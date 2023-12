Prasówka 22.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Maruszowie. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Zmarł w szpitalu”?

Prasówka 22.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Maruszowie. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Zmarł w szpitalu Tragiczny bilans miał wypadek, który wydarzył się w czwartkowy wieczór w miejscowości Maruszów w gminie Ożarów. Ze szpitala nadeszła informacja, że ranny człowiek nie przeżył.

📢 Tak mieszka i żyje Jakub Rzeźniczak z żoną Pauliną. Zobacz dom kontrowersyjnego piłkarza i celebryty. Zdjęcia Jakub Rzeźniczak to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich piłkarzy i celebrytów. Były mistrz Polski i reprezentant kraju mieszka z żoną Pauliną i spodziewa się z nią swojego kolejnego dziecka. Zobacz, jak wygląda ich dom. 📢 Wypadek na krajowej siódemce w Mierzawie. Po zderzeniu osobówek z ciężarówką na drogę wysypało się drewno. Kobieta z dzieckiem w szpitalu Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 7 w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. Służby pracują na miejscu zdarzenia.

Prasówka 22.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 22 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 22.12.2023 Horoskop dzienny na piątek, 22 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 22.12.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Karambol w Chmielniku na kilka samochodów. Do serii zderzeń doszło na drodze krajowej numer 73 Po godzinie 16.20 w czwartek policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej numer 73 w Chmielniku. Z informacji wynikało, że na pasie w kierunku Buska-Zdroju miało się zderzyć siedem samochodów, ostatecznie policjanci potwierdzili, że było ich cztery. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.

📢 Budują nowego "Medyka" w Radomiu. Trwają roboty przy fundamencie nowego gmachu. Zobacz, jak idą prace przy ulicy Kelles-Krauza Zima nie przerwała prac przy rozbudowie "Medyka" przy ulicy Kelles - Krauza w Radomiu. Pogoda pozwoliła w grudniu zalać płytę fundamentową nowego budynku. Równolegle trwają też prace przy przebudowie starego budynku, który zmieni się całkowicie, ale nadal będzie służył słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej w Radomiu.

📢 Siatkarze Enea Czarnych Radom prywatnie. Na spotkanie wigilijne przyszli z rodzinami Okres przedświąteczny to czas, kiedy poznajemy naszych sportowców z nieco innej, niż zwykle strony. Choćby podczas spotkania wigilijnego i integracyjnego siatkarzy Enea Czarnych Radom. Wielu zawodników pojawiło się na nim z rodzinami. 📢 Wigilia sołtysów w gminie Pawłów. Zobaczcie zdjęcia Marek Wojtas, wójt Pawłowa, spotkał się w środę 20 grudnia z sołtysami tej gminy. Jest ich 35, w 36 wsiach gminy. Bukówka i Zbrza mają wspólnego sołtysa. Jest to największa gmina w powiecie starachowickim. Za pośrednictwem sołtysów, wójt przekazał życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich mieszkańców gminy.

📢 Wielki sukces teledysku nagranego w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. W pół roku ma już rekordowe 88 milionów wyświetleń! Pół roku od premiery teledysk nagrany przez Enhypen - k-popowy zespół z Korei Południowej – ma już 88 milionów wyświetleń na Youtube. Przypomnijmy, że był nagrywany on w kwietniu tego roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 📢 Nowy wojewoda świętokrzyski Józef Bryk objął urząd. Mamy pierwszą rozmowę i zapowiedź: "Nie będzie drastycznych zmian" Józef Bryk z Koalicji Obywatelskiej został w środę 20 grudnia mianowany nowym wojewodą świętokrzyskim. Czwartek, 21 grudnia był pierwszym dniem jego pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Spotkał się z dziennikarzami, by przedstawić swoje plany na najbliższe miesiące. Jak zapowiada - póki co nie należy spodziewać się wielkich zmian w urzędzie. Pierwszą rzeczą, na jakiej się skupi będzie powołanie rzecznika i dyrektora generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zobaczcie film.

📢 Piękne prezenty dla małych pacjentów sandomierskiego szpitala od Poczty Polskiej i Fundacji Poczty Polskiej. Zobaczcie zdjęcia Wiele zabawek, książek, gier i maskotek dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, aby wszystkie dzieci szybko wracały do zdrowia - takie piękne prezenty to efekt zbiórki dla dzieci zorganizowanej przez Pocztę Polską i Fundację Poczty Polskiej. Zobaczcie, jak wiele sprawiły radości najmłodszym! 📢 Wigilia miejska w Tarnobrzegu przy świątecznych potrawach. Hala pełna ludzi, biskup pobłogosławił opłatki - zobacz zdjęcia Mieszkańcy Tarnobrzega zasiedli w czwartek, 21 grudnia do wigilijnego stołu. Na miejską wigilię przyjść mógł każdy, kto czuł potrzebę spotkania z ludźmi i zakosztowania świątecznych potraw. Podczas czwartkowej uroczystości harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Popłynęły kolędy i życzenia.

📢 Świąteczne spotkanie w szpitalu w Sandomierzu z udziałem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Wyjątkowa atmosfera W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu w środę 20 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne. Wziął w nim udział biskup ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Enea Czarni Radom mają nowego trenera! To Waldo Kantor z Argentyny, jako siatkarz medalista olimpijski. Zastąpił Pawła Woickiego Wiemy już kto zastąpi Pawła Woickiego na stanowisku nowego szkoleniowca Enea Czarnych Radom. Naszych siatkarzy poprowadzi już w najbliższym meczu Waldo Kantor, trener z Argentyny, który przed laty był słynnym siatkarzem, medalistą olimpijskim. 📢 Samochód stanął w ogniu na posesji w miejscowości Worowice. Akcja straży pożarnej Do pożaru samochodu osobowego parkującego na posesji doszło w czwartkowy poranek, 21 grudnia w miejscowości Worowice w gminie Waśniów (powiat ostrowiecki).

📢 Iłżeckie Jarmarki Bożonarodzeniowe. Świąteczna muzyka, pyszne jedzenie i mnóstwo radości. Zobaczcie zdjęcia 16 i 17 grudnia, na Rynku w Iłży, odbył się Iłżecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Były to dni pełne świątecznej muzyki, pysznego jedzenia i radości. Na Rynku zagościły stoiska kół gospodyń wiejskich oferujące smakowite świąteczne przysmaki, stoiska z wyrobami rękodzielniczymi oraz innymi produktami świątecznymi

📢 Wyjątkowe zdjęcia kibiców z meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. W Hali Legionów na Świętej Wojnie był komplet publiczności Do ostatniego miejsca była wypełniona w środowy wieczór, 20 grudnia, Hala Legionów w Kielcach. W hitowym meczu Orlen Superligi Industria Kielce przegrała z Orlenem Wisłą Płock 28:29. 📢 Orlen Superliga. Orlen Wisła Płock wygrała z Industrią Kielce po dramatycznym meczu. Wspierało ją dopingiem 250 kibiców Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock wygrali w Hali Legionów w Kielcach z Industrią Kielce 29:28 w zaległym meczu 11. kolejki Orlen Superligi. W tym hitowym pojedynku płocki zespół wspierało dopingiem 250 kibiców.

📢 Orlen Superliga. -Przegraliśmy, ale my nie będziemy pisać pism, grozić sądem - powiedział trener Industrii Talant Dujszebajew Przegraliśmy, ale my nie będziemy pisać pism, grozić sądem - powiedział po Świętej Wojnie w Hali Legionów trener Industrii Kielce Talant Dujszebajew. Jego zespół uległ Orlenowi Wiśle Płock 28:29.

📢 Wzruszające spotkanie podopiecznych fundacji "Jesteśmy Blisko" we Włoszczowie. Rozmowy, kolędy i niezwykłe dobro. Film i zdjęcia To już tradycja, że podopieczni włoszczowskiej Fundacji "Jesteśmy Blisko" spotykają się co roku, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem na uroczystej kolacji, by wspólnie świętować, śpiewać kolędy i cieszyć się swoim towarzystwem. W środę, 20 grudnia w sali bankietowej Wilii Aromat pojawiło się blisko sto pięćdziesiąt osób, które otrzymały prezenty i specjalne bony zakupowe. Pewnym jest, że takiej atmosfery jak tu, nie ma nigdzie indziej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Śniadce Drugiej. Dzieci pięknie śpiewały. Zobacz zdjęcia We wtorek, 19 grudnia w Szkole Podstawowej w Śniadce Drugiej w gminie Bodzentyn odbył się 1. Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Do konkursu zgłosiło się ponad 30 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności w trzech kategoriach wiekowych.

📢 Wigilia Radomiaka. Zielona Rodzina spotkała się na opłatku. Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru W środę 20 grudnia w hotelu Aviator zgromadziło się wielu gości, pracujących na rzecz grającego w PKO BP Ekstraklasie Radomiaka Radom. Obecni byli sponsorzy, przyjaciele oraz sympatycy klubu. Zobaczcie zdjęcia

📢 Budowa obwodnicy Lipska idzie pełną parą, ale możliwe są opóźnienia. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Cały czas trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu nieustannie działa ciężki sprzęt. Ma w tym miejscu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prac szacuje na ponad dziesięć procent. Łączny koszt prac to około 150 milionów złotych. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2024 roku, ale nie są wykluczone opóźnienia. 📢 Święta Wojna 2023. Przed meczem Industria Kielce - Orlen Wisła Płock odbyła się premiera teledysku do utworu rapera Tau o kieleckim klubie Przed Świętą Wojną pomiędzy Industrią Kielce a Orlenem Wisłą Płock w Hali Legionów w Kielcach odbyła się premiera teledysku do piosenki o kieleckim klubie, który jest 20-krotnym mistrzem Polski. Jej autorem jest kielecki raper Tau.

📢 WIADOMOŚCI ECHA DNIA. Wielkie zmiany w centrum Kielc. Nowe kamienice i park W tym wydaniu Wiadomości Echa Dnia między innymi: Przy ulicy Paderewskiego w Kielcach ruszyło burzenie słynnej kamienicy; Skwer w centrum Kielc zmieni się nie do poznania; Na kieleckim placu Wolności można kupić choinki. 📢 Trwa pierwszy etap budowy osiedla "Świerkowe Zacisze" w Zwoleniu. Pierwszy z budynków ma być gotowy już w maju tego roku Trwa pierwszy etap budowy osiedla "Świerkowe Zacisze" w Zwoleniu. Pierwszy czterokondygnacyjny budynek jest już w dużej mierze zakończony. Składa się z czterdziestu lokali. W ramach inwestycji, mają powstać łącznie trzy bliźniacze budynki, a także miejsca parkingowe. Za budowę odpowiada lokalna spółka W. P. Investbud.

📢 Koszykarze Hydrotrucku Radom postawili się faworytowi z Wałbrzycha. Zobacz zdjęcia W środowy wieczór pierwszoligowi koszykarze Hydrotrucku Radom podejmowali wicelidera tabeli, Górnik Wałbrzych. Goście byli faworytem tej potyczki.

📢 Orlen Superliga. Ogromne emocje w czasie Świętej Wojny w Hali Legionów. Industria Kielce przegrała z Orlenem Wisłą Płock 28:29 Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali spotkanie zaległej 11. kolejki ORLEN Superligi z Orlenem Wisłą Płock 28:29. Emocje w Hali Legionów były ogromne. Podopieczni Talanta Dujszebajewa zagrali nieskutecznie w pierwszej połowie, po przerwie "gonili" wynik. 30 sekund przed zakończeniem spotkania było 28:28, ale rzut Michała Daszka praktycznie równo z końcową syreną zapewnił drużynie z Płocka pierwsze od 2011 roku zwycięstwo w Hali Legionów - 29:28. 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 21 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 21.12.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 21 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 21.12.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wspólne kolędowanie w Publicznej Szkole Podstawowej numer 33 w Radomiu. Dzieci zaśpiewały najpiękniejsze świąteczne pieśni. Zobacz zdjęcia Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest wspólne kolędowanie. W środę, 20 grudnia uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 33 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu zaprosili na wysłuchanie najpiękniejszych kolęd. Wydarzenie dostarczyło społeczności szkolnej wielu pięknych emocji i wzruszeń 📢 Wigilia Miejska w Sandomierzu. Mieszkańcy częstowali się barszczykiem i podziwiali jasełka Mieszkańcy Sandomierza spotkali się na placu 3 Maja w Sandomierzu, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Były występy artystyczne i świąteczny poczęstunek dla osób potrzebujących i samotnych. 📢 Nowy wojewoda świętokrzyski Józef Bryk bez tajemnic. Tego o nim nie wiecie. Wszystko o życiu prywatnym W środę, 20 grudnia Józef Bryk z Koalicji Obywatelskiej został nowym wojewodą świętokrzyskim. Jaki jest prywatnie, jakie ma zainteresowania, co lubi robić w wolnym czasie? Sprawdźcie.

📢 Spotkanie wigilijne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W czwartek, 14 grudnia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego w Pińczowie odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe. 📢 Świąteczne Świętokrzyskie. Okazałe choinki i zjawiskowe iluminacje zdobią miasta i miasteczka Świętokrzyskie miasta i miasteczka zjawiskowo prezentują się w świątecznej odsłonie. Są okazałe choinki, czasem ubrane wspólnie przez mieszkańców, oraz widowiskowe iluminacje. Zobaczcie na zdjęciach, jak do świąt przygotowały się świętokrzyskie miejscowości. Te zdjęcia sprawią, że poczujecie atmosferę świąt Bożego Narodzenia. 📢 Terytorialsi zostali mianowani na stopień kaprala. Uroczystość w klubie garnizonowym na Sadkowie. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 grudnia w klubie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień podoficerski 20 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

📢 21 grudnia - Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Brunetka bohaterką memów. Oto najlepsze z nich 21 grudnia w kalendarzu świąt nietypowych to Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Taka jak blondynka i brunetka doczekała się memów z sobą samą w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich! 📢 Setne urodziny pani Natalii Białej z Tura Górnego w gminie Michałów. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 18 grudnia, Natalia Biała obchodziła 100. rocznicę urodzin. Mieszkanka Tura Górnego w gminie Michałów odebrała gratulacje od rodziny i władz samorządowych. 📢 Kasia z programu "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie po rozstaniu z Tomkiem! Padły poruszające wyznania, para nie utrzymuje kontaktu Minął rok od zakończenia programu "Rolnik szuka żony" z udziałem pochodzącej ze Świętokrzyskiego Kasi Cecot, którą widzowie pokochali za jej naturalność, szczerość i wyjątkową skromność. 23–latka po rozstaniu z Tomkiem – rolnikiem z ubiegłorocznej edycji show usunęła się w cień, para w żaden sposób nie komentowała powodów swojego rozstania. Dziś, rok po zakończeniu emisji programu „Rolnik szuka żony”, Kasia przerwała milczenie. Czy żałuje udziału w programie? Czy jeśli mogłaby cofnąć czas to napisałaby list do Tomka oraz czy nadal jest singielką? Zobaczcie!

📢 KFC w Szewcach rusza - otwarcie dla klientów już w ten piątek. Będą kubełki za złotówkę! Kubełki za złotówkę dla pierwszych stu osób, promocyjne kupony i wiele innych atrakcji – tak będzie już w piątek, 22 grudnia podczas oficjalnego, wielkiego otwarcia nowej restauracji KFC w podkieleckich Szewcach przy trasie S7. Wkrótce rusz też kolejny lokal w powiecie jędrzejowskim. 📢 Opłatek u seniorów na ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Świąteczne spotkanie seniorów odbyło się w poniedziałek, 18 grudnia, w pawilonie przy ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Nieformalny klub jest jedną z największych emeryckich organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Aktywizuje seniorów z różnych stowarzyszeń.

📢 Centrum Sportowo – Szkoleniowe Radomiaka rośnie w oczach. Sprawdziliśmy aktualny przebieg prac. Zobacz zdjęcia! Trwają intensywne oraz zaawansowane prace przy budowie Centrum Sportowo – Szkoleniowego Radomiaka na Koniówce w Radomiu. Układane jest między innymi system ogrzewania, pod kolejne naturalne boisko.

📢 Trwa gruntowna renowacja Domu Towarowego Senior. Będzie tu hala gastronomiczna z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy w śroku Trwają prace rewitalizacyjne w zabytkowym Domu Towarowym Senior w Radomiu, najbardziej znanym obiekcie handlowym w mieście, w którym po ukończeniu generalnego remontu będzie funkcjonował Food Hall stworzony na wzór Hali Koszyki działającej w Warszawie. Oferuje ona uliczne jedzenie, modne knajpy i wydarzenia kulturalne. 📢 Józef Bryk z Koalicji Obywatelskiej został nowym wojewodą świętokrzyskim Józef Bryk, były radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Koalicji Obywatelskiej, przedsiębiorca ze Staszowa, a w przeszłości Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach zostało powołany w środę przez premiera Donalda Tuska na urząd wojewody świętokrzyskiego. 📢 Finał konkursu Akcji Katolickiej "Anielskie Kolędowanie" w Tarnobrzegu. Nie zabrakło nagród dla najlepszych i upominków dla wszystkich Podczas środowego spotkania na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu podsumowano kolejną edycję konkursu tarnobrzeskiej Akcji Katolickiej - "Anielskie Kolędowanie". W tym roku wokalnymi umiejętnościami w śpiewaniu kolęd (była też osoba grająca na fortepianie), popisało się 38 młodych wykonawców, w tym dwa zespoły.

📢 Stypendia Burmistrza Jędrzejowa dla najzdolniejszych uczniów. Poznaj stypendystów i zobacz zdjęcia We wtorek, 19 grudnia w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Burmistrza Jędrzejowa 2022/2023. Do tego wyróżnienia w tym semestrze zakwalifikowało się 23 uczniów z terenu gminy.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Nowy tunel dla Korony Kielce na Suzuki Arenie został otwarty. Ufundował go STS. Zobaczcie jak się prezentuje Na zakończenie roku, w którym Korona Kielce obchodzi 50-lecie istnienia, STS w ramach kolejnej aktywacji sponsorskiej oddał głos kibicom kieleckiej drużyny. Mogli oni poprzez stronę internetową Korony wybrać jeden z trzech projektów renowacji tunelu prowadzącego piłkarzy na murawę. Wygrał projekt numer 3, który otrzymał blisko połowę z oddanych głosów. Renowację ufundował STS. 📢 Tradycyjny kiermasz świąteczny w cukierni Świat Słodyczy w Kielcach. Właścicielka Iwona Wójcik zaprasza. Zobacz, jakie smakołyki oferuje Przepyszne strucle makowe, delikatne jak puch serniki, czy wykwintne pierniki. Kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na tradycyjny, bożonarodzeniowy kiermasz słodkości. Do samej Wigilii cukiernia wypieka i sprzedaje swoje ciasta, by na świątecznym stole nie zabrakło pysznych, świeżutkich i niemal jeszcze ciepłych słodkości. W tym roku kiermasz wyjątkowo potrwa 3 dni. Rozpocznie się w piątek, 22 grudnia i potrwa do niedzieli, 24 grudnia.

📢 Wigilijne spotkanie zawodników i sponsorów Enea Czarnych Radom. Był biskup Solarczyk. Zobaczcie zdjęcia W przedświątecznym okresie nie brakuje tradycyjnych wigilijnych spotkań. Tym razem na wspólnej kolacji spotkali się przedstawiciele siatkarskiego klubu Enea Czarni Radom. 📢 I turniej indywidualny tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Jędrzejowa za nami. Poznajcie zwycięzców i zobaczcie zdjęcia z zawodów W sobotę, 16 grudnia po raz pierwszy odbyły się zawody tenisa stołowego o Puchar Burmistrza w Jędrzejowie. W Centrum Kultury zmierzyło się ze sobą około 80 zawodników w różnym wieku, zawody rozegrano w czterech kategoriach. Sprawdźcie, kto wygrał i zobaczcie zdjęcia.

📢 Mobbing i nieprawidłowości w Muzeum Regionalnym w Pińczowie? Jest kontrola W środę, 20 grudnia, komisja rewizyjna Rady Miejskiej miasta i gminy Pińczów odbywała posiedzenie w tamtejszym Muzeum Regionalnym. Celem była kontrola działania tej jednostki. Wśród porządku posiedzenia znalazł się między innymi punkt dotyczący mobbingu.

📢 Moya Radomka grała z Energą MKS-em Kalisz. Byłeś na meczu Tauron Ligi? Znajdź się na zdjęciach W meczu 12. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom rywalizowała z Energą MKS-em Kalisz. Dopingowałeś miejscowym we wtorkowy wieczór w hali Radomskiego Centrum Sportu? Znajdź się na zdjęciach! 📢 Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są bajecznie pięknie. Zobacz zdjęcia Internautów Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są niesamowicie piękne. Tylko zobaczcie te zdjęcia świątecznych drzewek. Są tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne a każda z nich ma swój urok i tworzy w domu niezwykłą atmosferę. Twoje drzewko czeka na ubranie? Może któreś zdjęcie Cię zainspiruje? Na zdjęciach mieszkańców regionu znajdziesz dużo oryginalnych pomysłów.

📢 Trener Talant Dujszebajew: Przez dwa lata żyliśmy w bajce. Wielu tego nie doceniało, bo byliśmy przyzwyczajeni do zwycięstw Industria Kielce zwieńczy rok środowym starciem z Orlen Wisłą Płock. Mistrzowie Polski przez większą część bieżącego sezonu rywalizowali ze zmienną formą, natomiast w ostatnich dwóch spotkaniach z Energą MKS Kalisz i Górnikiem Zabrze zaprezentowali wysoką dyspozycję, gdzie deklasowali swoich rywali. "Przez dwa lata żyliśmy w bajce. Wielu tego nie doceniało, bo byliśmy przyzwyczajeni do zwycięstw" - powiedział Talant Dujszebajew, trener Industrii Kielce.

📢 Na drodze krajowej pod Grójcem będzie odcinkowy pomiar prędkości. System obejmie kontrolą blisko ośmiokilometrowy odcinek trasy Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że na drodze krajowej pod Grójcem już niebawem będzie wdrożony odcinkowy pomiar prędkości. Obecnie trwa montaż systemu, a gdy się on zakończy, zostaną przeprowadzone odpowiednie testy.

📢 Opłatek Maltański w Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia W Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli zorganizowane zostało we wtorek 19 grudnia Spotkanie Wigilijne w ramach Opłatka Maltańskiego 2023. 📢 Konkurs świąteczny w Przysusze. Wybrano najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy. Zobacz zdjęcia Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj. W Przysusze zorganizowano konkurs także po to, by mieszkańcy kultywowali i podtrzymywali tę piękną tradycję. Tak powstał konkurs na „Najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy".

📢 Piękny jubileusz. Diamentowe gody świętowało 20 par w Staszowie. Zobacz zdjęcia Diamentowe gody to wyjątkowa okazja do celebracji. Aż 20 par z gminy Staszów świętowało 60. rocznicę ślubu. Jubilaci wzięli udział w uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. 📢 Spotkanie wigilijne w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Były życzenia, podziękowania, kolędy. Zobacz zdjęcia i wideo W kasynie na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyło się spotkanie wigilijne. Jak zwykle opłatkiem podzielili się obecni i byli piloci, oficerowie innych służb lotniskowych, kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele instytucji miejskich. Radosnych i wesołych świąt radomskim lotnikom życzył też biskup Marek Solarczyk. 📢 Drugie połówki radomskich posłów i senatorów. Kto żyje w związku, a kto prowadzi życie singielki lub singla? Zobaczcie zdjęcia Część z nich jest znana: pojawiają się często u boku swoich partnerów lub partnerek na różnych wydarzeniach. Zazwyczaj jednak starają się chronić swoją prywatność, więc mało kto z nas wie, jak wyglądają drugie połówki radomskich parlamentarzystów. Którzy radomscy parlamentarzyści mają rodziny i dzieci, a którzy wiodą życie singli? Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Śledzie inaczej. Ta sałatka śledziowa to hit na bożonarodzeniowym stole. Oto sprawdzony przepis Wigilia i Boże Narodzenie to czas ryb. Nie może się obyć bez śledzi. Przygotowane tradycyjne, z grzybami, po kaszubsku. My polecamy przepis na pyszną sałatkę śledziowo-ziemniaczaną. 📢 25-lecie klubu Jump i XX Mikołajkowy Turnieju Tańca w Kielcach. Zobacz nowe zdjęcia - część 3 Za nami XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca w Kielcach, w którym wzięło udział aż 750 tancerzy z całej Polski. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizowały dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Tego dnia 25-lecie celebrował Świętokrzyski Klub Tańca Jump. Zobaczcie nowe zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Michała Jaronia.

📢 Sylwester 2023/2024. Gdzie się wybrać na bal sylwestrowy w Kielcach? Zobacz oferty i ceny Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. A gdzie w Kielcach wybrać się na imprezy sylwestrowe? Zobaczcie oferty.

📢 Sto lat pani Ireny Cielibały pochodzącej z Wolicy. Dla wyjątkowej solenizantki przygotowano specjalny koncert W piątek, 15 grudnia, swoje setne urodziny obchodziła wyjątkowa solenizantka - pani Irena Cielibała. Uroczyste spotkanie urodzinowe odbyło się w bilczańskim Zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 📢 Klubowa wigilia Industrii Kielce odbyła się w hotelu Binkowski. Uczestniczyli w niej zawodnicy, sztab szkoleniowy i zaproszeni goście W hotelu Binkowski w Kielcach w niedzielę, 17 grudnia, odbyło się Spotkanie Wigilijne Industrii Kielce. Wzięli w nim udział zawodnicy mistrza Polski, sztab szkoleniowy, zarząd klubu i zaproszeni goście, a wśród nich sponsorzy, władze samorządowe, przyjaciele klubu i ksiądz biskup Marian Florczyk. Poświęcił on opłatki, którymi podzielili się uczestnicy spotkania. A później był pyszny świąteczny poczęstunek. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Nagrodzimy wyjątkowych sprzedawców - zgłoś swoich kandydatów Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Groch z kapustą. Oto przepis na wigilijną kapustę z grochem Kapusta z grochem to jedno z obowiązkowych dań na wigilijnym stole. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczcie przepis. 📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku.

📢 Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe wierszyki na święta. Krótkie rymowanki, SMS Wesołe i śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2023. Wyślij kartkę na święta z zabawnymi życzeniami na Wigilię i Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania wesołe życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze życzenia, krótkie, wesołe rymowanki, zabawne wierszyki i śmieszne SMS. Wyślij je koniecznie znajomym w święta!

