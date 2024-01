Prasówka 23.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kasyno, Elvis i Mamma Mia! Charytatywny bal zakończył 17. finał Choinki Życzeń w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z zabawy”?

Prasówka 23.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kasyno, Elvis i Mamma Mia! Charytatywny bal zakończył 17. finał Choinki Życzeń w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z zabawy Wielki bal charytatywny zwieńczył 17. Finał Choinki Życzeń - znaną nie tylko w regionie akcję Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. Podczas nocnej imprezy, która nawiązywała do zabawy w kasynie, zebrano ponad 30 tysięcy złotych na pomoc niepełnosprawnym dzieciom! Zobaczcie, jak bawili się ludzie o otwartych sercach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 23.01.24

📢 Akcja Ich Nowy Dom w Suchedniowie. Ewelina i czwórka jej dzieci otrzymają nowy dom od świętokrzyskich przedsiębiorców Początek 2024 roku był dla Eweliny Piłsudskiej i czwórki jej dzieci najgorszym z możliwych. W pożarze spłonął ich dom, niszcząc wszystko, co konieczne było im do życia. Jednakże ludzie o wielkich sercach - świętokrzyscy przedsiębiorcy, postanowili wziąć sprawy swoje ręce i odbudować im dom. W poniedziałek, 22 stycznia rozpoczęły się prace i wyburzanie spalonych ruin. Na miejscu była pani Ewelina z dziećmi. Zobaczcie film i zdjęcia z miejsca.

📢 Radomiak Radom na obozie w Belek w Turcji. Zobaczcie jak mieszkają i trenują nasi piłkarze Zawodnicy Radomiaka Radom od 18 stycznia przebywają na obozie w Turcji szlifując formę przed wiosenną rundą w piłkarskiej PKO PB Ekstraklasie. W jakich warunkach trenuje nasza drużyna? Zajrzeliśmy do hotelu w którym mieszkają piłkarze, do ich pokojów, na boisko na którym trenują. Zobaczcie też jak wygląda okolica.

Prasówka 23.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przystojniacy ze studniówek szkół ze Stalowej Woli i z Tarnobrzega z minionego weekendu. Który najprzystojniejszy? Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni. W ostatni weekend w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i nie mniej przystojnych panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 Asia T&T ruszyła w centrum Kielc! To świeże i robione od podstaw na miejscu azjatyckie dania. Zobacz zdjęcia W samym centrum Kielc - przy ulicy Sienkiewicza (przy wejściu do tunelu) ruszyła nowa restauracja z kuchnią azjatycką Asia T&T. Gotują tam prawdziwi Wietnamczycy, więc potrawy mają prawdziwie orientalny smak. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pierwszaki z klasy 1 A Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy drugą najsympatyczniejszą klasą w Świętokrzyskiem. Wielka radość z nagród Dzieci z klasy 1 A Szkoły Podstawowej imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy zajęły drugie miejsce w Świętokrzyskiem w organizowanej przez "Echo Dnia" akcji "Pierwszaki" - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. W poniedziałek, 22 stycznia sympatyczną klasę pierwszą odwiedziliśmy z prezentami. Zobaczcie naszą relację. 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek 19 i w sobotę 20 stycznia, w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Żona byłego prezesa "Owocu Sandomierskiego" w krzyżowym ogniu pytań przed sądem w Tarnobrzegu. Co zeznała? Ciąg dalszy procesu Leszka B., byłego prezesa sadowniczej grupy producenckiej "Owoc Sandomierski" w Bilczy, w powiecie sandomierskim. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we poniedziałek, 22 stycznia zeznania złożyła żona oskarżonego. Co powiedziała?

📢 Jadwiga Farafoszyn ze Starachowic skończyła 109 lat. Jest drugą najstarszą mieszkanką województwa i jedną z najstarszych w Polsce Jadwiga Farafoszyn ze Starachowic skończyła 109 lat. Jest drugą najstarszą mieszkanką województwa świętokrzyskiego i 5. osobą pod względem wieku w Polsce! Ma niezawodny sposób na długowieczność.

📢 Tak wyglądała Warka pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warka - urokliwe miasto w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Warka, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta. 📢 Dzień Babci i Dziadka 2024. Tak świętują znani ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie piękne zdjęcia i historie 21 stycznia to Dzień Babci a 22 stycznia to Dzień Dziadka. To ważne święto dla wielu znanych osób ze Świętokrzyskiego. W mediach społecznościowych zamieszczają zdjęcia i życzenia ze swoimi wnuczkami lub dziadkami.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Sezon studniówkowy 2024 w regionie stalowowolskim trwa! Nasi reporterzy odwiedzą każdy bal w regionie, na portalu prezentować będziemy zdjęcia i relacje z zabawy. Poszukamy też Miss i Mistera Studniówki 2024. Są już pierwsze kandydatki do tego tytułu. W sobotę 20 stycznia odwiedziliśmy młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 📢 14. edycja Festiwalu Smaku w Kielcach. Zobacz, w których restauracja zjesz wyjątkowe dania W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział ponad dwadzieścia osiem restauracji. Zobaczcie w galerii zdjęć, gdzie zjecie. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Mistra Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale także Pierwszego i Drugiego Wicemistera. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Dla laureatów mamy nagrody! 📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z drugiego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami drugi weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie udał się znakomicie. Świetna zabawa i licytacje. O tym mówią wszyscy. Zdjęcia, część 2 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie na rzecz poszkodowanych w wypadku Rodziny Kwapiszów odbył się w sobotnią noc 20 stycznia i... trwał do radna w niedzielę. Dzięki hojności uczestników balu zebrano imponującą kwotę - blisko około 60 tysięcy złotych. O niektórych licytacjach mówią wszyscy. 📢 Zjawiskowe, olśniewające, najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z drugiego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni, ze nami kolejnych pięć studniówek szkół z Niska, Stalowej Woli i Tarnobrzega. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Szalony taniec do wyświetlanej ruchomej aplikacji na studniówce Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Pięć klas maturalnych technikum z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli miało studniówkę w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej. 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 22 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na poniedziałek, 22 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 22.01.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza w Starachowicach. Zobacz zdjęcia Starachowicki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zorganizował w niedzielę 31. Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Starachowicach. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej, w Zespole Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach. 📢 Morsy z Tarnobrzega i Tomaszowa Lubelskiego podjęły challenge w ważnej sprawie. Przebiegły 504 metry nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zobacz! Morsy z Tarnobrzega i Tomaszowa Lubelskiego przebiegły w niedzielę półnago symboliczne 504 metry nad Jeziorem Tarnobrzeskim, wykonując tym samym challenge #504km w ramach charytatywnej akcji Łukasza Szpunara, który wkrótce przemierzy w samych szortach cały kraj, aby pomóc zebrać pieniądze na budowę Hospicyjnego Domu Aniołków w gminie Zaleszany w powiecie stalowowolskim. 📢 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie udał się znakomicie. Zebrano prawie 60 tysięcy złotych. Świetna zabawa i licytacje. Zdjęcia, część 1 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie na rzecz poszkodowanych w wypadku Rodziny Kwapiszów odbył się w sobotnią noc 20 stycznia i...trwał do radna w niedzielę. Dzięki hojności uczestników balu zebrano imponującą kwotę - blisko około 60 tysięcy złotych.

📢 Obchody wybuchu powstania styczniowego na Białogonie w Kielcach. W blasku pochodni i rac. Zobaczcie zdjęcia Setki osób wzięły udział w społecznych obchodach 161 rocznicy powstania styczniowego w Kielcach na Białogonie. Podczas uroczystości nie było politycznych przemówień, było za to wspomnienie powstańców, wspólny marsz z pochodniami, złożenie kwiatów i odpalenie rac.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu z balu Niepublicznego Technikum imienia Wojska Polskiego w Starachowicach Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu Niepublicznego Technikum imienia Wojska Polskiego w Starachowicach. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówek 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego z Radomia. 📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu z balu III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. 📢 Obchody 161. rocznicy Powstania Styczniowego w Czyżowie Plebańskim, w gminie Zawichost. Zobacz zdjęcia W Czyżowie Plebańskim, w gminie Zawichost rozpoczęły się dwudniowe obchody 161. rocznicy Powstania Styczniowego. W sobotę, 20 stycznia pamięć powstańców styczniowych uczczono składając kwiaty na grobach lokalnych bohaterów. 📢 XXXI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych przeszedł z Suchedniowa do Bodzentyna. Zobacz zdjęcia W ostatni weekend w gminach Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn i Wąchock odbywały się centralne obchody 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Tradycyjnie, w sobotę 20 stycznia z Suchedniowa do Bodzentyna wyruszył marsz, historyczną trasą, którą oddział powstańczy w 1863 roku wyruszał do walki o wolną Polskę.

📢 Nie żyje legendarna kielecka położna Helena Gałuszka. Była jedną z najlepszą położnych w Polsce W niedzielę 21 stycznia zmarła legendarna kielecka położna Helena Gałuszka. Miała niecałe 78 lat. Dwa razy była wybierana najlepszą położną w Polsce. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. 📢 W The Voice Senior Lidia Jurek - śpiewająca sekretarz Gminy Grębów podbiła serca jurorów. Zobaczcie zdjęcia i jej występ Jednym z uczestników sobotniego odcinka programu The Voice Senior była Lidia Jurek z Jamnicy (powiat tarnobrzeski), czyli sekretarz Gminy Grębów. Doskonale zaprezentowała się w piosence zatytułowanej "Tin Pan Alley" z repertuaru Haliny Frąckowiak, czyli jednej z czworga jurorów programu The Voice Senior. To jednak nie do jej drużyny trafiła ostatecznie śpiewająca sekretarz, która swoim śpiewem uświetnia niejedną, nie tylko gminną uroczystość. Przed kilku laty zaśpiewała również na balu... "Echa Dnia".

📢 Studniówka 2024 I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z balu Uroczystym, tradycyjnym polonezem rozpoczęli swoją studniówkę maturzyści I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Ten piękny bal i szampańską zabawę w Dworze Dwikozy młodzież zapamięta na zawsze. Zobaczcie, jak w sobotni wieczór 20 stycznia bawili się uczniowie najlepszego liceum na Podkarpaciu. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie. Maturzyści zaszaleli w Malinowej. Oto nasza fotorelacja Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyła się w sobotę, 20 stycznia w stąporkowskiej sali Malinowa. Bawili się na niej maturzyści z piątej klasy technikum czwartej klasy liceum. Zobacz, jak wyglądała zabawa.

📢 Efektowna studniówka 2024 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich. To impreza na całego! Oto nasza fotogaleria Maturzyści Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich bawią się na studniówce w sali bankietowej Astoria. To jeden z czterech bali maturalnych, które odbyły się w sobotę w powiecie koneckim. Zobacz, jak wyglądała zabawa.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Wystrzałowy bal i piękni maturzyści. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach bawili się na swoim balu w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie w sobotę, 20 stycznia. Uczniowie podczas studniówki dali ponieść się muzyce i imprezowemu nastrojowi. Panie prześcigały się w wytworności kreacji, a panowie w eleganckich garniturach podziwiali swoje partnerki. Zobaczcie zdjęcia ze wspaniałego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Szalona zabawa na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w restauracji "Panorama" swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Sikorskiego we Włoszczowie. Niezwykły taneczny spektakl na parkiecie Niezwykle dostojnym i pięknym polonezem swój niezapomniany bal studniówkowy rozpoczęli w sobotę, 20 stycznia tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Na parkiecie Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy, pojawiło się 109 maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi. Oprócz dostojnego poloneza uczniowie przygotowali także tradycyjnego walca oraz niespodziankę muzyczną.

📢 Studniówka 2024 maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Mamy nowe zdjęcia W trzecim terminie studniówkowym, swoje święto mieli maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zobacz, jak bawili się uczniowie, jednego z najpopularniejszych liceów. 📢 Studniówka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach. Zobacz zdjęcia Cudowna studniówka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach oraz Technikum numer 11 w Kielcach odbyła się w sobotę, 20 stycznia w Hotelu Patver w Borkowie. To była noc pełna czaru i wyśmienitej zabawy. Uczniowie oraz ich osoby towarzyszące ubrani byli bardzo elegancko i pięknie prezentowali się na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia w galerii! 📢 Szalona studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Nie schodzili z parkietu! Zobaczcie zdjęcia i filmy To była ich noc! Podczas studniówki tegoroczni maturzyści z Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu bawili się fantastycznie. Parkiet był pełen, uczniowie tańczyli i śpiewali. Sił wystarczyło im na długie godziny.

📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Dostojny polonez i walc uczniów „budowlanki”. Dużo zdjęć Niezapomniany bal studniówkowy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu odbył się w restauracji Ceglane Kąty w Dwikozach. Studniówkową zabawę uczniów „budowlanki” rozpoczął dostojny polonez. 📢 Parkiet aż iskrzył! Studniówka 2024 Niepublicznego Technikum imienia Wojska Polskiego w Starachowicach. Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Niepublicznego Technikum imienia Wojska Polskiego w Starachowicach. Na studniówce w Hotelu Senator w Starachowicach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce. Zobaczcie zdjęcia z poloneza. 📢 Czadowa zabawa na studniówce Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Bogorii Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Bogorii świetnie bawili się na swojej studniówce, która miała miejsce w miejscowym lokalu Sabroso. Oto nasza fotorelacja z balu maturalnego. W sumie w sobotę, 20 stycznia w powiecie staszowskim odbywają się dwie studniówki.

📢 Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Piękny polonez, ale i walc oraz tango, salsa i rumba W sobotę, 20 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego z Radomia. Młodzież przygotowała pięknego poloneza oraz walca, rumbę, salsę i tango! Zobacz zdjęcia. 📢 Niezapomniana studniówka I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Sikorskiego we Włoszczowie. Walc, fotobudka i szaleństwo na parkiecie! Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W sobotę 20 stycznia, w Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy w powiecie włoszczowskim odbyła się studniówka I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Najpierw uczniowie zachwycili dostojnym polonezem, a następnie przyszedł czas na szaloną zabawę! Zobaczcie, jak bawili się maturzyści.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Piękny polonez jak z bajki. Zobaczcie zdjęcia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach miało swoją studniówkę w Hotelu Binkowski w Kielcach w sobotę, 20 stycznia. Pięknie ubrane maturzystki oraz eleganccy maturzyści dali prawdziwy popis swoich umiejętności tanecznych wykonując poloneza. Wyszło im to bardzo dobrze, a efekty miesięcy ćwiczeń nad układem możecie zobaczyć w galerii zdjęć. 📢 Malownicza, ale bardzo wymagająca trasa Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego. Uczestnicy musieli pokonać 48 kilometrów. Zobacz zdjęcia Niezwykle malownicza, ale i bardzo wymagająca była trasa Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego, który odbył się w sobotę, 20 stycznia. Start i meta były przy Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku w gminie Chęciny. Do pokonania była trudna trasa o długości 48 kilometrów. Wygrał Paweł Dybek, który pokonał ten dystans w niespełna 5 godzin. Wystartowało w sumie 450 osób, a maraton ukończyło 438.

📢 Studniówka 2024 III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. To wyjątkowa noc! Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę, 20 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na studniówce w lokalu ImprezArt w Starachowicach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z poloneza. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Bogorii. Uczniowie zaczęli cudownym polonezem W sobotę, 20 stycznia ruszył sezon studniówkowy w powiecie staszowskim. Jako pierwsi na swoim balu maturalnym bawili się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Bogorii. Zaczęło się od pięknego poloneza.

📢 Udana potańcówka karnawałowa w Połańcu. Wspaniała zabawa na parkiecie. Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 19 stycznia odbyła się Potańcówka Karnawałowa w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Podczas imprezy nie zabrakło dobrej zabawy i tańców. Uczestnicy nie schodzili z parkietów, gdy w głośnikach leciały znane i lubione przeboje.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli - ZDJĘCIA CZĘŚĆ 2 Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć.

📢 Wspaniała studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. 📢 Szalona zabawa na studniówce III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek, 19 stycznia, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Zobaczcie, jak się bawili maturzyści.

📢 Studniówki 2024 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dostojny polonez w Zespole Szkół numer 2 Piękny bal studniówkowy w Zespole Szkół numer 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się w restauracji Gościna u Pawła w Boksycce. Studniówkową zabawę rozpoczął dostojny polonez. 📢 Studniówka 2024 III Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Wspaniały polonez W piątek, 19 stycznia na swój bal studniówkowy rozpoczęli przyszli maturzyści Wspaniała z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza. Sala w hotelu Binkowski pękała w szwach. 📢 Studniówki 2024. Te fryzury królowały wśród maturzystek tegorocznych na balach w naszym regionie. Zobacz zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024, a za nami wiele balów w Radomiu i całym regionie. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło maturzystek w wyjątkowych fryzurach, podkreślających kreacje. Zobacz w naszej galerii najlepsze inspiracje.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy na północy Podkarpacia. Maturzystki ze Stalowej Woli i Tarnobrzega już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces