwykłe dobro. Film i zdjęcia To już tradycja, że podopieczni włoszczowskiej Fundacji "Jesteśmy Blisko" spotykają się co roku, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem na uroczystej kolacji, by wspólnie świętować, śpiewać kolędy i cieszyć się swoim towarzystwem. W środę, 20 grudnia w sali bankietowej Wilii Aromat pojawiło się blisko sto pięćdziesiąt osób, które otrzymały prezenty i specjalne bony zakupowe. Pewnym jest, że takiej atmosfery jak tu, nie ma nigdzie indziej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Budowa obwodnicy Lipska idzie pełną parą, ale możliwe są opóźnienia. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Cały czas trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu nieustannie działa ciężki sprzęt. Ma w tym miejscu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prac szacuje na ponad dziesięć procent. Łączny koszt prac to około 150 milionów złotych. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2024 roku, ale nie są wykluczone opóźnienia. 📢 Spotkanie wigilijne w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. Ta szkoła ceni tradycję Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu to szkoła, która niezwykle ceni tradycję. Spotkania wigilijne na stałe wpisały się w historię placówki. Taka uroczysta wigilia odbyła się w środę, 20 grudnia w szkole.

📢 Protest przed siedzibą TVP 3 Kielce. Stacja w środę nie nadawała programu. Zobacz zdjęcia Około 50 osób protestowało w środę wieczorem przed siedzibą TVP 3 Kielce przy placu Moniuszki. To efekt zmian w zarządzie Telewizji Polskiej. W środę 20 grudnia TVP 3 nie nadawała programu.

📢 Orlen Superliga. Ogromne emocje w czasie Świętej Wojny w Hali Legionów. Industria Kielce przegrała z Orlenem Wisłą Płock 28:29 Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali spotkanie zaległej 11. kolejki ORLEN Superligi z Orlenem Wisłą Płock 28:29. Emocje w Hali Legionów były ogromne. Podopieczni Talanta Dujszebajewa zagrali nieskutecznie w pierwszej połowie, po przerwie "gonili" wynik. 30 sekund przed zakończeniem spotkania było 28:28, ale rzut Michała Daszka praktycznie równo z końcową syreną zapewnił drużynie z Płocka pierwsze od 2011 roku zwycięstwo w Hali Legionów - 29:28. 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 21 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 21.12.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 21 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 21.12.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Środa to dobry dzień na... memy. Jeszcze dwa dni i weekend! Tak internauci żartują z trzeciego dnia tygodnia Weekend trwa zdecydowanie za krótko. Po sobocie i niedzieli - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia, wtorek wcale mu nie ustępuje. W środę większość z nas jest tak zajęta obowiązkami, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jaki jest dzień tygodnia. A to przecież "wpół do piątku"! Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Wspólne kolędowanie w Publicznej Szkole Podstawowej numer 33 w Radomiu. Dzieci zaśpiewały najpiękniejsze świąteczne pieśni. Zobacz zdjęcia Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest wspólne kolędowanie. W środę, 20 grudnia uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 33 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu zaprosili na wysłuchanie najpiękniejszych kolęd. Wydarzenie dostarczyło społeczności szkolnej wielu pięknych emocji i wzruszeń

📢 Spotkanie wigilijne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W czwartek, 14 grudnia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego w Pińczowie odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe.

📢 Świąteczne Świętokrzyskie. Okazałe choinki i zjawiskowe iluminacje zdobią miasta i miasteczka Świętokrzyskie miasta i miasteczka zjawiskowo prezentują się w świątecznej odsłonie. Są okazałe choinki, czasem ubrane wspólnie przez mieszkańców, oraz widowiskowe iluminacje. Zobaczcie na zdjęciach, jak do świąt przygotowały się świętokrzyskie miejscowości. Te zdjęcia sprawią, że poczujecie atmosferę świąt Bożego Narodzenia. 📢 Terytorialsi zostali mianowani na stopień kaprala. Uroczystość w klubie garnizonowym na Sadkowie. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 grudnia w klubie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień podoficerski 20 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

📢 21 grudnia - Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Brunetka bohaterką memów. Oto najlepsze z nich 21 grudnia w kalendarzu świąt nietypowych to Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Taka jak blondynka i brunetka doczekała się memów z sobą samą w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich! 📢 Kasia z programu "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie po rozstaniu z Tomkiem! Padły poruszające wyznania, para nie utrzymuje kontaktu Minął rok od zakończenia programu "Rolnik szuka żony" z udziałem pochodzącej ze Świętokrzyskiego Kasi Cecot, którą widzowie pokochali za jej naturalność, szczerość i wyjątkową skromność. 23–latka po rozstaniu z Tomkiem – rolnikiem z ubiegłorocznej edycji show usunęła się w cień, para w żaden sposób nie komentowała powodów swojego rozstania. Dziś, rok po zakończeniu emisji programu „Rolnik szuka żony”, Kasia przerwała milczenie. Czy żałuje udziału w programie? Czy jeśli mogłaby cofnąć czas to napisałaby list do Tomka oraz czy nadal jest singielką? Zobaczcie!

📢 KFC w Szewcach rusza - otwarcie dla klientów już w ten piątek. Będą kubełki za złotówkę! Kubełki za złotówkę dla pierwszych stu osób, promocyjne kupony i wiele innych atrakcji – tak będzie już w piątek, 22 grudnia podczas oficjalnego, wielkiego otwarcia nowej restauracji KFC w podkieleckich Szewcach przy trasie S7. Wkrótce rusz też kolejny lokal w powiecie jędrzejowskim.

📢 Opłatek u seniorów na ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Świąteczne spotkanie seniorów odbyło się w poniedziałek, 18 grudnia, w pawilonie przy ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Nieformalny klub jest jedną z największych emeryckich organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Aktywizuje seniorów z różnych stowarzyszeń. 📢 Centrum Sportowo – Szkoleniowe Radomiaka rośnie w oczach. Sprawdziliśmy aktualny przebieg prac. Zobacz zdjęcia! Trwają intensywne oraz zaawansowane prace przy budowie Centrum Sportowo – Szkoleniowego Radomiaka na Koniówce w Radomiu. Układane jest między innymi system ogrzewania, pod kolejne naturalne boisko.

📢 Trwa gruntowna renowacja Domu Towarowego Senior. Będzie tu hala gastronomiczna z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy w śroku Trwają prace rewitalizacyjne w zabytkowym Domu Towarowym Senior w Radomiu, najbardziej znanym obiekcie handlowym w mieście, w którym po ukończeniu generalnego remontu będzie funkcjonował Food Hall stworzony na wzór Hali Koszyki działającej w Warszawie. Oferuje ona uliczne jedzenie, modne knajpy i wydarzenia kulturalne. 📢 Piękna akcja włoszczowskiego "Sikorskiego" dla podopiecznych Domu Dziecka w Nagłowicach. Padł rekord! Zobaczcie zdjęcia i wideo Jasełka podopiecznych Domu Dziecka w Nagłowicach i licytacja świątecznych ozdób na rzecz placówki odbyły się we wtorek, 19 grudnia w Domu Kultury we Włoszczowie. To już tradycyjna przedświąteczna akcja młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Padł rekord - jest ponad 24 tysiące złotych!

📢 Solecki Jarmark Bożonarodzeniowy za nami. Było mnóstwo stoisk i atrakcji dla wszystkich. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia, w Solcu nad Wisłą odbyła się już trzecia edycja Soleckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury można było znaleźć liczne stoiska oferujące wyroby regionalne, w tym tradycyjne potrawy i ozdoby świąteczne. Jarmark odwiedziły tłumy mieszkańców.

📢 Józef Bryk z Koalicji Obywatelskiej został nowym wojewodą świętokrzyskim Józef Bryk, były radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Koalicji Obywatelskiej, przedsiębiorca ze Staszowa, a w przeszłości Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach zostało powołany w środę przez premiera Donalda Tuska na urząd wojewody świętokrzyskiego. 📢 Finał konkursu Akcji Katolickiej "Anielskie Kolędowanie" w Tarnobrzegu. Nie zabrakło nagród dla najlepszych i upominków dla wszystkich Podczas środowego spotkania na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu podsumowano kolejną edycję konkursu tarnobrzeskiej Akcji Katolickiej - "Anielskie Kolędowanie". W tym roku wokalnymi umiejętnościami w śpiewaniu kolęd (była też osoba grająca na fortepianie), popisało się 38 młodych wykonawców, w tym dwa zespoły.

📢 Rodzina z Motkowic straciła dom w pożarze. Można jej pomóc w odbudowie domu i dostać bilet na koncert Zbliżające się Boże Narodzenie będzie trudne dla Ilony i Mateusza Majów oraz ich dzieci: 10-letniego Adasia i 7-letniego Antosia. Wszystko przez pożar, który strawił rodzinny dom w Motkowicach, ( gmina Imielno, powiat jędrzejowski). Jednak Święta Bożego Narodzenia to także nadzieja na lepsze jutro. Polskie Radio Kielce wraz ze swoimi słuchaczami chce tej rodzinie podarować nadzieję i pomoc w odbudowie domu. 📢 Stypendia Burmistrza Jędrzejowa dla najzdolniejszych uczniów. Poznaj stypendystów i zobacz zdjęcia We wtorek, 19 grudnia w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Burmistrza Jędrzejowa 2022/2023. Do tego wyróżnienia w tym semestrze zakwalifikowało się 23 uczniów z terenu gminy. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Nowy tunel dla Korony Kielce na Suzuki Arenie został otwarty. Ufundował go STS. Zobaczcie jak się prezentuje Na zakończenie roku, w którym Korona Kielce obchodzi 50-lecie istnienia, STS w ramach kolejnej aktywacji sponsorskiej oddał głos kibicom kieleckiej drużyny. Mogli oni poprzez stronę internetową Korony wybrać jeden z trzech projektów renowacji tunelu prowadzącego piłkarzy na murawę. Wygrał projekt numer 3, który otrzymał blisko połowę z oddanych głosów. Renowację ufundował STS.

📢 Tradycyjny kiermasz świąteczny w cukierni Świat Słodyczy w Kielcach. Właścicielka Iwona Wójcik zaprasza. Zobacz, jakie smakołyki oferuje Przepyszne strucle makowe, delikatne jak puch serniki, czy wykwintne pierniki. Kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na tradycyjny, bożonarodzeniowy kiermasz słodkości. Do samej Wigilii cukiernia wypieka i sprzedaje swoje ciasta, by na świątecznym stole nie zabrakło pysznych, świeżutkich i niemal jeszcze ciepłych słodkości. W tym roku kiermasz wyjątkowo potrwa 3 dni. Rozpocznie się w piątek, 22 grudnia i potrwa do niedzieli, 24 grudnia. 📢 Wigilijne spotkanie zawodników Enea Czarnych Radom. Był nawet biskup Solarczyk. Zobaczcie zdjęcia W przedświątecznym okresie nie brakuje tradycyjnych wigilijnych spotkań. Tym razem na wspólnej kolacji spotkali się przedstawiciele siatkarskiego klubu Enea Czarni Radom. 📢 I turniej indywidualny tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Jędrzejowa za nami. Poznajcie zwycięzców i zobaczcie zdjęcia z zawodów W sobotę, 16 grudnia po raz pierwszy odbyły się zawody tenisa stołowego o Puchar Burmistrza w Jędrzejowie. W Centrum Kultury zmierzyło się ze sobą około 80 zawodników w różnym wieku, zawody rozegrano w czterech kategoriach. Sprawdźcie, kto wygrał i zobaczcie zdjęcia.

📢 Piłkarze ekstraklasowej Stali Mielec odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Skopaniu, przywieźli prezenty Do podopiecznych placówki w Skopaniu (powiat tarnobrzeski) nie mogla oczywiście dotrzeć cała drużyna PGE FKS Stal Mielec, z upominkami do swoich wiernych kibiców przyjechali Leândro Messias dos Santos, Krystian Getinger, Maciej Domański i Łukasz Gerstenstein. 📢 Śmierć w pożarze w miejscowości Świerczów. W mieszkaniu znaleziono ciało mężczyzny Tragicznego odkrycia dokonał mężczyzna, który w środowy poranek, 20 grudnia wszedł do zadymionego pokoju w jednym z domów w miejscowości Świerczów w gminie Stąporków w powiecie koneckim. W środku odkrył ciało 64-letniego sąsiada.

📢 Mobbing i nieprawidłowości w Muzeum Regionalnym w Pińczowie? Jest kontrola W środę, 20 grudnia, komisja rewizyjna Rady Miejskiej miasta i gminy Pińczów odbywała posiedzenie w tamtejszym Muzeum Regionalnym. Celem była kontrola działania tej jednostki. Wśród porządku posiedzenia znalazł się między innymi punkt dotyczący mobbingu.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Powstaną nowe przejścia dla pieszych. Umowy podpisane W czwartek, 14 grudnia w siedzibie starostwa powiatowego w Staszowie w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala, radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego Pawła Krakowiaka oraz burmistrzów i wójtów, zostały podpisane umowy na budowę oraz przebudowę łącznie 11 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego.

📢 Na Rynku w Bogorii rozpalono choinkę. Zbliża się świąteczny czas We wtorek 19 grudnia na Rynku w Bogorii zostały zapalone światełka na choince. Przechadzający i przejeżdżający tędy mieszkańcy mogą już poczuć magię świąt Bożego Narodzenia. Zobacz zdjęcia. 📢 Radomianka Lawinia Firlej została mistrzynią...Holandii w boksie Radomianka Lawinia Firlej została mistrzynią...Holandii w boksie. Była zawodniczka klubu BTS Broń Radom chce związać przyszłość z boksem zawodowym. 📢 Otwarcie wystawy "Znani nieznani" w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu We wtorek, 19 grudnia, w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu dokonano uroczystego otwarcia wystawy "Znani nieznani". Ekspozycja pokazuje dzieje zasłużonych Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy zasłynęli swoimi osiągnięciami na świecie, jednak często nie są kojarzeni z Polską i rzadko wspomina się o nich w podręcznikach historii.

📢 Radomka wygrała z MKS-em Kalisz. Tancerki z Cheerleaders Vibes Radom ponownie rozgrzały publiczność! Zobacz fantastyczny występ zespołu Kibice Moya Radomki Radom we wtorkowy wieczór oklaskiwali nie tylko siatkarskie popisy w wykonaniu swojego ulubionego zespołu, ale i fantastyczny pokaz taneczny Cheerleaders Vibes Radom. Oto jego efekty! 📢 Moya Radomka grała z Energą MKS-em Kalisz. Byłeś na meczu Tauron Ligi? Znajdź się na zdjęciach W meczu 12. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom rywalizowała z Energą MKS-em Kalisz. Dopingowałeś miejscowym we wtorkowy wieczór w hali Radomskiego Centrum Sportu? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są bajecznie pięknie. Zobacz zdjęcia Internautów Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są niesamowicie piękne. Tylko zobaczcie te zdjęcia świątecznych drzewek. Są tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne a każda z nich ma swój urok i tworzy w domu niezwykłą atmosferę. Twoje drzewko czeka na ubranie? Może któreś zdjęcie Cię zainspiruje? Na zdjęciach mieszkańców regionu znajdziesz dużo oryginalnych pomysłów.

📢 Trener Talant Dujszebajew: Przez dwa lata żyliśmy w bajce. Wielu tego nie doceniało, bo byliśmy przyzwyczajeni do zwycięstw Industria Kielce zwieńczy rok środowym starciem z Orlen Wisłą Płock. Mistrzowie Polski przez większą część bieżącego sezonu rywalizowali ze zmienną formą, natomiast w ostatnich dwóch spotkaniach z Energą MKS Kalisz i Górnikiem Zabrze zaprezentowali wysoką dyspozycję, gdzie deklasowali swoich rywali. "Przez dwa lata żyliśmy w bajce. Wielu tego nie doceniało, bo byliśmy przyzwyczajeni do zwycięstw" - powiedział Talant Dujszebajew, trener Industrii Kielce. 📢 Franciszek Belusiak ze Staszowa odebrał puchar za wicemistrzostwo Polski w kartingu. Chłopiec został powołany do reprezentacji Franciszek Belusiak odebrał puchar za wicemistrzostwo Polski w kartingu w kategorii Minimax na gali Sportu Kartingowego w Warszawie. Pochodzący ze Staszowa chłopiec został również powołany do kadry narodowej.

📢 Choinki i świąteczne iluminacje 2023 w Kozienicach. Pięknie prezentuje się plac przed Urzędem Miejskim. Zobacz zdjęcia Tegoroczne choinki i świetliste ozdoby w Kozienicach nadają miastu odświętny charakter. Szczególnie pięknie prezentuje się plac przed Urzędem Miejskim oraz ulica Warszawska przed wejściem do Kozienickiego Domu Kultury. 📢 Wigilijne spotkanie Bejscach. Życzenia i kolędy przy zastawionym świątecznymi potrawami stole. Zobaczcie zdjęcia Na jedno popołudnie sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bejscach stała się miejscem, które nabrało wyjątkowego świątecznego blasku.

📢 Opłatek Maltański w Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia W Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli zorganizowane zostało we wtorek 19 grudnia Spotkanie Wigilijne w ramach Opłatka Maltańskiego 2023. 📢 Nowa siedziba sędziszowskiej policji oddana do użytku. Zobacz wideo i zdjęcia W Sędziszowie w powiecie jędrzejowskim odbyła się we wtorek uroczystość oddania do użytku nowej siedziby komisariatu policji. Wzięły w niej udział władze policji i samorządowcy. Nadkomisarzowi Pawłowi Abramowiczowi, szefowi sędziszowskiej policji klucze symbolicznie wręczył komendant wojewódzki nadinspektor Jarosław Kaleta.

📢 Konkurs świąteczny w Przysusze. Wybrano najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy. Zobacz zdjęcia Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj. W Przysusze zorganizowano konkurs także po to, by mieszkańcy kultywowali i podtrzymywali tę piękną tradycję. Tak powstał konkurs na „Najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy".

📢 Zespół Echo Łysicy z gminy Bieliny wydał nową płytę! Zobaczcie magiczny teledysk oraz zdjęcia z promocji albumu „Betlejem u podnóża Łysicy” – to tytuł płyty, wydanej właśnie przez Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy” z Bielin. W poniedziałek, 18 grudnia album ujrzał światło dzienne. Zobaczcie magiczny teledysk do pastorałki „Wigilijna noc”, który promuje płytę.

📢 Akademia Radomiaka zorganizowała piłkarski turniej - Gwiazdka Wschodzących Piłkarskich Gwiazd z PKO Bank Polski. Wszyscy zostali zwycięzcami Gwiazdka Wschodzących Piłkarskich Gwiazd z PKO Bank Polski zagrała po raz trzeci. Najważniejszy dla organizatorów Akademii Radomiaka Radom cel został spełniony - uczestnicy świetnie się bawili i z uśmiechami na twarzach opuszczali halę Uniwersytetu Humanistycznego. 📢 Choinki na Placu Wolności w Kielcach. Wielki wybór i zachwycające drzewka. Sprzedawcy będą tu do Wigilii. Zobacz film i zdjęcia Od połowy grudnia na Placu Wolności w Kielcach stacjonują sprzedawcy oferujący piękne świąteczne drzewka. Wybór jest ogromny, ale prym wiodą jodły kaukaskie. Prócz drzewek na placu sprzedawane są także jemioły, gałęzie iglaste do wykorzystania jako stroik i świąteczne ozdoby. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Drugie połówki radomskich posłów i senatorów. Kto żyje w związku, a kto prowadzi życie singielki lub singla? Zobaczcie zdjęcia Część z nich jest znana: pojawiają się często u boku swoich partnerów lub partnerek na różnych wydarzeniach. Zazwyczaj jednak starają się chronić swoją prywatność, więc mało kto z nas wie, jak wyglądają drugie połówki radomskich parlamentarzystów. Którzy radomscy parlamentarzyści mają rodziny i dzieci, a którzy wiodą życie singli? Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Bożego Narodzenia czar. Oto jak wyglądały święta w epoce PRL-u. Pamiętacie te czasy? Święta w czasach PRL-u. Jak wyglądało Boże Narodzenie w Polsce za czasów komuny? Zabieramy Was w sentymentalną podróż do przeszłości. Niejednemu na pewno zakręci się łezka w oku. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Nisku z tysiącem świątecznych ozdób. Na scenie też się działo - zobacz zdjęcia Na Placu Wolności w Nisku w minioną niedzielę miał miejsce Jarmark Bożonarodzeniowy, przybliżający wszystkich do klimatu wyjątkowego czasu świątecznego, jakim jest Boże Narodzenie. Była to też okazja do kupienia żywej choinki, jak również tysiąca świątecznych ozdób. Zobacz na zdjęciach.

📢 Co przyniesie szczęście, zdrowie i pieniądze a co pecha? Oto wigilijne przesądy Przesądy wigilijne znane są od wielu lat. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jedni w nie wierzą inni nie. Zobacz, co przyniesie Ci szczęście, zdrowie i pieniądze, a co pecha.

📢 Alex Dujszebajew obchodził 31. urodziny. Kibice odśpiewali mu "Sto lat". Zobacz prywatne zdjęcia kapitana Industrii Kielce W niedzielę, 17 grudnia, Alex Dujszebajew obchodził swoje 31. urodziny. Kapitan Industrii Kielce po zakończeniu meczu z Górnikiem Zabrze usłyszał od kibiców "Sto lat". Wieczorem brał udział w klubowej Wigilii w Hotelu Binkowski, gdzie złożyło mu życzenia wiele znanych osób. Zobaczcie prywatne zdjęcia prawego rozgrywającego mistrzów Polski. 📢 Andrzej Swajda sekretarz Powiatu Sandomierskiego pełniącym obowiązki dyrektora szpitala w Sandomierzu. Marek Kos pożegnany Andrzej Swajda, dotychczasowy sekretarz w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu objął w poniedziałek 18 grudnia funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Stało się tak, ponieważ dotychczasowy dyrektor, doktor Marka Kosa ma objąć stanowisko wiceministra zdrowia. Andrzej Swajda jest też radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wybranym z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

📢 Drugie połówki świętokrzyskich posłów i senatorów. Kto żyje w związku, a kto prowadzi życie singielki lub singla? Zobaczcie zdjęcia Część z nich jest znana: pojawiają się często u boku swoich partnerów lub partnerek na różnych wydarzeniach. Zazwyczaj jednak starają się chronić swoją prywatność, więc mało kto z nas wie, jak wyglądają drugie połówki świętokrzyskich parlamentarzystów. Którzy świętokrzyscy parlamentarzyści mają rodziny i dzieci, którzy się rozwiedli, a którzy wiodą życie singli? Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Oświadczyny na meczu Radomiaka z Lechem. Oto kulisy ostatniego meczu w 2023 roku w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz wideo i zdjęcia Radomiak Radom sobotnim meczem z Lechem Poznań zakończył piłkarski 2023 rok w PKO BP Ekstraklasie. Oto, jak wyglądało to wydarzenie od kulis. Zobaczcie wideo oraz zdjęcia!

📢 Złote Gody w Daleszycach. 27 małżeństw świętowało jubileusz 50-lecia. Była piękna uroczystość W poniedziałek 18 grudnia mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy spędzili pół wieku w związku małżeńskim, świętowali Złote Gody. Piękne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 27 par. Były medale, prezenty i poczęstunek. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego świętowania. 📢 25-lecie klubu Jump i XX Mikołajkowy Turnieju Tańca w Kielcach. Zobacz nowe zdjęcia - część 3 Za nami XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca w Kielcach, w którym wzięło udział aż 750 tancerzy z całej Polski. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizowały dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Tego dnia 25-lecie celebrował Świętokrzyski Klub Tańca Jump. Zobaczcie nowe zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Michała Jaronia. 📢 69 osób z gminy Połaniec dostało stypendia artystyczne. Wręczał je burmistrz W sobotę 16 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych I i II stopnia dla utalentowanych dzieci i młodzieży z gminy Połaniec. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie

📢 Klubowa wigilia Industrii Kielce odbyła się w hotelu Binkowski. Uczestniczyli w niej zawodnicy, sztab szkoleniowy i zaproszeni goście W hotelu Binkowski w Kielcach w niedzielę, 17 grudnia, odbyło się Spotkanie Wigilijne Industrii Kielce. Wzięli w nim udział zawodnicy mistrza Polski, sztab szkoleniowy, zarząd klubu i zaproszeni goście, a wśród nich sponsorzy, władze samorządowe, przyjaciele klubu i ksiądz biskup Marian Florczyk. Poświęcił on opłatki, którymi podzielili się uczestnicy spotkania. A później był pyszny świąteczny poczęstunek. 📢 Najpiękniejsze gołębie, króliki i kury z całego świata robią furorę! Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Targach Kielce Najpiękniejsze gołębie z najciekawszych ras, najwspanialsze okazy drobiu ozdobnego i królików! Niedziela, 17 grudnia to drugi dzień odbywającej się w Targach Kielce Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Zobaczcie na zdjęciach, jakie niezwykłe okazy są tu prezntowane

📢 Oto jeden z najdroższych domów w Polsce. Znajduje się pod Radomiem. Luksusowa willa jest na sprzedaż. Cena powala To zdecydowanie jedna z najgorętszych ofert na mazowieckim rynku nieruchomości. Dziesięć pokoi, sala balowa, czy wielki ogród. Ile trzeba zapłacić za dom niczym z Hollywood? 📢 Groch z kapustą. Oto przepis na wigilijną kapustę z grochem Kapusta z grochem to jedno z obowiązkowych dań na wigilijnym stole. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczcie przepis.

📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku.

