Prasówka 22.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.10.

Prasówka 22.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Zespół Playboys zagrał dla tysięcy ludzi w Radomskim Centrum Sportu. W sobotę wystąpiły też inne gwiazdy. Zobaczcie zdjęcia Zespół Playboys świętował 10 lat działalności i zaprosił inne gwiazdy disco polo na swój wielki, jubileuszowy koncert do Radomia. Widzowie dali się porwać w rytm tanecznej muzyki.

📢 RS Active IV Liga. Zwycięstwo Pogoni Staszów z Wisłą Sandomierz w Świętej Wojnie. Hat-trick Adriana Chrząszcza. Zobacz zdjęcia Pogoń Staszów pokonała Wisłę Sandomierz 7:0 w meczu trzynastej kolejki RS Active IV Ligi. Starcie obu zespołów nosi miano "Świętej Wojny". Kibice gospodarzy na pierwszego gola musieli poczekać do 40 minuty, do bramki Adriana Chrząszcza. Pogoń otworzyła worek z bramkami w drugiej połowie i pewnie zdobyła 3 punkty.

📢 Upamiętniono powstańców styczniowych. Uroczyste obchody 160. rocznicy bitwy pod Jurkowicami. Zobacz zdjęcia W sobotę, 21 października, w Olbierzowicach i Jurkowicach upamiętniono 160. rocznicę bitwy pod Jurkowicami, w której polegli polscy patrioci. Wydarzenie patriotyczno-religijne pod nazwą "Ku pamięci – Powstanie Styczniowe 1863-1864” zakończyło się koncertem. Zobacz zdjęcia.

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia

📢 Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu zainaugurowali kolejny, 204. rok akademicki. Zobacz zdjęcia Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu wraz ze swymi wychowawcami zainaugurowali kolejny, 204. rok akademicki. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się mszą, której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Byłeś na meczu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Czarni Połaniec? Znajdź się w naszej galerii zdjęć Sporo kibiców w sobotę, 21 października na Stadionie Miejskim przy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oglądało mecz KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Czarni Połaniec. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach

📢 3 Liga. KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski pokonał w derbach Czarnych Połaniec. Bohaterem został Franciszek Lipka. Zobacz zdjęcia z meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski wygrał 2:1 w meczu derbowym z Czarnymi Połaniec. Spotkanie to odbywało się w ramach 13 kolejki 3 Ligi grupy 4. Zobacz relację i galerię zdjęć z meczu. 📢 15-lecie zespołu śpiewaczego "Echo Łysicy" w Bielinach. Podsumowano wszystkie sukcesy. Zobacz zdjęcia W sobotę, 21 października, w Pensjonacie „Pod Kogutami” w Bielinach odbyło się spotkanie z okazji 15-lecia prężnej działalności zespołu śpiewaczego Echo Łysicy. Były podsumowania, życzenia, a później wspaniała zabawa do późnych godzin. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pierwsza "Różowa sobota" w szpitalu w Tarnobrzegu. Duże zainteresowanie wykonaniem kobiecych badań, w tym mammografii. Zdjęcia i wideo Możliwość bezpłatnego wykonania mammografii i innych badań zmotywowała bardzo dużo kobiet do odwiedzenia szpitala wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Zainteresowanie "Różową sobotą" pod hasłem "Zdrowie jest kobietą" było bardzo duże. Celem wydarzenia jest między innymi uświadomienie, że wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie w leczeniu raka piersi.

📢 Awantura dorosłego z dzieckiem w Piekoszowie. 12-letni chłopiec w szpitalu Policjanci wyjaśniają okoliczności sobotniego zajścia w Piekoszowie. Utarczka słowna między 33-letni mężczyzną i 12-letnim chłopcem zamieniła się w rękoczyny, w efekcie dziecko trafiło do szpitala, a dorosły do celi w komendzie.

📢 Olimpijczyk Radom zdominował Międzywojewódzkie Mistrzostwa Regionu Młodzików w zapasach w stylu klasycznym. Zobacz zdjęcia i filmy W czterech regionach w Polsce, w tym w Radomiu odbyły się zapaśnicze zawody zaliczane do punktacji w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Wiele oczek, po turnieju uzyskali reprezentacji Olimpijczyka Radom. 📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zobacz zdjęcia W sobotę, 21 października, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Przywitano młodych ludzi, którzy weszli w poczet studentów uczelni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Kielcach odbyła się 14. edycja Testu Coopera dla wszystkich. Wystartowało 250 osób! Zobacz zdjęcia i film 14 edycja Ogólnopolskiego Testu Coopera odbyła się w sobotę 21 października na stadionie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Z czasem 12 minut zmagali się biegacze Akweduktu Kielce czy Ekipy Bielachy, ale również rodziny z dziećmi i amatorzy biegów. Uczestniczyłeś w tym wydarzeniu? Szukaj się w galerii zdjęć. 📢 Turyści w Sandomierzu w sobotę 21 października. W centrum pojawiło się wielu spacerowiczów. Zobacz zdjęcia Dzień wyjątkowo ciepły i słoneczny, jak na drugą połowę października, przyciągnął do Sandomierza wiele osób. Już wczesnym rankiem w centrum miasta pojawili się pierwsi turyści, których przybywało z każdą kolejną godziną. Zobacz zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2023 coraz bliżej. Na giełdzie w Sandomierzu duży wybór wiązanek Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych. Wielu z nas już teraz zaopatruje się w kwiaty i znicze, którymi udekorujemy groby bliskich. Najwięcej na targowiskach jest póki co wiązanek ze sztucznych kwiatów. Zobaczcie, jakie wiązanki można było kupić w sobotę 21 października na giełdzie w Sandomierzu.

📢 Wielkie emocje i zacięta rywalizacja na III Olimpiadzie Przedszkolaka w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia Grupy przedszkolaków z pięciu gminnych przedszkoli (Czarncy, Kurzelowa, Konieczna i Włoszczowy) rywalizowały w środę, 18 października, podczas etapu gminnego III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Zmagania odbywały się w sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kurzelowie. 📢 Pogrzeb Dariusza Piastowicza, radomskiego muzyka. Na mszy w katedrze w Radomiu artystę żegnało wiele osób W sobotę 21 października odbył się w Radomiu pogrzeb Dariusza „Bluesa” Piastowicza. artysty, muzyka. Na mszę świętą odprawioną w katedrze pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu przybyło wiele osób. 📢 Śmiertelny wypadek na torach pod Radomiem. Zginął mężczyzna Tragiczny wypadek wydarzył się w sobotę 21 października na torach kolejowych w okolicy miejscowości Augustów, w gminie Kowala, niedaleko Radomia. Pod kołami pociągu zginął mężczyzna.

📢 Ślubowanie pierwszaków i pasowanie na ucznia w Czarncy w gminie Włoszczowa. Piękna uroczystość! Zobaczcie zdjęcia W Szkole Podstawowej w Czarncy w gminie Włoszczowa był bardzo ważny dzień dla najmłodszej klasy. W czwartek, 19 października, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 10 dzieci na uczniów. 📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w sobotę 21 października. Klienci szukali okazji. Co kupowano? Na giełdę w Sandomierzu zjechali 21 października kupcy z rożnych regionów. Oferowali różnorodny towar, także wyroby własnej produkcji i rzeczy z drugiej ręki. W chłodną, choć słoneczną sobotę ruch na placu był mniejszy niż zwykle. Klienci polowali przede wszystkim na tanie okazje; kupowali między innymi świeże owoce i warzywa, ale też meble do domu oraz wiązanki przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia z porannego handlowania.

📢 Osoby noszące te imiona są najinteligentniejsze. Jakie imię dla dziecka jest najlepsze? Zobacz znaczenie swojego imienia Przyszli rodzice często bardzo długo zastanawiają się nad dobraniem odpowiedniego imienia dla swojego dziecka. Które imiona noszą najbardziej inteligentni ludzie? Sprawdź najlepsze dla dziewcząt i chłopców.

📢 Interesująca historia lotniska w Masłowie. 91 lat temu rozpoczęto jego budowę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia 5 października 1932 roku Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach przekazał budynki Ministerstwu Spraw Wojskowych pod lotnisko sportowe w Masłowie. Zostało ono otwarte kilka lat później – w 1937 roku. Było pierwszym tego typu obiektem na Kielecczyźnie. 📢 Te kobiety są poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Społecznik Roku 2022. Powiat Radomski podczas uroczystej gali rozstrzygnął konkurs. Zobacz zdjęcia Władze Powiatu Radomskiego po raz pierwszy zorganizowały konkurs, który z założenia miał docenić osoby i instytucje pomagające potrzebującym, organizujące imprezy charytatywne. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali w Dworku Anna w gminie Gózd.

📢 Jubileusz 30-lecia Chóru Nauczycielskiego Coro Cantorum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były wspomnienia i gratulacje. Zobacz zdjęcia W piątek, 20 października Chór Nauczycielski Coro Cantorum świętował swoje 30 - lecie. W Kinie Etiuda odbył się z tej okazji wyjątkowy koncert, który zgromadził na scenie wielu artystów a widownia wypełniła się po brzegi.

📢 Oto najlepsze bary, bistra i jadłodajnie 2023 roku w regionie świętokrzyskim! Oto zwycięzcy plebiscytu Mistrzowie Smaku We wtorek, 10 października, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Smaku. Czytelnicy wybrali najlepsze bary, bistra i jadłodajnie w województwie świętokrzyskim. Oto TOP 10. 📢 W Kielcach odznaczono honorowych dawców krwi przy NSK Bearings. Oni bez zastanowienia pomagają bliźniemu. Zobacz zdjęcia Wiele osób wzięło udział w uroczystym spotkaniu klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy NSK Bearings. W piątek, 20 października, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wręczono odznaczenia tym, którzy pomaganie mają we krwi. Co ważne, klub w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz - 50-lecie działalności. Zobacz zdjęcia.

📢 Jabłkowe żniwa na finiszu. W sandomierskich sadach zbiory są gorsze niż przed rokiem, ale sadownicy zadowoleni z cen. Zobacz zdjęcia Jabłkowe żniwa w powiecie sandomierskim dobiegają końca. Sadownicy tłumaczą, że zbiory są na niższym poziomie w porównaniu z ubiegłorocznymi, a na ich ilość w tym sezonie wpłynęły przede wszystkim choroby, które atakowały sady po deszczach. Zadowalające dla nich jest to, że w tym roku cena na owoc jest lepsza niż przed rokiem. 📢 Kozienicki blok komunalny nie jest jeszcze w pełni zasiedlony. Niedawno gmina Kozienice ogłosiła drugi nabór lokatorów Niedawno oddano do użytku nowy blok komunalny przy ulicy Bukowej w Kozienicach. Pierwsi lokatorzy otrzymali już klucze do mieszkań, ale połowa lokali nie ma jeszcze właścicieli. Gmina Kozienice ogłosiła drugi nabór lokatorów.

📢 Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sędziszowie. Występy artystyczne, życzenia i podziękowania dla nauczycieli We wtorek, 17 października w Sędziszowie świętowano Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczono nauczycielom nagrody burmistrza oraz pożegnano odchodzących w tym roku na emeryturę pedagogów. 📢 Oferty pracy w powiecie pińczowskim. Dużo propozycji prostych prac fizycznych Oferty pracy w powiecie pińczowskim. W drugiej połowie października pojawiło się sporo propozycji nie wymagających szczególnych kwalifikacji, ale robotnicy wykwalifikowani również znajdą coś dla siebie. Niezmienne, jeśli chodzi o nasz powiat, jest zapotrzebowanie na operatorów maszyn CNC. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Ćmielów. Była piękna uroczystość. Zobacz zdjęcia W Szkole Podstawowej imienia Marian Raciborskiego w Brzóstowej nauczyciele, pracownicy oświaty oraz emeryci ze szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Ćmielów świętowali wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Chryzantemy w tym roku są wyjątkowo piękne. Wkrótce ozdobią nagrobki w Świętokrzyskiem. Zobaczcie zdjęcia Mają piękne, kuliste kwiaty albo mnóstwo drobnych tworzących kopkę. Są w różnych kolorach - białe, żółte, fioletowe, rude, zielone, w paski, a płatki o finezyjnych kształtach od płaskich, przez łódeczkowatych, igiełkowatych po rurki. Mowa o chryzantemach, które o tej porze roku są najbardziej poszukiwanymi kwiatami. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie starachowickim. Zobacz TOP 4 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam cztery najlepsze pielęgniarki w powiecie starachowickim. 📢 35. Radomskie Dni Techniki. Były wykłady na Uniwersytecie i Dzień Stowarzyszenia Elektryków. Zobaczcie zdjęcia W piątek 20 października rozpoczęły się 35. Radomskie Dni Techniki W wydarzeniu uczestniczy także Uniwersytet Radomski imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, który przygotował cykl wykładów.

📢 Ogromny sukces młodej Sandomierzanki. Lena Wiater będzie reprezentantką Polski na mistrzostwach Europy Fit Kids w Hiszpanii. Zobacz zdjęcia 10-letnia Lena Wiater z Sandomierza będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Fit Kids, które odbędę się na początku listopada w Alicante, w Hiszpanii. Lena jest jedyną zawodniczką z województwa świętokrzyskiego uprawiającą tę dyscyplinę sportową, która została powołana do kadry narodowej. Na swój sukces Lena ciężko pracowała od czterech lat. 📢 Prokuratura w Jaśle: Jakub W. zabił matkę ze szczególnym okrucieństwem. Miała 69 ran. Jest decyzja o tymczasowym areszcie 20-latka 20-letni Jakub W., zatrzymany w środę po policyjnej obławie w związku z zamordowaniem matki i ranieniem ojca w ich domu w podjasielskim Sławęcinie został dziś doprowadzony do prokuratury. Usłyszał dwa zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Sąd przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Są już wstępne wyniki sekcji zwłok zabitej kobiety. 44-latka była dźgana nożem. Na ciele miała 69 ran.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie skarżyskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie skarżyskim. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie sandomierskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie sandomierskim. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie pińczowskim. Zobacz TOP 4 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam cztery najlepsze pielęgniarki w powiecie pińczowskim.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie opatowskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie opatowskim. 📢 Złote Gody w gminie Łubnice. 50-lecie małżeństwa świętowało 12 par W poniedziałek, 9 października w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubnicach miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem Złotych Godów. 50-lecie małżeństwa świętowało 12 par. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie koneckim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie koneckim.

📢 6-letni Franio Szostak ze Staszowa przez chorobę stracił wzrok! Na leczenie potrzeba pieniędzy. Zobacz zdjęcia 6-letni Franio Szostak ze Staszowa ma tylko 6 lat, a już przeżył i przecierpiał więcej niż niejeden dorosły. Chłopiec w czerwcu 2022 roku zachorował na zakrzepicę żyły zatokowej. Skutki były przerażające – całkowita utrata wzroku w lewym oku i prawie całkowita w prawym. Leczenie wiąże się z ogromnymi kosztami, więc pieniądze są bardzo potrzebne. Pomóżmy! 📢 Targ w Stalowej Woli w piątek 20 października. Na straganach królują jabłka, gruszki i pomidory. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 20 października był spory, mimo chłodnej pogody. Na straganach królują jabłka, gruszki i pomidory. 📢 Kinga Zawodnik odwiedziła I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach. Rozmawiała z młodzieżą o hejcie. Zobacz zdjęcia Znana prezenterka telewizyjna Kinga Zawodnik odwiedziła swoją dawną szkołę, I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach. Spotkała się tam z uczniami i rozmawiała z nimi o hejcie i tolerancji. Były też wspomnienia szkolne i sentymentalne spotkania z jej nauczycielami.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsza pielęgniarka/pielęgniarz w powiecie buskim. Zobacz TOP 10 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięć najlepszych pielęgniarek/pielęgniarzy w powiecie buskim.

📢 Ceny warzyw i owoców na bazarach w Kielcach w piątek 20 października. Ile kosztowały pomarańcze i gruszki? Zobacz zdjęcia Gruszki, śliwki, orzechy czy dynie - te inne dary jesieni cieszyły się największym zainteresowaniem kupujących na kieleckich bazarach w piątek 20 października. Chętnych nie brakowało także na słodkie pomarańcze i pomidory. Jakie jeszcze owoce i warzywa oferowano i w jakich cenach? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Pożegnanie Andrzeja Wyszyńskiego, profesora Uniwersytetu Radomskiego. Na mszę pogrzebową przybyło wiele osób W piątek 20 października odbył się pogrzeb doktora habilitowanego, Andrzeja Wyszyńskiego, profesora Uniwersytetu Radomskiego, długoletniego pracownika Wydziału Sztuki. 📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsze pielęgniarki w Kielcach. Zobacz TOP 10 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięć najlepszych pielęgniarek w Kielcach.

📢 Trzynastoletni chłopiec zginął pod kołami auta na oczach brata i kolegi. Sprawca otrzymał wyrok w zawieszeniu W lipcu 2020 roku we wsi Rogów w powiecie szydłowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 13-letni Oskar. Jak się okazało, sprawcą był sąsiad, 44-letni Artur Z. Mężczyzna od razu po przesłuchaniu miał wrócić do domu, nie stracił prawa jazdy, a ostatecznie został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sprawą zajęli się w czwartek, 19 października, reporterzy

"Uwaga! TVN". 📢 Zachwycił w The Voice Kids, teraz wydał singiel. 13-letni Alek Szwarnowiecki z Tarnobrzega śpiewa "Więcej chcę". Premiera już dziś "Więcej chcę" to tytuł singla Aleksandra Szwarnowieckiego - trzynastoletniego tarnobrzeżanina, laureata konkursów wokalnych, który podbił serca widzów i jurorów w telewizyjnych programach Szansa na Sukces - Eurowizja Junior 2022 i The Voice Kids 6. Premiera tego utworu już 20 października.

📢 Wypadek w Krawcach. Samochód zjechał z drogi i wpadł do kanału z wodą, ranna kobieta i dziecko. Zobacz zdjęcia Służby ratownicze pracowały na miejscu wypadku, do jakiego doszło w piątek, 20 października po godzinie 8 w Krawcach, w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski). Samochód, którym kierowała 26-letnia kobieta podróżująca z dwójką małych dzieci, zjechał z drogi i wpadł do kanału z wodą. Poszkodowana została kobieta oraz jej 3-letni synek, oboje trafili pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego, a następnie do szpitala na badania.

📢 Wyjątkowa rozmowa z Jackiem Kacprzakiem, bohaterem ostatniej Świętej Wojny, która odbyła się na stadionie przy ulicy Struga 63 Dostałem bidonem, zostałem w tunelu oblany wodą. Takie to były mecze! - powiedział Jacek Kacprzak, ostatni strzelec gola dla Radomiak z Koroną na stadionie przy ulicy Struga 63. W niedzielę obecny prezes Pilicy Białobrzegi zasiądzie na trybunach stadionu i obejrzy Świętą Wojnę.

📢 Szmaragdowe paznokcie prezentują się spektakularnie i niezwykle elegancko. Sprawdź najmodniejsze paznokcie hybrydowe z efektem szmaragdowym Szmaragdowe paznokcie to bez wątpienia manicure, który zachwyca głębią koloru. Barwa tego lakieru jest niezwykle elegancka, a co najważniejsze tak pomalowane pazurki będą pasowały do wielu stylizacji. Zobacz, jak uzyskać efekt szmaragdowych paznokci.

📢 Śmierć koło remizy przy ulicy Szkolnej w Bodzechowie. Co się stało? O mężczyźnie lezącym na drodze niedaleko remizy przy ulicy Szkolnej w Bodzechowie służby ratunkowe powiadomiono w czwartkowe popołudnie. Niestety na pomoc było już za późno. 📢 Tarnobrzeg. 26-latka dźgnęła dwa razy nożem swojego partnera, ale niczego nie pamięta. Ruszył proces przed sądem Przepraszam Marcin za to, co się stało. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz, to nie powinno się wydarzyć - zwróciła się na sali rozpraw 26-letnia Natalia do 44-letniego Marcina. Oboje są z Tarnobrzega, oboje do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dowiezieni zostali w konwojach z zakładów karnych, ale to kobieta oskarżona jest o dwukrotne dźgnięcie nożem swojego partnera. Pokrzywdzony odbywa karę pozbawienia wolności za inne "grzechy".

📢 Wciąż są grzyby w Świętokrzyskiem. Piękne borowiki i rydze w naszych lasach. Zobacz zbiory Choć w nocy były już przymrozki, w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów. Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszy prawdziwków. Są też rydze i podgrzybki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - wtorku, środy i czwartku, 17-19 października 2023. 📢 Kończy się budowa kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i w środku Budowa jednej z największych i najważniejszych inwestycji w województwie świętokrzyskim, Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach, dobiega końca. Zakończenie planowano jeszcze w październiku ale ostatecznie koniec odbiorów planowany jest na koniec roku 2023. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i w środku w październiku 2023 roku.

📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsi stomatolodzy w Kielcach. Zobacz TOP 10 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięciu najlepszych stomatologów w Kielcach. 📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsi pediatrzy w Kielcach. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięciu najlepszych pediatrów w Kielcach. Do nich warto się wybrać. 📢 Niesamowita impreza z Menelaos w klubie Explosion w Radomiu. Była wspaniała zabawa. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend na deskach klubu Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. Odbyła się między innymi impreza z zespołem Menelaos. Bawiło się mnóstwo osób.

📢 W tragicznym wypadku na motocyklu zginął ukochany Anety. Kielczanka walczy o sprawność i potrzebuje naszej pomocy Sierpniowy długi weekend spędzała z ukochanym Tomkiem. Człowiekiem, z którym wiązała swoją przyszłość, chciała spędzić dalsze życie. Niestety, wydarzyła się ogromna tragedia. Para miała wypadek na motocyklu, w wyniku którego Tomek stracił życie, a Aneta Jaglińska-Jesionek z Kielc doznała poważnych obrażeń. Trwa zbiórka na rehabilitację poszkodowanej kielczanki. Pomóżmy! 📢 W Starachowicach wręczono odznaczenia i nagrody nauczycielom. Zobacz zdjęcia Z kilkudniowym opóźnieniem, w Starachowicach, w Sali Olimpia Urzędu miejskiego, wręczono w środę 18 października odznaczenia i nagrody około 100 nauczycielom miasta i powiatu. Organizatorami uroczystości byli: starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz prezydent Starachowic Marek Materek.

📢 Szlachetne ryby wpuszczono do rzek w regionie świętokrzyskim. Kosztowna akcja wędkarzy Zakończyła się tegoroczna akcja zarybień rzek górskich w regionie świętokrzyskim. Do 11 łowisk wędkarze wpuścili około 160 tysięcy młodych pstrągów i lipieni. Kosztowały około 150 tysięcy złotych.

📢 Dzień otwarty w nowym szpitalu w Pionkach. Można było poddać się darmowym badaniom. Zobacz zdjęcia W Pionkach od niedawna działa nowoczesny, rozbudowany szpital powiatowy. Pierwsi pacjenci będą mogli się tu leczyć już za kilka dni. W środę, 18 odbył się Dzień Otwarty, gdzie każdy mógł zobaczyć jak wygląda placówka. Można było poddać się darmowym badaniom. 📢 Don Corleone z Banku Spółdzielczego w Grębowie. Była pracownica opisywała wzajemne zależności i przestępcze mechanizmy Dopiero w drugim dniu procesu, w środę 18 października sąd zakończył przesłuchiwać oskarżoną Bożenę Sz., byłego starszego inspektora do spraw oszczędności i depozytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie (do 2012 roku). Po zakończeniu przesłuchania sąd przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonej i jej samej, zamieniając areszt tymczasowy na środki wolnościowe - poręczenie majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

📢 Mieszkanka Połańca świętowała setne urodziny. Piękna uroczystość W poniedziałek 16 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się niecodzienna i piękna uroczystość podczas której swoje setne urodziny świętowała mieszkanka Połańca, Marianna Kowalik. 📢 Bordo, brąz i ciemna zieleń. Oto najmodniejszy manicure inspirowany barwami jesieni Jesienny manicure zmierza w stronę ciemniejszych kolorów. Bordo, brąz i ciemna zieleń - te kolory królują. Zobaczcie inspiracje na jesienny manicure. 📢 Inauguracja roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Naukę rozpoczęło czterech alumnów. Zobacz zdjęcia We wtorek, 17 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz radomski. Naukę na pierwszym roku rozpoczęło czterech alumnów.

📢 Bank Spółdzielczy w Grębowie doprowadzili do bankructwa, chcąc zarobić miliony na giełdzie. Ruszył proces - zobacz zdjęcia z sądu Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek, 17 października ruszył długo wyczekiwany proces ośmiorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski), oskarżonych o wielomilionowy przekręt i w konsekwencji doprowadzenie do bankructwa tegoż banku. Na ławie oskarżonych zasiada sześć kobiet i dwóch mężczyzn, oskarżeni mają od 44 do 85 lat.

